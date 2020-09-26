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Можно ли защитить все границы России современными средствами ПВО?

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Развитая система противовоздушной обороны является одним из главных преимуществ России. Но реально ли прикрыть средствами ПВО все рубежи нашей большой страны?


Система противовоздушной обороны России организована таким образом, что наиболее защищенными участками оказываются столица и ряд крупных городов, а также стратегически важные направления. Это учитывают в военных ведомствах стран – вероятных противников, постоянно пытаясь разработать все новые и новые стратегии прорыва российской ПВО.

Однако именно наличие постоянной угрозы со стороны вооруженных сил стран – участниц Североатлантического альянса и является, по мнению многих военных экспертов, одним из ключевых стимулов для дальнейшего развития систем противовоздушной и противоракетной обороны Российской Федерации.

Балтика и Черное море


Сейчас американским военным остается лишь искать слабые места в системе ПВО нашей страны, чтобы в случае вооруженного конфликта попытаться прорвать линию защиты именно в данных направлениях. Однако даже США не располагают достаточными для прорыва российской ПВО возможностями.

Например, для действий на калининградском направлении, по словам аналитика Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий майора Шейна Прейзуотера, понадобится не менее 225 стратегических бомбардировщиков, а Военно-воздушные силы США в настоящее время имеют на вооружении лишь около 140 самолетов подобного класса.

Тем не менее, американские военные не дремлют: регулярные полеты американских самолетов-разведчиков и бомбардировщиков на Балтике и в черноморском регионе являются не чем иным, как прощупыванием, изучением российской системы противовоздушной обороны на данных направлениях. Именно западные направления являются наиболее опасными с точки зрения возможных действий противника.

В случае вооруженного конфликта с Россией США и НАТО будут первым делом атаковать западные рубежи нашей страны в балтийском и черноморском регионах. Поэтому столь важное внимание уделяется укреплению систем ПВО именно на данных направлениях: в Калининградской области, в Крыму.

Центральная Азия и Дальний Восток


Куда менее опасным направлением представляются южные рубежи России в Центральной Азии. Во-первых, американским самолетам придется преодолевать огромные расстояния, чтобы атаковать Россию со стороны Центральной Азии. Во-вторых, им придется действовать с территории сопредельных с Россией государств. К тому же Центральная Азия является сферой стратегических интересов и Китая.


Пуск ракеты ЗРС С-400 в ходе тактического учения на полигоне Ашулук

Еще одно направление, на которое стоит обратить внимание, – Дальний Восток. В Японии и Южной Корее, на Гавайских островах, на Гуаме развернуты внушительные вооруженные силы вероятного противника, включая авиацию, а в водах Тихого океана регулярно несут службу американские авианосные группировки. Не так давно на Дальнем Востоке был развернут непроницаемый радиолокационный купол новейших станций «Небо-М» и «Подлет».

Ранее такой купол присутствовал лишь в Крыму. Его развертывание на Дальнем Востоке свидетельствует о росте интереса к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Восточная Азия становится регионом не меньшей военно-политической напряженности, чем Восточная Европа, и сейчас России стоит наращивать возможности ПВО именно на данном направлении, о чем говорят и отечественные, и зарубежные аналитики. К тому же при всей дружбе с КНР не стоит игнорировать и «китайский фактор»: у Пекина свои интересы, и не исключено, что в какой-то момент они могут пересечься с интересами Москвы.

Конечно, пока говорить о том, что непроницаемыми для вражеских летательных объектов являются все российские границы, преждевременно. Но учитывая масштабы финансовых вливаний в технические новации и перевооружение российской армии, будем надеяться, что в обозримом будущем России действительно удастся закрыть все границы средствами ПВО.
Использованы фотографии:
Твиттер / Министерство обороны РФ
69 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза 26 сентября 2020 15:09 Новый
    +1
    На мой наивный гражданский взгляд - не только можно, но и нужно. Да, это потребует много сил. Да, это потребует много денег. Но оно того стоит. Чтобы люди спали спокойно и верили....
    1. rocket757
      rocket757 26 сентября 2020 15:23 Новый
      +13
      Цитата: Егоза
      На мой наивный гражданский взгляд - не только можно, но и нужно. Да, это потребует много сил. Да, это потребует много денег. Но оно того стоит. Чтобы люди спали спокойно и верили....

