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СКШУ «Кавказ-2020», или Черноморский разгром российского флота

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Как ни прискорбно, но именно это лучшая иллюстрация происходящего


26 сентября заканчиваются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Кавказ-2020". Есть смысл сравнить реалии военно-морской составляющей этих учений с тем, как их освещает Минобороны, точнее, Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны — ДИМК МО под управлением генерал-полковника И. Конашенкова (далее в тексте — Департамент Конашенкова). Такое сравнение хорошо характеризует и учения и то, как ведётся работа по их освещению.

Сравниваем. Департамент Конашенкова:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа: «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.
Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.
Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Дабы избежать обвинений в очернительстве, далее буду дословно цитировать официальные информационные сообщения Минобороны (Департамента Конашенкова) с их необходимыми комментариями.

Демонстрация силы США


Накануне СКШУ «Кавказ-2020» три бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress провели учения над территорией Украины, при этом пролетев на расстоянии менее 40 км от черноморского побережья Крыма. В ходе учений, по данным Генштаба РФ, бомбардировщики отработали применение крылатых ракет (КР) по объектам на территории Российской Федерации.

Очевидно, что это была очередная демонстрация силы с длинным предшествующим списком, где нам демонстрировалось:
— нанесение ударов КР по наземным целям;
— нанесение ударов ПКР по морским целям (в т.ч. новейшими LRASM);
— проведение массированных минных постановок.

Регулярные «визиты» противолодочных P-8 Poseidon остро ставят вопрос боевой устойчивости наших подлодок (фактически относительно безопасно, заряжать аккумуляторные батареи они могут только «под своим берегом»).

В настоящее время в Черном море развернут эсминец ВМС США DDG-80 Roosevelt, который в преддверии учений отошел к побережью Болгарии.

Состав флотских участников



Департамент Конашенкова:

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» задачи в море выполняют более 20 кораблей и катеров флота, в том числе: флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60», а также ракетный корабль на воздушной подушке «Самум».

Как будет показано далее, список это далеко не полный, и ДИМК «очень постарается его подправить».

«Виртуальные участники»


Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь):

В ходе… СКШУ «Кавказ-2020» морская авиация Черноморского флота в акватории Черного моря отработала доставку боеприпасов и продовольствия на боевые корабли, осуществляющие переход морем и стоящие на якоре.
В частности, экипаж патрульного корабля «Василий Быков» совместно с летчиками отработал прием-передачу грузов в море.
В ходе начального этапа учения экипаж вертолёта Ка-27ПС совершил облёт корабля, завис над вертолётной площадкой и с помощью лебёдки принял груз. Затем летчики отработали транспортировку груза на внешней подвеске и его доставку на корабль беспосадочным способом.

С учетом того что «Василий Быков» в настоящее время находится на Северном флоте (где занимается непонятно чем), подобная «официальная информация» Минобороны, не может вызвать ничего, кроме недоумения и смеха.

Впрочем это только начало, далее, по официальной информации Департамента Конашенкова, в составе морской авиации оказались… самолеты морской авиации Су-34!

Что, конечно, было бы очень правильным, но, увы, к реальности отношения не имеет.

Тральщик «Владимир Емельянов», находящийся на Балтике, в это же время «успешно выводил с тралами корабли Черноморского флота».

«Вышел в море флот могучий, впереди тралец…»


Пресс-служба Южного военного округа:

Более 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море на начальном этапе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе первого этапа учения экипажи осуществили постановку и преодоление минных заграждений и выполнили комплекс противолодочных задач.
Корабли противоминной обороны «Владимир Емельянов» и «Иван Антонов» провели разведывательный поиск и уничтожение участка минного заграждения контактными и неконтактными тралами, после чего морские тральщики «Валентин Пикуль» и «Вице-адмирал Захарьин» осуществили проводку надводных кораблей и подводной лодки за тралами с форсированием условного минного поля.

Как уже было указано выше, «Владимир Емельянов» в настоящее время находится на Балтике. Однако в данном официальном сообщении (!) обращает на себя применение новых тральщиков-искателей Черноморского флота «Иван Антонов» и «Вице-адмирал Захарьин» (оснащенных современной гидроакустикой и подводными аппаратами) для давно устаревшего ползанья брюхом по минам с тралами. В случае реальных боевых действий это однозначно является отправкой тральщиков (и других) кораблей на убой.

Возникает серьезный вопрос об уровне тактической и оперативной подготовки органов управления Черноморского флота, соединения кораблей и вообще способности их с такой «подготовкой» (да, в кавычках) решать задачи по предназначению.

Уместно вспомнить и сообщение Департамента Конашенкова о боевой службе тральщика «Вице-адмирал Захарьин»:

06.08.2020 г.: «Вице-адмирал Захарьин», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море… в ходе тренировки экипаж осуществил поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов.

«Захарьин» — это тральщик-искатель, имеющий на вооружении специализированную ГАС «Ливадия» и комплекс с подводным аппаратом ТНПА «Маевка», и такой корабль может искать «мины тралами» только при неисправности ГАС и ТНПА. Возникает логичный вопрос: сколько еще кораблей ВМФ находятся на боевой службе с неисправной гидроакустикой и основным комплексом вооружения?

Противолодочная комедия


Департамент Конашенкова:

На очередном этапе СКШУ корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) в составе малых противолодочных кораблей «Муромец», «Суздалец», «Касимов» и «Ейск» отработала задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника комбинированным способом с постановкой мин и применением противолодочного оружия.


Комбинация таких абсолютно разных образцов подводного оружия, как мины и противолодочное оружие (ПЛО), в рамках одного эпизода — это даже не абсолютная некомпетентность, а нечто большее…


Департамент Конашенкова:

Завершился эпизод двусторонним учением с участием экипажа подводной лодки «Колпино», которая атаковала корабли КПУГ, а экипажи малых противолодочных кораблей, в свою очередь выполнили торпедные стрельбы с целью уничтожения субмарины условного противника. Поиск подводной лодки корабли проводили во взаимодействии с парой самолётов-амфибий Бе-12 и парой противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ из состава морской авиации и ПВО ЧФ.


Первое, что необходимо отметить, это абсолютная допотопность торпедного оружия надводных кораблей Черноморского флота. Конкретно СЭТ-65, последняя модификация которой оснащена аппаратурой самонаведения, «воспроизведенной на отечественной базе» с аппаратуры торпеды Mk46 mod.1 (1961г.), выловленной в 1965 г. нашими рыбаками. И это оружие не только малых противолодочных кораблей (где уже давно утратили навыки применения штатных телеуправляемых торпед), но и «новейших» фрегатов проекта 11356.

Такое «оружие» правильно называть дровами, и его реальная эффективность в современных условиях находится в районе нуля.

Ни одного корабля с новым «Пакетом» на ЧФ нет (как и не была проведена модернизация ни одного корабля под «Пакет»), и это на флоте, который уже много лет реально решает боевые задачи!

Указанные в сообщении ДИМК самолеты Бе-12 вообще не имеют ничего противолодочного, и взаимодействовать с противолодочными кораблями могут только глазами экипажа и бомбами (на уровне Первой мировой войны). Вертолеты Ка-27ПЛ давно устарели и имеют крайне низкую эффективность против современных подлодок.

При этом в Севастополе уничтожается авиаремонтный завод, способный производить ремонт не только Ка-27, но и Ми-14, на которые уже сегодня можно было бы ставить современным мощные низкочастотные опускаемые гидроакустические станции.

Дырявый зонтик флота



Департамент Конашенкова:

Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) провели ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».
Корабельная ударная группа (КУГ) в составе сторожевого корабля «Пытливый» и ракетного корабля на воздушной подушке «Самум» успешно отразили средства воздушного нападения условного противника, применив по цели зенитное ракетное оружие совместно с зенитной артиллерией.
Боевые расчёты КУГ уничтожили в воздухе ракету-мишень, запуск которой был выполнен экипажем малого противолодочного корабля (мпк) «Суздалец».
Также были проведены артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням, запуск которых был произведён с двух малых противолодочных кораблей «Муромец» и «Суздалец».
Боевые расчёты ракетно-артиллерийских боевых частей экипажей гвардейского ракетного крейсера «Москва», малых ракетных кораблей «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», четырёх ракетных катеров Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60» уничтожили ракеты-мишени на безопасном расстоянии.
В свою очередь, корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) в составе мпк «Касимов» и «Ейск» отработала задачи по применению зенитного ракетного комплекса «Оса» для уничтожения средств воздушного нападения условного противника.
В качестве воздушных целей использовались специальные самолётные малогабаритные мишени, сброшенные с самолётов-амфибий Бе-12 из состава Морской авиации и ПВО ЧФ.

Выводы из этого крайне неутешительные.

В качестве «мишеней» использовались вышедшие по срокам ЗУР ЗРК «Оса-М» (мишень «Саман») и парашютные мишени, сбрасываемые с самолета. Данные «средства имитации» (в кавычках) ни в коей мере не могут имитировать не то что реальные налеты, но и такую старую и «типовую» цель, как ПКР «Гарпун».

Более того, стрельбы по мишени РМ-24 (переделанная в мишень ПКР «Уран») в 2016 г. на Черноморском флоте показали, что флот просто боится стрелять по таким целям (не получить в борт ее турбореактивный двигатель в случае пропуска и случайного отклонения ее от траектории), специально «загнав» мишень в воду на дальней границе зоны поражения ЗРК (информация с круглого стола по ПВО кораблей ВМФ на МВМС-2019).

Что будет с кораблями Черноморского флота в случае реального применения по ним ПКР, могут показать некоторые эпизоды из учений ВМФ. Например, в ходе зенитно-ракетных стрельб ракетного крейсера «Варяг» (оснащенного ЗРК «Форт») в 1994 и 2011 гг. ни одна мишень им сбита не была.

Ссылка.

