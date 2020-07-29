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Назван президентский рейтинг Александра Лукашенко перед выборами

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Назван президентский рейтинг Александра Лукашенко перед выборами

В Белоруссии опубликованы данные опроса общественного мнения, связанного с грядущими выборами в республике. Проведение социологического опроса заказывал «Второй национальный телеканал», а проводили представители аналитического центра Ecoom. Основная задача состояла в выяснении того процента граждан Беларуси, которые собираются прийти на выборы, а также их электоральных предпочтений.


Представленные итоги опроса, проводившегося с 23 по 27 июля, выглядят следующим образом: общий охват опрошенных составил 1879 человек, погрешность не превышает 4 процентов.

По данным Ecoom, в выборах главы государства планируют принять участие 89,5% опрошенных. Пару недель назад та же экспертная группа, проводя подобный опрос, давала результат на 2,2% ниже.

Почти две трети респондентов заявили, что на выборах готовы проголосовать за действующего главу государства – 72,3 процента за Александра Лукашенко. Ближайший конкурент на грядущих выборах – 37-летняя Светлана Тихановская. За неё свои голоса намерены отдать около 7,5% граждан Беларуси. В тройку лидеров с заметным отставанием входит Анна Канопацкая, которая до 2019 года являлась депутатом Палаты представителей Нацсобрания РБ. Примечательно, что 20 июля стало известно о «непланировании» Анны Канопацкой проводить встречи с избирателями.

Таким образом у Александра Лукашенко на данный момент самый высокий президентский рейтинг в республике из всех кандидатов.

Почти 11% опрошенных затруднились ответить на вопрос о том, кого из кандидатов на президентский пост они собираются поддержать. 3,7% респондентов заявили, что будут голосовать против всех.

Напомним, что выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.
Использованы фотографии:
сайт президента Белоруссии
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76 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:24 Новый
    • 2
    • 4
    -2
    Таким образом у Александра Лукашенко на данный момент самый высокий президентский рейтинг в республике из всех кандидатов.
    Ну шо, качели продолжаются и так до выборов. request
    1. Campanella
      Campanella Сегодня, 12:39 Новый
      • 15
      • 6
      +9
      Какие качели? В соперниках у Лукашенко,больная на голову Тихоновская со своей популистской программой.
      Ну добьется она честных выборов и что? Ну вычеркнет содружество с Россией из политических планов и что?Пойдет на панель передком зарабатывать на пенсии пенсионерам? Дура бессовестная!
      1. serpent
        serpent Сегодня, 12:45 Новый
        • 14
        • 2
        +12
        Цитата: Campanella
        Ну вычеркнет содружество с Россией из политических планов и что?

        Можно подумать при Лукашенко содружество с Россией прям вот буквально завтра материализируется.
        1. Campanella
          Campanella Сегодня, 12:54 Новый
          • 6
          • 8
          -2
          В отличие от Тихановской Лукашенко понимает интересы своих граждан,а эта шкура думает о себе.
          Тут ведь не бином Ньютона,тут простая ситуация или ты враг России и Запад тебе с барского плеча крохи бросает и ты в рабской от него зависимости,либо с Россией тогда все зависит от ее успешной политики и экономики,что сейчас не айс. Поэтому Лукашенко правильно делает,что маневрирует.Это единственно верное решение пока.
          1. serpent
            serpent Сегодня, 12:57 Новый
            • 1
            • 1
            0
            Цитата: Campanella
            Поэтому Лукашенко правильно делает,что маневрирует.Это единственно верное решение пока.

            С одной стороны - ласковый телёнок двух маток сосёт, а с другой - за двумя зайцами... Не завидую я Аляксандру Рыгоравічу...
            1. Campanella
              Campanella Сегодня, 13:06 Новый
              • 3
              • 1
              +2
              А кому сейчас можно завидовать?
              Трампу,Зеленскому,Меркель?....
              1. serpent
                serpent Сегодня, 13:09 Новый
                • 1
                • 2
                -1
                Цитата: Campanella
                А кому сейчас можно завидовать?
                Трампу,Зеленскому,Меркель?....

