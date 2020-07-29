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Некоторые задержанные представители ЧВК под Минском оказались из бывшего батальона Прилепина

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Появляются некоторые подробности задержания под Минском 32-х представителей частной военной компании. Напомним, что сегодня белорусские СМИ распространили такого рода информацию, заявив, что ЧВК является иностранной. После этого в сети начали высказывать предположения относительно того, о каких «боевиках иностранного ЧВК идёт речь».


Некоторое время назад свет на ситуацию пролил (что оказалось неожиданно для многих) известный писатель, бывший представитель одного из добровольческих батальонов Народной милиции ДНР, теперь – российский политик, Захар Прилепин.

По словам Прилепина, среди задержанных в Белоруссии представителей неизвестной ЧВК есть бойцы того самого батальона, в командование которым он входил в Донецкой народной республике. Прилепин напомнил, что на сегодняшний день того батальона уже не существует.
Из поста Захара Прилепина:

То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР - воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные тёплые воюющие страны. Но если белорусское руководство начнёт эту историю использовать в своих целях - это, конечно, нелепо будет выглядеть.

Захар Прилепин добавляет, что «никакая Белоруссия им не нужна» и что они использовали белорусскую территорию, видимо, для транзита.

Захар Прилепин:

То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю, зачем они всё это затеяли. Надеюсь, всё разрешится скоро.

Ранее в белорусской блогосфере появились разные версии. Среди них одна – «ЧВК должна была использоваться против Лукашенко», другая – «власти Белоруссии собираются использовать информацию о ЧВК в своих политических целях». Сам Лукашенко тем временем уже созвал Совбез и заявил о "чьих-то грязных намерениях".
Использованы фотографии:
Фейсбук/Прилепин
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106 комментариев
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 19:11 Новый
    • 13
    • 4
    +9
    Все более мутной становится белорусская сыворотка власти.
    Что из нее вновь проявится.
    Мне кажется, да почти уверен, Лукашенко вновь вынырнет.
    Крепок мужик и хитёр.
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 19:16 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Уже поименный список опубликовали, очень странно все это...
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15 Сегодня, 19:21 Новый
        • 12
        • 1
        +11
        Похоже перед выборами Лукашенко стал бояться любого шороха. А вот зачем он об этом кричит на весь мир - загадка! Сколько бы он не старался, запад его всё равно не услышит. Вернее услышит при одном условии - освобождение кресла президента Беларуси.
        1. Киса
          Киса Сегодня, 19:38 Новый
          • 10
          • 0
          +10
          да нормальная схема . вчера нарисовали 70 % рейтинга поддержки примерно так и посчитают но действительно велика возможность протестов после выборов ну а после жесткого сценария Бацька покажет западу что это все были происки Москвы ....и в дамках
          расстраивает что у Кремля вообще нет никакого кандидата . Тихановская для Москвы еще хуже чем Бацька
          1. СРЦ П-15
            СРЦ П-15 Сегодня, 19:42 Новый
            • 0
            • 2
            -2
            Цитата: Киса
            да нормальная схема . вчера нарисовали 70 % рейтинга поддержки примерно так и посчитают но действительно велика возможность протестов после выборов ну а после жесткого сценария Бацька покажет западу что это все были происки Москвы ....и в дамках

            Тогда зачем ему было именно сейчас раскрывать свои карты? Было бы правильней представить задержанную группу после силового сценария(если он будет).
            1. loki565
              loki565 Сегодня, 20:15 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Тогда зачем ему было именно сейчас раскрывать свои карты? Было бы правильней представить задержанную группу после силового сценария(если он будет).

              Так он знал что это перевалочный пункт и они могли в любой момент улететь, вот и поторопился...
          2. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:08 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Киса
            Тихановская для Москвы еще хуже чем Бацька

            Да, дамская трёхглавая марионетка существенно хуже не только для Москвы, но и для России.
          3. serpent
            serpent Сегодня, 20:19 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Против Батьки работает усталость от одного и того же персонажа у власти. Люди морально устали от "монарха". Ну порулил ты. Дай дорогу молодым, в самом деле! Что же ты вцепился в трон, Ляксандр Грыгорыч?
      2. Tank Hard
        Tank Hard Сегодня, 19:21 Новый
        • 15
        • 4
        +11
        Вот, Андрей уже выкладывал мнение в другой ветке:
        [quote]К-612-О (Андрей) Сегодня, 16:07

        Извините повторюсь
        ⚡️Минск ЧВК Вагнера использовали как транспортный хаб в период короновируса⚡️

        Как стало известно проекту @wargonzo от источников в российских спецслужбах - Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Преимущественно африканские.

        Естественно белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. Короновирусный режим между Белоруссией и другими странами, как вы сами понимаете, гораздо более мягкий, чем в случае РФ.

        Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают. И наверняка имел с этого собственные висты. Без его личного покровительства такие вещи не делаются.

        Теперь главный вопрос - зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу? С точки зрения спецслужб - это вообще не по-пацански. Парни и были в форме - потому что не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск.

