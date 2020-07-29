Новости

Украинские власти возмутились проведением парада в Севастополе и пожаловались генсеку ООН

39

На Украине не смогли спокойно воспринимать парад, который проводился в День Военно-морского флота России. Украинские власти, возмутившись, решили направить письмо генсеку НАТО Антонио Гуттеришу с призывом «обратить внимание на то, что Россия провела военный парад в Севастополе». При этом сам Севастополь по новой украинской традиции был назван «оккупированным».


Письмо Гуттеришу направил постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица.

Из письма с жалобой генеральному секретарю:

Проведение Россией военного парада в оккупированном Севастополе является нарушением международного права, включая резолюции Организации Объединённых Наций. Москва сознательно делает шаги на эскалацию напряжённости.

То есть, когда Киев на всех углах кричит о возможном ракетном ударе по Севастополю, по Крымскому мосту – провокацией г-н Кислица это не считает. А торжественное мероприятие – военно-морской парад – по его мнению, «провокация России». Типичная логика для современных властей Украины, которые не готовы признавать собственной ответственности никогда и ни при каких обстоятельствах.

В России заявления украинского постпреда по поводу Севастополя назвали "продолжающимися фантомными болями", напомнив, что Севастополь вместе с остальной частью Крымского полуострова является неотъемлемой частью Российской Федерации.
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Lebed
    Lebed Сегодня, 06:21 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Ребята, давайте жить дружно. Нет, куда там...
    1. Atlant-1164
      Atlant-1164 Сегодня, 06:54 Новый
      • 11
      • 0
      +11
      "" Украинские власти, возмутившись, решили направить письмо генсеку НАТО Антонио Гуттеришу с призывом «обратить внимание на то, что Россия провела военный парад в Севастополе».""

      -вы точно уверены что в НАТО??)
      1. Atlant-1164
        Atlant-1164 Сегодня, 06:56 Новый
        • 13
        • 0
        +13
        меня лично смущает.. а почему они не пожаловались в редакцию "Спортлото"??
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 07:48 Новый
          • 6
          • 2
          +4
          Украинские власти возмутились проведением парада в Севастополе и пожаловались генсеку ООН

          Естественно,соплям и возмущению нет предела...

          Ведь это Окраина должна была проводить в Севастополе "парад перемоги"(видео,речь вновь назначенного министра обороны Окраины - Гелетея,в последствии Гелетей-Иловайский)

          1. с-т Petrov
            с-т Petrov Сегодня, 09:45 Новый
            • 3
            • 4
            -1
            рагули минусуют crying
            развернули битву минусами за Крiм.
            Вафли опечаленные wassat
            Надо у этого племени еще что нибудь забрать. Показать им опять их место и их гидность

        2. SAG
          SAG Сегодня, 07:56 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Цитата: Atlant-1164
          меня лично смущает.. а почему они не пожаловались в редакцию "Спортлото"??

          "Если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото." Все будет, осеннее обострение не за горами wassat
  2. Невский_ЗУ
    Невский_ЗУ Сегодня, 06:24 Новый
    • 9
    • 0
    +9
    А почему наши органы власти, хотя бы просто для проформы и птички, так же не пишут Генсеку ООН, о заявлениях многих должностных лиц Украины, о возможном ракетном ударе по Крымскому мосту, водной блокаде? Бесполезно? Согласен. А с точки зрения информационного присутствия?
    1. nPuBaTuP
      nPuBaTuP Сегодня, 09:58 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Меня это тоже всегда волновало.......но мне кажется что наши власти опираются на слова"умный промолчит"....
  3. ul_vitalii
    ul_vitalii Сегодня, 06:27 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Как челобитную подаёте, холопы?
  4. литий17
    литий17 Сегодня, 06:29 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    И это кто там тявкает из под забора? Пишите (пилите Шура), как я говаривал - вот тебе бумага, иди строчи на меня (начальника), больше авторитета будет!
  5. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 06:42 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    все жалуются бегают) любопытно кого вообще волнует чего им там не нравится,)
  6. Димка75
    Димка75 Сегодня, 06:43 Новый
    • 2
    • 2
    0
    4 из 5 последних новостей про кокелов :-)
    Есть ли жизнь на Марсе ??
  7. Mytholog
    Mytholog Сегодня, 06:43 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Нашли, на что обращать внимание.
    Пусть жалуются.
  8. 210окв
    210окв Сегодня, 06:45 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Это не фантомные боли. Несите галоперидол.
  9. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 06:47 Новый
    • 12
    • 0
    +12
    Проведение Россией военного парада в оккупированном Севастополе


