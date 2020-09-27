Военное обозрение
Войти Регистрация

Големы. От Ветхого Завета до компьютерных игр

80

Афиша фильма «Голем», 1915 г.


Всевозможных големов, наравне со многими другими персонажами, порожденными фольклором того или иного народа либо созданными фантазией мистически настроенных писателей, в настоящее время смело можно считать явлением современной культуры. Сегодня големы являются непременным атрибутом некоторых произведений жанра «фэнтези» и компьютерных игр. Трудно найти человека, который ничего не слышал бы о них, хотя представления многих наших современников порой весьма далеки от реальности. Многие считают их своеобразными «роботами», созданными с помощью черной магии. И даже Стругацкие в повести «Понедельник начинается в субботу», нисколько не смущаясь, пишут: «Голем – один из первых кибернетических роботов…»

Как мы увидим дальше, это не совсем верно: на древнюю легенду перенесены представления сегодняшнего дня.

Но где же первоисточник? Откуда людям вообще стало известно о големах, их свойствах способах создания?

Слово «голем» – одно из древнейших в мире, оно упоминается еще в Ветхом Завете. Там оно используется для обозначения какой-то эмбриональной или неполноценной субстанции. В XVI стихе 139-го Псалма слово «голем» употребляется в значении «зародыш», «эмбрион», либо «нечто бесформенное», «необработанное»: «Големом видели меня очи Твои».

В иудейском описании почасового сотворения мира «големом» именуется этап создания тела без души.

Для описания чего-либо неоформленного этот термин также используется и в Талмуде.

Предполагают, что данное слово происходит от gelem, означающего «сырой материал».

В средневековых текстах под «големом» часто понимается неодушевленное человеческое тело. А вот в некоторых иудейских текстах того времени данный термин используется уже как один из синонимов неразвитого человека. В современном иврите слово «голем» буквально означает «кокон», но может также означать «дурак», «глупый» или «тупой». В идише слово «голем» часто употребляется как жаргонное, в качестве оскорбления кого-то неуклюжего или медлительного. Более того, производное от него слово в качестве жаргонизма проникло и в современный русский язык. Вы, наверное, слышали его — это оскорбительное прилагательное «голимый».

Но основные представления о големах сложились в средние века, причем не сразу, а постепенно, пока не сложилась каноническая легенда, существующая в нескольких незначительно различающихся вариантах. Все этапы появления и эволюции этой легенды четко прослеживаются. В настоящее время историки и исследователи смогли придти к определенному консенсусу.

Чешский исследователь О. Элиаш дает понятию «голем» такое определение:

«Глиняная фигура человеческого образа, оживляемая мощью Слова в соответствии с традициями еврейской кабалистики».

Действительно, в ряде религиозных иудаистских текстов, в первую очередь каббалистических, говорится о принципиальной возможности сотворения Голема. Голем здесь — живое существо, созданное полностью из неодушевленной материи, у него отсутствует свобода выбора и принятия решений.

О том же рассказывается в Талмуде (Трактат Синедрион 38b), где утверждается, что даже Адам первоначально был создан как голем, когда пыль «замесили в бесформенный кусок». Считалось, что святые раввины, наиболее мудрые, морально чистые и незапятнанные, в конце жизни могли получить часть божественного знания и могущества. Именно они и могли создавать големов, более того, наличие у раввина такого слуги считалось знаком его особой мудрости и святости.

Големы. От Ветхого Завета до компьютерных игр

Кадр из фильма «Голем, как он пришел в мир», 1920 г.

Но при этом всегда подчёркивалось, что все, созданное человеком, сколь бы святым он ни был, – лишь тень созданного Богом. И потому, например, големы неспособны были говорить и не обладали собственным разумом. Для выполнения задания им требовалась подробная инструкция, которую они выполняли буквально. Так что составлять такую инструкцию требовалось очень тщательно.

Для создания голема можно было использовать любую нерастительную материю: глину, воду, кровь. А для их оживления необходимо было следовать определенному магическому ритуалу, совершить который можно было только при особом расположении звезд. В создании голема должны участвовать 4 стихии и 4 темперамента. Одну стихию и один темперамент представляла сама глина, еще три – раввин и два его помощника.

Считалось, что големы были не единственными одушевлёнными созданиями, которые могли создать древние мудрецы. В XII веке в Вормсе вышел сборник комментариев к Книге Бытия на иврите, из которого в Европе узнали, что существует пять групп таких существ: оживленные мертвецы, «адские курицы» (создания из яиц), мандрагоры, гомункулы. В этом труде лишь говорится о принципиальной возможности создания гомункулов. А вот первые задокументированные опыты по его созданию были проведены в XIII веке испанским врачом Арнольдусом де Вилланове (автор «Салернского кодекса здоровья», между прочим).


Арнольд из Виллановы

Следующим известным учёным, проводившим эксперименты в этом направлении, стал Парацельс. Это уже XVI столетие.


Гомункул Парацельса

Работы по созданию гомункулюсов приписываются также Мишелю Нострадамуса и графу Сен-Жермену.

Големы составляли пятый и высший класс подобных существ. Создавались они не в научных целях, а в качестве слуг. Первоначально бытовали представления, что големы являются «одноразовыми» созданиями: исполнив свое задание, они превращались в прах. В XVII веке появилась легенда о том, что созданный раввином голем возрождается к новой жизни каждые 33 года. Отголоски этой легенды слышны и в преданиях о Пражском Големе, который якобы оживает каждые 33 года, и тогда в гетто происходят ужасные события.

На следующем этапе во многих рассказах появились сведения о священных словах, которые способны поддерживать существование големов на протяжении достаточно долгого времени. Часто в качестве такой надписи фигурирует тайное имя Бога, которое нигде в святых Книгах не названо, но которое можно узнать после долгих и сложных каббалистических вычислений. Речь идёт о шеме (shem-ha-m-forash – Имя Неназываемого, или Тетраграмматон. Считалось, что помещенная на лбу или во рту голема табличка с шемом способна вдохнуть жизнь в мертвую материю.

