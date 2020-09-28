СКШУ «Кавказ-2020», или Черноморский разгром российского флота

Как ни прискорбно, но именно это лучшая иллюстрация происходящего



Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа: «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков , до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Демонстрация силы США

Состав флотских участников

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» задачи в море выполняют более 20 кораблей и катеров флота , в том числе: флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60», а также ракетный корабль на воздушной подушке «Самум».

«Виртуальные участники»

В ходе… СКШУ «Кавказ-2020» морская авиация Черноморского флота в акватории Черного моря отработала доставку боеприпасов и продовольствия на боевые корабли, осуществляющие переход морем и стоящие на якоре.

В частности, экипаж патрульного корабля «Василий Быков» совместно с летчиками отработал прием-передачу грузов в море.

В ходе начального этапа учения экипаж вертолёта Ка-27ПС совершил облёт корабля, завис над вертолётной площадкой и с помощью лебёдки принял груз. Затем летчики отработали транспортировку груза на внешней подвеске и его доставку на корабль беспосадочным способом.

Более 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море на начальном этапе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе первого этапа учения экипажи осуществили постановку и преодоление минных заграждений и выполнили комплекс противолодочных задач.

Корабли противоминной обороны «Владимир Емельянов» и «Иван Антонов» провели разведывательный поиск и уничтожение участка минного заграждения контактными и неконтактными тралами, после чего морские тральщики «Валентин Пикуль» и «Вице-адмирал Захарьин» осуществили проводку надводных кораблей и подводной лодки за тралами с форсированием условного минного поля.

06.08.2020 г.: «Вице-адмирал Захарьин», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море… в ходе тренировки экипаж осуществил поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов.

Противолодочная комедия

На очередном этапе СКШУ корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) в составе малых противолодочных кораблей «Муромец», «Суздалец», «Касимов» и «Ейск» отработала задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника комбинированным способом с постановкой мин и применением противолодочного оружия

Завершился эпизод двусторонним учением с участием экипажа подводной лодки «Колпино», которая атаковала корабли КПУГ, а экипажи малых противолодочных кораблей, в свою очередь выполнили торпедные стрельбы с целью уничтожения субмарины условного противника. Поиск подводной лодки корабли проводили во взаимодействии с парой самолётов-амфибий Бе-12 и парой противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ из состава морской авиации и ПВО ЧФ.

Дырявый зонтик флота

Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) провели ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

Корабельная ударная группа (КУГ) в составе сторожевого корабля «Пытливый» и ракетного корабля на воздушной подушке «Самум» успешно отразили средства воздушного нападения условного противника, применив по цели зенитное ракетное оружие совместно с зенитной артиллерией.

Боевые расчёты КУГ уничтожили в воздухе ракету-мишень, запуск которой был выполнен экипажем малого противолодочного корабля (мпк) «Суздалец».

Также были проведены артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням, запуск которых был произведён с двух малых противолодочных кораблей «Муромец» и «Суздалец».

Боевые расчёты ракетно-артиллерийских боевых частей экипажей гвардейского ракетного крейсера «Москва», малых ракетных кораблей «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», четырёх ракетных катеров Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60» уничтожили ракеты-мишени на безопасном расстоянии.

В свою очередь, корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) в составе мпк «Касимов» и «Ейск» отработала задачи по применению зенитного ракетного комплекса «Оса» для уничтожения средств воздушного нападения условного противника.

В качестве воздушных целей использовались специальные самолётные малогабаритные мишени, сброшенные с самолётов-амфибий Бе-12 из состава Морской авиации и ПВО ЧФ.

Десант на дно

Силы Черноморского флота осуществили подготовку высадки морского десанта в районе Витязевской косы в ходе основного этапа СКШУ «Кавказ-2020»

Корабельная тральная группа Черноморского флота в составе минных тральщиков «Ковровец», «Вице-адмирал Захарьин» и «Валентин Пикуль», базовых тральщиков «Цезарь Кунников» и «Ямал» осуществила проводку десантного отряда через минные заграждения.

Дырявая блокада

В рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» корабли Черноморского флота (ЧФ) блокировали условные морские каналы снабжения незаконных вооруженных формирований международных террористических организаций на Черноморском побережье Краснодарского края.

