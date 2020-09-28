Незаметная новинка. Безымянный аэробагги для ВДВ

Багги для ВДВ на форуме "Армия-2020" в Кубинке. Источник: rusarmy.com

Ложная скромность

Кажется, 120-мм миномет перегрузил машинку, но подвеска здесь всего лишь переведена в минимальное положение относительно поверхности. Источник: rusarmy.com

Многоцелевой авиатранспортабельный автомобиль в противотанковом исполнении. Обратите внимание на легкосплавные колесные диски и внушительный запас патронов к пулеметам и ракет к ПТРК "Корнет". Источник: yuripasholok.livejournal.com

Многоликая новинка

Компоновочные решения, представленные на сайте gp.niissu.ru

МАА во втором варианте "короткого" исполнения. Учения "Кавказ-2020". Источник: youtube.com

Короткобазные многоцелевые авиатранспортабельные автомобили. Источник: bastion-karpenko.ru