Другим примером такого рода служит слово «Эмет» (истина»). Голема можно было вновь превратить в кусок глины, стерев первую букву слова «Эмет» – в результате получалось слово «Мет» («мертвый»). Иудейские тексты XIII века утверждают, что первый из созданных людьми големов был пророк Иеремия, который написал на глиняном лбу следующую формулу: JHWH ELOHIM EMETH, т.е. «Бог есть правда». Однако Голем вырвал у Иеремии нож и стер со своего лба одну из букв. Получилось – JHWH ELOHIM METH, то есть «Бог мертв». Эта легенда осуждает саму идею создания големов и утверждает, что, создавая Голема, человек порождает зло.

Согласно другим легендам, голема оживляло заклинание, написанное кровью владельца на пергаменте из телячьей кожи, который помещался в рот голема. Удаление этого пергамента обездвиживало и дезактивировало голема.

Существует множество легенд о големах, созданных в разных странах и в разное время. В XVI веке создание голема приписывали польскому раввину из Хелма Элайе бен Иуде. В это же время польским хасидом Юделем Розенбергом была разработана и подробно описана технология создания големов. В находящейся сейчас в составе Польши Познани родился Иегуда Лев бен Бецалель, о котором будет рассказано дальше. И уже в наше время поляки решили закрепить свой приоритет, поставив в Познани модернистскую скульптуру голема. Но автором стал скандально известный современный чешский скульптор, которому удалось своими работами кое-где испоганить прекрасный город Прагу и оскорбить память советских воинов-освободителей (за что в свое время был даже арестован), его имя я называть не буду:


Голем в Познани

Самым известным големом в истории все же был и остается Пражский, создание которого приписывается Иегуде Льву бен Бецалелю по прозвищу Махарал (аббревиатура от еврейских слов «самый почитаемый учитель и раввин»). Иегуда Лев бен Бецалель – фигура не легендарная, а вполне историческая. В средневековой Европе он был очень известен. С одной стороны, его знали как выдающегося еврейского мыслителя, с другой — как серьезного ученого математика, астронома, философа и педагога. Если в первой своей ипостаси он был известен в иудейских общинах Европы и за ее пределами, то во второй его известность выходила за пределы синагог. Родился он, как мы помним, в Познани в 1512 г. (по другим сведениям, в 1515, 1520 либо в 1525 г.), а 1573 г. переехал в Прагу, где вскоре стал верховным раввином. Дата его смерти известна точно: 22 августа 1609 года.

Могила Бен Бецалеля на старом еврейском кладбище Праги является центром притяжения и паломников, и любопытных со всего мира, независимо от веры и языков.


Надгробия старого еврейского кладбища в Праге

Бытует поверье, что если загадать желание и по древнему еврейскому обычаю положить на могилу знаменитого раввина камешек, оно исполнится. Но ничто в мире не дается даром: в Праге вам расскажут массу историй о слишком буквальном исполнении желаний, либо о дорогой цене, которую многим приходилось платить за незаслуженную награду. Среди прочих страшилок рассказывается история нашей молодой соотечественницы, которая в 80-х годах ХХ века якобы пожелала остаться в Праге любой ценой. В результате она получила назначение в пражскую редакцию журнала «Проблемы мира и социализма», но через 3 месяца умерла от рака. Однако вернемся в XVI век.

Иегуда Лев бен Бецалель прибыл в Прагу в золотое для города время. При императоре-мистике Рудольфе II Прага стала столицей Великой Римской Империи германской нации и одним из крупнейших европейских центров науки, искусства и философии.


Hans von Aachen. Portrait of Emperor Rudolf II

В это же время Прага навсегда приобрела статус столицы европейского мистицизма. Император открыто покровительствовал алхимикам, астрологам и провидцам, а вот священнослужителей и монахов ко двору не допускал: дело в том, что один из астрологов предсказал Рудольфу смерть от руки монаха. Помимо прочего, Рудольф II прославился тем, что стал единственным монархом Европы, который не казнил ни одного алхимика или астролога. Однако во время правления Рудольфа II в Праге работали не только шарлатаны, но и такие известные ученые, как Джордано Бруно, Тихо Браге, Иоганн Кеплер. Об этом времени впоследствии было сложено множество легенд и преданий, одной из которых и стала легенда о Пражском Големе. Возникла она сравнительно поздно: о големе ничего не знали не только современники Иегуды Льва Бен Бецалеля, но не знал даже его правнук Нафтали Коэн, который в 1709 г. издал книгу о многочисленных чудесах прославленного раввина. В биографии нашего героя, вышедшей в 1718 г. также нет никаких сведений о созданном им големе. Но сама легенда о Пражском Големе уже появилась и начала оформляться именно в это время: евреи рассказывали ее по всей Чехии и Германии. Из этих устных рассказов она позже попала в один из сборников сказок братьев Гримм.

Близкий к каноническому текст истории Пражского Голема появился в 1847 году – в коллекции еврейских рассказов Galerie der Sippurim, изданной пражским издательством Wolf Pascheles. Дальнейшее развитие эта история получила в сборнике «Пражские тайны» (Сватек, 1868 г.), а затем в книге А. Ирасека «Старинные чешские сказания» (1894 г.). Наиболее подробный вариант легенды приводится в книге «Удивительные истории», которая была издана в 1910-1911 гг. во Львове. И уже после этого к развитию образа Голема присоединились многочисленные писатели, театральные и кинорежиссеры (первый фильм был снят уже в 1915 году), а затем и разработчики компьютерных игр.


Кадр из фильма «Пекарь императора. Император пекаря», 1951 г., ЧССР


Каменный голем из игры Warcraft III

Но мы вернемся к каноническому варианту легенды о Големе. Согласно наиболее ранним источникам, пражский раввин Иегуда Лев Бен Бецалель создал своего Голема в 1580 году. Существуют три версии причин создания Пражского Голема.

