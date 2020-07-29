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На Украине опасаются последствий модернизации ЗРПК «Панцирь»

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Замена человека на автоматизированные системы с элементами искусственного интеллекта увеличит быстродействие российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Такая модернизация способна привести к катастрофическим последствиям.


Эта мысль была высказана в статье, опубликованной украинским порталом Defense Express.

Комплекс «Панцирь-С» предназначен для защиты объектов от массированных ударов различными воздушными средствами поражения – от крылатых и баллистических ракет до беспилотников-«камикадзе» кустарного производства.

Благодаря внесенным изменениям, модернизированный ЗРПК «Панцирь-С» получил возможность самостоятельно, без участия человека, осуществлять поиск целей, оценивать их по степени угрозы и уничтожать. Исключение оператора из процесса позволяет системе сэкономить время и увеличивает скорость реагирования на угрозы и принятия решений.

На Украине считают, что после усовершенствования «Панцирей» возрастет вероятность совершения ими фатальных ошибок, в том числе и способных привести к гибели гражданских лиц. Украинские журналисты предполагают, что подобную модернизацию ю ранее провели и с принадлежащим иранским военным комплексом ПВО «Тор», изготовленным в России. Они считают, что его автоматизация и стала причиной катастрофы с украинским «Боингом» в окрестностях Тегерана.
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29 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 18:01 Новый
    • 15
    • 0
    +15
    Вообще то это давний тренд, при создании наших зенитных комплексов... А украинцы, пусть, что хотят, то и говорят... Они подобные комплексы не создавали и не создают. Так, что "собака лает, ветер носит, а караван идет"
    1. Lumumbo
      Lumumbo Сегодня, 18:06 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Цитата: svp67
      А украинцы, пусть, что хотят, то и говорят...

      Да тут эти заголовки статей такие провакационные Моду взяли с запада ,как напишут ,хоть стой хоть падай Сергей !
      Эта мысль была высказана в статье, опубликованной украинским порталом Defense Express.

      Это не мысль , а русофобия проплаченная ..Хоть не читай !
      P.S. Ну а если серьезно ,то рад за наши системы "Панцирь"..Убойная машинка !
    2. Vlad T
      Vlad T Сегодня, 18:39 Новый
      • 3
      • 4
      -1
      Опыт в Сирии показал слабые строны Панцирей , это в массовом применении БЛА и боеприпасов, когда подавляют числом атакующих целей или вне боевой готовности: погрузка боеприпасов, ремонтные, профилактические работы и тд.. По сему работа Панцырей парами и более, явлется уже необходимостью. Также нужны более установки с малыми многочисленными РС как дополнения к Панцырям, как станциям наводки ,для поражения мелких целей,- разведывательные БЛА и барражирующих боеприпасов, которые будут применятся всё шире и более большим числом....
      1. dvina71
        dvina71 Сегодня, 19:02 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Цитата: Vlad T
        Опыт в Сирии показал слабые строны Панцире

        Ваш текст показал ваше полное не знание темы.. Не бывает одиночных ПУ и установок. Все они объеденены в батареи,дивизионы..и т.д..
        ПАнцири в Хмеймим показали себя отлично.
        1. Vlad T
          Vlad T Сегодня, 19:10 Новый
          • 2
          • 2
          0
          Дивизион структурно, а по боевым позициям , тут о нахождении на одной позиции имелось ввиду. (примером самолёты парами прикрытием).. Также нужно уже средства по массовым целям, например планирующих бомб и прочего... Выпустит шестёрка за сотню км. штук под сто, как их перехватить...
          1. ul_vitalii
            ul_vitalii Сегодня, 19:29 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: Vlad T
            Дивизион структурно, а по боевым позициям , тут о нахождении на одной позиции имелось ввиду. (примером самолёты парами прикрытием).. Также нужно уже средства по массовым целям, например планирующих бомб и прочего... Выпустит шестёрка за сотню км. штук под сто, как их перехватить...

