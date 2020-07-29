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Реформы Горбачёва, о которых сегодня предпочитают не вспоминать

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Реформы Горбачёва, о которых сегодня предпочитают не вспоминать

Эпоха перестройки в позднем СССР оценивается многими скорее в негативном ключе. Были запущены механизмы, ускорившие распад советского государства. Но о некоторых реформах Горбачева сегодня не принято говорить, хотя они сыграли огромную роль в жизни нашей страны.


Экономическая политика Советского Союза в годы правления Михаила Сергеевича Горбачева, без всяких «но» была провальной. В речах Горбачева планы по переустройству советской экономики действительно звучали красиво, но на практике оказалось, что Михаил Сергеевич и его окружение просто развалили всю сложившуюся систему управления советской экономикой. Но кроме экономических преобразований, Горбачев осуществил и ряд важных политических и социальных реформ. Значение их для позднего СССР и современной России сложно переоценить.

В годы перестройки очень часто употреблялось слово «гласность». На самом деле, именно тогда советское государство сделало огромный рывок к плюрализму мнений, к свободе слова. Эта политика дала старт появлению множества политических кружков, публикации прежде не издававшихся работ русских и зарубежных мыслителей, писателей, ученых и политических деятелей. Для религиозных организаций политика гласности и свободы слова имела определяющее значение, так как люди смогли свободно, без прежних проблем и ограничений исповедовать свою веру, посещать места отправления культа, получать религиозное образование.

Политика гласности привела к следующему важному шагу – отмене однопартийной системы. В Советском Союзе появились политические партии и движения, объединявшие представителей самых разных направлений политической мысли – от монархистов до анархистов. Именно тогда, в период перестройки, закладывались основы современной российской многопартийности.

Огромное значение политика гласности имела и для культурной жизни страны: в открытом доступе появились произведения многих писателей, государство перестало препятствовать музыкантам и художникам в творческой деятельности, рок-группы смогли свободно проводить свои концерты. Сейчас уже мало кто помнит, что найти произведения многих писателей в Советском Союзе было практически невозможно, разве что в самиздате, а за увлечение рок-культурой можно было столкнуться с очень большими проблемами.


Московский международный фестиваль мира 12—13 августа 1989 года на стадионе «Лужники»

Определяющее значение для многих сфер жизнедеятельности советского общества имело постепенное снятие «железного занавеса». Во-первых, стало проще выезжать из Советского Союза, люди получили возможность бывать в других странах не с деловыми или официальными целями. Во-вторых, снятие «железного занавеса» облегчило дальнейшее развитие культурных связей с заграницей. В Советский Союз стали приезжать деятели культуры, современные музыкальные группы из других государств, в кинопрокате появились зарубежные фильмы, которые с удовольствием смотрели советские граждане.

Все перечисленные реформы, безусловно, имели позитивное значение для советской страны. Но, к сожалению, их значимость была перечеркнута провальной внешней политикой Горбачева, его грубейшими ошибками в экономической политике. Катастрофические последствия горбачевских реформ и Россия, и многие другие страны постсоветского пространства расхлебывают до сих пор. Вооруженные конфликты, нищета, разрушение промышленности и сельского хозяйства, вымирающие деревни – все это прямое следствие тех недальновидных реформ, с помощью которых горбачевское окружение хотело якобы улучшить экономику советского государства.
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Использованы фотографии:
Википедия/АНО «Центр Стаса Намина», сайт президента России
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51 комментарий
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 10:45 Новый
    • 14
    • 1
    +13
    Честно, даже если, что то и было положительного в деяниях этого г-на...все равно "СПАСИБО" я ему НЕ СКАЖУ...
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:46 Новый
      • 15
      • 2
      +13
      о некоторых реформах Горбачева сегодня не принято говорить, хотя они сыграли огромную роль в жизни нашей страны


