Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы

Турецкая промышленность продолжила выпуск комплектующих для американских истребителей пятого поколения F-35 даже после того, как США исключили Анкару из программы. Выпускаемые Турцией компоненты являются критически важными для создания новых самолетов.Об этом заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар на конференции, организованной в Вашингтоне некоммерческой организацией Turkish Heritage Organization. Выступление Акара транслировалась в Twitter оборонного ведомства Турции.Программа сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой по производству новейших истребителей была свернута после закупки турками российских комплексов ПВО С-400. Как заявлял Хулуси Акар, несмотря на закрытие программы и пандемию коронавируса, Анкара продолжила выпуск компонентов F-35. Министр считает, что исключение Турции из программы было несправедливым.Он также заявил о готовности устранить обеспокоенность Вашингтона тем, что Анкара одновременно приобретает американские истребители F-35 и российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Хулуси Акар обратил внимание, что безопасность новых самолетов так же важна для Турции, как и для США, ведь Анкара является не только клиентом программы производства истребителей, но и ее партнером.