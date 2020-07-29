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В ВШЭ решили отреагировать на слова профессора Гусейнова о теракте на Дубровке

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Высшая школа экономики опубликовала доклад под заголовком «Терроризм: недопустимость оправдания». Таким образом, вуз отреагировал на утверждения, что действия террористов якобы допустимы, если они имеют благие политические цели.


Об этом сообщает РБК.

Все началось с того, что журналистка Анна Наринская упомянула в Facebook о состоявшемся однажды разговоре с писательницей Сьюзен Зонтаг из США. Американка назвала теракт на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа». В комментариях к посту профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов выразил свое согласие с позицией Зонтаг. Пользователи соцсети обратили внимание, что слова профессора можно квалифицировать фактически как оправдание терроризма.

Администрация вуза отреагировала на высказывание Гусейнова, выпустив доклад. Там говорится, что никакими благими целями невозможно оправдать уничтожение гражданского населения. Такие поступки нельзя описывать в положительном ключе. Тем более, недопустима героизация боевиков, совершающих насилие над мирными людьми.

В докладе подчеркивается, что ни одна международная организация не признала действия террористов с чеченской территории национально-освободительной борьбой. При этом теракты в Беслане и на Дубровке стоят в одном ряду с трагедией 11 сентября 2001 года в США и другими крупными террористическими акциями в новейшей истории.

Напомним, что ранее тот же профессор ВШЭ допустил скандальные слова о современном русском языке, назвав его "клоачным".
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Назвавший русский язык "клоачным" профессор ВШЭ отреагировал на призыв учёного совета извиниться
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59 комментариев
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  1. Инсургент
    Инсургент Сегодня, 11:38 Новый
    • 32
    • 8
    +24
    Все началось с того, что журналистка Анна Наринская упомянула в Facebook о состоявшемся однажды разговоре с писательницей Сьюзен Зонтаг из США. Американка назвала теракт на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа».


    В комментариях к посту профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов выразил свое согласие с позицией Зонтаг. Пользователи соцсети обратили внимание, что слова профессора можно квалифицировать фактически как оправдание терроризма.



    По статье "Экстримизм" yes Так почему он по сию пору не задержан ?
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 11:41 Новый
      • 9
      • 0
      +9
      Цитата: Инсургент
      По статье "Экстримизм" Так почему он по сию пору не задержан ?

      Лет на 20..... angry
      1. krot
        krot Сегодня, 11:53 Новый
        • 14
        • 0
        +14
        Так почему он еще преподает в ВШЭ?
        1. iouris
          iouris Сегодня, 12:02 Новый
          • 11
          • 4
          +7
          Цитата: krot
          Так почему он еще преподает в ВШЭ?

          Наверное потому, что ректор ВШУ Я. Кузьминов - супруг Э. Набиуллиной. Это силовая структура, готовит правящий класс, и Гусейнов, какой надо Гусейнов.
          1. cniza
            cniza Сегодня, 13:27 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Цитата: iouris
            Цитата: krot
            Так почему он еще преподает в ВШЭ?

            Наверное потому, что ректор ВШУ Я. Кузьминов - супруг Э. Набиуллиной. Это силовая структура, готовит правящий класс, и Гусейнов, какой надо Гусейнов.



            Когда же у нас подчистят всех выпускников вузов США 90-х годов , они сегодня во всех эшелонах власти находятся.
          2. Салаватский МЧС
            Салаватский МЧС Сегодня, 13:55 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: iouris
            потому, что ректор ВШУ Я. Кузьминов - супруг Э. Набиуллиной


            А, ну тогда всё понятно. Обсуждения данной статьи можно смело сворачивать.
            Всё равно бесполезно. Как гавкал данный гусейнов, так и продолжит. И ничего ему не будет.
        2. demo
          demo Сегодня, 12:51 Новый
          • 5
          • 1
          +4
          Ворон ворону глаз не выклюет.

          Меня умиляет такой подход.
          Вот заяви этот профессор, например,что "заднеприводные" - это враги человечества!
          Не успели бы чернила высохнуть и был бы вышвырнут на улицу.
          А тут, на тебе.
          Доклад подготовили!
      2. фигвам
        фигвам Сегодня, 12:25 Новый
        • 7
        • 1
        +6
        От вседозволенности уже крышу сносит, а потом удивляются откуда НКВД берётся, вот из-за таких выродков-провокаторов.
      3. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 13:44 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Mavrikiy
        Цитата: Инсургент
        По статье "Экстримизм" Так почему он по сию пору не задержан ?

