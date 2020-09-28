Незаметная новинка. Безымянный аэробагги для ВДВ

Багги для ВДВ на форуме "Армия-2020" в Кубинке. Источник: rusarmy.com
Ложная скромность
Как известно, в триедином сочетании подвижности, брони и огневой мощи невозможно добиться высокого развития всех параметров вместе. Можно только нащупать точку оптимума. Однако если пожертвовать одним из параметров, остальные могут многократно повыситься. Именно по такому рецепту и была построен многоцелевой аэромобильный автомобиль, который пока именуют аббревиатурой МАА. Это очередная генерация боевого багги, полностью лишенная бронирования, но за счет значительного облегчения способная к скоростным ралли-рейдам и установке тяжелого вооружения. МАА по многим параметрам является старшим братом широко разрекламированного багги «Чаборз», разработанного по заказу Российского университете спецназа в городе Гудермесе. «Чаборз» фактически способен перевозить только снаряженных бойцов, что серьезно ограничивает его боевые возможности против хорошо вооруженного противника. Разработчик МАА изначально создавал машину по лекалам гражданского автомобилестроения, что позволило создать достаточно универсальную машину, способную нести широкий спектр вооружений. Кстати, официальной информации о разработчике нет, но есть все основания подозревать в этом Научно-исследовательский институт систем связи и управления (НИИССУ). На сайте предприятия, которое имеет очень отдаленное отношение к автомобильной промышленности, есть очень забавный раздел: «Аэробный автомобиль». Возможно, хотели сократить длинное «аэромобильный автомобиль», но в итоге получилась отсылка к биологическим организмам, которым для жизнедеятельности требуется молекулярный кислород. Эскизы «аэробного» авто от НИИССУ, размещенные на сайте, очень похожи на машину МАА, с которой публика впервые познакомилась на форуме "Армия-2020" и стратегических учениях "Кавказ-2020".
Кажется, 120-мм миномет перегрузил машинку, но подвеска здесь всего лишь переведена в минимальное положение относительно поверхности. Источник: rusarmy.com
В основу конструкции многоцелевого аэромобильного автомобиля положена прочная рама, дополнительно усиленная трубчатым каркасом. Небольшие габариты багги объясняются возможностью транспортировки машины на борту вертолетов Ми-8 АМТШ. Кажущаяся простота МАА обманчива. К примеру, независимая подвеска, способная изменять дорожный просвет с 320 мм до 120 мм. Это необходимо не для снижения силуэта багги, а для беспроблемной погрузки в тесное грузовое отделение вертолета. В максимальном положении подвески достаточно приземистый автомобильчик будет способен преодолевать относительно небольшие неровности. В промежуточном положении подвески клиренс равен 270 мм. В качестве силовой установки был выбран четырехцилиндровый турбодизель ЗМЗ мощность 142 л. с. и рабочим объемом 2,3 литра. Как утверждают разработчики, машина массой более 1,2 тонны способна разогнаться до 150 км/ч, набирая при этом первую сотню за 8,2 секунды. Если в значение максимальной скорости еще можно поверить, то вот такой стремительный разгон МАА необходимо проверять.
Многоцелевой авиатранспортабельный автомобиль в противотанковом исполнении. Обратите внимание на легкосплавные колесные диски и внушительный запас патронов к пулеметам и ракет к ПТРК "Корнет". Источник: yuripasholok.livejournal.com
Неясность вносит табличка, которая располагалась около выставленного на «Армии-2020» автомобиля. До конца непонятно: 1200 килограммов – это снаряженная масса или масса машины с полной нагрузкой. При возможности взять на борт пять экипированных бойцов, еще и с крупнокалиберным пулеметом, вероятно, снаряженная масса. В этом случае полная масса может подбираться уже к двум тонная, и указанная быстроходность будет крайне сомнительной. А вот с одним водителем и без вооружения МАА вполне сможет обойти на светофоре какие-нибудь «Весты», «Рио» или «Солярисы». Разработчики утверждают, что в качестве альтернативы механической коробки переключения передач на МАА может устанавливаться автоматическая КПП. Это, безусловно, определенный плюс: водитель сможет в случае ранения вести машину одной рукой. Но вот сейчас в отечественной автомобильной промышленности нет автоматической КПП собственной конструкции подобного класса, поэтому на МАА будут монтировать либо зарубежный аналог, либо его частично локализованную в России версию. В обоих случаях Министерство обороны, скорее всего, окажется от такой роскоши на багги для ВДВ.
Многоликая новинка
На «Армии-2020» МАА был един в двух лицах. В одном варианте, именуемом МАА-ОП, на машину установили ПТРК «Корнет», а во-втором — 120-мм миномет «Сани», который с трудом влез в грузовое отделение субтильного багги. Инженерам удалось создать по-настоящему грозную боевую единицу, способную перебрасываться по воздуху и наносить в тылу противника чувствительные кинжальные удары. Самоходный миномет, помимо четырех бойцов, несет с собой боекомплект из 24 мин. В координации с самоходными противотанковыми «Корнетами» подразделения десанта, разведки и спецназа на МАА будут способны на многое. Если ориентироваться на сайт предполагаемого разработчика НИИССУ, то машина будет предлагаться заказчику еще в пяти исполнениях, помимо вышеописанных. Предполагают транспортный 6-местный МАА, санитарный на одного лежачего раненого, грузовой 2-местный, техничку и разведывательный автомобиль для четырех бойцов спецподразделений.
Компоновочные решения, представленные на сайте gp.niissu.ru
Показанный на «Армии» МАА-ОП может комплектоваться дополнительно круговой турелью с крупнокалиберным «Кордом» — именно эта машина, как ожидается, станет наиболее популярной в армии. Кроме этого, багги комплектуется боковой турелью с ПКМ, огонь из которого ведет передний пассажир-боец. Это ощетинившийся оружием автомобиль частично оснащается агрегатами от Ульяновского автомобильного завода. Внимательный взгляд заметит заднюю светотехнику от УАЗ-3151 и фурнитуру спартанского салона от более современных машин из Ульяновска. МАА имеет полный привод, лебедку, независимую подвеску и вполне серьезную геометрическую проходимость. Несколько портит общую картину большая база машины, уменьшающая возможности машины при преодолении неровностей.
МАА во втором варианте "короткого" исполнения. Учения "Кавказ-2020". Источник: youtube.com
Короткобазные многоцелевые авиатранспортабельные автомобили. Источник: bastion-karpenko.ru
Но на учениях «Кавказ-2020» промелькнули несколько багги с короткой базой и стилистическими отличиями от машины, представленной на форуме в Кубинке. Очевидно, это упрощенные и облегченные МАА, рассчитанные на три члена экипажа и установку ПТРК «Корнет». Вполне возможно, на учениях было продемонстрировано типовое боевое подразделение ВДВ на таких багги. Состояло они из четырех короткобазных «убийц танков» и одной четырехместной командирской машины с крупнокалиберным пулеметом. На распространенном в Интернете видео в грузовой отсек вертолета погружается именно короткий МАА. О том, насколько удачно вмещается длинный вариант, информации пока нет.
История с появлением многофункционального аэромобильного автомобиля в медиапространстве отлично иллюстрирует все этапы оценки Министерством обороны новых образцов вооружения. Первоначально заказчику презентуют новинки на форуме «Армия», затем следует испытание лучших образцов на учениях, а затем в боевых условиях в Сирии или на Северном Кавказе. Поэтому в самом ближайшем будущем стоит ожидать новых информационных поводов от многоцелевого аэромобильного автомобиля. Может, определятся наконец с разработчиком.