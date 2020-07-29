Кто победит в «войне» за воду в Крыму: жизнь без днепровской воды

Чья точка зрения правильная

Война за воду уже идёт

Когда все закончится и закончится ли?

Очень часто темы для публикаций появляются из разговоров, споров, каких-то мнений, которые достаточно часто возникают в процессе общения с читателями. Благо современные средства связи позволяют вести дискуссии не только со сторонниками, но и с противниками. Итогом нескольких таких споров в преддверии Дня ВМФ России стал этот материал. Тема спора: грядущая "война" между Украиной и Россией за воду в Крымском канале.Понятно, что для большинства читателей этот вопрос вроде бы закрыт. Многочисленные заявления политического и военного руководства России дают ясное понимание того, что в настоящее время вопрос с водой на полуострове не стоит. Следовательно, воевать с Украиной Россия не намерена. Это мнение большинства россиян.Украинцы же, наоборот, уверены, что Крым умирает без воды, а ускоренное развитие крымских курортов, восстановление крымских предприятий, сельское хозяйство полуострова будут требовать все большего и большего количества технической воды. Ведь в советское время именно канал обеспечивал Крым водой на 84%. Значит, при тех темпах развития, которые демонстрирует Крым, война за воду — это вопрос времени.Обе точки зрения, на первый взгляд, вполне реалистичны. Более того, если исходить из опыта прошлого, украинская точка зрения даже имеет какой-то приоритет. Даже доказательства этой точки имеются. Я об аварии на одном из заводов полуострова, которая произошла именно из-за недостатка воды. Теоретически, такие аварии должны повторяться и в будущем.Да и сельское хозяйство Крыма изменилось, по мнению украинцев, не в лучшую сторону. Недостаток воды вынудил аграриев изменить производство в корне. Теперь в Крыму выращивают культуры, которые не требуют большого количества воды. Традиционные же для советского времени культуры ушли в прошлое. Что дальше? Дальше, по мнению украинцев, Крым должен вообще потерять плодородный слой почвы. Он превратится в пыль и будет просто унесен ветрами.Несколько смешно выглядит ещё один аргумент сторонников смерти неукраинского Крыма. Помните, «мы подождем, когда развалится Россия и просто с помощью армии займем территорию»? Про развал России сегодня говорить не будем. А вот про "ВСУ в Крыму" поговорить можно. Уже сегодня полуостров имеет на своей территории военную группировку, которая превосходит по своей мощи армии большинства европейских государств. Причем по всем компонентам.А что же мы? Начнем с промышленности. Недавно президент Путин присутствовал на закладке двух крупных кораблей. Россия возродила кораблестроение Крыма. Такое производство требует, кроме всего прочего, достаточно большого количества технической воды. Согласитесь, сомнительно, чтобы власти России и Крыма пошли на риск и ограничили подачу питьевой воды на курорты.Современный российский турист в отношении комфорта мало чем отличается от туристов из других стран. «Курятники» советских времен ушли в прошлое. И больше не вернутся. Россияне за те же деньги, что оставляют в Крыму, вполне спокойно могут отдыхать в других странах. «Тепличных условий», какие были в советское время, теперь нет. За туриста надо драться с конкурентами.Так что же произошло в промышленности Крыма? Обыкновенная техническая революция. Старые советские технологии заменили современными. Без помпы, без шумных празднеств, без громких заявлений на высоком уровне. Просто создали новое производство. И этот процесс, по моему мнению, будет продолжаться в этом направлении.Сельское хозяйство. Действительно, номенклатура производимой продукции в Крыму изменилась. Перевод производства какое-то время был болезненным для крестьян. Но что происходит сегодня? Говорить о том, что крымчане катаются как сыр в масле, пока нельзя. Сложно, трудно, но уже прибыльно. Наверное, именно так можно описать крестьянский труд на полуострове.Назовите мне сегодня регион России, где бы не было продукции крымских крестьян. Да и вообще продукции крымского производства. Рынок сбыта есть, значит, есть стимул увеличивать производство. Значит, крымское сельское хозяйство тоже переходит на современное производство, не требующее большого количества воды.Да, война уже идёт. И началась она с «победы Украины» в 2014 году. С закрытия шлюзов Крымского канала. Только война идет не только на полуострове, но и на территории Украины. Херсонская область уже превратилась в аномальную для сельского хозяйства зону. А место сброса днепровской воды из канала в Каркинитском заливе в зону экологической катастрофы. Это стало весомой «добавкой» к неконтролируемому сбросу отходов украинских предприятий.Увы, но восстановить экосистему залива уже просто невозможно. Опреснение воды и прочие негативные явления в этом заливе уже привели к резкому уменьшения количества морских обитателей в этой части Черного моря. В заливе всегда работали рыбаки. Даже при грабительском отношении к морской фауне количество кефали, камбалы, бычка практически не менялось. Сегодня же даже бычок уходит из этих мест. Про знаменитую черноморскую травяную креветку и упоминать стыдно.Более того, речная вода смывает территорию Украины. Данных 2020 года у меня нет, а вот на 2019 год с побережья было просто «смыто», то есть ушло под воду, более 15 гектаров земли! Об этом стараются не говорить открыто, но это данные украинских ученых!Мы почему-то всегда говорим только о положительных моментах наших проектов. Осушили болото. Как же хорошо, что на его месте можно теперь картошку посадить! А то, что близлежащие речки почему-то высохли, мы не замечаем. Оросили пустыню. Теперь там будут бахчи для арбузов и дынь. А то, что куда-то исчезли животные, нас не интересует.До украинцев начинает доходить, что вырубка леса на Карпатах привела к изменению климата. Доходит это через смерть, через потерю сел, разрушение дорог, уничтожение объектов инфраструктуры. Но почему-то не доходит в других местах. Черное море «цветет» вдоль побережья не хуже сельского пожарного пруда. Ну и что? Всё в порядке.Изменился климат в Херсонской области? Да нормально всё. Глобальное потепление или похолодание. На ваш выбор. В стране почему-то регулярно стали происходить природные катаклизмы, о которых раньше и не слышали? Природа! Никто не знает, что она выкинет в следующий момент.Так война это или не война? Только вот кто с кем воюет и почему?Нестабильность политической ситуации на Украине, поиск «своего пути» развития, разброд в обществе, да и, чего греха таить, отсутствие этого самого общества ведет страну к разрушению. В такой ситуации задумываться о каких-то экологических проблемах некогда. Задумываться об изменении климата тоже. Главное — победить! Даже кого победить, не важно.Ситуация может измениться только тогда, когда Украина наконец-то решит, что же она такое. Чей она союзник и как собирается жить дальше. Все эти лозунги, которые в конечном итоге всего лишь вариации на тему «за все хорошее, против всего плохого», ведут в никуда. Точнее, только усугубляют положение страны. Приводят к потере населения, экономического и военного потенциала, к потере территорий в конечном счете.Сегодня почти все уверены, что вода в Крымский канал вернётся. Когда это произойдет и чей будет Крым? У россиян и украинцев мнения разные в этом вопросе. Только вот мы совершенно забываем о природе. О её возможностях и способности к адаптации.Крым в скором времени полностью решит проблему воды. Каким образом это произойдет, не важно. Экологическая система полуострова приспособится к изменившимся условиям. Естественно, произойдут какие-то изменения климата Крыма. Да и крымчане научатся жить без какого-либо дискомфорта в условиях ограниченного потребления воды.Вот тогда возникает другой вопрос. А нужна ли будет на полуострове днепровская вода? Так ли необходимо будет вновь всё менять? Вопрос пока без ответа…