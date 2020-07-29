В ВШЭ решили отреагировать на слова профессора Гусейнова о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики опубликовала доклад под заголовком «Терроризм: недопустимость оправдания». Таким образом, вуз отреагировал на утверждения, что действия террористов якобы допустимы, если они имеют благие политические цели.
Об этом сообщает РБК.
Все началось с того, что журналистка Анна Наринская упомянула в Facebook о состоявшемся однажды разговоре с писательницей Сьюзен Зонтаг из США. Американка назвала теракт на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа». В комментариях к посту профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов выразил свое согласие с позицией Зонтаг. Пользователи соцсети обратили внимание, что слова профессора можно квалифицировать фактически как оправдание терроризма.
Администрация вуза отреагировала на высказывание Гусейнова, выпустив доклад. Там говорится, что никакими благими целями невозможно оправдать уничтожение гражданского населения. Такие поступки нельзя описывать в положительном ключе. Тем более, недопустима героизация боевиков, совершающих насилие над мирными людьми.
В докладе подчеркивается, что ни одна международная организация не признала действия террористов с чеченской территории национально-освободительной борьбой. При этом теракты в Беслане и на Дубровке стоят в одном ряду с трагедией 11 сентября 2001 года в США и другими крупными террористическими акциями в новейшей истории.
Напомним, что ранее тот же профессор ВШЭ допустил скандальные слова о современном русском языке, назвав его "клоачным".