Десант на дно


Департамент Конашенкова:

Силы Черноморского флота осуществили подготовку высадки морского десанта в районе Витязевской косы в ходе основного этапа СКШУ «Кавказ-2020»
Корабельная тральная группа Черноморского флота в составе минных тральщиков «Ковровец», «Вице-адмирал Захарьин» и «Валентин Пикуль», базовых тральщиков «Цезарь Кунников» и «Ямал» осуществила проводку десантного отряда через минные заграждения.

Как уже было указано выше, хождение с тралами пузом по минному полю в реальных боевых действиях будет означать сознательное убийство и тральщиков, и других кораблей (в данном случае десантных кораблей, «набитых» десантом).

Довольно удивительно видеть в числе «тральщиков» (по официальной информации ДИМК) десантные корабли «Цезарь Куников» и «Ямал», разве только что они выполняли задачу прерывателя минного заграждения (грустная шутка). Впрочем, после противолодочного креатива с «комбинированным применением мин и противолодочного оружия» уже ничему удивляться не приходится…

Дырявая блокада



Департамент Конашенкова:

В рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» корабли Черноморского флота (ЧФ) блокировали условные морские каналы снабжения незаконных вооруженных формирований международных террористических организаций на Черноморском побережье Краснодарского края.
В ходе данного этапа учения экипажи патрульных кораблей «Павел Державин» и «Дмитрий Рогачёв» совместно с экипажами противодиверсионных катеров отработали взаимодействие по поиску и тотальному уничтожению надводных средств противника, пытающихся доставить боеприпасы и продовольствие на берег для террористов.


«Тотальное уничтожение» — это, наверное, хорошо. Только вот неплохо иметь возможность его сделать в реальности. Особенно когда скорости большого количества катеров (потенциальных нарушителей) значительно превосходят скорости и противодесантных катеров, и патрульных кораблей…

Штатные лодки БЛ-680 также слабы и скоростными качествами не отличаются.

Бронированная лодка ДШЛ имеет очень серьезные ограничения по мореходности, и на собственном ходу (скорости), и по возможности приема на слип патрульного корабля.

Вертолет? Да, это возможно. Если хорошая погода. А дальше у патрульных кораблей начинаются ограничения и по нему (из-за малого водоизмещения и множества задач разместить успокоители качки на них не удалось).

Остаются береговые вертолеты да катера и ПСКР Береговой охраны (которая, в отличие от ВМФ, проводит гораздо более вменяемую техническую политику и имеет эффективные инструменты для решения этих задач).

Впрочем, с учетом того, что в «блокаде» участвовал (якобы участвовал) патрульный корабль «Павел Державин» (это же официальная информация Минобороны!), который еще не принят ВМФ, то в число «участвовавших» патрульных кораблей можно смело включать и находящиеся на стапелях «Виктор Великий» и «Сергей Котов».

Враг у ворот



С учетом масштабов и значения СКШУ возникает логичный вопрос: кто из кораблей Черноморского флота осуществляет слежение за находящимся неподалеку эсминцем DDG-80 Roosevelt?

Наши СМИ обычно бодро сообщают о таких «слежениях». Проблема только в том, что в большинстве случаев оно осуществлялось кораблями, которые могли это делать только с разрешения так называемых партнёров. Просто потому что у них скорость мала (а это патрульные корабли проекта 22160, МРК проекта 22361 «Буян-М», средние разведывательные корабли проекта 18280). Очень хочется надеяться, что на этот раз для слежения за эсминцем ВМС США был выделен реально скоростной корабль (например, фрегат проекта 11356), который смог бы надежно и жестко блокировать «гостя».

А куда попадут наши прекрасные ракеты?


СКШУ «Кавказ-2020», или Черноморский разгром российского флота

Департамент Конашенкова:

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабли условного противника в ходе СКШУ «Кавказ-2020»
Корабли и авиация Черноморского флота ракетным ударом уничтожили отряд кораблей противника в рамках учений «Кавказ-2020», сообщает пресс-служба ЧФ.
В ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» ракетные катера (РК) «Ивановец» и Р-60 Черноморского флота (ЧФ) выполнили ракетные стрельбы по отряду боевых кораблей (ОБК) условного противника во взаимодействии с самолётами морской авиации и ПВО


Ракеты у нас хорошие, но, чтобы попадать ими, нужно и хорошее целеуказание (иначе может получиться «как в 2008 г.» или много хуже). И здесь очень важный вопрос – авиация.

Данных по Черноморскому флоту ДИМК не приводил, но вот заявленное им соотношение «кораблей и самолетов» для СКШУ «Кавказ-2020» для Каспия: всего к участию в СКШУ «Кавказ-2020» задействовано около 40 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 3 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии, а также 10 летательных аппаратов.

10 летательных аппаратов — это даже не смешно и не грустно. Это страшно. От того, что будет с нашим флотом на реальной войне.

Учения ВМФ СССР. Соотношение «кораблей и самолетов» весьма показательно:

– учения Северного флота «Север 68» – около 300 боевых кораблей и судов (из них 80 подлодок) и около 500 самолетов;
– учения ВМФ СССР «Океан» (1970) – только в дальней зоне действовало 80 подлодок (из них 15 атомных), 84 надводных корабля и 45 вспомогательных судов, авиация – 8 полков (14 полко-вылетов), то есть не менее 300–400 самолетов. Всего авиация провела 5,5 тыс. самолето-вылетов, 752 дозаправки с передачей 4 тыс. т топлива.

Комментарии излишни.

Телеканал «Звезда»:

Крылатая ракета «Калибр» поразила береговую мишень за полторы сотни морских миль на учениях «Кавказ-2020» в Черном море. Пуск выполнил экипаж подводной лодки «Колпино».
Пуски крылатых ракет — ключевой элемент на морском этапе «Кавказа» и основной показатель боевой подготовки моряков и подводников Черноморского флота.

Здесь стоит привести недавний комментарий старого и опытного подводника по некоторым показателям этой боевой подготовки:

Довелось тут на днях пообщаться с «настоящим современным» подводником… с «Варшавянки», которая проходит ремонт на ЛАО перед «броском на юг». Юноша служит по контракту на БП-13. Прибыл… с барышней, туго надув щеки. Разговор был недолгим, но показательным.
1. Сей «специалист» не сумел правильно назвать калибр своих ТА. Почему-то все время «напирал» на число 800…
2. На «Варшавянке» по БГ-2 (боевой готовности № 2) вахту в первом отсеке несут исключительно торпедисты, которые в т. ч. контролируют состояние АБ (аккумуляторной батареи). Кроме того, они «сидят на АБ» и во время ее заряда. Таки юноша не смог назвать ни тип АБ, ни номинальную плотность ее электролита.
3. Более того, воин вообще не смог объяснить, что такое «плотность», хотя утверждал, что школу закончил.

Есть ли положительное?

Да, безусловно. Но это про другие виды вооруженных сил. Для примера смотрим сообщение ТАСС:

В ходе проведения учений "Кавказ-2020" особое внимание будет уделено борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на всю глубину построения боевого порядка противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида боевых действий к другому», — говорится в сообщении Минобороны.


Печальный итог


Увы, практически все то, что проводил ВМФ в СКШУ «Кавказ-2020» является не просто показухой, а по сути дискредитаций самого понятия «боевая подготовка».

Если армия и ВВС, пусть и с серьезными проблемами, но реально воюют и готовятся воевать в новых условиях, то ВМФ пребывает в состоянии «авось войны не будет».

С таким отношением к делу в случае реальных боевых действий против сколько-нибудь подготовленного и технически оснащенного противника его ждет разгром.

Использованы материалы:

https://function.mil.ru/
https://zvezdaweekly.ru/
http://nvs.rpf.ru/
http://www.balancer.ru

Все использованные фотографии взяты с сайта https://function.mil.ru/ с тегом «Кавказ-2020».
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
128 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 10:04 Новый
    -51
    Шеф, Всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает (с) К/ф Бриллиантовая рука.
    Посмотрел автора статьи ... дочитывать даже не стал!
    Этот гражданин похоронил уже все четыре Флота и одну Флотилию! Но... слухи о их кончине - несколько преувеличены (с) Марк Твен.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 10:08 Новый
      +50
      Да нормальная статья без ура патртизма
      1. ccsr
        ccsr Сегодня, 13:50 Новый
        -8
        Цитата: Кронос
        Да нормальная статья без ура патртизма

        Ну и что же в ней нормального, если автор напирает на пропагандистское заявление минобороны:
        Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа: «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.
        Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

        Как вы себе представляете СТРАТЕГИЧЕСКОЕ учение такой группировки и самое главное против кого - над этим вопросом автор статьи явно не задумался. В общем по пропагандистскому мероприятию автор уже дал полное заключение о состоянии наших вооруженных сил - молодец, ничего не скажешь...
        К слову, Б-52 летали к нашим границам в советское время в гораздо больших количествах и чаще - это подтвердит любой служивший в Московском округе ПВО, потому что там за неделю как минимум пару раз поднимали все боевые расчёты, как только к Кольскому полуострову подлетали бомбардировщики.
        Что касается риторического вопроса автора статьи
        С учетом масштабов и значения СКШУ возникает логичный вопрос: кто из кораблей Черноморского флота осуществляет слежение за находящимся неподалеку эсминцем DDG-80 Roosevelt?
        , то ничего кроме улыбки этот вопрос не вызывает, потому его и отслеживать кораблями особо не надо, т.к. есть флотские наземные части разведки Р и РТР и самолеты-разведчики ЧФ, которые и так контролируют этот корабль КРУГЛОСУТОЧНО.
        В общем набор страшилок по поводу этого учения нельзя воспринимать серьезно, просто надо уметь отличать подлинные стратегические учения наших СЯС и показательные выступления для разных стран, о том, как мы будем громить врага, если он вздумает перейти нашу сухопутную границу. Думаю любой военный профессионал понимает, что в планах армии США и армий НАТО нет такого сценария - они просто испугаются своих потерь, как это было в той же Югославии. Так что не все у нас пропало, пока стоят на дежурстве наши СЯС.
        1. demo
          demo Сегодня, 15:15 Новый
          +1
          К слову, Б-52 летали к нашим границам в советское время в гораздо больших количествах и чаще - это подтвердит любой служивший в Московском округе ПВО, потому что там за неделю как минимум пару раз поднимали все боевые расчёты, как только к Кольскому полуострову подлетали бомбардировщики.
          Даже мне - не военному и пожилому человеку ясно, что Б52, летавшие в конце 90-х годов - это, как минимум 1000 км от сердца страны - Москвы, и вооружение у них, в отличие от сегодняшнего дня, было не столь современное.
          И возможности ответного удара страны (СССР) не были сравнимы с сегодняшними (РФ).
          Но бояться все равно не надо! soldier
          1. ccsr
            ccsr Сегодня, 19:40 Новый
            0
            Цитата: demo
            Даже мне - не военному и пожилому человеку ясно, что Б52, летавшие в конце 90-х годов - это, как минимум 1000 км от сердца страны - Москвы, и вооружение у них, в отличие от сегодняшнего дня, было не столь современное.

