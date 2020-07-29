Кто «режиссёр» войны: в Италии высказались об армяно-азербайджанском конфликте

На итальянском ресурсе Analisi Difesa, который специализируется на военной тематике, вышел довольно пространный материал «Кто режиссер…», посвященный армяно-азербайджанскому конфликту. Описаны ход давнего противостояния, соотношение сторон и, что наиболее занимательно, геополитическая подоплёка снова разгоревшихся баталий, по версии итальянского обозревателя.
Прокуроры юга
Автор указывает, что в отличие от Москвы, проявившей осторожность, глава Турции Рэджеп Эрдоган сразу же выразил свою солидарность с Баку, заявив, что «никогда не оставит Азербайджан в возможном конфликте с Арменией». Обострение ситуации на южном фланге «русского мира» выгодно Анкаре, так как она намерена проявить свою силу и побудить Кремль к большей сговорчивости в ливийском вопросе.
Стычки [на Кавказе] вспыхивают именно в тот момент, когда в этой африканской стране вмешательство Турции […] перешло на уровень, при котором «султан» не может отступить без потери лица
- пишет автор материала М.Молтени, указывая, что "неслучайно первыми огонь открыли азербайджанские военные". Правда, в Минобороны Азербайджана совсем иная версия.
С слов автора, вовлечение в ливийский конфликт Египта вынуждает Эрдогана искать способы ослабления напора:
Попытаться вывести из игры, по крайней мере, русских, заставив их погрузиться в армянскую партию […] Показать русским, что турки являются «прокурором» на их южном направлении, с которым нужно считаться
- отмечает автор, указывая, что на формирование данного мнения повлияли армянские источники, в частности дипломатические работники в Италии.
Всё дело в газе
При этом осторожность, проявленная Кремлем, вполне оправдана. Несмотря на то, что Армения является официально признанным союзником (по линии ОДКБ), с Азербайджаном Россию связывают тесные экономические, военно-технические, инфраструктурные и исторические связи. При этом на них оказывают определенное негативное влияние тенденции «неоосманизма», включающие Баку в орбиту влияния Анкары.
Однако указанная осторожность не мешает действовать негласно. Как поясняют азербайджанские дипломаты в Италии, действия Армении направлены на срыв поставок углеводородов по «трубам», идущим в Европу.
Не является случайностью то, что в Армении инициировали военную операцию против Азербайджана за три месяца до начала поставок газа из Азербайджана в Европу, включая Италию
- пояснил представитель Баку в Риме.
При этом автор материала считает, что сам Ереван не стал бы идти на такие меры самостоятельно – срыв поставок «голубого топлива» в ЕС выгоден, по его мнению, в первую очередь России.