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Финляндия обещает представить итоги расследования «возможного нарушения границы» истребителями Су-27

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В Минобороны прокомментировал финские претензии по поводу перелёта истребителей Су-27. Речь идёт о перелёте, который был осуществлён из Республики Карелия на один из аэродромов Калининградской области.


Началось всё с того, что финское военное ведомство объявило о «начале расследования инцидента с участием российских боевых самолётов». В Минобороны Финляндии считают, что Су-27 «могли на короткое время войти в финское воздушное пространство». Чтобы «уточнить детали и провести расследование», в Финляндии создана специальная комиссия, в состав которой входят представители пограничной структуры.

В министерстве обороны России высказали недоумение в связи с заявлением финских коллег по поводу возможного вхождения российских истребителей в воздушное пространство соседней страны. Отмечено, что перелёт осуществлялся по согласованному маршруту, экипажи российских самолётов находились на связи с пунктами управления воздушным движением.

Дополнительно российское оборонное ведомство сообщает о том, что факт перелёта истребителей без нарушения финской границы подтверждается данными средств объективного контроля. В сообщении говорится, что российская военная авиация при осуществлении подобных перелётов действует в строгом соответствии с международными правилами.

Стоит добавить, что финские военные обещали представить свои данные по поводу «инцидента» после проведения упомянутого расследования. О том, когда оно может быть завершено, не сообщается.
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31 комментарий
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  1. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 06:49 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    Началось всё с того, что финское военное ведомство объявило о «начале расследования инцидента с участием российских боевых самолётов». В Минобороны Финляндии считают, что Су-27 «могли на короткое время войти в финское воздушное пространство».

    Брешут.
    а вот-зачем?
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 06:58 Новый
      • 7
      • 2
      +5
      Брешут.
      а вот-зачем?

      не обязательно брешут. Возможно пилот мог немного отклонится от маршрута полета. В этом нет особой проблемы, если на КДП были в курсе, финские диспетчера в курсе. Просто финны отрабатывают "обязаловку"
      1. Роман123567
        Роман123567 Сегодня, 09:13 Новый
        • 0
        • 3
        -3
        Даже, наверняка, не брешут..
        А наши, как обычно прикидываются шлангами..
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 07:00 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Старшие ведь их братья шведы регулярно находят наши подлодки у себя под кроватью, а чем финики хуже... Вот стали искать самолетики в финских банях...Может найдут, если перепарятся...
      1. Astra wild
        Astra wild Сегодня, 08:24 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Коллега Правдодел, вообще-то у шведов с финнами несколько своеобразные отношения : соседи, хорошие отношения, но недолюбливают друг друга. Как у французов и английчан
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 09:32 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Правдодел
        Старшие ведь их братья шведы регулярно находят наши подлодки у себя под кроватью

        Хрен их знает, кто из них старшóй, но из трёх скандинавских стран чаще ищут подлодки норвежцы - именно они являются ближайшими соседями СФ...Шведы просто обнаруживают визуально неизвестную лодку и теряются в догадках. И только финны не проявляли особой озабоченности по поводу российских нарушителей границ...Вот возможность представилась...
        Подождём-посмотрим, кто и насколько проник внутрь «Финна-инкогнито»... lol
    3. Михаил м
      Михаил м Сегодня, 07:01 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Хайли лайкли пошло по миру.
    4. фигвам
      фигвам Сегодня, 07:12 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Цитата: Ольгович
      Брешут.
      а вот-зачем?

      Идёт планомерное разрушение отношений с европейскими странами, кто-то этим хорошо дирижирует.
    5. ник7
      ник7 Сегодня, 09:02 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Брешут ради хайпа конечно. Хотя результата расследования нет, пишут статьи и муссируют тему в СМИ. Вроде РФ плохого не сделала, а осадочек останется, ради этого собственно и затеяно.
    6. Дмитрий Владимирович
      Дмитрий Владимирович Сегодня, 09:33 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Ольгович
      Началось всё с того, что финское военное ведомство объявило о «начале расследования инцидента с участием российских боевых самолётов». В Минобороны Финляндии считают, что Су-27 «могли на короткое время войти в финское воздушное пространство».

