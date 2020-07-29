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Японские читатели: Россия может отдать острова, если развалится как СССР

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Японские читатели: Россия может отдать острова, если развалится как СССР

Японские СМИ продолжают муссировать тему, связанную с Курильскими островами. С полос японских газет не сходят материалы, в которых высказываются различные мнения по поводу того, «как вернуть острова под юрисдикцию Токио». Статья аналогичной направленности вышла в издании «Хоккайдо Шимбун».


Редакция издания (а статья вышла от имени редакции) призывают власти страны к тому, чтобы те не допустили «откладывания вопроса островов в долгий ящик». При этом издание продолжается (в японской «традиции») называть российские Курилы «северными территориями».
Авторы пишут, что Россия «всякий раз демонстрирует своё нежелание обсуждать территориальную проблему».

Со своей стороны стоит отметить, что всё верно – ведь у России никаких территориальных проблем нет, а если у кого-то, включая Японию, они есть, то это их внутреннее дело…

В японском СМИ отмечают, что власти Японии «не должны соглашаться на игру в одни ворота», иначе «между странами сложно будет выстраивать по-настоящему дружественные отношения».

Дополнительно говорится о Конституции России. Отмечено, что «формулировка Основного закона о том, что Россия является правопреемницей СССР, практически свела на нет предпринимавшиеся ранее усилия по достижению договорённостей».

Из материала:

И что теперь? - единственный путь – завершение обсуждения вопроса о передаче четырёх островов. Теперь для Путина, даже если бы он и проявил добрую волю, нет возможности передать эти острова, так как Конституция России запрещает отчуждение земель. И сам Путин заявил, что содержание Конституции полностью соответствует пожеланиям российского народа. Это значит только одно: для Путина внутриполитические позиции гораздо важнее выстраивания отношений с Японией.

Странное заявление. Будто бы отношения с Россией важнее внутриполитических позиций для властей самой Японии.

Далее в японском СМИ говорится, что, несмотря на ситуацию, Синдзо Абэ «мог бы добиваться корректировки российской позиции по вопросу северных территорий». При этом отмечается, что японская власть «не знает, как это сделать».

Комментарии японских читателей к этой статье в «Хоккайдо Шимбун» отдают явным милитаризмом. В частности, следуют призывы «отобрать острова силой», а также заявления о том, что «с Россией невозможны никакие добрососедские отношения». Один из читателей пишет, что Россия "может отдать острова, если сама развалится - как СССР".
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72 комментария
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  1. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 07:46 Новый
    • 8
    • 6
    +2
    как то уже скучно становится. очередные клоуны тешат себя надеждой развала страны. скучно девочки! скучно)
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:58 Новый
      • 16
      • 3
      +13
      Цитата: carstorm 11
      как то уже скучно становится. очередные клоуны тешат себя надеждой развала страны. скучно девочки! скучно)

      Скучно, но ухо надо держать востро: в развале России по образцу развала СССР заинтересована не только Япония, но и неправедно обогатившиеся российские нувориши не желающие отвечать за свои деяния. Смычка может быть опасной. hi
      1. Лексус
        Лексус Сегодня, 08:03 Новый
        • 12
        • 12
        0
        неправедно обогатившиеся российские нувориши не желающие отвечать за свои деяния.

        Они всё, что "хозяин" заказал, уже развалили. Остальное распродают. hi
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 09:37 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Цитата: Лексус
          Они всё, что "хозяин" заказал, уже развалили.

          В 1917 и в 1991? Было дело. А кто хозяин?
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:03 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Смычка может быть опасной.

        В 1991 году только штаты и Британия были главной разваливающей силой, а сейчас вокруг столько шакалья развелось, куда ни глянь, клыки торчат, только успевай крошить.
      3. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 09:36 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        в развале России по образцу развала СССР заинтересована не только Япония, но и неправедно обогатившиеся российские нувориши не желающие отвечать за свои деяния.

