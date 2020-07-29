«Прилежание и храбрость превосходят силу». Разгром шведов при Гренгаме

Сражение при Гренгаме. Художник Ф. Перро. 1841 год
300 лет назад русский гребной флот разгромил шведскую эскадру на Балтийском море около острова Гренгам. Это было последнее крупное сражение Северной войны.
Кампания 1720 года
Кампания 1720 года началась с победы. В январе русский отряд в составе шнявы «Наталия», галиота «Элеонора» и пинка «Принц Александр» под командой капитана Вильбоа захватил у Данцига два шведских судна, которые везли орудия (38 медных пушек). В апреле—мае русский гребной флот под командованием участника Гангутского сражения князя М. М. Голицына высадил на шведский берег десант, который сжёг два города (Старое и Новое Умео), разорил десятки селений и захватил несколько судов. Русский отряд успешно вернулся в Вазу.
Тем временем мощный соединенный англо-шведский флот (18 британских линейных корабля и 3 фрегата, 7 шведских линейных корабля, всего 35 вымпелов) вышел к Ревелю. Англия опасалась полного разгрома Швеции и чрезмерного усиления России на Балтике и решила провести военную демонстрацию, чтобы заставить царя Петра I заключить со шведами мир на выгодных для них условиях. Получив известие о высадке русских в Швеции и опасаясь атаки противника на Стокгольм, союзный флот повернул к шведским берегам.
Ожидая нападения вражеского флота на столицу, русский государь приказал усилить береговую оборону. Так как англо-шведский флот мог появиться у берегов Финляндии, русский галерный флот покинул Аландский архипелаг и перешёл к Гельсингфорсу. Для наблюдения за неприятелем Голицын оставил несколько лодок. В начале июля одна из них села на мель и была захвачена шведами. Пётр выразил недовольство этим происшествием и приказал Голицыну вернуть контроль над Аландами. Русский флотоводец направился в Аландские шхеры с 61 галерой и 29 лодками. 26 июля (6 августа) русский флот вышел к островам. Русская разведка обнаружила шведский отряд между островами Лемланд и Фритсберг. Из-за сильного ветра атаковать противника было нельзя, поэтому Михаил Михайлович решил идти к острову Гренгам, чтобы занять позицию среди шхер.
Сражение
Когда 27 июля (7 августа) 1720 года русские суда вышли к Гренгаму, шведы снялись с якоря и пошли на сближение с целью вступить в бой. Шведский вице-адмирал Карл Шёблада считал, что имеет превосходство в силах и сравнительно легко сможет расстрелять русские суда. В состав шведской эскадры входил линейный корабль 4 фрегата, 3 галеры, 3 шхербота, шнява, галиот и бригантина. Очевидно, что в открытом море шведы имели преимущество. Но в шхерах (мелкие островки и скалы) преимущество парусных кораблей исчезало, на мелководье господствовали гребные суда. Галеры и другие гребные суда и строились для действия в прибрежной зоне, где множество островов, скал, проливов и проходов. Михаил Голицын это использовал. Сначала он отступил в шхеры, где большие парусные суда теряли свои преимущества. Шведы увлеклись погоней и не заметили, как попались в западню.
Шведский флагман и 4 фрегата, преследуя противника, вошли в пролив Флисёсунд, изобиловавший мелями. Русские суда немедленно контратаковали. Они не могли вести с противником артиллерийский бой и шли на абордаж. Два передовых шведских корабля стали разворачиваться, но сели на мель и затруднили манёвр другим кораблям. Два первых шведских фрегата были окружены русскими судами и после яростной схватки взяты на абордаж. Два других фрегата также не смогли выйти из боя и были взяты штурмом. Шведский флагман, выполнив сложный маневр, смог спастись. За ним последовали и другие шведские суда. Сильный ветер на море и появление подкрепления (2 корабля) спасли шведов от полного разгрома и пленения.
Русские моряки захватили четыре шведских фрегата: 34-пушечный «Стор-Феникс», 30-пушечный «Венкер», 22-пушечный «Кискин» и 18-пушечный «Данск-Эрн» (всего 104 орудия). Шведы потеряли в бою свыше 500 человек. Русские потери – свыше 320 человек. Сражение было упорным. О его накале свидетельствует большой расход боеприпасов и то, что в числе наших раненых было 43 человека, «опаленных» выстрелами вражеских орудий. Многие русские гребные суда были повреждены, и вскоре их сожгли.
Пётр I был весьма рад победе и писал Меншикову:
«Правда, не малая виктория может причесться, а наипаче, что при очах английских, которыя равно шведов обороняли, как их земли и флот».
В русской столице победу праздновали три дня. Захваченные в бою шведские корабли с триумфом ввели в Петербург. Государь приказал хранить их вечно. Была отчеканена медаль и установлено наравне с Гангутским церковное празднество. На медали выбили надпись: «Прилежание и храбрость превосходят силу». Князь Михаил Голицын за викторию получил усыпанные бриллиантами шпагу и трость, офицеры – золотые медали с цепями, рядовые – серебряные. За взятие пушек экипажи получили около 9 тыс. рублей призовых.
Бой при Гренгаме стал последним значительным сражением Северной войны, которая продолжалась более 20 лет. Шведское королевство, утратившее всякую надежду на успех, измотанное и обессиленное, потерявшее значительные территории, больше не могло воевать. Пётр же бы был готов продолжать войну и в 1721 году планировал взять шведскую столицу — Стокгольм. Швеция пошла на Ништадтский мир.
Медаль «За сражение при Гренгаме». Золотыми медалями награждались штаб-офицеры и обер-офицеры. Медаль носилась на голубой неширокой ленте. Золотая медаль имела размеры 41, 37, 27 мм. Серебряными медалями награждались солдаты, серебряная медаль носилась на Андреевской ленте. Серебряная медаль имела размер 41 мм