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Черноморский флот России начал крупные военно-морские учения

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В черноморской акватории начались маневры Военно-морского флота Российской Федерации, в которых задействовано более 20 боевых кораблей. Согласно плану боевой подготовки, в открытое море вышло несколько группировок Черноморского флота.


Об этом событии рассказывает пресс-служба ЧФ России.

Среди кораблей, участвующих в маневрах, присутствуют фрегат «Адмирал Эссен», БДК «Цезарь Куников» и «Саратов», сторожевик «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и другие.

Во время учебных мероприятий будут отработаны морской бой, противовоздушная оборона и противодействие диверсантам. Участникам маневров предстоит уничтожение морских и береговых целей, ликвидация условного пожара или пробоины в корпусе. Экипажи также организуют защиту кораблей при стоянке на незащищенном рейде.

Помимо боевых кораблей, в маневры будут вовлечены ПВО и морская авиация Черноморского флота.

Незадолго до этого в Черном море прошли учения НАТО Sea Breeze 2020, где присутствовало тоже около 20 кораблей, примерно две тысячи военнослужащих, а также морская авиация. Среди участников маневров были представители вооруженных сил США, Украины, Норвегии, Турции, Грузии и других стран.
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39 комментариев
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  1. Гидрограф бухта Золотой Рог
    Гидрограф бухта Золотой Рог Сегодня, 14:31 Новый
    • 3
    • 27
    -24
    Пытливый, БДК
    Цели? Что им в море делать? Самому командование не смешно?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:38 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      Цитата: Гидрограф бухта Золотой Рог
      Пытливый, БДК
      Цели? Что им в море делать? Самому командование не смешно?

      Отрабатывать вопросы организации перехода и выхода в район десантирования. И не вижу ничего смешного... А сколько на ТОФе сейчас ходячих БДК?
      1. alma
        alma Сегодня, 15:48 Новый
        • 7
        • 1
        +6
        Цитата: svp67
        А сколько на ТОФе сейчас ходячих БДК?

        Этот тролль "Гидрограф" к ТОФ никакого отношения не имеет.
      2. Lumumbo
        Lumumbo Сегодня, 15:53 Новый
        • 4
        • 1
        +3
        Цитата: svp67
        Отрабатывать вопросы организации перехода и выхода в район десантирования. И не вижу ничего смешного..

        Не кормите тролля Сергей ,тот еще провокатор демшизы..
      3. sailor Roman
        sailor Roman Сегодня, 17:22 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Действительно, таким нарядом сил учение крупным не назовешь, скорее отработка тактики высадки десантной группы. На десантную операцию эти тактические учения явно не тянут.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:44 Новый
      • 2
      • 2
      0
      как что? десант высаживать
      1. kepmor
        kepmor Сегодня, 15:17 Новый
        • 4
        • 6
        -2
        ну про десант в статье ни слова,однако...
        а пафосу то сколько..."крупные" учения...
        обыкновенный сбор-поход "солянки"...фрегат, раритетные БДК с СКРом + бестолковый патрульник выпихнут в море, чтобы хоть как-то закрыть им задачи К-2/3...
        как обычно, стрельнут артиллерией по щиту,если ещё его дадут...а так по имитатору, в белый свет как копеечку...да закроют ПВО-3 электронным пуском ЗУР эссену с пытливым...не тратить же ракето-мишень на эту ватагу...ну и рыбу поглушат из ПД-61 на рейде...
        даже ПЛ не видать для отработки ПЛЗ...
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 15:27 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          на картинке к статье десантирование)))
          1. kepmor
            kepmor Сегодня, 15:38 Новый
            • 2
            • 2
            0
            упереться форштевнем в песок, без открытия аппарели, ещё не есть факт десантирования...
            для десанта нужен сам десант...морпехи с техникой...
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 16:09 Новый
              • 0
              • 0
              0
              ну так это же фото))) зачем придумывать что будет дальше?
    3. сенька шалый
      сенька шалый Сегодня, 15:44 Новый
      • 0
      • 0
      0
      заокеанским туристам тут не место..
    4. синдикалист
      синдикалист Сегодня, 15:53 Новый
      • 2
      • 5
      -3
      Цитата: Гидрограф бухта Золотой Рог
      Пытливый, БДК
      Цели? Что им в море делать? Самому командование не смешно?