        ???
        Э.... не особо логично.
        "Нуворишам" наоборот необходимо как можно более крепкое государство.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 08:12 Новый
      • 6
      • 2
      +4
      Россия может отдать острова, если развалится как СССР
      Япония откажется от островов, если погрузится в океан feel а ведь вполне возможно (фильм "Гибель Японии") feel
      1. v.biseroff
        v.biseroff Сегодня, 09:09 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        НУ ЗАЧЕМ ТАК АПОКАЛИПТИЧЕСКИ- вполне возможно предположить, что Япония из своего мусора еще 5 таких островов слепит, где нибудь вдоль западного побережья Хоккайдо.Наши острова им нужны, чтобы вскрыть Охотское море, как внутрироссийское.
        ,
      2. Владимир_6
        Владимир_6 Сегодня, 10:09 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Mavrikiy
        Россия может отдать острова, если развалится как СССР
        Япония откажется от островов, если погрузится в океан feel а ведь вполне возможно (фильм "Гибель Японии") feel

        Если Япония начнет погружаться в океан, японские беженцы направятся к берегам России. Так как евреи отказались от Еврейского автономного округа, он может стать Японским автономным округом. laughing
    3. Wowka
      Wowka Сегодня, 09:35 Новый
      • 0
      • 8
      -8
      Цитата: carstorm 11
      тешат себя надеждой развала страны. скучно девочки! скучно

      А мне весело! )))
      РФ трещит по швам, люди в РФ наигрались в кремлевские игры и им хочется жить, а не существовать в воровской нищей стране.
      Хотелось бы посмотреть на куски империи. Надеюсь, в скором времени от РФ останутся рожки да ножки.
      А всем тем, кто "присоединялся" к РФ - вот будет забавно смотреть на их перекошенные от злости остатки улыбок - камней им с неба, да побольше.
      Ждем-с развалин...
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 09:43 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Цитата: Wowka
        РФ трещит по швам

        Ага, уже которое десятилетие...
        laughing laughing laughing
        А Вы с коллегами всё ждёте её развала через пол года
        laughing laughing laughing
        1. Wowka
          Wowka Сегодня, 09:59 Новый
          • 0
          • 4
          -4
          Цитата: Лопатов
          Ага, уже которое десятилетие...

          Ну так Украину каждые два месяца здесь на ВО "хоронили".
          Ну вначале 2014 года еще РФ на остатках дорогих нефтедолларов была впереди планеты всей на халяве ничего не производя жить за счет природных ресурсов.
          Сейчас время изменилось. Всё. Халявы уже нет столько.
          Ну и люди в РФ устали видимо от 20-летнего вранья.
          Так что.. Чья б корова мычала, а твоя молчала б laughing
          Скоро этот карточный домик, построенный на "псевдо" доверии и "псевдо" дружбе рассыпется. Хотелось бы еще глянуть на откол Чечни, этих "верных" товарищей ))
          Ну а ДВ, Сибирь, Урал - так им вообще отлично - всё есть, откалывайся и живи и богатей, а не плати дань Москве.
          Так что шансов у РФ остаться как есть процентов 0.
          Вот это весело! wassat
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 10:04 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Wowka
            Ну так Украину каждые два месяца здесь на ВО "хоронили".

            А её уже нет.
            Территория 404.
            На которой якобы власти даже монополию на насилие отстоять не могут, краеугольный признак любого государства.

            Цитата: Wowka
            Ну вначале 2014

            Россию не смогли развалить в 1994, Россию не смогли развалить в 1998, так что ваши хозяева пр...ли свой шанс..
            Помню, на одном ресурсе в 2008 ваш коллега, захлёбываясь от восторга, визжал о том, что "России осталось пару месяцев", когда цена на нефть с сотни рухнула до шестидесяти
            wassat
            1. Wowka
              Wowka Сегодня, 10:14 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: Лопатов
              А её уже нет.
              Территория 404.

              Ну это здесь "всплывает" с явной периодичностью.. слышали уже ))
              Только вот чё-то как-то, но Украина есть, а РФ скоро того-этого.. можно будет "вальс" Шопена отиграть с размахом - о Урала до ДВ )))
              Успехов во влажных мыслях )))
          2. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 10:15 Новый
            • 0
            • 0
            0
            она себя давно уже похоронила. а сериал живые мертвецы лично я органически не перевариваю
      2. Squelcher
        Squelcher Сегодня, 09:48 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        думкою радіє, нею він і багатіє.
        В атаке не устанешь?
      3. Владимир_6
        Владимир_6 Сегодня, 10:11 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Wowka
        Хотелось бы посмотреть на куски империи. Надеюсь, в скором времени от РФ останутся рожки да ножки.

