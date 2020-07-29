Зеленский заявил, что место Кучмы в контактной группе может занять Кравчук

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с тем, что на данный момент в Трёхсторонней контактной группе у украинского представительства нет главы. Напомним, что такая ситуация сложилась после ухода из контактной группы Леонида Кучмы. Представленная аргументация ухода Кучмы была следующей: «Ему там сложно».У действующего главы государства поинтересовались, кто будет назначен на вакантную должность. Однозначного ответа Владимир Зеленский не дал, но при этом назвав двух главных «кандидатов».По словам президента Украины, пост может занять Леонид Кравчук – первый президент страны. Зеленский заявил, что его офис на данный момент «разговаривает с Леонидом Макаровичем» по поводу возможного назначения.Другим «кандидатом» на то, чтобы возглавить украинское представительство в контактной группе, является вице-премьер правительства Украины Алексей Резников. Этот чиновник совмещает пост зампреда правительства с постом министра по реинтеграции так называемых «временно оккупированных территорий».При этом Зеленский добавил, что в случае назначений одной из этих кандидатур другая также будет привлекаться к «работе по достижению мира на Донбассе».Тем временем в ДНР зафиксировали первое серьёзное нарушение режима прекращения огня украинской стороной. Отмечается, что огневая провокация осуществлялась с позиций 54-й бригады сил специальных операций ВСУ. Добавлено, что огонь вёлся с применением «приборов для бесшумной стрельбы».