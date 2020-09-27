Големы. От Ветхого Завета до компьютерных игр

Афиша фильма «Голем», 1915 г.
Всевозможных големов, наравне со многими другими персонажами, порожденными фольклором того или иного народа либо созданными фантазией мистически настроенных писателей, в настоящее время смело можно считать явлением современной культуры. Сегодня големы являются непременным атрибутом некоторых произведений жанра «фэнтези» и компьютерных игр. Трудно найти человека, который ничего не слышал бы о них, хотя представления многих наших современников порой весьма далеки от реальности. Многие считают их своеобразными «роботами», созданными с помощью черной магии. И даже Стругацкие в повести «Понедельник начинается в субботу», нисколько не смущаясь, пишут: «Голем – один из первых кибернетических роботов…»
Как мы увидим дальше, это не совсем верно: на древнюю легенду перенесены представления сегодняшнего дня.
Но где же первоисточник? Откуда людям вообще стало известно о големах, их свойствах способах создания?
Слово «голем» – одно из древнейших в мире, оно упоминается еще в Ветхом Завете. Там оно используется для обозначения какой-то эмбриональной или неполноценной субстанции. В XVI стихе 139-го Псалма слово «голем» употребляется в значении «зародыш», «эмбрион», либо «нечто бесформенное», «необработанное»: «Големом видели меня очи Твои».
В иудейском описании почасового сотворения мира «големом» именуется этап создания тела без души.
Для описания чего-либо неоформленного этот термин также используется и в Талмуде.
Предполагают, что данное слово происходит от gelem, означающего «сырой материал».
В средневековых текстах под «големом» часто понимается неодушевленное человеческое тело. А вот в некоторых иудейских текстах того времени данный термин используется уже как один из синонимов неразвитого человека. В современном иврите слово «голем» буквально означает «кокон», но может также означать «дурак», «глупый» или «тупой». В идише слово «голем» часто употребляется как жаргонное, в качестве оскорбления кого-то неуклюжего или медлительного. Более того, производное от него слово в качестве жаргонизма проникло и в современный русский язык. Вы, наверное, слышали его — это оскорбительное прилагательное «голимый».
Но основные представления о големах сложились в средние века, причем не сразу, а постепенно, пока не сложилась каноническая легенда, существующая в нескольких незначительно различающихся вариантах. Все этапы появления и эволюции этой легенды четко прослеживаются. В настоящее время историки и исследователи смогли придти к определенному консенсусу.
Чешский исследователь О. Элиаш дает понятию «голем» такое определение:
«Глиняная фигура человеческого образа, оживляемая мощью Слова в соответствии с традициями еврейской кабалистики».
Действительно, в ряде религиозных иудаистских текстов, в первую очередь каббалистических, говорится о принципиальной возможности сотворения Голема. Голем здесь — живое существо, созданное полностью из неодушевленной материи, у него отсутствует свобода выбора и принятия решений.
О том же рассказывается в Талмуде (Трактат Синедрион 38b), где утверждается, что даже Адам первоначально был создан как голем, когда пыль «замесили в бесформенный кусок». Считалось, что святые раввины, наиболее мудрые, морально чистые и незапятнанные, в конце жизни могли получить часть божественного знания и могущества. Именно они и могли создавать големов, более того, наличие у раввина такого слуги считалось знаком его особой мудрости и святости.
Кадр из фильма «Голем, как он пришел в мир», 1920 г.
Но при этом всегда подчёркивалось, что все, созданное человеком, сколь бы святым он ни был, – лишь тень созданного Богом. И потому, например, големы неспособны были говорить и не обладали собственным разумом. Для выполнения задания им требовалась подробная инструкция, которую они выполняли буквально. Так что составлять такую инструкцию требовалось очень тщательно.
Для создания голема можно было использовать любую нерастительную материю: глину, воду, кровь. А для их оживления необходимо было следовать определенному магическому ритуалу, совершить который можно было только при особом расположении звезд. В создании голема должны участвовать 4 стихии и 4 темперамента. Одну стихию и один темперамент представляла сама глина, еще три – раввин и два его помощника.
Считалось, что големы были не единственными одушевлёнными созданиями, которые могли создать древние мудрецы. В XII веке в Вормсе вышел сборник комментариев к Книге Бытия на иврите, из которого в Европе узнали, что существует пять групп таких существ: оживленные мертвецы, «адские курицы» (создания из яиц), мандрагоры, гомункулы. В этом труде лишь говорится о принципиальной возможности создания гомункулов. А вот первые задокументированные опыты по его созданию были проведены в XIII веке испанским врачом Арнольдусом де Вилланове (автор «Салернского кодекса здоровья», между прочим).
