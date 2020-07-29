Финляндия обещает представить итоги расследования «возможного нарушения границы» истребителями Су-27

В Минобороны прокомментировал финские претензии по поводу перелёта истребителей Су-27. Речь идёт о перелёте, который был осуществлён из Республики Карелия на один из аэродромов Калининградской области.
Началось всё с того, что финское военное ведомство объявило о «начале расследования инцидента с участием российских боевых самолётов». В Минобороны Финляндии считают, что Су-27 «могли на короткое время войти в финское воздушное пространство». Чтобы «уточнить детали и провести расследование», в Финляндии создана специальная комиссия, в состав которой входят представители пограничной структуры.
В министерстве обороны России высказали недоумение в связи с заявлением финских коллег по поводу возможного вхождения российских истребителей в воздушное пространство соседней страны. Отмечено, что перелёт осуществлялся по согласованному маршруту, экипажи российских самолётов находились на связи с пунктами управления воздушным движением.
Дополнительно российское оборонное ведомство сообщает о том, что факт перелёта истребителей без нарушения финской границы подтверждается данными средств объективного контроля. В сообщении говорится, что российская военная авиация при осуществлении подобных перелётов действует в строгом соответствии с международными правилами.
Стоит добавить, что финские военные обещали представить свои данные по поводу «инцидента» после проведения упомянутого расследования. О том, когда оно может быть завершено, не сообщается.