      На мой ..... взгляд, не существует такой НАДУМАНОЙ проблемы, потому что никто, в здравом уме, НЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ЗАЩИЩАТЬСЯ!!!
      Вообще не понимаю, шо это за "аналитики" которые талдычат, что мы можем/ не можем защищаться???
      При любой угрозе массированного нападения включается протокол, включающий в себя значительную часть мероприятий/ действий, нивелирующий саму ВОЗМОЖНОСТЬ МАССИРОВАННОГО НАПАДЕНИЯ!!!
      По другому рассматривать ГЛУПО!
      1. Dart2027
        Dart2027 26 сентября 2020 15:41 Новый
        +7
        Цитата: rocket757
        не существует такой НАДУМАНОЙ проблемы, потому что никто, в здравом уме, НЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ЗАЩИЩАТЬСЯ

        Еще Краузевиц писал, что оборона должна включать в себя контратаку .
        1. rocket757
          rocket757 26 сентября 2020 15:44 Новый
          +6
          Цитата: Dart2027
          Цитата: rocket757
          не существует такой НАДУМАНОЙ проблемы, потому что никто, в здравом уме, НЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ЗАЩИЩАТЬСЯ

          Еще Краузевиц писал, что оборона должна включать в себя контратаку .

          Думаю, полководцы из более далёкого прошлого считали именно так!
          Доктрина ведь не изменилась, изменились средства ее реализации.
          1. 1976AG
            1976AG 26 сентября 2020 16:45 Новый
            +3
            Лучший способ защиты это нападение. Надо амерам создать такие проблемы около их границ, чтобы у них голова о другом болела - как от нас защититься.
            1. rocket757
              rocket757 26 сентября 2020 16:56 Новый
              +1
              Цитата: 1976AG
              Лучший способ защиты это нападение. Надо амерам создать такие проблемы около их границ, чтобы у них голова о другом болела - как от нас защититься.

              Надо либо быть хитрованом покруче наглосаксов, либо потенциал иметь несколько больше.
              Сложное дело, дорогостоящее.
              1. 1976AG
                1976AG 26 сентября 2020 16:58 Новый
                +1
                Не такое уж и сложное. Куба и Венесуэла еще существуют.
                1. rocket757
                  rocket757 26 сентября 2020 17:05 Новый
                  -1
                  Нивелировать опасность с ОДНОГО направления .... когда янки упругая рогом, они это сделают.
                  1. 1976AG
                    1976AG 26 сентября 2020 17:06 Новый
                    -1
                    Вот и пусть делают. А как только снивелируют, мы им другую каку сделаем.
                    1. rocket757
                      rocket757 26 сентября 2020 17:14 Новый
                      +3
                      Дорого и перспективы туманные ...
                      Лезть в ИХ песочницу можно тогда, когда есть реальная возможность там обосновался крепко, сильно, капитально.
                      Мелкие пакости .... пустая трата ресурсов. Их на этом не обойдешь, у них опыта, возможностей больше.
                      1. 1976AG
                        1976AG 26 сентября 2020 17:19 Новый
                        0
                        Что дорого? Разместить свои ракеты на Кубе ? Да ладно ) Техника уже совсем не та, что была во время Карибского кризиса. Ну есть конечно альтернатива - сидеть на попе ровно и выражать обеспокоенность по поводу их наглого поведения у наших границ. А строить мощную оборону по всему периметру наших границ дешево?
                      2. rocket757
                        rocket757 26 сентября 2020 17:25 Новый
                        +3
                        Вы думаете руководство каких то стран желают стать крестиком на тактических картах янки???
                        Таких отмороженных, как некоторые наши соседи, НЕ МНОГО найдется!!!
                      3. 1976AG
                        1976AG 26 сентября 2020 20:22 Новый
                        0
                        Цитата: rocket757
                        Вы думаете руководство каких то стран желают стать крестиком на тактических картах янки???
                        Таких отмороженных, как некоторые наши соседи, НЕ МНОГО найдется!!!

