До приземления на авиабазе в Индии самолёты Rafale сопровождались истребителями Су-30МКИ

The five Rafales escorted by 02 SU30 MKIs as they enter the Indian air space.@IAF_MCC pic.twitter.com/djpt16OqVd — रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) July 29, 2020

The Touchdown of Rafale at Ambala. pic.twitter.com/e3OFQa1bZY — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 29, 2020

В Индии проходят торжественные мероприятия, посвящённые встрече пятёрки истребителей «Рафаль», которая вылетела из Франции позавчера и проследовала через военную базу Аль-Дхафра в Объединённых Арабских Эмиратах. Во время пребывания в ОАЭ истребителей французского производства в Индии пристально следили за ракетными стрельбами Ирана, которые тот проводил в районе Ормузского пролива. Целью иранских ракет стал макет американского авианосца типа «Нимиц», созданный в Бендер-Аббасе.Министр обороны Индии Раджнат Сингх сообщил о том, что при вхождении Rafale в воздушное пространство Индии на сопровождение их взяла пара истребителей Су-30МКИ индийских ВВС. Самолёты пролетели до авиабазы Амбала в общем воздушном строю.Министр вёл прямые Твиттер-трансляции появления «Рафалей» в воздушном пространстве Индии, а также их приземления на указанной выше индийской авиабазе.Амбала – база ВВС Индии, располагающаяся в одноимённом городе в штате Харьяна на севере страны.Приветственную радиограмму пилотам "Рафаль" передали и с борта корабля ВМС Индии INS Kolkata (эсминец "Калькутта").Ранее в прессе Индии появлялись заявления о том, что уже до конца недели истребители "Рафаль" могут быть передислоцированы в Ладакх, где не так давно произошёл рост напряжённости на фоне стычки военных Индии и Китая.