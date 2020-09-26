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«На столах можно было увидеть приготовленные завтраки»: из воспоминаний эсэсовца о западной кампании

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В сети обсуждается ролик, который представлен как опубликованные и озвученные на русском языке воспоминания немецкого солдата. Автор перевода и монтажа ролика сообщает о том, что немецкий солдат входил в личный состав дивизии «Мёртвая голова» - той самой дивизии СС, которая неоднократно полностью уничтожалась, но командование всякий раз принимало решение о её восстановлении.


В повествовании солдат из нацистского подразделения разливается эпитетами о продвижении в Аквитании в 1940 году. Именно с этого «Мёртвая голова» и начала свою кампанию на Западе.

Повествование можно назвать откровенно циничным, потому что в нём рассказывается о «голубом небе и розовых облачках» и тут же указывается на раздувшиеся трупы лошадей и свисающие с башни танки обгоревшие тела солдат противника.

В рассказе сообщается о том, как на территории Франции немцы грабили погреба с вином, а также о том, как люди в спешке покидали свои дома буквально за несколько часов до вхождения оккупационных войск:

На столах можно было увидеть приготовленные завтраки.

В каком конкретно подразделении проходил службу тот, от чьего лица представлен рассказ, не сообщается. Как и его имя.

Полная версия воспоминаний эсэсовца о западной кампании – на канале «Воспоминания Солдата»:

32 комментария
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  1. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД 26 сентября 2020 11:21 Новый
    +17
    вествование можно назвать откровенно циничным, потому что в нём рассказывается о «голубом небе и розовых облачках» и тут же указывается на раздувшиеся трупы лошадей и свисающие с башни танки обгоревшие тела солдат противника.
    Этот цинизм на войне частое явление , особенно по отношению к побеждённому противнику . Да и в сороковом война ещё не казалась немцам чем-то ужасным - ни в тылу , ни на фронте - не было ещё ни ужасов , , ни усталости , ни воспринимания войны , как скотобойни . . Полной ложкой своё "превосходство" они начнут хлебать позже
    1. strannik1985
      strannik1985 26 сентября 2020 12:01 Новый
      +10
      Эти и там умудрились "отличиться" - 99 английских солдат воевали в окружении, пока у них не кончились патроны а потом сдались в плен. 97 из них тут же расстреляли, 2 выжили. Немецкого командира, за это судили и повесили в 1949. "Резня в Ле - Парадиз".
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Вчера, 14:42 Новый
        +1
        Цитата: strannik1985
        Немецкого командира, за это судили и повесили в 1949. "Резня в Ле - Парадиз".

        Судили в Нюрнберге, повесили, соответственно, "союзнички". Поражает другое
        О бойне новости разнесли по всем стоявшим недалеко немецким дивизиям. Генерал Эрих Гёпнер, узнав о случившемся, приказал провести расследование и пригрозил, что если Эйке ещё раз казнит пленных без суда и следствия или устроит издевательства, то будет отстранён от командования, однако ни одна угроза Гёпнера в жизнь так и не претворилась, а расследования не привели ни к чему. Даже среди эсэсовцев факт расстрела британцев вызвал отвращение: кто-то пытался безуспешно вызвать Кнёхляйна на дуэль.
        Хоть угроза генерала и пролетела вхолостую, но она была. А на Восточном фронте, позднее, куда их немецкая щепетильность в вопросах расстрелов пленных и мирного населения делась? Да, слышал либеральный бред о том, что "Сталин-де не подписал какую-то там Конвенцию, что в Красной Армии пленных нет"... Может, всё и так. Только расстреливает пленных не тот, кто сочиняет Конвенции, а простой солдат во главе с командиром максимум роты, а то и взвода. Во Франции немцы были белые и пушистые, "Ле-Парадиз" - единичный случай зверства. А на Восточном фронте почему они все поголовно вдруг стали зверями? Непостижимо...