            Если в Сирии, то пофиг сто или триста, на ваше усмотрение, пусть камни в песок превращают. Мысли такие, у стратегов как вы, не всем присущи по ту сторону. А так, кто к нам с мусалом не мытом прийдёт по тому же мусалу и получит. Так что спите спокойно, если что, текст колыбельной пришлю, заучите и напевайте на ночь глядя. yes
            1. Vlad T
              Vlad T Сегодня, 19:57 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Что то мотивчик 1941 года в ваших устах, похожее: "Гремя огнём, сверкая мощью стали"... Калыбельная также похожая: "Любимый город может спать спокойно".. Только горький опыт говорит об обратном...
          2. andrey___
            andrey___ Сегодня, 19:52 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Вообще без наличия командного комплекса, они все сами по себе. Только устные приказы из штаба влияют.
      2. venik
        venik Сегодня, 19:17 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: Vlad T
        Опыт в Сирии показал слабые строны Панцирей , это в массовом применении БЛА и боеприпасов, когда подавляют числом атакующих целей

        =======
        Может вы из своей "евро-американской"..... пардон - "седалищницы" подскажете нам "сирым и убогим" - КАКИЕ "западные" системы ЛУЧШЕ "Панциря"???? КТО ЛУЧШЕ может решить эту проблему???
        Я лично знаю только одну! Называется - "ТОР"!!!!
        1. Vlad T
          Vlad T Сегодня, 19:30 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Где напмсано , что кто то лучше Панциря, разговор о тактике применения (пива достаточно наверно, что не разобрались). Совершенных нет ситем, и для лучших также поле для совершенствования достаточное, о чём статья.. Разговор о тактике применения и ближайших будущих потребностях ..
      3. orionvitt
        orionvitt Сегодня, 20:30 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Vlad T
        Опыт в Сирии показал слабые строны Панцирей

        Опыт в Сирии и Ливии, показал, что главная слабая сторона "Панцирей", это арабские экипажи и операторы. Так же как и с остальными зенитными комплексами. Вечно либо спят, либо ворон считают, либо ещё что. Если хочешь, что бы даже самое современное оружие не работало, продай его арабам. Это знают все, кто с ними сталкивался.
    3. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 18:58 Новый
      • 0
      • 0
      0
      А украинцы, пусть, что хотят, то и говорят... Они подобные комплексы не создавали и не создают. Так, что "собака лает, ветер носит, а караван идет"


      Правильно только лаять и могут.И брехать про свой Нептун.
      Видео испытаний украинского берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» смонтировано и потому является фальшивым, утверждает «Свободная пресса», ссылаясь на анализ соответствующих роликов, проведенный капитаном 1 ранга запаса Юрием Трифоненковым. В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.

      По мнению выпускника Высшего военно-морского училища имени Фрунзе 1987 года, сделавшего раскадровку роликов тестов в программе VEGAS Pro, крылья ракеты Р-360 «крепятся то ли на трех саморезах, то ли на трех болтах с потайной головкой», «лететь на них ракета точно не сможет». Трифоненков уверен, что «скрепленные таким образом, нагрузку они не выдержат».

      Капитан 1 ранга запаса обращает внимание на то, что на одном из видео ракета летит левее цели, не оставляя тени на морской поверхности, а «при более крупном увеличении обнаруживаешь, что та область водной поверхности, на которой должна отражаться морская цель, подозрительно размыта». «На следующем кадре ракета Р-360 попадает точно в центр мишени. Ракета, теперь внезапно возникшая тень от нее, мишень и ее отражение в воде тоже выглядят как-то неестественно. Полагаю — пририсованы», — уверяет Трифоненков.

      Согласно информации капитана 1 ранга запаса, на одном из кадров, где ракета уже миновала мишень, «мощная волна сжатого воздуха, сопровождающая полет летящей с околозвуковой скоростью ракеты, ударившись о высокий борт, почему-то не вызвала никакого возмущения на поверхности моря».

      https://m.lenta.ru/news/2020/07/27/neptun/
    4. serpent
      serpent Сегодня, 20:15 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: svp67
      А украинцы, пусть, что хотят, то и говорят... Они подобные комплексы не создавали и не создают.