      Таким образом,автор ,хочет "подсластить" неминуемый уход (ведь слишком задержался на этом свете) в Преисподнюю, Горбатого Иуды ?
      1. депрессант
        депрессант Сегодня, 11:42 Новый
        • 14
        • 1
        +13
        Ага. Помню, как "гласность" мгновенно обратилась ведром помоев, годами выливаемых на И.В. Сталина и на ВОВ, оказавшуюся, по мнению историков-перестройщиков, бесконечной цепью ошибочных и даже преступных действий военного и политического руководства страны. Пресса мозги проела пактом Молотова-Рибентроппа, непрерывным Солженицыным с его Боннэр, назойливым Сахаровым, "краснобаем" Собчаком. Словосочетание "сталинские репрессии" -- на завтрак, обед и ужин.... Всё это были части пазла, которые, складываясь, формировали коллективную вину русского народа как наиболее последовательного носителя коммунистической идеологии -- вину перед народами союзных республик, перед депортированными народами, перед народами стран экономического содружества, да мало ли перед кем. Кто тебе скажет "Ты виноват!", перед тем ты и виноват. Прямо не говорилось, но если ты русский, да ещё, не дай Б-г, партийный, ты виноват априори перед всем миром. И что самое интересное, пресса, исподволь обрабатывающая сознание людей, была неимоверно дешёвой, доступной каждому, появилось огромное количество изданий, которые упорно, хитро, изощренно проводили линию, направленную на разрушение ценностей, только что бывших общими для всех народов СССР. Это и была горбачевская "гласность". Многие наши внешнеполитические проблемы родом из неё.
        1. yuratanja1950
          yuratanja1950 Сегодня, 12:07 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Цитата: депрессант
          непрерывным Солженицыным с его Боннэр,


          Боннер, в общем-то, "сахаровская"... hi love
          1. депрессант
            депрессант Сегодня, 12:10 Новый
            • 1
            • 1
            0
            Я так написала? )) Жаль, уже не могу исправить ))) Спасибо, коллега, что поправили hi love
            Отвлекали меня во время комментария)))
        2. Арлен
          Арлен Сегодня, 12:13 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Горбачев по сути осуществил прогноз Троцкого из работы "Преданная революция" почти буквально, словно выполнял руководящую инструкцию. Горбачевско-яковлевские модели внедрение кооперативов буржуазного толка наряду с подрывом системы научно-централизованного планирования подготовили предпосылки дезинтеграции и развала целостного народного хозяйства. Вдалбливание в головы миллионов мнения о "ничейности" общественной собственности и ее якобы неэффективности сочеталось с умышленной организацией дефицита бытовых благ, которые еще недавно имелись в достатке. Тем самым, эти троцкисты, убивали сразу двух зайцев — наносили удар по отечественному производству потребительских товаров и создавали общественное мнение в пользу сдачи внутреннего рынка западным эксплуататорам.
          В интервью Известиям 17.06.98 предатель яковлев, заявил: "Есть разные пути, например, диссидентство. Но оно бесперспективно. Надо было действовать изнутри. У нас был единственный путь — подорвать тоталитарный режим изнутри при помощи дисциплины тоталитарной партии. Мы свое дело сделали". И они сделали свое грязное дело, развалили СССР и ввергли народ в капиталистический хаос.
    2. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 11:47 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Что мы сейчас видим, это реализация знаменитого выражения Гегеля в цитате К. Маркса:
      "История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса"

      Сейчас кефиры жидкие и мы смотрим фарс. Жаль что в нем живем.
  2. Комментарий был удален.
  3. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 10:47 Новый
    • 8
    • 5
    +3
    Слушайте, сегодня прям прорвало авторов на ВО. "Молодой человек" там Путина нахваливает, здесь автор за Горби вступился. Видимо на подходе опусы про Хруща и Николая-кровавого.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 10:52 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      у каждого свое мнение. почему бы не выслушать разные стороны? поспорить . это всегда на пользу.
    2. bober1982
      bober1982 Сегодня, 10:54 Новый
      • 5
      • 2
      +3
      Цитата: 7,62х54
      Слушайте, сегодня прям прорвало авторов