        Ну и обвинять их в намериниях организации беспорядков? Бред. Москва меньше всего заинтересована, чтобы в Белоруссии был реализован украинский сценарий.[        /
        1. Vlad T
          Vlad T Сегодня, 19:45 Новый
          • 5
          • 17
          -12
          Цитата: "не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск". Вы уж или наивный или лгун. Отряд тусовался уже почти неделю в Беларуси, какой транзит. Тут грязные политические игры, и зная споры Г.Лукошенки с М.Мишустиным и прочими , ничего исключить нельзя..
          История ложится пятном на руководство, как отряда , так и Москвы в глазах всех белорусов и не только, ибо накалённая ситуация в обществе канун президентских выборов в Беларуси ...Всегда и везде должна быт правда, иначе кривда восторжествует...
          1. Tank Hard
            Tank Hard Сегодня, 19:50 Новый
            • 11
            • 6
            +5
            Цитата: Vlad T
            Вы уж или наивный или лгун.

            А вы видимо "интеллектуал из альтернативной вселенной". Впрочем, чего ждать от зарегистрированного
            7 июня 2020 12:41

            с таким никнеймом-
            Vlad T (Vladas Puzas)

            проходи мимо. wink
            1. Vlad T
              Vlad T Сегодня, 20:07 Новый
              • 5
              • 3
              +2
              Так оба никнеймы, в чём проблемы, Главным чтоб правда была,-. "вся сила в правде" ...
              1. Tank Hard
                Tank Hard Сегодня, 20:12 Новый
                • 4
                • 1
                +3
                Цитата: Vlad T
                в чём проблемы,

                В некоторых "трибалтийских вымиратах" принято добавлять (с) к окончанию имени или фамилии. Например по-русски-Шарик, а у них Шарикас. А они известные "русофилы" и их мнение ни разу не политизировао. feel
                1. Vlad T
                  Vlad T Сегодня, 20:16 Новый
                  • 2
                  • 2
                  0
                  . Знаменитый патриот Алкснис из Риги, из "трибалтики"... .У вас со знаниями и пониманием сути вещей проблемы...
                  1. Tank Hard
                    Tank Hard Сегодня, 20:20 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    Цитата: Vlad T
                    Знаменитый патриот Алкснис из Риги, из "трибалтики"... .У вас со знаниями и пониманием сути вещей проблемы..

                    Видите, с "трибалтийскими вымиратами" я видимо не ошибся. laughing А знания и понимание сути вещей у всех разные. К примеру, я умею пользоваться ножом, а вы-вряд ли. wink
                    1. Vlad T
                      Vlad T Сегодня, 20:21 Новый
                      • 1
                      • 0
                      +1
                      Кто что хорошо умеет , пусть этим и занимается...
            2. serpent
              serpent Сегодня, 20:30 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: Tank Hard
              Впрочем, чего ждать от зарегистрированного

              Да хорош! Время регистрации ни о чём не говорит. Что ж теперь порядочный человек не может зарегиться без того, что упрёки в свой адрес выслушивать? Тоже мне, двухгодичник... (как и я)
              1. Tank Hard
                Tank Hard Сегодня, 20:34 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Цитата: serpent
                . Что ж теперь порядочный человек

                Вам, друзьям друг друга лучше знать. wink
          2. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 20:32 Новый
            • 0
            • 0
            0
            да хоть две недели. даже если опустить тот факт что они вообще ничего не сделали противозаконного и их взяли просто так транзита можно ждать сколько угодно. ситуации меняются самолета нет или заказчик еще не готов принять тупо. ничего не мешало если сильно хочется перебросить группы по паре человек и вообще всем было бы пофигу. но они целенаправленно ехали большой группой о чем власти не могли не знать. это физически невозможно сделать незаметно когда такая толпа передвигается.
        2. Башкирхан
          Башкирхан Сегодня, 19:46 Новый
          • 8
          • 1
          +7
          В связи с задержанием у Батьки
          взвода ЧВК не лишним будет вспомнить о том, как в 2017 году со стороны Украины в Белоруссию (по заявлениям Минска) прорывался джип с небольшим арсеналом. Кого-то вроде даже задержали, но об их судьбе ничего не известно до сих пор. А украинская погранслужба с помощью записей камер видеонаблюдения убедительно доказала, что никаких джипов с ее стороны к соседям не мчалось.
          А во время выборов президента в 2010 году (тогда Батька тоже пугал всех майданом) белорусские силовики накрыли гараж, доверху набитый автоматами, тротиловыми шашками и гранатометами. Все это добро должно было пригодиться при штурме дома правительства. Но чуть ранее на границе в микроавтобусе были задержаны 12 провокаторов. О судьбе которых и по сей день ничего неизвестно.
          Впрочем, это совсем не означает, что их не было. Как и 32-х наемников, которые пользовались белорусским транзитом.
          Хотя может быть у батьки очередное помутнение. Особенно порадовали на видео задержания «найденные» шевроны с тематикой смерти, презервативы и инструкции по пользованию инфракрасными датчиками.
          Чушь какая то - толпа людей, одетых в стили милитари, конечно вызовет подозрения. За идиотов считают всех?
          1. Tank Hard
            Tank Hard Сегодня, 19:56 Новый
            • 0
            • 1
            -1
            Цитата: Башкирхан
            Чушь какая то - толпа людей, одетых в стили милитари, конечно вызовет подозрения. За идиотов считают всех?

