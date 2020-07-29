Назван президентский рейтинг Александра Лукашенко перед выборами

В Белоруссии опубликованы данные опроса общественного мнения, связанного с грядущими выборами в республике. Проведение социологического опроса заказывал «Второй национальный телеканал», а проводили представители аналитического центра Ecoom. Основная задача состояла в выяснении того процента граждан Беларуси, которые собираются прийти на выборы, а также их электоральных предпочтений.Представленные итоги опроса, проводившегося с 23 по 27 июля, выглядят следующим образом: общий охват опрошенных составил 1879 человек, погрешность не превышает 4 процентов.По данным Ecoom, в выборах главы государства планируют принять участие 89,5% опрошенных. Пару недель назад та же экспертная группа, проводя подобный опрос, давала результат на 2,2% ниже.Почти две трети респондентов заявили, что на выборах готовы проголосовать за действующего главу государства – 72,3 процента за Александра Лукашенко. Ближайший конкурент на грядущих выборах – 37-летняя Светлана Тихановская. За неё свои голоса намерены отдать около 7,5% граждан Беларуси. В тройку лидеров с заметным отставанием входит Анна Канопацкая, которая до 2019 года являлась депутатом Палаты представителей Нацсобрания РБ. Примечательно, что 20 июля стало известно о «непланировании» Анны Канопацкой проводить встречи с избирателями.Таким образом у Александра Лукашенко на данный момент самый высокий президентский рейтинг в республике из всех кандидатов.Почти 11% опрошенных затруднились ответить на вопрос о том, кого из кандидатов на президентский пост они собираются поддержать. 3,7% респондентов заявили, что будут голосовать против всех.Напомним, что выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.