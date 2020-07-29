Черноморский флот России начал крупные военно-морские учения

В черноморской акватории начались маневры Военно-морского флота Российской Федерации, в которых задействовано более 20 боевых кораблей. Согласно плану боевой подготовки, в открытое море вышло несколько группировок Черноморского флота.
Об этом событии рассказывает пресс-служба ЧФ России.
Среди кораблей, участвующих в маневрах, присутствуют фрегат «Адмирал Эссен», БДК «Цезарь Куников» и «Саратов», сторожевик «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и другие.
Во время учебных мероприятий будут отработаны морской бой, противовоздушная оборона и противодействие диверсантам. Участникам маневров предстоит уничтожение морских и береговых целей, ликвидация условного пожара или пробоины в корпусе. Экипажи также организуют защиту кораблей при стоянке на незащищенном рейде.
Помимо боевых кораблей, в маневры будут вовлечены ПВО и морская авиация Черноморского флота.
Незадолго до этого в Черном море прошли учения НАТО Sea Breeze 2020, где присутствовало тоже около 20 кораблей, примерно две тысячи военнослужащих, а также морская авиация. Среди участников маневров были представители вооруженных сил США, Украины, Норвегии, Турции, Грузии и других стран.