            В принципе, в соседней ветке достаточно подробно обсудили этот момент. hi Посмотрим, что будет далее.
      3. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 19:57 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: Гражданский
        Уже поименный список опубликовали, очень странно все это...

        Чего тут странного?Люди со своими паспортами были.Ну а как по другому сразу списки фамилий опубликовали?Это ж так ЧВК на работу ездят? wassat
        И наверное с выписками из трудовой книжки или корочками"ЧВК Вагнер" laughing wassat
        1. orionvitt
          orionvitt Сегодня, 20:23 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Наблюдатель2014
          с выписками из трудовой книжки или корочками"ЧВК Вагнер"

          Как раз, что это за ЧВК, нигде не написано. Формулировки
          «ЧВК должна была использоваться против Лукашенко»
          «власти Белоруссии собираются использовать информацию о ЧВК в своих политических целях»
          Весьма размыты.Кто, что, зачем? Словом, кот в мешке. Однако, все сразу решили, что это "ЧВК Вагнер".
          1. Наблюдатель2014
            Наблюдатель2014 Сегодня, 20:27 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: orionvitt
            Цитата: Наблюдатель2014
            с выписками из трудовой книжки или корочками"ЧВК Вагнер"

            Как раз, что это за ЧВК, нигде не написано. Формулировки
            «ЧВК должна была использоваться против Лукашенко»
            «власти Белоруссии собираются использовать информацию о ЧВК в своих политических целях»
            Весьма размыты.Кто, что, зачем? Словом, кот в мешке. Однако, все сразу решили, что это "ЧВК Вагнер".

            Вот именно.Да на видео с задержания пару нашивок модных показали Ещё и не пришитых никудаlaughing Попросите меня я круче нарисую yesА могучий белорусский спецназ прям как в кино 33!!! Человека по тихому взяли приехавших голыми руками паЦку устранять wassat
    2. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 19:19 Новый
      • 6
      • 10
      -4
      Я эту новость на других ресурсах читал. Ну вот не верю я в наемников профессиональных. Это лохи какие то, как они вообще воевать могут? Ощущение, по их действиям, что они сами рисовались, что бы засветиться, только , что с плакатами не ходили. Профессионалы так не сольются. Ну может в Вагнере такие и есть, даже не знаю чего сказать по этому поводу. Поживем посмотрим.
      1. РУСС
        РУСС Сегодня, 19:49 Новый
        • 2
        • 2
        0
        Цитата: НИКНН
        Ощущение, по их действиям, что они сами рисовались, что бы засветиться, только , что с плакатами не ходили. Профессионалы так не сольются

        ЧВК это не профессиональные разведчики, деверсанты итд.
        ЧВК это наемники,боевики .
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 20:01 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Цитата: РУСС
          ЧВК это не профессиональные разведчики, деверсанты итд.
          ЧВК это наемники,боевики .

          Ну хоть чему то их учить должны? Хотя бы командиры не из детсада должны быть. Когда планируют привлекают кого то, кто хоть что то в этом смыслит.
          PS : минус не мой. hi
        2. andrey___
          andrey___ Сегодня, 20:03 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Не гони, ЧВК это охранники, то-же что и вневедомственные менты, это не спецназ.
          1. Tank Hard
            Tank Hard Сегодня, 20:31 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: andrey___
            Не гони, ЧВК это охранники, то-же что и вневедомственные менты, это не спецназ.

            Говорят, что одна такая контора под руководством Эрика Принса, после щедрой оплаты от саудитов, решила таки проблемы с сомалийскими пиратами. wink
            1. andrey___
              andrey___ Сегодня, 20:34 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Кто их знает, эти контракты. Если решили, значит эта охрана лучше, чем та, что не решила.
        3. Теренин
          Теренин Сегодня, 20:03 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: РУСС
          Цитата: НИКНН
          Ощущение, по их действиям, что они сами рисовались, что бы засветиться, только , что с плакатами не ходили. Профессионалы так не сольются

          ЧВК это не профессиональные разведчики, деверсанты итд.
          ЧВК это наемники,боевики .

