Боевые корабли. Крейсера. Расстрелянный блин, который не вышел комом

Старый "Корсар"

"Кингфишер"

Повреждения "Нью-Орлеана"

На палубе "Пенсаколы" после испытания атомной бомбы. "На сувениры не растаскивать!"

"Пенсакола" за сутки до своего финала

Тонет "Солт Лейк Сити"