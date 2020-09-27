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Ракета голубиной почтой. Проект «Голубь»

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Ракета голубиной почтой. Проект «Голубь»

Макет носового обтекателя, созданный в рамках проекта «Голубь»


Почтовые голуби достаточно активно использовались в годы Первой и Второй мировой войны. Использование голубей в качестве крылатых связных имеет тысячелетнюю историю, о таком применении пернатых знали ещё в армии Александра Македонского. Однако в годы Второй мировой войны в США решили пойти гораздо дальше. Психолог-бихевиорист Беррес Фредерик Скиннер предложил совершенно новый способ использования голубей. Разрабатываемый при его участии научно-исследовательский проект получился настолько необычным, что до сих пор входит в различные рейтинги самых странных военных изобретений в человеческой истории.

Появление проекта «Голубь»


Неизвестно, изучали ли американские инженеры и ученые славянские легенды и предания, но первое описание боевого применения голубей можно найти именно в нашей истории. Согласно славянской легенде, месть княгини Ольги древлянам состояла из четырех событий. Во время последнего киевское войско под руководством княгини Ольги осаждало Искоростень больше года, но так и не смогло взять город, защитники которого считали, что пощады им не будет. Понимая, что город не взять, княгиня отправила своих послов с предложением выплаты дани, которая заключалась в выдаче трех голубей и трех воробьев с каждого двора. Столь необычную просьбу она обосновала тем, что ранее уже сполна отомстила за смерть своего мужа князя Игоря и хотела бы установить меньшую дань, чтобы наладить отношения с древлянами.

Дань была собрана и выплачена, после чего ночью воины княгини Ольги привязали к каждой птице трут и подожгли его, выпустив птиц на волю. Голуби и воробьи вернулись назад в город, где начались многочисленные пожары, после чего защитники вынуждены были сдаться. Отечественные историки до сих пор спорят между собой о том, имела ли эта история под собой хоть какое-то основание. Одно можно сказать наверняка: даже если сюжет истории был полностью выдуман и позднее включен в летописи, его создатели знали о голубях достаточно. Голубь справедливо считается одной из наиболее умных птиц, обладающей хорошей памятью и развитой природной навигацией. Голуби хорошо запоминают местность и всегда возвращаются домой. Все это в свое время и привело к повсеместному распространению почтовых голубей.


Отдавая отчет способностям голубя, в США в годы войны задумались над тем, чтобы использовать птицу, обладающую отличными способностями к навигации, в качестве живой головки самонаведения управляемых боеприпасов. В те годы даже такая хорошо развития страна, как США, не могла себе позволить решить эту проблему на доступном техническом уровне. До создания высокоточного оружия и самонаводящихся на цель снарядов, ракет и бомб было ещё далеко. А вот биологического материала под рукой было в достатке. Именно в такой обстановке в начале 1940-х годов и родился на свет проект по созданию управляемого вооружения, оснащенного биологическими системами наведения на цель.

Необычный научно-исследовательский проект реализовывался в США в рамках двух программ. Первая, просуществовавшая с 1940 по 1944 год, носила название «Голубь». Вторая, разрабатываемая с 1948 по 1953 год, носила название «Оркон». «Оркон» — сокращение от Organic Control (органическое управление). К этим проектам приложил руку известный психолог-бихевиорист Беррес Фредерик Скиннер, которого специалисты считают одним из самых влиятельных психологов XX века. Помимо психологии, Скиннер прославился как изобретатель и писатель.

Разрабатываемые при его непосредственном участии проекты были направлены на создание управляемых вооружений с биологической системой наведения на цель. Основой этой биологической системы наведения стал почтовый голубь. Проекты имели государственное финансирование по линии Управления научных исследований США. Генеральным частным подрядчиком работ была корпорация General Mills. При этом сам проект «Голубь» первоначально входил в более обширную федеральную исследовательскую программу по созданию различных управляемых систем вооружений и боевого применения разных теплокровных животных и птиц (ракетное, авиационное, торпедное и другое вооружение).