          Ну, это смотря с какого дивана сформулировать winked и в чьих интересах повесить ярлыки...
          Вообще то
          Частная военная компания (ЧВК; англ. Private military company) — коммерческое предприятие, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной, защитой (обороной) кого-либо и чего-либо, нередко с участием в военных конфликтах, а также со сбором разведывательной информации, стратегическим планированием, логистикой и консультированием
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:25 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Старая закваска.Он случаем не из бывших помполитов?Что у него на уме только богу известно.Не ужели будет дальше раздувать скандал.Какие он от нас в этот раз плюшки затребует.Наши вроде в его дела не вмешивались.
      1. Tank Hard
        Tank Hard Сегодня, 19:29 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: tralflot1832
        .Он случаем не из бывших помполитов

        Именно из бывших
        В 1975 году А. Лукашенко призывался в армию, где с 1975 по 1977 год был инструктором политического отдела войсковой части Западного пограничного округа пограничных войск КГБ СССР в Бресте. Второй раз Лукашенко проходил службу в 1980—1982 в Могилёвской области, в должности заместителя командира мотострелковой роты[182]. В настоящее время подполковник запаса[6]. На официальных военных мероприятиях носит форму, аналогичную форме маршала Советского Союза, с погонами, украшенными гербом республики; документы, утверждающие такую форму, неизвестны[6]. В белорусской армии звания маршала или генерала армии нет. В
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 19:33 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Почему так подумал.Почерк на помполитовский похож.Взять на крючок и в самый "подходящий"момент это выложить.
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 19:59 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: tralflot1832
        Он случаем не из бывших помполитов?

        Из тех пом .политов , что выпивает с командиром корабля и старшим помощником , а потом вкладывает их контрразведке ..
    4. Deniska999
      Deniska999 Сегодня, 19:25 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Либо это и правда наши пугают АГЛ, либо он решил устроить провокацию, чтобы обнулиться, либо договорняк.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:15 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Deniska999
        либо он решил устроить провокацию, чтобы обнулиться, либо договорняк.

        Выяснилось позже я с испугу, разыграл классический дебют... В.Высоцкий

        Правильно, выше заметили, что у батьки все спонтанно и "на глотку", а потом, как прижмут, он:
        а, шо? belay родным людям на кухне уже и поругаться нельзя? request
    5. Равиль_Аснафович
      Равиль_Аснафович Сегодня, 19:35 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Все более мутной становится белорусская сыворотка власти, совершенно верно,чертей в мутной воде больше,возможно,и ловить легче.
    6. сенька шалый
      сенька шалый Сегодня, 20:35 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Мне кажется, да почти уверен

      Когда кажется - крестится надо..
  2. Tank Hard
    Tank Hard Сегодня, 19:15 Новый
    • 11
    • 4
    +7
    Нда, я о Лукашенко был лучшего мнения. request
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 19:29 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Нда, я о Лукашенко был лучшего мнения. request

      Уже собрал Собез. Походу накладка вышла.
    2. Lumumbo
      Lumumbo Сегодня, 19:30 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Tank Hard
      Нда, я о Лукашенко был лучшего мнения. request

      Да подождите пока выводы делать . hi .Я тоже выше такое ляпнул на эмоциях...
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:17 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Lumumbo
        Цитата: Tank Hard
        Нда, я о Лукашенко был лучшего мнения. request

        Да подождите пока выводы делать . hi .Я тоже выше такое ляпнул на эмоциях...

        Чего ляпнул то, дружище? wink Не держи в себе...
  3. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 19:16 Новый
    • 8
    • 14
    -6
    Отлично сработал КГБ!
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 19:18 Новый
    • 10
    • 1
    +9
    Некоторые задержанные представители ЧВК под Минском оказались из бывшего батальона Прилепина
    На Украине уже раздаются голоса с мнением ТРЕБОВАТЬ от Белоруссии их выдачи...
    Ну замутил "батько"... как бы уж точно, "боком" все эти "виражи и петли" ему не вышли...
    1. Lumumbo
      Lumumbo Сегодня, 19:28 Новый
      • 1
      • 3
      -2
      Цитата: svp67
      На Украине уже раздаются голоса с мнением ТРЕБОВАТЬ от Белоруссии их выдачи...

      Может на это и было рассчитано ,типо ..?
      Цитата: svp67
      Ну замутил "батько"... как бы уж точно, "боком" все эти "виражи и петли" ему не вышли...

      Это уже перебор Сергей ,согласен .хотя черт их знает кто такие ..Может и вправду ,как на майдане нанятые стрелки в случае демонстраций ?
      Пятая колонна в России очень сильна и все может быть !
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 19:31 Новый
        • 7
        • 1
        +6
        Цитата: Lumumbo
        Пятая колонна в России очень сильна и все может быть !

        ЧВК "Вагнер" это про другое...они для иного готовятся и работают. Я больше поверю, что они в Белоруссию приехали охранять собственность "Газпрома", чем свергать Лукашенко...
        1. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 Сегодня, 19:46 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: svp67
          Цитата: Lumumbo
          Пятая колонна в России очень сильна и все может быть !

          ЧВК "Вагнер" это про другое...они для иного готовятся и работают. Я больше поверю, что они в Белоруссию приехали охранять собственность "Газпрома", чем свергать Лукашенко...

          hi yes Запросто.И не как ЧВК а как ЧОП.А Лукашенко ...А вот посмотрим буквально куда Лукошенко свои политические оглобли повернёт на днях.
  5. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 19:19 Новый
    • 7
    • 7
    0
    Бацка хайли лайкли перенял англосаксонский прием про "русскую угрозу". Скучно девочки...(с)
    1. Малюта
      Малюта Сегодня, 19:57 Новый
      • 3
      • 8
      -5
      Цитата: Танковый пиджак
      Бацка хайли лайкли перенял англосаксонский прием про "русскую угрозу". Скучно девочки...

