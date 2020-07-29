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Прирост огневой мощи: Китай переходит на 155-мм самоходные гаубицы

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Прирост огневой мощи: Китай переходит на 155-мм самоходные гаубицы

Коронакризис закончился для КНР ужесточением внешней политики, которое сопровождается усилением процесса модернизации армии. Одним из наиболее значимых проявлений трансформации сухопутных войск является переход на новую самоходную гаубицу PCL-181.

Как утверждают китайские СМИ, новое изделие предназначено для замены устаревших 152-мм и 130-мм буксируемых орудий.

Учитывая организационный размер НОАК, она сохраняет значительные запасы устаревшего оружия, но работа ВПК в состоянии изменить данную ситуацию в течение нескольких лет

- считает издание 21AAR.

С его слов, оснащение целых бригад 155-мм самоходной гаубицей «обернётся огромным приростом огневой мощи».

О существовании PCL-181 известно уже на протяжении последних несколько лет. С тех пор были раскрыты некоторые детали изделия. Гаубица имеет гидравлическую систему заряжания, которая автоматически помещает ВВ и снаряд в казенник. Панель управления размещена на левой колесной арке в задней части грузовика. Расчет составляет 5 чел. Судя по фотоматериалам, к мехбригаде приписывается 36 стволов. В батарее насчитывается 6 орудий.

Китайские СМИ утверждают, что переход от буксируемой артиллерии к самоходной гаубице обусловлен тремя соображениями.

Во-первых, она требует меньше времени для перемещения и развертывания для стрельбы, которое занимает всего лишь три минуты. Во-вторых, каждая гаубица имеет собственный магазин, который расположен в отсеке позади бронированной кабины, боеприпасы хранятся в герметичных контейнерах. Это избавляет от необходимости сопровождения орудия ТЗМ. В-третьих, вес PCL-181 составляет всего 25 тонн, что делает её пригодной для транспортировки по воздуху.

Можно с уверенностью предположить, что сотни PCL-181 в настоящее время находятся на вооружении НОАК. Это заметное преимущество перед соперниками в АТР, которые практически ничего не имеют для замены своих устаревших артсистем

- делает вывод 21AAR.

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17 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:20 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Системы хороши, только не нужно абсолютизировать. Они не дадут подавляющего превосходства, ибо имеют и недостатки, такие как надежность, габариты, квалификация расчета и тд.
    предназначено для замены устаревших 152-мм и 130-мм буксируемых орудий.
    1. strannik1985
      strannik1985 Сегодня, 08:35 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Они не дадут решающего превосходства

      Им проще противоогневой маневр выполнять, поэтому идут на увеличение габаритных размеров системы.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:20 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    А им зачем натовский калибр? Хотят в НАТО вступить, обогнав ук-роину? Или, желают их в Европе продовать, демпенгируя на рынке вооружения? negative
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 07:28 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Чтобы в случае заварушки ,трофейными снарядами шмалять,если свои закончатся hi
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:30 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Не только. использование боеприпасов противника, может дать свои плюсы. Другое дело, кто противник? Индия и азиатские суверены? Так китайцы не должны трудностей с БП испытывать. request США с Китаем локально не столкнутся. А если все таки США, то Китай их не успеет испытать. feel .
    3. Евдоким
      Евдоким Сегодня, 07:32 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Бережливый
      Или, желают их в Европе продовать, демпенгируя на рынке вооружения?

      Вы в самый корень глядите. Зачем делать, если нельзя продать. 155 мм или 152 мм неинеет большого значения, покупай китайское дешево и сердито. hi
    4. ZeevZeev
      ZeevZeev Сегодня, 07:34 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Вот именно что продавать. Только не в Европе, а в Африке и странах Азии вроде Пакистана или Камбоджи. Там как раз используют 155-мм системы.
    5. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:06 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Ну они давно сидят на 155 (хотя самый насыщенный вариант 122). Ибо им помогали французы как и с вертолетами wink

      Их Мста - 155mm/52


      Их кстати уже купил Алжир.
    6. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 09:14 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Бережливый
      А им зачем натовский калибр?

      Потому что когда они получали лицензии, с СССР были в "контрах"
  3. никто111никто
    никто111никто Сегодня, 07:30 Новый
    • 0
    • 0
    0
    конечно по мнению некоторых "писарей" военного обозрения все это против Индии против кого же еще; а как там заборчик между сша и Мексикой еще целый или нет?
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 09:17 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: никто111никто
      конечно по мнению некоторых "писарей" военного обозрения все это против Индии против кого же еще

      Против Тайваня.
  4. Рядовой-К
    Рядовой-К Сегодня, 07:31 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Кнопка какая шикарная! good И как солдат гордо её нажал! wassat
    А если серьёзно, то Китаю придётся заменить процентов 70 своей артиллерии, что б выйти на новый современный уровень - простенького старья там слишком много.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:19 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Ну если завертится, то 122 будет основной, а их очень много, на разных шасси и уже наклепали (да и старого) реально все насыщенно.




      даже для ВДВ есть десантируемый грузовик с PL96 (Д30 немного переделанная китайцами)
  5. ZeevZeev
    ZeevZeev Сегодня, 07:38 Новый
    • 1
    • 1
    0

    Это заметное преимущество перед соперниками в АТР, которые практически ничего не имеют для замены своих устаревших артсистем.

    Довольно странный вывод. Есть около десятка подобных 155-мм гаубиц на колёсном шасси, которые могут купить страны Юго-Восточной Азии. Причем за вменяемую цену и в короткие сроки
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:42 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Огневая мощь, плюс загрузка предприятий ВПК.
    Если могут себе позволить, будут делать.
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 08:45 Новый
    • 1
    • 1
    0
    В чем прирост 152-155мм? Тем более снаряды у них свои. Один и тот же снаряд можно сделать и в 152 и в 155мм .
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 09:19 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Zaurbek
      В чем прирост 152-155мм?

      У них 152 орудия находятся на уровне советских 2С3 и Д-20