                Лень искать ФИО глав государств... Назову по странам: Швейцария, Исландия, Новая Зеландия, Австралия, Австрия, Ирландия, Швеция, Финляндия.
                1. Campanella
                  Campanella Сегодня, 13:15 Новый
                  • 2
                  • 0
                  +2
                  И что они решают? И где они будут,если сольётся лидирующая группа? А проблемы есть у всех ведущих и не малые.. А то что вы написали,это политические сателлиты. У них все хорошо пока доллар и евро стоит.
                2. Mavrikiy
                  Mavrikiy Сегодня, 13:48 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Цитата: serpent
                  Лень искать ФИО глав государств... Назову по странам: Швейцария, Исландия, Новая Зеландия, Австралия, Австрия, Ирландия, Швеция, Финляндия.
                  fool Сиди, сам открою! feel
          2. Veleslav17
            Veleslav17 Сегодня, 13:21 Новый
            • 1
            • 4
            -3
            Что у вас за бред. Вы у себя в РФ не видте бревна в глазу, а уже указываете другим как и что делать и кто что понимает.
            1. Mavrikiy
              Mavrikiy Сегодня, 13:51 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: Veleslav17
              Что у вас за бред. Вы у себя в РФ не видте бревна в глазу

              Что с вами, с дороги сбились и не видите, что в РФ попали. Иди себе с миром. crying
        2. К-612-О
          К-612-О Сегодня, 13:02 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Ну в противном случае гражданская война с разделом, или крах ии медленный раздел.
          1. serpent
            serpent Сегодня, 13:07 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: К-612-О
            Ну в противном случае гражданская война с разделом, или крах ии медленный раздел.

            В смысле без Лукашенко?
            1. К-612-О
              К-612-О Сегодня, 13:17 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Без Лукашенко, там быстренько влезут нацики-островцы прекрасно курируемые прибалтами и поляками. Бацка с ними тоже миндальничать начал несколько лет назад, что было большой ошибкой.
              1. Veleslav17
                Veleslav17 Сегодня, 13:22 Новый
                • 2
                • 4
                -2
                Почему вы патриотов называете нацики??? Получается и ваши русские патриоты - нацики. Вы уж определитесь что к чему.
                1. АС Иванов.
                  АС Иванов. Сегодня, 13:40 Новый
                  • 2
                  • 2
                  0
                  Любой националист - патриот. Но не любой патриот - националист.
      2. TerribleGMO
        TerribleGMO Сегодня, 12:54 Новый
        • 4
        • 12
        -8
        Цитата: Campanella
        больная на голову Тихоновская

        Цитата: Campanella
        Дура бессовестная!

        Какой слог, какой показатель культуры и воспитанности российских граждан. Нужны вопросы, почему с вами не желают сотрудничать ?

        И вам повезло, что вы не тут. Резкий язык бы резко прикусили.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 13:03 Новый
          • 4
          • 6
          -2
          кто бы ему язык прикусил бы? белорусская оппозиция?)))))
        2. Campanella
          Campanella Сегодня, 13:03 Новый
          • 2
          • 3
          -1
          . Про белорусов я тоже могу судить по вашим выступлениям,но не сужу,потому что не все такие как вы.
          Уж не вы ли прикусили бы мне язык? Я называю вещи своими именами и мне глубоко плевать на ваши культурологические воззрения!
        3. К-612-О
          К-612-О Сегодня, 13:05 Новый
          • 2
          • 2
          0
          Угу, идите ка вы отсюда, с вашими фанатами австрийского художника, коей эта дама является
      3. karpusha
        karpusha Сегодня, 13:00 Новый
        • 8
        • 4
        +4
        А что может предложить Лукашенко? Уже даже ничего и не обещают, лишь страшилками о 90х и майданами пугает. Потому что предложить нечего, ну не могут вчерашние конюхи эффективную экономику выстроить. А на носу маячит сильнейший экономический кризис вплоть до дефолта （станок ведь включили перед выборами）. Так что с текущей властью все будет так де плохо как и с новой, но с единственной разницей. С новой властью есть перспектива вылезти из ямы, а со старой властью такой перспективф нет.
        1. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 13:10 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          С новой властью есть перспектива вылезти из ямы

