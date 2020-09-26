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Болгария требует от России выплатить неустойку за истребители МиГ-29

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Россия медлит исполнять контракт, предусматривающий ремонт болгарских истребителей МиГ-29, в связи с чем София предупреждает Москву о необходимости выплаты неустойки.


Об этом сообщается в болгарской прессе, включая MediaPool.

По одному из контрактов мы уже требовали выплатить неустойку, но по-прежнему имеются задержки по другому соглашению […] Есть проблемы c МиГ-29, в которых виновен российский завод

- сообщил министр обороны Касимир Каракачанов.

Соглашение о ремонте и техническом обслуживании 15 МиГ-29 было подписано три года назад. На эти цели выделено 48 млн. долл. Как пояснил Каракачанов, проведение работ возможно только в России. Расположенный в Польше завод имеет лицензию, которая разрешает ремонт лишь своей техники. Об этом пишет болгарское издание "Факты".

Так что мы в состоянии купить двигатели [видимо, в Польше], но мы не можем их там отремонтировать

- пояснил министр.

С его слов, Болгария нуждается в МиГ-29, пока не будут поставлены американские истребители F-16.

Как он указал, на фоне задержек со стороны России, белорусы успешно выполняют возложенные на них работы: «по ремонту CУ-25 нет никаких проблем». Согласно сообщению Минобороны, 21 и 22 сентября в Болгарию были доставлены два штурмовика Су-25, прошедшие капитально-восстановительный ремонт на 558-м АРЗ в Барановичах.

Самолеты получили новые боевые возможности – расширенный арсенал возможных боеприпасов, увеличенную точность поражения и дистанцию поражения наземных целей

- говорится в заявлении Минобороны.

Болгария требует от России выплатить неустойку за истребители МиГ-29

Использованы фотографии:
Минобороны Болгарии
222 комментария
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  1. marchcat
    marchcat 26 сентября 2020 08:16 Новый
    +1
    Возможно это месть за "Южный поток".
    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 26 сентября 2020 08:18 Новый
      +5
      Цитата: marchcat
      Возможно это месть за "Южный поток".

      За то, что сами же от него и отказались?
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15 26 сентября 2020 08:35 Новый
        +2
        Приношу извинения, не врубился в комментарий! yes
    2. Егоза
      Егоза 26 сентября 2020 08:22 Новый
      +46
      Цитата: marchcat
      Возможно это месть за "Южный поток".

      Причем тут месть? Свои обязательства нужно выполнять четко, чтобы ни одна шавка не прицепилась! А вот за "санкции" со стороны Болгарии, можно и свои санкции продумать и выполнить. Тогда пусть и высказывают свое недовольство.
      1. Eskobar
        Eskobar 26 сентября 2020 09:32 Новый
        +8
        Правильно говорите, мухи (санкции) отдельно, котлеты (контракты) отдельно
        1. Piramidon
          Piramidon 26 сентября 2020 11:09 Новый
          +25
          Цитата: Eskobar
          Правильно говорите, мухи (санкции) отдельно, котлеты (контракты) отдельно

          Вы это французам расскажите по истории с "Мистралями". И мухи и котлеты у них оказались в одном флаконе
          1. svoit
            svoit 26 сентября 2020 12:06 Новый
            -4
            Так никто ж не запрещает ввести против Болгарии санкции и прикарманить денежки, так как форс-мажор, но поскольку суд свой мы уважаем, то если присудит возврат, то вернуть лет через 5
          2. Eskobar
            Eskobar 26 сентября 2020 12:23 Новый
            -10
            В статье я не увидел ни слово о Мистралях
            1. Piramidon
              Piramidon 26 сентября 2020 13:21 Новый
              +5
              Цитата: Eskobar
              В статье я не увидел ни слово о Мистралях

              Вы прочитайте вначале свой пост, на который я отвечал, тогда может быть поймете
            2. Борис ⁣Бритва
              Борис ⁣Бритва 26 сентября 2020 21:50 Новый
              +6
              Цитата: Eskobar
              В статье я не увидел ни слово о Мистралях

              В статье и про вас не было ни слова. Тем не менее, вы откуда-то здесь появились.
          3. Михаил Я2
            Михаил Я2 26 сентября 2020 20:14 Новый
            0
            Так французы вернули деньги, и вроде даже выплатили неустойку. РФ тоже должа нидти по этому пути?
            1. Piramidon
              Piramidon 26 сентября 2020 20:23 Новый
              +2
              Цитата: Михаил Я2
              РФ тоже должа нидти по этому пути?