        Как и то, что "воины света, защитники демократии" испаряют людей в Хиросиме и Нагасаки, стирают с лица Земли Сонгми, издеваются над пленными в Ираке.
        «Я освобождаю вас от грязной и разлагающей химеры, именуемой совестью и моралью»
        Автор сгнил давно, а дело его живёт и в Америке побеждает?
    2. nnm
      nnm 26 сентября 2020 12:33 Новый
      +11
      Напомнило мемуары Ги Сайера. Такое же ощущение лёгкой прогулки в начале и ужас в конце. Хотя, там есть эпизод о первом дне, когда столкнувшись с пулеметным расчетом наших, причем, одному номеру расчета оторвало ноги, немцы удивлялись зачем глупые Иваны сражались до последнего и не отошли. И только старый сержант, прошедший первую мировую сказал им, в первый же день войны, что все, война немцами уже проиграна.
  2. leks
    leks 26 сентября 2020 11:29 Новый
    +15
    Перодически смотрю этот канал. Очень интересно слушать, воспоминания нацистов, а так же воспоминания солдат и офицеров Красной Армии.
    Воспоминания нацистов очень отличаются. Западную кампанию они описывают с восторгом, а вот о восточном фронте они уже начинаю жаловаться и плакаться на варваров русских, типа воевал не по правилам этот дикий народ.
    Ссовцы себя ангелочками выставляют, мол мы не такие, мы совсем другие, мы воевали против большевиков, а не против народа.
    1. Егоза
      Егоза 26 сентября 2020 12:29 Новый
      +7
      Цитата: leks
      мы совсем другие, мы воевали против большевиков, а не против народа.

      Ну, да. А т.к. большинство народа было большевиками, то уничтожали всех подряд.
      1. Артур73
        Артур73 26 сентября 2020 12:47 Новый
        +12
        Зато в наше время появились колисуренгоя и мифы о том,как европейских "освободителей" нквд с помошью заградотрядов завалило трупами советских людей,мол,чем войну и выиграли.Самое печальное,что в эти сказки верят не только егэшники,но и люди постарше.Считаю,государство должно проводить более жесткую политику в отношении новоявленных отечественных "историков",переписывающих историю.
        1. Squelcher
          Squelcher 26 сентября 2020 14:27 Новый
          +1
          Колясуренгоя просто невежа, как и другие считающие, что только благодаря "безупречному" управлению и коммунистам одержали Великую победу в войне. Война шла на уничтожение и многие отдали самое ценное что у них есть жизнь, и ошибок и жертв было много - об этом не надо забывать. Сражались и погибали все и русские, тувинцы, евреи, казахи, беспартийные, партийные, православные и мусульмане. Историю начали искажать коммунисты в угоду идеологии начиная , так что неудивительно пожинаем плоды, в виде коль.
          1. ggraph
            ggraph Вчера, 03:42 Новый
            +2
            Только многие стали забывать про то, что мечети, школы и больницы строили те же самые коммунисты на деньги из всех республик. И даже в горные отдалённые сёла проводилось электричество и водопровод. Я сам участвовал в подобном. А теперь в конец улицы электричество не подводят в виду нерентабельности. Так что пусть будет "безупречное" правление со всеми благами для трудового народа, чем "сверхдержавы" с тарифами для населения в 3,66 руб/кВт.
            1. Squelcher
              Squelcher Вчера, 09:02 Новый
              -2
              Спасибо, но что-то не хочется быть при "безупречном"правлении, жить 7ром в двухкомнатной хрущевке и по суботам дровами топить титан чтобы помыться, да и к товарищу который жил в вагоне на станции бегать домашнее задания помогать решать, абсолютно не хочется гробить здоровье как матушка на химическом заводе за грамоты.
              Да и собирать красивые пачки от сигарет и бутылки с яркими этикетки не прельщает.
        2. ggraph
          ggraph Вчера, 03:36 Новый
          +3
          Просто возьми учебник истории за четвёртый класс. Волосы дыбом встанут, ну, или выпадут оставшиеся.
          Ко мне племяшка подошёл и с сочувствием сказал: "Эх, как же тяжело тебе было в детстве, теперь я понимаю почему ты такой." Я немного опешил, но тут же собрался и спросил, о чём это он. И тут я услышал как же мне было тяжело жить в Советах, т.е. голодное детство, холодные школы, работа с 10-ти лет, полное отсутствие игрушек, еда по талонам, хлеб только чёрный и с опилками, вместо заварки жгли сахар если он был или заваривали травы собранные в лесу и т.д и т.п. А ещё я узнал, что в школе на уроках труда мы выполняли план по производству деталей, потому что заводы не справлялись из-за отсталой техники.
          Я бы принял это за бред и байки, если бы мне это кто-то рассказал. Но этот разговор случился со мной. И я сам видел учебник и тетрадь ребёнка. А ещё им задали домашнее задание - написать сочинение о непростом детстве детей Советского Союза, рассказ на одну страницу или минимум 200 слов.
          1. гильза
            гильза Вчера, 06:36 Новый
            +5
            Школу и город пожалуйста. Местным педагогам необходим "разговор".
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 15:12 Новый
      0
      Цитата: leks
      Ссовцы себя ангелочками выставляют, мол мы не такие, мы совсем другие, мы воевали против большевиков, а не против народа.

