Боевые корабли. Крейсера. Расстрелянный блин, который не вышел комом

Да, иной раз путь корабля подобен пути человека. Быть первенцем в огромной семье, пестовать младших, пройти всю войну от первого до последнего дня, выжить, горя в атомном огне, и после в благодарность быть расстрелянным.
Все это не о крейсере, а о крейсерах типа «Пенсакола». Первых американских крейсерах «вашингтонского» класса.
Вообще-то, если по идее, то эти корабли должны были стать некими пионерами класса тяжелых крейсеров, играть роль учебных кораблей, то есть всерьез их никто не воспринимал. Но вышло совершенно иначе.
Началось все давно. Год 1922-й, все то же не к ночи помянутое Вашингтонское соглашение, которое, с одной стороны, вроде бы как снизило накал гонки линкоров, с другой – началась тотальная головная боль в плане крейсеров во всем мире.
Во всем мире, где были приличные флоты. И главную роль тут играли британцы, которые ну просто не хотели пускать в разделку свои «Хокинсы» (так себе кораблики, но это британцы), а потому они протащили свои стандарты, от которых теперь должны были отталкиваться все.
Соединенные Штаты оказались перед непростым выбором: Великобритания, которая все еще правила морями, могла моментально из разряда союзников перейти в разряд противников, причем не потенциальных. А еще на горизонте маячила Япония, которая как бы осталась крайне недовольна итогами Первой мировой войны и вовсю развивала свой собственный флот.
И навязанный в качестве эталона «Хокинс» не очень устраивал американцев. Уже стало понятно, что в 10 000 тонн не уместить нормальную броню и нормальное вооружение из 203-мм орудий.
Так началась крейсерская гонка. И в США начали разрабатывать новые корабли, которым предстояло уделать «Хокинсы» в Атлантике и японские «Фурутаки» в Тихом.
Проблема, кстати, была весьма большой. Два океана без сети промежуточных баз (как у британцев) – это вам не в Средиземном море побулькать.
Постепенно идеи оформлялись в что-то такое, осязаемое, и на выходе получился проект крейсера водоизмещением в 10 тысяч тонн примерно с 1000 тонн брони, с десятью орудиями 203-мм и скоростью около 31 узла.
Брони, конечно, было недостаточно. От 152-мм снаряда она еще защищала, а вот 203-мм одноклассников начинали пробивать уже со 120 кабельтовых в бронепояс.
Тем не менее, с чего-то надо было начинать, и американцы построили два крейсера, «Пенсакола» и «Солт Лейк Сити».
Проект получился довольно симпатичный, но не лишенный недостатков. Это оказались корабли быстрые, с весьма приличным вооружением, с просто отличной автономностью. Но платить за это пришлось бронированием, которого по факту не было.
Американские флотоводцы отталкивались от плана, что дальнобойные 203-мм орудия с хорошей баллистикой и точностью смогут справиться с эсминцами и легкими крейсерами противника, а от линкоров и линейных крейсеров корабли смогут просто уйти за счет хорошей скорости.
«Пенсакола» был заложен 27 октября 1926 г., спущен на воду 25 апреля 1929 г., вошёл в строй 6 февраля 1930 г.
«Солт-Лейк-Сити» был заложен 9 июня 1927 г., спущен на воду 23 января 1929 г., вошёл в строй 11 декабря 1929 г.
Водоизмещение.
Корабли фактически не различались по водоизмещению. «Пенсакола» имел стандартное 9 100 тонн, полное — 12 050 тонн. «Солт-Лейк-Сити» — стандартное 9 097 тонн, полное — 11 512 тонн.
Физические размеры.
Длина 178,5 м. Ширина 19,8 м. Осадка 5,9 м.
Бронирование:
— пояс — 63,5…102 мм;
— траверзы — 63,5…25 мм;
— палуба — 45…25 мм;
— башни — 63,5…19 мм;
— барбеты — 19 мм;
— рубка — 32 мм.
Можно сказать – на уровне итальянских крейсеров. Если американские линкоры бронировали по принципу «или все, или ничего», то тут налицо «или ничего» во всей красе.
Двигатели. 8 котлов Уайта-Форстера, 4 паровых турбины Парсонса, 107 000 л. с. Скорость хода 32,5 узла (показал «Солт Лейк Сити»). Дальность плавания 10 000 морских миль (крейсерским ходом на 15 узлах).
Вооружение.
Здесь получилось от души. Главный калибр – десять 203-мм орудий, которые размещались в двух двухорудийных и двух трёхорудийных башнях. Очень оригинально, британская линкорная схема наоборот: трехорудийные башни были установлены выше двухорудийных, потому что здоровенный барбет трехорудийной башни невозможно было уместить в остром носу крейсера.