              При чем тут путь России? Вы сказали, что санкции должны быть отдельно от контрактов (мухи от котлет). Я вам привел пример с "Мистралями", когда санкции тесно переплелись с контрактом. Мой ответ был только на это ваше высказывание.
              1. Михаил Я2
                Михаил Я2 26 сентября 2020 21:33 Новый
                -3
                Так если Россия объявила санкции Болгарии, то так и скажите, и верните деньги плю штрафы, предусмотренные контрактом.
              2. kytx
                kytx Вчера, 03:30 Новый
                -2
                С мистралями как раз РФ с Францией технично разошлись.
                РФ получила главное : биус со всеми исходниками и опыт модульного строительства.
                1. Piramidon
                  Piramidon Вчера, 09:14 Новый
                  +1
                  Цитата: kytx
                  С мистралями как раз РФ с Францией технично разошлись.

                  Вы бы просмотрели вначале те посты, на которые я отвечал, а не только последний ответ. Речь, шла о том, должны ли применяться какие то санкции к уже существующим, подписанным контрактам, или все же контракты должны исполняться. Контракт с французами был подписан? Был. Несмотря на подписи они отказались его исполнять? Отказались. Вот о чем речь шла, а не последующих разборках и выплатах
                  1. kytx
                    kytx Вчера, 09:42 Новый
                    +1
                    Прежде чем включить санкции французы передали всю документацию и исходный код на биус.
                    и бабло вернули и очень жалели что им не дали выполнить вкусный контракт. Тут все претензии к штатам.
                    1. Piramidon
                      Piramidon Вчера, 09:52 Новый
                      +1
                      Цитата: kytx
                      Прежде чем включить санкции французы передали всю документацию и исходный код на биус.
                      и бабло вернули и очень жалели что им не дали выполнить вкусный контракт. Тут все претензии к штатам.

                      Какой же вы упертый. Я все же писал о неисполнении контракта. Ответьте на два простых вопроса. Контракт был подписан на передачу "документации и исходного код на биус", или на постройку и передачу заказчику КОРАБЛЕЙ? Был этот контракт исполнен французской стороной или нет? И договор заключался не со штатами, а с Францией и претензии только к ней, а уж какие у них с янкесами отношения заказчика волновать не должно. Почему то франки за контракт ухватились и о том, что у них есть "хозяин" и что он может приказать не думали.
                      1. kytx
                        kytx Вчера, 12:22 Новый
                        -2
                        Континентальная Европа находится в зависимости от штатов, это грустно, но это реальность и такие расклады надо учитывать. А контракт это бумажка, если у тебя нет реальных рычагов добится его исполнения.
                        как все эти договора о ненападении и прочая мукулатура.
                        например про бесполезное по факту членство в ВТО РФ напоминать надо?
                        Кто сильнее тот и прав
                      2. kytx
                        kytx Вчера, 12:26 Новый
                        0
                        А ухватились потому что бабло. И штаты кстати изначально выражали недовольство этой сделкой именно из-за технологий а железяки это уже мелочь.
                  2. Михаил Я2
                    Михаил Я2 Вчера, 12:44 Новый
                    0
                    Так они их Египту продали. Какое им дело, от кого бабло получать?
                    1. kytx
                      kytx Вчера, 14:12 Новый
                      -1
                      Не мы а вы (с)
                      там много нюансов
                      Египту то они в виде корыта достались без вкусняшек
                      :)
                      Мне последнее годы нравится на ВО обилие всяких далёких корячащих минусяки но скромно без аргументов
                      И был вариант купить их у Египта беспалева
                      Только вот уже не обязательно, основное уже там где надо.
                      в Египте об этом прекрасно знают кстати
                    2. Михаил Я2
                      Михаил Я2 Вчера, 22:14 Новый
                      +1
                      Я вообще не обращаю внимание на минусы или плюсы.......мне самооценку этим подымать не надо wink
        2. Хорон
          Хорон Вчера, 08:09 Новый
          0
          Неустойку они не выплачивали, не надо фантазий. Деньги вернули.
          1. Михаил Я2
            Михаил Я2 Вчера, 08:13 Новый
            0
            Значит врут? https://korrespondent.net/world/russia/3558640-nazvana-tochnaia-summa-kompensatsyy-rossyy-za-mystraly
            1. Piramidon
              Piramidon Вчера, 10:15 Новый
              +1
              Цитата: Михаил Я2
              Значит врут? https://korrespondent.net/world/russia/3558640-nazvana-tochnaia-summa-kompensatsyy-rossyy-za-mystraly