Согласно первой, наиболее приземленной, он был создан для помощи по хозяйству (так пишет А. Ирасек). Данная версия даёт основания полагать, что Пражский Голем был обладающим большой физической силой душевнобольным мужчиной, в свой дом Бецалель мог взять его из жалости или чтобы просто сэкономить и не платить ему обычной платы.

Вторая версия, самая «волшебная», утверждает, что Голем был создан Бецалелем для проверки своих магических знаний и навыков (И. Карасек из Львовиц). По этой версии, Голем и сам обладал нешуточными сверхъестественными способностями, например, мог становиться невидимым. Более того, с помощью трости своего господина он мог вызывать духов умерших. А вызывались духи не для баловства какого-нибудь, а чтобы свидетельствовать в суде. Да, средневековые пражские суды позволяли свидетельствовать мертвым свидетелям.

Третья версия, «героическая», сообщает, что Голем был создан для защиты гетто от антисемитских погромов (Х. Блох), и даже называет имя их организатора – некоего католического священника Тадеуша. Основываясь на данной версии и учитывая, что для соблюдения магического ритуала необходимо было дождаться определенного положения звезд, после чего выждать 7 дней, чешский исследователь Элиаш даже рассчитал точное время создания Голема. Он полагал, что Голем был создан в марте 1580 года: в 4 часа пополуночи в 20-й день месяца адара 5340 года по еврейскому календарю. Именно в это время и вплоть до 1590-91 гг. ситуация в еврейском квартале Праги действительно была неспокойной, и лишь после встречи Бецалеля с императором Рудольфом II на Граде в 1592 г. еврейское население получило защиту и покровительство от императора.


Еврейский квартал (Йзефов город), Прага

Все эти источники согласны с тем, что Пражский Голем Бецалелем был создан на берегу Влтавы из глины и выглядел как уродливый мужчина плотного телосложения с коричневой кожей, физически очень сильный, но неуклюжий и неповоротливый. На вид ему было около 30 лет. Вначале его рост составлял примерно 150 см, но затем голем стал увеличиваться и достиг гигантских размеров. Голем имел имя Йозеф или Йосиле. В доме раввина он занимался хозяйственной работой в доме и помогал при богослужениях.

Первые два источника сообщают, что перед наступлением ночи Иегуда Лев бен Бецалель вынимал шем, и голем замирал до утра, дожидаясь своей активации. Третий источник, настраивающий на «героической» версии, напротив, утверждает, что в ночное время Голем был стражем, охраняя ворота гетто.

Чем же закончилась история Голема? Имеются две версии легенды.

По первой из них, Голем взбунтовался против своего создателя и начал громить еврейский квартал, убивать его жителей. Именно этот трагический вариант присутствует в большинстве художественных обработок легенды. Версий причин бунта Голема также называется несколько. Чаще всего говорят, что Лев Бен Бецалель однажды вечером просто забыл вытащить изо рта Голема табличку с шемом. По другому варианту этой же версии легенды, раввин забыл дать Голему задание на день. В обоих случаях Голем стал действовать по собственной программе, которая для всего живого, в том числе для жителей гетто, оказалась губительной.

Существует романтическая версия легенды, согласно которой причиной бунта Голема стало неразделенное чувство к дочери раввина. Но подобная трактовка возникла лишь в художественных произведениях начала ХХ века и к собственно средневековым преданиям не имеет никакого отношения.

Героическая версия легенды утверждает, что никакого бунта Голема не было: Иегуда Лев Бен Бецалель перестал использовать его после того, как император Рудольф II гарантировал безопасность гетто и его обитателей. Раввин вынул у него изо рта шем, после чего с помощью учеников перенес глиняное тело на чердак Старо-Новой синагоги. Здесь был совершен тот же обряд, что и при сотворении, только в обратной последовательности, слова заклинаний также читались наоборот – и Голем вновь превратился в безжизненную каменную глыбу. Разрушать его Лев бен Бецалель все же не стал, возможно, рассчитывал когда-нибудь снова использовать его. Чтобы укрыть Голема от посторонних, его укрыли старыми книгами и богослужебными одеяниями.

С середины XIX века предпринимались неоднократные попытки найти тело Голема на чердаке Старо-Новой синагоги, но эти поиски, разумеется, оказались безрезультатными.


Старо-Нова Синагога в Праге, 1836 год

Но к тому времени рассказы о Големе уже настолько прочно вошли в «пражскую мифологию», что легенда получила свое продолжение. Одно из преданий утверждает, что Голем был найден и оживлен неким каменщиком, в руки которого случайно попал шем. Совладать с созданием ученого Иегуды Льва Бен Бецалеля простой каменщик, разумеется, не смог, Голем вышел из-под контроля, убил 7 человек, но был унесен белым голубем, спустившимся с неба.

Другая легенда говорит, что Голем был оживлен неким каббалистом Абрахамом Хаимом, после чего в еврейском гетто Праги началась чума. Когда заболели дети самого Хаима, тот понял, что прогневил Бога. Он похоронил Голема в чумной могиле на Виселичном верхе (ныне пражский район Грдлоржезы к востоку от Жижкова), и чума отступила.

Лестница, ведущая на чердак Старо-Новой синагоги с внешней стороны, уже давно убрана, чердак закрыт для широкой публики, и это обстоятельство интригует и волнует многочисленных туристов, посещающих старый еврейский квартал Праги.

В настоящее время сделанные из разных материалов фигурки голема являются популярным сувениром и продаются буквально на каждом углу Старого города Праги.


