В Индии забеспокоились об истребителях Rafale в связи с ракетными стрельбами Ирана

Барбара Старр из CNN написала в Твиттере: «Си-Эн-Эн узнал, что военные базы в Аль-Удейде и Аль-Дхафре с особым вниманием следили за учениями Ирана. Радары показали, что иранская ракета, возможно, движется в их направлении.

В индийских СМИ вышли материалы, в которых утверждается, что три иранские ракеты разорвались «неподалёку от военной базы Аль-Дхафра (ОАЭ)». В материалах говорится, что Иран использовал ракеты для нанесения удара по макету американского авианосца типа «Нимиц», который ранее ВМС Ирана доставили в район Ормузского пролива. О создании Ираном такого макета "Военное обозрение" сообщало в одном из своих новостных материалов.Об иранских ракетных стрельбах сообщает издание WION В Индии за действиями Ирана следят пристально в связи с тем, что в момент иранских учений на упомянутой военной базе находились пять истребителей Rafale. Эти истребители осуществляют перелёт из Франции в Индию, будучи закупленными для индийских ВВС. Авиабазу в ОАЭ самолёты использовали в качестве промежуточного аэродрома. Там лётчики отдохнули. И сегодня, как ранее сообщалось, состоится прибытие законтрактованных «Рафалей» в Индию.Индийские СМИ:Вполне можно считать, что ключевым словом от корреспондента CNN в данном случае является «возможно». Этого хватило, чтобы в Индии начали беспокоиться за купленные у Франции истребители, которые в тот момент оказались в Аль-Дхафре.