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Кто победит в «войне» за воду в Крыму: жизнь без днепровской воды

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Очень часто темы для публикаций появляются из разговоров, споров, каких-то мнений, которые достаточно часто возникают в процессе общения с читателями. Благо современные средства связи позволяют вести дискуссии не только со сторонниками, но и с противниками. Итогом нескольких таких споров в преддверии Дня ВМФ России стал этот материал. Тема спора: грядущая "война" между Украиной и Россией за воду в Крымском канале.


Понятно, что для большинства читателей этот вопрос вроде бы закрыт. Многочисленные заявления политического и военного руководства России дают ясное понимание того, что в настоящее время вопрос с водой на полуострове не стоит. Следовательно, воевать с Украиной Россия не намерена. Это мнение большинства россиян.

Украинцы же, наоборот, уверены, что Крым умирает без воды, а ускоренное развитие крымских курортов, восстановление крымских предприятий, сельское хозяйство полуострова будут требовать все большего и большего количества технической воды. Ведь в советское время именно канал обеспечивал Крым водой на 84%. Значит, при тех темпах развития, которые демонстрирует Крым, война за воду — это вопрос времени.

Чья точка зрения правильная


Обе точки зрения, на первый взгляд, вполне реалистичны. Более того, если исходить из опыта прошлого, украинская точка зрения даже имеет какой-то приоритет. Даже доказательства этой точки имеются. Я об аварии на одном из заводов полуострова, которая произошла именно из-за недостатка воды. Теоретически, такие аварии должны повторяться и в будущем.

Да и сельское хозяйство Крыма изменилось, по мнению украинцев, не в лучшую сторону. Недостаток воды вынудил аграриев изменить производство в корне. Теперь в Крыму выращивают культуры, которые не требуют большого количества воды. Традиционные же для советского времени культуры ушли в прошлое. Что дальше? Дальше, по мнению украинцев, Крым должен вообще потерять плодородный слой почвы. Он превратится в пыль и будет просто унесен ветрами.

Несколько смешно выглядит ещё один аргумент сторонников смерти неукраинского Крыма. Помните, «мы подождем, когда развалится Россия и просто с помощью армии займем территорию»? Про развал России сегодня говорить не будем. А вот про "ВСУ в Крыму" поговорить можно. Уже сегодня полуостров имеет на своей территории военную группировку, которая превосходит по своей мощи армии большинства европейских государств. Причем по всем компонентам.

А что же мы? Начнем с промышленности. Недавно президент Путин присутствовал на закладке двух крупных кораблей. Россия возродила кораблестроение Крыма. Такое производство требует, кроме всего прочего, достаточно большого количества технической воды. Согласитесь, сомнительно, чтобы власти России и Крыма пошли на риск и ограничили подачу питьевой воды на курорты.

Современный российский турист в отношении комфорта мало чем отличается от туристов из других стран. «Курятники» советских времен ушли в прошлое. И больше не вернутся. Россияне за те же деньги, что оставляют в Крыму, вполне спокойно могут отдыхать в других странах. «Тепличных условий», какие были в советское время, теперь нет. За туриста надо драться с конкурентами.

Так что же произошло в промышленности Крыма? Обыкновенная техническая революция. Старые советские технологии заменили современными. Без помпы, без шумных празднеств, без громких заявлений на высоком уровне. Просто создали новое производство. И этот процесс, по моему мнению, будет продолжаться в этом направлении.

Сельское хозяйство. Действительно, номенклатура производимой продукции в Крыму изменилась. Перевод производства какое-то время был болезненным для крестьян. Но что происходит сегодня? Говорить о том, что крымчане катаются как сыр в масле, пока нельзя. Сложно, трудно, но уже прибыльно. Наверное, именно так можно описать крестьянский труд на полуострове.

Назовите мне сегодня регион России, где бы не было продукции крымских крестьян. Да и вообще продукции крымского производства. Рынок сбыта есть, значит, есть стимул увеличивать производство. Значит, крымское сельское хозяйство тоже переходит на современное производство, не требующее большого количества воды.

