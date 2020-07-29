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Зеленский заявил, что место Кучмы в контактной группе может занять Кравчук

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с тем, что на данный момент в Трёхсторонней контактной группе у украинского представительства нет главы. Напомним, что такая ситуация сложилась после ухода из контактной группы Леонида Кучмы. Представленная аргументация ухода Кучмы была следующей: «Ему там сложно».


У действующего главы государства поинтересовались, кто будет назначен на вакантную должность. Однозначного ответа Владимир Зеленский не дал, но при этом назвав двух главных «кандидатов».

По словам президента Украины, пост может занять Леонид Кравчук – первый президент страны. Зеленский заявил, что его офис на данный момент «разговаривает с Леонидом Макаровичем» по поводу возможного назначения.

Другим «кандидатом» на то, чтобы возглавить украинское представительство в контактной группе, является вице-премьер правительства Украины Алексей Резников. Этот чиновник совмещает пост зампреда правительства с постом министра по реинтеграции так называемых «временно оккупированных территорий».

При этом Зеленский добавил, что в случае назначений одной из этих кандидатур другая также будет привлекаться к «работе по достижению мира на Донбассе».

Тем временем в ДНР зафиксировали первое серьёзное нарушение режима прекращения огня украинской стороной. Отмечается, что огневая провокация осуществлялась с позиций 54-й бригады сил специальных операций ВСУ. Добавлено, что огонь вёлся с применением «приборов для бесшумной стрельбы».
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13 комментариев
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  1. bulava
    bulava Сегодня, 13:52 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Есть хороший анекдот про бордель и мебель, как раз в тему
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 13:53 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Кравчук это ВОЙНА!!! Он же нацик насквозь!!!
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 14:01 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Он ряженный нацик. Как и все там.У них такой дресскод американцы ввели.Хочешь во власть делай как все условное " Ку". Выдрессеровали их американцы в своих интересах.Вот они их интересы и защищают.
      Зеленский заявил, что место Кучмы в контактной группе может занять Кравчук

      Можно дать объявление в газету и найти на это место кого то адекватнее.Хуже точно не будет.Кравчук начал процесс превращения мощной постсоветской Украины в непонятно что ,в то что мы сейчас наблюдаем,в угоду Западу и своим личным интересам,но не интересам народа Украины.Этот показной псевдопатриотизм всего лишь оболочка,в которую наряжаются все желающие добраться до власти и корыта,но с условием защиты интересов Запада,а не самой Украины,иначе власти не видать. И соглашаются.
  3. кредо
    кредо Сегодня, 13:56 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Да, с кандидатами от Украины в контактной группе видно совсем аврал - стоящих людей нет, одни отбросы. При отказе Кравчука с Резниковым, следующими кандидатурами на эту должность по-видимому станут Ющенко с Порошенко или Тимошенко с Саакашвили.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 13:57 Новый
      • 2
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      0
      Я так понимаю на фото реакция Кравчука на такое предложение?) laughing
    2. Аннигилятор
      Аннигилятор Сегодня, 13:59 Новый
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      0
      От перемены мест слагаемых сумма не меняется.Ничего не изменится.Украина будет продолжать воевать на востоке.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 14:08 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Аннигилятор
        От перемены мест слагаемых сумма не меняется.Ничего не изменится.Украина будет продолжать воевать на востоке.

        Никто из здравомыслящих людей в этом и не сомневается.
        Англосаксам мир, в виде спокойной и размеренной жизни других народов, за пределами их национальных границ как кость в горле, поэтому стравить славян или иных соплеменников между собой для них является приоритетной задачей, главное чтобы это длилось долго и до последнего аборигена.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 13:59 Новый
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    Зеленский заявил, что место Кучмы в контактной группе может занять Кравчук
    А следующая кандидатура это Ющенко?... Ну кто сейчас какого мнения о сравнении адекватности Кучмы и Кравчука?
    1. kepmor
      kepmor Сегодня, 14:06 Новый
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      в "неадекватии" адекватных быть не может...
  5. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 14:00 Новый
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    Вот это так патриот. laughing Вышиваночную душу нараспашку. Украинская сторона, и так забила на Минские договорённости, а с "гражданской позицией" Кравчука, "в дождь между капельками", так и вообще.
  6. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 14:02 Новый
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    Две старые больные обезьяны, практически протоукры, будут делать вид что решают судьбу украины. Хотя на самом деле они как Петрушки, насаженые на руку, открывают рот и кивают головой.
  7. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 14:03 Новый
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    Реакционер Кравчук и "министр по реинтеграции временно оккупированных территорий» - лучшая парочка чтобы завалить к хренам весь переговорный процесс
    При этом Зеленский добавил, что в случае назначений одной из этих кандидатур другая также будет привлекаться к «работе по достижению мира на Донбассе».
  8. knn54
    knn54 Сегодня, 14:03 Новый
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    Что Кучме,что Кравчуку за 80.
    Тут другой анекдот подходит:
    Просыпается мужик на собрании «Идея».
    В зале заволновались: «Какая, мужик, у тебя идея?»
    Мужик: «И де я нахожусь»?