                        Куба и Венесуэла из их числа. И потом, а кто сказал, что американцы решатся нанести удар ? Им тоже жить хочется.
                      4. rocket757
                        rocket757 26 сентября 2020 20:49 Новый
                        +2
                        Во времена СССР, наших союзников защищала система договоров, гарантированная, капитальная поддержка Великой Страны, с соответствующим военным потенциалом!
                        Как у нас СЕЙЧАС обстоят дела со всем этим?
                        Не стоит питать иллюзий.
                        Вопрос СЛОЖНЫЙ, требующий большой ответственности и тщательно проработки!
                        Я не исключаю никаких, реальных, вариантов, но очень надо всё ТЩАТЕЛЬНЕЕ!
  • фигвам
    фигвам 26 сентября 2020 17:08 Новый
    +7
    В случае вооруженного конфликта с Россией США и НАТО будут первым делом атаковать западные рубежи нашей страны в балтийском и черноморском регионах.

    Как то обыденно стало упоминание о войне, почему то мы стали к этому привыкать.
    1. 1976AG
      1976AG 26 сентября 2020 17:26 Новый
      +3
      Цитата: фигвам
      В случае вооруженного конфликта с Россией США и НАТО будут первым делом атаковать западные рубежи нашей страны в балтийском и черноморском регионах.

      Как то обыденно стало упоминание о войне, почему то мы стали к этому привыкать.

      Потому что порохом давно уже пахнет.
  • Svarog
    Svarog 26 сентября 2020 17:15 Новый
    +3
    Цитата: rocket757
    По другому рассматривать ГЛУПО!
    Люто вас поддерживаю.. Совсем не обязательно, каждые 500 км размещать ПВО. Достаточно иметь системы раннего предупреждения, которые у нас есть.. А противник пусть сам решает, готов он отправиться в рай или ад. hi Главное, что бы на ответ, была политическая воля..
    США в открытую никогда нас не будут атаковать, все будет сделано руками украинцев , поляков и прибалтов.
    1. rocket757
      rocket757 26 сентября 2020 17:21 Новый
      +1
      Хватает "експертиков" которые рассуждают в интервале - от "закидают бомбами", до "защищена только столица и дачи олигархов" ...... старо как мир, ещё и мультики рисуют, как их самолётики и ракетки у нас тут летают и всё громят ....
      Люди верят/не верят, но червячек сомнения и не такие "столпы" валил.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый 26 сентября 2020 18:09 Новый
        +2
        Можно ли защитить все границы России современными средствами ПВО?
        при протяженности границы -нет.поэтому,ПВО защищают жизненно важные объекты и всё.райцентры и сельсоветы,никто прикрывать не собирался.
        1. Svarog
          Svarog 26 сентября 2020 18:16 Новый
          +5
          Цитата: Дедкастарый
          райцентры и сельсоветы,никто прикрывать не собирался.

          По райцентрам и сельсоветам ударов не будет. Глупо использовать ЯО, когда поражение в живой силе составит 20 человек, а на инфраструктуре вообще никак не скажется..
          1. rocket757
            rocket757 26 сентября 2020 20:41 Новый
            +2
            Одинокие "дворцы" олигархов тоже никого не интэрэсуют, как цель.
            А вот сельсовет, в районе недалеко от стратегических объектов, защищён от всего, просто по месту своего расположения.
            Но всё равно, главное, это наши ядрён батоны, которые всегда и сразу полетят в ответ.
            Потому ихние и не залетают, за красную линию, боязно, однако!
    2. 30 вис
      30 вис 26 сентября 2020 20:21 Новый
      +1
      Цитата: Svarog
      США в открытую никогда нас не будут атаковать, все будет сделано руками украинцев , поляков и прибалтов.

      Не часто с вами соглашаюсь . Плюсую . потому . что уверен так и будет .
  • iouris
    iouris 26 сентября 2020 15:31 Новый
    +1
    Наивные взгляды не релевантны. Задача состоит не в том, чтобы "защитить ВСЕ границы" (а по выражению классика, Россия границ не имеет), а в том, чтобы не допустить уничтожения государства в результате очевидного внешнего вторжения или в результате неконтролируемых процессов саморазрушения.
    1. rocket757
      rocket757 26 сентября 2020 15:46 Новый
      +3
      Наши необъятные просторы это не только проблема.
      При должном подходе, это ведь и возможности, по реализации своей концепции по защите нашей страны.
  • Арон Заави
    Арон Заави 26 сентября 2020 15:57 Новый
    +5
    Цитата: Егоза
    На мой наивный гражданский взгляд - не только можно, но и нужно. Да, это потребует много сил. Да, это потребует много денег. Но оно того стоит. Чтобы люди спали спокойно и верили....