      Вчера малость переборщили,палку перегнули,заступили за красную черту.
      Решили подсластить.
      Сама статья странная,кстати,гласность - одна из главных причин крушения Союза.
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 11:03 Новый
        • 8
        • 0
        +8
        Цитата: bober1982
        кстати,гласность - одна из главных причин крушения Союза

        Да не гласность это была,а - "За базар НЕотвечаю"
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 11:19 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Инсургент
          Да не гласность это была,а - "За базар НЕотвечаю"


          И эти наивные люди,которые топили за Пьяницу,не знали,какая "веселая" жизнь их ждет в ближайшие 10 лет.
          И лишь несколько адекватных людей уже тогда понимали,что полярный северный зверек уже машет приветливо всеми конечностями этой стране и народу.
          1. bulava
            bulava Сегодня, 13:36 Новый
            • 0
            • 1
            -1
            ЕБН можно сколько угодно критиковать, но то, что он поставил Владимир Владимировича - это компенсирует многие его недочёты (мягко говоря).
            Так что, хорошо, что вот так всё кончилось в итоге. Придя к власти кто-то из Жирика или ЗЮ - бог знает что было бы. Да и никакие они, как жизнь показала.
    3. Arzt
      Arzt Сегодня, 11:13 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Слушайте, сегодня прям прорвало авторов на ВО. "Молодой человек" там Путина нахваливает, здесь автор за Горби вступился. Видимо на подходе опусы про Хруща и Николая-кровавого.

      Ага, походу Коммунистического реванша испугались.
      Ну а че работы классиков в открытом доступе, огромный слой литературы, искусства, кино советского периода тоже.

      Победы и полеты в космос тоже известны и достигнуты без ЧВК и миллиардеров, да и Ленина в мавзолее любой увидеть может, сказать, что придумали не получится.

      Открывай ПСС и читай, там ответы на все вопросы. Вот настоящая оппозиция, а не навальный.
    4. АК1972
      АК1972 Сегодня, 12:24 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: 7,62х54
      Видимо на подходе опусы про Хруща и Николая-кровавого.

      Вот-вот. Комментируя статью "Молодого человека", один из форумчан уже призывал выращивать кукурузу и кормить ей кур. Вот я тоже как-то Хруща сразу вспомнил, а ещё он ЕБНа назвал в целом хорошим человеком. Как-то мне тревожно стало, но давайте будем надеяться, что это просто совпадение.
    5. parusnik
      parusnik Сегодня, 12:39 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      "Молодой человек" там Путина нахваливает, здесь автор за Горби вступился.
      ...Это ветры перемен подули... laughing
  4. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 10:50 Новый
    • 6
    • 3
    +3
    Именно тогда, в период перестройки, закладывались основы современной российской многопартийности.

    Основу-то может и заложили, а вот с многопартийностью как-то не задалось. По факту правящая партия так и осталась одна. Только если раньше партия формировала под себя власть, то теперь власть формирует под себя партию.
    А многопартийность имитируют партия клоунов при власти, партия вечной оппозиции, старающаяся любыми силами эту власть не получить (даже если президент правит, не выходя из комы), и оппозиционные демократы-маргиналы родом из 90-х, которые не могут даже договориться о едином кандидате.
  5. Беломорканал
    Беломорканал Сегодня, 10:51 Новый
    • 6
    • 6
    0
    Да не столько Горбачев виноват, он сделал что хотел народ - перестройку, прогресс, гласность...
    Вот господин Ельцин приложился - это да. Если бы не последний, то не было бы у нас 12 июня государственного праздника, а ещё кто-то был бы простым полковником разведки в ГДР. Вот последний кстати, Ельцина за это и боготворит, центр ему построил...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:18 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Беломорканал
      Да не столько Горбачев виноват, он сделал что хотел народ - перестройку, прогресс, гласность.

