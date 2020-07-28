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Спецназ Нацгвардии Украины переходит на натовский калибр

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Новые штурмовые винтовки UAR-15 получил один из отрядов специального назначения Нацгвардии. Оружие сделано под патрон НАТО 5,56х45 мм.


Об этом пишет украинское издание Status Quo со ссылкой на пресс-службу Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины, куда входит подразделение, получившее новое оружие.

Сообщается, что бойцы испытали штурмовые винтовки на полигоне Васищево в Харьковской области.

Делясь после стрельб своими впечатлениями, нацгвардейцы отметили ряд преимуществ полученного оружия перед автоматом Калашникова. Они обратили внимание, что винтовка UAR-15 стреляет тише. Это объясняется наличием штатного глушителя. Спецназовцы также отметили компактность оружия и хорошую кучность при стрельбе.


У бойцов вызывает особое доверие тот факт, что ствол и ударно-спусковой механизм штурмовой винтовки изготовлены в Соединенных Штатах.

Предполагается, что на изучение характеристик, получение навыков правильного применения и обслуживания нового оружия украинским спецназовцам потребуется около месяца.

Производителем UAR-15 является частное предприятие «Укроп», которое использует для изготовления винтовки комплектующие, сделанные на Украине и в США.
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32 комментария
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  1. svp67
    svp67 Вчера, 19:29 Новый
    • 13
    • 5
    +8
    Они обратили внимание, что винтовка UAR-15 стреляет тише. Это объясняется наличием штатного глушителя.
    А у Калаша есть ПБС в виде "девайса", хочешь ставь, хочешь нет...А надо интегрированный глушитель получи "Винторез"...
    У бойцов вызывает особое доверие тот факт, что ствол и ударно-спусковой механизм штурмовой винтовки изготовлены в Соединенных Штатах.
    Ну, як же цэ патриотично..."Америка з нами"
    1. Lumumbo
      Lumumbo Вчера, 20:32 Новый
      • 9
      • 2
      +7
      Цитата: svp67
      Ну, як же цэ патриотично..."Америка з нами"

      Ну это бандеровцы переходят ,а партизаны нет !
      Кстате очень удобно будет идентифицировать этих чмрей Мочить можно сразу !
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 23:51 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Lumumbo
        Ну это бандеровцы переходят ,а партизаны нет !

        Вы правы, бандеровцы сейчас в Киеве сидят, а партизаны опять в лесу.
  2. awdrgy
    awdrgy Вчера, 19:38 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Полицейское оружие для сн Сн чего? Полиции?
    1. Dreamboat
      Dreamboat Вчера, 22:40 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Ну переходят и что? Винтовка не корабль, не самолет, изготовить ее из комплектущих иностранного производства много умения не надо. Да и тактического преимущества та или иная винтовка в серьезном бою не дает. Если ПВО не прикрыло и арта противника не подавлена, тот не важно, Калаш у тебя или AR-15. Это прямо сейчас в Ливии видно хорошо, когда вошел "крупный игрок" и все "тачанки" обесценились. Также в Сирии наши "повернули историю вспять"
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 23:54 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Dreamboat
        Винтовка не корабль, не самолет, изготовить ее из комплектущих иностранного производства много умения не надо.

        Умения может и хватает, а вот изготовить не смогут. Зачем изготовлять самим, если штаты гуманитаркой подкинут.
  3. Артур 85
    Артур 85 Вчера, 19:39 Новый
    • 9
    • 4
    +5
    Б... Кто бы мог подумать, что автомат с глушителем стреляет тише, чем без глушителя... Вопрос: что делать с этими прекрасными людьми, когда гигимон крякнет? Заповедник в виде Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской области? Вокруг 10 м забор и ров без подъёмных мостов?
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 20:50 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: Артур 85
      Вопрос: что делать с этими прекрасными людьми, когда гигимон крякнет?

      Вот тут же, и пуля от НАТОвского калибра не успеет пролететь, как они лягут под другого гИгИмона yes
      1. Артур 85
        Артур 85 Вчера, 20:59 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Та это понятно, и даже приемлимо: в конце-концов, какая-нибудь Англия после короля Артура неохотно ложилась под датских и норвежских викингов, но таки легла и платила. Деньги не пахнут, и брать дань с соседей, оно , конечно, правильно, но... Мы ж не Дания и не Норвегия, мы ж добрые. И захотим с ними по человечески. А они так не понимают.
        Если б был у нас вечный Император, который помнит все обиды от Тарквиния Гордого, оно было б хорошо, а так построим им львовский танкоремонтный, а они опять используют его противоестественным образом.
        Потому, только ров с коркоидолами, только хардкор.
        1. Ясная
          Ясная Вчера, 21:09 Новый
          • 3
          • 2
          +1
          Цитата: Артур 85
          Потому, только ров с коркоидолами, только хардкор.