Такое размещение обеспечило и хорошие углы наведения, и дальность. При возвышении стволов на 41 градус снаряды летели аж на 159 кабельтовых, то есть, на 29,5 км. Очень сомнительно, что на такую дистанцию крейсеру стоило бы вести огонь, но возможность была.
Снаряд весом 118 кг вылетал из ствола с начальной скоростью 853 м/с, то есть, довольно неплохо по мировым стандартам.
В плане главного калибра «Пенсакола» сразу на три корпуса обогнала «Хокинса», который при самом удачном раскладе мог задействовать только 6 своих орудий главного калибра 190-мм. Против бортового залпа десяти 203-мм орудий «Пенсаколы» — это даже в теории смотрится не очень.
Вспомогательный калибр.
Здесь тоже было получше, чем у тех же британцев или японцев. С французами и итальянцами даже не пытаемся сравнить, ибо изначально по проекту каждый крейсер должен был нести 4 орудия Mark 10 Mod.2 калибром 127-мм, но вошедшие в раж американские адмиралы потребовали увеличить количество универсалок до 8 штук. По четыре орудия на каждый борт в одноорудийных установках.
Это практически то же самое орудие, которое использовалось на эсминцах флота США, то есть отличалось высокой скорострельностью (до 15 выстрелов в минуту) и хорошей дальностью (до 25 км). Это орудие вообще считалось лучшим универсальным времен Второй мировой войны.
Легкое зенитное вооружение.
Лёгкое зенитное вооружение крейсеров первоначально состояло только из восьми 12,7-мм пулемётов Браунинга. И тут паранойя американских адмиралов перед авиацией сыграла очень значительную роль. Корабли начали довооружаться именно в плане ПВО, что очень пригодилось потом, когда авиация действительно показала, кто в море хозяин.
Сперва пулеметы были заменены на две установки «чикагское пианино». Счетверенные автоматические пушки калибром 28 мм, разработанные Бюро вооружений американских ВМС были, конечно, лучше пулеметов, но применялись очень ограниченно всю войну в связи с невысокой скорострельностью (до 90 выстр./мин) и ужасающей надежностью.
Тем не менее, в ноябре 1941 на крейсерах были убраны пулеметы и установлены два счетверённых 28-мм кошмара и по восемь одноствольных 20-мм зенитных автоматов. Флотские расчеты взвыли от счастья и были услышаны: том же году 28-мм установки заменили на счетверённые 40-мм зенитные установки фирмы «Бофорс», а количество 20-мм автоматов увеличили до двенадцати.
Итого на начало главных морских сражений «Пенсаколы» имели по 8 стволов 40-мм и 12 стволов 20-мм. Это лучше, чем у кого бы то ни было в мире. Для начала – просто восхитительно.
К 1944 году число счетверённых 40-мм установок на каждом крейсере возросло до шести, а 20-мм автоматов – до 20. А летом 1945 года, в ходе модернизации, добавили еще одну четырехствольную установку 40-мм.
Таким образом, конец войны крейсера встречали, имея на бортах по 28 стволов 40 мм и 20 стволов 20 мм. Это очень серьезный показатель.
Да, в артиллерийское вооружение еще входили две 47-мм пушки Гочкиса для проведения салютов. Можно было из них расстрелять нерадивого баталера или кока.
Минно-торпедное вооружение.
Все очень просто: два трехтрубных торпедных аппарата 533-мм, которые располагались внутри корпуса по одному с каждого борта. Из-за этого аппараты имели довольно ограниченные углы пуска торпед, по 60 градусов в сторону кормы и в сторону носа корабля.
Надо сказать, что торпедные аппараты не долго служили украшением кораблей, потому что американское командование кардинально пересмотрело тактику применения торпед и крейсера расстались (без особого сожаления) с этим видом вооружения уже в 1936 году.
«Пенсаколы» могли ставить мины. Каждый крейсер был оснащен шестью рельсовыми дорожками для установки мин (по три с каждого борта), рассчитанными на 178 мин. Две крайние внешние дорожки использовались только для хранения мин, а четыре внутренние – как для хранения, так и для установки.
Но так как концепция применения крейсеров американским флотом не предполагала частых постановок мин в исполнении тяжелых крейсеров, то мины и минные рельсы хранились на берегу, в складах и устанавливаться должны были непосредственно перед постановками.
Впрочем, сведений о минных постановках в исполнении «Пенсакол» не имеется.
Авиационная группа.
Здесь было все красиво: две пороховых катапульты и четыре гидросамолета. Ангаров не было, так что два самолета всегда стояли на катапультах, а два – на палубе возле надстройки. Сперва это были O3U «Корсар» от фирмы «Воут», довольно старые (1926 г.р.) бипланы с возможностью менять поплавки на колесное шасси, которые со временем заменили на OS2U «Кингфишер».
