«На столах можно было увидеть приготовленные завтраки»: из воспоминаний эсэсовца о западной кампании

На столах можно было увидеть приготовленные завтраки.

В сети обсуждается ролик, который представлен как опубликованные и озвученные на русском языке воспоминания немецкого солдата. Автор перевода и монтажа ролика сообщает о том, что немецкий солдат входил в личный состав дивизии «Мёртвая голова» - той самой дивизии СС, которая неоднократно полностью уничтожалась, но командование всякий раз принимало решение о её восстановлении.В повествовании солдат из нацистского подразделения разливается эпитетами о продвижении в Аквитании в 1940 году. Именно с этого «Мёртвая голова» и начала свою кампанию на Западе.Повествование можно назвать откровенно циничным, потому что в нём рассказывается о «голубом небе и розовых облачках» и тут же указывается на раздувшиеся трупы лошадей и свисающие с башни танки обгоревшие тела солдат противника.В рассказе сообщается о том, как на территории Франции немцы грабили погреба с вином, а также о том, как люди в спешке покидали свои дома буквально за несколько часов до вхождения оккупационных войск:В каком конкретно подразделении проходил службу тот, от чьего лица представлен рассказ, не сообщается. Как и его имя.Полная версия воспоминаний эсэсовца о западной кампании – на канале «Воспоминания Солдата»: