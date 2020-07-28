Спецназ Нацгвардии Украины переходит на натовский калибр

Новые штурмовые винтовки UAR-15 получил один из отрядов специального назначения Нацгвардии. Оружие сделано под патрон НАТО 5,56х45 мм.
Об этом пишет украинское издание Status Quo со ссылкой на пресс-службу Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины, куда входит подразделение, получившее новое оружие.
Сообщается, что бойцы испытали штурмовые винтовки на полигоне Васищево в Харьковской области.
Делясь после стрельб своими впечатлениями, нацгвардейцы отметили ряд преимуществ полученного оружия перед автоматом Калашникова. Они обратили внимание, что винтовка UAR-15 стреляет тише. Это объясняется наличием штатного глушителя. Спецназовцы также отметили компактность оружия и хорошую кучность при стрельбе.
У бойцов вызывает особое доверие тот факт, что ствол и ударно-спусковой механизм штурмовой винтовки изготовлены в Соединенных Штатах.
Предполагается, что на изучение характеристик, получение навыков правильного применения и обслуживания нового оружия украинским спецназовцам потребуется около месяца.
Производителем UAR-15 является частное предприятие «Укроп», которое использует для изготовления винтовки комплектующие, сделанные на Украине и в США.