Война за воду уже идёт


Да, война уже идёт. И началась она с «победы Украины» в 2014 году. С закрытия шлюзов Крымского канала. Только война идет не только на полуострове, но и на территории Украины. Херсонская область уже превратилась в аномальную для сельского хозяйства зону. А место сброса днепровской воды из канала в Каркинитском заливе в зону экологической катастрофы. Это стало весомой «добавкой» к неконтролируемому сбросу отходов украинских предприятий.

Увы, но восстановить экосистему залива уже просто невозможно. Опреснение воды и прочие негативные явления в этом заливе уже привели к резкому уменьшения количества морских обитателей в этой части Черного моря. В заливе всегда работали рыбаки. Даже при грабительском отношении к морской фауне количество кефали, камбалы, бычка практически не менялось. Сегодня же даже бычок уходит из этих мест. Про знаменитую черноморскую травяную креветку и упоминать стыдно.

Более того, речная вода смывает территорию Украины. Данных 2020 года у меня нет, а вот на 2019 год с побережья было просто «смыто», то есть ушло под воду, более 15 гектаров земли! Об этом стараются не говорить открыто, но это данные украинских ученых!

Мы почему-то всегда говорим только о положительных моментах наших проектов. Осушили болото. Как же хорошо, что на его месте можно теперь картошку посадить! А то, что близлежащие речки почему-то высохли, мы не замечаем. Оросили пустыню. Теперь там будут бахчи для арбузов и дынь. А то, что куда-то исчезли животные, нас не интересует.

До украинцев начинает доходить, что вырубка леса на Карпатах привела к изменению климата. Доходит это через смерть, через потерю сел, разрушение дорог, уничтожение объектов инфраструктуры. Но почему-то не доходит в других местах. Черное море «цветет» вдоль побережья не хуже сельского пожарного пруда. Ну и что? Всё в порядке.

Изменился климат в Херсонской области? Да нормально всё. Глобальное потепление или похолодание. На ваш выбор. В стране почему-то регулярно стали происходить природные катаклизмы, о которых раньше и не слышали? Природа! Никто не знает, что она выкинет в следующий момент.

Так война это или не война? Только вот кто с кем воюет и почему?

Когда все закончится и закончится ли?


Нестабильность политической ситуации на Украине, поиск «своего пути» развития, разброд в обществе, да и, чего греха таить, отсутствие этого самого общества ведет страну к разрушению. В такой ситуации задумываться о каких-то экологических проблемах некогда. Задумываться об изменении климата тоже. Главное — победить! Даже кого победить, не важно.

Ситуация может измениться только тогда, когда Украина наконец-то решит, что же она такое. Чей она союзник и как собирается жить дальше. Все эти лозунги, которые в конечном итоге всего лишь вариации на тему «за все хорошее, против всего плохого», ведут в никуда. Точнее, только усугубляют положение страны. Приводят к потере населения, экономического и военного потенциала, к потере территорий в конечном счете.

Сегодня почти все уверены, что вода в Крымский канал вернётся. Когда это произойдет и чей будет Крым? У россиян и украинцев мнения разные в этом вопросе. Только вот мы совершенно забываем о природе. О её возможностях и способности к адаптации.

Крым в скором времени полностью решит проблему воды. Каким образом это произойдет, не важно. Экологическая система полуострова приспособится к изменившимся условиям. Естественно, произойдут какие-то изменения климата Крыма. Да и крымчане научатся жить без какого-либо дискомфорта в условиях ограниченного потребления воды.

