RAND Corporation о перспективах Су-57

Проблемы разработки

Опытный Су-57 с двигателем второго этапа

Проблемы экономики

Проблемы экспорта

Способность взаимодействовать с ведомыми БПЛА - одна из характерных черт нового поколения истребителей

Проблемы оценки

Недавно аналитический центр RAND Corporation опубликовал заметку «Russia's Su-57 Heavy Fighter Bomber: Is It Really a Fifth-Generation Aircraft?» («Российский тяжелый истребитель-бомбардировщик Су-57: действительно ли это самолет 5 поколения?») Ее авторы рассмотрели перспективный российский проект и сделали свои выводы. Последние представляют некоторый интерес, но оставляют большие вопросы.Авторы RAND Corp. собрали и изучили доступную информацию из открытых источников и предлагают свой взгляд на сложившуюся ситуацию вокруг Су-57. Главный вывод заключается в том, что в связи с многочисленными проблемами и задержками новый истребитель вряд ли сможет пойти на экспорт до середины нынешнего десятилетия.RAND напоминает, что Су-57 разрабатывается с 2002 г. и рассматривается в качестве ключевого элемента оборонного экспорта. Первый полет такой машины состоялся более 10 лет назад, но она до сих пор не поступила на вооружение российских или зарубежных ВВС.Проводятся испытания, в т.ч. в рамках сирийской операции, однако проблемы на стадии разработки и прошлогоднее крушение сдвигают достижение начальной оперативной готовности вправо. Полноценная служба Су-57, как считают в RAND, начнется не ранее середины двадцатых годов. В тот же период может начаться экспорт.Основной задачей в контексте Су-57 сейчас является разработка т.н. двигателя второго этапа. Как скоро завершится этот процесс – неизвестно. При этом ожидается негативное влияние на ход программы в целом. RAND приводит оценки специалистов, согласно которым первая серия из 76 самолетов будет комплектоваться двигателями предыдущей модели.По данным разработчиков, истребитель Су-57 получает возможность слежения за всем окружающим пространством при помощи системы распределенных датчиков по всему планеру. Авторы RAND Corp. указывают, что истребитель 5 поколения должен не только быть малозаметным, но и располагать развитыми средствами наблюдения с круговым обзором. Также напоминают, что сейчас в серии находится только один самолет, отвечающий этим двум требованиям, – американский F-35.В RAND считают, что разработка современной радиоэлектронной аппаратуры была и остается одной из главных проблем российской авиационной промышленности. В прошлом эта отрасль отставала от зарубежных конкурентов, а после 2014 г. ситуация ухудшилась – на нее повлияли санкции и разрыв производственных связей с иностранными предприятиями. Российское руководство неоднократно говорило о необходимости самостоятельного развития электроники, но результаты в этой области пока остаются скромными.В RAND также рассмотрели финансово-экономические аспекты создания новой техники, в т.ч. истребителя Су-57. Основную часть проблем такого рода связывают со спецификой финансирования промышленности и перспективных проектов.Разработка новых образцов осуществляется крупными корпорациями, которые обращаются за кредитами в российские банки. Перспективные проекты неоднократно сталкивались с трудностями, из-за чего разработчики не могли расплатиться по кредиту и оказывались в сложном положении. После этого российским властям приходилось «спасать» ключевые предприятия.RAND указывают, что расходы на оборону были жестко привязаны к доходам от продажи энергоносителей. События последних лет, когда России пришлось конкурировать с Саудовской Аравией, привели к сокращению доходов от нефти и газа с понятными последствиями для расходной части бюджета. Восстановление после этого периода столкнулось с новыми проблемами из-за пандемии COVID-19.Для стабилизации имеющейся ситуации российское руководство собирается продавать новые самолеты зарубежным странам, а также привлекать их к совместным работам. Авторы напоминают, что с 2007 г. в разработке будущего Су-57 участвовала Индия, в дальнейшем собиравшаяся поставить такой самолет на вооружение. Однако в 2018 г. она покинула проект – из-за задержек в разработке двигателя второго этапа и разногласий по передаче технологий.Попытки вернуться к сотрудничеству не увенчались успехом. Индия объявила о намерении самостоятельно создать истребитель 5 поколения. Вопрос двигателей планируется решать за счет французской, британской и американской помощи. Впрочем, такие события не мешают продолжению сотрудничества в других сферах. Не так давно ВВС Индии закупили очередные истребители Су-30МКИ и МиГ-29 предыдущего поколения.Продолжаются поиски новых партнеров, в качестве которых могут выступать Китай, Алжир, Вьетнам или Турция. В декабре прошлого года появлялись сообщения о возможной поставке 12 Су-57 алжирским ВВС. RAND указывает, что такие новости вызвали сомнение ввиду затруднений с запуском производства. Вряд ли Алжир сможет получить технику до 2025 г. Кроме того, алжирское законодательство требует перед закупкой испытывать новую технику на местных полигонах. Зарубежные специалисты полагают, что Россия не согласится на это.Рассматривая текущее состояние проекта, авторы RAND Corp. сомневаются, что Су-57 сможет полноценно выйти на международный рынок до конца двадцатых годов. Также отмечается, что по окончании разработки российский истребитель будет сочетать в себе качества поколений «5» и «4+», в результате чего будет похож как на F-35, так и на F-15EX.Взгляд зарубежных специалистов из известной организации на один из главных российских проектов современности, безусловно, представляет интерес. Однако заметка от RAND Corp. вызывает серьезные вопросы.В первую очередь, следует отметить неполное соответствие заголовка и раскрытых тем. Соответствие Су-57 требованиям к 5 поколению рассматривается лишь мельком, тогда как основными темами публикации стали сложности при разработке и экспортные перспективы. В итоге вопрос из заголовка не получил прямого ответа – и неясно, принадлежит ли Су-57 к последнему поколению.При этом хорошо известно и очевидно, что Су-57 даже в нынешней комплектации с двигателем первой очереди соответствует основным требованиям и может с полным правом называться истребителем 5 поколения. Машина выполнена малозаметной, несет развитый комплекс радиоэлектронных систем, в т.ч. средства кругового обзора, а также способна к крейсерскому сверхзвуковому полету и имеет другие характерные признаки.Сосредоточившись на вопросах проблем разработки, включая двигатель второго этапа, RAND фактически игнорирует тот факт, что опытно-конструкторские работы завершены и самолет перешел на стадию серийного производства. Первый серийный самолет, к сожалению, разбился – но за ним вскоре последуют новые. Все это указывает на однозначный прогресс.Ситуация с ожидаемыми экспортными контрактами пока остается неопределенной, однако имеются поводы для положительных прогнозов. В частности, индийские планы по созданию своего собственного истребителя следующего поколения выглядят излишне оптимистичными – и в итоге, вероятно, Индии все же придется покупать российские Су-57. Ряд других стран, желающих технику 5 поколения, фактически не имеют выбора и тоже являются потенциальными клиентами российских авиастроителей.Следует признать, что в текущей ситуации вокруг истребителя Су-57 не все гладко и просто, имеются затруднения по некоторым вопросам, а также сохраняется необходимость продолжения работ и совершенствования готового самолета. Однако все проблемы находят свое решение, и проект уже доведен до серии. Имеются все поводы для оптимизма, а доверие к публикациям наподобие недавней «Russia's Su-57 Heavy Fighter Bomber: Is It Really a Fifth-Generation Aircraft?» падает.