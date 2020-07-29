Украинские власти возмутились проведением парада в Севастополе и пожаловались генсеку ООН

На Украине не смогли спокойно воспринимать парад, который проводился в День Военно-морского флота России. Украинские власти, возмутившись, решили направить письмо генсеку НАТО Антонио Гуттеришу с призывом «обратить внимание на то, что Россия провела военный парад в Севастополе». При этом сам Севастополь по новой украинской традиции был назван «оккупированным».
Письмо Гуттеришу направил постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица.
Из письма с жалобой генеральному секретарю:
Проведение Россией военного парада в оккупированном Севастополе является нарушением международного права, включая резолюции Организации Объединённых Наций. Москва сознательно делает шаги на эскалацию напряжённости.
То есть, когда Киев на всех углах кричит о возможном ракетном ударе по Севастополю, по Крымскому мосту – провокацией г-н Кислица это не считает. А торжественное мероприятие – военно-морской парад – по его мнению, «провокация России». Типичная логика для современных властей Украины, которые не готовы признавать собственной ответственности никогда и ни при каких обстоятельствах.
В России заявления украинского постпреда по поводу Севастополя назвали "продолжающимися фантомными болями", напомнив, что Севастополь вместе с остальной частью Крымского полуострова является неотъемлемой частью Российской Федерации.