Армия внутри армии. Строительство и развитие войск в Арктике

Главный комплекс зданий базы "Арктический трилистник". Фото Минобороны РФ

Вопросы организации

Танкисты береговых войск Северного флота на новых Т-80БВМ. Фото Минобороны РФ

Расчистка и строительство

Арктические ЗРК "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА". Фото АП РФ

Северное перевооружение

Пусковые установки "Бастиона", заступившие на дежурство на о. Земля Александры. Фото Минобороны РФ

Специально для Арктики

Перспективное САО "Магнолия". Рекламная листовка от ЦНИИ "Буревестник"

Морские новинки

РПКСН "Князь Владимир" - средство ядерного сдерживания. Фото Wikimedia Commons

Двойное назначение

БДК пр. 11711 "Иван Грен". Фото Минобороны РФ

Цели и средства

Головной ледокол пр. 23550 "Иван Папанин" после спуска на воду. Фото "Адмиралтейских верфей"

Предложенный облик ледокола пр. 10510. Графика "Росатома"

Армия внутри армии