«Прилежание и храбрость превосходят силу». Разгром шведов при Гренгаме

Сражение при Гренгаме. Художник Ф. Перро. 1841 год

Кампания 1720 года

Сражение

«Правда, не малая виктория может причесться, а наипаче, что при очах английских, которыя равно шведов обороняли, как их земли и флот».

Медаль «За сражение при Гренгаме». Золотыми медалями награждались штаб-офицеры и обер-офицеры. Медаль носилась на голубой неширокой ленте. Золотая медаль имела размеры 41, 37, 27 мм. Серебряными медалями награждались солдаты, серебряная медаль носилась на Андреевской ленте. Серебряная медаль имела размер 41 мм