      Они против народа не воевали, это да. Они народ просто уничтожали. "Ангелочки" - дальше цензурных слов нет, извините уж...
      "Ангелочки" ССовские забыли, наверное,
      Приказ генерал-фельдмаршала, начальника верховного командования вермахта Кейтеля от 13 мая 1941 г. о военной подсудности.
      ... II. 1. За действия, совершенные служащими вермахта и его сторонниками против вражеских лиц, не существует необходимость преследования даже тогда, когда их действия являются одновременно военным преступлением…
      И дополнение
      «Дополнение к директиве 33», подписанное Кейтелем 23 июля 1941 г.
      «…6) Частям, назначенным для охраны оккупированных восточных районов, ввиду их обширности следует подавлять сопротивление гражданского населения не методом юридического наказания преступников, а путём запугивания с тем, чтобы отбить у него всякую охоту продолжать борьбу… Для поддержания порядка командующие не должны требовать подкреплений, а применять самые драконовские меры»


      Видимо, этим же приказом руководствуются наши американские партнёры, поспешив выпустить приказ о неподсудности американских солдат судам стран, на территории которых они совершают ЛЮБЫЕ преступления. Трибалтика на собственной шкурке это уже испытала, когда американские оккупационные войска там по пьянке "пошалили". Про Вьетнам, Афганистан, Ливию, Ирак и говорить уже надоело.
      И ещё по поводу приказа Кейтеля. И Кейтеля давно нет, и Вермахта, и сам приказ как бы давно забыли, а для американских оккупационных войск тот приказ никто не отменял
      приказ Кейтеля от 27 июня 1941 г. относительно работы с секретными материалами требовал уничтожения управлениями всех инстанций до штаба корпуса включительно всех копий приказа от 13 мая. Однако сам приказ оставался в силе, независимо от уничтожения его копий.
  3. 7,62х54
    7,62х54 26 сентября 2020 11:32 Новый
    +6
    Как не цинично это выглядит, но многие в Европе до сих пор скучают по твёрдой руке нацистов, грезят победами. Так и рвутся на Восток взять реванш.
    1. ё-моё
      ё-моё 26 сентября 2020 11:43 Новый
      +4
      Угу, возьмут . Ни пленных, ни раненных в этот раз не будет, потому что только мертвый враг не стреляет в спину.
      1. 7,62х54
        7,62х54 26 сентября 2020 12:09 Новый
        -3
        Как бы не хотелось, и кормить их придётся, и экономику восстанавливать. По другому Россия к соседям не может относиться.
        1. Егоза
          Егоза 26 сентября 2020 12:33 Новый
          +1
          Цитата: 7,62х54
          Как бы не хотелось, и кормить их придётся, и экономику восстанавливать.

          А вот "фиг вам", индейский домик такой. Раньше социализм был и идеология - "рабочий класс, мир, дружба, фестиваль, СССР всем помогай". А теперь в России капитализм, Так что никакой помощи. Гоните денежки или восстанавливайте сами. Хотя, может США поможет? В чем я лично, сомневаюсь. Сами будут лапы зализывать.
          1. 7,62х54
            7,62х54 26 сентября 2020 12:47 Новый
            +2
            Хотелось бы верить что так и будет, но история перманентного конфликта России и Запада говорит о другом. Восстанавливаем, возрождаем, ищем дружбы, оправдываемся, отбиваемся, колотим и по новому кругу.
      2. maiman61
        maiman61 26 сентября 2020 12:15 Новый
        +9
        Согласен! Недавно читал, как солдаты советской армии и армии ГДР вели себя во время фашистского путча в Чехословакии. В наших солдат стреляли, издевались, кидали камни, не давали воды, оскорбляли! А немецкие солдаты на любые недружественные действия отвечали длинными автоматными очередями и моментально наводили порядок! Западная "демократия" с их "демократическими ценностями" понимают ЕДИНСТВЕННЫЙ язык, кулаком в морду! И чем сильнее кулаком в морду, тем понятливее они становятся!
        1. 7,62х54
          7,62х54 26 сентября 2020 12:48 Новый
          +6
          У нас кулак ещё болит, а у них морда уже прошла.
        2. Глаз вопиющего
          Глаз вопиющего 26 сентября 2020 13:55 Новый
          -8
          Цитата: maiman61
          во время фашистского путча в Чехословакии


