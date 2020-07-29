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Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы

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Турецкая промышленность продолжила выпуск комплектующих для американских истребителей пятого поколения F-35 даже после того, как США исключили Анкару из программы. Выпускаемые Турцией компоненты являются критически важными для создания новых самолетов.


Об этом заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар на конференции, организованной в Вашингтоне некоммерческой организацией Turkish Heritage Organization. Выступление Акара транслировалась в Twitter оборонного ведомства Турции.

Программа сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой по производству новейших истребителей была свернута после закупки турками российских комплексов ПВО С-400. Как заявлял Хулуси Акар, несмотря на закрытие программы и пандемию коронавируса, Анкара продолжила выпуск компонентов F-35. Министр считает, что исключение Турции из программы было несправедливым.

Он также заявил о готовности устранить обеспокоенность Вашингтона тем, что Анкара одновременно приобретает американские истребители F-35 и российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Хулуси Акар обратил внимание, что безопасность новых самолетов так же важна для Турции, как и для США, ведь Анкара является не только клиентом программы производства истребителей, но и ее партнером.
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18 комментариев
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  1. Grazdanin
    Grazdanin Сегодня, 16:23 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Турция будет производить комплектующие минимум до конца года, по некоторым компонентам некому их заменить. Об этом говорил глава Локхид Мартин. Все ноября ждут, там и будет окончательное решение.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:32 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Так, янки сами лоханулись, они Турции дали возможность выпуска даже ключевых элементов планера ф35, а сейчас замена их может привести к подорожанию готового самолета. Так что, возможно, и в следующем году турки часть комплетующих будут также для ф35 выпускать.
      1. Grazdanin
        Grazdanin Сегодня, 16:40 Новый
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        0
        Политику и бизнес не нужно путать, если не найдут у кого дешевле при той же скорости производства, Турцию оставят. Думаю в конце этого в начале следующего года будет комплексная сделка между Турцией и США, где их вернут в программу F35, С400 отправят на хранение, заключат ряд торговых и оружейных сделок.
        1. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 16:54 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Гражданин, так сша путают постоянно политику и бизнес, и ничего страшно для них не происходит! Сейчас они нашли деньги, и выкупили для себя 6 или 8 ф35, фактически турецких, однако же еще 24 самолета построенных именно для турок поставлены на спецхранение, денег на их выкуп конгресс в ближайшее 2 года не хочет давать, ибо их не устраивает, что самолеты не продаются той же Турции, а деньги придется за те 8 самолетов, почти миллиард долларов возвращать Турции! К тому-же, сша выдворили турок из программы производства ф35, а ведь имело место подпесания контракта на покупку Турцией до 100 ф35! В одностороннем порядке сша контракт не аннулируют, а турки его разрывать, естественно, откажутся! А по хорошему, да с выплатой компенсации они не разойдутся, ибо сша не горят желанием Турции даже за 8 машин отдать аванс! Так что, эрдогад может серьезно сша помотать нервы, и он ещё останется внакладе, ибо ссора с турками это одно, а разрыв военных связей между странами одного военного блока это совсем другое!
          1. Grazdanin
            Grazdanin Сегодня, 17:01 Новый
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            0
            Для США политика и войны путь продвижения бизнес интересов, они их не путают. Политика для бизнеса, а не наоборот. Я и говорю что Турков вернут в программу, никто даже не говорит о возврате лярда, когда был проблемы с Мистралями, деньги быстро вернули. Вопрос за сколько Эрдоган С400 «продаст». Они сейчас торгуются и до ноября любая сделка бессмысленна.
            1. ved_med12
              ved_med12 Сегодня, 17:09 Новый
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              • 0
              0
              С одной стороны, Турция ключевой партнер для амеров в регионе! С другой, несговорчивый , неуступчивый и главное НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ Эрдоган.....
            2. Бережливый
              Бережливый Сегодня, 17:13 Новый
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              Гражданин, я не удивлюсь, если С400 мы вукупим через третьи руки сами назад! Турки уже создали танк Алтай, за 14 миллионов долларов за штуку, свой самолет аналогичный ф35 вообще будет стоить 200 миллионов долларов? А наши Су35 для них избыточны! Вот , если бы МиГ35 мы выпускали большой серией, без "детских болезней," с афаром , тогда можно было бы за турецкий рынок с сша побороться!
              1. Grazdanin
                Grazdanin Сегодня, 17:22 Новый
                • 0
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                Цитата: Бережливый
                С400 мы вукупим через третьи руки сами назад