              Не понятно, они просто вернули только то, что получили, или что то сверх того, то есть полученные деньги + неустойку? request
              https://ria.ru/20150827/1210418464.html
              1. Михаил Я2
                Михаил Я2 Вчера, 12:39 Новый
                -1
                Истрия покрытая мраком. В некоторых источниках пишу, что Франция тайно оплатила неустойку https://www.mk.ru/politics/2015/08/06/franciya-tayno-vyplatila-rossii-neustoyku-za-mistrali.html
                1. Piramidon
                  Piramidon Вчера, 14:20 Новый
                  +3
                  Цитата: Михаил Я2
                  Истрия покрытая мраком. В некоторых источниках пишу, что Франция тайно оплатила неустойку https://www.mk.ru/politics/2015/08/06/franciya-tayno-vyplatila-rossii-neustoyku-za-mistrali.html

                  Ага, как в лучших фильмах о шпионах - передали "барашка в бумажке", под столом в номере отеля "Метрополь" с занавешенными шторами. laughing "МК" - сомнительный источник, как и "Коммерсант". "Желтизна" из всех щелей просвечивает и ссылаются друг на друга. Соврут - не дорого возьмут
                  1. Михаил Я2
                    Михаил Я2 Вчера, 22:13 Новый
                    -1
                    Думаете есть вариант, что французы «кинули» эффективных манагеров, и вернули не все деньги? what
            2. Хорон
              Хорон Сегодня, 08:04 Новый
              0
              Кто врёт? Деньги они вернули, неустойку усердно выпросили не платить, ссылаясь на форс мажор. Возможно ещё чем компенсировали, но не деньгами.
              1. Михаил Я2
                Михаил Я2 Сегодня, 08:08 Новый
                -1
                Неужели Макрон натурой Вовке отдал? lol
                1. Хорон
                  Хорон Сегодня, 08:27 Новый
                  0
                  Для вас это животрепещущая тема по-видимому. fool
    3. iouris
      iouris 26 сентября 2020 13:21 Новый
      +2
      Понимание того, что есть "мухи", а что есть "котлеты", для диванных аналитиков обычно наступает лет через пятьдесят.
  2. Бородач
    Бородач 26 сентября 2020 09:40 Новый
    +5
    А зачем им МИГи? Против нас? Ждите в очереди, потом сделаем, может быть, если хорошо будете себя вести. Санкции ещё никто не отменял. И да Борисова в отставку, нечего онижедетей дубинками и слезоточивым газом разгонять. Пускай майданят.
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze 26 сентября 2020 11:08 Новый
      -12
      А зачем им МИГи? Против нас?


      Ей Борода, вы басурманам продали С 400, которые в благодарность вам самолет сбили и не моргнули - чего передергиваеш? Патреоты блин гороховые....
      1. Ascold1901
        Ascold1901 26 сентября 2020 11:29 Новый
        +1
        Ругать все могут. А что надо было делать? Ваши предложения и ваше видение ситуации с самолетом и С400?
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze 26 сентября 2020 11:43 Новый
          +3
          Ругать все могут.


