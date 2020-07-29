Японские читатели: Россия может отдать острова, если развалится как СССР

И что теперь? - единственный путь – завершение обсуждения вопроса о передаче четырёх островов. Теперь для Путина, даже если бы он и проявил добрую волю, нет возможности передать эти острова, так как Конституция России запрещает отчуждение земель. И сам Путин заявил, что содержание Конституции полностью соответствует пожеланиям российского народа. Это значит только одно: для Путина внутриполитические позиции гораздо важнее выстраивания отношений с Японией.

Японские СМИ продолжают муссировать тему, связанную с Курильскими островами. С полос японских газет не сходят материалы, в которых высказываются различные мнения по поводу того, «как вернуть острова под юрисдикцию Токио». Статья аналогичной направленности вышла в издании «Хоккайдо Шимбун».Редакция издания (а статья вышла от имени редакции) призывают власти страны к тому, чтобы те не допустили «откладывания вопроса островов в долгий ящик». При этом издание продолжается (в японской «традиции») называть российские Курилы «северными территориями».Авторы пишут, что Россия «всякий раз демонстрирует своё нежелание обсуждать территориальную проблему».Со своей стороны стоит отметить, что всё верно – ведь у России никаких территориальных проблем нет, а если у кого-то, включая Японию, они есть, то это их внутреннее дело…В японском СМИ отмечают, что власти Японии «не должны соглашаться на игру в одни ворота», иначе «между странами сложно будет выстраивать по-настоящему дружественные отношения».Дополнительно говорится о Конституции России. Отмечено, что «формулировка Основного закона о том, что Россия является правопреемницей СССР, практически свела на нет предпринимавшиеся ранее усилия по достижению договорённостей».Из материала:Странное заявление. Будто бы отношения с Россией важнее внутриполитических позиций для властей самой Японии.Далее в японском СМИ говорится, что, несмотря на ситуацию, Синдзо Абэ «мог бы добиваться корректировки российской позиции по вопросу северных территорий». При этом отмечается, что японская власть «не знает, как это сделать».Комментарии японских читателей к этой статье в «Хоккайдо Шимбун» отдают явным милитаризмом. В частности, следуют призывы «отобрать острова силой», а также заявления о том, что «с Россией невозможны никакие добрососедские отношения». Один из читателей пишет, что Россия "может отдать острова, если сама развалится - как СССР".