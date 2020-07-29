Реформы Горбачёва, о которых сегодня предпочитают не вспоминать

Московский международный фестиваль мира 12—13 августа 1989 года на стадионе «Лужники»

Эпоха перестройки в позднем СССР оценивается многими скорее в негативном ключе. Были запущены механизмы, ускорившие распад советского государства. Но о некоторых реформах Горбачева сегодня не принято говорить, хотя они сыграли огромную роль в жизни нашей страны.Экономическая политика Советского Союза в годы правления Михаила Сергеевича Горбачева, без всяких «но» была провальной. В речах Горбачева планы по переустройству советской экономики действительно звучали красиво, но на практике оказалось, что Михаил Сергеевич и его окружение просто развалили всю сложившуюся систему управления советской экономикой. Но кроме экономических преобразований, Горбачев осуществил и ряд важных политических и социальных реформ. Значение их для позднего СССР и современной России сложно переоценить.В годы перестройки очень часто употреблялось слово «гласность». На самом деле, именно тогда советское государство сделало огромный рывок к плюрализму мнений, к свободе слова. Эта политика дала старт появлению множества политических кружков, публикации прежде не издававшихся работ русских и зарубежных мыслителей, писателей, ученых и политических деятелей. Для религиозных организаций политика гласности и свободы слова имела определяющее значение, так как люди смогли свободно, без прежних проблем и ограничений исповедовать свою веру, посещать места отправления культа, получать религиозное образование.Политика гласности привела к следующему важному шагу – отмене однопартийной системы. В Советском Союзе появились политические партии и движения, объединявшие представителей самых разных направлений политической мысли – от монархистов до анархистов. Именно тогда, в период перестройки, закладывались основы современной российской многопартийности.Огромное значение политика гласности имела и для культурной жизни страны: в открытом доступе появились произведения многих писателей, государство перестало препятствовать музыкантам и художникам в творческой деятельности, рок-группы смогли свободно проводить свои концерты. Сейчас уже мало кто помнит, что найти произведения многих писателей в Советском Союзе было практически невозможно, разве что в самиздате, а за увлечение рок-культурой можно было столкнуться с очень большими проблемами.Определяющее значение для многих сфер жизнедеятельности советского общества имело постепенное снятие «железного занавеса». Во-первых, стало проще выезжать из Советского Союза, люди получили возможность бывать в других странах не с деловыми или официальными целями. Во-вторых, снятие «железного занавеса» облегчило дальнейшее развитие культурных связей с заграницей. В Советский Союз стали приезжать деятели культуры, современные музыкальные группы из других государств, в кинопрокате появились зарубежные фильмы, которые с удовольствием смотрели советские граждане.Все перечисленные реформы, безусловно, имели позитивное значение для советской страны. Но, к сожалению, их значимость была перечеркнута провальной внешней политикой Горбачева, его грубейшими ошибками в экономической политике. Катастрофические последствия горбачевских реформ и Россия, и многие другие страны постсоветского пространства расхлебывают до сих пор. Вооруженные конфликты, нищета, разрушение промышленности и сельского хозяйства, вымирающие деревни – все это прямое следствие тех недальновидных реформ, с помощью которых горбачевское окружение хотело якобы улучшить экономику советского государства.