Вот тогда возникает другой вопрос. А нужна ли будет на полуострове днепровская вода? Так ли необходимо будет вновь всё менять? Вопрос пока без ответа…
Автор:
Использованы фотографии:
Aleksander Kaasik, commons.wikimedia.org
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39 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 12:39 Новый
    • 8
    • 0
    +8
    Кто победит в «войне» за воду в Крыму
    Если за что и надо воевать, так это за умы людей и вообще ЗА ЛЮДЕЙ. И тогда и вода и земля, все прибудет
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:38 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: svp67
      Кто победит в «войне» за воду в Крыму
      Если за что и надо воевать, так это за умы людей и вообще ЗА ЛЮДЕЙ. И тогда и вода и земля, все прибудет

      Если уж и воевать за умы людей с Украины, то мне видится лишь одним способом - увеличением благосостояния большинства граждан России, возрождением экономической, социальной, политической и военной мощи, а также укреплением демократических институтов с сохранением национальных устоев многонационального состава населения.
    2. Radius
      Radius Сегодня, 13:39 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      В степном Крыму помидоры прекрасно растут. Им регулярный полив даже противопоказан. Достаточно пары весенних дождей. Техническому винограду то же полив не нужен. Всё от желания зависит.... А населению воду обеспечить можно. Но то же от желания зависит.
      1. ник7
        ник7 Сегодня, 13:48 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        А Израиль в пустыне апельсиновые сады выращивает, с помощью капельного полива.
      2. ASAD
        ASAD Сегодня, 14:08 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Вы сами выращивали томаты и виноград без полива?
  2. demo
    demo Сегодня, 12:46 Новый
    • 7
    • 4
    +3
    От господина Ставера всегда ожидаешь качественно поданного материала.
    А тут....
    Смешалось все в кучу.
    И зачем было писать?

    Вопрос: Водой Крым обеспечен?
    Ответ: Нет.
    Вопрос: Сколько времени решается вопрос?
    Ответ: Шесть лет.
    Вопрос: Какие сроки установлены для полного решения вопроса и обеспечения населения и промышленности водой?
    Ответ: .........

    Вот и все.
    1. 7,62х54
      7,62х54 Сегодня, 12:55 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Вопрос с водой Крым решит, когда и каким образом это неважно. О чём это говорит? О том что в принципе руководство в шпагате сейчас сидит и не знает что делать. Хотя могли бы уже заняться опреснением морской воды.
      1. demo
        demo Сегодня, 12:59 Новый
        • 4
        • 1
        +3
        Неделю или более писал о технологии получения воды из черноморского сероводорода.
        В результате имели бы:
        -дистиллированную воду;
        -серу;
        -электроэнергию.
        Плюс очистка морской воды от яда.
        Но это же сложно сделать?!
        Проще чем АЭС городить.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 13:23 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Ну уж воевать то сегодня из за воды это супер неэкономично. Гораздо выгоднее инвестировать деньги в очистку и опреснение. У нас именно так этот вопрос решают. Не думаю,что для вас это что то запредельное.
        2. Livonetc
          Livonetc Сегодня, 13:31 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Это как сказать.
          Если по пути "меньшего сопротивления" то проще АЭС.
          Технология полностью отработана и поставлена практически на поток, даже с экспортом.
          А по поаоду проще.
          Технологии АЭС уже популяризованы для большинства общества.
          О заявляесой вами технологии никогда не слышал.
          Опишите пожалуйста основные моменты такой технологии.
          1. demo
            demo Сегодня, 13:39 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Идет закачка морской воды с глубины от 150 м и ниже.
            Там начинается "мертвая зона" - вода насыщена сероводородом.
            Технология отделения сероводорода от морской воды известна еще с 60 г прошлого столетия.
            Сероводород разлагается на водород и серу.
            Сера в осадок.
            Водород в топку.
            Сжигание (окисление) дает электроэнергию и воду.
            Морская вода очищенная от сероводорода обратно в море.
            Разработана в 80-х годах прошлого столетия ученым из Краснодарского гос университета (если не ошибаюсь).
            В правительстве не стали рассматривать его предложение.
            Хотя все экономические выкладки прилагались.
          2. knn54
            knn54 Сегодня, 13:51 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            -Со стороны Украины канал перекрыт многотонными НЕРАБОЧИМИ запорными конструкциями, которые находятся в нерабочем состоянии т.е поднять невозможно. Демонтировать нельзя- вода разольется по степи.
            -После шести лет простоя русло канала деформируется, разрушается бетонное ложе, приходят в негодность перемычки и фильтры.
            -Вода не соответствует нормам СЭС почти на порядок.
            Как вариант-реанимировать проект Крымской АЭС,что даст энергетическую независимость Крыму.
            В т.ч э/ энергию для опреснителей.
  3. Campanella
    Campanella Сегодня, 12:49 Новый
    • 3
    • 7
    -4
    Вопрос решается просто делают в верховьях Днепра отвод и тащат в Крым как турецкий поток. Днепр слегка ещё обмелеет,но это не критично.
    1. майор147
      майор147 Сегодня, 13:07 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Campanella
      Вопрос решается просто делают в верховьях Днепра отвод и тащат в Крым как турецкий поток. Днепр слегка ещё обмелеет,но это не критично.