Сувенирные фигурки Голема, Прага


Передвижная скульптура Голема в Праге

Существует и печенье «Голем», которое в качестве сувенира покупают в основном туристы.
Автор:
80 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. parusnik
    parusnik Вчера, 07:15 Новый
    +5
    Уже тогда, человечество задумывалось об искусственном интеллекте, подчиненного человеку и в тоже время, задумывались, что будет если этот интеллект выйдет из под контроля.И самое интересное, в легенде заложена идея создания биоробота и способ управления им.
    1. Astra wild
      Astra wild Вчера, 16:27 Новый
      +2
      "если этот интилект выйдет из под контроля",а такое может случиться в недалёким будущем. И тогда ждать надеяться,что кто-то скажет:
      -А и Б сидели на трубе. А упала,Б пропала
      Что осталось на трубе?
      -На тебе осталась ваша буква И
      Надеюсь,помните откуда?
      1. Brylevsky
        Brylevsky Вчера, 16:52 Новый
        0
        "Москва - Кассеопея". Ответ "робота - вершителя" на заданную ему загадку.
        1. Astra wild
          Astra wild Вчера, 17:49 Новый
          +2
          Один из любимейших фильмов детства
          1. Brylevsky
            Brylevsky Вчера, 19:50 Новый
            0
            "Через тернии, к звёздам", то же, в детстве. Музыка Алексея Рыбникова сделала этот фильм незабываемым. И вообще, "Советские актёры с каждым годом играют всё лучше и лучше"...
          2. Фил77
            Фил77 Вчера, 20:18 Новый
            +2
            У Вас ошибка!Фильм называется *Отроки во вселенной*1974 года.Именно там прозвучала эта загадка! wink
  2. Ольгович
    Ольгович Вчера, 07:56 Новый
    +1
    Голем

    Нечисть...
    1. bk0010
      bk0010 Вчера, 13:42 Новый
      +4
      Берите выше: сионистская военщина!
      1. Фил77
        Фил77 Вчера, 20:19 Новый
        0
        Цитата: bk0010
        Берите выше: сионистская военщина!

        Происки НАТО! soldier
  3. Deniska999
    Deniska999 Вчера, 08:28 Новый
    +2
    Странно, что не упомянут один из ключевых романов Густава Майринка «Голем», в основу которого и положена легенда о големе. Увлекательное мистическое произведение.
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 09:10 Новый
      +2
      Мери Шелли, опять же...
  4. bubalik
    bubalik Вчера, 08:28 Новый
    +4

    Церковь не одобряла подобных экспериментов, ведь право давать жизнь есть только у Бога. Могли и в применении колдовства обвинить с последующим наказанием feel belay
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 09:10 Новый
      +2
      Где евреи и где Церковь? laughing
      1. bubalik
        bubalik Вчера, 11:19 Новый
        +2
        Смотрите, светит! Значит, найден путь!
        Действительно, надежда есть, что можем
        Мы, ежели веществ мы сотни сложим,
        Смешаем их — в смешенье здесь вся суть,
        Все человека вещество составить;
        Его мы в колбу можем переправить,
        Закупорим, возгоним на огне,
        И так свершим все дело в тишине!

        Свершается! Вот в массе все яснее
        Сквозит уж форма! Все сильней, сильнее
        Уверенность глубокая во мне!
        Да, что считалось тайною природы
        Великою, то проб разумных годы
        Нас научили ныне создавать!
        Работа наша даром не пропала,
        И что природа организовала,
        То мы умеем кристаллизовать!(с) Фауст
  5. 3x3zsave
    3x3zsave Вчера, 09:08 Новый
    +4
    Спасибо, Валерий!
    Странно, что Вы не объединили данный материал в цикл, на ряду со статьями о Жеводанском звере и гаммельнском крысолове.
    1. ВлР
      ВлР Вчера, 09:12 Новый
      +5
      Доброе утро, Антон.
      Да, действительно, можно было обьединить smile .
      1. Astra wild
        Astra wild Вчера, 20:45 Новый
        +1
        Валерий, у Вас получился бы логический цикл, а так он болтается как не прикаяный. У Вас последние рассказы были более менее связанные: Евгений Савойский, ,Ян Собесский,Петр и Прутский поход, Миних.
        Была уверена,что Вы продолжите цикл и расскажите о Елезавете или о:Листоке, Шетарди.
        Мы все смотрели:"Гардемаринов",а некоторые читали книгу. Естественно,многим было бы интересно если Вы, что-то дополните к этому фильму. Например, насколько правдиво показаны: Листок и его карьера, Шетарди?
        1. Фил77
          Фил77 Вчера, 20:59 Новый
          +2
          Цитата: Astra wild
          Мы все смотрели:"Гардемаринов",а некоторые читали книгу.

          Есть реальная история,а есть....*гардемарины*,даже книга! belay
        2. ВлР
          ВлР Вчера, 22:41 Новый
          +1
          Впереди две статьи, которые будут своеобразным продолжением темы Петра I, Елизаветы и Миниха.
  6. Krasnodar
    Krasnodar Вчера, 10:07 Новый
    +5
    Начиная с КМБ молодых в Израиле называют Големами laughing
    - Цэ ми а элем, Голем!
    (Выйди из состояния шока, Голем! Т.е. начни что-то делать)
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 17:23 Новый
      +2
      "Боец! Упал, отжался!" Так это звучало в поздней СА и ранних ВС РФ
      1. Krasnodar
        Krasnodar Вчера, 18:39 Новый
        +2
        Поль, голем! Поль эсрим! laughing (упал, голем, упал на 20 - типа отжался 20 раз - эт мелкие провинности). Крупные - до ста
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 20:57 Новый
          +2
          Ну, как-то так. Не сказать, что в прок не пошло, но к концу первого полугодия, несколько утомляло.
          1. Krasnodar
            Krasnodar Вчера, 21:03 Новый
            +1
            У нас после КМБ такого уже не было. Немножко гоняли в чуть близком духе на курсе военфельдшеров, но - ни в какое сравнение.
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 21:14 Новый
              +1
              Я вообще слабо понимаю, что такое КМБ. Не было его у меня. Три недели карантина, присяга, две недели обучения специальности... И вперед, на боевое дежурство! Родина смотрит на тебя, боец!
              1. Krasnodar
                Krasnodar Вчера, 21:33 Новый
                +1
                Сначала орут и гоняют, разрушают личность. Потом идёт много-много стрельбы и гораздо меньше учебы, со сном не очень )). В конце - марш бросок на берет и «рынок невольников». Людишки типа меня и ребята со связями выходили на курсы, а не в части )). Это очень вкратце. В моём призыве это длилось около полугода (из-за подкрепления полиции в Рамадан), у других 4 месяца.
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave Вчера, 21:42 Новый
                  +1
                  "Рынок невольников", это интересно, расскажи?....
                  1. Krasnodar
                    Krasnodar Вчера, 22:18 Новый
                    +2
                    По ротам прошедших КМБ распределяют )) Территориальное расположение и условия службы везде разное
                2. 3x3zsave
                  3x3zsave Вчера, 21:47 Новый
                  +2
                  Кстати, со сном везде и всегда "не очень". Сколько не разговаривал с ветеранами ВОВ, основное впечатление от войны: очень хочется есть и очень хочется спать.
                  1. Krasnodar
                    Krasnodar Вчера, 22:22 Новый
                    +1
                    Даже приезжая на резервисткую службу, плотно пообедав после ночи с молодой девушкой, едва надев форму сразу хотелось есть и женщину. И спать. laughing
  7. А. Привалов
    А. Привалов Вчера, 10:12 Новый
    +3
    Существует множество легенд о големах, созданных в разных странах и в разное время. В XVI веке создание голема приписывали польскому раввину из Хелма Элайе бен Иуде. В это же время польским хасидом Юделем Розенбергом была разработана и подробно описана технология создания големов.