Арнольд из Виллановы
Следующим известным учёным, проводившим эксперименты в этом направлении, стал Парацельс. Это уже XVI столетие.
Гомункул Парацельса
Работы по созданию гомункулюсов приписываются также Мишелю Нострадамуса и графу Сен-Жермену.
Големы составляли пятый и высший класс подобных существ. Создавались они не в научных целях, а в качестве слуг. Первоначально бытовали представления, что големы являются «одноразовыми» созданиями: исполнив свое задание, они превращались в прах. В XVII веке появилась легенда о том, что созданный раввином голем возрождается к новой жизни каждые 33 года. Отголоски этой легенды слышны и в преданиях о Пражском Големе, который якобы оживает каждые 33 года, и тогда в гетто происходят ужасные события.
На следующем этапе во многих рассказах появились сведения о священных словах, которые способны поддерживать существование големов на протяжении достаточно долгого времени. Часто в качестве такой надписи фигурирует тайное имя Бога, которое нигде в святых Книгах не названо, но которое можно узнать после долгих и сложных каббалистических вычислений. Речь идёт о шеме (shem-ha-m-forash – Имя Неназываемого, или Тетраграмматон. Считалось, что помещенная на лбу или во рту голема табличка с шемом способна вдохнуть жизнь в мертвую материю.
Другим примером такого рода служит слово «Эмет» (истина»). Голема можно было вновь превратить в кусок глины, стерев первую букву слова «Эмет» – в результате получалось слово «Мет» («мертвый»). Иудейские тексты XIII века утверждают, что первый из созданных людьми големов был пророк Иеремия, который написал на глиняном лбу следующую формулу: JHWH ELOHIM EMETH, т.е. «Бог есть правда». Однако Голем вырвал у Иеремии нож и стер со своего лба одну из букв. Получилось – JHWH ELOHIM METH, то есть «Бог мертв». Эта легенда осуждает саму идею создания големов и утверждает, что, создавая Голема, человек порождает зло.
Согласно другим легендам, голема оживляло заклинание, написанное кровью владельца на пергаменте из телячьей кожи, который помещался в рот голема. Удаление этого пергамента обездвиживало и дезактивировало голема.
Существует множество легенд о големах, созданных в разных странах и в разное время. В XVI веке создание голема приписывали польскому раввину из Хелма Элайе бен Иуде. В это же время польским хасидом Юделем Розенбергом была разработана и подробно описана технология создания големов. В находящейся сейчас в составе Польши Познани родился Иегуда Лев бен Бецалель, о котором будет рассказано дальше. И уже в наше время поляки решили закрепить свой приоритет, поставив в Познани модернистскую скульптуру голема. Но автором стал скандально известный современный чешский скульптор, которому удалось своими работами кое-где испоганить прекрасный город Прагу и оскорбить память советских воинов-освободителей (за что в свое время был даже арестован), его имя я называть не буду:
Голем в Познани
Самым известным големом в истории все же был и остается Пражский, создание которого приписывается Иегуде Льву бен Бецалелю по прозвищу Махарал (аббревиатура от еврейских слов «самый почитаемый учитель и раввин»). Иегуда Лев бен Бецалель – фигура не легендарная, а вполне историческая. В средневековой Европе он был очень известен. С одной стороны, его знали как выдающегося еврейского мыслителя, с другой — как серьезного ученого математика, астронома, философа и педагога. Если в первой своей ипостаси он был известен в иудейских общинах Европы и за ее пределами, то во второй его известность выходила за пределы синагог. Родился он, как мы помним, в Познани в 1512 г. (по другим сведениям, в 1515, 1520 либо в 1525 г.), а 1573 г. переехал в Прагу, где вскоре стал верховным раввином. Дата его смерти известна точно: 22 августа 1609 года.
Могила Бен Бецалеля на старом еврейском кладбище Праги является центром притяжения и паломников, и любопытных со всего мира, независимо от веры и языков.