      Не знаю хотел ли этого народ, а вот "госдеп" хотел это точно, и нашёл достойного соподвижника в лице Горбачёва.
  6. certero
    certero Сегодня, 10:51 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Никакого позитивного значения та гласность не принесла. Ей просто воспользовались, чтобы обсирать всё советское.
    1. АС Иванов.
      АС Иванов. Сегодня, 11:01 Новый
      • 4
      • 7
      -3
      Так ведь было, что обсирать. Недостатков у совка было выше крыши. Гласность была нужна.
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 11:36 Новый
        • 3
        • 2
        +1
        Зато сейчас живем в идеале.
        1. АС Иванов.
          АС Иванов. Сегодня, 12:26 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Идеального общества не бывает. Но недостатков сейчас меньше. Да, жить сложнее. Но гораздо интереснее.
      2. АК1972
        АК1972 Сегодня, 12:42 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: АС Иванов.
        Так ведь было, что обсирать. Недостатков у совка было выше крыши. Гласность была нужна.

        Согласен с Вами, Андрей. Недостатков хватало, однако с приходом "гласности" количество этих недостатков начало расти сначала в арифметической, а потом и в геометрической прогрессии и в конце концов произошёл коллапс. Привела ли к этому собственно гласность, утверждать не берусь, но одним из факторов развала она точно являлась, наряду с бездарным руководством, искусственно создаваемым дефицитом, преклонением перед западом, уничтожением армии и т.д. Людмила Яковлевна выше правильно написала, что эта гласность превратилась в очернительство, поливание помоями и искажение истории страны. Ростки "киношедевров", которыми нас сейчас обильно кормит минкульт, проросли именно в то время, а теперь выкорчевать их трудно (если вообще возможно), а вот взамен посадить нечего.
  7. knn54
    knn54 Сегодня, 10:54 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Если лицом к Европе,то,получается,к России...задом.
  8. Ростислав Прокопенко
    Ростислав Прокопенко Сегодня, 10:55 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    типа у медали есть аверс и реверс. но коллекционеры утверждают, что еще огромное значение имеет гурт и ушко крепления.
    нет прощенья меченому... без гласности жить можно, а вот очереди за хлебом и колбасой по 2-3 часа я хорошо помню.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:56 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Реформы Горбачёва, а точнее "реформы госдепа" свелись к развалу страны и промывке мозгов населению.
    Вот они "реформы Горбачёва"