    Еще бы мне кто нибудь рассказал бы кто рискнет атаковать страну с 1500 ядерных зарядов.
    1. 210окв
      210окв 26 сентября 2020 16:49 Новый
      +2
      Тем более после заявления что любая ракета, летящая в нашу сторону будет восприниматься как носитель ядерного оружия.
    2. JD1979
      JD1979 26 сентября 2020 19:20 Новый
      +1
      Цитата: Арон Заави
      Еще бы мне кто нибудь рассказал бы кто рискнет атаковать страну с 1500 ядерных зарядов.

      Не стоит недооценивать силу зомбоящика и таких проектов как CoD и BF))) Если со всех сторон вливать в мозги определенный посыл, то рано или поздно, человек начинает воспринимать это как истину.
    3. iouris
      iouris 26 сентября 2020 22:09 Новый
      +2
      Цитата: Арон Заави
      кто рискнет атаковать страну с 1500 ядерных зарядов.

      Грузия!
    4. bk0010
      bk0010 Вчера, 13:13 Новый
      +1
      Цитата: Арон Заави
      Еще бы мне кто нибудь рассказал бы кто рискнет атаковать страну с 1500 ядерных зарядов.
      Оптимисты. И их до хрена. Плюс зарядов мало: надо хотя-бы в 20 раз больше.
  • Mitroha
    Mitroha 26 сентября 2020 15:12 Новый
    +2
    Параллельно с модернизацией армии, как мне видится, не менее важным,является жесткое донесение до голов потенциальных противников информации о неприемлемости провокаций и усиления военных формирований у наших границ, вплоть до превентивных ударов. Достаточно уже мямлить.
  • Sandro1977
    Sandro1977 26 сентября 2020 15:21 Новый
    +5
    Автор что, реально думает что прорывать ПВО будут бомбардировщики??? Первые несколько волн воздушного нападения будут с помощью крылатых и баллистических ракет. А к моменту применения бомбардировщиков это будет уже совсем не та ПВО
    1. rocket757
      rocket757 26 сентября 2020 15:25 Новый
      +1
      Да не будет момента применения бомберов, как и самих бомберов и многого чего другого.
    2. Вадим237
      Вадим237 26 сентября 2020 15:29 Новый
      -2
      Крылатые ракеты дозвуковые уже никаких сложностей для перехвата не представляют их даже из ЗУШек сбить можно а вот баллистические ракеты уже сложная цель во по всем показателям но опять же при запуске онных незамеченными ни первые ни вторые не останутся.
    3. НЕКСУС
      НЕКСУС 26 сентября 2020 15:41 Новый
      +5
      Цитата: Sandro1977
      Автор что, реально думает что прорывать ПВО

      Гляньте источник фотографий...
      Использованы фотографии:
      Твиттер / Министерство обороны РФ