    Оставлю в стороне "Преданья старины глубокой, дела давно минувших дней…", легенды, технологию производства големов и прочий фольклор. Обращусь лишь к фактическому материалу.
    Между 16-м и 20-м веками расстояние весьма велико. Раввин Йегуда (Юдель) Розенберг (1859 - 1935) ничего не разрабатывал, а лишь издал в 1909 году в виде книги рукопись принадлежавшую перу рабби Ицхака Каца, зятя знаменитого пражского раввина Магараля – НифлаОт МагарАль ("Чудесные деяния Магараля"). Рукопись повествовала о борьбе Магараля с кровавыми наветами, о его публичном споре с христианским священником, содержала описание создания голема, а также ряд историй о том, как Маараль с помощью голема чудесным образом спасал евреев от притеснений.
    Книга завершается тем, что Маараль добился запрета рассматривать в суде кровавые наветы и за ненадобностью уничтожил голема.
    Книга о големе оказалась невероятно популярной. Вскоре после выпуска в свет издателем Хаимом Блохом она была переведена на немецкий (1920) и английский (1925) языки и с тех пор в различных, более или менее внятных вариациях путешествует по миру.

    Более того, производное от него слово в качестве жаргонизма проникло и в современный русский язык. Вы, наверное, слышали его — это оскорбительное прилагательное «голимый».

    Было бы весьма соблазнительно по тому же принципу поискать этимологическую связь труселей с этрусками, а портянок с Португалией. hi
    1. ВлР
      ВлР Вчера, 11:10 Новый
      +5
      По поводу "голимый":
      Вы разве не знаете, что очень многие жаргонные слова ведут происхождение из Идиш? Например, "халява", по наиболее достоверной верности происходит от "халяв" - кринки с молоком и халы, которые неимущим евреям раздавали по субботам.
      Или, "шмон" - от "восемь" - в это время надзиратели обыскивали камеры.
      Малина, кодла, лох, кантоваться - тоже оттуда.
      1. А. Привалов
        А. Привалов Вчера, 11:21 Новый
        +5
        Цитата: ВлР
        По поводу "голимый":
        Вы разве не знаете, что очень многие жаргонные слова ведут происхождение из Идиш? Например, "халява", по наиболее достоверной верности происходит от "халяв" - кринки с молоком и халы, которые неимущим евреям раздавали по субботам.
        Или, "шмон" - от "восемь" - в это время надзиратели обыскивали камеры.
        Малина, кодла, лох, кантоваться - тоже оттуда.

        Знаю, но с голимым не тот случай. hi
        1. ВлР
          ВлР Вчера, 11:42 Новый
          +4
          Есть другие версии происхождения слова "голимый", но эта, как минимум, не хуже других.
          1. А. Привалов
            А. Привалов Вчера, 12:47 Новый
            +4
            Цитата: ВлР
            Есть другие версии происхождения слова "голимый", но эта, как минимум, не хуже других.

            Тогда, рассмотрим русскую версию, которая не хуже других относительно названия столицы Израиля:
            «Иерусалим» — и е рус алим ((сие) и е(сть) рус(ский) алим): араб. عالم (alim) — знаток, учёный, учитель, профессор, «гуру», знатный грамотный уважаемый человек — то есть «дающий или проводящий в жизнь знания» (al' (ал(ь)) — священный, высший, божественный).

            Ещё вариант подтверждающий "русскость" этого названия -- Урусалим. Человек безо всякого сомнения и стеснения пишет текст следующего содержания:
            Даже в самом Израиле, Иерусалим, часто называют — Урус-Алим (в древних рукописях фигурирует как Урусалим).


            А как вам такая этимология топонима Москва:
            Мос-ква -- moss (англ) мох, а "ква", это звуки издаваемые лягушками. Мол, это как-бы связывает название с распространёнными на некоторой части земель существованием болот и живущих там амфибий.
            В же понимаете, что нельзя всякую чушь, кажущуюся привычному к русскому языку уху чем-то похожим, выдавать за реальность и истину.
            1. ВлР
              ВлР Вчера, 12:58 Новый
              +6
              Подождите, речь идёт о версии заимствования жаргонного прилагательного "голимый" из Идиш в значении "неуклюжий", "медлительный". А не существительного и имени собственного "Голем". Если Вы допускаете, что жаргонные слова "халява" и "шмон", "малина" и "лох" имеют еврейское происхождение, почему и слову "голимый" не быть заимствованным из Идиш - и именно,
              как оскорбительного? О големах , "блатные", разумеется, ничего не знали, но слово "голимый" могли услышать от "коллег" иудейского происхождения. Вполне возможная версия.
              1. А. Привалов
                А. Привалов Вчера, 13:13 Новый
                +4
                Феня -- достаточно богатый язык. Есть там с дюжину заимствований из иврита и идиш. Правда, ни голимый, ни кодла, ни лох, ни кантоваться отношению к гебраизмам не имеют. Словом, как говаривал старик Оккама: «Не следует множить сущее без необходимости» hi
                "Кантоваться", это вообще к Иммануилу Канту, что из Калининграда, отношение имеет. lol
                1. Фил77
                  Фил77 Вчера, 20:27 Новый
                  +2
                  Цитата: А. Привалов
                  это вообще к Иммануилу Канту, что из Калининграда, отношение имеет.