      Брешут.
      а вот-зачем?


      Вполне возможно, что при пролете через Финский залив, пилоты не преднамерено "срезали" угол и прошли в формальной близости от какого нибудь мелкого финского острова вроде Кильписаари или Хуовари.
      Их много.
    7. avdkrd
      avdkrd Сегодня, 09:43 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Брешут.
      а вот-зачем?[/quote]
      А как ещё обосновать закупку чего то догогого и ненужного? Российская угроза- вот ответ!!! Не удивлюсь, что фины, внезапно захотят обновить ПВО Пэтриотом или закупить ф35. Не то что бы фины, а какой либо особо обласканый госдепом финн.
  2. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 06:52 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    что за новое слово такое в отслеживании воздушных целей-МОГЛИ?) они на картах таро собираются это выяснять что ли?)
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 07:21 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: carstorm 11
      что за новое слово такое в отслеживании воздушных целей-МОГЛИ?

      Это очень безграмотное и довольно глупое утверждение с финской стороны.
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 07:42 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        да это само собой. мне другое любопытно-как они постфактум собираются это выяснять) найдут фермера который видел как на бреющем с минимальной скоростью прошли истребители с опознавательными знаками ВКС РФ?))) или шаманов попросят духов вызвать?)
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 08:00 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: carstorm 11
          как они постфактум собираются это выяснять

          У них ничего нет,никаких данных объективного контроля,иначе они и не говорили бы ......о возможном нарушении,что звучит не совсем умно с их стороны.
          Любое нарушение воздушного пространства легко фиксируется.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:14 Новый
    • 3
    • 3
    0
    Финнам пить меньше надо, или закусывать почаще, тогда и врать, как на охоте, станут много меньше! fool
  4. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 07:26 Новый
    • 3
    • 4
    -1
    Был у нас товарищ один, Серёга. В 1987 поехал на чемпионат СССР по боксу. Дошёл до 1/4финала. Во втором раунде пропустил удар навстречу. Нокаут. Отвели его до раздевалки, положили на массажный стол. Все сидят разговаривают, про Серёгу забыли. Вдруг он подрывается и начинает разогрев. Его спросили :"Серый, ты чего?" Он отвечает :"Как чего?! У меня скоро бой начнётся, надо разогреться."
    Все заржали конечно, тренер говорит :"Серёга, твой бой уже прошёл. Тебя сюда принесли."
    Финны похожи на этого Серёгу.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:45 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Надо ж им доказать, что не зря свой хлеб едят!
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 08:09 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: rocket757
      Надо ж им доказать, что не зря свой хлеб едят!

      Мыши всегда поддакивают,мыши же тупые.
  6. Кирилл Г...
    Кирилл Г... Сегодня, 07:55 Новый
    • 2
    • 2
    0
    В Минобороны Финляндии считают, что Су-27 «могли на короткое время войти в финское воздушное пространство».


    Так могли или не могли..? Или вошли? А ну как же - хайли лайкли wassat ... Клоуны какие то.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 08:17 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Ну,и тормоза!А я думал что только у эстонцев "позднее зажигание".....
  8. Astra wild
    Astra wild Сегодня, 08:17 Новый
    • 1
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    0
    Кто знает, возможно, пилот слегка отклонился,ведь, в воздухе и на воде нельзя забор поставить.
    Возможно,финский диспетчер ошибся. Все мы помним "дело Калоева".А может сработала финская медлительность:он увидел самолёт и начал " переваривать':русский самолёт, а где граница? Отсюда и формулировка:"возможное"нарушение". Между предположением и реальностью существует большая разница
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 08:41 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: Astra wild
      Кто знает, возможно, пилот слегка отклонился

      Как понимать - слегка отклонился,здесь либо нарушил,либо нет.
      Слегка можно быть,выпившим.
      Вам простительно.
      1. Роман123567
        Роман123567 Сегодня, 09:16 Новый
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        • 0
        0
        Как понимать - слегка отклонился,здесь либо нарушил,либо нет.