  10. ont65
    ont65 Сегодня, 11:01 Новый
    • 9
    • 1
    +8
    Рок в СССР был, были и свои авторы и исполнители. И музыканты до Горбачева спокойно ездили туда, приезжали и оттуда. Фильмы пусть и резанынные (без голых), тоже были в прокате. Кто вам сказал, что железный занавес был именно таким, каким вы его описали. Гласность для того и запускалась, чтобы вытащить антисоветчину на политическую сцену, устранялся кадровый фильтр КПСС, чтобы ввести в политику людей антикоммунистическго толка. Это была своего рода политспецоперация и ни что иное. В ГДР была двухпартийная к примеру система, но она же не разваливала страну, а за забором (доплюнуть можно) вообще другая жизнь, но она сама по себе.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 12:57 Новый
      • 0
      • 0
      0
      В ГДР была правящая партия СЕПГ, и четыре её младших партнёра, деливших с ней власть и признающих её руководящую роль - либерально-демократическая партия, христианско-демократический союз, национально-демократическая партия, крестьянская партия. В СЕПГ было больше 2 млн. членов, а в четырёх союзнических партиях, вместе взятых, около полумиллиона. Все пять партий на выборах выдвигали единый список кандидатов под эгидой Национального фронта ГДР, в котором опять же ведущие позиции занимала СЕПГ. Формально фракция СЕПГ составляла меньше половины членов Народной палаты. Но хитрость заключалась в том что члены СЕПГ входили не только в свою партийную фракцию, ,о также доминировали в профсоюзной и молодёжной фракциях, а также фракции Культурбунда. Поэтому совокупно членов СЕПГ было больше половины от числа депутатов Народной палаты. За СЕПГ гарантированно были закреплены посты Председателя Госсовета, Председателя Совета Министров, Председателя Национального совета обороны, большинство зампредов Совмина и миниистров, в том числе всегда министры обороны и госбезопасности и ряд других. А большинство заместителей Председателя Госсовета, несколько зампредов Предсовмина, Председатель Верховного Суда, несколько министров, в том числе всегда министр юстиции всегда были кто-то из числа представителей союзнических партий. Причём между союзническими партиями тоже было определённое ранжирование. Наибольшим влиянием пользовался ХДС, наименьшим крестьянская партия. Кстати, похожая система была в ПНР, где партнёрами ПОРП были Объединённая крестьянская партия, с которой ПОРП во многих случаях считалась, и Демократическая партия; в Чехословакии, где партнёрами КПЧ были две чешские (хотя и называвшиеся чехословацкими) и две словацкие партии - Чехословацкая народная партия, Чехословацкая социалистическая партия, словацкие Партия свободы и Партия словацкого возрождения. Правда, в Чехословакии союзнические партии обладали меньшим влиянием по сравнению с ГДР и Польшей. Ну и в Болгарии младшим партнёром БКП был Болгарский земледельческий народный союз. Похожая система существует до сих пор в КНР, где
      действуют восемь малых демократических партий.
  11. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 11:09 Новый
    • 9
    • 1
    +8
    Меченный заявляет,что он принес стране свободу и демократию.Однако искренне не понимает,почему его в РФ готовы закопать живьем.
    Он продал страну,...по крайней мере получение 100 тыщ енотов американских,- доказанный факт. Медалей западных у него больше чем отечественных.При этом Нобеля за мир получил неожидано.Я интересуюсь,а что он для мирного уклада сделал,что ему премию мира дали?После развала СССР,погибло в разы больше людей по всему миру и в РФ в частности,чем в ВОВ. Это мир?
    Два человека ,которые были на самом острие того,чтоб угробить великую страну -это Ельцин и Горбачев. ЕБН уже гниет в могиле,и я очень надеюсь,что его жарят черти на сковородке.А Меченного-Иуду все еще носит земля. Не будет ему прощения как и Пьянице.
    И никакой Ельцин центр ,который построила нынешняя власть,не замажет того предательства, которое сотворил Пьяница и Меченный.
    Кстати...никто не задумывался над тем,что сегодня в правительстве сидят люди(в том числе и главный),которые ДАВАЛИ ПРИСЯГУ ТОЙ СТРАНЕ,СССР?! А сегодня они строят Ельцин-центры и называют врагов партнерами. Вот такая заковыка.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:23 Новый
      • 7
      • 0
      +7
      Цитата: НЕКСУС
      Медалей западных у него больше чем отечественных.

      Особенно вот эта медаль. Медаль предателя.center][/center]
      Особенно вот эта медаль. Медаль предателя.
      1. Рагнар лодброк
        Рагнар лодброк Сегодня, 11:40 Новый
        • 11
        • 0
        +11
        Если не отказался от нее,значит предатель и есть.
  12. Amur
    Amur Сегодня, 11:17 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Даже сказать нечего, одни паршивые слова лезут ...
    В послеперестроечное время умерло от последствий реформ народу в несколько раз больше чем в В.О. войну.
    Какое нужно оправдание придумать и как оценить его деятельность?
    1. iouris
      iouris Сегодня, 11:21 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Цитата: Amur
      Какое нужно оправдание придумать и как оценить его деятельность?

      Нобелевская премия "мира", "Лучший фриц СССР"... что ещё нужно для полного счастья?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:07 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: iouris
        Цитата: Amur
        Какое нужно оправдание придумать и как оценить его деятельность?

        Нобелевская премия "мира", "Лучший фриц СССР"... что ещё нужно для полного счастья?