          А когда там был фашистский путч, не напомните?
          1. Ниэль-ле-Кале
            Ниэль-ле-Кале 26 сентября 2020 21:47 Новый
            +1
            Цитата: Глаз вопиющего
            А когда там был фашистский путч, не напомните?

            наверное Бархатная революция и операция "Дунай"
            108 погибших в обмен на лояльность и далее.
            Больше всего кроме советских там было польских сил(50 тыс) и только 15 тыс ГДР.
            В наших солдат стреляли, издевались, кидали камни, не давали воды, оскорбляли! А немецкие солдаты на любые недружественные действия отвечали длинными автоматными очередями и моментально наводили порядок!

            Немцы значит..
            По призыву президента страны и Чешского радио граждане Чехословакии не оказывали вооружённого отпора войскам вторжения. Тем не менее, повсеместно войска встречали пассивное сопротивление местного населения. Чехи и словаки отказывались предоставлять советским войскам питьё, продукты питания и топливо, меняли дорожные знаки для затруднения продвижения войск, выходили на улицы, пытались объяснить солдатам суть происходящих в Чехословакии событий, апеллировали к русско-чехословацкому братству.
            свидетели сообщают о стрельбе советских солдат по толпе пражан на Вацлавской площади, в результате которой погибло и было ранено несколько человек, хотя данные об этом инциденте не вошли в отчёты Чехословацкой службы безопасности. Есть свидетельства о гибели мирных жителей, в том числе среди несовершеннолетних и лиц пожилого возраста, в Праге, Либерце, Брно, Кошице, Попраде и других городах Чехословакии в результате применения оружия советскими солдатами по причине многочисленных проявлений протеста со стороны толпы
            Я всегда был за СССР. И признаю что все что мы делали-во имя своих интересов было.
            Силовое навязывание так же было. Могли и делали в своих интересах.
            Ангелом СССР не был. Да и не был никто. Ни США ни СССР и прочие.
            Силой и кровью. Оружием и насилием.(Все и всегда)
            Долларом и силой(вариант США сейчас)
            Германия в статье делала так же.
            1. Глаз вопиющего
              Глаз вопиющего Вчера, 00:42 Новый
              +1
              Цитата: Ниэль-ле-Кале
              наверное Бархатная революция и операция "Дунай"


              По словарю, путч - это попытка переворота с использованием силы. В Чехословакии 1968 года такого не было. У отцов "бархатной революции" была законная верховная власть и захватывать ее не было необходимости. Ну и к насилию они вообще склонны не были.

              Цитата: Ниэль-ле-Кале
              Германия в статье делала так же.


              Германия делала не так. Поэтому, собственно, ее главарей судили, а страну денацифицировали.
            2. lelik613
              lelik613 Вчера, 05:45 Новый
              0
              Явственно видны недоработки коммуняк в наличии слезоточивого газа и резиновых пуль.
          2. maiman61
            maiman61 Вчера, 17:16 Новый
            0
            Дураку напоминать - себя не уважать!
        3. Zoldat_A
          Zoldat_A Вчера, 15:18 Новый
          0
          Цитата: maiman61
          В наших солдат стреляли, издевались, кидали камни, не давали воды, оскорбляли! А немецкие солдаты на любые недружественные действия отвечали длинными автоматными очередями и моментально наводили порядок! Западная "демократия" с их "демократическими ценностями" понимают ЕДИНСТВЕННЫЙ язык, кулаком в морду!

