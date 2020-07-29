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Кто «режиссёр» войны: в Италии высказались об армяно-азербайджанском конфликте

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На итальянском ресурсе Analisi Difesa, который специализируется на военной тематике, вышел довольно пространный материал «Кто режиссер…», посвященный армяно-азербайджанскому конфликту. Описаны ход давнего противостояния, соотношение сторон и, что наиболее занимательно, геополитическая подоплёка снова разгоревшихся баталий, по версии итальянского обозревателя.


Прокуроры юга


Автор указывает, что в отличие от Москвы, проявившей осторожность, глава Турции Рэджеп Эрдоган сразу же выразил свою солидарность с Баку, заявив, что «никогда не оставит Азербайджан в возможном конфликте с Арменией». Обострение ситуации на южном фланге «русского мира» выгодно Анкаре, так как она намерена проявить свою силу и побудить Кремль к большей сговорчивости в ливийском вопросе.

Стычки [на Кавказе] вспыхивают именно в тот момент, когда в этой африканской стране вмешательство Турции […] перешло на уровень, при котором «султан» не может отступить без потери лица

- пишет автор материала М.Молтени, указывая, что "неслучайно первыми огонь открыли азербайджанские военные". Правда, в Минобороны Азербайджана совсем иная версия.

С слов автора, вовлечение в ливийский конфликт Египта вынуждает Эрдогана искать способы ослабления напора:

Попытаться вывести из игры, по крайней мере, русских, заставив их погрузиться в армянскую партию […] Показать русским, что турки являются «прокурором» на их южном направлении, с которым нужно считаться

- отмечает автор, указывая, что на формирование данного мнения повлияли армянские источники, в частности дипломатические работники в Италии.



Всё дело в газе


При этом осторожность, проявленная Кремлем, вполне оправдана. Несмотря на то, что Армения является официально признанным союзником (по линии ОДКБ), с Азербайджаном Россию связывают тесные экономические, военно-технические, инфраструктурные и исторические связи. При этом на них оказывают определенное негативное влияние тенденции «неоосманизма», включающие Баку в орбиту влияния Анкары.

Однако указанная осторожность не мешает действовать негласно. Как поясняют азербайджанские дипломаты в Италии, действия Армении направлены на срыв поставок углеводородов по «трубам», идущим в Европу.

Не является случайностью то, что в Армении инициировали военную операцию против Азербайджана за три месяца до начала поставок газа из Азербайджана в Европу, включая Италию

- пояснил представитель Баку в Риме.

При этом автор материала считает, что сам Ереван не стал бы идти на такие меры самостоятельно – срыв поставок «голубого топлива» в ЕС выгоден, по его мнению, в первую очередь России.

Использованы фотографии:
Минобороны Азербайджана, Армении
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33 комментария
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 10:58 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Учите,синьоры,историю.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 11:00 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Цитата: knn54
      Учите,синьоры,историю.


      На итальянском ресурсе Analisi Difesa, который специализируется на военной тематике, вышел довольно пространный материал «Кто режиссер…», посвященный армяно-азербайджанскому конфликту. Описаны ход давнего противостояния, соотношение сторон и, что наиболее занимательно, геополитическая подоплёка снова разгоревшихся баталий, по версии итальянского обозревателя.

      Автор указывает, что в отличие от Москвы, проявившей осторожность, глава Турции Рэджеп Эрдоган сразу же выразил свою солидарность с Баку, заявив, что «никогда не оставит Азербайджан в возможном конфликте с Арменией». Обострение ситуации на южном фланге «русского мира» выгодно Анкаре, так как она намерена проявить свою силу и побудить Кремль к большей сговорчивости в ливийском вопросе.


      У Рима,свой давний "исторический" интерес к Триполитании-Лвии (Война в Ливии 1911-1912гг) ,поэтому и в проявлении такого интереса к конфликту там ,где просматривается турецкое влияние, и казалось бы весьма отдалённому,нет ничего странного.
  2. Комментарий был удален.
  3. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 11:07 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Подоплек может быть несколько, но основная проблема -это территория НКО, ни одна из сторон уступать не хочет, плюс исторические терки между Баку и Ереваном. А то что Турция поддерживает Азербайджан, так и секрета никто из этого не делает. И конечно турки при малейшей попытке не упустят возможности укусить Россию - это факт.
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:09 Новый
    • 4
    • 3
    +1
    Они зачем Россию к этой сваре приплетают? Мода такая? Типа Россия - это инфернальное зло? И ездили спасать итальянцев от болезни не просто так, а с целью...
    1. fruit_cake
      fruit_cake Сегодня, 11:13 Новый
      • 4
      • 15
      -11
      да какой там спасали, устроили какую-то клоунаду с чисткой улиц, тут в России в магазины ходишь через ритуал надевания маски на кассе, дурдом мировой устроили с этим вирусом
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 11:53 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        скоро в сентябре новый карантин, число заразившихся растет снова большими темпами
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 12:18 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          откуда дровишки? официально-то все зер гуд
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova Сегодня, 12:51 Новый
            • 0
            • 1
            -1
            из оф источников, по крайне мере у нас в Краснодарском крае карантин будет
            1. роман66
              роман66 Сегодня, 12:57 Новый
              • 0
              • 1
              -1
              ну, помоги вам Бог, авось все хорошо закончится
              1. Nastia Makarova
                Nastia Makarova Сегодня, 13:10 Новый
                • 0
                • 1
                -1
                спасибо, у меня на работе даже если я буду дома сидеть з\п капает а вот другие пострадают опять, некоторые так от весны и не выкарабкались
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 11:14 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Цитата: Горный стрелок
      Они зачем Россию к этой сваре приплетают? Мода такая?