      Если не будет Батьки, то мы получим наты под Смоленском и вас прямо в пиджаке посадим в окоп в свмую первую линию обороны.
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 20:06 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Белоруссия готова к проведению совместных учений с НАТО и даже ведет переговоры об их возможных форматах.

        "Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник - это Россия", - заявил первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Олег Белоконев. Его цитирует издание "Наша нива" в понедельник.

        В конце ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не рассматривает действия НАТО как прямую военную угрозу республике...
  6. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Сегодня, 19:21 Новый
    • 6
    • 3
    +3
    Ну если и в этот раз колхозан не раскрутит Путина на истерику, то

    в следующий раз в Минске "найдут" ядерный фугас, а

    из главного олигархического бизнес уцентра России(где он?) найдут туннель до самаго цеха Белаза, ну десять метров не успеют докопать и их повяжут. laughing fool
    1. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Сегодня, 19:34 Новый
      • 10
      • 4
      +6
      Согласен, продажный Бацка сработал топорно. Вильнул задом перед западом многовектный болванчик wassat
      1. синдикалист
        синдикалист Сегодня, 19:46 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Вы думаете, что он сам вагнеровцев завез в страну?
        1. Танковый пиджак
          Танковый пиджак Сегодня, 19:48 Новый
          • 7
          • 0
          +7
          Вы думаете он сам Крым не признал российским? А независимость Абхазии и Южной Осетии?
          1. синдикалист
            синдикалист Сегодня, 20:13 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Так никто ж не признал. Однако вагнеровцы только в Белоруссии.
            1. Танковый пиджак
              Танковый пиджак Сегодня, 20:24 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Лидер союзного с Россией государства не признает Крым российским? Что это за лидер продажный? Наш бензин, оружие, технику продаёт бандеровцам, нам креветки и прочую запрещенку, обнуляя наши контрсанкции против партнёров, редиска.

              Мы его....,а он нам вигвамы рисует...(с)
  7. Джек О’Нилл
    Джек О’Нилл Сегодня, 19:22 Новый
    • 3
    • 18
    -15
    Прилепин напомнил, что на сегодняшний день того батальона уже не существует.

    Как поймали, так и существовать перестал. laughing

    Пусть парнишки посидят в тюрьме, отдохнут. Они знали на что шли, это их выбор.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 19:34 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Цитата: Джек О’Нилл

      Как поймали, так и существовать перестал.

      Кто же кого поймал? Там только на конец триппер поймать могут.
      1. Джек О’Нилл
        Джек О’Нилл Сегодня, 19:39 Новый
        • 0
        • 5
        -5
        Кто же кого поймал? Там только на конец триппер поймать могут.


        Сотрудники КГБ Беларуси в ночь на 29 июля в санатории под Минском задержали 32 бойцов «иностранной частной военной компании», сообщило государственное информагентство БелТА. Еще одного связанного с ними россиянина задержали на юге страны. Следственный комитет Беларуси проводит в отношении них проверку.

        В БелТА вскоре уточнили, что задержанные были наемниками российской «ЧВК Вагнера», связанной с олигархом Евгением Пригожиным. Всего же в страну «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» прибыли «более 200 боевиков», рассказали агентству в правоохранительных органах.

        Задержанная группа россиян по прибытии в ночь на 25 июля поселилась в минской гостинице, а через два дня переехала в санаторий вблизи города, где «старалась не привлекать к себе внимания» и «изучила территорию и окружение санатория», что вызвало подозрения у его владельцев.


        https://novayagazeta.ru/news/2020/07/29/163365-belta-pod-minskom-zaderzhali-bolshe-30-boytsov-inostrannoy-chastnoy-voennoy-kompanii
        1. Михаил м
          Михаил м Сегодня, 20:17 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Джек О’Нилл
          «изучила территорию и окружение санатория», что вызвало подозрения у его владельцев.

          Они санаторий собрались захватить? Как это по белорусски. Естественно, владельцы забеспокоились. И обвинения им выдвинут в попытке захвата санатория. А вы тут про выборы вещаете.
    2. Малюта
      Малюта Сегодня, 19:55 Новый
      • 1
      • 7
      -6
      Цитата: Джек О’Нилл
      Пусть парнишки посидят в тюрьме, отдохнут. Они знали на что шли, это их выбор.