                  Отличная шутка!Честно,понравилась!Славный город Калининград и Эммануил Кант! laughing Это я к тому,что жил и мыслил он конечно в этом городе,но название нынешнее.....Как-то,ну не созвучно,пожалуй,нет? laughing
              2. Оператор
                Оператор Вчера, 14:15 Новый
                +1
                Значение "голимый" в русском языке - чистый, неприкрытый, производное от слова "голый". Идиш тут не при делах.
              3. Хозяин Трилобита
                Хозяин Трилобита Вчера, 15:06 Новый
                +4
                Валерий, из предыдущего сообщения пользователя Привалова вам должно было стать совершенно ясно, что вы имеете дело с доморощенным лингвистом, который совершенно произвольно трактует любые фонетические совпадения, не имея при этом ни малейшего представления о таких понятиях как "заимствования" или "фонетические переходы". его гипотезы ни на ча чем не основаны, ничем не подтверждаются м потому неопровержимы.
                В свою очередь могу предложить еще две версии происхождения слова "голимый" или "галимый".
                Если приять за истину то, что этим словом называют человека слабого в физическом или интеллектуальном плане и вообще оно выражает презрительное отношение к объекту его применения, то, исходя из этого можно создать следующие построения.
                Первое. "Голимый" происходит от слова "голый", то есть это человек, которого любой может безнаказанно раздеть, шире - ограбить, отобрать имущество. Короче, "вечный терпила", которого все "голят", оголяют. smile Такое понимание этого слова я изобрел сам, когда впервые ощутил прелести прелести любительской лингвистики и делал открытия, подобные этому, чуть ли не каждый день.
                Вторая гипотеза проистекает из того, что исследуемое слово правильно пишется "галимый" и происходит от старорусского "галить", "галиться", изгалаяться" в значении "издеваться". То есть, "галимый" значит "тот, над кем издеваются", его "галят" и он "галимый". Эту версию я придумал попозже, лет этак в 18-19, когда мы, студенты, наперегонки упражнялись в остроумии, используя различные каламбуры, игру слов и понятий. Вам какой больше нравится? smile
                1. Undecim
                  Undecim Вчера, 20:37 Новый
                  +1
                  А мне больше всего нравится версия нерусского лингвиста Киреева в журнале "Русский язык в научном освещении", 2018, № 2. Статья "К истории слова голимый".
            2. Astra wild
              Astra wild Вчера, 17:43 Новый
              +1
              Есть варианты:"маск"-вязкий (славянского происхождения) или Балтийское"mask"-мокрое,, вязкое или узел.
      2. Astra wild
        Astra wild Вчера, 16:32 Новый
        0
        Ещё добавить:"Малина"
  8. Tochilka
    Tochilka Вчера, 11:09 Новый
    +3
    Мне понравился фрагмент активации голема. Практически ввод команды запуска. Хотя бы исполненый на телячьей шкуре буквами из крови.
    1. Krasnodar
      Krasnodar Вчера, 11:25 Новый
      +5
      Активация по ДНК-коду ))
  9. Andobor
    Andobor Вчера, 11:19 Новый
    +1
    Казахский вариант, и песня нормальная:
  10. Оператор
    Оператор Вчера, 11:58 Новый
    +1
    Раскрученная легенда о Големе и его создателе раввине ярко свидетельствует о языческом характере современного иудаизма, что абсолютно не удивительно, поскольку монотеистические основы этой религии пошли прахом еще в 4 веке до н.э., когда македонцы, завоевавшие Палестину, переделали иерусалимский храм в святилище Зевса и все молельные дома (синагоги) под языческие храмы других богов греческого пантеона. После чего евреи автоматически стали язычниками, поскольку начали молиться истуканам, что категорически запрещалось Моисеевым учением.

    Плюс к этому само государство Израиль к приходу македонцев было расколото на два государства - Иудею и Самарию, в первом из них государственной религией был иудаизм (производное от названия государства), во втором - язычество (самаритянин - синоним язычника в Новом Завете).

    В 160-х годах до н.э. в Иудее после восстания маккавеев среди части населения была восстановлена иудейская религия, но оставшиеся евреи продолжали исповедывать язычество греческого образца. В результате царь Ирод Первый через сто лет сверг династию маккавеев/хасмонеев и при поддержке римлян начал насаждать синкретическую религию - по сути своей языческую с помещением идолов императоров (имеющих статус богов по римскому закону) в иерусалимском храме и синагогах, которым раввины оказывали божественные почести с воскурением благовоний и т.д.

    Именно этим - полным развалом монотеистического учения Моисея - было вызвано появление учения Христа, которое практически мгновенно сделало маргинальным дискредитировавший себя иудаизм. К моменту начала Иудейских войн в 1 веке нашей эры подавляющее большинство населения Палестины были или язычниками или христианами. В начале первой Иудейской войны в палестинских городах среди евреев прошли массовые резни иудеев и представителей других религий - в зависимости от большинства в городском населении. После чего римским войскам стало возможно сосредоточится на небольшом числе городов и укрепленных пунктов, где осталось чисто иудейское население.

    После поражения в Иудейских войнах немногочисленные выжившие евреи-иудеи были депортированы в Северную Африку и Месопотамию, а население Палестины стало состоять исключительно из евреев-язычников и евреев-христиан. После придания христианству статуса государственной религии Римской империи все палестинские евреи-язычники были крещены.