      А поподробнее?
      1. Campanella
        Campanella Сегодня, 13:20 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Хотели же делать разворот в верховьях Днепра , только смысла большого нет а вот водопровод проложить мне кажется и выгоднее будет.
        Но это моя точка зрения.
  4. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 12:52 Новый
    • 6
    • 4
    +2
    Ура-патриоты сегодня вскрываются один за другим. "Молодой человек", "реформы Горби", и вот эта писулька. Ещё парочку статей киньте, что б пяток был.
  5. глум
    глум Сегодня, 12:54 Новый
    • 4
    • 5
    -1
    Даже не знаю , что комментировать??? Из статьи получается, что климат изменился только на территории Украины, в отдельных областях. Автор , климат сменился во всем мире и продолжает меняться, а Днепр ежегодно смывает землю, такова природа реки. То , что Крым восстанавливается это хорошо, а вот то , что из него сделали военную базу, как по мне, плохо.
    1. greshnik80
      greshnik80 Сегодня, 13:06 Новый
      • 3
      • 4
      -1
      Чувак, Крым всегда был военной базой. И во времена Украины - тоже. Или ты не знал?
  6. Сергей 777
    Сергей 777 Сегодня, 12:57 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Крым в скором времени полностью решит проблему воды. Каким образом это произойдет, не важно.

    Это как раз очень важно. А то иногда такие лозунги напоминают строительство коммунизма к 1980 году
  7. prior
    prior Сегодня, 12:57 Новый
    • 5
    • 5
    0
    Война с украинскими националистами неизбежна. Собственно говоря, она уже идёт.
    Нежелание воевать не значит, что воевать не нужно.
    Сейчас объявить войну Украине, как по мне, самое время.
    Под объявление войны - разрыв всех договоров на поставку газа. И через месяц Северный поток будет достроен. Это первое.
    Второе. Присоединение Донбасса и завершение пережёвывания "минской жвачки".
    Третье. Восстановление российской юрисдикции над историческими российскими регионами (Новороссия, Малороссия, Приднестровье).
    Четвёртое. Проблема с водой для Крыма будет решена сразу и навсегда.
    Пятое. Возврат уважения к России уважения в мире, как к стране сумевшей решить свои проблемы.
    Ну и наконец. Некоторое число пленных из украинских националистов не помешает в бысром воосстановлении присоединённых территорий. (Опыт немецких военнопленных нам в помощь)
    1. Flamberg
      Flamberg Сегодня, 12:59 Новый
      • 7
      • 2
      +5
      6 Железный занавес...
      У вас какой то юношеский максимализм...
      1. prior
        prior Сегодня, 13:29 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Не-а. Это мой старческий пацифизм взыграл.
        СССР при железном занавесе развивался, а теперешняя Россия - сырьевой придаток.
        А за границу я как не ездил, так и не езжу. Раньше не очень пускали, а теперь на пенсии....
        1. Регион68
          Регион68 Сегодня, 13:44 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Куда это СССР развился при железном занавесе?
          1. prior
            prior Сегодня, 13:50 Новый
            • 0
            • 0
            0
            А может это когда Горбачёв его приоткрывать начал, я ничего не путаю?
    2. demo
      demo Сегодня, 13:23 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Шикарная программа!
      Правда есть один момент.
      Сколько лет пленные из украинских националистов должны работать на восстановлении?
      Если как немцы, десять лет, то этого оказалось маловато.
      И отцы и деды националистов за те же самые 10 лет не "перековались".
      Может быть лучше, потом, в расход? angry
      1. prior
        prior Сегодня, 13:31 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        А я разве что-то написал про освобождение пленных?!
      2. Регион68
        Регион68 Сегодня, 13:45 Новый
        • 0
        • 0
        0
        О,уже пленных делят..
        Не рановато?
    3. businessv
      businessv Сегодня, 13:31 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: prior
      Возврат уважения к России уважения в мире, как к стране сумевшей решить свои проблемы.
      Это, как и всё Вами описанное, будет возможно только в случае полного изменения внутренней политики нашей страны. Существующее в настоящее время правительство никогда не пойдёт на ущемление интересов олигархни и чинуш.
      1. prior
        prior Сегодня, 13:51 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Ну вот взяли и все мои мечты "засветили"...
  8. Оператор
    Оператор Сегодня, 13:00 Новый
    • 3
    • 4
    -1
    Все просто - перекрыть верховье Днепра на российско-белорусской границе и перебросить днепровскую воду в Дон, а затем по подводному трубопроводу в Крым.