          хммм, вот ведь такое заявление "пальцем в небо". Стоит очень аккуратно такую новую власть выбирать и связывать с ней надежды. Потому что основная проблема таких новых правительств - от них требуют результата (благоденствия и немедленного), а у них ни опыта, ни ресурсов. Вот и кидаются они "из огня да в полымя". Чем могут окончательно страну добить. Вна Украина последних 20 лет и Россия 80-90х годов лучший пример
      4. Veleslav17
        Veleslav17 Сегодня, 13:20 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        вы перепутали - больной на голову действующий - с манией преследования. И лидер движения - Тихановская.
        А опрос этот- бред, как и все последние действия действующей власти.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:48 Новый
      • 1
      • 1
      0
      "Выборы, выборы, кондидаты. .. "laughing невыбираемые, короче говоря lol
      1. майор147
        майор147 Сегодня, 12:54 Новый
        • 4
        • 1
        +3
        Цитата: Бережливый
        "Выборы, выборы,

        Мне думается "победит" Лукашенко, выступления недовольных после выборов задавят.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 12:24 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    Осталось только узнать, кто проводил этот рейтинг, в смысле кто ОПЛАЧИВАЛ... Я не верю таким "рейтингам"...
    Хотя в успехе Лукашенко в августе НЕ СОМНЕВАЮСЬ...Как бы это кому не нравилось
    1. Campanella
      Campanella Сегодня, 12:46 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Верить можно только в Бога!
    2. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 13:00 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      На этом фоне очень интересная новость о задержании сегодня в Белоруссии под Минском 32 сотрудников иностранной ЧВК.
      Если не трюк, в чем я сомневаюсь, то за Бацку решили взяться всерьез, учитывая активизацию белорусской либерды и нациков-островцев
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 13:06 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: К-612-О
        На этом фоне очень интересная новость о задержании сегодня в Белоруссии под Минском 32 сотрудников иностранной ЧВК.

        Цельный взвод "спецов"... Сейчас не удивлюсь, если они окажутся из "Вагнера"...
        1. К-612-О
          К-612-О Сегодня, 13:13 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Ну почему же, вполне могут быть польские гуси, которые через нэньку проперлись. Опять же если не трюк, но если трюк то бездарный. АГ так топорно не должен работать, новость на Белте была
          1. Александр56478
            Александр56478 Сегодня, 13:29 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            ага, на этих выборах АГЛ во вмешательстве обвинял РФ и российских олигархов. Ставлю больше половины, что "найдут" "вагнеровцев". Бабарико (ныне сидящий, несостоявшийся кандидат в президенты) являлся все же пророссийским.
        2. Veleslav17
          Veleslav17 Сегодня, 13:24 Новый
          • 0
          • 0
          0
          ага, раньше фрау А, потом белый легион в Бобруйске. Сейчас 32 наемника и взял их наверное участковый с лесником.
          КЛОУНАДА сейчас происходит.
      2. TerribleGMO
        TerribleGMO Сегодня, 13:44 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: К-612-О
        Если не трюк, в чем я сомневаюсь,

        Правильно сомневаетесь.

        Напомним, во время посещения 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке 24 июля Александр Лукашенко упоминал частные военные компании.

        — Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах, — отметил президент.

        Ах да, напомню, что за последние недели он уже объездил едва ли не половину военных частей или "правоохранителей". С народом общаться ниже его достоинства.