Надгробия старого еврейского кладбища в Праге
Бытует поверье, что если загадать желание и по древнему еврейскому обычаю положить на могилу знаменитого раввина камешек, оно исполнится. Но ничто в мире не дается даром: в Праге вам расскажут массу историй о слишком буквальном исполнении желаний, либо о дорогой цене, которую многим приходилось платить за незаслуженную награду. Среди прочих страшилок рассказывается история нашей молодой соотечественницы, которая в 80-х годах ХХ века якобы пожелала остаться в Праге любой ценой. В результате она получила назначение в пражскую редакцию журнала «Проблемы мира и социализма», но через 3 месяца умерла от рака. Однако вернемся в XVI век.
Иегуда Лев бен Бецалель прибыл в Прагу в золотое для города время. При императоре-мистике Рудольфе II Прага стала столицей Великой Римской Империи германской нации и одним из крупнейших европейских центров науки, искусства и философии.
Hans von Aachen. Portrait of Emperor Rudolf II
В это же время Прага навсегда приобрела статус столицы европейского мистицизма. Император открыто покровительствовал алхимикам, астрологам и провидцам, а вот священнослужителей и монахов ко двору не допускал: дело в том, что один из астрологов предсказал Рудольфу смерть от руки монаха. Помимо прочего, Рудольф II прославился тем, что стал единственным монархом Европы, который не казнил ни одного алхимика или астролога. Однако во время правления Рудольфа II в Праге работали не только шарлатаны, но и такие известные ученые, как Джордано Бруно, Тихо Браге, Иоганн Кеплер. Об этом времени впоследствии было сложено множество легенд и преданий, одной из которых и стала легенда о Пражском Големе. Возникла она сравнительно поздно: о големе ничего не знали не только современники Иегуды Льва Бен Бецалеля, но не знал даже его правнук Нафтали Коэн, который в 1709 г. издал книгу о многочисленных чудесах прославленного раввина. В биографии нашего героя, вышедшей в 1718 г. также нет никаких сведений о созданном им големе. Но сама легенда о Пражском Големе уже появилась и начала оформляться именно в это время: евреи рассказывали ее по всей Чехии и Германии. Из этих устных рассказов она позже попала в один из сборников сказок братьев Гримм.
Близкий к каноническому текст истории Пражского Голема появился в 1847 году – в коллекции еврейских рассказов Galerie der Sippurim, изданной пражским издательством Wolf Pascheles. Дальнейшее развитие эта история получила в сборнике «Пражские тайны» (Сватек, 1868 г.), а затем в книге А. Ирасека «Старинные чешские сказания» (1894 г.). Наиболее подробный вариант легенды приводится в книге «Удивительные истории», которая была издана в 1910-1911 гг. во Львове. И уже после этого к развитию образа Голема присоединились многочисленные писатели, театральные и кинорежиссеры (первый фильм был снят уже в 1915 году), а затем и разработчики компьютерных игр.
Кадр из фильма «Пекарь императора. Император пекаря», 1951 г., ЧССР
Каменный голем из игры Warcraft III
Но мы вернемся к каноническому варианту легенды о Големе. Согласно наиболее ранним источникам, пражский раввин Иегуда Лев Бен Бецалель создал своего Голема в 1580 году. Существуют три версии причин создания Пражского Голема.
Согласно первой, наиболее приземленной, он был создан для помощи по хозяйству (так пишет А. Ирасек). Данная версия даёт основания полагать, что Пражский Голем был обладающим большой физической силой душевнобольным мужчиной, в свой дом Бецалель мог взять его из жалости или чтобы просто сэкономить и не платить ему обычной платы.
Вторая версия, самая «волшебная», утверждает, что Голем был создан Бецалелем для проверки своих магических знаний и навыков (И. Карасек из Львовиц). По этой версии, Голем и сам обладал нешуточными сверхъестественными способностями, например, мог становиться невидимым. Более того, с помощью трости своего господина он мог вызывать духов умерших. А вызывались духи не для баловства какого-нибудь, а чтобы свидетельствовать в суде. Да, средневековые пражские суды позволяли свидетельствовать мертвым свидетелям.
Третья версия, «героическая», сообщает, что Голем был создан для защиты гетто от антисемитских погромов (Х. Блох), и даже называет имя их организатора – некоего католического священника Тадеуша. Основываясь на данной версии и учитывая, что для соблюдения магического ритуала необходимо было дождаться определенного положения звезд, после чего выждать 7 дней, чешский исследователь Элиаш даже рассчитал точное время создания Голема. Он полагал, что Голем был создан в марте 1580 года: в 4 часа пополуночи в 20-й день месяца адара 5340 года по еврейскому календарю. Именно в это время и вплоть до 1590-91 гг. ситуация в еврейском квартале Праги действительно была неспокойной, и лишь после встречи Бецалеля с императором Рудольфом II на Граде в 1592 г. еврейское население получило защиту и покровительство от императора.