    Попавшие в Европу в обозе арабов евреи-иудеи стали разлагаться на три течения: переходить в христианство, оставаться в рамках иудейской религии или баловаться язычеством (каббала с магией, големами и прочим идолопоклонством).

    Судя по ажиотажу вокруг Голема последнее является еврейским трендом laughing
    1. А. Привалов
      А. Привалов Вчера, 12:55 Новый
      +3
      Цитата: Оператор
      Раскрученная легенда о Големе и его создателе раввине ярко свидетельствует о языческом характере современного иудаизма, что абсолютно не удивительно, поскольку монотеистические основы этой религии пошли прахом еще в 4 веке до н.э., когда македонцы, завоевавшие Палестину, переделали иерусалимский храм в святилище Зевса и все молельные дома (синагоги) под языческие храмы других богов греческого пантеона. После чего евреи автоматически стали язычниками, поскольку начали молиться истуканам, что категорически запрещалось Моисеевым учением.

      Плюс к этому само государство Израиль к приходу македонцев было расколото на два государства - Иудею и Самарию, в первом из них государственной религией был иудаизм (производное от названия государства), во втором - язычество (самаритянин - синоним язычника в Новом Завете).

      В 160-х годах до н.э. в Иудее после восстания маккавеев среди части населения была восстановлена иудейская религия, но оставшиеся евреи продолжали исповедывать язычество греческого образца. В результате царь Ирод Первый через сто лет сверг династию маккавеев/хасмонеев и при поддержке римлян начал насаждать синкретическую религию - по сути своей языческую с помещением идолов императоров (имеющих статус богов по римскому закону) в иерусалимском храме и синагогах, которым раввины оказывали божественные почести с воскурением благовоний и т.д.

      Именно этим - полным развалом монотеистического учения Моисея - было вызвано появление учения Христа, которое практически мгновенно сделало маргинальным дискредитировавший себя иудаизм. К моменту начала Иудейских войн в 1 веке нашей эры подавляющее большинство населения Палестины были или язычниками или христианами. В начале первой Иудейской войны в палестинских городах среди евреев прошли массовые резни иудеев и представителей других религий - в зависимости от большинства в городском населении. После чего римским войскам стало возможно сосредоточится на небольшом числе городов и укрепленных пунктов, где осталось чисто иудейское население.

      После поражения в Иудейских войнах немногочисленные выжившие евреи-иудеи были депортированы в Северную Африку и Месопотамию, а население Палестины стало состоять только из евреев-язычников и евреев-христиан. После придания христианству статуса государственной религии Римской империи все палестинские евреи-язычники были крещены.

      Попавшие в Европу в обозе арабов евреи-иудеи стали разлагаться на три течения: переходить в христианство, оставаться в рамках иудейской религии или баловаться язычеством (каббала с магией, големами и прочим идолопоклонством).

      Судя по ажиотажу вокруг Голема последнее является еврейским трендом

      Ну, Оператор известный на ВО "знаток иудаизма". Отсюда и результат... laughing
      1. Оператор
        Оператор Вчера, 14:02 Новый
        +4
        Вот вам результат из еврейской Педовикии - государственное деление Палестины по состоянию на 830 год до н.э.


        На карте видно, что еще за 400 лет до македонского завоевания территория, населенная евреями-иудеями, сократилась до клочка суши, отрезанного от Средиземного моря филистимлянскими городами-государствами (которые просуществовали до самого римского завоевания и в часть которых была названа римская провинция Палестина) и граничившего с языческим Египтом (почему-то на карте названным "арабскими племенами"), языческими Идумейским, Набатейским, Иовитянским, Амонским и Дамасским арабскими царствами, а также языческим Израильским еврейским царством (позднее названным Самарией в составе римской провинции Палестина).

        Т.е. собственно Израиль превратился в чисто языческое государство уже 2800 лет назад, а ничтоже сумнящие "отцы-основатели" сегодняшнего Израиля по крупному лоханулись в 1948 году, отказавшись использовать идеологически верное название "Иудея".

        Или все таки сделали это сознательно, будучи приверженцами языческой каббалы? bully
        1. Krasnodar
          Krasnodar Вчера, 18:50 Новый
          +3
          Языческая каббала - это культ поедания кошерной свинины 50 тыс засланными в Палестину диверсантами СС, во главе которых стояли причерноморские арии из Коэнов, Левитов и Кагановичей, молившихся Зевсу под музыку Вагнера fellow
          1. Оператор
            Оператор Вчера, 18:53 Новый
            +1
            Вам как заслуженному каббалисту виднее laughing
            1. Krasnodar
              Krasnodar Вчера, 18:58 Новый
              +2
              Это навеяно Вашими научными изысканиями по теме, основанными на авторитетных в мире альтернативной истории, генетики и теологии источниках hi
              1. Оператор
                Оператор Вчера, 19:00 Новый
                -3
                Это навеяно уровнем ваших комментов на ВО.
                1. Krasnodar
                  Krasnodar Вчера, 19:12 Новый
                  +1
                  Неуч я, шо зробить what
                  1. Оператор
                    Оператор Вчера, 19:16 Новый
                    -1
                    Шо-шо - вчите матчасть и буде вам щастя laughing
                    1. Krasnodar
                      Krasnodar Вчера, 19:29 Новый
                      +1
                      По Клёсрву и таким же всемирно признанным гениям в истории и теологии? lol
                      Обязательно последую Вашему совету. :Когда Камеди Клаб, стендаписты и комедийные фильмы смешить перестанут - обязательно hi
                      1. Оператор
                        Оператор Вчера, 19:30 Новый
                        0
                        Тогда продолжайте исполнять роль местного Камеди Клаба.
                      2. Krasnodar
                        Krasnodar Вчера, 19:47 Новый
                        +1
                        Нет-нет! Еврейский вопрос на Камеди - это Ваша ниша! hi
                      3. Оператор
                        Оператор Вчера, 19:53 Новый
                        -1
                        Не скромничайте - просим-просим laughing
                      4. Krasnodar
                        Krasnodar Вчера, 19:57 Новый
                        +3
                        Да ладно - само словосочетание языческая Кабалла чего стоит fellow Это даже забавнее еврейских СС-цев и причерноморских ариев-левитов laughingУ Вас есть ещё что-нибудь в этом роде? ))
                      5. Оператор
                        Оператор Вчера, 20:13 Новый
                        0
                        Поскольку вы стихийный атеист, то разъясняю - что Ветхий, что Новый Заветы строго запрещают гадание или любой другой способ узнать свою/чужую судьбу (а также неканонические обряды и массу других действ из каббалы), поскольку все в руках Божьих, а человеку нельзя вмешиваться в Его промысел, чтобы избежать своей судьбы (естественно, за рамками магических обрядов можно).

