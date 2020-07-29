Некоторые задержанные представители ЧВК под Минском оказались из бывшего батальона Прилепина

То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР - воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные тёплые воюющие страны. Но если белорусское руководство начнёт эту историю использовать в своих целях - это, конечно, нелепо будет выглядеть.

То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю, зачем они всё это затеяли. Надеюсь, всё разрешится скоро.

Появляются некоторые подробности задержания под Минском 32-х представителей частной военной компании. Напомним, что сегодня белорусские СМИ распространили такого рода информацию, заявив, что ЧВК является иностранной. После этого в сети начали высказывать предположения относительно того, о каких «боевиках иностранного ЧВК идёт речь».Некоторое время назад свет на ситуацию пролил (что оказалось неожиданно для многих) известный писатель, бывший представитель одного из добровольческих батальонов Народной милиции ДНР, теперь – российский политик, Захар Прилепин.По словам Прилепина, среди задержанных в Белоруссии представителей неизвестной ЧВК есть бойцы того самого батальона, в командование которым он входил в Донецкой народной республике. Прилепин напомнил, что на сегодняшний день того батальона уже не существует.Из поста Захара Прилепина:Захар Прилепин добавляет, что «никакая Белоруссия им не нужна» и что они использовали белорусскую территорию, видимо, для транзита.Захар Прилепин:Ранее в белорусской блогосфере появились разные версии. Среди них одна – «ЧВК должна была использоваться против Лукашенко», другая – «власти Белоруссии собираются использовать информацию о ЧВК в своих политических целях». Сам Лукашенко тем временем уже созвал Совбез и заявил о "чьих-то грязных намерениях".