Старый "Корсар"
"Кингфишер"
«Кингфишер» тоже не блистал, имея скорость всего в 264 км/ч, а вооружение из двух 7,62-мм пулеметов не делало его серьезным бойцом даже теоретически. А вот весьма неплохая дальность полета в 1 296 км и возможность взять до 300 кг бомб делало его неплохим разведчиком-корректировщиком, да и как самолет противолодочной обороны «Кингфишер» был вполне.
Говорят, пилоты «Кингфишеров» из крыла «Пенсаколы» даже сбили японский истребитель… Ну так записано в истории крейсера.
В конце 1943 года по одной катапульте с каждого крейсера было демонтировано, соответственно, и количество самолетов уменьшилось до двух. А в 1945 году и все авиационное оборудование было убрано.
В 1940 году на «Пенсаколе» установили экспериментальный радар модели CXAM. В ходе войны оба корабля получили РЛС управления артиллерийской стрельбой FC, поисковый радар SK и два радара управления зенитным огнем SG.
Экипаж военного времени состоял из 1054 человек.
Интересный момент: крейсеры типа «Пенсакола» стали последними американскими кораблями с подвесными койками. На кораблях, проектировавшихся позднее, ставились стационарные койки. Зато «Пенсаколы» изнутри обшили по старинке пробковыми листами, так что в плане шумоизоляции и температуры для экипажа крейсера были весьма комфортными кораблями.
Боевая служба.
Так как корабли были первыми «вашингтонцами», всерьез их командование не рассматривало, так что «Пенсаколам» была уготована роль учебно-боевых кораблей. Главной задачей ставилось обучение экипажей, в особенности подготовка офицеров для службы на тяжелых крейсерах. Потому в начале службы крейсера не выходили из дальних походов.
После начала Второй мировой войны, уже в октябре 1939 года «Пенсакола» был переведён в Пёрл-Харбор, где продолжил совершать учебные походы по той части Тихого океана.
Боевым корабль официально стал в январе 1941 года. А с декабря 1941 года – совсем боевым, поскольку США вступили в войну по полной программе.
Учебные походы фактически спасли «Пенсаколу», потому что когда японская авиация разносила Перл-Харбор, крейсер был в очередном походе в Манилу. Повезло. Далее «Пенсакола» участвовал в неудачном налете на остров Уэйк, а дальше был назначен в группу эскорта авианосца «Лексингтон».
В составе этой группы крейсер впервые соприкоснулся с авиацией японских ВМС. Артиллерия крейсера помогла отразить налет двух волн бомбардировщиков недалеко от острова Бугенвиль. Было сбито 17 японских самолетов авиацией «Лексингтона» и ПВО кораблей.
Далее крейсер был переведен в группу эскорта авианосца «Йорктаун». В целом можно сказать, что артиллерии ПВО корабля хватало для противостояния японским самолетам.
«Пенсакола» принял участие в битве у атолла Мидуэй. В том бою крейсер сперва прикрывал «Энтерпрайз», а потом был переброшен на помощь «Йорктауну». Артиллеристы «Пенсаколы» сбили 4 японских самолета в ходе второго налета на авианосец, но «Йорктаун» это не спасло. «Пенсакола» вернулся к «Энтерпрайзу», а «Йорктаун» затонул.
Вообще, такое использование тяжелого крейсера было не совсем умно и оправдано. Эффективность ПВО у «Пенсаколы», конечно, была повыше, чем у эсминца, живучесть тоже, но все-таки роль тяжелого крейсера в бою должна быть несколько иной, чем защита от самолетов. Особенно если это не специализированный крейсер ПВО.
С другой стороны, использование тяжелого крейсера как корабля эскорта и с точки зрения противолодочной обороны очень сильно так себе. Крейсер – это в первую очередь ударный корабль. Потому, несмотря на присутствие в охранении «Пенсаколы», японцы спокойно так вывели из строя «Саратогу», а потом потопили «Уосп». А в бое у Санта-Крус в октябре 1942 года самолеты японцев прилично отделали «Хорнет» и «Энетерпрайз».
И дальше, в битве за Гуадалканал, «Пенсакола» привычно пытался охранять все тот же отремонтированный «Энтерпрайз».
Потом был бой у острова Саво. Пять крейсеров и семь эсминцев 29 ноября вышли в море на перехват японского конвоя, идущего к Гуадалканалу. 30 ноября, незадолго до полуночи, американские корабли на экранах радаров увидели японские корабли. Это были 8 эсминцев адмирала Танаки.