    Беларусь обойдется водой с притоков Днепра на своей территории путем перекрытия среднего течения Днепра на украино-белорусской границе.
  9. AndyLW
    AndyLW Сегодня, 13:03 Новый
    • 2
    • 3
    -1
    "Крым в скором времени полностью решит проблему воды. Каким образом это произойдет, не важно. "
    Вот как раз это то и важно.
    Ответ - никак не решит.
    Вывод - закрытие промышленных предприятий (прежде всего титана), отказ от земледелия в пользу овцеводства.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:33 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      вот и пускай барашков выращивают чем рис
  10. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 13:13 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Был ли автор в последнее время в Крыму и если да, то где?
    Я не был, но регулярно созваниваюсь с бывшим коллегой по работе. Он проживает в п. Советский. Это не курортный ЮБК и приоритетов к нему нет.
    Рисоводства "умерло", как и виноградарство. В промышленном масштабе. У людей около домов лоза растет.
    Все наделали себе скважин. На семью хватает, а вот с/х... Все! Не знаю какие со слов автора культуры не требуют воды. Даже в Туркмении арыками все пронизанно.
    Да, и с его слов я так понимаю, что в Крыму и Херсонской области Чёрное море разное? Там цветет, там не цветет? Или просто хотим видеть только то, что хотим?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:34 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Рисоводство Краснодарский край там же и виноградники
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 13:55 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Разговор о Крыме.
  11. TAMBU
    TAMBU Сегодня, 13:20 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Если не сложно, дайте ссылку на материалы касательно обновление производства в Крыму. Спасибо.
  12. businessv
    businessv Сегодня, 13:25 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    А нужна ли будет на полуострове днепровская вода? Так ли необходимо будет вновь всё менять? Вопрос пока без ответа…
    Александр, спасибо за статью! Вода нужна в том случае, если мы будем развивать жилой фонд, зону отдыха и сельское хозяйство Крыма. Честно говоря мы, рядовые жители, тут не очень страдаем от отсутствия воды из Днепра пока, но вот аграрии страдают безусловно. Им пришлось в экстренном порядке менять ассортимент, испытывать новые сорта продукции и множество чего ещё, а животноводам и вовсе пришлось срочно искать выход из ситуации после перекрытия канала, но нашли, пока хватает. Думаю, что если очень прижмёт, то выход не в войне с незалежной за канал, а в прокладке труб с материка. Уж если проложили тысячи километров труб в Европу, то большой проблемой с их укладкой от Дона в Крым быть тоже не должно.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:42 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Думаю не надо за канал воевать. А вот совместить прокладку труб от Дона и сообразить какой-то аналог Израильской технологии опреснения стоит. В первом случае это инфраструктура и новая, с запасом. Во втором случае это наука и технология, при чём свои. И то и то нам нужно
  13. bulava
    bulava Сегодня, 13:33 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Не будет никакой войны. Сами нам всё отдадут.