      Надо ж как то общее водоизмещение добрать, пусть не до американского Сибриза, но хоть до пол-яхты Алишера Усманова
    5. фигвам
      фигвам Сегодня, 16:04 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Гидрограф бухта Золотой Рог
      Пытливый, БДК
      Цели? Что им в море делать? Самому командование не смешно?

      Блокировать и захватить окраинские катера)))
    6. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:17 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Гидрограф, не понятно, ты из какого "золотого рога" вещаешь? request
  2. Gar
    Gar Сегодня, 14:33 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Ждем очередную жалобу Окраины в ООН.
  3. vladyslavimir
    vladyslavimir Сегодня, 14:47 Новый
    • 5
    • 17
    -12
    Этим БДК проекта 1171, пора на свалку а не в учениях участвовать.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:15 Новый
      • 7
      • 9
      -2
      Меня, за высказывание о плачевном состоянии нашего надводного (да и подводного тоже) военного флота заминусовали дальше некуда! Тут, в угоду уряклам с розовыми очками на глазах нужно кричать уррря, и в воздух чепчики кидать! lol (за неимением чепчика можно кидать любую одежинку, но кричать уррря нужно озябательно)!!! wassat
      1. kepmor
        kepmor Сегодня, 15:34 Новый
        • 7
        • 4
        +3
        самое гадкое в том, что качественная боевая подготовка заменятся показушними парадами с визитами "вежливости"...
        в советские времена, чтобы кораблю (МПК,СКРу,БПК) закрыть задачи К-2\3, а соединению С-2\3 надо было сутками из полигонов не вылазить...и выполнить почти весь перечень боевых упражнений...от бомбометания РГБ до ПВОшних стрельб артиллерией и ЗРК по реальным мишеням (конусу,парашютной М-6 и даже по РМ)...
      2. Карт
        Карт Сегодня, 15:46 Новый
        • 7
        • 5
        +2
        Мало заминусовали смотрю.
        Всех кто за страну опять грязью полил.
  4. Некомпетентный
    Некомпетентный Сегодня, 14:53 Новый
    • 9
    • 14
    -5
    Крупные учения флота это фрегат старого проекта, сторожевик и патрульный корабль(( очень печально зрелище.. где эсминцы, крейсера, авианосцы, где масштаб? Ааа вспомнил в США, но не у нас
    1. Meža brālis
      Meža brālis Сегодня, 14:59 Новый
      • 7
      • 17
      -10
      где эсминцы, крейсера, авианосцы, где масштаб? Ааа вспомнил в США
      там же, где и мощная экономика, высокий уровень жизни населения и власть, которая не боится критики.
      Цитата: Некомпетентный
      но не у нас
      зато у вас есть духовность, суперэтнос и богоподобный государь, чо ж еще надо для счастья патриту?!
      1. Карт
        Карт Сегодня, 15:47 Новый
        • 6
        • 5
        +1
        У вас оппов что-то с головой, что вы язык коверкаете?
        Или так распирает, что язык наружу вываливается?
        1. Lumumbo
          Lumumbo Сегодня, 15:54 Новый
          • 4
          • 3
          +1
          Цитата: Карт
          У вас оппов что-то с головой, что вы язык коверкаете?
          Или так распирает, что язык наружу вываливается?