Психолог-бихевиорист Беррес Фредерик Скиннер

Реализация проекта «Голубь»


Скиннер неслучайно пришел к идее использовать голубей в качестве живых головок самонаведения. Какой бы странной ни выглядела его идея, надо понимать, что в те годы ни о каких компьютерных системах, продвинутой электронике и GPS речь просто не шла. Важным также является то, что данная работа психолога стала логичным продолжением проводимых им ранее исследований. Беррес Фредерик Скиннер работал с различными животными начиная с 1930-х годов. Несмотря на скептическое отношение многих военных, на свои исследования Скиннер получил от государства 25 тысяч долларов.

В некотором роде это был американский академик Павлов. Только вместо собак он занимался с голубями и крысами. В лаборатории психолога и физиолога всегда можно было найти большое количество различных устройств, к примеру, коробочек с контактами, лампочками и кормушками, которые работали в автоматическом режиме и предназначались для опытов и изучения рефлексов животных. В годы Второй мировой войны Скиннера просто посетила мысль об использовании минимального интеллекта голубей, а точнее, выработанных у птиц рефлексов, в системах управления высокоточным оружием. Ученый действительно верил в возможность того, что почтовые голуби смогут вывести управляемый боеприпас, например, планирующую бомбу, в цель с отклонением в пределах шести метров. Собственно, все проводимые им тесты лишь подчеркивали возможность такого подхода.

Почтовых голубей для эксперимента выбрали по нескольким причинам. Во-первых, это была легкая птица, во-вторых, голуби легко адаптировались и обучались, в-третьих, почтовые голуби были хорошо распространены и легкодоступны. Сами голуби помещались в носовой части боеприпаса. Для наведения на цель могли использоваться один или три голубя, которые помешались в специальные «жакеты», или держатели, которые надежно фиксировали птиц, оставляя свободной для движения только голову.


Процесс дрессировки живой головки самонаведения

Перед каждым голубем размещался матовый экран, на который с помощью сложной системы линз проецировалось изображение местности, транслируемое с носовой части бомбы. Как полагали разработчики проекта, каждый голубь будет клевать экран, снабженный специальными электрическими контактами, удерживая «прицел» на цели. Такому поведению голуби обучались в процессе тренировок. У птиц просто вырабатывали рефлекс, используя для их обучения настоящие кадры аэрофотосъемки местности или силуэты нужных объектов или боевых кораблей. У птиц вырабатывали рефлекс по клеванию установленного перед ними экрана, на котором они видели нужный объект. Каждый такой клевок подавал сигналы на сервоприводы органов управления планирующей бомбы или ракеты, корректируя траекторию движения боеприпаса. Само обучение птиц строилось на простом вознаграждении за нужные дрессировщику действия. В качестве подкормки использовались различные семена или зерна кукурузы.

В системе управления боеприпасами могли использоваться один или три голубя. Три голубя повышали точность наведения на цель. Здесь на практике реализовывался демократический принцип, когда решение принималось большинством голосов. Рули управления планирующей бомбы или ракеты отклонялись лишь в том случае, если близкое решение с клевком по цели на прародителе современного тачскрина принимали хотя бы два из трех голубей.

Проведенные эксперименты показывали, что почтовые голуби вполне могут отслеживать цель на протяжении как минимум 80 секунд, совершая при этом до четырех клевков в секунду по видимой на экране цели. Проведенные уже в начале 1950-х годов в рамках проекта «Оркон» исследования показывали, что голуби в состоянии корректировать полет противокорабельной ракеты, летящей со скоростью около 400 миль в час. По некоторым данным, голуби были в состоянии удерживать перед собой изображение цели как минимум в 55,3% запусков. При этом у такой системы наведения был явный и очевидный минус: использовать её можно было только в дневное время при хорошей видимости.

Судьба проектов «Голубь» и «Оркон»


Несмотря на положительные результаты тренировок голубей и создание образцов системы наведения и макетов, проект «Голубь» так и не был доведен до реализации. Многие справедливо считали идею непрактичной, а кто-то и откровенно безумной. Как говорил позднее сам исследователь: «Наша проблема была в том, что нас не воспринимали всерьез». Программу полностью свернули 8 октября 1944 года. Военные решили прекратить программу и её финансирование, перенаправив силы в другие «многообещающие» проекты.


