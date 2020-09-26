Можно ли защитить все границы России современными средствами ПВО?

Развитая система противовоздушной обороны является одним из главных преимуществ России. Но реально ли прикрыть средствами ПВО все рубежи нашей большой страны?
Система противовоздушной обороны России организована таким образом, что наиболее защищенными участками оказываются столица и ряд крупных городов, а также стратегически важные направления. Это учитывают в военных ведомствах стран – вероятных противников, постоянно пытаясь разработать все новые и новые стратегии прорыва российской ПВО.
Однако именно наличие постоянной угрозы со стороны вооруженных сил стран – участниц Североатлантического альянса и является, по мнению многих военных экспертов, одним из ключевых стимулов для дальнейшего развития систем противовоздушной и противоракетной обороны Российской Федерации.
Балтика и Черное море
Сейчас американским военным остается лишь искать слабые места в системе ПВО нашей страны, чтобы в случае вооруженного конфликта попытаться прорвать линию защиты именно в данных направлениях. Однако даже США не располагают достаточными для прорыва российской ПВО возможностями.
Например, для действий на калининградском направлении, по словам аналитика Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий майора Шейна Прейзуотера, понадобится не менее 225 стратегических бомбардировщиков, а Военно-воздушные силы США в настоящее время имеют на вооружении лишь около 140 самолетов подобного класса.
Тем не менее, американские военные не дремлют: регулярные полеты американских самолетов-разведчиков и бомбардировщиков на Балтике и в черноморском регионе являются не чем иным, как прощупыванием, изучением российской системы противовоздушной обороны на данных направлениях. Именно западные направления являются наиболее опасными с точки зрения возможных действий противника.
В случае вооруженного конфликта с Россией США и НАТО будут первым делом атаковать западные рубежи нашей страны в балтийском и черноморском регионах. Поэтому столь важное внимание уделяется укреплению систем ПВО именно на данных направлениях: в Калининградской области, в Крыму.
Центральная Азия и Дальний Восток
Куда менее опасным направлением представляются южные рубежи России в Центральной Азии. Во-первых, американским самолетам придется преодолевать огромные расстояния, чтобы атаковать Россию со стороны Центральной Азии. Во-вторых, им придется действовать с территории сопредельных с Россией государств. К тому же Центральная Азия является сферой стратегических интересов и Китая.
Пуск ракеты ЗРС С-400 в ходе тактического учения на полигоне Ашулук
Еще одно направление, на которое стоит обратить внимание, – Дальний Восток. В Японии и Южной Корее, на Гавайских островах, на Гуаме развернуты внушительные вооруженные силы вероятного противника, включая авиацию, а в водах Тихого океана регулярно несут службу американские авианосные группировки. Не так давно на Дальнем Востоке был развернут непроницаемый радиолокационный купол новейших станций «Небо-М» и «Подлет».
Ранее такой купол присутствовал лишь в Крыму. Его развертывание на Дальнем Востоке свидетельствует о росте интереса к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Восточная Азия становится регионом не меньшей военно-политической напряженности, чем Восточная Европа, и сейчас России стоит наращивать возможности ПВО именно на данном направлении, о чем говорят и отечественные, и зарубежные аналитики. К тому же при всей дружбе с КНР не стоит игнорировать и «китайский фактор»: у Пекина свои интересы, и не исключено, что в какой-то момент они могут пересечься с интересами Москвы.
Конечно, пока говорить о том, что непроницаемыми для вражеских летательных объектов являются все российские границы, преждевременно. Но учитывая масштабы финансовых вливаний в технические новации и перевооружение российской армии, будем надеяться, что в обозримом будущем России действительно удастся закрыть все границы средствами ПВО.