В ходе данного этапа учения экипажи патрульных кораблей «Павел Державин» и «Дмитрий Рогачёв» совместно с экипажами противодиверсионных катеров отработали взаимодействие по поиску и тотальному уничтожению надводных средств противника, пытающихся доставить боеприпасы и продовольствие на берег для террористов.

Враг у ворот

А куда попадут наши прекрасные ракеты?

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабли условного противника в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Корабли и авиация Черноморского флота ракетным ударом уничтожили отряд кораблей противника в рамках учений «Кавказ-2020», сообщает пресс-служба ЧФ.

В ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» ракетные катера (РК) «Ивановец» и Р-60 Черноморского флота (ЧФ) выполнили ракетные стрельбы по отряду боевых кораблей (ОБК) условного противника во взаимодействии с самолётами морской авиации и ПВО

Крылатая ракета «Калибр» поразила береговую мишень за полторы сотни морских миль на учениях «Кавказ-2020» в Черном море. Пуск выполнил экипаж подводной лодки «Колпино».

Пуски крылатых ракет — ключевой элемент на морском этапе «Кавказа» и основной показатель боевой подготовки моряков и подводников Черноморского флота.

Довелось тут на днях пообщаться с «настоящим современным» подводником… с «Варшавянки», которая проходит ремонт на ЛАО перед «броском на юг». Юноша служит по контракту на БП-13. Прибыл… с барышней, туго надув щеки. Разговор был недолгим, но показательным.

1. Сей «специалист» не сумел правильно назвать калибр своих ТА. Почему-то все время «напирал» на число 800…

2. На «Варшавянке» по БГ-2 (боевой готовности № 2) вахту в первом отсеке несут исключительно торпедисты, которые в т. ч. контролируют состояние АБ (аккумуляторной батареи). Кроме того, они «сидят на АБ» и во время ее заряда. Таки юноша не смог назвать ни тип АБ, ни номинальную плотность ее электролита.

3. Более того, воин вообще не смог объяснить, что такое «плотность», хотя утверждал, что школу закончил.

В ходе проведения учений "Кавказ-2020" особое внимание будет уделено борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на всю глубину построения боевого порядка противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида боевых действий к другому», — говорится в сообщении Минобороны.