        Погана людына.
  13. iouris
    iouris Сегодня, 11:18 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Цитата: "Все перечисленные реформы, безусловно, имели позитивное значение для советской страны." Конец цитаты.
    Больному стало легче: он перестал дышать.
  14. tatra
    tatra Сегодня, 11:28 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Все 35 лет ,начиная с антисоветской Перестройки ,все реформы врагов коммунистов -только во вред стране и народу .и на пользу и обогащение врагов коммунистов за счет страны и народа .
  15. parusnik
    parusnik Сегодня, 11:30 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Елей какой-то....А итог...?
    1. iouris
      iouris Сегодня, 12:09 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Уцелом, усё замичательна (в Баварии).
  16. 1536
    1536 Сегодня, 11:34 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Всё, что происходило в те годы положительного в СССР, происходило вопреки, а не благодаря той политики, которую проводила верхушка КПСС.
  17. parusnik
    parusnik Сегодня, 11:35 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Эта политика дала старт появлению множества политических кружков, публикации прежде не издававшихся работ русских и зарубежных мыслителей, писателей, ученых и политических деятелей.
    ....Книги,журналы издательства "Посев", НТС, стали распространяться свободно ....
  18. михаил3
    михаил3 Сегодня, 12:07 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Ничего из перечисленного не принесло никакой пользы. Огромное значение для советской страны имело, разумеется - уничтожило ее. Радует одно - скоро г-н Горбачев издохнет. А ТАМ его ждут миллионы тех, кого он убил, кто умер из за него, причем большинство очень лютой смертью...
  19. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:16 Новый
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    Гласность и плюрализм так же принесли одну большую проблемму-двоякое толкование одного и того же факта с принятием соотв-но 2 противоположных выводов. Черное=белое+ несколько оттенков серого и всё выводы верные.
  20. Старый26
    Старый26 Сегодня, 12:26 Новый
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    Цитата: 7,62х54
    Слушайте, сегодня прям прорвало авторов на ВО. "Молодой человек" там Путина нахваливает, здесь автор за Горби вступился. Видимо на подходе опусы про Хруща и Николая-кровавого.

    Честно говоря автор достаточно корректно осветил период правления Горбачева. И четко и однозначно сказал, что систему управления экономикой была провалена.
    Но он же и прав, говоря о "политической" составляющей. Для многих, кто тогда не жил сейчас сложно поверить, что это было положительное в правлении Горбачева.

    В газете "Правда" на первой страницы было опубликовано тогда стихотворение. Небывалое дело, что вообще на первой странице, да и само стихотворение о многом говорило
    А стихотворение было такое

    "Легко быть смелым, если разрешили
    А как же мы в другое время жили
    Рукоплескали глупостям не раз
    И это так объединяло нас.

    Кричали, что идем вперед
    А думали совсем наоборот

    И в государстве разрастался хаос
    Столица от приезжих задыхалась
    Им всем хотелось колбасы и масла
    Чтобы вконец надежда не угасла"

    Дальше, если честно - не помню, все же прошло 35 лет
    Сейчас многим сложно даже представить, насколько большую роль в свое время сыграла гласность. Была отменена порой глупейшая цензура на технические средства информации, стало возможным иметь книги автором, за которые в начале тех же 80-х можно было получить, если не срок, то значительные неприятности. Так что автор прав, говоря о "гласности" как о единственном положительном во времена правления Горбачева. Многие порой даже не могут представить себе разницы между съездами КПСС и Съездами народных депутатов времен правления Горби.
    В первом случае - это тягомотина по всем каналам и эти съезды никто не слушал (плюсом было, что газеты выходили не на 4-х полосах, как обычно, а порой на 8 или 12 - было для чего использовать). А съезды депутатов - с работы шли порой небольшой группой и у кого-то был маленький приемник. Ловили каждое слово.
    Так что здесь обычная констатация факта, уважаемый 7,62х54. Не исключено, что может быть положительная статья и о Хрущеве. Его правление тоже нельзя однозначно считать только отрицательным. Были и плюсы...

    Цитата: bober1982
    Сама статья странная,кстати,гласность - одна из главных причин крушения Союза.