      Я уже говорил,что самое разрушительное оружие не ЯО не Пересветы с Трайдентами,а СОЦСЕТИ!
      Пока нет СУВЕРЕНИТЕТА отдельных граждан страны,нет и суверенитета самой страны. Где находятся сервера Твитерра,Фейсбука,Тик тока и тд? В РФ? Нет...
      А через соцсеть и майдан можно устроить,и власть сменить и беспорядки как в США и Белоруссии организовать.Причем не потратив ни одной ракеты.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Вчера, 07:46 Новый
        +2
        совершенно верно, почитай комментарии в сетях, на рамблере, ютубе и других, там столько Россию в г. загоняют тролей, пишут гадости, издеваются, смеются и у них одна всех мысль что надо быстрее сменить власть в России
        1. Fan-Fan
          Fan-Fan Вчера, 10:29 Новый
          -2
          Предлагаете запретить Интернет? А чего тогда Запад не боится Интернета? Почему мы боимся майдана через соцсети, а Запад такого майдана не боится? Может не в Интернете дело, а в другом?
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova Вчера, 11:28 Новый
            +2
            нет я такого не предлагаю, а вот почистить и создать защиту от тролей надо, да и запад тоже боится соцсетей
  • Pavel57
    Pavel57 26 сентября 2020 15:40 Новый
    +1
    Пару лет назад рассматривали вариант локальной войны за Калининград.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Вчера, 11:28 Новый
      0
      то победил в войне?
  • Комментарий был удален.
  • михаил3
    михаил3 26 сентября 2020 15:51 Новый
    -1
    Нет, нельзя. Это не требуется. В современной войне того уровня, который сейчас возможен, не важно, сколько погибнет мирных жителей. Тем более, что самая элементарная стратегия не требует поголовного уничтожения.
    Нужно уничтожить костяк промышленности и оперативные запасы сырья, после чего оборона страны станет невозможной. Для СССР той Войны такой сценарий немцы реализовать не смогли, хотя очень пытались. Главная их надежда была на японцев - если бы Япония атаковала со своей стороны, СССР не устоял бы ни за что. Но такая ситуация крайне не устраивала американцев, потому что в случае победы над СССР во первых Германия недопустимо усилилась бы, а во вторых Европа оказалась бы чудовищно сильной и консолидированной под управлением немцев. Такое положение дел уничтожило бы англосаксонскую цивилизацию вообще. Так что Америка отвлекла японцев...
    В современном мире, учитывая огромный рост средств доставки всего чего можно и нельзя, уже не нужно нудно топать по земле, преодолевая сопротивление ее хозяев. Уничтожение промышленного потенциала можно осуществить без этого, с воздуха. Так что если промышленность достаточно защищена, защищена и страна. А нет, тогда и нет. В общем, кажется наша ПВО пока на уровне, а то нас уже обстреливали бы вовсю. Надеюсь, такое положение продлится еще какое то время...
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих 26 сентября 2020 16:14 Новый
      0
      Невозможно. В смысле не возможно технически перекрыть все направления.
      Пример из жизни. Общался с доцентом по архитектуре. В свое время он попал в армию на год. В ПВО на Дальний восток. Там как раз формировались новые части с РЛС. Дали ему, как вольному стрелку задание - обработать карту на которой расположены станции. А то их ставили по указке одного генерала, а тот, как Юрий Долгорукий - выезжал на сопку, посмотрит из под ладони и приказывал - тут ставить РЛС!
      Ну, архитектор уточнил углы обнаружения и засел за карту, цветными карандашами зоны разрисовывать.
      Когда закончил - все ахнули! Были места, где троекратно перекрывалось, а были ложбинки между сроками, где авиаполков на бреющем можно было прошмыгнуть!!!
      Так это только на одном участке. А сколько их по стране?
      1. михаил3
        михаил3 26 сентября 2020 16:21 Новый
        +3
        Это когда было? В СССР было "единое радиолокационное поле", которое делали не генералы вообще. Не имели к его расстановке отношения. Имеются в виду тактические радары какие то? А при чем тут архитекторы? Имеется планшет, включили станции да посмотрели, весь ли он закрыт и чем... Сказка какая то.
    2. Кронос
      Кронос 26 сентября 2020 17:28 Новый
      -2
      Вообщето СССР перестал быть приоритетной целью для Японии после заключения пакта Молотова , после они перенаправили устремления на колонии Англии и территории США.
      1. михаил3
        михаил3 Вчера, 11:09 Новый
        +1
        Забавная вера в разные бумажонки на удивление крепка. У стран имеются интересы, их положение относительно экономики, военной силы и т.д. и т.п. Бумажка, это всего лишь бумажка.
        1. Кронос
          Кронос Вчера, 11:55 Новый
          +2
          Дело не в бумажке- японцы несколько раз пытались тягаться с СССР не вышло , армейская группировка которая настаивала на войне с СССР после пакта окончательно проиграла в политике , карт бланш взял флот у которого были другие устремления .
          1. михаил3
            михаил3 Вчера, 11:59 Новый
            +1
            А, вот так понятнее, спасибо. Ну я ведь и сказал, что США перенаправили внимание японцев на себя. Есть мнение, что нападение на Перл-Харбор планировали больше в Вашингтоне, чем в Токио. Так это и делается - разными способами помогают тем, кто сам хочет того же, что тебе нужно. Группировка японцев, которая хотела напасть именно на США, получила преимущество, и не только сама по себе, или из за наших дел. Американцы умно помогали...
    3. Дедкастарый
      Дедкастарый 26 сентября 2020 18:13 Новый
      0
      Главная их надежда была на японцев - если бы Япония атаковала со своей стороны, СССР не устоял бы ни за что.
      да..."квантунская армия" как оказалось-"страшная сила"...
      1. михаил3
        михаил3 Вчера, 11:10 Новый
        +1
        Вы правда так думаете? Какой класс? Шестой? Седьмой? Учиться вам еще и учиться, молодой человек...
  • Корона без вируса
    Корона без вируса 26 сентября 2020 15:54 Новый
    +2
    На мой взгляд - если мы начнем защищать самую даже захудалую деревеньку - то у нас денег не хватит по ПВО/ПРО feel Самый главный наш сдерживающий "фактор" - это наличие "ядрЁн-батона" - тогда даже самому безумному не хватит смелости нас атаковать!!! good Прикрыть всю 1/6 часть суши - не реально!!! Прикрывать нужно стратегические центры, промышленность, войска - на это точно ресурсов у нас хватит
  • Бензорез
    Бензорез 26 сентября 2020 17:18 Новый
    -1
    Думаю, скорее уверен, что нет. Могу ошибаться. Я не профессионал. Но сердце мне подсказывает, что обеспечить такую плотность ЗРК на душу населения- архи затратно. И никто этим заниматься не будет.
    1. Вадим237
      Вадим237 26 сентября 2020 21:26 Новый
      +1
      Радиоэлектронным полем закрыты - а там будет видно что и куда летит.
    2. Fan-Fan
      Fan-Fan Вчера, 10:42 Новый
      0
      Не в "плотности ЗРК" дело, вопрос ставите неверно. Главное вовремя засечь массовый запуск крылатых ракет, например, с севера, из моря Лаптевых или из Карского моря. От туда сотни КР могут по низменностям в обход всех РЛС прорваться в центральные районы страны. (У них четыре лодки типа «Огайо», несут по 154 КР каждая! )
  • ssergey1978
    ssergey1978 26 сентября 2020 17:40 Новый
    +1
    На сколько я знаю не одна страна мира не способна 100% прикрытия ПВО (очень, неподьемно дорого). Как правило прикрывают наиболее важные объекты.
    1. Береговичок_1
      Береговичок_1 26 сентября 2020 20:17 Новый
      +2
      Почему же... Кипр, Мальта могут разместив полк с-400 перекрыть все воздушное пространство. А Монако хватит и Панциря)))
      1. свой1970
        свой1970 26 сентября 2020 23:09 Новый
        +1
        Если исходить с этой позиции- то Ватикан сверх защищен, в него не всякая ракета попадет lol lol
    2. Вольнопёр
      Вольнопёр 26 сентября 2020 20:18 Новый
      +1
      Цитата: ssergey1978
      На сколько я знаю не одна страна мира не способна 100% прикрытия ПВО (очень, неподьемно дорого). Как правило прикрывают наиболее важные объекты.