        Следите за руками. Тихановский выдвинулся кандидатом и он явно пользовался популярностью у жителей регионов. Лукашенко: мы не допустим провокаций майдана, популистов и прочие сходные речи.

        Бам ! На следующий день проводится провокация, Тихановского арестовывают и из карцера не выпускают до сих пор. Видео этого оскароносного события конечно же есть, но суду наплевать.

        Бабарико выдвигается и его популярность бьёт все рекорды. Лукашенко: Всех этих "жирных котов/буржуев" к "закону" !

        Через день/два его перехватывает КГБ/КГК на пустынной просёлочной дороге на пути к Минску (когда ехал сдавать подписи), адвокатов не пускают, дома обыскивает ОМОН (без свидетелей), по ТВ гонят красивое кино о злобном банкире обдиравшем до нитки предпринимателей, вывезшим за рубеж миллионы, а потом сотни миллионов долларов, что в банке нашли деньги, а ещё этот негодник решил вывезти из страны национальное достояние ! Картины белорусских авторов... Правда, рассказать о том, что именно он и обеспечил их возвращение в страну, открытый доступ к коллекции и ежегодные звания мецената белорусской культуры они упустили.

        После Бам, Бам, Бам ! После каждой речи то короновирус "побеждённый" в ЦИК появляется, то людей автозаками гоняют из-за очередей, то теперь при подаче жалобы в КГБ тебя сразу выводят во внутренний дворик в автозаки.
      3. val43
        val43 Сегодня, 13:55 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Что то мне это напоминает. Ба! Точно - русский спецназ в киевской канализации. wink
    3. TerribleGMO
      TerribleGMO Сегодня, 13:00 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Цитата: svp67
      кто проводил этот рейтинг, в смысле кто ОПЛАЧИВАЛ... Я не верю таким "рейтингам"...

      Кто ? А вариант всего один. Проводить соц. опросы имеет право только тот, кто приближен в власти и как верная собачка выполняет её любую прихоть.

      А какой рейтинг Грыгорыча можно увидеть на каждой встрече его именитых доверенных лиц, "элиты" так сказать. Сплошные министры, именитые люди, замы, а приходят десятки человек из гос. организаций.

      И даже им ответить нечего кроме оскорблений и того что они сами виноваты, что плохо живут.
  3. самый главный
    самый главный Сегодня, 12:25 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    А разве выборы без выбора это выборы?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:35 Новый
      • 8
      • 1
      +7
      был такой анекдот в советское время:
      идет Брежнев, навстречу ему грузин с рынка с ранним арбузом в руках, на и Брежнев ему :" угости арбузиком-то!" грузин ему протягивает " вибирай, дарагой!" тот опешил " как выбирать, арбуз-то один!!" грузин ему на это " эээ, ты у нас тоже один, а каждый раз выбираем!!"
      1. ufpb
        ufpb Сегодня, 12:49 Новый
        • 5
        • 0
        +5
        Генсека НИКОГДА не выбирали на выборах - на должность назначали. И в те времена такого анекдота не было.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 12:56 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          да, а я , конечно, там не жил....вам-то виднее
        2. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 13:00 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Выбирали на Пленуме ЦК КПСС.
        3. АС Иванов.
          АС Иванов. Сегодня, 13:43 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Был такой анекдот: слышал его ещё старшеклассником. А это конец 70-х. Генсека, всё таки, выбирали, но не всеобщим голосованием, а в узком кругу ЦК КПСС.
      2. Младший рядовой
        Младший рядовой Сегодня, 13:02 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Немного другая интерпретация: самым первым демократом был Бог. Он подвел к Адаму Еву и сказал - "Ну что, Адам, ВЫБИРАЙ себе жену".
    2. Campanella
      Campanella Сегодня, 12:44 Новый
      • 2
      • 3
      -1
      А разве выборы в Америке из 2х партий это выборы?
      По сути все выборы профанация,и исход решает всегда пассионарная группировка за которой следует стадо.
    3. Антоха
      Антоха Сегодня, 12:44 Новый
      • 3
      • 3
      0
      Не надо говорить неправду, здесь не дети (детям тоже врать нехорошо).
      Без выбора - это когда был один кандидат - Леонид Ильич Брежнев.
      Здесь выбор хотя бы из трёх названных людей. А качество этого выбора определяется каждым их них независимо.
  4. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 12:25 Новый
    • 10
    • 2
    +8
    И почему я не удивлен? Лишь одна страна может выкинуть фортель на выборах и "порадовать" то барыгой, то клоуном. В остальном все либо предсказуемо, либо минимальный выбор...
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 12:31 Новый
      • 7
      • 1
      +6
      Лишь одна страна может выкинуть фортель на выборах и "порадовать" то барыгой, то клоуном