Печальный итог





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http://nvs.rpf.ru/

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26 сентября заканчиваются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Кавказ-2020". Есть смысл сравнить реалии военно-морской составляющей этих учений с тем, как их освещает Минобороны, точнее, Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны — ДИМК МО под управлением генерал-полковника И. Конашенкова (далее в тексте — Департамент Конашенкова). Такое сравнение хорошо характеризует и учения и то, как ведётся работа по их освещению.Сравниваем. Департамент Конашенкова:Дабы избежать обвинений в очернительстве, далее буду дословно цитировать официальные информационные сообщения Минобороны (Департамента Конашенкова) с их необходимыми комментариями.Накануне СКШУ «Кавказ-2020» три бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress провели учения над территорией Украины, при этом пролетев на расстоянии менее 40 км от черноморского побережья Крыма. В ходе учений, по данным Генштаба РФ, бомбардировщики отработали применение крылатых ракет (КР) по объектам на территории Российской Федерации.Очевидно, что это была очередная демонстрация силы с длинным предшествующим списком, где нам демонстрировалось:— нанесение ударов КР по наземным целям;— нанесение ударов ПКР по морским целям (в т.ч. новейшими LRASM);— проведение массированных минных постановок.Регулярные «визиты» противолодочных P-8 Poseidon остро ставят вопрос боевой устойчивости наших подлодок (фактически относительно безопасно, заряжать аккумуляторные батареи они могут только «под своим берегом»).В настоящее время в Черном море развернут эсминец ВМС США DDG-80 Roosevelt, который в преддверии учений отошел к побережью Болгарии.Департамент Конашенкова:Как будет показано далее, список это далеко не полный, и ДИМК «очень постарается его подправить».Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь):С учетом того что, подобная «официальная информация» Минобороны, не может вызвать ничего, кроме недоумения и смеха.Впрочем это только начало, далее, по официальной информации Департамента Конашенкова, в составе морской авиации оказались… самолеты морской авиации Су-34!Что, конечно, было бы очень правильным, но, увы, к реальности отношения не имеет.Тральщик «Владимир Емельянов», находящийся на Балтике, в это же время «успешно выводил с тралами корабли Черноморского флота».«Вышел в море флот могучий, впереди тралец…»Пресс-служба Южного военного округа:Как уже было указано выше, «Владимир Емельянов» в настоящее время находится на Балтике. Однако в данном официальном сообщении (!) обращает на себя применение новых тральщиков-искателей Черноморского флота «Иван Антонов» и «Вице-адмирал Захарьин» (оснащенных современной гидроакустикой и подводными аппаратами) для давно устаревшего ползанья брюхом по минам с тралами. В случае реальных боевых действий это однозначно является отправкой тральщиков (и других) кораблей на убой.Возникает серьезный вопрос об уровне тактической и оперативной подготовки органов управления Черноморского флота, соединения кораблей и вообще способности их с такой «подготовкой» (да, в кавычках) решать задачи по предназначению.Уместно вспомнить и сообщение Департамента Конашенкова о боевой службе тральщика «Вице-адмирал Захарьин»:«Захарьин» — это тральщик-искатель, имеющий на вооружении специализированную ГАС «Ливадия» и комплекс с подводным аппаратом ТНПА «Маевка», и такой корабль может искать «мины тралами» только при неисправности ГАС и ТНПА. Возникает логичный вопрос: сколько еще кораблей ВМФ находятся на боевой службе с неисправной гидроакустикой и основным комплексом вооружения?Департамент Конашенкова:Комбинация таких абсолютно разных образцов подводного оружия, как мины и противолодочное оружие (ПЛО), в рамках одного эпизода — это даже не абсолютная некомпетентность, а нечто большее…Департамент Конашенкова:Первое, что необходимо отметить, это абсолютная допотопность торпедного оружия надводных кораблей Черноморского флота. Конкретно СЭТ-65, последняя модификация которой оснащена аппаратурой самонаведения, «воспроизведенной на отечественной базе» с аппаратуры торпеды Mk46 mod.1 (1961г.), выловленной в 1965 г. нашими рыбаками. И это оружие не только малых противолодочных кораблей (где уже давно утратили навыки применения штатных телеуправляемых торпед), но и «новейших» фрегатов проекта 11356.Такое «оружие» правильно называть дровами, и его реальная эффективность в современных условиях находится в районе нуля.Ни одного корабля с новым «Пакетом» на ЧФ нет (как и не была проведена модернизация ни одного корабля под «Пакет»), и это на флоте, который уже много лет реально решает боевые задачи!Указанные в сообщении ДИМК самолеты Бе-12 вообще не имеют ничего противолодочного, и взаимодействовать с противолодочными кораблями могут только глазами экипажа и бомбами (на уровне Первой мировой войны). Вертолеты Ка-27ПЛ давно устарели и имеют крайне низкую эффективность против современных подлодок.При этом в Севастополе уничтожается авиаремонтный завод, способный производить ремонт не только Ка-27, но и Ми-14, на которые уже сегодня можно было бы ставить современным мощные низкочастотные опускаемые гидроакустические станции.Департамент Конашенкова:Выводы из этого крайне неутешительные.