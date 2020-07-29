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В Белоруссии по-разному комментируют данные о задержании боевиков иностранной ЧВК

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В Белоруссии по-разному комментируют данные о задержании боевиков иностранной ЧВК

За несколько дней до президентских выборов из РБ приходят тревожные сообщения о задержании членов иностранной частной военной компании.


Служба информации БелТА пишет, что задержание осуществлялось в ночное время суток.

Утверждается, что белорусскими правоохранительными органами задержаны 32 боевика зарубежной ЧВК. На данный момент не представлено информации ни о том, какой именно ЧВК принадлежат задержанные, ни о том, к какой стране относится частная военная компания.
Известно, что специальная операция проводилась в Минской области.

Эту информацию в самой Беларуси комментируют по-разному. Одни убеждены в том, что зарубежные спецслужбы могли устроить «охоту» на Александра Лукашенко, другие считают, что информация о задержании – возможный вброс самих белорусских спецслужб.

Тем временем сам президент Белоруссии провёл встречу с командованием различными ведомствами сферы национальной безопасности. Так, сообщается, что Александр Лукашенко посетил в/ч 3214 внутренних войск республиканского МВД.

Лукашенко:

В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности

Использованы фотографии:
сайт президента Белоруссии
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16 комментариев
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  1. Регион68
    Регион68 Сегодня, 13:38 Новый
    • 3
    • 13
    -10
    Иди уже на пенсию,Григорич..Не смеши народ
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:44 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Цитата: Регион68
      Не смеши народ

      А что смешного то? Разьясните
      1. Регион68
        Регион68 Сегодня, 13:50 Новый
        • 1
        • 6
        -5
        Смешно что весь беларуский народ от него уже тошнит а он спектакли устраивает
        1. DocX2032
          DocX2032 Сегодня, 14:02 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Давайте не будем говорить за "весь народ".
        2. orionvitt
          orionvitt Сегодня, 14:06 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Цитата: Регион68
          весь беларуский народ от него уже тошнит

          Есть вариант получше? Так что пусть уж будет Лукашенко, как "лучший из худших", чем украинский вариант, где времена "ненавистного Яныка", теперь вспоминают как рай земной.
        3. svp67
          svp67 Сегодня, 14:06 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: Регион68
          Смешно что весь беларуский народ от него уже тошнит

          Вы так уверенно говорите ЗА ВЕСЬ НАРОД, что лично мне уже смешно... Вы себя Наполеоном мните/
          "Короля делает свита". Не сам Лукашенко, Путин,Меркель, Трамп руководят своими странами...они являются теми, кто выполняет волю определенного слоя населения своей страны.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:47 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Регион68
      Иди уже на пенсию,Григорич..Не смеши народ

      Вот если он действительно не представит до выборов "...32 боевика зарубежной ЧВК...", то уподобится англосаксам с их "хайли лайкли", поэтому чтобы народ не поднял на смех задержанных надо представить на суд общественности, однозначно.
      Не уж то с Украины забросили боевиков?
    3. bulava
      bulava Сегодня, 13:51 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Миша, ты лучше это бабке Меркель скажи
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 13:43 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности
    Еще бы...один сын высокий чин в КГБ, второй всем спецназом руководит...Так, что за эти государственные структуры, более-менее можно быть спокойным
    1. vvvjak
      vvvjak Сегодня, 13:56 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: svp67
      Еще бы...один сын высокий чин в КГБ, второй всем спецназом руководит...

      И где вы это почерпнули? Виктор член СБ, помощник президента по нац.безопасности, куратор аналитического центра, Дмитрий - глава "Президентского спортивного клуба" и курирует весь лотерейный бизнес, обо члены НОК.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 14:06 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: vvvjak
        Виктор член СБ, помощник президента по нац.безопасности, куратор аналитического центра, Дмитрий - глава "Президентского спортивного клуба" и курирует весь лотерейный бизнес, обо члены НОК.

        Ну пусть так и будет...Вам на месте там виднее...
  3. Karabin
    Karabin Сегодня, 13:44 Новый
    • 0
    • 10
    -10
    На данный момент не представлено информации ни о том, какой именно ЧВК принадлежат задержанные, ни о том, к какой стране относится частная военная компания.

    Вангую ,что повязали вагнеровцев.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 13:49 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Думаю что там интернационал , но посмотрим...
      1. bulava
        bulava Сегодня, 13:52 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Подождите, может просто украинские погранцы за самогонкой приезжали, да заблудились.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 14:05 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Всяко может быть , но Батьке не до шуток...
  4. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 14:07 Новый
    • 0
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    0
    Этот год оказался "жирным" на всякие сюрпризы. Как бы не вагнеровцами назвали задержанных.