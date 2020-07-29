На Украине опасаются последствий модернизации ЗРПК «Панцирь»

Замена человека на автоматизированные системы с элементами искусственного интеллекта увеличит быстродействие российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Такая модернизация способна привести к катастрофическим последствиям.Эта мысль была высказана в статье, опубликованной украинским порталом Defense Express.Комплекс «Панцирь-С» предназначен для защиты объектов от массированных ударов различными воздушными средствами поражения – от крылатых и баллистических ракет до беспилотников-«камикадзе» кустарного производства.Благодаря внесенным изменениям, модернизированный ЗРПК «Панцирь-С» получил возможность самостоятельно, без участия человека, осуществлять поиск целей, оценивать их по степени угрозы и уничтожать. Исключение оператора из процесса позволяет системе сэкономить время и увеличивает скорость реагирования на угрозы и принятия решений.На Украине считают, что после усовершенствования «Панцирей» возрастет вероятность совершения ими фатальных ошибок, в том числе и способных привести к гибели гражданских лиц. Украинские журналисты предполагают, что подобную модернизацию ю ранее провели и с принадлежащим иранским военным комплексом ПВО «Тор», изготовленным в России. Они считают, что его автоматизация и стала причиной катастрофы с украинским «Боингом» в окрестностях Тегерана.