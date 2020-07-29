Прирост огневой мощи: Китай переходит на 155-мм самоходные гаубицы

Учитывая организационный размер НОАК, она сохраняет значительные запасы устаревшего оружия , но работа ВПК в состоянии изменить данную ситуацию в течение нескольких лет

Можно с уверенностью предположить, что сотни PCL-181 в настоящее время находятся на вооружении НОАК. Это заметное преимущество перед соперниками в АТР, которые практически ничего не имеют для замены своих устаревших артсистем

Коронакризис закончился для КНР ужесточением внешней политики, которое сопровождается усилением процесса модернизации армии. Одним из наиболее значимых проявлений трансформации сухопутных войск является переход на новую самоходную гаубицу PCL-181.Как утверждают китайские СМИ, новое изделие предназначено для замены устаревших 152-мм и 130-мм буксируемых орудий.- считает издание 21AAR.С его слов, оснащение целых бригад 155-мм самоходной гаубицей «обернётся огромным приростом огневой мощи».О существовании PCL-181 известно уже на протяжении последних несколько лет. С тех пор были раскрыты некоторые детали изделия. Гаубица имеет гидравлическую систему заряжания, которая автоматически помещает ВВ и снаряд в казенник. Панель управления размещена на левой колесной арке в задней части грузовика. Расчет составляет 5 чел. Судя по фотоматериалам, к мехбригаде приписывается 36 стволов. В батарее насчитывается 6 орудий.Китайские СМИ утверждают, что переход от буксируемой артиллерии к самоходной гаубице обусловлен тремя соображениями.Во-первых, она требует меньше времени для перемещения и развертывания для стрельбы, которое занимает всего лишь три минуты. Во-вторых, каждая гаубица имеет собственный магазин, который расположен в отсеке позади бронированной кабины, боеприпасы хранятся в герметичных контейнерах. Это избавляет от необходимости сопровождения орудия ТЗМ. В-третьих, вес PCL-181 составляет всего 25 тонн, что делает её пригодной для транспортировки по воздуху.- делает вывод 21AAR.