Макет носового обтекателя, созданного в рамках проекта «Голубь», в Национальном музее американской истории

Больше всего в этой истории повезло почтовым голубям, из которых готовили настоящих камикадзе. Всем пернатым посчастливилось выжить. 24 подготовленных и обученных в рамках проекта птицы Скиннер забрал к себе домой.

Второй раз к проекту по созданию биологической системы наведения вернулись в США уже после завершения Второй мировой войны. Проект под названием «Оркон» прорабатывался с 1948 по 1953 год. На этот раз он был инициирован ВМС США. Программу окончательно свернули в 1953 году: к тому моменту первые электронные и электромеханические системы управления боеприпасами достигли необходимого уровня совершенства и доказали свою эффективность.
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19 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Вчера, 05:55 Новый
    +4
    Человек такая зараза... что даже из символа мира, чистоты, любви, безмятежности и надежды сделает оружие ....
    1. Русь
      Русь Вчера, 06:21 Новый
      +1
      Все опошлит....
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 06:22 Новый
      +1
      Цитата: Mouse
      Человек такая зараза...

      yes
      Вы не поверите, но первая мысль была именно такой же. Жаль, что это имеет вполне реалистичное сходство:
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      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Вчера, 07:57 Новый
        +9
        В фильме-комедии "про шпионов"- "Бей первым, Фредди" как раз, и показано наведение ракет голубями.... Старое кино, но забавное....
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Вчера, 08:50 Новый
          0
          Я сразу вспомнил этот фильм, пародию на шпионский боевик. Оказывается, идеи с голубями действительно серьёзно разрабатывались.
        2. sabakina
          sabakina Вчера, 09:48 Новый
          0
          Цитата: Улиточник N9
          В фильме-комедии "про шпионов"- "Бей первым, Фредди" как раз, и показано наведение ракет голубями.... Старое кино, но забавное....

          Улиточник, если честно, не смотрел. Но мне больше нравится это....
        3. Комментарий был удален.
        4. УВБ
          УВБ Вчера, 12:19 Новый
          0
          Эпизод о подготовке голубей. А вообще прикольный фильм, рекомендую посмотреть, кто не видел. [media=https://vk.com/video319895151_456239020]
    3. dauria
      dauria Вчера, 10:49 Новый
      0
      что даже из символа мира, чистоты, любви, безмятежности и надежды сделает оружие ....


