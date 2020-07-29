В России создано портативное зарядное устройство для военного оборудования

В технополисе «Эра» разработали компактное зарядное устройство, предназначенное для военного оборудования и не требующее перезарядки от генератора. Его масса составляет 1,5 килограмма.
Об этом информационному агентству ТАСС сообщил сотрудник 4-й научной роты Егор Виноградов.
Устройство относится к электрохимическим генераторам. С его помощью можно осуществлять зарядку военных портативных радиостанций, устройств для навигации, лазерных дальномеров и другого оборудования, работающего в полевых условиях от аккумуляторных батарей. Его мощность может достигать 150 Вт.
ЗУ работает на водородном топливном элементе. Так как продуктами реакции являются водород и углекислый газ, работа устройства не наносит ущерба окружающей среде.
И хотя подобное оборудование делают и за границей, вес зарубежных аналогов превышает 2 килограмма, тогда как новое российское ЗУ весит 1,5 кг. Небольшая масса позволяет использовать устройство в боевой обстановке, когда военнослужащие действуют в полной экипировке, имеющей значительную массу.
Но самое главное, что для зарядки нового оборудования не нужен генератор, использование которого в полевых условиях затруднительно. Для него достаточно иметь запасной топливный водородный элемент, вес которого составляет всего 450 граммов.