        Как говорят у вас на родине: " Duрень думкою багатіє".
      4. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 10:14 Новый
        • 0
        • 0
        0
        так веселитесь) очередной скакун пришел помечтать о очередной перемоге)
    4. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 09:40 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: carstorm 11
      очередные клоуны

      Не такие уж и клоуны...
      Профинансируют очередных р-р-рэволюционэров, и дело в шляпе.
      Они ради власти легко жертвуют территориями, чему у России есть много примеров.
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 09:56 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Сейчас, побежали в угоду японцам разваливаться fool Калоши зашнуруем, и галопом, вскачь-эту самую яппонию и развалим negative no
    6. Fibrizio
      Fibrizio Сегодня, 10:02 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Вам эти разговоры не напоминают наших клоунов ждущих дефолта США или захвата BLM ядерного оружия?

      Страны разные, дураки одинаковые.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:47 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Каждый мечтает о своём и тут уж никого изменить не получится, разве что идэю послаще подсунуть.
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 08:01 Новый
      • 4
      • 24
      -20
      Цитата: rocket757
      Каждый мечтает о своём

      У них есть такие основания и им такую надежду даёт наша пятая колонна в.ч. и её представители в Думе, всячески работающая на развал России. Так же результаты голосования по поправкам к Конституции их весьма обнадёживают: 21% - готовы предать, 33% - готовы не препятствовать. Всего - 54% Не важна их мотивация, важен результат.

      1. Перейра
        Перейра Сегодня, 08:45 Новый
        • 9
        • 0
        +9
        Откуда это высосано?
        1. mdsr
          mdsr Сегодня, 08:48 Новый
          • 16
          • 1
          +15
          Цитата: Перейра
          Откуда это высосано?

          Из больной головы какого то пропагандиста. Это же надо ТАК преподнести, что все, кто голосовали против обнуления здравого смысла - предатели fool
          1. Перейра
            Перейра Сегодня, 08:53 Новый
            • 11
            • 0
            +11
            И ведь эта мразь гордится своей креативностью.
            1. mdsr
              mdsr Сегодня, 09:05 Новый
              • 5
              • 1
              +4
              Цитата: Перейра
              И ведь эта мразь гордится своей креативностью.

              Креативности тут, собственно, никакой нет. Почти любая власть пытается выдать всё так, чтобы её оттождествляли со страной. Против власти - значит против страны. Вон, в соседней Беларуси, кефир почти каждый день повторяет, что победа оппозиции на предстоящих выборах будет означать потерю суверенитета Беларусью. Это примитивный трюк, на который поддаются только самые неумные граждане.
              1. Карт
                Карт Сегодня, 09:17 Новый
                • 2
                • 4
                -2
                Этот примитивный трюк прекрасно сработал на бывшей украине.
                Там тоже все кричали, что станут независимыми и свободными.
                Результат наблюдаем.
                1. Greenwood
                  Greenwood Сегодня, 09:40 Новый
                  • 1
                  • 1
                  0
                  Украинский пример не совсем корректен в данном случае. Украинцы все постсоветские годы отождествляли себя с Европой, стремились как можно дальше отойти от России, влезть во все всевозможные антироссийские союзы: НАТО, ЕС и т.д. Поэтому прозападным политикам так легко и было побеждать на выборах. В России основная масса оппозиции хочет не лечь под Европу, а вернуть социальное государство или СССР в видоизменённой форме. В этом и разница с Украиной.
        2. akunin
          akunin Сегодня, 09:32 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: Перейра
          Откуда это высосано?

          из .. пьяной обезьяны.54 % предателей в стране(я тоже предатель,голосовал " против"поправок),а вот Boris55 - единственный(последний) патриот и если не он ,то стране звиздец(любит родину шире всех).
      2. Володин
        Володин Сегодня, 09:03 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: Boris55
        У них есть такие основания и им такую надежду даёт наша пятая колонна в.ч. и её представители в Думе, всячески работающая на развал России. Так же результаты голосования по поправкам к Конституции их весьма обнадёживают: 21% - готовы предать, 33% - готовы не препятствовать. Всего - 54% Не важна их мотивация, важен результат.

        То есть, сам Борис55 из числа ентих, как их... которые из пятой колонны? Ведь представленный Борисом график (интересно, чьего он авторства) "кричит" о том, что поправки поддержали менее половины россиян... Борис, Вы замахнулись на САМ ЦИК!)))
      3. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:05 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Странные подсчёты. А обосновать, что, зачем и почему?
      4. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:17 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Boris55
        У них есть такие основания и им такую надежду даёт наша пятая колонна в.ч. и её представители в Думе, всячески работающая на развал России.

