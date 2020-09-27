Ракета голубиной почтой. Проект «Голубь»

Макет носового обтекателя, созданный в рамках проекта «Голубь»
Почтовые голуби достаточно активно использовались в годы Первой и Второй мировой войны. Использование голубей в качестве крылатых связных имеет тысячелетнюю историю, о таком применении пернатых знали ещё в армии Александра Македонского. Однако в годы Второй мировой войны в США решили пойти гораздо дальше. Психолог-бихевиорист Беррес Фредерик Скиннер предложил совершенно новый способ использования голубей. Разрабатываемый при его участии научно-исследовательский проект получился настолько необычным, что до сих пор входит в различные рейтинги самых странных военных изобретений в человеческой истории.
Появление проекта «Голубь»
Неизвестно, изучали ли американские инженеры и ученые славянские легенды и предания, но первое описание боевого применения голубей можно найти именно в нашей истории. Согласно славянской легенде, месть княгини Ольги древлянам состояла из четырех событий. Во время последнего киевское войско под руководством княгини Ольги осаждало Искоростень больше года, но так и не смогло взять город, защитники которого считали, что пощады им не будет. Понимая, что город не взять, княгиня отправила своих послов с предложением выплаты дани, которая заключалась в выдаче трех голубей и трех воробьев с каждого двора. Столь необычную просьбу она обосновала тем, что ранее уже сполна отомстила за смерть своего мужа князя Игоря и хотела бы установить меньшую дань, чтобы наладить отношения с древлянами.
Дань была собрана и выплачена, после чего ночью воины княгини Ольги привязали к каждой птице трут и подожгли его, выпустив птиц на волю. Голуби и воробьи вернулись назад в город, где начались многочисленные пожары, после чего защитники вынуждены были сдаться. Отечественные историки до сих пор спорят между собой о том, имела ли эта история под собой хоть какое-то основание. Одно можно сказать наверняка: даже если сюжет истории был полностью выдуман и позднее включен в летописи, его создатели знали о голубях достаточно. Голубь справедливо считается одной из наиболее умных птиц, обладающей хорошей памятью и развитой природной навигацией. Голуби хорошо запоминают местность и всегда возвращаются домой. Все это в свое время и привело к повсеместному распространению почтовых голубей.
Отдавая отчет способностям голубя, в США в годы войны задумались над тем, чтобы использовать птицу, обладающую отличными способностями к навигации, в качестве живой головки самонаведения управляемых боеприпасов. В те годы даже такая хорошо развития страна, как США, не могла себе позволить решить эту проблему на доступном техническом уровне. До создания высокоточного оружия и самонаводящихся на цель снарядов, ракет и бомб было ещё далеко. А вот биологического материала под рукой было в достатке. Именно в такой обстановке в начале 1940-х годов и родился на свет проект по созданию управляемого вооружения, оснащенного биологическими системами наведения на цель.
Необычный научно-исследовательский проект реализовывался в США в рамках двух программ. Первая, просуществовавшая с 1940 по 1944 год, носила название «Голубь». Вторая, разрабатываемая с 1948 по 1953 год, носила название «Оркон». «Оркон» — сокращение от Organic Control (органическое управление). К этим проектам приложил руку известный психолог-бихевиорист Беррес Фредерик Скиннер, которого специалисты считают одним из самых влиятельных психологов XX века. Помимо психологии, Скиннер прославился как изобретатель и писатель.
Разрабатываемые при его непосредственном участии проекты были направлены на создание управляемых вооружений с биологической системой наведения на цель. Основой этой биологической системы наведения стал почтовый голубь. Проекты имели государственное финансирование по линии Управления научных исследований США. Генеральным частным подрядчиком работ была корпорация General Mills. При этом сам проект «Голубь» первоначально входил в более обширную федеральную исследовательскую программу по созданию различных управляемых систем вооружений и боевого применения разных теплокровных животных и птиц (ракетное, авиационное, торпедное и другое вооружение).
Психолог-бихевиорист Беррес Фредерик Скиннер
Реализация проекта «Голубь»
Скиннер неслучайно пришел к идее использовать голубей в качестве живых головок самонаведения. Какой бы странной ни выглядела его идея, надо понимать, что в те годы ни о каких компьютерных системах, продвинутой электронике и GPS речь просто не шла. Важным также является то, что данная работа психолога стала логичным продолжением проводимых им ранее исследований. Беррес Фредерик Скиннер работал с различными животными начиная с 1930-х годов. Несмотря на скептическое отношение многих военных, на свои исследования Скиннер получил от государства 25 тысяч долларов.