      ЧВК Вагнер-это наёмники, а наёмников в плен не берут, вернее берут , попользуют и в расход на удобрения.
    3. Равиль_Аснафович
      Равиль_Аснафович Сегодня, 20:05 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      А вы уверены,что существовал батальон Прилепина??? Если так доказательства пожалуйста,докажете??? Или снова байки рассказывать будете?
  8. Lumumbo
    Lumumbo Сегодня, 19:24 Новый
    • 6
    • 7
    -1
    Ну сейчас начнется шабаш либер..Хорошая провокация "господа "..
    Только все бесполезно . hi
  9. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 19:24 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Некоторые задержанные представители ЧВК под Минском оказались из бывшего батальона Прилепина
    Так это не для кого не секрет.Бойцы ополчения под знамёнами ЧВК воевали и воюют как сказал Прилепин и в Сирии.И других тёплых местах.Вы как себе представляете столько лет воевать.Для чего эти люди ещё нужны как не для войны?Ну а то что Прилепин в открытую озвучил этот факт.Так за то ему спасибо.Выводит парней из под удара с кем сам воевал.Ибо дело это приобретает политический оборот
    То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю, зачем они всё это затеяли. Надеюсь, всё разрешится скоро.
    yes
    И с этим мнением трудно не согласится
    Ранее в белорусской блогосфере появились разные версии. Среди них одна – «ЧВК должна была использоваться против Лукашенко», другая – «власти Белоруссии собираются использовать информацию о ЧВК в своих политических целях». Сам Лукашенко тем временем уже созвал Совбез и заявил о "чьих-то грязных намерениях".

    Лукашенко пошёл в ва-банк.Не удивлюсь если парней на какое мероприятие пригласили.А потом устроили провокацию.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 19:31 Новый
      • 2
      • 3
      -1
      Но по нашему законодательству это противозаконно. Одно дело, если журналисты что то бездоказательно раскопали и в третьеразрядная газетенке тиснули. Иное, если на чужой территории да ещё и бывший "комбат" сдает с потрохами....
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 19:39 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: Вождь краснокожих
        Но по нашему законодательству это противозаконно. Одно дело, если журналисты что то бездоказательно раскопали и в третьеразрядная газетенке тиснули. Иное, если на чужой территории да ещё и бывший "комбат" сдает с потрохами....

        Кого он сдаёт с потрохами?ЧВК?Или ополченцев? lol Он знал их как ополченцев.И все они уверен граждане России если что.И чтобы их не пустили в расход политическим играм.Вот Прилепин и озвучил вслух.Какое же это предательство?
      2. loki565
        loki565 Сегодня, 20:01 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Пока их деятельность совпадает с интересами России все норм.
        1. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 Сегодня, 20:15 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Цитата: loki565
          Пока их деятельность совпадает с интересами России все норм.

          Да их деятельность не может не совпадать с интересами России по определению.Они уже все граждане России.Ополчение Донбасса не есть ЧВК!!!! Ополчение это ополчение.А после службы пожалуйста...Мы в свободной стране живём если что.Каждый может быть кем угодно.И Прилепин их знал не как ЧВК.А как ополченцев.А то что там баЦка умудрился обнаружить ЧВК ещё и "Вагнер" wassat Так то его проблемы.Ещё раз не удивлюсь если их в виде ЧОПа пригласили для мероприятия.А тут Лукашенко со своими интригами.
  10. codetalker
    codetalker Сегодня, 19:27 Новый
    • 8
    • 2
    +6
    Лукашенко хотел как в голивудском кино? Тут на днях в Луцке тоже хотели как в кино, а получилось как в квартале 95... Мерзко. А все лишь бы власть свою и своей семьи сохранить. Да и никто в России то не против, но хочется то на всех стульях усидеть... А в результате Беларуссия мчится по пути Украины. Хорошо людям то на Украине живётся?
  11. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 19:30 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Как я и говорил, этот год богат на сюрпризы. Год крысы, что сказать.
    1. Малюта
      Малюта Сегодня, 19:52 Новый
      • 1
      • 3
      -2
      Цитата: 7,62х54
      Как я и говорил, этот год богат на сюрпризы. Год крысы, что сказать.

      Хотелось бы , чтобы она в этом году и сдохла.
      1. 7,62х54
        7,62х54 Сегодня, 19:54 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Или хотя бы ушла
  12. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 19:31 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Лукошенко-Шапокляк
    1. Малюта
      Малюта Сегодня, 19:51 Новый
      • 1
      • 7
      -6
      Цитата: Zaurbek
      Лукошенко-Шапокляк

      Я сильноизвиняюсь, но на Шапокляка больше палпутин похож, а Батька больше на Гену.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 20:22 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Насчёт батьки вы ошибаетесь. Старый лис
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:32 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Есть такая профессия .... кстати, а какая это ПРОФЕССИЯ???
  14. bulava
    bulava Сегодня, 19:34 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    Эх бацька, с огнём играешь.
    1. Малюта
      Малюта Сегодня, 19:50 Новый
      • 1
      • 6
      -5
      Цитата: bulava
      Эх бацька, с огнём играешь.

