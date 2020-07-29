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В Индии забеспокоились об истребителях Rafale в связи с ракетными стрельбами Ирана

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В индийских СМИ вышли материалы, в которых утверждается, что три иранские ракеты разорвались «неподалёку от военной базы Аль-Дхафра (ОАЭ)». В материалах говорится, что Иран использовал ракеты для нанесения удара по макету американского авианосца типа «Нимиц», который ранее ВМС Ирана доставили в район Ормузского пролива. О создании Ираном такого макета "Военное обозрение" сообщало в одном из своих новостных материалов.


Об иранских ракетных стрельбах сообщает издание WION.

В Индии за действиями Ирана следят пристально в связи с тем, что в момент иранских учений на упомянутой военной базе находились пять истребителей Rafale. Эти истребители осуществляют перелёт из Франции в Индию, будучи закупленными для индийских ВВС. Авиабазу в ОАЭ самолёты использовали в качестве промежуточного аэродрома. Там лётчики отдохнули. И сегодня, как ранее сообщалось, состоится прибытие законтрактованных «Рафалей» в Индию.

Индийские СМИ:

Барбара Старр из CNN написала в Твиттере: «Си-Эн-Эн узнал, что военные базы в Аль-Удейде и Аль-Дхафре с особым вниманием следили за учениями Ирана. Радары показали, что иранская ракета, возможно, движется в их направлении.



Вполне можно считать, что ключевым словом от корреспондента CNN в данном случае является «возможно». Этого хватило, чтобы в Индии начали беспокоиться за купленные у Франции истребители, которые в тот момент оказались в Аль-Дхафре.
Использованы фотографии:
Посольство Индии во Франции, кадр ТВ Ирана
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11 комментариев
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  1. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 08:36 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Что это за радары которые так определяют цели "хайли лайкли" интеллект?
  2. Перейра
    Перейра Сегодня, 08:42 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Можно обложить самолёты мешками с индусами.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 08:57 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Перейра
      Можно обложить самолёты мешками с индусами.


      Примерно так ?

  3. uav80
    uav80 Сегодня, 08:43 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Изначально индусы хотели гнать «Рафали» беспосадочно, но потом решили с залётом ОАЭ. Не проше было бы зафрахтовать пару Ан-124 и перевезти их на бортах, чем гнать 5ку истрибителей и пару заправщиков с ними, и все равно с посадкой...
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:52 Новый
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    0
    ключевым словом от корреспондента CNN в данном случае является «возможно».
    Нет. Ключевым словом, является слово бред, в погоне за сенсацией на пустом месте. fool Вот уже информационный шум появился, реакции. request
    1. Кирилл Г...
      Кирилл Г... Сегодня, 09:15 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Ключевым словом, является слово бред,

      Что то на ВО большая часть статей проходит именно по этой категории. То финны заскулили что Су-27 ВОЗМОЖНО нарушили их воздушное пространства, то Сохо оправилось и выдало большую кучу фекалий о том что их истребители лучшие в мире. То еще что нибудь в том же духе....
      То три статьи подряд про Посейдон. странная редакторская политика короче..
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:59 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Странный выбор у индусов получения самолетов ? Самолетам обычно берегут ресурс и не гоняют по пустому
    1. zwlad
      zwlad Сегодня, 09:33 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Нормальная практика перегона
    2. Avior
      Avior Сегодня, 10:05 Новый
      • 0
      • 0
      0
      а Су-35 в Египет разве не перегоном доставляют сейчас?
  6. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 09:34 Новый
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    Да тут не только индусы заволновались. США заёрзали, у пентагоновских вояк по спине холодок, команда Нимица получила эмоциональную травму.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:58 Новый
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    0
    Нужно индус сообщить, что рафали на этот самый авианосец сесть желали lol !Во у них там паника начнется laughing