        Ничего удивительного в этих цифрах нет, Особенно кто против и врагов 21 %. Ну так эти проценты были всегда из покон веков, да и не только у нас. Вот с 33 %, которые "не рыба ни мясо", это уже не есть хорошо, из этих могут стать и те и другие. Примеров много.
    2. cniza
      cniza Сегодня, 09:04 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: rocket757
      Каждый мечтает о своём и тут уж никого изменить не получится, разве что идэю послаще подсунуть.


      Что то с идеями не очень . Приветствую! hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:16 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Зато такая долгая идея въедается в само естество, сознание, некоторых граждан, не вытравить её от туда никаким способом. Только отделением естества от сознания.
        Не они одни такие, нам и с другого бока всяких разных "фантазеров" хватает soldier
  3. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 07:50 Новый
    • 3
    • 4
    -1
    Япония отдаст Мацмай, когда США станут региональной державой...
    И в Евразийский союз попросится, деваться ей некуда...
  4. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 07:52 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Японский городовой! Ничего не понимают. А Южный Сахалин не нужен?
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:03 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Будем позволять им наглеть и про него вспомнят...
      1. Поэтиззаугла
        Поэтиззаугла Сегодня, 09:56 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Мы позволяем, ещё их "друзья" подначивают. Которые им Хиросиму с Нагасаки взорвали.
  5. shoroh
    shoroh Сегодня, 07:53 Новый
    • 3
    • 3
    0
    Если когда нибудь они попытаются забрать острова силой, это будет величайшей ошибкой для Японии. Хотя по факту япония оккупированая страна, не имеющая своего мнения. Скажут белые хозяева "вперед на русских ", и они полезут в авантюру. А так по факту эта тема Курил является чисто внутриполитической темой для избирателей Японии. Какого то практического решения этой проблемы без согласия и доброй воли России тут никогда не будет.
    1. депрессант
      депрессант Сегодня, 09:23 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      В претензии на острова так и видятся не столько интересы собственно Японии, но уши американского осла. Межостровные проливы -- это удобные выходы наших подводных лодок в Тихий океан. И одно дело -- наши материковые военные базы, другое -- выдвинутые вперед, ближе к океану островные. Где-нибудь в сейфе военного ведомства США наверняка уже много десятилетий находится папка с планами по размещению на "северных территориях" своих военных баз.
      Потому -- да, только после распада России. Попробуйте! Только не обожгитесь, самураи. И прочие.
  6. alekc75
    alekc75 Сегодня, 07:53 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    пусть хокайдо вернут -а там посмотрим что айны скажут!
  7. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 07:58 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    О, вот это они правы...стоит дать слабину - разорвут нашу страну, как стервятники...
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:02 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      О, вот это они правы...стоит дать слабину - разорвут нашу страну, как стервятники...


      И помнить об этом надо каждую секунду...
  8. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 08:07 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    У этих тоже фантомные боли бумага и интернет конечно все стерпит поэтому пусть болеют дальше главное чтобы лечить снова не пришлось.
  9. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 08:07 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Можно сказать только цитатами:" не дождетесь!" и "от мертвогоосла уши"
  10. zwlad
    zwlad Сегодня, 08:09 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Единственный вариант вернуть острова по юрисдикцию Токио, Японии стать новым субъектом РФ под названием например Японская область ну или Японский край.
    Заодно вопрос с мирным договором отпадет.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:00 Новый
      • 1
      • 1
      0
      А оно нам надо? , лучше без присоединения закрыть этот вопрос раз и навсегда.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:40 Новый
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      • 0
      0
      и Японский край.......не...пока с фукусимой не разберутся то ни какого хлеб-соли не будет, однозначно....а так идея норм
      1. zwlad
        zwlad Сегодня, 10:05 Новый
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        0
        Ну а че. Сразу появится качественный отечественный автопром, электроника опять же. А фукусима? Ну да это проблема.
  11. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:13 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    Россия может не отдать острова. Россия может расширить понятие «Курильский архипелаг». Ещё на четыре единицы. И провести дезинфекцию. Погрузив лишние острова под уровень мирового океана. На пару сотен лет. А то там какие-то паразиты завелись.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:00 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: sergo1914
      Россия может не отдать острова. Россия может расширить понятие «Курильский архипелаг». Ещё на четыре единицы. И провести дезинфекцию. Погрузив лишние острова под уровень мирового океана. На пару сотен лет. А то там какие-то паразиты завелись.


