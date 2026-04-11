Стрелковое оружие Второй Мировой

Во Вторую мировую войну мир вступил с самыми различными образцами стрелкового оружия. Основные виды этого оружия, по современной классификации, к тому времени уже были созданы. Пожалуй, не было только автоматов - неизменных участников войн второй половины ХХ века. Первые массовые образцы этого оружия стали появляться на вооружении некоторых стран - участников Второй мировой.



Королями поля боя стали пистолеты-пулеметы - советский ППШ и немецкий "Шмайссер", американский "Гаранд" и английский "Стэн".

Самым массовым стрелковым оружием Второй мировой оставались винтовки - русская "трехлинейка", немецкий карабин "Маузер 98К".

Не менее интересны и пистолеты Второй мировой - советский ТТ и немецкий "Люгер-Парабеллум", "Браунинг", "Кольт" и др.

И, конечно, речь пойдёт о пулеметах - чем же были так хороши немецкие MG-34 и MG-42? Выдержат ли они сравнение с русским "Максимом" и созданным в годы войны СГ-43?

Чем воевала пехота во время самой страшной войны ХХ века? Чье оружие было лучше? Какие образцы трофейного оружия солдаты предпочитали взамен своих штатных? Как работает оружие того времени? В чем советские оружейники превзошли иностранных коллег, а в чем уступали им? На эти и многие другие вопросы ответят авторы фильма.

Фильм о стрелковом оружии Второй мировой будет построен на рассказе об основных образцах разных стран мира и сравнении их с советским оружием...

Основу фильма составят современные съемки оружия в музее и на полигоне, в том числе и кадры, снятые на скоростную камеру.

  Konnick
    Сегодня, 06:00
    Раньше не видел фото, которое на заставке. Медаль За Отвагу до 43-го года, знак рядом с орденом Отечественной Войны, вероятнее всего "Отличный Разведчик". И опять же ППШ с дисковым магазином, а не с секторным и тем более не с ППС. У кого стрелковое оружие было основное, у того был ППШ с дисковым магазином
  роман66
    Сегодня, 06:51
    Доколе!! Доколе, авторы на ВО будут называть "Шмайссером" - МР - 38????