            Вы просто не в курсе вооружений американских бомбардировщиков того времени, в том числе и дальности полета их крылатых ракет, достигавших в то время такой дальности, что им не нужно было входить в зону наших ПВО:


            Модификации AGM-86A
            AGM-86B
            AGM-86C CALCM
            AGM86-D CALCM
            Основные технические характеристики
            Дальность пуска: 2780 км (1200 км для CALCM Block I/IA)
            Средняя скорость: 800 км/ч
            Боевая часть:
            * W80-1, термоядерная, 5-150 кт, 123 кг
            * осколочно-фугасная, 540-1450 кг (от конфигурации)
            Цитата: demo
            И возможности ответного удара страны (СССР) не были сравнимы с сегодняшними (РФ).

            Зачем нам несколько раз уничтожать Америку, если по их же оценкам даже 100 ядерных зарядов мегатонного уровня достигших их территории принесут им неприемлемый ущерб. А уж 200-300 зарядов вообще сотрут их цивилизацию. Для чего тогда нам иметь несколько тысяч стратегических боеголовок, как это было во времена СССР?
        2. timokhin-a-a
          timokhin-a-a Сегодня, 18:47 Новый
          -1
          то ничего кроме улыбки этот вопрос не вызывает, потому его и отслеживать кораблями особо не надо, т.к. есть флотские наземные части разведки Р и РТР и самолеты-разведчики ЧФ, которые и так контролируют этот корабль КРУГЛОСУТОЧНО.


          Чушь собачья.

          Думаю любой военный профессионал


          Ну это не к Вам. Так, на всякий случай - на учениях отрабатывалось принуждение Азербайджана к миру в условиях, когда за него впрягается товарищ Эрдоган.
          В части действий СВ и ВДВ получилось хорошо, особенно десанты удались, ЗРВ и ВКС ну так скажем неоднозначно, а флот - как в статье.
          1. ccsr
            ccsr Сегодня, 19:13 Новый
            -1
            Цитата: timokhin-a-a
            Чушь собачья.

            Вы и в глаза ни одной разведсводки не видели, а уже решаете кто несет чушь , а кто нет. Прочитайте очерк Стрельбицкого, в котором он рассказывает как в Белоруссии радиопункт БФ в 1941 году отслеживал немецкие корабли:
            Так как Тыкотин был удалён от тогдашней «границы дружбы» с Германией примерно на сотню километров, то БРП-5 продолжал функционировать и после фактического начала боевых действий Великой Отечественной. Об этом свидетельствуют сразу 18 соответствующих записей, сделанных в «Журнале разведывательного направления КБФ» за 22 – 29 июня 1941 года. Выходя на связь с Отрядом примерно раз в два часа, всего за 35 первых часов Великой Отечественной моряки БРП-5 запеленговали в море около двух десятков кораблей Германии, Финляндии и Швеции (в том числе – 9 подводных лодок, флагманский корабль финского флота – броненосец береговой обороны «Ильмаринен» и ещё не менее 8 надводных военных кораблей различных классов), а так же 12 самолётов в воздухе и ряд авиационных радиостанций, работавших с земли. Наиболее ценным же следует признать радиоперехват в 11.02 первого дня войны, когда немецкая радиостанция на острове Рюген подробно сообщила о выставленных кораблями Кригсмарине в Балтийском море двух минных заграждениях и о чистых от мин судоходных фарватерах вдоль побережья Германии.

          2. ccsr
            ccsr Сегодня, 19:28 Новый
            0
            Цитата: timokhin-a-a
            Так, на всякий случай - на учениях отрабатывалось принуждение Азербайджана к миру в условиях, когда за него впрягается товарищ Эрдоган.

            С каких это пор Азербайджан или Турция стали для нас стратегическим противником, чтобы против них отрабатывать стратегические учения? Самому то не смешно, пенсионер, или вы понятия не имеете чем тактические учения отличаются от оперативных или оперативно-тактические от стратегических? Интересно где вы военную науку изучали - не похоже что в советском ВВУЗе.
            Цитата: timokhin-a-a
            В части действий СВ и ВДВ получилось хорошо, особенно десанты удались, ЗРВ и ВКС ну так скажем неоднозначно, а флот - как в статье.

            А как вы это определили - вас на подведение итогов учений пригласили, или вы со слов Конашенкова все узнали? Не смешите военный люд - Конашенков не может ничего другого заявлять, потому что он пропагандист, и не отвечает за полевую выучку войск, и если присмотреться, то у него за плечами даже командования полком нет:
            В 1998 году, после прохождения военной службы, парень заочно окончил военную академию имени маршала Жукова в Твери. В это же время Игорь получил звание старшего офицера и должность замначальника отдела по сотрудничеству с отечественными и заграничными СМИ в пресс-службе Минобороны РФ.
            - Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/369600/igor-konashenkov-biografiya-semya-roditeli-generala
            Так что к его словам надо относится также, как к материалам партработников советского периода, и не более.
      2. krops777
        krops777 Сегодня, 15:34 Новый
        -6
        Да нормальная статья без ура патриотизма


        Чего нормального то? Что за паника? Отставить!!! soldier smile , На то они и учения, что бы вскрыть все проблемы и не доработки, а анализом пусть военные специалисты занимаются.
        1. Pashhenko Nikolay
          Pashhenko Nikolay Сегодня, 16:33 Новый
          +4
          И что вскрылось ?Отсутствие флота ?Ну щас начнут наверно строить ускоренно.
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:09 Новый
      -8
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Шеф, Всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает (с) К/ф Бриллиантовая рука.

      Да recourse ... Всё плохо,очень плохо... ЖИТЬ ЗАЧЕМ ?!?!?
    3. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 10:12 Новый
      +39
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Посмотрел автора статьи ... дочитывать даже не стал!

      Тогда в чем ценность Вашего комментария?
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Этот гражданин похоронил уже все четыре Флота и одну Флотилию! Но... слухи о их кончине -

      Слухи, может и преувеличены, однако если Вы считаете, что с флотом у нас все хорошо, то Вы сильно ошибаетесь.
      1. Карт
        Карт Сегодня, 10:23 Новый
        -29
        Проблема в том, что автор и такие как вы тут всем рассказывают, что с флотом всё плохо.
        А это неправда.
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 10:33 Новый
          +37
          Цитата: Карт
          А это неправда.

          Ну, расскажите правду:)))))
        2. Малюта
          Малюта Сегодня, 10:34 Новый
          +19
          Цитата: Карт
          Проблема в том, что автор и такие как вы тут всем рассказывают, что с флотом всё плохо.
          А это неправда.

          Если принимать за правду то, о чём врёт штатный вруль конашенков, то вам остаётся только посочувствовать.
        3. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 10:38 Новый
          +20
          Цитата: Карт
          Проблема в том, что автор и такие как вы тут всем рассказывают, что с флотом всё плохо.
          А это неправда.

          А Вы считаете, что все хорошо? Безусловно, понятия хорошо - плохо относительны, если Вы сравниваете, со временем правления Ивана Грозного, то не просто хорошо, а великолепно, а если сравнивать с Брежневским СССР, то поводов для радости я не вижу.
          1. pmkemcity
            pmkemcity Сегодня, 12:27 Новый
            +10
            Цитата: aleksejkabanets
            А Вы считаете, что все хорошо?

            1. frog
              frog Сегодня, 12:54 Новый
              +5
              Ну, вполне может быть....
              1. pmkemcity
                pmkemcity Сегодня, 13:04 Новый
                +5
                У нас тут спирту целая канистра, а остальное ерунда! Мне килограмм был положен, но старпом, гад, половину отбирал! Эх! прошла молодость! Жалею, что не пил тогда!
                1. frog
                  frog Сегодня, 13:05 Новый
                  +1
                  А для чего еще старпом нужен??))) И таки поэтому и отбирал, а то бы еще тогда начали этот процесс)))
                  1. pmkemcity
                    pmkemcity Сегодня, 13:40 Новый
                    +3
                    Цитата: frog
                    И таки поэтому и отбирал

                    Был за ним грешок... А так, в основном, всякую дребедень за спирт в Дальзаводе заказывали. Остальное начхиму сдавали. Он делал жуткую настойку на апельсиновых корках, и выдавал "во временное пользование" по необходимости.
    4. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:21 Новый
      +1
      Интересно, интересно....То, что в СССР было помасштабнее, так это факт !
      1. timokhin-a-a
        timokhin-a-a Сегодня, 10:59 Новый
        +19
        Тут вопрос не в масштабах, а в пропорциях. Сколько ЛА обеспечивало действия одного корабля в ВМФ СССР? А сейчас? Флот опять играется в "слепого с дубиной". И на мины с голым задом готовится лезть.
        Итог будет немного предсказуем.
        1. ProkletyiPirat
          ProkletyiPirat Сегодня, 12:23 Новый
          -1
          Цитата: timokhin-a-a
          Флот опять играется в "слепого с дубиной". И на мины с голым задом готовится лезть.
          Итог будет немного предсказуем.