      А палпутин с чем играет?
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:36 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Счас еще госдеп до кучи выступит.Веселуха намечается.Вроде беларусы нашего блогера за посещение Карабаха в Азербайджан выдавали.Печально все это.
  16. Adimius38
    Adimius38 Сегодня, 19:37 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    больше похоже на грязные игры,только просчитали ли последствия кто может занять пост Лукашенко,а то ведь можно будет услышать Беларусь це европа.
    1. Кирилл Г...
      Кирилл Г... Сегодня, 20:04 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Какие нафиг игры, там давно транзит шел через Минск в разные темные углы. Если бы работали против бацьки все решалось бы не так.
  17. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 19:44 Новый
    • 9
    • 1
    +8
    Что то я ооочень сильно сомневаюсь, что "33 богатыря", нарушая самые примитивные нормы конспирации, прибыли через закрытую границу, свергать Бацьку laughing
    Моя мысль такая - собирались через Минский аэропорт вылетать дальше по своим делам, Белоруссия ведь в отличии от России границы с миром не перекрывала ведь, вот все кому надо сейчас через Минск и улетают, и прилетают
    1. Стройбат запаса
      Стройбат запаса Сегодня, 20:12 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Пересмотрите новостной ролик. не "33 богатыря", а "около 200", из которых 32 захапаны. Логика быларуская, она такая быларуская...
  18. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Сегодня, 19:46 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    с надписью - Целую. Вагнер... laughingМда. Партизаны всё толще. Документов нет, но обнаружены российская тушенка и гречка.
    1. Azimut
      Azimut Сегодня, 20:10 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Пугать майданом народ. Это хоть таким образом Батьки рейтинг поднять. Еще что нибудь не дай бог сгорит, бахнет то можно внешних врагов искать внутри страны. А тут с ним никто не сравниться.
  19. мыслитель
    мыслитель Сегодня, 19:54 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Цитата: Arzt
    Уже собрал Собез. Походу накладка вышла.

    Судя по вступительным словам АГЛ, "накладку" затеяли мерзкую...
    "Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения...

    https://www.belta.by/president/view/lukashenko-sobral-srochnoe-soveschanie-s-chlenami-sovbeza-po-situatsii-s-zaderzhaniem-boevikov-400536-2020/
  20. demo
    demo Сегодня, 20:00 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Почитал. Подумал. Посмеялся.
    Тихо и про себя.
    Представилась такая картина.
    ЧВК Вагнера (Прилепин) решило поехать в РБ для того, чтобы оказать влияние на выборы президента РБ.
    Поехало по собственной инициативе (уже смешно - кто оплатил поездку?)
    Поселились в гостинице. Намозолили глаза.
    Переехали в санаторий.
    Провели рекогносцировку.
    Вечерняя поверка.
    Посты охраны.
    Одежда милитари.

    Обалдеть!
    На кого рассчитано?
    1. demo
      demo Сегодня, 20:27 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Да, еще момент.
      Не курят.Не пьянствуют. Девчонок в номера на хороводы не приглашают.
      Так себя нормальные мужики разве ведут?
      Или ЧВК или гомосексуалисты.
    2. TerribleGMO
      TerribleGMO Сегодня, 20:30 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: demo

      Обалдеть!
      На кого рассчитано?

      На типичный деревенский электорат Лукашенко laughing
  21. Саша Минаков
    Саша Минаков Сегодня, 20:02 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Да Лука за власть не удержится. Пускай мутит что хочет ) Итог диктатора известен. Ростов не резиновый :-)
    1. Tank Hard
      Tank Hard Сегодня, 20:06 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: Саша Минаков
      Ростов не резиновый :-)

      Могут и не взять в Ростов после такого, а конец-однозначно.
  22. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Сегодня, 20:02 Новый
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    +1
    А если подтянулись реконструкторы? Может кино снимали про войну, я сам много раз бегал и стрелял перед камерами в массовках. В одном фильме ухитрился сняться и партизаном и немцем сразу)))
    Цитата: Vlad T
    Цитата: "не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск". Вы уж или наивный или лгун. Отряд тусовался уже почти неделю в Беларуси, какой транзит. Тут грязные политические игры, и зная споры Г.Лукошенки с М.Мишустиным и прочими , ничего исключить нельзя..
    История ложится пятном на руководство, как отряда , так и Москвы в глазах всех белорусов и не только, ибо накалённая ситуация в обществе канун президентских выборов в Беларуси ...Всегда и везде должна быт правда, иначе кривда восторжествует...

    . Ранее УНА-УНСО к вам приезжали, кажется в 2004 году. Но тогда они были не организованы, как ЧВК, просто собралась толпа оказать "братскую" помощь, побузить. Их быстро выперли. В данном случае, оружие из России, тк границы открыты, люди из Украины, Литвы .Туды сюды бродят laughing
  23. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Сегодня, 20:05 Новый
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    +3
    Советовал бы россиянам не ездить в РБ, с пюрерка станется торговать взятыми в плен москалями с Путиным ради продолжения паразитирования.



    Классный у нас "союзник", прямо пробы на шлюховской жопе ставить негде.

