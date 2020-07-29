В Китае: Путин спокоен за российский Военно-морской флот

В России идет активная модернизация военно-морских сил. При этом основные усилия направлены на создание систем, не имеющих аналогов в мире.
Так считает китайский автор, опубликовавший статью на интернет-платформе Baijiahao («Байцзяхао»).
26 июля в России прошли торжественные мероприятия и парады, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота. Президент страны Владимир Путин выступил с речью, в которой поздравил военных моряков с праздником и отметил выдающуюся роль ВМФ в укреплении обороноспособности Российской Федерации.
По мнению автора, Россия обладает сильным флотом, который стал таким благодаря постоянному внедрению новейших образцов техники и вооружений.
Образцы боевых кораблей и морской авиации, продемонстрированные на военно-морском параде, позволяют утверждать, что мощь российского флота не преувеличена.
Китайский автор обращает внимание, что в России идет масштабная модернизация флота. В нашей стране сделали акцент на внедрение и развитие цифровых технологий, разработку уникальных гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов и другой техники, не имеющей аналогов в мире.
Особое одобрение у автора статьи вызывает развитие гиперзвукового оружия, которое позволяет в условиях ограниченных экономических ресурсов достичь высокого уровня боеспособности. По его мнению, это говорит о проницательности президента страны Владимира Путина. Автор отмечает, что за российский флот Владимир Путин спокоен.