В качестве «мишеней» использовались вышедшие по срокам ЗУР ЗРК «Оса-М» (мишень «Саман») и парашютные мишени, сбрасываемые с самолета. Данные «средства имитации» (в кавычках) ни в коей мере не могут имитировать не то что реальные налеты, но и такую старую и «типовую» цель, как ПКР «Гарпун».Более того, стрельбы по мишени РМ-24 (переделанная в мишень ПКР «Уран») в 2016 г. на Черноморском флоте показали, что флот просто боится стрелять по таким целям (не получить в борт ее турбореактивный двигатель в случае пропуска и случайного отклонения ее от траектории), специально «загнав» мишень в воду на дальней границе зоны поражения ЗРК (информация с круглого стола по ПВО кораблей ВМФ на МВМС-2019).Что будет с кораблями Черноморского флота в случае реального применения по ним ПКР, могут показать некоторые эпизоды из учений ВМФ. Например, в ходе зенитно-ракетных стрельб ракетного крейсера «Варяг» (оснащенного ЗРК «Форт») в 1994 и 2011 гг. ни одна мишень им сбита не была.Департамент Конашенкова:Как уже было указано выше, хождение с тралами пузом по минному полю в реальных боевых действиях будет означать сознательное убийство и тральщиков, и других кораблей (в данном случае десантных кораблей, «набитых» десантом).Довольно удивительно видеть в числе «тральщиков» (по официальной информации ДИМК) десантные корабли «Цезарь Куников» и «Ямал», разве только что они выполняли задачу прерывателя минного заграждения (грустная шутка). Впрочем, после противолодочного креатива с «комбинированным применением мин и противолодочного оружия» уже ничему удивляться не приходится…Департамент Конашенкова:«Тотальное уничтожение» — это, наверное, хорошо. Только вот неплохо иметь возможность его сделать в реальности. Особенно когда скорости большого количества катеров (потенциальных нарушителей) значительно превосходят скорости и противодесантных катеров, и патрульных кораблей…Штатные лодки БЛ-680 также слабы и скоростными качествами не отличаются.Бронированная лодка ДШЛ имеет очень серьезные ограничения по мореходности, и на собственном ходу (скорости), и по возможности приема на слип патрульного корабля.Вертолет? Да, это возможно. Если хорошая погода. А дальше у патрульных кораблей начинаются ограничения и по нему (из-за малого водоизмещения и множества задач разместить успокоители качки на них не удалось).Остаются береговые вертолеты да катера и ПСКР Береговой охраны (которая, в отличие от ВМФ, проводит гораздо более вменяемую техническую политику и имеет эффективные инструменты для решения этих задач).Впрочем, с учетом того, что в «блокаде» участвовал (якобы участвовал) патрульный корабль «Павел Державин» (это же официальная информация Минобороны!), который еще не принят ВМФ, то в число «участвовавших» патрульных кораблей можно смело включать и находящиеся на стапелях «Виктор Великий» и «Сергей Котов».С учетом масштабов и значения СКШУ возникает логичный вопрос: кто из кораблей Черноморского флота осуществляет слежение за находящимся неподалеку эсминцем DDG-80 Roosevelt?Наши СМИ обычно бодро сообщают о таких «слежениях». Проблема только в том, что в большинстве случаев оно осуществлялось кораблями, которые могли это делать только с разрешения так называемых партнёров. Просто потому что у них скорость мала (а это патрульные корабли проекта 22160, МРК проекта 22361 «Буян-М», средние разведывательные корабли проекта 18280). Очень хочется надеяться, что на этот раз для слежения за эсминцем ВМС США был выделен реально скоростной корабль (например, фрегат проекта 11356), который смог бы надежно и жестко блокировать «гостя».Департамент Конашенкова:Ракеты у нас хорошие, но, чтобы попадать ими, нужно и хорошее целеуказание (иначе может получиться «как в 2008 г.» или много хуже). И здесь очень важный вопрос – авиация.Данных по Черноморскому флоту ДИМК не приводил, но вот заявленное им соотношение «кораблей и самолетов» для СКШУ «Кавказ-2020» для Каспия: всего к участию в СКШУ «Кавказ-2020» задействовано около 40 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 3 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии, а также 10 летательных аппаратов.Учения ВМФ СССР. Соотношение «кораблей и самолетов» весьма показательно:– учения Северного флота «Север 68» – около 300 боевых кораблей и судов (из них 80 подлодок) и около 500 самолетов;– учения ВМФ СССР «Океан» (1970) – только в дальней зоне действовало 80 подлодок (из них 15 атомных), 84 надводных корабля и 45 вспомогательных судов, авиация – 8 полков (14 полко-вылетов), то есть не менее 300–400 самолетов. Всего авиация провела 5,5 тыс. самолето-вылетов, 752 дозаправки с передачей 4 тыс. т топлива.Комментарии излишни.Телеканал «Звезда»:Здесь стоит привести недавний комментарий старого и опытного подводника по некоторым показателям этой боевой подготовки:Есть ли положительное?Да, безусловно. Но это про другие виды вооруженных сил. Для примера смотрим сообщение ТАСС:Увы, практически все то, что проводил ВМФ в СКШУ «Кавказ-2020» является не просто показухой, а по сути дискредитаций самого понятия «боевая подготовка».Если армия и ВВС, пусть и с серьезными проблемами, но реально воюют и готовятся воевать в новых условиях, то ВМФ пребывает в состоянии «авось войны не будет».С таким отношением к делу в случае реальных боевых действий против сколько-нибудь подготовленного и технически оснащенного противника его ждет разгром.