    Лукасекам и прочим мои поздравления с очередной победкой Лугабе.
  24. Николай87
    Николай87 Сегодня, 20:05 Новый
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    ЧВКашники сами облажались. Девок местных в санатории не щупали, вот они их и сдали властям. laughing Где их только учат как контактировать с местным населением?! Ведь ясно что не может группа атлетически сложенных, молодых и здоровых парней не интересоваться девчонками. wassat
  25. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 20:09 Новый
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    -1
    Что дальше? Гостеприимнозадый бацька объявит, что его лично Путин хватал за всякое и склонял к постыдному? Окончательно сбрендил "многовекторный".
  26. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 20:09 Новый
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    Цитата: Vlad T
    Цитата: "не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск". Вы уж или наивный или лгун. Отряд тусовался уже почти неделю в Беларуси, какой транзит. Тут грязные политические игры, и зная споры Г.Лукошенки с М.Мишустиным и прочими , ничего исключить нельзя..
    История ложится пятном на руководство, как отряда , так и Москвы в глазах всех белорусов и не только, ибо накалённая ситуация в обществе канун президентских выборов в Беларуси ...Всегда и везде должна быт правда, иначе кривда восторжествует...

    Отряд ВНАГЛУЮ тусовался почти в неделю срока в Белоруссии, нарушая все писанные и неписанные правила конспирации tongue Они, что, все дураки, начиная с их начальства?! wassat Даже в детстве, когда в деревне у бабушки, я тырил банку варенья, то даже тогда меня не разу не запалили!!! good Неужели взрослые дядьки, прожженные, глупее меня, тогдашнего?! feel
  27. Simfy
    Simfy Сегодня, 20:14 Новый
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    бред конечно) но вброс как то анализировать надо... наблюдения, варианты и т.п:
    1) толпа заехала "без палева" в санаторий ... ну блин "Беларусьфильм" )
    2) "самый экзотический" ) прислали и оповестили, что ребята знают как довезти на "Рублёвку!... если "чё")
    3) гастарбайтеры в Беларусь ездят?
    4) какая то фирма наняла охрану, на случай беспорядков
    5) пост выше... транзитные
    6) есть еще варианты? кроме осложнения после коронавируса
  28. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 20:14 Новый
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    • 0
    +1
    Цитата: Стройбат запаса
    Пересмотрите новостной ролик. не "33 богатыря", а "около 200", из которых 32 захапаны. Логика быларуская, она такая быларуская...

    не-не-не, ровно 33 - 33-йтего хапнули отдельно от них - но приписали к ним laughing
  29. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 20:16 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Непонятно, зачем так быстро ФИО опубликовывать? Явно им Белоруссия была ненужна, иначе они бы не кучковались и в милитари одежде всей кучей не прилетали. Странно ведёт себя Белоруссия!
  30. ender
    ender Сегодня, 20:26 Новый
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    как-то буксуют пока "договоренности о транспортном коридоре"..

    Равков охарактеризовал ситуацию, как «очень неприятный факт», который не подтвержден Россией. «Потому что если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Белоруссии, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали», — раскрыл подробности госсекретарь Совбеза.

    https://lenta.ru/news/2020/07/29/mery/
  31. Dikson
    Dikson Сегодня, 20:27 Новый
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    Ладно. Засветились.. В России - запрещено и статья за это полагается.. А В Белоруссии? Тоже статья? А если выдачи потребует некая третья сторона,( пальцем не будем показывать ), с обвинениями в международном терроризме, к примеру? Россия от этих людей откажется? Или всех уже у нас определят в места не столь отдалённые?
  32. Одиссей
    Одиссей Сегодня, 20:28 Новый
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    Какие факты пока говорят о справедливости версии Прилепина о наемниках-транзитерах ?
    Это два факта
    1) Арабская вязь
    2) Суданские деньги.
    Какие против ?
    1) Наемники -вагнеровцы обычно так не перебрасываются.. Версия про "короновирус" совсем для малограмотных. "Короновирус" он только для плебса. "Элита" и ее обслуга (а Вагнер это именно обслуга) ни от какого "коронавируса " не зависят.
    2) Что они делали там неделю ? Если они выбрали такой идиотский маршрут через Египет,то приехали бы к рейсу.
    3) Маршрут переброски наемников через чужую страну без договоренности с ней это мягко скажем вмешательство во внутренние дела. А если все было согласовано,то как могли их взять ? Зачем Лукашенко так ругаться с Москвой перед выборами ? Белорусская оппозиция в любом случае обьявит все это инсценировкой или совместной операцией с Москвой.
  33. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:29 Новый
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    Все очень плохо 14 человек выявлены что они были на Донбассе.Будут вызваны послы России и Украины для дачи обьяснений.
  34. Avior
    Avior Сегодня, 20:33 Новый
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    Повторю пост из прошлой ветки
    https://airport.by/raspisanie-rejsov/vylety
    Это расписание вылетов из Минска
    Если не Берлин брать летели (шутка smile ), то вариантов вылета группы из Минска не так много. В то что летели в Европу или Украину, верится слабо. Глядя на расписание , глаз зацепился за Звартноц. Может, туда и летели по какой- то причине через Минск?
    Но все равно, в таком случае долго рейса ждали....
    Интересно, как дальше события пойдут?
  35. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:35 Новый
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    Цитата: Джек О’Нилл

    https://novayagazeta.ru/news/2020/07/29/163365-belta-pod-minskom-zaderzhali-bolshe-30-boytsov-inostrannoy-chastnoy-voennoy-kompanii

    Чё ж это вы в приличном обществе ссылки на помойки даете?))) Стыдно быть таким неразборчивым