Стрелковое оружие Второй Мировой
Во Вторую мировую войну мир вступил с самыми различными образцами стрелкового оружия. Основные виды этого оружия, по современной классификации, к тому времени уже были созданы. Пожалуй, не было только автоматов - неизменных участников войн второй половины ХХ века. Первые массовые образцы этого оружия стали появляться на вооружении некоторых стран - участников Второй мировой.
Королями поля боя стали пистолеты-пулеметы - советский ППШ и немецкий "Шмайссер", американский "Гаранд" и английский "Стэн".
Самым массовым стрелковым оружием Второй мировой оставались винтовки - русская "трехлинейка", немецкий карабин "Маузер 98К".
Не менее интересны и пистолеты Второй мировой - советский ТТ и немецкий "Люгер-Парабеллум", "Браунинг", "Кольт" и др.
И, конечно, речь пойдёт о пулеметах - чем же были так хороши немецкие MG-34 и MG-42? Выдержат ли они сравнение с русским "Максимом" и созданным в годы войны СГ-43?
Чем воевала пехота во время самой страшной войны ХХ века? Чье оружие было лучше? Какие образцы трофейного оружия солдаты предпочитали взамен своих штатных? Как работает оружие того времени? В чем советские оружейники превзошли иностранных коллег, а в чем уступали им? На эти и многие другие вопросы ответят авторы фильма.
Фильм о стрелковом оружии Второй мировой будет построен на рассказе об основных образцах разных стран мира и сравнении их с советским оружием...
Основу фильма составят современные съемки оружия в музее и на полигоне, в том числе и кадры, снятые на скоростную камеру.
