Прирост огневой мощи: Китай переходит на 155-мм самоходные гаубицы

Коронакризис закончился для КНР ужесточением внешней политики, которое сопровождается усилением процесса модернизации армии. Одним из наиболее значимых проявлений трансформации сухопутных войск является переход на новую самоходную гаубицу PCL-181.
Как утверждают китайские СМИ, новое изделие предназначено для замены устаревших 152-мм и 130-мм буксируемых орудий.
Учитывая организационный размер НОАК, она сохраняет значительные запасы устаревшего оружия, но работа ВПК в состоянии изменить данную ситуацию в течение нескольких лет
- считает издание 21AAR.
С его слов, оснащение целых бригад 155-мм самоходной гаубицей «обернётся огромным приростом огневой мощи».
О существовании PCL-181 известно уже на протяжении последних несколько лет. С тех пор были раскрыты некоторые детали изделия. Гаубица имеет гидравлическую систему заряжания, которая автоматически помещает ВВ и снаряд в казенник. Панель управления размещена на левой колесной арке в задней части грузовика. Расчет составляет 5 чел. Судя по фотоматериалам, к мехбригаде приписывается 36 стволов. В батарее насчитывается 6 орудий.
Китайские СМИ утверждают, что переход от буксируемой артиллерии к самоходной гаубице обусловлен тремя соображениями.
Во-первых, она требует меньше времени для перемещения и развертывания для стрельбы, которое занимает всего лишь три минуты. Во-вторых, каждая гаубица имеет собственный магазин, который расположен в отсеке позади бронированной кабины, боеприпасы хранятся в герметичных контейнерах. Это избавляет от необходимости сопровождения орудия ТЗМ. В-третьих, вес PCL-181 составляет всего 25 тонн, что делает её пригодной для транспортировки по воздуху.
Можно с уверенностью предположить, что сотни PCL-181 в настоящее время находятся на вооружении НОАК. Это заметное преимущество перед соперниками в АТР, которые практически ничего не имеют для замены своих устаревших артсистем
- делает вывод 21AAR.