      в нашей истории был предатель-перестройщик и алкаш "яустал". Тоже не лучший выбор no
      1. майор147
        майор147 Сегодня, 12:59 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Ка-52
        Лишь одна страна может выкинуть фортель на выборах и "порадовать" то барыгой, то клоуном

        в нашей истории был предатель-перестройщик и алкаш "яустал". Тоже не лучший выбор no

        Они не говорили перед выборами, что предадут и сопьются. Наоборот, такие авансы раздавали.... В прочем как всегда и везде.
  5. JD1979
    JD1979 Сегодня, 12:31 Новый
    • 9
    • 5
    +4
    72.3%? Да ладно)), опрос проводился среди ближайшего окружения АГЛа?
    1. evgenii67
      evgenii67 Сегодня, 12:51 Новый
      • 5
      • 2
      +3
      Цитата: JD1979
      72.3%? Да ладно)), опрос проводился среди ближайшего окружения АГЛа?

      не он просто накануне ВВП звонил, спрашивал: Володимир Володимрович, как вы думаете 80% за меня нормально будет?
      ВВП ответил: кхе! Александр Григорьевич, я вам рекомендую поставить на 5% ниже моего!"
      АГЛ:шемдесят два пойдёт?
      ВВП:вполне!
  6. vvvjak
    vvvjak Сегодня, 12:32 Новый
    • 4
    • 3
    +1
    Почти две трети респондентов заявили, что на выборах готовы проголосовать за действующего главу государства – 72,3 процента за Александра Лукашенко

    Нет слов, одни мысли. Да и то матерные.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:32 Новый
    • 6
    • 3
    +3
    Потом лукашенко внесет в конституцию Белоруссии изменения, самообнулит свой срок царствования, и останется навечно (пока не вырастит колясик ) , главой Белоруссии! !!
    1. vvvjak
      vvvjak Сегодня, 12:35 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: Бережливый
      Потом лукашенко внесет в конституцию Белоруссии изменения, самообнулит свой срок царствования, и останется навечно (пока не вырастит колясик ) , главой Белоруссии! !!

      Он это уже сделал давным давно.
  8. parusnik
    parusnik Сегодня, 12:34 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Почти две трети респондентов заявили, что на выборах готовы проголосовать за действующего главу государства – 72,3 процента за Александра Лукашенко.Ближайший конкурент на грядущих выборах – 37-летняя Светлана Тихановская. За неё свои голоса намерены отдать около 7,5% граждан Беларуси.
    ...Логично, лучшее, враг хорошего... laughing
  9. prior
    prior Сегодня, 12:34 Новый
    • 3
    • 4
    -1
    Интересное фото.
    Вывел Лукашенко всех во поле и ..... поговорил за урожай.
    Ни тебе компьютеров, ни кресел, ни ковровых дорожек .....
    За такого президента и я бы проголосовал.
    1. майор147
      майор147 Сегодня, 13:00 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: prior
      поговорил за урожай.
      Ни тебе компьютеров, ни кресел, ни ковровых дорожек .....
      За такого президента и я бы проголосовал.