          Да я вовсе и не ругаюсь laughing
          Мнение по Турции у меня нерелевантно - я болгарин. Надеюсь сумеете выключить вашу стрелялку, когда она на вас наведется.
      2. Incvizitor
        Incvizitor 26 сентября 2020 13:26 Новый
        +10
        Турки хоть и на голову больные ну всё равно по сути независимые а Болгария западная собачонка, скажут-сразу пойдёт умирать за хозяина.
        1. Сергей Сфыеду
          Сергей Сфыеду 26 сентября 2020 18:38 Новый
          +5
          Как бы ни складывались наши отношения с правительствами Болгарии и Греции, болгарский и греческий народ нам дружественны. А правительство Турции ведет курс на создание на наших южных рубежах региональной (скорее всего ядерной) супердержавы, претендующей на защиту всех тюрков и всех мусульман России (от кого? от русских, понятно). Вот оно нам надо - усиливать своего потенциального (а фактически, у учетом Сирии и Ливии - реального) противника. Не успели получить С-400 - сразу полезли в драку с Грецией и Арменией (через Азербайджан). В случае войны куда миллионы армян кинутся? К нам, в Россиию! Да и в Греции живут десятки тысяч понтийских греков, которые побегут обратно в Россиию. А турки если С-400 развернут над Идлибом? Мы этого хотим?
        2. stankow
          stankow 26 сентября 2020 23:28 Новый
          0
          И с какого перепуга пойдет умирать ? А "фас" кто скажет, какой щаб, какое правительство ? Не найдутся такие сумасшедшие !
      3. Ныробский
        Ныробский Вчера, 23:03 Новый
        +2
        Цитата: Keyser Soze
        Ей Борода, вы басурманам продали С 400, которые в благодарность вам самолет сбили и не моргнули

        Самолёт сбили - "ДО", а С-400 продали "ПОСЛЕ", как тут вписывается ваше "в благодарность"? Вы события то местами не переставляйте.
        И таки да, сбили самолёт с подачи матрасов и при содействии бывшего премьера Давутоглу, для того, что бы после этой провокации РФ и Турция сошлись в боевой зарубе, на радость тем, кто тем временем дерибанил Сирию и кому надо было одновременно выключить Россию из событий в Сирии и на Украине,переключив на военный конфликт с Анкарой, которая тоже бы забыла о своих претензиях на региональное влияние. Когда усекли то, что это не получилось и провокация не достигла поставленной цели, они попытались спихнуть с трона Эдика, что тоже не вышло( не без нашей помощи). Есть конечно определённые тёрки по Сирии и Ливии, но они по ходу решаются не через прицел, а по договорённости.
        Цитата: Keyser Soze
        Мнение по Турции у меня нерелевантно - я болгарин. Надеюсь сумеете выключить вашу стрелялку, когда она на вас наведется.

        За нас то сильно не переживайте, разберёмся как нибудь. Глядишь ещё и вам, в очередной раз поможем вернуть Болгарию под собственное управление, а то по ходу, колониально зависимое положение от США у вас уже воспринимается нормой. Я к болгарам отношусь нормально, но ваши выпады типа -
        Цитата: Keyser Soze
        Патреоты блин гороховые....
        оставьте при себе и вспомните что такое Шипка и сколько предков этих "гороховых патреотов" сложили головы за свободу Болгарии. Есть такая поговорка - "Не плюй в колодец, пригодится воды напиться", но вы по ходу её не знаете, а дедушка с бабушкой вас не научили тому что бы верно различать то, кто друг, а кто враг. Для вас сейчас друзья матрасы, но как говорил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер - "Воевать против США опасно, а дружить с США смертельно опасно". Удавочку на вашу шею они уже накинули и не питайте иллюзий по поводу того, что вам удастся скинуть её бескровно.
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Вчера, 23:28 Новый
          0
          оставьте при себе и вспомните что такое Шипка и сколько предков этих "гороховых патреотов" сложили головы за свободу Болгарии.


          Ныробский.... я немного лучше вас помню что такое Шипка и на етом форуме статью писал, вместе с Романом. И потом еще несколько статей об паметниках Русской Императорской Армии в Болгарии.

          А шуты патриотичные они шуты. И в России и в Болгарии и в Щатах.

          Глядишь ещё и вам, в очередной раз поможем вернуть Болгарию под собственное управление,


          Если думаете, что ето тон и послание к Болгарии, то думаю, что попутали дверь. Хотя я не обращаю внимание на вашу имперскую наглость, но лучше не срамьте свою страну - в ней большинство людей нормальные.

          Есть конечно определённые тёрки по Сирии и Ливии, но они по ходу решаются не через прицел, а по договорённости.


          Посмотрим, посмотрим.... ваши пируеты с Турцией жалки для Балканских стран, в частности для Болгарии, Сербии и Греции. Так что наблюдая агрессию на вашего союзника Армению и вашу "озабоченость" все сделают правильные заключения, почем стоят хорошие отношения с Россией. Сербы помнят как их сдали американцам а мы помним как вы развалили Варшавский договор.... И вообще греки правильно ориентировались и разширяют американские базы в стране.