        Лет на 20..... angry

        За что ?! Он же не украл из супермаркета мешок картошки !
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 11:42 Новый
      • 7
      • 0
      +7
      Цитата: Инсургент
      Так почему он по сию пору не задержан ?

      Команду ждут...как всегда
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 12:06 Новый
        • 5
        • 1
        +4
        Цитата: svp67
        Команду ждут...как всегда

        А ее нет. Хотя статья 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" и предыдущее высказывание Гусейнов ст.282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" достаточно серьезные что бы не ждать ни какой команды.
        Следовательно деятельность этого ... власти выгодна.
        Кроме того, если бы у нас нашелся "деятель" оправдывающий террористические акты в США или странах ЕС, то суды этих стран сделали виновным не только конкретного человека, но и все государство.
    3. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 11:45 Новый
      • 11
      • 0
      +11
      Американка назвала теракт на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа». В комментариях к посту профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов выразил свое согласие с позицией Зонтаг.

      Национально-освободительная борьба армянского народа в Арцахе. Судя по логике размышления азербайджанца Гасана Гусейнова он с этим согласится.Ведь если можно одним ,то почему нельзя другим?
    4. Башкирхан
      Башкирхан Сегодня, 11:48 Новый
      • 3
      • 14
      -11
      Цитата: Инсургент
      По статье "Экстримизм"

      За "экстримизм" статьи нет. Экстреми́зм от лат. extremus.
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 11:57 Новый
        • 9
        • 5
        +4
        Цитата: Башкирхан
        За "экстримизм" статьи нет.

        Статья 282 УК РФ – разжигание ненависти и экстремизм

        "Спектр" от собственно статьи 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства),до статьи 282.3 - Финансирование экстремистской деятельности.

        Выбирайте любую yes

        P.S. Помните ! Не знание законов не освобождает от ответственности yes
        1. Башкирхан
          Башкирхан Сегодня, 12:10 Новый
          • 2
          • 8
          -6
          Ну вот можете же при желании нормально написать комментарий. А то "экстримизм", ага wink
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 12:13 Новый
            • 8
            • 4
            +4
            Цитата: Башкирхан
            Ну вот можете же нормально написать комментарий. А то "экстримизм", ага

            И это всё,все претензии ?

            Я,простите,не А.С.Пушкин,и даже не В.И. Даль,и поэтому инАгда делаю АшиПки...
    5. Светлан
      Светлан Сегодня, 12:16 Новый
      • 5
      • 5
      0
      Пользователи соцсети обратили внимание, что слова профессора можнo квалифицировать...


      A теперь представьте, что по любому чиху (доносу), какого либо "пользователя" на либом из форумов сети, менты начнут сажать. Представили?
      ...
      Для "сажания" существует определенная процедура с привлечением экспертов и пользователи , для подключения правовых органов должны запустить эту процедуру.
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 12:21 Новый
        • 3
        • 7
        -4
        Цитата: Светлан
        A теперь поедставьте, что по любому чиху (доносу), какого либо "пользователя" на либом из форумов сети, менты начнут сажать. Представили?
        ...
        Для "сажания" существует определенная процедура с привлечением экспертов и пользователи , для подключения правовых органов должны запустить её.

        Вот именно ! Во всём вами написанном,ключевым выражением является " правовые органы должны запустить процедуру экспертизы " а этого НЕ ПРОИЗОШЛО.

        Поэтому,нам и остаётся только что обсуждать реакцию "пользователей" а не работу БЕЗДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ДАННОМ СЛУЧАЕ правовой системы.
    6. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 13:04 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Так почему он по сию пору не задержан ?

      Мало этого, он продолжает преподавать в вузе. И чему он там студентов научит? Карать нужно за подобные высказывания, карать! Тем более, что взрослый и образованный человек, значит знает что говорит.
  2. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 11:38 Новый
    • 21
    • 0
    +21
    Этот гусейнов совсем берега попутал.Гнать таких из страны.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:57 Новый
      • 12
      • 0
      +12
      Этот гусейнов совсем берега попутал.Гнать таких из страны.
      Тут вот что интересно. Мы этого типа (по другому сказать не хочу) и его подобные заявления здесь на форуме обсуждали 6 ШЕСТЬ!!! лет назад. А он всё сидит и похоже не плохо себя чуствует. Что за власти-то у нас безъяйцевые такие? Или это кому-то нужно чтобы так было?
    2. Кирилл Г...
      Кирилл Г... Сегодня, 11:57 Новый
      • 7
      • 0
      +7
      Не сначала посадить лет 15 за поддержку терроризма потом путь валит куда хочет.
    3. serpent
      serpent Сегодня, 12:05 Новый
      • 9
      • 2
      +7
      Цитата: Рагнар лодброк
      Этот гусейнов совсем берега попутал.Гнать таких из страны.