                Как вариант, к ноябрю он им не нужен будет.
                Цитата: Бережливый
                Турки уже создали танк Алтай, за 14 миллионов долларов за штуку

                Когда пойдёт в серию цена упадёт в 2-3 раза. Всегда так.
                Цитата: Бережливый
                самолет аналогичный ф35 вообще будет стоить 200 миллионов долларов?

                Они пока планирует самолёт ближе к F22, F35 у них должен быть. В любом случае дешевле 120-130 млн он не будет.
                Цитата: Бережливый
                наши Су35 для них избыточны! Вот , если бы МиГ35 мы выпускали большой серией, без "детских болезней," с афаром , тогда можно было бы за турецкий рынок с сша побороться!

                В целом согласен, но эти самолеты им не актуальны. У них уже F16 есть, намного проще и дешевле ещё партию сделать, + производят у себя. Актуален совместный проект по 5 поколению, но им этого не простят.
            3. Кирилл Г...
              Кирилл Г... Сегодня, 17:30 Новый
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              Цитата: Grazdanin
              Политика для бизнеса, а не наоборот. Я и говорю что Турков вернут в программу,

              Вы не правы там давно уже все наоборот. И Турцию в программу не вернут. Политики хехемона уже утратили связь с реальностью.. А С-400 Турки продавать при люби раскладе не будут. Ибо США давно утратили статус надежного партнера и Суверена...
      2. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 17:06 Новый
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        0
        Бизнес хороший , могут и дальше выпускать и продавать.
  2. businessv
    businessv Сегодня, 16:31 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Он также заявил о готовности устранить обеспокоенность Вашингтона тем, что Анкара одновременно приобретает американские истребители F-35 и российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
    Турки, как обычно - и вашим, и нашим, но это только в том случае, если всё происходящее выгодно для них самих!
    1. Grazdanin
      Grazdanin Сегодня, 16:40 Новый
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      0
      Цитата: businessv
      всё происходящее выгодно для них самих!

      Должно быть по-другому?
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 16:33 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Турки - не союзники, а временные попутчики России. И что они там мутят с США - не должно расстраивать, ожидаемо...
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:34 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Интересно, а если ещё какая-то страна, из тех что участвует в программе по созданию ф35, покажит сша зубы, янки полностью станут его у себя выпускать?
    1. ZeevZeev
      ZeevZeev Сегодня, 16:45 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      А в проекте больше не стран с такими имперскими амбициями, как у султана Эрдоган. И ради "величия нации", как Эрдоган, другие участники проекта ссорится с США вряд ли станут.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 17:07 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Зеевзеев -так , в любой из стран -участниц проекта лидер а вместе с ним и отношение к данной программе может легко поменяться. Ибо, самолет так себе -напичкан микроэлектроникой, но дозвуковой, с кучей проблем, со слабым вооружением, дорогой в эксплуатации. Единственное что рекламу ему создали, и обязали кучу стран купить себе ф35. Вон, та же поляхия, купит их допустим, а потом "поставит под забор," ибо эксплуатация не по карману. А купили, чтобы хозяина не злить!
  5. Джек О’Нилл
    Джек О’Нилл Сегодня, 16:51 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    А с чего бы им прекращать выпуск комплектующих? Потому что из JSF убрали?
    Заработок денег никто не отменял.
  6. cniza
    cniza Сегодня, 16:57 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Как заявлял Хулуси Акар, несмотря на закрытие программы и пандемию коронавируса, Анкара продолжила выпуск компонентов F-35.


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