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«Могут сыграть решающую роль в военном конфликте»: армия Пакистана получила новые танки «Аль-Халид-1»

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«Могут сыграть решающую роль в военном конфликте»: армия Пакистана получила новые танки «Аль-Халид-1»

В Пакистане состоялась торжественная церемония передача с завода в войска модернизированной версии танка «Аль-Халид». Речь идёт о версии «Al-Khalid-1», которая, как заявлено, призвана заменить танки предыдущей версии.


«Al-Khalid-1» - развитие китайско-пакистанского основного боевого танка MBT-2000.

Церемония состоялась на заводе Heavy Industries Texila (HIT) – государственное оборонное предприятие Пакистана. Принимал танки представитель Минобороны страны генерал Камар Джавад Баджва, по словам которого, новый танк даст «дополнительные возможности пакистанской армии по отражению агрессии на суше».

Генерал Баджва:

«Аль-Халид-1» могут сыграть решающую роль в военном конфликте.

По словам представителя Минобороны, для Пакистана крайне важно развивать собственное производство бронетехники, идти по пути совершенствования технологий.

Баджва:

В случае любой провокации наша армия готова ответить.

В индийской прессе уже отметили, что пакистанский генерал «выступил с угрозами».

Танк «Аль-Халид-1», как и его предшественник, имеет пушку калибра 125 мм с боекомплектом до 40 снарядов. Основным отличием модернизированного танка от «Аль-Халида» является наличие множественных бортовых электронных опций, включая экраны с получением изображения с нескольких камер. «Al-Khalid-1» имеет увеличенный по меньшей мере на 50 км запас хода. По некоторым данным, на нём установлен новый двигатель с мощностью около 1280 л.с. Обновлена система управления огнём.

В Пакистане отмечают, что в своё время создание этой линейки танков началось с работы совместного пакистано-китайско-украинского предприятия. Именно поэтому у «Аль-Халида» имеется определённая схожесть с Т-84.

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6 комментариев
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  1. Кonstanty
    Кonstanty Сегодня, 09:45 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В Пакистане отмечают, что в своё время создание этой линейки танков началось с работы совместного пакистано-китайско-украинского предприятия. Именно поэтому у «Аль-Халида» имеется определённая схожесть с Т-84.


    Аль-Халид-1 фактически является лицензионной версией китайского Типа 90-IIM и связан с Т-84 только двигателем (и это не подтверждено) и калибром оружия
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 10:10 Новый
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      • 0
      0
      Цитата: Кonstanty
      Т-84 только двигателем (и это не подтверждено)

      Видео подтверждает...одна из версий 6ТД
      1. Кonstanty
        Кonstanty Сегодня, 10:16 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Аль-Халид точно, или Аль-Халид-1 тоже? Мощность двигателя дается в 1280 л.с., и украинцы не хвастались тем, что они получили более 1200 л.с. от 6ТД-2
  2. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 09:48 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Еще одни мечтатели, владельцы китайского барахла.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:52 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Куда же без Советского наследия? И эти танки по сути глубокая модефикация, с местным "калоритом " танков Т72, Т80!
    1. Кonstanty
      Кonstanty Сегодня, 10:11 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Посмотрите внимательно - как форма корпуса, так и башни. Где копия или глубокая модефикация Т-80? Это совершенно разные танки. Больше похоже на подвеску и диски, скопированные китайцами с Т-72.