      Не утрируйте no
      Ведь не секрет,что у России в Закавказье есть свои интересы,а в статье ничего в предосудительном ключе ,о них,к стати,ничего не сказано...
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:10 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    А
    втор указывает, что в отличие от Москвы, проявившей осторожность, глава Турции Рэджеп Эрдоган сразу же выразил свою солидарность с Баку, заявив, что «никогда не оставит Азербайджан в возможном конфликте с Арменией».
    "Наш пострел везде поспел". Ранее стало известно о том, что Турция перебросила в Азербайджан по меньшей мере шесть своих ударных беспилотников, артиллерию, военных, средства ПВО и боевиков из Сирии, пишет Avia.pro.
  6. iouris
    iouris Сегодня, 11:12 Новый
    • 2
    • 4
    -2
    Следует обратить внимание на другое, а именно: на удивительно "мягкую" реакцию силовых структур во время "межнациональных конфликтов" на овощных базах Москвы. А ведь (как минимум) нарушалась "социальная дистанция". А не зависят ли власти (как минимум в Москве) и некоторые государственные и муниципальные деятели от финансовых ресурсов азербайджанской и армянской "диаспор"?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:17 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Факт участия оружием, поддержкой на высоком уровне Турции в конфликте (читай прямое подстрекательство) не оспорим, как и сдержанная политика России. Предположение автора о попытке Турции влиять через этот конфликт на действия России в Ливии так же имеет право на существование. Но конфликт у границ России выгоден и нашему основному противнику - Сша. Когда территориальные споры периодически переходящие в горячую фазу длятся десятки лет, то достаточно искорки для пожара.
  8. финиш
    финиш Сегодня, 11:18 Новый
    • 0
    • 0
    0
    В июле стало известно, что турецко-азербайджанские широкомасштабные тактические и летно-тактические действия с боевыми стрельбами начнутся 29 июля и продлятся до 10 августа в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между двумя странами. В учениях задействуют бронетехнику, артиллерийские установки, боевые и транспортные вертолеты ВВС, силы противовоздушной обороны (ПВО) и зенитно-ракетные подразделения армий Азербайджана и Турции. Учения происходят в Нахичевани, на границах Армении и Карабаха, в других местах Азербайджана.
  9. Чарик
    Чарик Сегодня, 11:31 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    что хотели сказать-срыв поставок «голубого топлива» в ЕС выгоден, по его мнению, в первую очередь России.Написали бы сразу-виновата Россия-что там рассуждать кто-где-кого поддерживает.
    1. bulava
      bulava Сегодня, 13:01 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Да кишка тона у них так сказать. Пищат из под НАТОвского плинтуса, как мыши.
  10. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 11:45 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Режиссер войны(всех войн на планете) всегда один и тот же-Стивен Спилберг, тьфу США. А точнее фининтерн и Клинтоноиды.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:46 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Не слишком много для одной Турции линий соприкосновений с русскими ? Сирия,Ливия,Украина ,а теперь и Карабах .Русским достаточно только курдов поддержать морально и это будет серьезный удар по Эрдогану
    1. bulava
      bulava Сегодня, 13:14 Новый
      • 0
      • 2
      -2
      Всё к этому и идёт. Султан себя почувствовал игроком международного уровня, думает, что раз он под НАТО, то ему всё с рук сойдёт.
      1. KURT330
        KURT330 Сегодня, 14:08 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Ха, опять армянская манера прёт. Ну никак не успокоитесь)) С каких пор Турция под НАТО? Не путать со своей страной wink О том кто на данный момент под кем всем прекрасно известно)) Все члены НАТО на противоположной стороне с Турцией в её сегодняшних конфликтах.
    2. Yeraz
      Yeraz Сегодня, 13:54 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: APASUS
      .Русским достаточно только курдов поддержать морально и это будет серьезный удар по Эрдогану