      Ну зачем так сразу - гнать? В России довольно успешно развивается ядерная энергетика. А г-н Гасанов вполне мог бы поспособствовать добыче сырья для реализуемых проектов...
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 11:38 Новый
    • 16
    • 0
    +16
    А ни у кого не возникает вопросов, что вообще делает данный "индивидуум" в российском ВУЗе? Не пора ли проверить чему он там учит студентов, с такими мыслями
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:40 Новый
      • 14
      • 0
      +14
      Цитата: svp67
      А ни у кого не возникает вопросов, что вообще делает данный "индивидуум" в российском ВУЗе?

      Что то у меня смутные сомнения о российском ВУЗе.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 11:41 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: tihonmarine
        Что то у меня смутные сомнения о российском ВУЗе.

        Не одного у Вас и уже не первый год...
      2. serpent
        serpent Сегодня, 12:40 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: svp67
        А ни у кого не возникает вопросов, что вообще делает данный "индивидуум" в российском ВУЗе?

        Что то у меня смутные сомнения о российском ВУЗе.

        А у меня сомнения о российском правительстве...
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 11:42 Новый
      • 10
      • 0
      +10
      Цитата: svp67
      А ни у кого не возникает вопросов, что вообще делает данный "индивидуум" в российском ВУЗе?

      Я углублю вашу мысль : " Что делает ВУЗ с "набором" таких "индивидуумов"(ведь подобных ему,в ВШЭ - десятки) в системе образования РФ " ???
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:38 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Американка назвала теракт на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа».

    А как теперь она назовёт беспорядки в США ? Может "национально освободительной борьбой афроамериканского народа".
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:39 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    Вырастили антироссийский гадюшник. Теперь доклады выпускают...
    1. serpent
      serpent Сегодня, 12:42 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Цитата: Горный стрелок
      Вырастили антироссийский гадюшник.

      И ведь умудрились же, редиски! При самом лучшем правительстве в течение 20 лет!
  6. Aleksandre
    Aleksandre Сегодня, 11:40 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Почему этого Гуся еще не погнали сцаными тряпками из преподавателей ?
  7. Старый партизан
    Старый партизан Сегодня, 11:40 Новый
    • 8
    • 0
    +8
    Интересная работа у наших ФСБ МВД прокуратуры и пр.
    С шумом и криком на всю страну задерживают каких-то пацанов а ка оправдывающего терроризм не трогают.
    Демократ однако. Неприкасаемые ВШЭ.
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:40 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    В комментариях к посту профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов выразил свое согласие с позицией Зонтаг.
    Почему профессор не получил билет на историческую родину? angry
  9. финиш
    финиш Сегодня, 11:41 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Доблестный уроженец Азербайджана может имеет права на такого рода высказывания? Т.К. как пишут в коментах к некоторым темам, Азербайджан очень богат, покупает много оружия у России и более выгодный партнер чем "нищая" Армения.
    1. Викторио
      Викторио Сегодня, 11:46 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: финиш
      Доблестный уроженец Азербайджана может имеет права на такого рода высказывания? Т.К. как пишут в коментах к некоторым темам, Азербайджан очень богат, покупает много оружия у России и более выгодный партнер чем "нищая" Армения.