          с этим спорить глупо, с другой стороны если мы начнём "клепать флот" подобно тем же китайцам то толку от такого флота всё равно не будет, тут пресловутая закрытость и удалённость ТВД играет первичную роль. Именно по этому главным требованием для нашего ВМФ должна быть возможность:
          ЛИБО перебросить силы и средства между ТВД минуя чужие акватории,
          ЛИБО использовать силы и средства с минимальной вероятностью вывода из боевой готовности
          ЛИБО использовать силы и средства вывод из строя которых не критичен и легко устраняем.

          И что флот СССР что сегодняшний флот РФ, что перспективно-строящийся флот РФ этим трём вариантам ну никак не соответствует...
          1. timokhin-a-a
            timokhin-a-a Сегодня, 12:27 Новый
            +17
            Что мешало на учениях трнироваться как полжено, с выделением хотя бы полноценного наряда сил на авиаразведку даже из наличной авиации? Что мешает старые тральщики начать оснащать нормальными противоминными комплексами, хотя бы импортными, пусть не самыми лучшими? Что мешает запустить в производство системы телеуправления, получившие "серийную" литеру ещё в 2008 в рамках ОКР "Штурвал"? Что мешает хотя бы купить у турков лицензию на их СГПД "Заргана" и допилить под наши лодки? Если сами не можем сделать? Что мешает при проектировании новых подлодок выполнить контраткрные требования по наличчию возможности применения антиторпед, а не тупо врать заказчику и потом, вместе с Заказчиком - министру обороны и президеенту?

            Вопрос то ведь не в том ,чтобы строить флот как китайцы. Вопрос в том, чтобы готовиться к войне, хотя бы теми силами, которые есть.
            1. ProkletyiPirat
              ProkletyiPirat Сегодня, 13:08 Новый
              -1
              во-первых внимательнее перечитайте мой предыдущий пост и не приписывайте мне чужие мысли
              во-вторых перефразирую ваш же тезис "какой смысл в высокопрофессиональных дальнозорких моряках с дубинами, когда их или застрелят, или отравят, или взорвут по одиночке?"
          2. владимир1155
            владимир1155 Сегодня, 13:43 Новый
            0
            Цитата: ProkletyiPirat
            ЛИБО перебросить силы и средства между ТВД минуя чужие акватории,

            это легко сделать если укомплектовать Каспий Балтику и ЧФ только кораблями 3 ранга, а все 1-2 ранга на охрану баз АПЛ
            1. ProkletyiPirat
              ProkletyiPirat Сегодня, 14:28 Новый
              +4
              во-первых: Владимир, вы допускаете ошибку загоняя свои рассуждения в рамки устаревшей классификации судов. Не надо зацикливаться на "корветости", "фрегатости", "эсминости" и\или "ранговости" судов, сегодня эти понятия сами по себе ничего не обозначают и не показывают...

              во-вторых: 1-2 ранги, покрайней мере сегодняшние и\или перспективно-строящиеся, бессмысленно посылать кого-то куда-то защищать, тут нужны совсем другие силы, средства и методы. Например придание ПЛ-ам многофункциональности и возможность обслуживания в море без захода в порты, обеспечит защиту и АПЛ и их баз куда надёжнее 1-2 рангов(есть исключения и нюансы но это уже отдельная тема).
              1. владимир1155
                владимир1155 Сегодня, 17:12 Новый
                -1
                Цитата: ProkletyiPirat
                1-2 ранги, покрайней мере сегодняшние и\или перспективно-строящиеся, бессмысленно посылать кого-то куда-то защищать, тут нужны совсем другие силы, средства и методы.

                согласен полностью, но хоть для охраны выхода из баз АПЛ мож сгодятся все польза , все лучше, чем картинность дурилка картонная исключительно для парадов и тщеславия уряпатриотов с нулевой боевой эффективностью
            2. ЗЭМЧ
              ЗЭМЧ Сегодня, 17:26 Новый
              0
              Цитата: владимир1155
              это легко сделать если укомплектовать Каспий Балтику и ЧФ только кораблями 3 ранга, а все 1-2 ранга на охрану баз АПЛ

              А где все эти "перворанги" базировать? Сколько кораблей смогут базироваться в Североморске? Или Владивостоке? Мы можем много говорить о том, что нам нужен флот как у Китая, но базировать его негде!! А еще ремонтировать его надо!!
    5. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:28 Новый
      -1
      Блин. Статья прям не для ВО, а скорее для
    6. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:32 Новый
      +9
      Не возьмусь обсуждать аналитику
      статьи ибо сказать мне просто нечего, но она явно не очень подходит по тональности для ВО. Слишком пессимистична.Такое настроение я чаще всего читаю на израильских тематических форумах. Вот где любят про пропавшие полимеры поговорить и головой об стенку побиться.
    7. Малюта
      Малюта Сегодня, 10:38 Новый
      +12
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Шеф, Всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает (с) К/ф Бриллиантовая рука.

      Если вы за рейтингом в каждую статью вперёд лезете, то здесь вы ошиблись. yes
      Бывает laughing
      Поробуйте в следующей, что нибудь про "урину", "окраину", "404" добавить, прокатит laughing laughing laughing
      1. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 16:24 Новый
        -1
        Цитата: Малюта

        Если вы за рейтингом в каждую статью вперёд лезете, то здесь вы ошиблись. yes
        Бывает laughing
        Поробуйте в следующей, что нибудь про "урину", "окраину", "404" добавить, прокатит laughing laughing laughing

        Вот мне совершенно наплевать на мнение псевдоЭкперда Климова, fool откровенного Врага - основной площадкой которого являются Эхо Москвы и Независимая газета (прям неполживые издания) ну а на ваше мнение так вообще.... negative
        В отличии от вас - я Флот не только на картинках видел, продолжайте громко рыдать. crying
        Наш Малюта громко плачет,
        Про пропало всё судачит...
        А на деле ...
        просто так - не получит свой пятак!
        Пять рублей не деньги вроде....
        ГРОМЧЕ уж кричи - ДОКОЛЕ????
        Идите работать, хватит бестолку барабанить по клаве, может и жизнь наладится! И кстати моё образование не позволяет мне называть соседнее пусть и недогосударство ... так как называете его вы.
        [quote=Малюта
        Поробуйте в следующей, что нибудь про "урину", "окраину", "404" добавить, прокатит laughing laughing laughing[/quote]
        Собственно вот и весь ваш уровень... аналитег laughing
        1. Малюта
          Малюта Сегодня, 19:19 Новый
          -1
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          Вот мне совершенно наплевать на мнение псевдоЭкперда Климова, fool откровенного Врага - основной площадкой которого являются Эхо Москвы и Независимая газета (прям неполживые издания) ну а на ваше мнение так вообще.... negative
          В отличии от вас - я Флот не только на картинках видел, продолжайте громко рыдать

          belay В вас , коллега , столько экспрессии и брызг.., легко можно подумать, что это истерика женщины или пацанёнка.
          Вы не отчаивайтесь за ваш рейтинг, вставайте завтра пораньше, надолбите комментов в первых рядах, поучите, нас грешных, жизни, расскажите , как всё чудесненько , а форумчане оценят ваш великий труд. hi
    8. lucul
      lucul Сегодня, 11:29 Новый
      -24
      Посмотрел автора статьи ... дочитывать даже не стал!
      Этот гражданин похоронил уже все четыре Флота и одну Флотилию!

      Ну так такую статью даже враг не напишет )))
      Обычный плач пенсионеров , как всё плохо )))
      Напоминает Сократовский спич про молодёжь )))
      1. Fan-Fan
        Fan-Fan Сегодня, 12:37 Новый
        +5
        Что, правда глаза колит?
        1. lucul
          lucul Сегодня, 12:59 Новый
          -9
          Что, правда глаза колит?

          Аха-ахах , да тут уже вся Хайфа отписалась ))))
          Нашли пенсионера и давай пропаганду лепить )))
          Напоминает 40-е года и плач генерала -пенсионера о катастрофическом состоянии кавалерии в армии )))
    9. антивирус
      антивирус Сегодня, 11:47 Новый
      -11
      слухи справедливы --если автор знает изнанку.
      я решил уже гробик себе прикупить .щас амерцы прочитают статью и ринутся покорять Крым , далее Кавказ и до Воронежу дойдут.
      всегда было тупо и косно.
      "трудно давался хлеб человеку."
      На западе так просят денег на ВПК и флот-армию, что это значит у нас?
      не упомянута голубиная почта для связи со штабами
    10. rusboris
      rusboris Сегодня, 14:17 Новый
      +9
      Флотские дела для экономики страны всегда были тяжелы и до конца непознаваемые. С закатом парусного флота закатилась и звезда флота Российского. Был небольшой период, паритета флотов СССР и США, хорошо, что обошлось без боевого опыта. И в настоящее время дохаживают свои отмерянные временем мили, советские военно-морские вымпелы.
      Военные теоретики в растерянности. Средства поражения превзошли средства защиты кораблей. Авианосцы превратились из больших аэродромов в большие мишени. Класс ракетных крейсеров потерял свое предназначение. Адмиралы США не знают, какую поставить задачу новейшим эсминцам «Zumwalt».
      Может быть, это безвременье даст шанс российским конструкторам и адмиралам, угадать и потратить деньги на корабли для войны будущего, а не прошлого.
      В истории морских войн есть несколько вех, помогающих заинтересованным сторонам погадать на кофейной гуще, куда потратить бюджет страны. Большинство как обычно будут заказывать корабли для прошедших войн, но кто-то гениальный угадает и будущее. К сожалению в истории флота России предвидение слабо просматривается. В этой ситуации критика автора статьи очень полезна. Например, ведомство Конашенкова, превратилось в отстойник для подкаченных блондинок и бестолковых мажоров. Отсюда и качество, которое можно измерять по шкале "псаки" (туповатый прессекретарь США).
      1. ЗЭМЧ
        ЗЭМЧ Сегодня, 17:48 Новый
        0
        Цитата: rusboris
        Например, ведомство Конашенкова, превратилось в отстойник для подкаченных блондинок и бестолковых мажоров. Отсюда и качество, которое можно измерять по шкале "псаки" (туповатый прессекретарь США).

