Прокуроры юга

Стычки [на Кавказе] вспыхивают именно в тот момент, когда в этой африканской стране вмешательство Турции […] перешло на уровень, при котором «султан» не может отступить без потери лица

Попытаться вывести из игры, по крайней мере, русских, заставив их погрузиться в армянскую партию […] Показать русским, что турки являются «прокурором» на их южном направлении, с которым нужно считаться

Всё дело в газе

Не является случайностью то, что в Армении инициировали военную операцию против Азербайджана за три месяца до начала поставок газа из Азербайджана в Европу, включая Италию