      ===
      у либероида нет национальности
  10. Dikson
    Dikson Сегодня, 11:43 Новый
    • 8
    • 0
    +8
    ВШЭ - клоака и школа подготовки антироссийских чиновников.. Никакие некоммерческие организации не сравнятся по уровню вреда, причинённого нашей стране выпускниками этой "Школы".. Эта школа учит, как разворовывать и грабить наше с вами государство в угоду международному капиталу. Весь наш "Эффективный менеджмент" - это применение уроков этой "школы" на практике..
  11. К-50
    К-50 Сегодня, 11:44 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Ну и что этому "гусю" за оправдание сделали? Ровным счётом ничего. Потом у него последователи появятся.
    Надо таких ушлёпков сразу отправлять на лесоповал, и тем более держать их подальше от студентов, молодых людей с неустоявшейся своей точкой зрения и своим мировозрением!!! am
  12. AlexFly
    AlexFly Сегодня, 11:44 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Ну, мало уважаемый профессор, говорите на английском, он то у вас уж точно на дерьмовом уровне....... Убийство и есть убийство, особенно безоружных, и детей, и женщин. Никакой идеей от этого не прикроешься..
  13. Inorus
    Inorus Сегодня, 11:48 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Когда же этого " профессора" заткнут наконец.
  14. prior
    prior Сегодня, 11:48 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Высшая школа экономики завшивела донельзя.
    Национально-освободительной борьбой России должно стать лишение российского гражданства и выдворение "вшей" подобных Гусейнову на историческую родину.
  15. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 11:49 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    А если бы это профессор осудил бы усыновление детей однополыми парами, то поднялся бы вой...
  16. zwlad
    zwlad Сегодня, 11:52 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А не пора ли руководству ВУЗа принять решение об отправке на пенсию такого "профессора".
  17. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:53 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Так он вроде в Англии сидити от туда вещает.Пора бы и МИДу напомнить о существовании Англии.
  18. tatra
    tatra Сегодня, 12:01 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Всё это от безнаказанности либерастов при ельцинско-путинской власти .
  19. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 12:02 Новый
    • 0
    • 0
    0
    И чему учит этот профессор студентов? Никого не интересует?
  20. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:07 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Это как раз то место ,где учится наша элита ! Вот кого может подготовить ВШЭ ?
  21. Москаль 55
    Москаль 55 Сегодня, 12:15 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Очень много об'ясняется нашей ленью и инертность. Нужно подать грамотное заявление в прокуратуру или сразу иск в суд. Но этим нужно заниматься. Собирать команду, т.к. один не справишься, изучать законы и консультироваться с юристами, а то и просто нанимать. Да, и время тратить, и деньги, как минимум! Мне вот слабо. Так и СССР развалить позволили...
  22. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 12:19 Новый
    • 0
    • 0
    0
    ВШЕ всё чаще делает неадекватные высказывания. Такое впечатление, что там люди с одинаковыми взглядами собрались.
  23. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:20 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Что- то долго решались. Давно пора это мур-ло на историческую родину отправить. Ещё тогда, когда он на русский язык наехал. Однако сдается мне, опять только пальчиком погрозят и скажут "ай-ай-ай"
  24. Pacifist
    Pacifist Сегодня, 12:22 Новый
    • 0
    • 0
    0
    И что? Он наговорил уже на пару статей УК и каков результат? Почему "это" работает до сих пор в вузе финансируемом из госбюджета?
  25. bulava
    bulava Сегодня, 12:24 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Закатать этого Гусейного лет на 5. Пусть медицинские маски и телогрейки шьёт, валенки валяет. Всё больше пользы будет для России, которого его приняла, как брата, а он....тьфу на него, короче
  26. parusnik
    parusnik Сегодня, 12:27 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В комментариях к посту профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов выразил свое согласие с позицией Зонтаг.
    и за экстремизм его в "домашние застенки" как Платошкина не бросят, он же профессор ВШЭ.
    1. Арлен
      Арлен Сегодня, 12:44 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Вчера на 10 суток за акции в поддержку Фургала был арестован Удальцов. А тут проффессор ВШЭ с экстремизмом! Как говорится "почувствуйте разницу"
  27. Оператор
    Оператор Сегодня, 12:44 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Галахический еврей Гасан Гринблад (Гусейнов) очередной раз нарушил российское уголовное законодательство и, как всегда, руководство ВШЭ спешит отмазать уголовника с помощью потока слов вместо того, чтобы уволить его по недоверию (как минимум).

    Может уже пора разобраться с крышей Гринблада?
  28. kartalovkolya
    kartalovkolya Сегодня, 12:52 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    У нас что на ВО больше не о чем говорить, кроме бреда спустившегося с гор козлопаса?
    1. novice
      novice Сегодня, 13:35 Новый
      • 0
      • 0
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      Полезно знать в лицо и с фактами(без сплетен) таких ........
  29. kriten
    kriten Сегодня, 13:27 Новый
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    Надо же, удивительно...., что грамоту за ненависть к России ему не вручили. Там это в цене.
  30. novice
    novice Сегодня, 13:33 Новый
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    Все всё поняли! Включая тех кто сделал вид что не понял и пытался "заболтать " тему. Я человек маленький, но теперь я знаю кто такой профессор Гусейнов и не замедлю при случае поведать своим знакомым(факт есть факт). Не важно будут они там учиться или нет!
    А по сути - так ведь можно любую дрянь оправдать! Даже не сразу понял о чём речь!
    А к слову: присутствовал ли профессор Гусейнов тогда в числе заложников? Не в курсе, но что-то мне подсказывает что нет.