        Судя по текстам, которые приведены в статье, то они писались людьми далекими от учений и флота, как в географическом значении так и умственном. Писалось не выходя из кабинета по информации найденной на столе или компе. От состава участников учений, до их целей)))
        Меня заинтересовало другое. а именно выгрузка в воду с морских военных транспортов ВТР-79 проекта «Дубняк» и ВТР-139

        скриншоты с видео:










        Пробуем, уже хорошо)))
  2. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 10:09 Новый
    +25
    Правильная статья! Без критики не сдвинутся. А от статей, наши РЭБ из космоса гоняли подводные лодки США уже тошнит от некомпетентности. Хотя притягивает "уракрякалок"
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 10:51 Новый
      +17
      Цитата: imobile2008
      Правильная статья! Без критики не сдвинутся

      боюсь и с критикой не сдвинутся, я давно говорил и повторяюсь многократно,что надводный флот у нас "потешный",смотреть без слёз нельзя...помпы много для "урякалок", а по факту-"пшик"...37 тыс.км, морской границы,и такой флот...ну нельзя так ей богу...яхты у "хозяев" круче.
      1. Михалыч 70
        Михалыч 70 Сегодня, 17:28 Новый
        0
        Не думаю, что хозяева яхт захотят поделиться средствами на постройку и обслуживание кораблей для ВМФ Росии
  3. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 10:13 Новый
    -34
    Ну ничего себе, какой продолжительный словесный понос.
    Наверное автор понюхал чего нибудь.
    1. timokhin-a-a
      timokhin-a-a Сегодня, 11:00 Новый
      +28
      Автор в этом флоте служил, потом разработкой торпедного оружия занимался и знает как оно. А Вы?
      1. Fan-Fan
        Fan-Fan Сегодня, 12:39 Новый
        +7
        А этот Livonetc только на вентилятор набрасывать может.
  4. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 10:23 Новый
    +23
    Статья на 5+! Вот уж точно, смех сквозь слезы...
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:24 Новый
    +30
    Если очковтирательство возведено в ранг государственной внутренней политики, почему бы ему не быть на флоте? Его и при СССР хватало. Погодите, по результатам таких учений может быть еще кого-то наградят. У них своя реальность - параллельная. А у кого 17 тыр в месяц - тот средний класс. А СЭТ-65 - современная торпеда.
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 10:48 Новый
      +17
      Вот чего разум отторгает это с одной стороны либералистические бредни, с другой стороны околопатриотическая показуха. Статья конечно критическая, но все же я считаю правильная.
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 11:49 Новый
        +11
        Цитата: 210окв
        Вот чего разум отторгает это с одной стороны либералистические бредни, с другой стороны околопатриотическая показуха.

        Согласен с вами. Только вот либералистические бредни произносят чаще не имеющая еще осмысленного опыта молодежь, а околопатриотической показухой занимаются люди вполне изощренные, которые цепляют целый ворох сочувствующих. Об этих сочувствующих и участвующих прекрасно сказал один человек:
        «При внимательном рассмотрении оказывается, что любое мощное усиление внешней власти (будь то политической или религиозной) поражает значительную часть людей глупостью. Создается впечатление, что это прямо-таки социологический и психологический закон. Власть одних нуждается в глупости других. Процесс заключается не во внезапной деградации или отмирании некоторых (скажем, интеллектуальных) человеческих задатков, а в том, что личность, подавленная зрелищем всесокрушающей власти, лишается внутренней самостоятельности и (более или менее бессознательно) отрекается от поиска собственной позиции в создающейся ситуации. Глупость часто сопровождается упрямством, но это не должно вводить в заблуждение относительно ее несамостоятельности. Общаясь с таким человеком, просто-таки чувствуешь, что говоришь не с ним самим, не с его личностью, а с овладевшими им лозунгами и призывами».
        Дитрих Бонхёффер, пастор, антифашист.
    2. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 11:03 Новый
      +12
      Цитата: Галеон
      А СЭТ-65 - современная торпеда.

      hi
      А что в ней современного?
      Принята на вооружение в 1965г. Были еще несколько модификаций.Дальность хода (при скорости) - 16 км (40 уз)
      Дальность эффективного выстрела - 5500-6500 м.
      Она в музее уже должна быть !
      1. Малюта
        Малюта Сегодня, 11:07 Новый
        +14
        Цитата: kapitan92
        Она в музее уже должна быть !

        Коллега,это сарказм был., так из контекста следует.
        А вот для урряяскакуасов будет современная, можете не сомневаться.
        1. антивирус
          антивирус Сегодня, 11:51 Новый
          +3
          А вот для урряяскакуасов будет современная,


          -так она из металла -современная, не из дерева , мореного дуба
      2. Галеон
        Галеон Сегодня, 11:43 Новый
        +19
        Капитан, вы не заметили мою грустную иронию? ну вы же не считаете человека с зарплатой в 17 т.р. "средним классом", как это делает обнуленный (и вместе с ним его команда), верно? Нельзя полагаться в войне на оружие 50-летнего возраста - в нашей истории от таких уроков не то, что шишки на лбу - все рыло в крови, и все мало. Эх, Россия...
        1. kapitan92
          kapitan92 Сегодня, 12:31 Новый
          +6
          Цитата: Галеон
          Капитан, вы не заметили мою грустную иронию?

          drinks hi
          Цитата: Галеон
          ну вы же не считаете человека с зарплатой в 17 т.р. "средним классом", как это делает обнуленный (и вместе с ним его команда), верно?

          При "успехах" в экономике, скоро и 17 тыр. за радость будет. fellow
          Удачи! hi
      3. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 12:36 Новый
        -2
        В России торпеды всегда отставали от западных.
        1. PSih2097
          PSih2097 Сегодня, 15:28 Новый
          0
          Цитата: Вадим237
          В России торпеды всегда отставали от западных.

          мне вот не понятно, почему новые не принимают на вооружение, если там есть какие то косяки, то их надо исправлять, а не говорить, что того что есть на наш век хватит, а "там хоть трава не расти"
          1. ccsr
            ccsr Сегодня, 20:10 Новый
            0
            Цитата: PSih2097
            мне вот не понятно, почему новые не принимают на вооружение, если там есть какие то косяки, то их надо исправлять, а не говорить, что того что есть на наш век хватит, а "там хоть трава не расти"

            Потому что общая концепция строительства флота поменялась в части надводных боевых кораблей - их делают малотоннажными, но с увеличенной дальностью полёта крылатых ракет, которые позволят доставать любого противника не выходя на дистанцию торпедной атаки. То же самое сейчас происходит и в авиации, где беспилотные летательные аппараты стали выполнять функции самолетов-разведчиков, и вскоре начнут заменять ударные вертолеты и штурмовики.
            Диалектика развития вооружения привела к этому - "длинная рука" и "скорость доставки" похоронят все другие системы вооружения, которые не удовлетворяют этим требованиям. Обычное торпедное вооружение надводных кораблей уходит в прошлое - не будет в будущем войны между эскадрами кораблей, где можно будет использовать торпеды. Вот поэтому им уже не уделяют такого внимания, как это было 30-50 лет назад, и относительно недорогое ракетное оружие стало их могильщиком.
  6. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 10:24 Новый
    +10
    Эмоции автора понятны, есть с чем сравнивать...
  7. cmax
    cmax Сегодня, 10:25 Новый
    +13
    Пугают отчеты Минобороны. Автор статьи правильно озвучил вопросы. Уряяя уже не пройдет.
  8. sabakina
    sabakina Сегодня, 10:27 Новый
    -20
    Всё будет пучком. Поверь мне...
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 10:53 Новый
      +2
      Цитата: sabakina
      Всё будет пучком. Поверь мне...

      лучше бы флот строили, а не "флотилию".
  9. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:32 Новый
    +14
    Нормальная статья. Но идеология сайта ВО это песня "все хорошо прекрасная маркиза". Критиковать ни в коем случае нельзя.
    Критиковать еще и нельзя потому, что развенчивается миф про американскую базу в Крыму. До Новороса можно долететь и с Одессы, до Москвы с Харькова.
    Пока все похоже на 1939 говорили что врага разобьем малой кровью. Вот и сейчас, где ПВО сбивающее турецкое и израильские самолеты. Чем реально наши моряки напугали натовцев?
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 10:37 Новый
      +24
      Цитата: Гардамир
      Но идеология сайта ВО это песня "все хорошо прекрасная маркиза". Критиковать ни в коем случае нельзя.

      Это Вы зря. ВО сегодня в плане критики впереди планеты всей, того же Климова другие ресурсы уже не берут печатать
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 10:57 Новый
        +14
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Цитата: Гардамир
        Но идеология сайта ВО это песня "все хорошо прекрасная маркиза". Критиковать ни в коем случае нельзя.