        Именно это финны и выясняют.. именно об этом они и заявили..
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 09:34 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Роман123567
          Именно это финны и выясняют.

          Как Су-27 слегка отклонился? Пусть не смешат.
          1. Роман123567
            Роман123567 Сегодня, 09:44 Новый
            • 0
            • 2
            -2
            Как Су-27 слегка отклонился?

            Так же, как Су-24, который был сбит турками.. Что здесь смешного??
            1. bober1982
              bober1982 Сегодня, 09:49 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: Роман123567
              Так же, как Су-24

              Что Вы можете знать об этом? Ничего.Турки рассказали.
              1. Роман123567
                Роман123567 Сегодня, 10:06 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Будто бы турки не люди..))

                В мае 2015 года Турция подбила сирийский военный летательный аппарат, нарушивший воздушное пространство страны. До этого Турция неоднократно сбивала сирийские беспилотные летательные аппараты.

                Российская военная авиация дважды нарушала воздушное пространство Турции: 3 и 6 октября 2015 года, что было подтверждено российскими военными. При этом российская сторона утверждала, что нарушение было кратковременным и сделанным по ОШИБКЕ, что опровергалось НАТО


                Россия объяснила нарушение воздушного пространства Турции маневром от ПВО
                Главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев заявил, что российский истребитель нарушил в начале октября воздушное пространство Турции, совершая противоракетный маневр

                Авиабаза Хмеймим в Сирии (Фото: «РИА Новости»)
                О причинах нарушения воздушного пространства Турции Бондарев рассказал в интервью «Комсомольской правде». По его словам, когда российский истребитель проходил вдоль границы с Турцией, аппаратура показала, что «какие-то наземные средства ПВО пытаются делать захват боевой машины». Из-за этого, рассказывает Бондарев, летчик был вынужден «в считаные секунды» совершить противоракетный маневр. «Ну чуток забрался в турецкое небо», — заключил главком ВКС.

                Ранее российское Минобороны, признавая факт нарушения воздушного пространства Турции, объясняло инцидент неблагоприятными погодными условиями. Как объясняли в оборонном ведомстве, «авиабаза Хмеймим находится примерно в 30 км от сирийско-турецкой границы, при определенных климатических условиях заход на аэродром осуществляется с севера, поэтому данный инцидент — следствие неблагоприятных погодных условий в этом районе».




                Как Су-27 слегка отклонился?

                1. По Ошибке
                2. Манёвром от ПВО
                3. Погодные условия..

                Выбирай вариант по своему вкусу..
  9. HMR333
    HMR333 Сегодня, 08:43 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Они не факты а итоги готовят от шляпы!
  10. Роман123567
    Роман123567 Сегодня, 09:19 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    российское оборонное ведомство сообщает о том, что факт перелёта истребителей без нарушения финской границы подтверждается данными средств объективного контроля

    Ну вот и подтвердят, если всё так было..
    Вообще, в таких ситуация ведь надо радоваться.. когда тебя в чём-то обвинили, а у тебя есть все доказательства обратного.. как грится - возможность утереть нос противнику..
    А "не радоваться" можно лишь тогда, когда... Ну вы сами всё поняли..))
  11. Wildgoose
    Wildgoose Сегодня, 09:47 Новый
    • 0
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    По земле такая ерунда постоянно, особенно зимой. На снегоходе офицеры напрямую проезжают. Граница не ровная, а с выпуклостями. Итого, финны лёгкую истерику, приезжает наш представитель и бухает с ними пару дней. И все довольны. Тут не надо искать черную кошку)))