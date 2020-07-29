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В Китае: Путин спокоен за российский Военно-морской флот

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В России идет активная модернизация военно-морских сил. При этом основные усилия направлены на создание систем, не имеющих аналогов в мире.


Так считает китайский автор, опубликовавший статью на интернет-платформе Baijiahao («Байцзяхао»).

26 июля в России прошли торжественные мероприятия и парады, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота. Президент страны Владимир Путин выступил с речью, в которой поздравил военных моряков с праздником и отметил выдающуюся роль ВМФ в укреплении обороноспособности Российской Федерации.

По мнению автора, Россия обладает сильным флотом, который стал таким благодаря постоянному внедрению новейших образцов техники и вооружений.

Образцы боевых кораблей и морской авиации, продемонстрированные на военно-морском параде, позволяют утверждать, что мощь российского флота не преувеличена.

Китайский автор обращает внимание, что в России идет масштабная модернизация флота. В нашей стране сделали акцент на внедрение и развитие цифровых технологий, разработку уникальных гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов и другой техники, не имеющей аналогов в мире.

Особое одобрение у автора статьи вызывает развитие гиперзвукового оружия, которое позволяет в условиях ограниченных экономических ресурсов достичь высокого уровня боеспособности. По его мнению, это говорит о проницательности президента страны Владимира Путина. Автор отмечает, что за российский флот Владимир Путин спокоен.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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4 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:50 Новый
    • 4
    • 4
    0
    У Путина есть личный военный флот? Ибо гордиться Военно-Морским флотом России пока что рано, в нём отсутствуют как класс эсминцы, нужнейшие для боевого флота корабли, а их функции выполняют 1000 тонные рахиты, с автономкой, как за "хулиганку "!!! fool
    1. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Сегодня, 09:57 Новый
      • 1
      • 1
      0
      "Особое одобрение у автора статьи вызывает развитие гиперзвукового оружия, которое позволяет в условиях ограниченных экономических ресурсов достичь высокого уровня боеспособности" wink
    2. Башкирхан
      Башкирхан Сегодня, 10:13 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Бережливый
      в нём отсутствуют как класс эсминцы

      Есть 4 эсминца проекта 956, правда большая часть не на ходу.
  2. Alex777
    Alex777 Сегодня, 10:15 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Даже патриотам неловко за эту статью.
    Уверен, что Путин за флот не спокоен.