        Это Вы зря. ВО сегодня в плане критики впереди планеты всей, того же Климова другие ресурсы уже не берут печатать

        Андрей, при всём уважении...разве генштаб ВМФ читает ВО ? ему важно наше мнение (я такое по телефону слышал) и коллег по ВО ? Или, Главком, всея Руси, сидит на ВО ? под каким "ником" интересно ? пасмурно на душе от всего этого,не смотря на "золотую осень" на Урале.
        1. Dante
          Dante Сегодня, 11:22 Новый
          +27
          при всём уважении...разве генштаб ВМФ читает ВО

          Вы таки не представляете, но все же читают. Ту же статью Климова с указанием виновных в полном провале торпедных и противоторпедных разработок сняли с публикации именно по требованию МО. Сергея Линника вежливо попросили более не распространятся на тему российской ПВО опять же люди при погонах, правда уже другого ведомства. Помнится ещё в отношении Алекса ТВ что-то было: человек как никак наглядно показал, что модернизация Т-72 не стоит своих денег и имеет множество косяков. Помимо этого обратите внимание, еще вот на какой момент: стоит появится критической статье тут же появляется материал по аналогичной тематике, но уже транслирующий диаметрально противоположную позицию. Так, что ВО читают не только отставники, средний и младший офицерский состав, диванные аналитики и им сочувствующие, но и те кто имеет непосредственное отношение к строительству армии и флота, пусть даже и не в каждодневном режиме.
          1. Дедкастарый
            Дедкастарый Сегодня, 12:32 Новый
            +3
            Цитата: Dante
            при всём уважении...разве генштаб ВМФ читает ВО

            Вы таки не представляете, но все же читают. Ту же статью Климова с указанием виновных в полном провале торпедных и противоторпедных разработок сняли с публикации именно по требованию МО. Сергея Линника вежливо попросили более не распространятся на тему российской ПВО опять же люди при погонах, правда уже другого ведомства. Помнится ещё в отношении Алекса ТВ что-то было: человек как никак наглядно показал, что модернизация Т-72 не стоит своих денег и имеет множество косяков. Помимо этого обратите внимание, еще вот на какой момент: стоит появится критической статье тут же появляется материал по аналогичной тематике, но уже транслирующий диаметрально противоположную позицию. Так, что ВО читают не только отставники, средний и младший офицерский состав, диванные аналитики и им сочувствующие, но и те кто имеет непосредственное отношение к строительству армии и флота, пусть даже и не в каждодневном режиме.

            ух ты...вон оно как...про Алекса ТВ,и репрессивные меры в отношение его, впервые слышу,майор- Человечище ! (как он там , в Воронеже?)
            1. Dante
              Dante Сегодня, 17:39 Новый
              +1
              Ну, к слову, от самого Алексея слышать подобное не приходилось, но слухи на форуме ходили, сейчас за давностью лет уже и не помню кто именно утверждал, что периодические баны, были связаны как раз со слишком активной жизненной позицией, хотя допускаю, что это могли быть банальные домыслы. До сих пор невероятно жалею, что он ушел с ресурса, настолько компетентного и при этом открытого человека, не гнушающающего доносить свои мысли до рядовых обывателей, без пафоса "сакральности знания" (что бывает у, например, Климова), ещё нужно поискать. Надеюсь, что у него все хорошо.
        2. timokhin-a-a
          timokhin-a-a Сегодня, 12:28 Новый
          +16
          Главкомат ВМФ точно читает и устраивает администрации ВО истерики время от времени laughing
          Проверено!
          laughing
          1. Дедкастарый
            Дедкастарый Сегодня, 12:32 Новый
            +11
            Цитата: timokhin-a-a
            Главкомат ВМФ точно читает и устраивает администрации ВО истерики время от времени laughing
            Проверено!
            laughing

            есть стимул писать выходит.Уважение небоящимся.
          2. ccsr
            ccsr Сегодня, 14:02 Новый
            -2
            Цитата: timokhin-a-a
            Главкомат ВМФ точно читает и устраивает администрации ВО истерики время от времени
            Проверено!

            Это на уровне мечтаний - плевать они хотели на то что здесь пишут, тем более такие пенсионеры как вы, или я, или еще кто-то. Ни один нормальный действующий офицер в здравом уме не станет описывать на ВО то, как обстоят дела на самом деле, а значит достоверность информации из области предположений. Ну а вы, раз сами не участвовали в стратегических учениях проводимых на уровне ГШ и главкомата ВМФ, то естественно пропагандистский треп не смогли отличить даже от реальных штабных игр высшего военного руководства, к которым не только иностранцев не допускают, но и не все в руководстве минобороны допущены.
            1. timokhin-a-a
              timokhin-a-a Сегодня, 18:40 Новый
              -1
              Это на уровне мечтаний - плевать они хотели на то что здесь пишут


              Я читал что они пишут
    2. timokhin-a-a
      timokhin-a-a Сегодня, 11:01 Новый
      +22
      Как раз на ВО и можно критиковать, один из последних ресурсов таких.
    3. антивирус
      антивирус Сегодня, 11:54 Новый
      +7
      Вот и сейчас, где ПВО сбивающее турецкое и израильские самолеты. Чем реально наши моряки напугали натовцев?

      ---НИЧЕМ.
      ЕЩЕ В СЕР-Е 70-Х ОТЕЦ : ФЛОТ У НАС СТАЛ ОКЕАНСКИЙ, НО ОТСТАЕТ, У США И АНГЛИИТРАДИЦИИ. ВЫУЧКА, МОЩЬ.
      ЗА 30 ЛЕТ РАЗВАЛА-СТАГНАЦИИ СТАЛО ЕЩЕ ЯВНО ВЫРАЖЕННОЕ ОТСТАВАНИЕ.
      1. мусоргский
        мусоргский Сегодня, 12:19 Новый
        -19
        А зачем их пугать то? Время придёт сами напугаются! Почитал комменты и понял, что моряков то нет здесь, одна шушера!
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 12:42 Новый
          +9
          Цитата: мусоргский
          понял, что моряков то нет здесь, одна шушера!

          и композиторы.нужно быть моряком,чтоб увидеть,что флота нет ?
        2. антивирус
          антивирус Сегодня, 13:02 Новый
          -3
          с 90-х упор на РВСН--этого хватит, а флот для демострации морских Ярсов и флага России
  10. ELEZKIY
    ELEZKIY Сегодня, 10:35 Новый
    +18
    Ничего удивительного. Вспомните Филипова. Лётчик геройски принял смерть. А мог бы дальше служить. Отправили в боевой вылет, не обеспечив "железобетонного" прикрытия, как будто нет боевых действий. разгильдяи....пока как в 41 не положим людей, ничему не научимся. позор руководству страны в целом. мультипликаторы хреновы...
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 10:59 Новый
      +8
      Цитата: ELEZKIY
      Ничего удивительного. Вспомните Филипова. Лётчик геройски принял смерть. А мог бы дальше служить. Отправили в боевой вылет, не обеспечив "железобетонного" прикрытия, как будто нет боевых действий. разгильдяи..

      "косяков"-пруд пруди, на этих Жизнях,нужно Опыт извлекать,а вот строительство флота полноценного на макетах...это хуже чем ошибка...
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 13:05 Новый
      +1
      пока как в 41 не положим людей, ничему не научимся
      Без обиды. Федерация не Советский Союз. Скорей будет, как в Крымскую войну 19 века.
  11. xomaNN
    xomaNN Сегодня, 10:48 Новый
    -14
    Таки шо, всем составом ЧФ уходить в состав 6-го флота США?
    1. timokhin-a-a
      timokhin-a-a Сегодня, 11:02 Новый
      +21
      Нет, учиться воевать настоящим образом, как завещал великий Ленин.
    2. xomaNN
      xomaNN Сегодня, 15:44 Новый
      +3
      Т.е. одесский юмор коллеги не воспринимают ? wassat Жаль...
  12. stalkerwalker
    stalkerwalker Сегодня, 10:57 Новый
    -6
    По прочтению панегерика возникло чувство, что читал отчёты о маневрах РККА и РККФ конца 30-х годов прошлого века. С подстрочником из застенок Лубянки.
    Кто развеет сомненья читателей и аффтАра?
  13. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 10:58 Новый
    +3
    Минобороны и выше не читают статьи на ВО. Они ориентируются только на победные доклады.
    1. Fan-Fan
      Fan-Fan Сегодня, 12:53 Новый
      +4
      Для Главного нашего дедушки готовят только аналитические справки, сам он вряд-ли что-то читает. А этот отчёт Конашенкова и является самой лучшей основой для такой справки и Конашенков прекрасно знает что хочет услышать дедушка.
  14. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 11:30 Новый
    +10
    В общем итог СКШУ 20-го года для ЧФ: вышли с базы, немного походили (ну или поплавали) и то хорошо (для времени 90-х, так вообще отлично).
    Ну а по поводу показухи во время учений, так когда ее не было, 90% это она родимая, ну а процентов 10 это может и полезная учеба (на платформы что нибудь загрузить-закрепить, колоннами покататься и т.п.)...
    Учимся мы уже во время боевых действий
    1. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 15:36 Новый
      +1
      Цитата: Gvardeetz77
      Учимся мы уже во время боевых действий

      "Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности, и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия."
      (с) ДМБ laughing
  15. владимир1155
    владимир1155 Сегодня, 11:38 Новый
    +13
    несмотря на то что уважаемый Максим меня критикует, я поддерживаю его статью, скажу больше подобное отношение к флоту как к картонной показухе у нас даже не с Петра первого а с корабля Орел началось сгнившего в Астрахани. Россия сухопутная держава наличие армии для не необходимость. а вот такой зависимости от моря как у Англии никогда не было и нет, мы посередине крупнейшего материка. кроме , и нам море не так нужно. кроме уважаемых адмиралов Сенявина, Ушакова, Нахимова, Корнилова Истомина , у нас все что происходило на море либо позор либо героизм отдельно взятого корабля и его команды. К сожалению современные адмиралы продолжатели дела распила бюджета и развала тогго что есть, живой пример закладка бесполезных УДК, и одновременно отставание по береговой авиации и тральщикам в результате полная тотальная не боеспособность флота......даже прикрывать самую важную часть АПЛ на Камчатке просто не хотят, там же туманы, Владик комфортнее.. Нет на них ИВ Сталина найти назначить Лазарева главкомом......и и и......слов нет
  16. АлеБорС
    АлеБорС Сегодня, 11:39 Новый
    +10
    Собственно, а что ждать-то? Отчёты написаны, доклады наверх отданы, бабки попилены. Все довольны и улыбаются...
  17. maktub
    maktub Сегодня, 11:45 Новый
    +4
    Отличная контрпропаганда "ура-патриотизма"
    Наверное иноземные аналитики"ржут", особенно по поводу "виртуальных товарищей"
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 12:39 Новый
      -9
      Нашему Черноморскому флоту да же в самоё отдалённой перспективе воевать будет не с кем.
      1. val43
        val43 Сегодня, 15:11 Новый
        +3
        Не с КЕМ, или не ЧЕМ?
  18. iouris
    iouris Сегодня, 12:00 Новый
    +7
    Яхты абрамовичей выглядят гораздо внушительнее и вооружены страшнее.
    1. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 13:50 Новый
      +5
      Цитата: iouris
      Яхты абрамовичей выглядят гораздо внушительнее и вооружены страшнее.