      Это мишура, на то и расчёт.
    2. Курьер
      Курьер Сегодня, 13:34 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Наверное поэтому одни страны делают ставку на компьютеры, а другие остаются в своём колхозе с Рыгорывичами
      1. prior
        prior Сегодня, 13:47 Новый
        • 0
        • 0
        0
        У Рыгоровыча, так между прочим, в колхозах трактора с GPS, пашут по программе. Хрен лишний литр горючего истратят. И молоко у них из молока, а не из пальмового масла.
        А в дома колхозников интернет оптоволокном....проложен.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:37 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    37-летняя Светлана Тихановская. За неё свои голоса намерены отдать около 7,5% граждан
    Даже при больших вопросах к действующему президенту куда 37 летней Светлане до тертого в политике и хитрого Лукашенко. Тем более на днях она заявила о никчемности интеграции Белоруссии с Россией.
    1. karpusha
      karpusha Сегодня, 12:55 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Заявляет он одно, а делает совершенно другое. В прочем все 26 лет он этим згаменит. Слова с делом расходятся. Он первый кто сольет независимость в пользу личной власти.
    2. Campanella
      Campanella Сегодня, 13:12 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      У нее специфическая политическая программа называется:"Баба Яга против!"
      Это только самая упоротая оппозиция может за нее проголосовать.
      И есть ощущение,что мадам за печеньки трудится,бедолага...
  11. demo
    demo Сегодня, 12:48 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Ну что скажешь!
    ПростАта украшает мужчину!
    Особенно если он президент.
    Тем более - президент РБ.
  12. Москаль 55
    Москаль 55 Сегодня, 12:49 Новый
    • 5
    • 2
    +3
    Ну а представьте себя жителем Беларуси. Вы что за барбариску какую-нибудь проголосуете, или за уже всем известного Батьку? Никто же из барбарисок самостоятельно власть не удержит, а значит, как минимум, нужно прощаться с суверенитетом. А дальше постоянные ссылки на то, что все неудачи у нового президента связаны с тем, что старый все развалил. Так что я верю этому рейтингу.
    1. майор147
      майор147 Сегодня, 13:01 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Москаль 55
      А дальше постоянные ссылки на то, что все неудачи у нового президента связаны с тем, что старый все развалил.

      good
    2. TerribleGMO
      TerribleGMO Сегодня, 13:08 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Москаль 55
      Ну а представьте себя жителем Беларуси

      Цитата: Москаль 55
      Вы что за барбариску какую-нибудь проголосуете

      Да.

      Цитата: Москаль 55
      а значит, как минимум, нужно прощаться с суверенитетом. А дальше постоянные ссылки на то, что все неудачи у нового президента связаны с тем, что старый все развалил.


      Итак, на 29.07.20 у нас президент Лукашенко. Что у нас будет к новому году после очередных 25 лет "правления" ? В бюджете огромная дыра которая только растёт и закрыть её нечем, ЕЖЕГОДНО требуются вливания в размере не менее 4-х миллиардов долларов.

      После "выборищ" к ноябрю/декабрю ожидается сперва огромная инфляция (печатный станок уже заработал), а после и дефолт ибо подачки РФ закончились, а делать за 25 лет товарищ Лука ничего не научился.

      Вот сменится президент и скажите, а кто будет виноват в этом экономическом крахе ? Тот кого выбрали месяц назад или тот кто 26 просиживал штаны на троне скупая резиденции и "теслы" ?

