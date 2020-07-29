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В России создано портативное зарядное устройство для военного оборудования

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В технополисе «Эра» разработали компактное зарядное устройство, предназначенное для военного оборудования и не требующее перезарядки от генератора. Его масса составляет 1,5 килограмма.


Об этом информационному агентству ТАСС сообщил сотрудник 4-й научной роты Егор Виноградов.

Устройство относится к электрохимическим генераторам. С его помощью можно осуществлять зарядку военных портативных радиостанций, устройств для навигации, лазерных дальномеров и другого оборудования, работающего в полевых условиях от аккумуляторных батарей. Его мощность может достигать 150 Вт.

ЗУ работает на водородном топливном элементе. Так как продуктами реакции являются водород и углекислый газ, работа устройства не наносит ущерба окружающей среде.

И хотя подобное оборудование делают и за границей, вес зарубежных аналогов превышает 2 килограмма, тогда как новое российское ЗУ весит 1,5 кг. Небольшая масса позволяет использовать устройство в боевой обстановке, когда военнослужащие действуют в полной экипировке, имеющей значительную массу.

Но самое главное, что для зарядки нового оборудования не нужен генератор, использование которого в полевых условиях затруднительно. Для него достаточно иметь запасной топливный водородный элемент, вес которого составляет всего 450 граммов.
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31 комментарий
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:27 Новый
    • 8
    • 6
    +2
    В России создано портативное зарядное устройство для военного оборудования

    На фото оно? feel
    1. serpent
      serpent Сегодня, 12:36 Новый
      • 3
      • 15
      -12
      Цитата: Mavrikiy
      В России создано портативное зарядное устройство для военного оборудования

      На фото оно? feel

      Браво, Маврикий! Даже у ура-патриотов есть зачатки критического мышления!
      Чего заряжать будем и как скоро это поступит в продажу?
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 12:45 Новый
        • 9
        • 1
        +8
        вы видимо в своей радости как то упустили момент что надо хоть заголовок нормально прочитать. какая к черту продажа?
        1. serpent
          serpent Сегодня, 12:48 Новый
          • 3
          • 15
          -12
          Данке шон, Дмитрий! Я и забыл что от создания "неимеющиханалоговвмире" девайсов в России до серийного производства — пропасть времени.
          1. BARKAS
            BARKAS Сегодня, 12:55 Новый
            • 3
            • 13
            -10
            Как правило девайсы для нашей армии сначала интернетмагазинах появляются и уже потом в войсках.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:29 Новый
    • 4
    • 11
    -7
    Вообще-то, водород пожаро и взрываопасен, так что этот топливный элемент должен иметь повышенную степень защиты, что неизбежно увеличит его вес.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:37 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Бережливый
      Вообще-то, водород пожаро и взрываопасен, так что этот топливный элемент должен иметь повышенную степень защиты, что неизбежно увеличит его вес.

      Если это "сотовая технология", то там материал вполне взрывобезопасный, но достаточно емкий...
      Еще в СССР такими технологиями хотели заменить обычные виды горючего и достаточно сильно сумели продвинуться, но с развалом СССР работы угасли, а сейчас видимо получили новое "дыхание"
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 12:43 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Может быть что-то новое, т.к. при обычной технологии водород в чистом виде с собой возить придётся.
      2. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 12:45 Новый
        • 0
        • 5
        -5
        svp67 -электохимическая реакция, то есть продукты разложения водорода в виде выделяемого тепла преобразуются в электроэнергию, а излишки наверняка рассеиваются, во избежание перегрева устройства. При повышении мощности выходного тока в реакции полностью участвует весь водород, но все равно, тогда устройство имеет повышенную степень опасности на саударение, возможно даже запрет на нахождении вблизи других источников тепла.
    2. loki565
      loki565 Сегодня, 13:00 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Литий тоже пожароопасен, но на его основе сейчас все аккумуляторы делают.
      1. Vlad T
        Vlad T Сегодня, 14:02 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Таки всё равно нужна запасная емкость с водородом плюс агрегат, итого вес не малый.. Не просче сразу запасной заряженный аккумулятор. На каждой единице техники с двигателем есть возможность создать подзарядку. Для крайних случаев (ДРГ и прочее) портативная ручная (ножная) динамомашина...И конечно фотовольтные батареи мягкого аморфного типа по верхей одежде, всевозможных поверхностях ... Обеспечение электропитанием становится сопоставимым с обеспечением боеприпасами...
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 12:35 Новый
    • 0
    • 0
    0
    ЗУ работает на водородном топливном элементе.
    А где заряжаются водородом эти элементы? По какой службе сейчас это будет проходить... У нас много хороших даже отличных разработок погибло или сильно тормозилось из-за не понимания кому же его подчинить
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:25 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      А где заряжаются водородом эти элементы?
      Можно и баллон с собой таскать. Однако думается мне всё больше похоже на опыт из школьной химии. Налил в банку соляной кислоты до уровня, бросил калиброваную таблетку цинка и крышку закрыл. Как отработало, вылил и по новой залил. Девайс для вояк, а не для всех. Уж для них цинка промышленность наделать сможет.
  4. dauria
    dauria Сегодня, 12:38 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Его мощность может достигать 150 Вт.

    Для сравнения велосипедист в "туристском" режиме - 200 вт механической . wink Часов 8 может крутить педали. Кто помнит такие ?Вот и к лазерному дальномеру "кривой стартер" laughing приделать
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 12:43 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: dauria
      Кто помнит такие ?