      С древних времён кони, слоны, собаки . Не говоря уж про вирусы, бактерии .И зараженные зверюшки, выпускаемые на территорию противника. .Даже "гуси Рим спасли".
      Интересно другое - даже в 80-е телевизионные ГСН нуждались в точном целеуказании - записать часть картинки с камеры ракеты в её
      память в качестве цели . Отслеживать повороты и отклонения и обновлять "эталон" по мере подлёта к цели.
      В какой момент собирались "включать" голубя в контур управления ? Когда цель уже видна лётчику ? Что делали с растущими размерами картинки ?
    4. AllBiBek
      AllBiBek Вчера, 17:32 Новый
      +1
      Я вам больше скажу, этот символ мира, чистоты, любви, и безмятежности забрал миллионы и десятки миллионов людских жизней.
      Ибо почти вся эпоха дымного пороха - на голубином дерьме в роли основного компонента для оного.
      А почему, по-вашему, горожане повсеместно и как одержимые держали голубятни? Голубиный помёт стоил денег, а местами горожанам даже вменялось в обязанность содержать голубятни, а весь помёт принадлежал королю, герцогу, дожу, или кому ещё из сильных мира сего.
  2. тлауикол
    тлауикол Вчера, 06:27 Новый
    +1
    Интересная мысль. Но срок годности такой Гсн сильно ограничен, да и скорость тоже
  3. parusnik
    parusnik Вчера, 07:48 Новый
    0
    Чего только человечество не придумает, для собственного уничтожения..И кстати не мало уже придумано.
  4. тлауикол
    тлауикол Вчера, 08:18 Новый
    0
    А ведь так можно было и крупных дневных и ночных птиц использовать в качестве барражирующих боеприпасов. 200-400г БЧ вполне могли нести. Да и без нагрузки любая стая уток, ворон, чаек может блокировать аэродром, например
    1. ares1988
      ares1988 Вчера, 09:05 Новый
      0
      Летучих мышей с маленькими зажигательными бомбами планировалось использовать.
  5. igordok
    igordok Вчера, 09:11 Новый
    +2
    В датской кинокомедии 1965г. "Бей первым, Фредди", обыгрывается ситуация с наведением при помощи голубя.
  6. Narak-zempo
    Narak-zempo Вчера, 10:35 Новый
    +3
    Мне больше вариант с противотанковой собакой нравится.
    Сидит себе такой Бобик или Жучка (ведь дворняг брали как самых сообразительных) в боевой готовности (то есть, голодный). Кругом всё грохочет, взрывается. И вдруг радостный (для собаки, не для хозяев laughing) звук танковых моторов. И его с напутствием "Давай, Шарик, давай!" спускают с привязи. И Шарик бежит, не замечая стрельбы, потому что под танком ему точно дадут вкусную косточку, как уже было много раз на тренировках. Даже раненый бежать продолжает. И никогда не узнает (если, конечно, мина на спине сработает штатно), что косточки под танком нет, но это и неважно, ведь все собаки попадают в рай laughing
  7. Brylevsky
    Brylevsky Вчера, 10:49 Новый
    +2
    В той или иной степени способностью к навигации обладают все птицы (кроме курицы и киви), не только голуби, а так же рыбы (рекордсмен - угорь). Причем, некоторым перелётным птицам даже не нужен "визуальный контакт с целью", потому что они могут лететь выше облаков, а так же ночью, - соответственно, цель не будет видна. В отсутствии визуальных ориентиров для своей ориентации в пространстве они используют: днём - солнце; ночью - звёзды. На эту тему есть замечательная детская книжка:
  8. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 12:54 Новый
    +2
    Ты глядиии ! Вспомнили голубиную "ГСН" ! Ну, что ж ..."на безрыбье и рак рыба "... ! Вот только птичек ,пожалуй, не стоит скоропалительно обвинять в поджоге ! Есть серьёзные историки,исследователи,которые приводят аргументированные доводы, что история с пернатами поджигателями -враки ! Если не изменяет память, то даже ,где-то, эксперимент проводили с птичками и "спичками" ! Птицы метались в небе, но не летели в гнёзда ! И чаго до сизарей докопались ? Другой живности разве нет ? Опять же, если не подводит память,то вспоминается когда-то читанное о том ,что пытались и кошек использовать ,как "ГСН" в ракетах "воздух-воздух" ! А в Пентагоне ,вабче, энтомологи правят бал ! Собираются создавать тараканов-киборгов , "сознательно и целенаправленно" замыкающих контакты в военной электронике , портящих изоляцию проводов, записывающих и передающих нужные информационные сигналы ! Правда,конкуренцию им составляют родентологи со своими "кибер- мышами"(!) ,ну...пожуём-увидим "ху из ху" ! Но всё это фигня по сравнению с неким проектом, где собираются задействовать многоклеточное,но простое "животное"...! Не помню в данный момент,что это за живность ...пусть будет ...типа земляного червя ! Суть проекта-изучение телепатической связи между разделёнными "сегментами" одной и той же особи ! В обчем , червячка делили пополам ...одна половинка оставалась на "командном центре"; а вторая-на стратегической субмарине... Утверждалось,что ,когда "командную" половинку "перетрахивали" электрическим импульсом,то половинка на субмарине тоже дергалась ! Отсюда , у военно-ученых "живодёров" появилось маниакальное желание использовать такой эффект для создания систем дальней связи и систем наведения оружья ! Уж не знаю,смогут ли ученые схватить за "жабры" этот червячно-телепатический эффект , но похожий эффект обнаружен и в "мире неживого"..."квантовом мире"...!
    1. vVvAD
      vVvAD Вчера, 17:14 Новый
      0
      Угу, квантовая телепортация yes
      Так что руки прочь от червячков, живодёры! laughing
  9. Destroyermen
    Destroyermen Вчера, 15:16 Новый
    +2
    Если кому интересно детальное описание - как это работало и как обучали голубей - то оно есть в моей статье:

    https://fonzeppelin.livejournal.com/128151.html