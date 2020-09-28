Сверхбольшая дальность и сверхбольшой оптимизм: проект Strategic Long Range Cannon

Сейчас в США разрабатывается несколько перспективных образцов ракетного и артиллерийского вооружения. Один из таких проектов предусматривает создание пушки сверхбольшой дальности, способной решать стратегические задачи. Ожидается, что готовое изделие Strategic Long Range Cannon (SLRC) попадет в армию в ближайшие годы.
Планы на ближайшее будущее
О разработке проекта SLRC объявили не так давно. При этом Пентагон сразу раскрыл основные цели и задачи такого проекта, а также ожидаемые сроки выполнения работ. Представители военного ведомства говорили о необходимости создания пушки «стратегической дальности», способной отправлять снаряды на 1000 морских миль. Опытный образец планировалось вывести на испытания в 2023 г. После испытаний армия должна будет определиться с будущим такой пушки.
В рамках первых анонсов и заявлений официальные лица не стали уточнять облик будущей SLRC. Однако уже в феврале этого года на одном из мероприятий Пентагона показали некоторые материалы по новому проекту. Командование будущего армии продемонстрировало плакат с примерным обликом артиллерийского комплекса и макет такого изделия. Также уточнили некоторые характеристики.
В начале сентября руководитель направления перспективных ракетно-артиллерийских систем бригадный генерал Джон Рафферти рассказал о текущих работах по новым проектам. По его словам, орудие SLRC имеет высокий приоритет и является научно-технической задачей №1. Планы по началу испытаний в 2023 г. остаются в силе. За оставшееся время Командование будущего должно выполнить необходимые работы – и сделать то, что пока никто не делал.
Сверхдальнобойный комплекс
Согласно опубликованным данным, в рамках проекта SLRC разрабатывается артиллерийский комплекс характерного облика с уникальными возможностями. В доступных материалах изображается система с возможностью переброски по автодорогам и транспортировки военно-транспортной авиацией. Это позволяет представить возможные габариты и массу, но точные их значения неизвестны.
Возможный облик SLRC
Основным элементом комплекса является лафет, напоминающий агрегаты орудий большой мощности прошлых десятилетий. Он может иметь собственную опорную плиту и механизмы горизонтальной наводки для кругового обстрела. Также необходимо применение тех или иных средств заряжания и досылания, учитывающих параметры боеприпасов. Для транспортировки предлагается съемный колесный ход и седельный тягач.
Калибр и длина ствола остаются неизвестными, что не позволяет оценить баллистические характеристики системы. При этом показанный макет имеет характерную ферму возле казенника, удерживающую ствол – это может намекать на значительную массу последнего, связанную с большим калибром и длиной. Заряжание, очевидно, будет осуществляться с казны с применением соответствующих механизмов.
Для SLRC разрабатывается перспективный снаряд, способный поражать цели на дальностях более 1000 морских миль (1852 км). Создание такого изделия представляет собой особо сложную задачу, которую можно решать разными способами, но желаемый результат не гарантируется. Требуемую дальность может показывать активно-реактивный снаряд с двигателем повышенной эффективности и улучшенной аэродинамикой.
Ввиду большой дальности обязательным становится наличие средств наведения. Наиболее вероятным выглядит применение спутниковой или инерциальной навигации для поражения цели с известными координатами.
В контексте снаряда для SLRC пока остается ряд серьезных вопросов. Так, существующие технологии в сфере пушек и боеприпасов позволяют получить дальность стрельбы не более 80-100 км, причем пока только в экспериментальном порядке. Как именно дальность будут доводить до желаемой тысячи миль – большой вопрос. Вполне возможно, что боеприпас для SLRC по своей конструкции будет больше похож на управляемую ракету, чем на снаряд традиционной конструкции.
Макеты новых артиллерийских систем. Вероятно, среди них есть SLRC
Артиллерийский комплекс SLRC должен отличаться высокой степенью автоматизации. Расчет установки предлагается сократить до 8 человек с распределением между ними всех функций. Минимальной боевой единицей станет батарея из четырех орудий. Очевидно, для управления такими артиллерийскими системами понадобятся новые средства, существенно отличающиеся от современных комплексов ракетных войск и артиллерии.
Желаемые возможности
Предлагаемый облик артиллерийского комплекса позволяет получить ряд важнейших преимуществ. При этом речь идет о сохранении всех положительных качеств ствольной артиллерии при резком увеличении дальности и, возможно, могущества.
Главное и принципиальное преимущество системы SLRC заключается в возможности нанесения точных ударов по целям на оперативно-стратегической глубине обороны. С точки зрения дальнобойности подобная пушка становится прямым конкурентом баллистических ракет средней и малой дальности, но должна иметь несколько серьезных преимуществ перед ними.
При всей своей сложности, снаряд для SLRC должен быть проще и дешевле любой БРСД или БРМД – как в производстве, так и при применении. Кроме того, артиллерийская батарея без особых затруднений способна вести длительный огонь и в минимальное время отправлять к цели максимум снарядов. Артиллерийский боеприпас, в т.ч. с дальностью в 1000 миль можно обнаружить и отследить в полете, но его перехват – в отличие от ракеты – крайне сложен или даже невозможен. Наличие средств самонаведения обеспечит высокую точность поражения цели. Ответный удар усложняется ввиду высокой дальности и времени на его подготовку; артиллеристы имеют больше шансов уйти до прилета вражеских самолетов или ракет.
Комплекс SLRC рассматривается в качестве стратегического средства для взлома обороны противника, уничтожения ключевых объектов и т.д. Управляемые снаряды смогут поражать командные центры, средства ПВО и ПРО, базы и т.д. За счет принципиальных преимуществ артиллерии и повышенных характеристик он должен сочетать высокую эффективность, высокую боевую устойчивость и т.д. Массированный артиллерийский удар «откроет дорогу» боевым самолетам, ракетным комплексам и сухопутным войскам.
Круг задач
При всех ожидаемых преимуществах, комплекс SLRC уже на стадии разработки невыгодно отличается от других артиллерийских систем высокой сложностью и стоимостью. В Пентагоне прекрасно понимают это, но готовы к новым тратам и считают их целесообразными. При этом имеет место примечательный оптимизм. Завершить научно-исследовательские работы планируется всего за несколько лет – опытный образец собираются построить не позже 2023 г.
Таким образом, в ближайшие три года Командованию будущего армии и смежным организациям предстоит определить окончательный облик комплекса в целом, а также решить ряд важных конструкторских задач. Необходимо создать орудие нужного калибра с требуемой баллистикой, разработать принципиально новый снаряд, средства связи и управления и т.д.
Если текущие планы будут выполнены, и в 2023 г. начнутся огневые испытания полноценного опытного образца, то завершение опытно-конструкторских работ возможно уже во второй половине десятилетия. Соответственно, к началу 2030 г. армия США может рассчитывать на получение принципиально новых стратегических вооружений, причем сверхдальнобойная пушка SLRC не будет единственной новинкой. Удастся ли Пентагону выполнить свои планы, покажет время.