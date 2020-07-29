«Могут сыграть решающую роль в военном конфликте»: армия Пакистана получила новые танки «Аль-Халид-1»

В Пакистане состоялась торжественная церемония передача с завода в войска модернизированной версии танка «Аль-Халид». Речь идёт о версии «Al-Khalid-1», которая, как заявлено, призвана заменить танки предыдущей версии.
«Al-Khalid-1» - развитие китайско-пакистанского основного боевого танка MBT-2000.
Церемония состоялась на заводе Heavy Industries Texila (HIT) – государственное оборонное предприятие Пакистана. Принимал танки представитель Минобороны страны генерал Камар Джавад Баджва, по словам которого, новый танк даст «дополнительные возможности пакистанской армии по отражению агрессии на суше».
Генерал Баджва:
«Аль-Халид-1» могут сыграть решающую роль в военном конфликте.
По словам представителя Минобороны, для Пакистана крайне важно развивать собственное производство бронетехники, идти по пути совершенствования технологий.
Баджва:
В случае любой провокации наша армия готова ответить.
В индийской прессе уже отметили, что пакистанский генерал «выступил с угрозами».
Танк «Аль-Халид-1», как и его предшественник, имеет пушку калибра 125 мм с боекомплектом до 40 снарядов. Основным отличием модернизированного танка от «Аль-Халида» является наличие множественных бортовых электронных опций, включая экраны с получением изображения с нескольких камер. «Al-Khalid-1» имеет увеличенный по меньшей мере на 50 км запас хода. По некоторым данным, на нём установлен новый двигатель с мощностью около 1280 л.с. Обновлена система управления огнём.
В Пакистане отмечают, что в своё время создание этой линейки танков началось с работы совместного пакистано-китайско-украинского предприятия. Именно поэтому у «Аль-Халида» имеется определённая схожесть с Т-84.