Еврейский квартал (Йзефов город), Прага
Все эти источники согласны с тем, что Пражский Голем Бецалелем был создан на берегу Влтавы из глины и выглядел как уродливый мужчина плотного телосложения с коричневой кожей, физически очень сильный, но неуклюжий и неповоротливый. На вид ему было около 30 лет. Вначале его рост составлял примерно 150 см, но затем голем стал увеличиваться и достиг гигантских размеров. Голем имел имя Йозеф или Йосиле. В доме раввина он занимался хозяйственной работой в доме и помогал при богослужениях.
Первые два источника сообщают, что перед наступлением ночи Иегуда Лев бен Бецалель вынимал шем, и голем замирал до утра, дожидаясь своей активации. Третий источник, настраивающий на «героической» версии, напротив, утверждает, что в ночное время Голем был стражем, охраняя ворота гетто.
Чем же закончилась история Голема? Имеются две версии легенды.
По первой из них, Голем взбунтовался против своего создателя и начал громить еврейский квартал, убивать его жителей. Именно этот трагический вариант присутствует в большинстве художественных обработок легенды. Версий причин бунта Голема также называется несколько. Чаще всего говорят, что Лев Бен Бецалель однажды вечером просто забыл вытащить изо рта Голема табличку с шемом. По другому варианту этой же версии легенды, раввин забыл дать Голему задание на день. В обоих случаях Голем стал действовать по собственной программе, которая для всего живого, в том числе для жителей гетто, оказалась губительной.
Существует романтическая версия легенды, согласно которой причиной бунта Голема стало неразделенное чувство к дочери раввина. Но подобная трактовка возникла лишь в художественных произведениях начала ХХ века и к собственно средневековым преданиям не имеет никакого отношения.
Героическая версия легенды утверждает, что никакого бунта Голема не было: Иегуда Лев Бен Бецалель перестал использовать его после того, как император Рудольф II гарантировал безопасность гетто и его обитателей. Раввин вынул у него изо рта шем, после чего с помощью учеников перенес глиняное тело на чердак Старо-Новой синагоги. Здесь был совершен тот же обряд, что и при сотворении, только в обратной последовательности, слова заклинаний также читались наоборот – и Голем вновь превратился в безжизненную каменную глыбу. Разрушать его Лев бен Бецалель все же не стал, возможно, рассчитывал когда-нибудь снова использовать его. Чтобы укрыть Голема от посторонних, его укрыли старыми книгами и богослужебными одеяниями.
С середины XIX века предпринимались неоднократные попытки найти тело Голема на чердаке Старо-Новой синагоги, но эти поиски, разумеется, оказались безрезультатными.
Старо-Нова Синагога в Праге, 1836 год
Но к тому времени рассказы о Големе уже настолько прочно вошли в «пражскую мифологию», что легенда получила свое продолжение. Одно из преданий утверждает, что Голем был найден и оживлен неким каменщиком, в руки которого случайно попал шем. Совладать с созданием ученого Иегуды Льва Бен Бецалеля простой каменщик, разумеется, не смог, Голем вышел из-под контроля, убил 7 человек, но был унесен белым голубем, спустившимся с неба.
Другая легенда говорит, что Голем был оживлен неким каббалистом Абрахамом Хаимом, после чего в еврейском гетто Праги началась чума. Когда заболели дети самого Хаима, тот понял, что прогневил Бога. Он похоронил Голема в чумной могиле на Виселичном верхе (ныне пражский район Грдлоржезы к востоку от Жижкова), и чума отступила.
Лестница, ведущая на чердак Старо-Новой синагоги с внешней стороны, уже давно убрана, чердак закрыт для широкой публики, и это обстоятельство интригует и волнует многочисленных туристов, посещающих старый еврейский квартал Праги.
В настоящее время сделанные из разных материалов фигурки голема являются популярным сувениром и продаются буквально на каждом углу Старого города Праги.
Сувенирные фигурки Голема, Прага
Передвижная скульптура Голема в Праге
Существует и печенье «Голем», которое в качестве сувенира покупают в основном туристы.