В некотором роде это был американский академик Павлов. Только вместо собак он занимался с голубями и крысами. В лаборатории психолога и физиолога всегда можно было найти большое количество различных устройств, к примеру, коробочек с контактами, лампочками и кормушками, которые работали в автоматическом режиме и предназначались для опытов и изучения рефлексов животных. В годы Второй мировой войны Скиннера просто посетила мысль об использовании минимального интеллекта голубей, а точнее, выработанных у птиц рефлексов, в системах управления высокоточным оружием. Ученый действительно верил в возможность того, что почтовые голуби смогут вывести управляемый боеприпас, например, планирующую бомбу, в цель с отклонением в пределах шести метров. Собственно, все проводимые им тесты лишь подчеркивали возможность такого подхода.
Почтовых голубей для эксперимента выбрали по нескольким причинам. Во-первых, это была легкая птица, во-вторых, голуби легко адаптировались и обучались, в-третьих, почтовые голуби были хорошо распространены и легкодоступны. Сами голуби помещались в носовой части боеприпаса. Для наведения на цель могли использоваться один или три голубя, которые помешались в специальные «жакеты», или держатели, которые надежно фиксировали птиц, оставляя свободной для движения только голову.
Процесс дрессировки живой головки самонаведения
Перед каждым голубем размещался матовый экран, на который с помощью сложной системы линз проецировалось изображение местности, транслируемое с носовой части бомбы. Как полагали разработчики проекта, каждый голубь будет клевать экран, снабженный специальными электрическими контактами, удерживая «прицел» на цели. Такому поведению голуби обучались в процессе тренировок. У птиц просто вырабатывали рефлекс, используя для их обучения настоящие кадры аэрофотосъемки местности или силуэты нужных объектов или боевых кораблей. У птиц вырабатывали рефлекс по клеванию установленного перед ними экрана, на котором они видели нужный объект. Каждый такой клевок подавал сигналы на сервоприводы органов управления планирующей бомбы или ракеты, корректируя траекторию движения боеприпаса. Само обучение птиц строилось на простом вознаграждении за нужные дрессировщику действия. В качестве подкормки использовались различные семена или зерна кукурузы.
В системе управления боеприпасами могли использоваться один или три голубя. Три голубя повышали точность наведения на цель. Здесь на практике реализовывался демократический принцип, когда решение принималось большинством голосов. Рули управления планирующей бомбы или ракеты отклонялись лишь в том случае, если близкое решение с клевком по цели на прародителе современного тачскрина принимали хотя бы два из трех голубей.
Проведенные эксперименты показывали, что почтовые голуби вполне могут отслеживать цель на протяжении как минимум 80 секунд, совершая при этом до четырех клевков в секунду по видимой на экране цели. Проведенные уже в начале 1950-х годов в рамках проекта «Оркон» исследования показывали, что голуби в состоянии корректировать полет противокорабельной ракеты, летящей со скоростью около 400 миль в час. По некоторым данным, голуби были в состоянии удерживать перед собой изображение цели как минимум в 55,3% запусков. При этом у такой системы наведения был явный и очевидный минус: использовать её можно было только в дневное время при хорошей видимости.
Судьба проектов «Голубь» и «Оркон»
Несмотря на положительные результаты тренировок голубей и создание образцов системы наведения и макетов, проект «Голубь» так и не был доведен до реализации. Многие справедливо считали идею непрактичной, а кто-то и откровенно безумной. Как говорил позднее сам исследователь: «Наша проблема была в том, что нас не воспринимали всерьез». Программу полностью свернули 8 октября 1944 года. Военные решили прекратить программу и её финансирование, перенаправив силы в другие «многообещающие» проекты.
Макет носового обтекателя, созданного в рамках проекта «Голубь», в Национальном музее американской истории
Больше всего в этой истории повезло почтовым голубям, из которых готовили настоящих камикадзе. Всем пернатым посчастливилось выжить. 24 подготовленных и обученных в рамках проекта птицы Скиннер забрал к себе домой.
Второй раз к проекту по созданию биологической системы наведения вернулись в США уже после завершения Второй мировой войны. Проект под названием «Оркон» прорабатывался с 1948 по 1953 год. На этот раз он был инициирован ВМС США. Программу окончательно свернули в 1953 году: к тому моменту первые электронные и электромеханические системы управления боеприпасами достигли необходимого уровня совершенства и доказали свою эффективность.