      Причем, наиболее разрушительный тип вооружений - сами "абрамовичи"
  19. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 12:15 Новый
    -17
    Климов как всегда, получив тридцатник, мелет такую чушь, что читать не стоит.
  20. pmkemcity
    pmkemcity Сегодня, 12:23 Новый
    +6
    Более того, воин вообще не смог объяснить, что такое «плотность», хотя утверждал, что школу закончил.


  21. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 12:46 Новый
    +15
    Статья правильная и своевременная!
    Учения у них..., до 10 самолетов..., противно и стыдно...
    Не буду много рассказывать, но вылет "на удар по АУГ"
    55-ю самолетами в едином строю было обычным делом.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 13:10 Новый
      -23
      Цитата: Bez 310
      Не буду много рассказывать, но вылет "на удар по АУГ"
      55-ю самолетами в едином строю было обычным делом.

      Любопытно стало,расскажите (вкратце),будьте любезны.
      Цитата: Bez 310
      Статья правильная и своевременная!

      Этот самый "военный эксперт" Климов (называет себя капитаном 3-его ранга),персонаж вообще-то клоунский,надоел он со своей "аналитикой"
      1. Bez 310
        Bez 310 Сегодня, 14:25 Новый
        +10
        Цитата: bober1982
        "военный эксперт" Климов

        Все его статьи бьют в цель, но вы можете не читать
        его статьи, раз он вам надоел.
        Тут, на ВО, всего несколько специалистов по ВМФ, и
        Климов - один из них.
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 14:30 Новый
          -9
          Цитата: Bez 310
          Тут, на ВО, всего несколько специалистов по ВМФ, и
          Климов - один из них.

          А,Вы ? Тоже один из немногих специалистов,в деле нанесения ударов по АУГ,единым строем,так получается.В каком полку служили?
          Крым - наш?
          1. Bez 310
            Bez 310 Сегодня, 14:42 Новый
            +8
            Цитата: bober1982
            один из немногих специалистов,в деле нанесения ударов по АУГ

            Да, я один из немногих специалистов, которые, составом
            полка "сверхзвуковых ракетоносцев", выходили в реальную
            атаку на американский АВМ.
            Ну, еще я кое-что соображаю в поиске и уничтожении ПЛ.
            1. bober1982
              bober1982 Сегодня, 14:46 Новый
              +2
              Цитата: Bez 310
              Ну, еще я кое-что соображаю в поиске и уничтожении ПЛ.

              Уважаю
      2. Bez 310
        Bez 310 Сегодня, 14:36 Новый
        +7
        Цитата: bober1982
        Любопытно стало,расскажите (вкратце)

        Расскажу, но не столько о вылете, сколько о людях.

        Лев

        - Штурмана, проходим западный берег Сахалина…
        - Штурмана, проходим восточный берег Сахалина…
        - Штурмана, проходим траверз мыса Терпения…
        - Спасибо, Лев, а то же мы без тебя и не узнаем, где летим. Прекращай уже рассказывать обо всем, что видишь. Молча держись за ведущим, не мешай работать.
        - 150-й меридиан подскажите…
        - Боже мой! Ну зачем он тебе нужен, этот меридиан?
        - Ну я же истребителями управляю, подскажу им рубеж.
        - Лев, мы же в радиомолчании летим… И куда истребители денут твой «рубеж»?
        - А я на другом канале подскажу, никто не услышит.
        - Ну да, кроме врага, который все каналы прослушивает, заодно и узнает, что с нами истребители летят.
        - Ведущего вижу хорошо… Сейчас поближе подойду…
        - Лев, ты кушать не хочешь?
        - Нет, а что?
        - Ну, может, ты все-таки поешь? Скушай яблочко, а мы в тишине посидим, отдохнем, пока твой рот будет занят делом. Устал я от твоего галдежа, а ведь только второй час полета пошел… Да после посадки я еще два часа твои разговоры из ушей буду вытряхивать.
        - Ну, ты это… Кто здесь командир, блин?
        - Лев, «командир блин» - это ты, не сомневайся, ты же сидишь впереди и слева, у тебя и штурвал есть, а на нем и проклятая кнопка СПУ(самолетное переговорное устройство), но ты же уже достал всех своим галдежом! У тебя же какой-то словарный понос… Ну давай поспорим, что ты и десяти минут молча не просидишь?
        - Ну давай поспорим, мне не слабо. На что спорим?
        - На банку тушенки из бортпайка.
        - Хорошо, засекай время.
        - Включил секундомер!
        Мы выполняем дивизионный вылет на «удар по АУГ». Мы – это 40 «бэкфайеров» и 12 Ту-16, и еще нам придали 2 Су-27. Всю группу ведет заместитель командира дивизии, ведущий группы нашего полка – заместитель командира полка Лев, которому доверили управление истребителями.
        В экипаже Льва летим и мы с Мишкой, два штурмана полка. Такой уж у нас штатный экипаж – Лев, правак Витя, и два Мишки сзади. Мы уже достаточно зрелые офицеры, нам с Витькой по 30 лет, Лев старше нас на два года, а Мишка – на два младше.
        Нам очень редко удавалось летать своим экипажем, обычно мы все инструкторим по разным экипажам или сидим на КДП, но на дивизионный вылет надо лететь штатным «слетанным» экипажем, поэтому приходится терпеть весь этот бардак.
        По жизни Лев не просто Лев, а Лев Львович, подполковник, отличный летчик, прекрасно знающий самолет и даже, как говорится, кавалер двух орденов Красной Звезды. Ну, как я его называю – дважды краснознаменный дважды Лев.
        Перевелся Лев к нам из Дальней авиации, как он говорил – «из Минска». Но все мы знали, что не из самого Минска, а из гарнизона Мачулищи, и иногда, когда Лев уж очень хвастался, кто-нибудь его урезонивал:
        - Да знаем мы твой боевой путь, из влагалища - в училище, из училища – в Мачулищи.
        Особых подвигов Лев не совершал, просто очень удачно участвовал в практических пусках ракет, то есть не мешал своим штурманам пускать ракеты.
        Но были пару моментов в летной карьере Льва, когда он с честью вышел из сложных ситуаций, так что свои ордена он носил по праву, и я в Льве был уверен на все 100 процентов. Случись что, не подведет. Но это в воздухе...

        На земле ситуация несколько иная. Лев – холерик. Даже не так, правильно – ХОЛЕРИК. Он, как шарик ртути, абсолютно не умеет находиться в состоянии покоя.
        Все время куда-то бежит, что-то кричит, все время хочет действовать, и все время невпопад. Во всем, что не касается самолета, у него поверхностные знания, и Лев все время пытается их применить как можно быстрее.

        Решения Лев принимает быстро и неправильно, но это его не смущает. Если его не остановить, то водопад решений любого смоет за борт. Мы все об этом знаем, уже привыкли к нему и не обращаем никакого внимания на попытки Льва чем-нибудь руководить, просто научились уворачиваться.
        Как-то я сидел на командном пункте (КП) у брата. Ну, курили, болтали с нашим однокашником, который «стоял» оперативным дежурным. Однокашник был рукодельником и предложил брату оборудовать КП системой табло, которые с момента «Тревоги» после нажатия кнопки будут загораться в определенной последовательности через необходимые промежутки времени, напоминая оперативному последовательность действий.
        Ну, типа – «Оповестить личный состав…»… Тут на КП зашел штурман полка Саня, покурил, послушал наши планы и сразу же предложил:
        - Самое первое табло надо обозвать так - «Льву не доводить!», а то он примчится самым первым, возьмет все в свои руки и запутает не столько противника, сколько нас и штаб дивизии.
        Купил Лев машину, поставил около штаба и всем, кто проходил мимо, рассказывал, какой он ловкий водитель и как хорошо он изучил устройство своей «железной лошадки».
        Прекрасно зная способности Льва что-то изучить, мы старались близко не подходить, чтобы он не замучил нас своими знаниями и не задавил своим умением водить машину. Все это длилось не один день, и первым не выдержал наш родной правак Витек.
        Он подошел к машине, открыл багажник, что-то осмотрел и покачал головой. Лев тут же отреагировал:
        - Что ты тут лазишь? Купи свою машину, там и открывай багажник.
        - Лев, ты что, забыл, у меня же есть машина. Ты на чем раньше ездил, когда у тебя не было машины?
        - А, ну да… Но моя – лучше!
        - Никто не спорит, с тобой спорить бесполезно. А где твоя «запаска»?
        Лев подошел к багажнику, внимательно осмотрел все внутри, «запаску» не увидел и очень огорчился:
        - Нет «запаски». Наверняка, матросы сперли… Ну что теперь делать? Как без «запаски» по нашим дорогам?
        - Да, дела… А зачем ты тут свою машину ставишь у всех на виду? Да и мешает она в штаб проходить. Давай так – я тебе помогу с «запаской», а ты поставишь машину туда, где все ставят.
        - Ну давай, сейчас я быстро машину переставлю, а ты иди за «запаской».
        Лев вскочил в машину, лихо развернулся, и врезался в дерево. Не сильно врезался, слегка бампер помял. Вовремя отпрыгнувший Витек несколько опешил от такого развития событий и поманил Льва к себе.
        - Ну что ты творишь? Ты можешь что-нибудь делать осознанно?
        - Не, ну а зачем они тут деревья понаставили?
        - Они же не знали, что ты будешь тут на своей машине рассекать. И кто вообще продал тебе машину, не убедившись в том, что ты умеешь ею управлять?
        - Завязывай уже, и так бампер поцарапал, иди за «запаской».
        - Да не пойду я никуда. Вот смотри, Лев – самолет ты изучил, а почему машину не изучаешь?
        - Как это не изучаю? Да я все знаю, чего хочешь спроси.
        - Да не буду я у тебя ничего спрашивать. Если бы ты свою машину изучил, ты бы знал, что твоя «запаска» крепится под днищем багажника, снаружи.
        Уж и не знаю, как там Лев свою машину изучал, что с ней делал, но неприятности она притягивала постоянно. Даже на общей автостоянке без участия владельца эта машина понесла урон.
        Забрела на автостоянку корова, ходила, травку щипала, головой вертела и выбила рогом боковое стекло у машины Льва. Очень Лев расстроился, и что самое обидное, не на кого было свалить вину за эту неприятность.