      Ах да, ещё независимость. Расскажите о ней ему же. Ведь он подписывает каждый год интеграционные карты за кулисами.
    3. Veleslav17
      Veleslav17 Сегодня, 13:26 Новый
      • 0
      • 0
      0
      ваши страшилки только детям на ночь рассказывать. А мы в Беларуси без вас разберемся.
  13. tatra
    tatra Сегодня, 12:52 Новый
    • 1
    • 4
    -3
    К Лукашенко может быть много претензий ,и маниакальных критиканов Лукашенко немало , Но , уже заранее понятно ,что кто бы из врагов коммунистов ни стал вместо него ,для Белоруссии и белорусского народа всё станет только хуже ,чем при Лукашенко . И эти критиканы Лукашннко не способны предложить свою лучшую кандидатуру ,у них ,как у принято у врагов коммунистов -только тупое ,иррациональное ПРОТИВ .
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:52 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    А мне нравится Лукашенко.Может своего добиваться.Одно перекапывание дороги к посольским дачам чего стоит.
  15. karpusha
    karpusha Сегодня, 12:53 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    А теперь посмотрите кто руководит этой конторкой проводившей опрос. Прикорытный чиновник проводит опрос по заказу властей, результат предсказуем. Реальный рейтинг Лукашенко хорошо если процентов 35-40 не больше.
    1. Tzar
      Tzar Сегодня, 13:12 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Можно даже не смотреть, ведь предвыборные социологические опросы в Белоруссии вроде как под полным запретом. И если вдруг проводится масштабный опрос - то это опрос заказанный кем надо опрос laughing
      1. Veleslav17
        Veleslav17 Сегодня, 13:27 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Так идеалогических работников и секретарей БРСМ в Беларусе наберется точно больше чем опрошенных. Вот их и опросили - такой и результат.
  16. 1536
    1536 Сегодня, 13:09 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Цитата: Campanella
    Какие качели? В соперниках у Лукашенко,больная на голову Тихоновская со своей популистской программой.
    Ну добьется она честных выборов и что? Ну вычеркнет содружество с Россией из политических планов и что?Пойдет на панель передком зарабатывать на пенсии пенсионерам? Дура бессовестная!

    Эта та, у которой доверенное лицо мечтает о приходе к власти нового А.Гитлера? Тогда в 1933-м в немецких пивных тоже думали, что ничего плохого произойти не может, так как эти штурмовики какого-то ефрейтора просто "больные на голову". Ну, что ж, видимо, и Белоруссии уготована судьба НАТОвского плацдарма. Прямо под Смоленском окажутся супостаты. И это уже не только очень серьёзно, а пора уже понять, что все эти "протесты" и прочее "тесто" месят не просто так. В России сегодня и есть, что есть, и есть, что пить, но теперь вытащили из разных ящиков историю, национализм, как видим, непрекрытый нацизм и т.п. вещи, и все это обрушили на белорусов. Со Свердловском и Хабаровском не получилось, ставка на Минск. А у нас тишь да гладь, да божья благодать? Я лично, не хочу терять страну второй раз в жизни!
    1. Veleslav17
      Veleslav17 Сегодня, 13:29 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      он. уже не доверенное. При том дядьку занесло - потому что власть своим отношением к народу - доводит этот народ до кипения.
    2. Курьер
      Курьер Сегодня, 13:38 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Уберите своего Гитлера. Из-за ваших коммунистов каждый третий белорус погиб под немецкими танками.
      Совесть имейте, уважаемый
  17. sanya
    sanya Сегодня, 13:17 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Позорное враньё
    Рейтинг Лукашенко это оксюморон
    Ну может быть около 5 процентов или даже 6.5 процента
    Реально у Лукашенко нет никакой поддержки и никаких перспектив после выборов, пусть хоть сколько себе нарисует
  18. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 13:21 Новый
    • 0
    • 0
    0
    В бюллетене будет графа "против всех"? В России, если мне память не изменяет, такой графы не было. И на выборы президента как-то не зазывали с плакатов и экранов телевизоров. В отличие от голосования по поправкам.
  19. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:34 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Это уже очень интересно Беларусское КГБ недалеко от Минска задержало 32 боевика иностранной ЧВК.Будем посмотреть чьи уши торчат.