Понятно, что японцам не светило ничего хорошего, ибо на стороне американцев было полное преимущество в технике и вооружении. Используя данные РЛС, американцы первыми открыли огонь и потопили эсминец «Таканами». Американские эсминцы выпустили в сторону противника 20 торпед, но все они прошли мимо целей.
А вот японские эсминцы в ответ выпустили стаю из 44 торпед за какие-то 10 минут. И начался кошмар. Четыре американских тяжелых крейсера получили попадания японскими «лонг-лэнсами». «Нортхэмптон» затонул, а «Пенсакола», «Нью-Орлеан» и «Миннеаполис» смогли дотащиться до базы в Тулаги.
Повреждения "Нью-Орлеана"
Что касается «Пенсаколы», то одна торпеда, ударившая в борт неподалёку от грот-мачты, вызвала затопление кормового машинного отделения, утечку нефти из цистерн, сильный пожар, а позднее – взрыв части боезапаса в башне главного калибра №3.
Но экипаж справился, и корабль попал не на дно, а в ремонт, который продлился до октября 1943 года.
С ноября 1943 года крейсер всё чаще использовали для поддержки сухопутных войск. Тут наконец до адмиралов дошло, что как артиллерийский корабль «Пенсакола» представляет собой большую ценность, нежели эскортный корабль.
Малоэлап, Вотье, Кваджалейн, Маджуро, Рой-Намур, Палау, Яп, Улити и Улеай – вот список островов, на которых позиции японцев получали удары 203-мм снарядов крейсера. До 1 апреля 1944 года «Пенсакола» принимал участие во многих десантных операциях именно в качестве ударного корабля.
Потом крейсер оказался в северной части Тихого океане, где занимался той же работой – обстрелами японских гарнизонов на островах Мацува, Парамушир, Уэйк, Маркус.
В ночь с 11 на 12 ноября 1944 года, во время операции у острова Иводзима «Пенсакола» чудом избежал атаки торпедо-смертника «Кайтен», который направил свой снаряд в идущий рядом танкер. До 3 марта «Пенсакола» обеспечивал огневую поддержку десантной операции по освобождению Иводзимы и соседних островов Чичидзима и Хахадзима.
Считается, что именно в боях за Иводзиму лейтенант Дуглас Ганди на «Кингфишере» сбил «Зеро». 17 февраля 1945 года крейсер получил повреждения в артиллерийской дуэли с японской береговой батареей. В корабль попало 6 снарядов.
Последним сражением в карьере крейсера стала битва за Окинаву. За годы войны крейсер заслужил тринадцать боевых звёзд от американского командования и прозвище «Серый призрак» – от японской стороны. «Солт Лейк Сити», который принимал участие фактически во всех операциях вместе с «Пенсаколой», заработал 11 звезд.
После окончания войны корабли занимались доставкой в США воинского контингента с островов Тихого океана.
29 апреля 1946 года крейсера были назначены мишенями для испытания атомной бомбы на атолле Бикини.
На палубе "Пенсаколы" после испытания атомной бомбы. "На сувениры не растаскивать!"
После участия в испытаниях с 1 по 25 июня крейсера были отбуксированы к атоллу Кваджалейн. После проведения комплекса структурных и радиологических исследований корабли были выведены из состава флота и были использованы в качестве мишеней при проведении артиллерийских стрельб флота США.
"Пенсакола" за сутки до своего финала
«Пенсакола» и «Солт Лейк Сити» были потоплены в результате артиллерийских стрельб 10 ноября 1948 года.
Тонет "Солт Лейк Сити"
В общем, спорный такой конец. Сложно сказать, какая смерть «приятнее» и почетнее для корабля, под резаками на разделке на металл или под снарядами своих бывших собратьев по сражениям.
В качестве итога.
Крейсер типа «Пенсакола», в отличие от многих одноклассников в других странах, получился реально гармоничным кораблем. Он был столь же быстр (реально, а не на бумаге), как итальянские крейсера. Он был хорошо вооружен, как японские корабли. Он обладал хорошим запасом хода, как британские. Единственное, чего у него толком не было, – это брони. Но за вышеперечисленное надо было платить.
Второй недостаток – слабое первоначально зенитное вооружение. Но, как показала практика, все можно решить, если есть запас по недогрузу. И, так как изначально недогруз у кораблей был, то натыкать куда только можно «эрликонов» и «бофорсов» оказалось так же просто, как убрать «лишние» катапульту и торпедные аппараты.
И крейсера спокойно прошли всю войну, «от звонка до звонка».
Я бы сказал, что это оказались реально хорошие корабли, несмотря на то, что обычно первый блин бывает комом. В случае «Пенсаколы» и "Солт Лейк Сити" так не получилось.