      Вот задача нашей дипломатии - на понятном японцам языке , все это донести...
  12. bar
    bar Сегодня, 08:30 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Эти братья по разуму в своей параллельной реальности вообще мозгов лишаются.
  13. Astra wild
    Astra wild Сегодня, 08:32 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    "Конституция Росси запрещает отчуждение земель" безобразие! Срочно отменить подобную формулировку
  14. Комментарий был удален.
  15. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 08:51 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Япония, как была оккупированной США страной, так ею и осталась.
    И пока такое её положение не изменится, будет идти в фарватере антироссийской политики США на Дальнем востоке.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:58 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      И не просто в фарватере , а США стали из неё делать инструмент войны против России и это уже не шутки...
  16. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:52 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Это внутреннее дело Японии и хватит обсуждать ,ВОПРОС ЗАКРЫТ !
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:56 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      А у кого то , даже внутри нашей страны , что то чешется...
  17. cniza
    cniza Сегодня, 08:55 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Японские читатели: Россия может отдать острова, если развалится как СССР


    Есть такая теория , но как говорят в Одессе - " не дождётесь "...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:03 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Привет soldier
      Многие живут мечтами, так уж получается. В жизни удовлетворения не находят, хоть так, в фантазиях своих витают.
      В принципе, везде такие найдутся.
      Ладно если сам, сам, а вот когда за счёт других, это уже другой коленкор.
      Бум обламывать их мечтали, не впервой.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 09:06 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Только надо понимать , кто их на этот шаг толкает и зачем. hi
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 09:19 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Подталкивают, обнадёживают ... есть такие "благодетели", цельный список. Хотя заглавный всегда один, правда в двух лицах. Не впервой.
  18. Alien From
    Alien From Сегодня, 08:56 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Влажные мечты япов......
  19. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:59 Новый
    • 0
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    В японском СМИ отмечают, что власти Японии «не должны соглашаться на игру в одни ворота», иначе «между странами сложно будет выстраивать по-настоящему дружественные отношения».
    Интересная заява, "игра в одни ворота". Это что война для них была просто "игра" ? И теперь "Ребята, игра окончилась, верните наши игрушки". Но Россия не считает, что это была игра. И пугать не нужно какими то недружественными отношениями. Уже у тех кто участвовал в этой войне родились правнуки, и 75 лет прожили мы не в дружбе, и как то обошлись без японских друзей, да и сейчас то эти "друзья" и не нужны. Живите мирно спокойно по соседски, и никто не будет тыкать вам штыком в мягкие места.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:51 Новый
      • 0
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      0
      "Ребята, игра окончилась, верните наши игрушки". .....да уж . времена повального богопреклонства перед"маде ин жапан" кануло в лету. щя российский мастер рулит Мадеинчина.....у меня к примеру телек Тошиба от мастера Мадеинчены исправно навоз льёт из экрана почти 8 лет
  20. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 09:03 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Любят ребята помечтать.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:13 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Виктор Сергеев
      Любят ребята помечтать.

      Как у нас говорят "Мечтать не вредно", это нечто неосязаемое, сильно желаемое и, как правило, не достижимое.
  21. Роман123567
    Роман123567 Сегодня, 09:07 Новый
    • 2
    • 4
    -2
    Теперь для Путина, даже если бы он и проявил добрую волю, нет возможности передать эти острова, так как Конституция России запрещает отчуждение земель.
    Конституция много чего запрещала.. например, избираться больше двух раз на президентский пост.. А Путин уже на 5 срок собирается..
    Ещё там много всякого про равенство написано и прочее..
    Так что, подтереться можно этой бумажкой, и не более..
  22. Роман123567
    Роман123567 Сегодня, 09:09 Новый
    • 0
    • 3
    -3
    Россия может отдать острова

    Вообще, будет несправедливо, конечно, если Россия развалится, а Япония заберёт себе острова.. Только острова..
    Остальные будут завидовать..((
  23. Грац
    Грац Сегодня, 09:22 Новый
    • 1
    • 1
    0
    а у кого с японцами хорошие отношения из соседей?
    японию надо посылать далеко и надолго
  24. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 09:47 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Точно, и добавить к ним в кучу комментариев, что территориальные претензии сами собой рассосутся, если японию глобальненький океанский цунами смоет нaфuг laughing
  25. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Сегодня, 09:50 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Херануть для примера этих болванов ,чтоб другим не повадно было.