        Но боевые прапорщики не бросили Льва в беде, и пока Лев делился своим горем с каждым, кого смог отловить в штабе, они вырезали кусок оргстекла и вставили вместо родного. Нормально так получилось, только немного мутноватое стекло.

        А мы все летели к цели, и уже 5 минут в экипаже стояла долгожданная тишина. Я даже начал волноваться за свою кошку, которой могла и не достаться тушенка из моего бортпайка. Спросил у правака:
        - Вить, посмотри там на нашего командира, не случилось ли что?
        - А что с ним может случиться, сидит мужественно, взгляд орлиный.
        - Да он уже седьмую минуту молчит, на рекорд пошел, волнуюсь я…
        - Да я и больше могу молчать!
        - Все Лев, проиграл ты свою тушенку! У меня три свидетеля.
        - Ну ты, ты же сам, ты… это…
        - Ничего не знаю, это ты должен был молчать, а не я. Но можешь гордиться результатом – семь минут молчал, это многого стоит. Витя, ты присматривай за ним, чтобы он с горя мою тушенку не сожрал.
        Полет прошел нормально, враг был разбит, Победа была за нами. После заруливания Лев выскочил из самолета и помчался искать машину, чтобы добраться до КДП. Но не далеко он убежал, я его тормознул:
        - Лев! Ты куда мою тушенку потащил? Отдавай здесь, знаю я вас, летчиков.
        - Ой, да на мою тушенку, на, подавись.
        - Не твою, а мою, и не надо так орать, проиграл – отдавай.
        1. ban
          ban Сегодня, 14:44 Новый
          0
          Вам рассказы надо писать!
        2. bober1982
          bober1982 Сегодня, 14:44 Новый
          -3
          Цитата: Bez 310
          После заруливания Лев выскочил из самолета и помчался искать машину

          Ну,и ахинея,имеюю ввиду в целом весь текст.
          После заруливания Лев побежал за отбойник,пос@ать,а никакую машину искать.
          1. Bez 310
            Bez 310 Сегодня, 14:50 Новый
            +3
            Не напрягайтесь с оценками.
            Разный взгляд на вещи - кто-то за отбойник
            смотрит, а кто-то в даль светлую.
            1. bober1982
              bober1982 Сегодня, 15:18 Новый
              -1
              Цитата: Bez 310
              Разный взгляд на вещи - кто-то за отбойник
              смотрит, а кто-то в даль светлую

              С мокрыми штанами,в светлую даль,не смотрят.
              И,за отбойник бегут,а не смотрят на него.
              1. Bez 310
                Bez 310 Сегодня, 15:23 Новый
                +5
                Не считаю нужным спорить на эту тему.
                Но кое-что расскажу.
                В училище мы спросили у инструкторов,
                которые не видели никаких самолетов,
                кроме Ту-134ш:
                - А куда "отливают" в боевых самолетах?
                Инструктора несколько смутились, но
                самый находчивый ответил так:
                - В морскую авиацию ссыкунов не берут!

                Надеюсь, вам все ясно?
                1. Рашнэйрфорс
                  Рашнэйрфорс Сегодня, 19:28 Новый
                  +1
                  Bez вы на Ту22м3 летали? Позвольте вопрос: при каком положений УПРТ розжигается 1й контур форсажной камеры? В градусах естественно. Заранее спасибо за ответ
                  1. Bez 310
                    Bez 310 Сегодня, 20:22 Новый
                    0
                    Цитата: Рашнэйрфорс
                    вы на Ту22м3 летали?

                    На Ту-22м2.
                    Хороший вопрос... Вот так, ненавязчиво,
                    вы пытаетесь дать понять, что тоже летали?
                    Почитайте мои комментарии внимательней,
                    и такие вопросы ко мне отпадут, да они тут
                    совсем и неуместны.
                    Не надо вам обо мне знать более, чем я сам
                    рассказал, это же не сайт знакомств.
    2. iouris
      iouris Сегодня, 13:11 Новый
      +8
      Цитата: Bez 310
      вылет "на удар по АУГ" 55-ю самолетами в едином строю было обычным делом.

      Это не случайно. По результатам моделирования только такой наряд сил обеспечивал решение боевой задачи (да и то с вероятностью 0,9).
      1. bober1982
        bober1982 Сегодня, 13:20 Новый
        -11
        Цитата: iouris
        Это не случайно. По результатам моделирования только такой наряд сил обеспечивал решение боевой задачи (да и то с вероятностью 0,9).

        Что означает- моделирования,как понимать?
        1. Pashhenko Nikolay
          Pashhenko Nikolay Сегодня, 16:21 Новый
          +2
          Так и понимать что это не реальный бой ,а его моделирование.
      2. Bez 310
        Bez 310 Сегодня, 14:22 Новый
        +4
        Цитата: iouris
        только такой наряд сил обеспечивал решение боевой задачи (да и то с вероятностью 0,9).

        Нет, не обеспечивал!
        Еще привлекался полк Дальней авиации и подводные лодки.
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 14:36 Новый
          -4
          Цитата: Bez 310
          Нет, не обеспечивал!
          Еще привлекался полк Дальней авиации и подводные лодки.

          А,полк Дальней авиации,входил в число 55*самолетов?
          1. Bez 310
            Bez 310 Сегодня, 14:43 Новый
            +6
            Цитата: bober1982
            А,полк Дальней авиации,входил в число 55*самолетов?

            Нет.
            55 самолетов - только дивизия МРА.
            1. bober1982
              bober1982 Сегодня, 14:45 Новый
              0
              Цитата: Bez 310
              Нет.
              55 самолетов - только дивизия МРА.

              Понял.
  22. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 13:15 Новый
    +2
    А на суше не так что ли было ?Красивые кадры для кино нанесение массированного удара РЗСО по врагу .В стиле Катюш 2ВОВ.И никому не важно что установки стоят на открытой позиции без всякой маскировки .Никаких систем ПВО прикрытия по близости .Так ,сплошная показуха для обывателя.
    1. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 15:44 Новый
      +2
      Цитата: Pashhenko Nikolay
      В стиле Катюш 2ВОВ

      никакой второй Великой Отечественной войны не было, была Отчественная война 1812 года и Великая Отечественная война 1941-1945гг. Еще была вторая мировая война 1939-1945гг.
  23. pleschakovai
    pleschakovai Сегодня, 13:16 Новый
    -15
    Откуда у автора такие сведения? Вероятно брал из источников "правды" жёлтой прессы у Украины, США и Гейропы!!! laughing am soldier
  24. Radikal
    Radikal Сегодня, 13:17 Новый
    +12
    26 сентября заканчиваются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Кавказ-2020". Есть смысл сравнить реалии военно-морской составляющей этих учений с тем, как их освещает Минобороны, точнее, Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны — ДИМК МО под управлением генерал-полковника И. Конашенкова (далее в тексте — Департамент Конашенкова). Такое сравнение хорошо характеризует и учения и то, как ведётся работа по их освещению.
    Освещение учений в новостных выпусках так же не выдерживает никакой критики - опять взахлёб рассказывали о масштабе учений несопоставимым с проводившимися в СССР. В общем враньё во всём. sad
  25. Виктор Ценин
    Виктор Ценин Сегодня, 17:00 Новый
    -1
    Печальное какое завершение статьи. В общем-то львиная доля по факту, но на то и учения, дабы учесть и учиться. Никакого разгрома конечно же не будет!
  26. alimov76
    alimov76 Сегодня, 17:02 Новый
    0
    При капитализме тратить "свое" бабло на всякую армию, флот медицину и т.д., это прямые убытки. Чему Вы удивляетесь? Тоже самое происходит во всех демократических странах. Войны то нет. Зачем платить больше?
  27. svoit
    svoit Сегодня, 18:51 Новый
    +1
    Ну в общем-то учения проводится ещё и для того, что обнаружить слабые места и недоработки, часть из них успешно обнаружено, отсталость только исправить. Это все же лучше, чем закрывать глаза на них.
  28. Alex Priest
    Alex Priest Сегодня, 19:49 Новый
    0
    Среди псевдолевых "блеваков" много восторженных всепропальщиков.
  29. аден
    аден Сегодня, 20:39 Новый
    0
    автор, если ваяешь опус в стиле "шеф, усё пропало!", сыпани аргументами, пусть спорными но аргументами. К чему этот понос от бравого "подводника от слова подвода", на срочке наблюдал как треть моряков в конце второго года службы подобный бред несла и не смущалась! Я это к тому, что если понос от бравого "подводника от слова подвода" для вас аргумент, то безумно далеки вы от Флота.