      Даже анекдот такой есть.
      - Папа, а ПВО защищают или прикрывают?
      - Сынок, ПВО как волосы на женском лобке, прикрывают но не защищают...
      wassat
  • Оператор
    Оператор 26 сентября 2020 18:38 Новый
    +2
    Сейчас защищаются страны типа Ирака, Югославии или Сирии - США, РФ или КНР нападают (мы в ответ, естественно).

    ПВО/ПРО РФ предназначена исключительно для перехвата единичных ракет/летательных аппаратов, после чего вступают в действие СЯС РФ и сам противник перестает существовать, а не какие-то там голимые вооруженные силы.
  • evgen1221
    evgen1221 26 сентября 2020 20:14 Новый
    +3
    Защитить можно и нужно. А для этого надо-Заводов электроники и компонентов,училица на эти заводы,желание этим заниматся.
  • Вольнопёр
    Вольнопёр 26 сентября 2020 20:24 Новый
    +1
    А тем временем, в сети появилась непроверенная информация, что запуск С-400 на учениях "Кавказ 20202, прошёл неудачно.

    Telegram-канал Baza в пятницу 25 сентября опубликовал кадры неудачного пуска ракеты ЗРС С-400 «Триумф».
    Следует отметить, что в настоящий момент доподлинно не известно где и когда были сняты кадры падения

    Подробнее - https://voennoedelo.com/posts/id6656-kqfxuvrvr7swyfwacdcv
    Видео неудачного старта в статье

    Следует отметить, что в настоящий момент доподлинно не известно где и когда были сняты кадры падения ракеты. Никаких комментариев официальных лиц по этому поводу не поступало.
  • Старый26
    Старый26 26 сентября 2020 20:52 Новый
    +2
    Цитата: Егоза
    На мой наивный гражданский взгляд - не только можно, но и нужно. Да, это потребует много сил. Да, это потребует много денег. Но оно того стоит. Чтобы люди спали спокойно и верили....