                        Поэтому каббала, как и всякая магическая практика признается христианством и ортодоксальным иудаизмом язычеством.
                      6. Krasnodar
                        Krasnodar Вчера, 20:22 Новый
                        +1
                        Кто Вам сказал, что я атеист? lol
                        Какое гадание в Каббале?
                        Какое отношение это имеет к монотеизму и язычеству (т.е. признанию божеством стихии, человека, животного или персонажа), и кто из ортодоксов иудеев считают Каббалу язычеством? ))
                      7. Оператор
                        Оператор Вчера, 20:30 Новый
                        0
                        А вы точно иудей/христианин/мусульманин - тогда почему не знаете элементарных канонов этих монотеистических религий? laughing

                        Но ежели вы каббалист-язычник, тогда все вопросы снимаются.
                      8. Krasnodar
                        Krasnodar Вчера, 20:47 Новый
                        +1
                        laughing Ещё раз - где в Кабалле гадания, при чем тут гадания к язычеству, кто из иудеев считает Кабаллу не монотеистким учением? ))
                        Элементарные вопросы, от ответов на которые Вы уходите.
                        Каноны - я мыслю критически wink
                        Моя скромная персона - монотеист, самая близкая мне религия иудаизм, как религия предков и не только hi
  • Astra wild
    Astra wild Вчера, 20:20 Новый
    +2
    Альберт, а Вы ехидина
    1. Krasnodar
      Krasnodar Вчера, 20:30 Новый
      +2
      Так это разминочка ))
  • Морской Кот
    Морской Кот Вчера, 15:52 Новый
    +4
    Валерий, добрый день и спасибо. smile
    Кадр из фильма «Пекарь императора. Император пекаря», 1951 г., ЧССР

    Фильм "Пекарь императора" -- одно из жутчайших воспоминаний детства. Вся женская и детская половина семьи умирала от страха, глядя на пылкающее огнём чудовище, сидя перед тогдашним КВНом с линзой. Как вспомню как у него вдруг загорались глазки, так и вновь ужас накатывает... laughing
    1. hohol95
      hohol95 Вчера, 17:12 Новый
      +2
      "Крабат-ученик колдуна"
      Мультфильм снят по сказке Отфрида Пройслера в 1977 году, Германией совместно с Чехословакией.
      1. Морской Кот
        Морской Кот Вчера, 17:25 Новый
        +2
        Привет, Алексей. hi
        Не видел и даже не слышал, если найду -- гляну. И ДЕФа и Барандов порой делали весьма неплохие фильмы, правда сказки лучше наших не ставил никто.
        1. hohol95
          hohol95 Вчера, 21:58 Новый
          +2
          Есть сть ещё немецкий кинофильм 2008 года.
          И всё происходит во время Тридцатилетней войны.
          правда сказки лучше наших не ставил никто.

          "Три орешка для Золушки" на хорошем уровне снят.
          А уж детский сериал «Приключе́ния в кани́кулы» (словацк. Spadla z oblakov, дословно — Упавшая с облаков) даже дочке моей понравился.
          А ведь я его в детстве смотрел. И спецэффекты довольно простенькие.
    2. Astra wild
      Astra wild Вчера, 20:22 Новый
      +2
      Я о таком не слышала, что это за фильм?
      1. Комментарий был удален.
      2. Морской Кот
        Морской Кот Вчера, 23:36 Новый
        +1
        Поздравляю с наступающим праздником -- "Вера, Надежда, Любовь и мать их София" ! love smile
  • Авиатор_
    Авиатор_ Вчера, 16:21 Новый
    +3
    Интересная статья. Я, кроме Стругацких, о Големе нигде и не читал. Респект автору.
    1. Фил77
      Фил77 Вчера, 17:28 Новый
      +1
      Цитата: Авиатор_
      Я, кроме Стругацких,

      Вечер добрый!У Бушкова Александра есть повесть *А.С.Секретная миссия*.Там этот *чел из глины* упоминается и даже действует.Увлекательное чтиво,право. hi
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 17:52 Новый
        +1
        Хорошо, гляну при случае.
  • Astra wild
    Astra wild Вчера, 17:58 Новый
    +2
    "предсказал Рудольфу смерть от руки монаха"фактически он предсказал: Равеньяка и Клемана..
    Валерий,а Рудольф сам умер или сработало предсказание?
    1. ВлР
      ВлР Вчера, 18:29 Новый
      +1
      Он был свергнут своим братом Матиасом и умер в возрасте 59 лет
      1. Astra wild
        Astra wild Вчера, 20:16 Новый
        0
        Спасибо . Любопытно, он до конца верил астрологии?
        Вероятно,3 раза перечитывала:"Квентин Дорвард",а сколько раз смотрела!
        У Людовика"святого" был астролог Галеотти. Запомнилось, как он вывернулся, когда король хотел его повесить
  • Оператор
    Оператор Вчера, 20:48 Новый
    -1
    Цитата: Krasnodar
    Каноны - я мыслю критически

    Примите мои соболезнования - гореть вам в Аду синим пламенем laughing
  • pmkemcity
    pmkemcity Сегодня, 08:57 Новый
    0
    Для описания чего-либо неоформленного этот термин также используется и в Талмуде

    Всегда подозревал, что вся нечисть идет из Талмуда.