    РУССКИЙ Севастополь, построенный и защищенный Россией,...."оккупирован" Россией*?!

    Такое рассчитано только на западных невежд....
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:12 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: Ольгович
      РУССКИЙ Севастополь, построенный и защищенный Россией,...."оккупирован" Россией*?!

      Такое рассчитано только на западных невежд....

      К тому же Россия являясь правопреемницей СССР провела военно-морской парад там и в тот день,
      где и когда его проводил СССР, в городе-герое Севастополе.
  10. синоби
    синоби Сегодня, 06:53 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В надежде что ООН разрешит разбомбить Россию.Мозгов нет совсем.
  11. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 06:59 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Украина направила протест Генеральному секретарю ООН. "Обрати внимание на мои страдания". Вспомнилась великая песня Высоцкого "Дорогая передача..." А в Спортлото они не пробовали отправлять свой протест? А что было бы прикольно!
  12. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 07:02 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Ничего, подождите, придет время и в Киеве парад проведем с выбрасыванием и сожжением знамен бандерлогов, Бандеры, Шушхевича и иной всякой сволочи.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:57 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Правдодел
      Ничего, подождите, придет время и в Киеве парад проведем с выбрасыванием и сожжением знамен бандерлогов, Бандеры, Шушхевича и иной всякой сволочи.

      Напомним, кто есть кто.

  13. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:17 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Мы же проводим нормальные парады на ИСКОННО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ! А ук-роина это политический фарс, кусок украденной у России территории!
  14. FGUP
    FGUP Сегодня, 07:29 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Вообще то Антонио Гуттериш Генеральный секретарь ООН
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:49 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: FGUP
      Вообще то Антонио Гуттериш Генеральный секретарь ООН

      Да пусть пишут, кому там Гуттеришу, Столтенбергу или Нельсону Мандейле. Кому ни пиши, их уже никто не читает и не слушает, только как навязчивую дворняжку все пинают.
      1. халпат
        халпат Сегодня, 08:11 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: FGUP
        Вообще то Антонио Гуттериш Генеральный секретарь ООН

        Да пусть пишут, кому там Гуттеришу, Столтенбергу или Нельсону Мандейле. Кому ни пиши, их уже никто не читает и не слушает, только как навязчивую дворняжку все пинают.

        Можно ещё Ясиру Арафату написать. Подозреваю, что они там вместе с Манделой обретаются... в райских кущах:))
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 08:21 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: халпат
          Можно ещё Ясиру Арафату написать. Подозреваю, что они там вместе с Манделой обретаются... в райских кущах:

          Кто кто, а эти могут даже и Бандере пожаловаться.
  15. Boris55
    Boris55 Сегодня, 07:42 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Завидно. Самим то показать не чего.
  16. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 07:45 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    В России заявления украинского постпреда по поводу Севастополя назвали "продолжающимися фантомными болями". Как у нас в деревне говорят Видит собака молоко, да рыло коротко
  17. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 08:02 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Палата психбольницы: инфантильные злобные личности... ну пусть еще пожалуются марсианам, лунным жителям или еще кому-либо из тех, кто страну 404 и на карте не найдет.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:44 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Александр Х
      Палата психбольницы: инфантильные злобные личности..