    Не гласность, а полный бардак в управлении. Когда обличенный властью не отвечал за свои действия. Грубо говоря "не отвечал за базар". А гласность была отдушиной в том мире, что у нас был до того времени
  21. Trouble
    Trouble Сегодня, 12:53 Новый
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    Все перечисленные реформы, безусловно, имели позитивное значение для советской страны.


    Да не было никаких реформ. Если выражаться техническим языком - была демонтирована система фильтрации, и из всех щелей попёрло разнообразное гуано.
  22. алексей алексеев_2
    алексей алексеев_2 Сегодня, 13:06 Новый
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    Ну и кто больше всех снял дивидентов на "гласности"?Кучка журналюг кои попутно обгадили всё наше прошлое..Да когда уже сдохнет эта ..НЕНАВИЖУ..приду и помочусь на его могилу..Сколько людей ушло действительно составляющих цвет и ум страны..а этого ничто не берёт..Видать даже черти им брезгуют
  23. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 13:08 Новый
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    Властитель слабый и лукавый,
    Плешивый щеголь, враг труда,
    Нечаянно пригретый славой,
    Над нами царствовал тогда
  24. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:13 Новый
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    Всё что ведёт к эволюции страны, общества, можно оценивать по разному, но вряд ли в негативном ключе. Всё что ведёт к развалу, разорению, смерти, по разному оценить, это надо суметь!!!
  25. pv1005
    pv1005 Сегодня, 13:14 Новый
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    Политика гласности привела к следующему важному шагу – отмене однопартийной системы. В Советском Союзе появились политические партии и движения, объединявшие представителей самых разных направлений политической мысли – от монархистов до анархистов. Именно тогда, в период перестройки, закладывались основы современной российской многопартийности.

    и теперь каждая партейка всеми правдами и неправдами рвется к власти и бюджету ничего реально не делая для населения страны.
    Огромное значение политика гласности имела и для культурной жизни страны: в открытом доступе появились произведения многих писателей, государство перестало препятствовать музыкантам и художникам в творческой деятельности, рок-группы смогли свободно проводить свои концерты. Сейчас уже мало кто помнит, что найти произведения многих писателей в Советском Союзе было практически невозможно, разве что в самиздате, а за увлечение рок-культурой можно было столкнуться с очень большими проблемами.

    если бы мы не прочитали Солженицына, Суворова ит.п. то немного и потеряли бы, точнее совсем ничего не потеряли. Музыканты типа Пусси совокупляющиеся курицей, сомнительное достижение. Художник прибивающий свою мошонку к брусчатке, это на уровне дурдом в отпуске, а не достижение культуры. Мат и порнография в театре, Станиславский не поверил бы, а пришлось. Про Дом 2 слов нет, иначе вечный бан.
    Определяющее значение для многих сфер жизнедеятельности советского общества имело постепенное снятие «железного занавеса». Во-первых, стало проще выезжать из Советского Союза, люди получили возможность бывать в других странах не с деловыми или официальными целями. Во-вторых, снятие «железного занавеса» облегчило дальнейшее развитие культурных связей с заграницей.

    Как раньше подавляющее большинство не могло выехать, из-за железного занавеса так и теперь не может только от отсутствия финансовых средств. Если снос памятников воинам ВОВ, это развитие культурных связей то тогда наверное да, это достижение.
    В Советский Союз стали приезжать деятели культуры, современные музыкальные группы из других государств, в кинопрокате появились зарубежные фильмы, которые с удовольствием смотрели советские граждане.

    Деятели культуры пропагандирующие вседозволенность, агитирующих за ЛГБТ сообщество и т.д и т.п. Зарубежные фильмы и так смотрели но это были мировые шедевры, а не тот отупляющий ширпотреб что по факту убил советский кинематограф.
    Так что, ничего хорошего эти реформы не принесли. И нефига их вспоминать.
  26. TAMBU
    TAMBU Сегодня, 13:25 Новый
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    последствия это гласности до сих пор разгребают историки и публицисты с совестью...врастность была, гласности не помню...
  27. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:27 Новый
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    Гласность на закуска на голодный желудок без явных перспектив для страны - вот результат перестройки.