          Да, достаточно не рассыпаться в любезностях, а только холодный и выгодный расчет в торговле. И вся их фантазия закончится.
          1. Артур 85
            Артур 85 Вчера, 21:19 Новый
            • 2
            • 1
            +1
            Опять же, для того нужна чёткая позиция. Выгодного, кроме транзита, у них ничего нет. Конкретно у этих трёх областей - нет даже транзита. Их можно обойти... Но и это не важно. Наступает эпоха серьёзных потрясений, и нужно контур потребления замыкать на себя. Сказки, что для "замкнутого цикла" нужно 500 млн. оставим Соросу. Для "замкнутого цикла" во все времена хватало Робинзона и Пятницы, если они разнополы, и если есть мозги... С другой стороны, молодёжь, которая хочет не пойми чего, вскорости окончательно снесёт старый мир. И тут всего один вопрос: кого быстрее? Если Америка первая погрузится в огонь и кровь, то наша молодёжь ужаснётся, и сядет на попе ровно...
    2. awdrgy
      awdrgy Вчера, 21:12 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Они могут выкопать там море)
      1. Артур 85
        Артур 85 Вчера, 21:34 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Лопаты можно сбрасывать с парашютом, но только с большой высоты, не входя в зону поражения "Украйинськой правды", "Цензора" и т.д. Можно разработать экспортные лопаты с шириной 152 или 204 мм. и вольфрамовой рукояткой.
  4. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Вчера, 19:53 Новый
    • 6
    • 4
    +2
    Мне кажется, что это не совсем разумный шаг... В случае затяжного боя патроны можно "брать" и у своих, и у чужих. А так как в Украине калибры бывшего СССР, то с этим натовским могут возникнуть и проблемы...
    1. ZeevZeev
      ZeevZeev Вчера, 20:04 Новый
      • 3
      • 3
      0
      Ну если это для спецназа, который заточен под "тихие" рейды в ближнем тылу, где не намечается продолжительных боёв, не вижу никакой проблемы. Да и вообще, те же советские разведчики ходили на ту сторону со своим оружием, которое с немецким ну никак не совпадало по патронам. И ниче так ходили.
      ПыСы: Спецназ Нацгвардии (то есть внутренних войск) вообще на линии фронта не должен появлятся. Он все больше для захватов опасных преступников, освобождения заложников, охраны особо важных объектов. Такие подразделения обычно не ведут длительных перестрелок
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Вчера, 20:34 Новый
        • 2
        • 2
        0
        Не скажите. В некоторых воспоминаниях о ВОВ присутствует правило брать с собой МП. Дабы звуком не выделяться в темноте и неразберихе...
        1. ZeevZeev
          ZeevZeev Вчера, 20:39 Новый
          • 1
          • 2
          -1
          Когда на отходе засекли, уже пофиг, какой звук выдает твое оружие.
      2. Recon
        Recon Вчера, 20:50 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        '
        Цитата: ZeevZeev
        "тихие" рейды в ближнем тылу

        фактически, по крайней мере в ВС РФ, спецназ выполняет абсолютно весь спектр задач, потому что МОЖЕТ работать. Проверено на своей шкуре несколько раз.
        1. ZeevZeev
          ZeevZeev Вчера, 20:57 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Речь идёт о спецназе Нацгвардии Украины. Это не армия, это внутренние войска.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 23:58 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: ZeevZeev
            Речь идёт о спецназе Нацгвардии Украины.
            Пишите проще "авковцы" и все поймут.
  5. Kapkan
    Kapkan Вчера, 20:05 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Смешно. Очень...
  6. bulava
    bulava Вчера, 20:16 Новый
    • 3
    • 3
    0
    Частное предприятие "Укроп"...сплошной КВН во всём
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 20:54 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Цитата: bulava
      Частное предприятие "Укроп"...сплошной КВН во всём

      Гордон с пирамидками, Укроп, КВН...и все это на госуровне fool ну, нет предела совершенству, также как нет предела пределу совершенства или полному беспределу
  7. Wedmak
    Wedmak Вчера, 21:03 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Компактность????? Он же длиннее АК! Это же поделка на основе AR-15, не? Спешиал фор Украин?
  8. Ясная
    Ясная Вчера, 21:06 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Цитата: Артур 85
    Мы ж не Дания и не Норвегия, мы ж добрые.

    Согласна, Андрей. Тут нам равных нет. Спешим строить и ублажать.
    До замалчивались с темой зверств украинских и прибалтийских нацистов во времена ВОВ, на свою голову. Дружба народов. Зла не хватает.
  9. Undecim
    Undecim Вчера, 21:22 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Производителем UAR-15 является частное предприятие «Укроп»
    Производителем UAR-15 является частное предприятие Zbroyar.
  10. Чарик
    Чарик Вчера, 21:32 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Лучше бы им сочки раздали-чтобы 300мм бп ловили
  11. Ясная
    Ясная Вчера, 21:45 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Цитата: Артур 85
    Сказки, что для "замкнутого цикла" нужно 500 млн. оставим Соросу.

    Неприятный дядька, даже очень, no старый, страшный и злой, фу

    Цитата: Артур 85
    Для "замкнутого цикла" во все времена хватало Робинзона и Пятницы, если они разнополы, и если есть мозги...

    Да, Андрей, правильно, и А.С.Пушкин о том же
    Евгений Онегин

    Как государство богатеет,
    И чем живет, и почему
    Не нужно золота ему,
    Когда простой продукт имеет.
  12. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 22:19 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    У бойцов вызывает особое доверие тот факт, что ствол и ударно-спусковой механизм штурмовой винтовки изготовлены в Соединенных Штатах.

    Вот это перемога! Интересно, через сколько времени она по старой доброй традиции превратится в зраду?
    Производителем UAR-15 является частное предприятие «Укроп», которое использует для изготовления винтовки комплектующие, сделанные на Украине и в США.

    Укроп должен с "особым доверием" доверять "Укропу". wassat
  13. sergo1914
    sergo1914 Вчера, 22:29 Новый
    • 0
    • 0
    0
    У местного oчнoгo чингачгука праздник
    1. sergo1914
      sergo1914 Вчера, 22:31 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Не очного. Yблюдoчнoго.
  14. Potomac
    Potomac Вчера, 22:42 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Вполне себе не плохой аппарат. Но АК как по мне, более универсален и многозадачен. Лучше бы обратили внимание на Форт 227/228, удобнее и менее требовательный к уходу.