      Вот здесь трудно сказать, больные они или родились такими, но что злобные этого не отнять. Но если провести параллель 30 летней давности, то вспомните даже Москву, когда на стадионе "Лужники" народу 200 000 человек внимали бред Кашпировского, заряжали воду перед телевизором от Чумака. И пациентов "палаты № 6" среди них были единицы, а вот всеобщий психоз, до которого довели власти и СМИ" присутствовал однозначно. Хотя это не все помнят, за эти 30 лет даже тогда рождённых дети в школу ходят. Но время прошло, вся шелуха и порепанная кожа слетела, и народ стал адекватно относится в любым события. Извините что так много наболтал, но смысл в том, что на Украине этот психоз не закончился, и вот уже 30 лет подряд, до сих пор они пляшут, скачут, орут, жгут покрышки и далее. И вот это уже перешло в хроническую болезнь, и просто так сама по себе, эта болезнь не лечится. Мы же все видим это на примере России, где психоз закончился давно, и несчастной Украины, которая как "хохотунчик" начала прыгать, так и до сих пор прыгает, и батарейка питания не разрядилось ( наверное солнечная).
  18. Суслин
    Суслин Сегодня, 08:20 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Коротка память у свидомых! Севастополь ВСЕГДА считался российским городом. Пора украинцев ставить на место (в стойло) на всех международных площадках!
  19. Балу
    Балу Сегодня, 08:21 Новый
    • 0
    • 0
    0
    клоуны продолжают бесконечную репрризу в надежде на аплодисменты из-за океанской лужи
  20. Fedorovich
    Fedorovich Сегодня, 08:52 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А что не сразу в "Спортлото"?
  21. К-50
    К-50 Сегодня, 08:53 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Украинские власти возмутились проведением парада в Севастополе и пожаловались генсеку ООН

    Можете даже на навоз изойти.
    Россия возмущалась и недоумевала, что потомки победителей проводят фашистские шествия. Что-то это поменяло?
    Так что свои визги и письма в ООН можете себе плашмя снизу забить, чтобы голова не качалась"! am yes
  22. Potomac
    Potomac Сегодня, 09:09 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Они просто продолжают гнуть свою линию. Опираясь на международное право. Не ждут реакции, а просто не оставляют без внимания.
  23. KCA
    KCA Сегодня, 09:12 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Я прям до глубины души возмущён парадами ЛГБТ в Куеве, предлагаю сжечь нахнер, как содом и гоморру, гей, славяне
  24. moreman78
    moreman78 Сегодня, 09:39 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Высоцкий:
    "....
    С уваженьем… Дата. Подпись.
    Отвечайте нам, а то,
    Если вы не отзовётесь,
    Мы напишем… в «Спортлото»! "
  25. Wowka
    Wowka Сегодня, 09:44 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Все вопли "патриотов" на ВО в течении всего того времени, как Крым оккупировала РФ, что это - исконно РФ территория говорят лишь об одном: чувство несправедливо совершенного действия по отношению к другой стране всё же внутри этих людей есть.
    Всем всё и хорошо понятно, что это оккупация. Всем понятно, что это преступление. И все понимают это, но.. кричать об "исконно российском", чтоб лизнуть - это ж святое!
    Как детский сад в песочнице.
    Глупо делать вид, что всё сделано правильно. Если бы было так, то никто так долго бы не утверждал и не кричал об этом, так ведь.
    Так что ждем Крым обратно, после референдумов на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале... Когда эти куски определятся и выйдут из состава РФ, вот тогда и посмотрим на справедливость и на то, куда будут откалываться все те, кто "добровольно прикололся".
    1. Potomac
      Potomac Сегодня, 09:58 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Я не думаю, что будет отделение Сибири или Урала, промышленность не замкнута в одном регионе, нет смысла розрывать економические связи. А в целом, вы правы.
    2. Squelcher
      Squelcher Сегодня, 10:05 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      думкою радіє, нею він і багатіє.
      В атаке не устань.