    Вероятность защитить границы России только наземными средствами ПВО близка к нулю. И все зависит от региона. Если Черное море и Балтику мы можем прикрыть очень плотно, Центр и Дальний Восток - относительно плотно (особенно Дальний Восток), то с севером это сделать проблематично. От Мурманска до Анадыря нужно прикрыть порядка 9000 км границы. Без авиации ПВО сделать это затруднительно...
    1. Вадим237
      Вадим237 26 сентября 2020 21:30 Новый
      0
      Кроме стратегических бомбардировщиков там летать не чему для КР далеко так же как и истребителям разве что разведывательные БПЛА и АВАКС.
  • Lesorub
    Lesorub 26 сентября 2020 22:08 Новый
    +1
    Еще одно направление, на которое стоит обратить внимание, – Дальний Восток. В Японии и Южной Корее, на Гавайских островах, на Гуаме развернуты внушительные вооруженные силы вероятного противника

    Как то автор "умело" обошол Китай - как будто на востоке его нет, а ведь сегодня Китай с нами дружит - завтра может все поменяться!
    На счет прикрытия границ средствами ПВО в СССР смогли наладить довольно на высоком уровне - после распада - приходится наверстывать .
  • Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart 26 сентября 2020 23:44 Новый
    0
    Ни одно наращивание не сравнится с возможностями высококонцентрированного и идеально продуманного удара. Так что доводить эту идею до абсурда не стоит - нужно трезво оценивать свои экономические ресурсы и степень желания США на нас напасть . Безусловно это ненулевая вероятность, однако на сегодняшний день Китай представляет большую опасность для реальных стратегических интересов США , чем мы. И с точки зрения экономической мощи и амбиций,и с точки зрения целенаправленного наращивания флота , и с идеологической точки зрения ,в том числе.
  • Имперец-Технократ
    Имперец-Технократ Вчера, 02:25 Новый
    +1
    Фактически, непреодолимая. + РЭБ и истребительная авиация
  • strelokmira
    strelokmira Вчера, 09:05 Новый
    0
    Можно ли защитить все границы России современными средствами ПВО?

    А кто же не дает, но выгоднее тратить деньги на яхты и урашек
  • Pavel57
    Pavel57 Вчера, 13:30 Новый
    0
    Цитата: Nastia Makarova
    то победил в войне?

    После переброски ракетных кораблей - мы.
  • serg v zapase
    serg v zapase Вчера, 14:09 Новый
    +1
    С помощью самолетов можно перебросить на территорию небольшую армию вторжения. Ракеты можно применять не входя в зону действия ПВО, с десантом так не выйдет. В комментах пишут про ответный удар, да еще прямо по башке супостату, но статья написана о другом- о возможностях защиты своих городов, баз, вообще населения. В случае массированного удара ни одна система, даже трижды эшелонированная не справиться. Для решения этой задачи нужны другие подходы-разведка, дипломатия, диверсии. Рассчитывать в этом деле на Китай, по-моему, наивно.
  • Falcon5555
    Falcon5555 Вчера, 14:54 Новый
    -1
    Это что, генератор бреда написал эту статью?
    Нашел я статью этого Прейзуотера, ничего там нет про 225 стратегических бомбардировщиков!!!
    Он лиш говорит, что для поражения Калининграда надо много оружия и значительное участие бомбандировщиков. Потом он указывает на уязвимость аэродромов тактической авиации и "топит" за новый дозвуковой дешевый и не-стелс бомбардировщик типа B-52, т. е. на замену его.
    Однако даже США не располагают достаточными для прорыва российской ПВО возможностями.
    Да??? laughing laughing laughing Бредовая статья, и анонимная.
  • EvilLion
    EvilLion Сегодня, 08:32 Новый
    0
    А у НАТО или кого-то еще есть способ нападения с неприкрытого направления? Ну не знаю, облететь за полярным кругом до устья реки Лены и зайти на Москву с востока.