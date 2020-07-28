Аналитика

Военно-морские базы и командные центры: «Посейдон» и «Буревестник» найдут свои цели

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Военно-морские базы и командные центры: «Посейдон» и «Буревестник» найдут свои цели

Появление на вооружении российской армии новейшей крылатой ракеты "Буревестник" и автономного беспилотного аппарата "Посейдон" позволит нейтрализовать если не полностью, но в большей мере, американскую систему противоракетной обороны (ПРО), которую США так скрупулезно строит вокруг России, прикрываясь заявлениями об угрозе то иранских, то северо-корейских межконтинентальных баллистических ракет. Об этом неоднократно писали как российские, так и зарубежные СМИ, при чем на Западе российскую ракету с ядерным двигателем и ядерный беспилотник называют ударным оружием (оружием нападения). В России данное утверждение постоянно опровергают, заявляя, что и "Буревестник" и "Посейдон" являются оружием защиты.


Цели для новейшего оружия России




Автономный беспилотный подводный аппарат 2М39 "Посейдон" с ядерной энергоустановкой позиционируется как ответ на американскую систему ПРО. Программа предполагает создание многоцелевого автономного аппарата, способного нести разнообразную полезную нагрузку – в т.ч. термоядерный боезаряд большой мощности.

Учитывая известные ТТХ "Посейдона", а именно то, что глубина погружения аппарата составляет до 1 км, максимальная скорость - около 200 км/ч, и он имеет практически неограниченную дальность хода, можно предположить, что основными целями для российского морского беспилотника будет военно-морская инфраструктура американского флота, расположенная на побережье. Как известно, США, в основном, делают ставку на свой военно-морской флот, являющийся в настоящее время самым сильным в мире.

Удар даже одного "Посейдона", несущего ядерную боеголовку, по побережью США приведет к огромным потерям, а если учитывать, что ВМФ РФ планирует поставить на вооружение до 32-х подводных беспилотников, несколько "Посейдонов" могут сделать береговую линию пустынной, включая прибрежные города. Ядерный пепел? Ну если других доводов "партнёры" давно понять не в состоянии, то сегодня такая риторика, пожалуй, оправдана.

Еще одной целью морских автономных аппаратов могут стать американские авианосные группы. А отсутствие на вооружении ВМС США и их союзников торпед, способных уничтожить "Посейдон", делают его практически неуязвимым.


Крылатая ракета "Буревестник" является дозвуковой межконтинентальной крылатой ракетой неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Ракету неоднократно подвергали критике за ее дозвуковую скорость. Заявлялось, что ее малая скорость и "радиоактивный выхлоп" делают ракету уязвимой чуть ли не для всех западных зенитных комплексов.

Так почему же не критикуют все те же американские "Томагавки", являющиеся также дозвуковыми ракетами? Российская ракета также умеет маневрировать, обходя препятствия, следовать рельефу местности, скрываясь от зенитных комплексов. Вот только в отличие от американской, имеющей ограниченную дальность, "Буревестник" таких ограничений не имеет. Между прочим, еще в 2018 году было заявлено, что "Буревестник" создается в качестве стратегического вооружения, способного преодолевать любые современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, но об этом почему-то все благополучно забыли, продолжая критиковать ракету за дозвуковую скорость. Да и применить ЗРК против ядерной боеголовки, подлетающей к цели - тот ещё успех...

Ранее было заявлено, что дозвуковой "Буревестник" не является оружием нападения, это "оружие возмездия". Предполагается, что целями ракеты станет сухопутная инфраструктура (военные базы, аэродромы, установки МБР, бункеры управления и т.д.) в глубине территории противника, уцелевшая после нанесения удара межконтинентальными баллистическими ракетами. В данной ситуации "Буревестник" спокойно обойдет оставшиеся средства ПВО и ПРО, если они уцелеют, и нанесет удар.

Таким образом можно констатировать, что крылатая ракета "Буревестник" и автономный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" являются оружием "второго шанса". Цели свои они найдут, без сомнения: для "Буревестника" это будет военная инфраструктура в глубине территории противника, тогда как для "Посейдона" основными целями станут военно-морские базы на побережье и авианосные ударные группы.
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Использованы фотографии:
YouTube/Минобороны РФ
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8 комментариев
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  1. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 17:53 Новый
    • 3
    • 5
    -2
    Может для начала получить на вооружение эти вещи,а уже потом летать в облаках в эйфории.
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 18:09 Новый
      • 1
      • 1
      0
      У вас есть информация?
    2. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 18:12 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      на вооружение эти вещи

      На какое вооружение?
    3. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 18:17 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Речь идёт о "портативных" ядерных двигателях.
      Кто вам расскажет о них?!
  2. demo
    demo Сегодня, 18:02 Новый
    • 4
    • 7
    -3
    Даже не знаю по какой причине, но все эти рассказы об "Буревестник" и "Посейдонах", мне кажется, направлены на российского слушателя.
    Т.е. на меня и мне подобных.
    Цель?
    Очевидная.
    Оценка, со знаком плюс, деятельности партии власти и его бессменного обнуленного лидера.
    Резюме.
    Создано супер оружие, которое позволит нам, россиянам, уверенно и безбоязненно смотреть в далекое будущее.
    А супостат дрожит и скрежещет зубами.

    Продукция творческого объединения "Союзмультфильм" меня не сильно впечатляет.
    А то, как реально относятся те самые супостаты к нашим потугам - это отдельный разговор.
    1. Лексус
      Лексус Сегодня, 18:15 Новый
      • 1
      • 6
      -5
      Цель?
      Очевидная.

      hiНу, бюджет они уже "успешно поразили". А заодно и больницы с сельскими школами.

      Продукция творческого объединения "Союзмультфильм" меня не сильно впечатляет.

      Она на Вас и меня не рассчитана. Зато "пОтриоты" забились в падучей.
  3. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 18:04 Новый
    • 5
    • 2
    +3
    И Посейдон, и Буревестник -- это наш ассиметричный ответ янки на их ударный потенциал.
    Потому как "догонять" их в навязываемой гонке вооружений, мы не собираемся. Экономики слишком разные...
    Поэтому-то и действуем по принципу: - " А у моей малышки есть одна интересная штучка..." (с).
    И по поводу того, что
    на Западе российскую ракету с ядерным двигателем и ядерный беспилотник называют ударным оружием (оружием нападения).
    Не-а...На Западе их окрестили "летающим и плавающим Чернобылем" -- это то автор должен был знать! bully
  4. Gar
    Gar Сегодня, 18:05 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Создание Буревестников и Посейдонов- явилось ответом России на расширение НАТО на восток, приближением инфраструктуру этого военного блока к нашим границам. Скрупулезным выстраиванием системы ПРО альянса вокруг границ России. Так нечего пенять на зеркало ,коли рожа крива.