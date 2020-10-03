Броневик вместо мотоцикла. Проект Hillman Gnat (Великобритания)

Броневик Gnat, вид слева. Фото Warwheels.net
В 1939-1940 гг. на фоне начавшейся войны Великобритания ускорила работы по созданию перспективных боевых бронированных машин. Вместе с прочими образцами разрабатывались бронеавтомобили разных классов. Некоторые результаты этого процесса были более чем интересными. Так, автомобилестроительная компания Hillman Motor Car Co. разработала легкий броневик Gnat, отличавшийся весьма оригинальной конструкцией.
Броневик вместо мотоцикла
В предвоенный период в британской армии широкое распространение получили незащищенные мотоциклы с колясками, вооруженные пулеметом. Такая техника использовалась разведчиками, связистами и т.д. Однако мотоциклы имели ряд объективных недостатков, вследствие чего появилось предложение об их частичной замене легкими броневиками.
Инициатором новой программы стал инспектор Королевского танкового корпуса бригадный генерал Вивьен В. Поуп. Вскоре армия сформировала требования к новой технике и запустила конкурс по ее разработке. Готовность создать и построить новый броневик выразили две компании – Hillman и Morris Motor Limited.
Заказчик желал получить легкий броневик с противопульной защитой и пулеметным вооружением, способный осуществлять патрулирование, вести разведку и т.д. Накладывались достаточно жесткие ограничения по габаритам, массе и стоимости. Именно это определило характерный облик будущего броневика Gnat («Комар» или «Мошка») от «Хиллмен».
Бронированный «Комар»
В основу нового броневика положили шасси, выполненное на серийных агрегатах. С начала тридцатых Hillman Motor Car выпускала легковой автомобиль Minx, а в 1939-40 гг. на его базе выполнили легкий грузовик Hillman 10hp Utility Car или Tilly. Простой и технологичный «Тилли» посчитали удобной основой для легкого броневика, однако требовалась некоторая переработка.
Вид спереди. Фото Warwheels.net
Существующее шасси перекомпоновали под новые требования. Двигатель «Хиллмен» объемом 1,5 л и мощностью 10 л.с. вместе с радиатором перенесли в заднюю часть рамы. Перед ним поставили «развернутую» механическую коробку передач. Трансмиссию пришлось переделать, чтобы сохранить привод заднего моста – на нем остался штатный дифференциал. Колесная формула осталась прежней – 4х2.
Шасси сохранило ходовую часть простейшей конструкции. Использовались два неразрезных моста на вертикальных пружинах. Ступицы, колесные диски и шины заимствовались у серийного «Тилли».
Броневик получил оригинальный корпус характерной формы. Его собрали из нескольких катаных деталей толщиной не более 5-7 мм, обеспечивавших защиту только от пуль и осколков. Для экономии материалов и сокращения массы ограничено использовались рациональные углы наклона. Из-за требований по поперечным габаритам корпус получился достаточно узким и не слишком удобным для экипажа.
Лобовая защита была выполнена из двух наклонных листов; в верхнем имелся проем под смотровой люк водителя. Также на нем ставилась единственная фара. Нижний лобовой лист выполнили более широким, что позволило частично прикрыть подвеску. Использовались выгнутые наружу вертикальные борта, позволявшие увеличить объем «боевого отделения». Кормовой моторный отсек получил крышу из нескольких деталей. Сверху машину защищала крыша с отверстием под турель. На бортах корпуса установили несколько ящиков для имущества.
Экипаж состоял из двух человек – как на мотоциклах с пулеметом. В передней части корпуса разместили водителя; он мог использовать люк в левом борту. Командир-стрелок находился позади водителя и попадал на свое место через открытый люк крыши с турелью. Средства внутренней и внешней связи отсутствовали.
Легкий грузовик Hillman Tilly — база для "Комара". Фото Wikimedia Commons
Вооружение броневика состояло из одного пулемета Bren с магазинным питанием. Турель под пулемет имела широкий броневой щиток и обеспечивала круговую наводку; имелся уравновешивающий механизм. Внутри корпуса предусматривались стеллажи для запасных магазинов.
По габаритам и массе «Комар» почти не отличался от серийного «Тилли». То же касалось и ходовых характеристик. Броневик мог перемещаться по асфальтированным и грунтовым дорогам с показателями на уровне других автомобилей своего времени.
Долгие испытания
Уже в 1940 г. компания Hillman построила первый опытный броневик Gnat. Вскоре за ним последовали еще три прототипа. Почти одновременно с этим свою технику представили конкуренты из «Моррис» – это был броневик Salamander. Два бронеавтомобиля испытывались одновременно и сравнивались друг с другом, а также с другой техникой британской армии.
В ходе испытаний было установлено, что Hillman Gnat имеет очевидные преимущества перед мотоциклом с коляской и пулеметом. Автомобильное шасси было удобнее трехколесного, корпус защищал людей от природных явлений и пуль, а поворотная турель позволяла эффективнее использовать пулемет. В целом «Комар» выглядел весьма удачной заменой для мотоциклов.
При этом имелся ряд серьезных недостатков. Двигатель оказался недостаточно мощным и не справлялся с нагрузкой от бронекорпуса. Исходно легковое шасси с задним приводом плохо работало на бездорожье. Из-за узкого корпуса центр тяжести располагался слишком высоко и грозил опрокидыванием. Обитаемый отсек был тесным и неудобным – в ряде ситуаций это даже угрожало безопасности экипажа.
Современная реплика броневика. Фото Wofmd.com
Таким образом, броневик Gnat по совокупности характеристик и возможностей был лучше любого мотоцикла. Одновременно с этим он по всем параметрам проигрывал любому «полноценному» бронеавтомобилю. В частности, более удачным оказался даже не самый совершенный Morris Salamander.
Сравнительные испытания продолжались до середины 1941 г. и показали, что два новых броневика не слишком удачны и не соответствуют основным требованиям армии. Командование, за исключением генерала Поупа, с самого начала скептически относилось к двум проектам. Неудовлетворительные результаты испытаний лишь подтвердили такую точку зрения.
Проект без будущего
Будущее двух броневиков еще не было окончательно решено, но вызывало справедливые сомнения. 5 октября 1941 г. генерал-лейтенант В. Поуп трагически погиб в Египте – проекты остались без единственного влиятельного сторонника. Командование вновь оценило представленные образцы и в начале 1942 г. распорядилось прекратить работы.
Четыре опытных «Комара» списали и утилизировали за ненадобностью. Компании Hillman и Morris вновь сосредоточили усилия на производстве автомобильной и военной техники нескольких типов. Подобная продукция самым активным образом использовалась в тылу и на фронте и вносила свой вклад в будущую победу, в отличие от неудачных броневиков.
Оригинальные броневики от «Хиллмен» не сохранились. Теперь их можно увидеть только на немногочисленных фотографиях. Несколько лет назад появилась возможность рассмотреть натурный образец. В 2017 г. на британском фестивале Tankfest группа энтузиастов представила самостоятельно изготовленную реплику броневика. Машина в целом похожа на исторический прототип, хотя имеет некоторые отличия.
Таким образом, оригинальная идея замены мотоциклов легкими броневиками столкнулась с трудностями на стадии реализации и не дала желаемых результатов. Впрочем, развитие бронеавтомобильного направления не ограничивалось одними лишь Gnat и Salamander, и армия не осталась без необходимой ей техники.