      Честно сказать, репутация у Панциря в последнее время не очень... Скакуасы могут не опасаться. К сожалению.
  2. Ramazan
    Ramazan Сегодня, 18:05 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Очередной украинский галдеж какого то журналиста, а на ВО этому отдельную статью посвятили.
    1. Lumumbo
      Lumumbo Сегодня, 18:13 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Цитата: Ramazan
      Очередной украинский галдеж какого то журналиста, а на ВО этому отдельную статью посвятили.

      Во во ...Лучше бы про Израиль что нибудь написали ..Там протесты идут типо ,как в США ..И ВСЕ молчат !
    2. Кирилл Г...
      Кирилл Г... Сегодня, 18:48 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Ramazan
      а на ВО этому отдельную статью посвятили.


      Статья вообще ни о чем
  3. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:14 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Хохлам то, что бояться? Вообще то Панцирь с самого начала автоматически мог работать. Нечего летать там где стоит Панцирь.
  4. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 18:15 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Да эти боятся даже собственной тени, потому и агрессивные такие, это как собачки породы Чихуахуа они постоянно на всех лают, потому что боятся огромности окружающих их.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 18:31 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Вся автоматика замыкается на данные ,которые вложил в нее оператор !
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 18:33 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Конкретно украинским ПВОшникам не надо волноваться. Любой ИИ будет стрелять лучше них.
  7. knn54
    knn54 Сегодня, 18:38 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Элементы ИИ позволят :
    - прикрывать друг друга.
    - экономить (рационально использовать) боекомплект.
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 18:41 Новый
      • 0
      • 0
      0
      даже если из-за ИИ собьют самолет - то лишь тогда догоним великих воинов украинцев

      Сбивали гражданский борт при помощи ПВО до того, как лапотные из России придумали зачатки ИИ
  8. Pacifist
    Pacifist Сегодня, 18:54 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Бандерлогам ли об этом вообще говорить? Они и без автоматизации завалили два гражданских борта и делают вид, что не при делах.
  9. businessv
    businessv Сегодня, 19:06 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Украинские журналисты предполагают, что подобную модернизацию ю ранее провели и с принадлежащим иранским военным комплексом ПВО «Тор», изготовленным в России.
    Как только начал читать об источнике, так сразу и пришло в голову, о чём же ещё могут рассказать на этом ресурсе, кроме как об этом случае!
  10. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 19:08 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Ага. А появление протоукров привело к гибели цивилизацию атлантов. Те просто представить не могли, что может появиться что-то НАСТОЛЬКО тупое, как протоукры.
  11. Имперец-Технократ
    Имперец-Технократ Сегодня, 19:25 Новый
    • 0
    • 0
    0
    404 то причем тут? Это гамно на палочке. А Панцири и сейчас могут работать в авто-режиме
  12. Дмитрий Макаров
    Дмитрий Макаров Сегодня, 19:35 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Видимо решили заменить нерасторопных арабов и негров, на автоматизированную систему огня.
  13. Klingon
    Klingon Сегодня, 19:41 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: Vlad T
    Дивизион структурно, а по боевым позициям , тут о нахождении на одной позиции имелось ввиду. (примером самолёты парами прикрытием).. Также нужно уже средства по массовым целям, например планирующих бомб и прочего... Выпустит шестёрка за сотню км. штук под сто, как их перехватить...

    нет идеальной ПВО и большим числом ударных средств можно задавить любую ПВО. поэтому ПВО может ( и должно) быть только комплексным. А то что арабы выкатывают Панцирей на открытое пространство в одиночку, делая их лёгкими мишенями так это однозначно полностью их вина. никто по нормальному так не делает
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:30 Новый
    • 0
    • 0
    0
    На Украине опасаются последствий модернизации ЗРПК «Панцирь»

    Правильно дело, в общем. Их удел теперь боятся и всё такое прочее.
    Такая модернизация способна привести к катастрофическим последствиям.
    Эта мысль была высказана в статье, опубликованной украинским порталом Defense Express.

    была б мысль, может и стоило обсуждать, а так, чего нет, того нет.