      Фонарик "Жучёк"(по характерному звуку) good

      И свет,и кистевой экспандер yes
      1. dauria
        dauria Сегодня, 12:55 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        И свет,и кистевой экспандер

        Добавить литиевый акк, контроллер зарядки , лампочку поменять на светодиод - и вуаля. Цикл 1 к 100 можно забабахать. Минуту пожужжал- час со светом. laughing
        1. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 13:18 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Добавить литиевый акк, контроллер зарядки , лампочку поменять на светодиод - и вуаля. Цикл 1 к 100 можно забабахать. Минуту пожужжал- час со светом.

          патентуйте технологию (или вернее изделие) скорее, пока не украли laughing good
          1. dauria
            dauria Сегодня, 13:30 Новый
            • 0
            • 0
            0
            патентуйте технологию (или вернее изделие) скорее

            Смеётесь, блин. Мучились мы в своё время с нивелиром на стройке, фундамент ровняли.Давно это было. Один с палкой, другой руками машет. Я поржал, говорю -приделайте лазерную указку пластилином и крутите. Прораб через пару дней подходит - "Знаешь, продают такие нивелиры с лазером"
            Так что наверняка эти штуки уже есть в продаже.
            1. Ка-52
              Ка-52 Сегодня, 13:38 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Прораб через пару дней подходит - "Знаешь, продают такие нивелиры с лазером"

              Давно это было...

              самое смешное что до сих пор с палками ходят, сам видел не давно у себя на участке, когда забор строил laughing
  5. gridasov
    gridasov Сегодня, 12:48 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    В армии как и любых полевых условиях нужны трансформаторы постоянного тока. Именно трансформаторы на использовании магнетизма.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 12:54 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: gridasov
      В армии как и любых полевых условиях нужны трансформаторы постоянного тока. Именно трансформаторы на использовании магнетизма.


      Вы имеете ввиду схемы импульсного преобразования ?
      1. gridasov
        gridasov Сегодня, 13:18 Новый
        • 0
        • 3
        -3
        Нет! Я говорю о транс формировании переменного магнитного потока который имеет ключевой значение . Без сомнения управление импульсом ,а главное его скоростью прерывания и вообще формирования алгоритмов пульсации ,имеет большое значение .Однако я говорю о новом генераторе и методе трансформации так наз постоянного тока. Здесь стоит пояснить ,что не все понимают в каких плоскостях происходит колебательные модуляции постоянного тока. А ведь именно постоянный ток можно моделировать как импульсно однонаправленного по вектору .
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 13:21 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Цитата: gridasov
          Нет! Я говорю о транс формировании переменного магнитного потока который имеет ключевой значение . Без сомнения управление импульсом ,а главное его скоростью прерывания и вообще формирования алгоритмов пульсации ,имеет большое значение .Однако я говорю о новом генераторе и методе трансформации так наз постоянного тока. Здесь стоит пояснить ,что не все понимают в каких плоскостях происходит колебательные модуляции постоянного тока. А ведь именно постоянный ток можно моделировать как импульсно однонаправленного по вектору .

          Простите,но мои познания в физике,электротехнике,и радиоэлектронике "шепчут" мне,что написанное вами - бред...
          1. gridasov
            gridasov Сегодня, 13:44 Новый
            • 0
            • 3
            -3
            Но ведь это ваши познания! Видите ли ,но Соленоидные катушки имеют весьма существенную зависимость от паразитных токов,которые имеют известную природу и свои параметры. А вот если их нивелировать и использовать безвитковые катушки ,то можно сформировать очень мощный спин или вращающийся магнитный поток. И вот уже его использовать через обкаточные моменты для трансформации тока в линейном векторе. Так ,что кто вам доктор? Но тогда можно вообще уйти от акцентов на аккумуляторы и использовать их только как инициирующих процесс. Потому что на одном валу и разных плоскостях ротора можно разместить одновременно и генератор и двигатель как функциональную часть .
  6. Оператор
    Оператор Сегодня, 12:57 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Запасной топливный элемент заряжается 100% этиловым спиртом - незаменимая будет вещь в армейском обиходе bully
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 13:07 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: Оператор
      Запасной топливный элемент заряжается 100% этиловым спиртом

      Спирта,с таким "октановым числом",в природе не существует no
      1. Оператор
        Оператор Сегодня, 13:09 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Речь идет о концентрации спирта, вестимо.

        P.S. Октановое число этилового спирта по моторному методу - 113.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 13:18 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Цитата: Оператор
          Речь идет о концентрации спирта, вестимо.

          "Хоть в лоб,хоть по лбу" yes
          Получить(со значительными затратами,что делает такой продукт очень дорогим),приближённый к 100% процентной концентрации этиловый спирт - можно.
          Но лишь приближённой к 100% концентрации,ибо всё равно какую-то массовую долю неизбежно стремится занять вода. Что собственно является ещё одной проблемой сохранения такого вещества - его гигроскопичность высока как у алкаша на похмелье lol
          1. Ка-52
            Ка-52 Сегодня, 13:23 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Но лишь приближённой к 100% концентрации,ибо всё равно какую-то массовую долю неизбежно стремится занять вода.

            "обезвоженный" спирт это "сухой" спирт (шутка) laughing
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 13:26 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              Цитата: Ка-52
              "обезвоженный" спирт это "сухой" спирт (шутка)

              Ясно yes Но то,что технический уротропин (бытовой "сухой спирт") является производным сырьём для получения ВВ "Гексоген",это уже не шутка.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:35 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: serpent

    Браво, Маврикий! Даже у ура-патриотов есть зачатки критического мышления!

    Это лучше, чем состоявшееся критиканство