      ничего не будет.Поддержка должна оказываться реальная в виде денег,подготовки,поставки вооружений и разведданных.
      Турки сидя на севере Сирии и отодвинули курдов от своих границ.Их америка и оружием и всем остальным поддерживает.
      В Ираке Барзани в кентах с Турцией,а ПКК которая выступает против,для них Турция на Севере Ирака тоже свои опорные точки с военными разместила и постоянно проводит операцию.
      ну даст моральную поддержку Россия,ничего не изменится.
  12. Yeraz
    Yeraz Сегодня, 11:58 Новый
    • 4
    • 4
    0
    Ей богу,как-будто маленькие дети сидят тут.
    Любой ЛИДЕР Турции будет высказывать полную поддержку Азербайджану.Они не могут себе позволить нейтральную фразу,потому что это 2 БРАТСКИЕ страны,Турецкий электорат и азербайджанское население не поймет нейтральные фразочки про мир и любовь.И эти слова притягивать,как доказательство мол Турция виновата и подстрекатель,значит быть двуличным.
    Единственный кто не имея с Азербайджаном ни границу,ни каких-либо экономических связей,ни родственных уз(не считая ассимилированных кызылбашей из Азербайджана в Пакистане)Полностью поддерживает Азерайджана это Суннитский Пакистан.А там высказывания по жестче даже будут.И они даже армению,как страну не признают в отличии от Турции и самого Азербайджана.
    И реакция Турции с годами только ужесточится,поскольку в отличии от поколения Эрдогана,новое Турецкое поколение уже выросло с азербайджанским поколением в одном социальном пространстве и на разных уровнях имеют и друзей детства и однокурсников и уже много родственников.Скажем так в за 30 лет в разы больше интегрировались,в отличии от 70 лет изоляции в связи с нахождением в СССР.
    Вопрос лучще адресовать другим,почему за 30 Минская группа не смогла решить вопрос.Ни одного решения.
    Поэтому товарищи не удивляйтесь,что периодически там будет бабах.Пока добряк МГИМОШный в лице Алиева может и ничего не будет делать,но как показал опыт Мубарака,Каддафи и Асада,они все не вечны и придет другой,вот тогда бабахнет.
    Россия не делает никаких выводов ходит по одним и тем же граблям.
    1. bulava
      bulava Сегодня, 13:00 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Россия какие надо делает выводы. Это у вас там сплошной бабах-карабах. Мы всё спокойно и чётко делаем. Крым вам в пример. Вот так по утру выглядываешь в окно, а там бэшка с Российским триколором стоит. Без шума и пыли. Поэтому мы не раз создавали Империи и самые могущественные державы в мире. Меньше криков - больше дел.
      1. Oquzyurd
        Oquzyurd Сегодня, 13:43 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        "мы не раз создавали Империи" Ашоты не создавали империю,а были 1000 лет подданными Византии,Османской Империи и теперь "свободны",первый раз в истории армянства.
        1. bulava
          bulava Сегодня, 13:48 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Уважаемый, каждый раз вы ошибаетесь адресатом своего комментария. Я русский и говорю про Великую Россию. Запомните это раз и навсегда.
      2. Yeraz
        Yeraz Сегодня, 13:51 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: bulava
        Россия какие надо делает выводы.

        Что проблемы надо решать,а не надеяться на русский авось.
        В Грузии не решили во время конфликт,результат на лицо.
        В Украине при первой революции и с приходом Ющенко ничего не поняли и профукали вторую революции и теперь вторая самая крупная славянская христианская страна лютый враг России.
        В Азербайджане точно также,вместо решение проблемы только разговоры и итог всего этого будет точно таким же,как с Украиной и Грузией,ну или пылающая Сирия у границ России.
    2. Чарик
      Чарик Сегодня, 13:15 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Армения с большой буквы пишется а азербайджан с маленькой
  13. yfast
    yfast Сегодня, 12:12 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Цитата: tihonmarine
    Ранее стало известно о том, что Турция перебросила в Азербайджан по меньшей мере шесть своих ударных беспилотников,... , пишет Avia.pro.

    Звучит как по крайней мере, шесть авианосцев, очень грозно.
  14. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:18 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Что то Пашинян в интервью рассказывал вчера. Надо посмотреть.
  15. raki-uzo
    raki-uzo Сегодня, 12:46 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Есть вопросы!!!
    - Каким образом был убит Азербайджанкий генерал? Он находился 31 км от границ соприкоснования двоих сторон. БПЛА каким образон засек его координаты и как долетел до нужной дистанции? Почему больше даже не попытался повторить такую атаку? Кто, какая большая держава дала координаты командирного состава? От кого она получила эту информацию?
    -Почему начальник генерального штаба Садиков, уже 27 лет сидеть на том посту. Он же участвовал в переговорах о Карабахе. Правда ли, что его близкий родственник является генералом в русской армии а он лелеет в себе симпатию к... не будем показать "пальчиком".
    -Почему этот штабист за 27 лет не вернул завоеванные территории и не пытался что-либо делать даже.
    -По договорам, Турция без приглашения не будет проявлять активность в зоне. Почему Азербайджан не решился подключить пункты договора?
    Есть вопросы???
  16. bulava
    bulava Сегодня, 12:56 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Анализы Дифензы от синьора помидора проста блещут своей глубиной и знанием предмета. Всем уже давно ясно, что за обострением стоит Эрдоган. Он по всем фронтам оживился: Ливия, Сирия, Курдистан, Кипр, Кавказ, Собор Святой Софии...В условиях экономического кризиса нужно укреплять свою власть с помощью популистских мер и военной истерии. Сейчас наши турики заполнят пляжи Анталии, помидоры пойдут и он затихнет.
  17. KURT330
    KURT330 Сегодня, 13:57 Новый
    • 0
    • 0
    0
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