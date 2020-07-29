В Белоруссии по-разному комментируют данные о задержании боевиков иностранной ЧВК

В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности

За несколько дней до президентских выборов из РБ приходят тревожные сообщения о задержании членов иностранной частной военной компании.Служба информации БелТА пишет, что задержание осуществлялось в ночное время суток.Утверждается, что белорусскими правоохранительными органами задержаны 32 боевика зарубежной ЧВК. На данный момент не представлено информации ни о том, какой именно ЧВК принадлежат задержанные, ни о том, к какой стране относится частная военная компания.Известно, что специальная операция проводилась в Минской области.Эту информацию в самой Беларуси комментируют по-разному. Одни убеждены в том, что зарубежные спецслужбы могли устроить «охоту» на Александра Лукашенко, другие считают, что информация о задержании – возможный вброс самих белорусских спецслужб.Тем временем сам президент Белоруссии провёл встречу с командованием различными ведомствами сферы национальной безопасности. Так, сообщается, что Александр Лукашенко посетил в/ч 3214 внутренних войск республиканского МВД.Лукашенко: