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До приземления на авиабазе в Индии самолёты Rafale сопровождались истребителями Су-30МКИ

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В Индии проходят торжественные мероприятия, посвящённые встрече пятёрки истребителей «Рафаль», которая вылетела из Франции позавчера и проследовала через военную базу Аль-Дхафра в Объединённых Арабских Эмиратах. Во время пребывания в ОАЭ истребителей французского производства в Индии пристально следили за ракетными стрельбами Ирана, которые тот проводил в районе Ормузского пролива. Целью иранских ракет стал макет американского авианосца типа «Нимиц», созданный в Бендер-Аббасе.


Министр обороны Индии Раджнат Сингх сообщил о том, что при вхождении Rafale в воздушное пространство Индии на сопровождение их взяла пара истребителей Су-30МКИ индийских ВВС. Самолёты пролетели до авиабазы Амбала в общем воздушном строю.

Министр вёл прямые Твиттер-трансляции появления «Рафалей» в воздушном пространстве Индии, а также их приземления на указанной выше индийской авиабазе.

Амбала – база ВВС Индии, располагающаяся в одноимённом городе в штате Харьяна на севере страны.




Приветственную радиограмму пилотам "Рафаль" передали и с борта корабля ВМС Индии INS Kolkata (эсминец "Калькутта").

Ранее в прессе Индии появлялись заявления о том, что уже до конца недели истребители "Рафаль" могут быть передислоцированы в Ладакх, где не так давно произошёл рост напряжённости на фоне стычки военных Индии и Китая.
Использованы фотографии:
Твиттер/министр обороны Индии
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17 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 14:55 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Красивый снимок...Наши "Сухие" так то очень хорошо смотрятся на фоне "Рафалей"
    1. ioan-e
      ioan-e Сегодня, 15:09 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: svp67
      Красивый снимок...Наши "Сухие" так то очень хорошо смотрятся на фоне "Рафалей"

      Об этом же подумал!
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 16:14 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Не тянет Рафаль на вундерваффе. Никак. hi
    2. Чарик
      Чарик Сегодня, 15:52 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Амбалы ВВС Индии laughing
  2. kamui91
    kamui91 Сегодня, 14:56 Новый
    • 2
    • 9
    -7
    Индусам надо правдами-неправдами F35 покупать.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:20 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Камил91 -они сами с усами, свой самолет 5го покаления через 4 года обещают поднять в воздух! В смысле, макет самолета на слонах провезут. ... lol
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 16:16 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        По-ходу вместе с турками на корейцев надеются?
        Турки уже самый дорогой танк в мире получили. hi
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 15:59 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: kamui91
      Индусам надо правдами-неправдами F35 покупать.

      Дай балбесу стеклянный член, он его или разобьет или порежется. Заимели уже кучу разномастной авиатехники, нашу вроде бы худо-бедно освоили, да и то имеют постоянные летные происшествия. Теперь будут на "Рафалях" шишки набивать. Ну а на счет F-35 с его проблемами...
  3. Перейра
    Перейра Сегодня, 15:02 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Поздравляю Индусов с чудесным спасением Рафалей. Злобные Иранцы в них не попали. Живой щит из индусов не потребовался.
  4. фигвам
    фигвам Сегодня, 15:06 Новый
    • 0
    • 0
    0
    В Индии проходят торжественные мероприятия, посвящённые встрече пятёрки истребителей «Рафаль»

    Цветы, слоны как обычно...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:13 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Надо пошуметь так чтобы до китайцев дошло.Действительно "наши "на фоне Рафалей смотрятся посерьезней.Сколько теперь типов истребителей у Индии?Забыл:Джими,джими.Ача,ача.Заслужили ,могут веселиться. drinks
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:18 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    "Золотые самолеты" прибыли?Индусы хоть поняли, что сморозили глупость, купив рафали не просто дорого, а за страшно дорого? ????
    1. Чарик
      Чарик Сегодня, 15:53 Новый
      • 0
      • 0
      0
      100лямов за штуку?
  6. prior
    prior Сегодня, 15:19 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Дежавю: 1812 - 2020 год.
    Русские конвоируют французов.
  7. Гидрограф бухта Золотой Рог
    Гидрограф бухта Золотой Рог Сегодня, 15:30 Новый
    • 1
    • 5
    -4
    НОАК лишается господства в воздухе
  8. Crasher
    Crasher Сегодня, 15:59 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    В Индии проходят торжественные мероприятия, посвящённые встрече пятёрки истребителей «Рафаль»

    Порвали три ̶б̶а̶я̶н̶а̶ ситары, поставили новый танец и Болливуд пополнился новым фильмом yes
    1. sg7s
      sg7s Сегодня, 16:06 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      наши и потяжелее и посовременнее...Ну , компоновка "рафиков" чуть получше миг-21... Не наш "метод" ("Шурик, Вы - комсомолец?(с)..." )