          Легендарный и знаковый представитель нынешних хозяев Германии, Аль Капоне, как-то совершенно верно заметил
          Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом
          А мы всё добрым словом да вкусной конфеткой пытаемся...
          1. Глаз вопиющего
            Глаз вопиющего Вчера, 17:18 Новый
            0
            Цитата: Zoldat_A
            А мы всё добрым словом да вкусной конфеткой пытаемся...


            А войска в Чехословакию ввели для того, чтобы вкусных конфеток раздать?
            1. Zoldat_A
              Zoldat_A Вчера, 21:04 Новый
              0
              Цитата: Глаз вопиющего
              А войска в Чехословакию ввели для того, чтобы вкусных конфеток раздать?

              Про вкусные конфетки не знаю, а вот то, что американские горькие пилюли на время отодвинули - это точно. И у нас в 91-м ельциноидов нужно было танками давить. Вон, Китай на Тяньаньмэнь не постеснялся. И плевали они на Запад с его осуждением, а тем более, с его, западными, советами. И где теперь Китай? За 30 лет-то много чего успели - их никто все 90-е не разворовывал и не разваливал... А у нас кучка либерастов в 91-м собралась пошуметь у Белого дома - и до сих пор очухаться не можем, собрать разворованное-разваленное.
              1. Глаз вопиющего
                Глаз вопиющего Вчера, 21:21 Новый
                0
                Цитата: Zoldat_A
                то, что американские горькие пилюли на время отодвинули - это точно.


                А на самом деле, подписали приговор своей стране.

                Цитата: Zoldat_A
                И у нас в 91-м ельциноидов нужно было танками давить.


                Ельцина, если вы забыли, избрал народ. Я понимаю, с народом не повезло, но как считаете - нужно было давить всех, кто за него проголосовал, или только тех, кто собрался у Белого Дома?
                1. Zoldat_A
                  Zoldat_A Сегодня, 02:52 Новый
                  0
                  Цитата: Глаз вопиющего
                  Ельцина, если вы забыли, избрал народ.

                  Особенно в 96-м... Помним-помним те "выборы"... "Народ" - это Чубайс с коробкой из-под ксерокса, набитой долларами? Или гусляры-песенники, за небывалые гонорары разъезжавшие с концертами под лозунгом "Голосуй сердцем!" по разным глухоманям?

                  Да и 12 июня 91-го его избрали не как президента суверенной России, а как президента субъекта федерации. Как сейчас, например, избирают президента в Башкирии или в Татарии. Представился случай - он и подставил подножку Горбатой Собаке, развалив Союз (т.е. оставив Горбатого с должностью, но без страны). При ельцинской жажде власти он бы не то что Союз, он бы и РСФСР развалил бы до размеров Московской области - лишь бы быть единоличным царём, "панимаишшшь..."

                  Так что, думаю, хватило бы раздавить танками только тех, кто у Белого Дома кучковался. Потому что вся остальная страна на референдуме однозначно высказалась за сохранение Советского Союза. Только её, остальной страны, мнением рвущиеся к власти и распилу имущества СССР либероиды во главе со своим Алкоголиком не поинтересовались даже.

                  Я-то ничего не забыл, ни 91-й, ни 96-й. Ни то, как мой отец, подполковник с 30-ю с лишним годами выслуги и 20-ю с лишним "календарями" на стройке подсобником работал - потому что в Рязани, в училище, командиров хороших воспитывают, а гражданскую специальность не дают. А Вы начитались Соросовских учебников псевдоистории и будете тут людям мозг выпаривать про то, как Ельцина "народ избрал"...
    2. ТермиНахТер
      ТермиНахТер 26 сентября 2020 23:24 Новый
      0
      Многие в гейропе, забыли что такое нацизм. Когда у школьников в Англии, спросили кто такой Гитлер, 30 % ответили, что это тренер сборной Германии по футболу)))
  4. APASUS
    APASUS Вчера, 09:09 Новый
    +2
    Ролик ,в стиле современной западной идеологии, оправдывающей дивизии СС,фашизм в целом и всю эту нечисть !
    Это просто благородные немецкие рыцари получается и их поход ,грабить было запрещено,не убивали мирное население ,не жгли дома с людьми. А что же тогда их "подвиги " на Нюрнберге, описаны как зверства над мирным населением ?