          С Израиля "товарищ" у них такой стиль..
        2. Meža brālis
          Meža brālis Сегодня, 16:02 Новый
          • 1
          • 5
          -4
          У меня все хорошо со здоровем, не стоит беспокоиться. Спасибо.
      2. Комментарий был удален.
    2. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 16:03 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      не у вас это у кого?))) авианосец в Черном море с крейсером это круто) по воздуху их туда переправлять умник?)
  5. Маркони41
    Маркони41 Сегодня, 15:36 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Блин, ну что же тут все такие раздражительные. Рассуждения по советским ещё критериям. Крейсера и эсминцы им подавай во внутреннем море. Зачем? Когда в Черное море входит группа тральщиков НАТО вопрос зачем, почему то не стоит. А этим нашим кораблям разве задачи сдавать не надо?
    1. Чарик
      Чарик Сегодня, 15:49 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      первыми побегут сдаваться при виде натовских лоханок
      1. Meža brālis
        Meža brālis Сегодня, 16:02 Новый
        • 2
        • 7
        -5
        Пока тут с натовскими лоханками воюете, поголовно у каждого патриота России (включая Путина, Медведева, Лаврова, Золотова, всех министров и прочих Киселевых, Брилевых, Соловьевых) в странах НАТО живут семьи, имеются дворцы, яхты и куча имуества.
        Неужели вас совершенно не смущает, что об "иностранном враге" вам рассказывают исключительно лишь те, кто вас грабиты и вывозит награбленное в логово злобных супостатов?
        1. Чарик
          Чарик Сегодня, 16:10 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          огласите весь список пожалуста,я и без ихних рассказов знаю кто и где враг
          1. Meža brālis
            Meža brālis Сегодня, 16:16 Новый
            • 1
            • 4
            -3
            Цитата: Чарик
            огласите весь список пожалуста,я и без ихних рассказов знаю кто и где враг

            Поскольку вы и так знаете где друг - где враг, смысл оглашать какие-то списки?
            Если у русского патриота есть многомиллиардный счет в стране блока НАТО или хотя бы в Швейцарии, а все отечественные доходы, имущество и активы засекречены - значит друг.
            Ведь "Озерские" питерцы не дадут соврать, лучшая иерархия - круговая порука.
        2. Маркони41
          Маркони41 Сегодня, 16:43 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Meža brālis
          в странах НАТО живут семьи, имеются дворцы, яхты и куча имуества.

          Это как то имеет отношение к ВМФ и её учениям? Или Вы и офицеров флота туда же причисляете?
          1. Чарик
            Чарик Сегодня, 17:24 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Как сказали-учения флота в РФ-так у гореть начало-ваши корабли фигня-и итог Путин вор с друзьями
  6. dartve
    dartve Сегодня, 16:20 Новый
    • 0
    • 3
    -3
    Черноморский флот России начал крупные военно-морские учения

    Что, поставки нефти за границу сократились и в стране образовался избыток топлива?
    Надо его как-то пустить по ветру?
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:21 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Кстати американцы выбрали любимой женой Турцию.Авианосец Эзенхауер провел учения с турецким фрегатом в Средиземном море.Египет границу не перейдет с Ливией.Вот поэтому наши и вышли с баз,типа учения.АУГ уже в средиземке.
  8. AndyLW
    AndyLW Сегодня, 16:46 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    а где же наш не-имеющий-аналогов-в-мире флахман москва?
    или все никак не починят?
    1. cniza
      cniza Сегодня, 17:03 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Как починят Вам обязательно доложат...
  9. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:58 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Ща свидомня опять визг поросячий подымут.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:02 Новый
      • 0
      • 0
      0
      АУГ по душу Ливии а не свидомни им и одного эсминца хватит.
  10. cniza
    cniza Сегодня, 17:03 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Незадолго до этого в Черном море прошли учения НАТО Sea Breeze 2020, где присутствовало тоже около 20 кораблей, примерно две тысячи военнослужащих, а также морская авиация. Среди участников маневров были представители вооруженных сил США, Украины, Норвегии, Турции, Грузии и других стран.


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