          Приятного вечера
          1. Ныробский
            Ныробский Сегодня, 00:18 Новый
            0
            Цитата: Keyser Soze
            Если думаете, что ето тон и послание к Болгарии, то думаю, что попутали дверь. Хотя я не обращаю внимание на вашу имперскую наглость,

            В чём наглость и имперский тон? Я же не говорю о том, что надо вернуть Болгарию под протекторат России, а всего лишь про то, что самой Болгарии надо вернуть хотя бы часть суверенитета для того, что бы она могла самостоятельно определять внешнюю, внутреннюю и экономическую политику в своих интересах. Как, отрицая это, вы можете себя причислять к патриотам Болгарии?
            Цитата: Keyser Soze
            Посмотрим, посмотрим.... ваши пируеты с Турцией жалки для Балканских стран, в частности для Болгарии, Сербии и Греции.
            Это не пируэты, а способность договариваться и видеть на несколько шагов вперёд, чего вы лишены напрочь. Если бы инцидент с самолётом решался военным путём, то изначально РФ вступила в конфликт со страной с 80 млн.населением и второй армией в НАТО. Во вторых в силу бы вступил пункт устава НАТО о коллективной безопасности, согласно которого все страны входящие в блок должны были выступить на стороне Турции(и вы в том числе, в очередной раз против России), так что мало бы никому не показалось так как это бы неизбежно означало начало третьей мировой войны.
            Цитата: Keyser Soze
            Так что наблюдая агрессию на вашего союзника Армению и вашу "озабоченость" все сделают правильные заключения, почем стоят хорошие отношения с Россией.
            Сколько бы ни стоили хорошие отношения с Россией, вы традиционно их предаёте переходя на подтанцовку геополитического врага России. Идеальный вариант для Болгарии, Сербии и Греции = это нейтральный статус.
            Цитата: Keyser Soze
            Греки правильно ориентировались и разширяют американские базы в стране.
            Ну и что с того? По вашему греки обретут защиту и покой? laughing Нет Евгений, после этого греки становятся мишенью. Хотя, скорее всего сами греки, как и болгары, не горят желанием видеть американские базы на своей территории, чего не скажешь об их политиках, которые уже давно продали не только совесть но и душу и им начихать на свой народ, поскольку им важнее то положение которое они занимают.
            Приятной ночи.
  3. frruc
    frruc 26 сентября 2020 10:10 Новый
    +4
    Вопрос: А Болгария все неустойки выплатила России? А свои требования пусть воткнут себе в ....
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze 26 сентября 2020 13:43 Новый
      -8
      А свои требования пусть воткнут себе в ....


      .... в банковский счет. Ето точно то место куда ваше национальное достояние Газпром нам воткнул 300 миллиона неустоек, в марте етого года. laughing
  • Бар1
    Бар1 26 сентября 2020 08:47 Новый
    -20
    ну вот уже и миги отремонтировать не в состоянии ,что вообще происходит с экономикой России?
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    2. уралец
      уралец 26 сентября 2020 12:10 Новый
      +3
      Почему им Россия должна МИГи ремонтировать ? Им польша ремонтирует и переоснащает.А если Польша не может, то Россия смотрит, кому ремонтировать , кому нет свою технику.. Болгария член НАТО, и совместно с другими странами производит маневры своего авиа крыла в Черном море против РФ и Крыма ? Что нам защищаться от натовских самолетов или ремонтировать им технику, переоснащать и модернизировать против себя? Есть тысячи методов отодвигать контракты под разными предлогами, что и делает РФ, в законном экономическом поле.. Ну, а Болгария ? Болгария должна решить для себя кто ей друг, а кто враг. и если Россия враг для неё, то надо понимать, что Россия не будет вооружать её против себя.
      1. Eskobar
        Eskobar 26 сентября 2020 12:30 Новый
        -1
        "Почему им Россия должна МИГи ремонтировать? "
        Ничего личного, только бизнес, кто платит, тот и заказывает музыку
        1. уралец
          уралец 26 сентября 2020 12:34 Новый
          +1
          А вот тут ошибаешься. В этом вопросе замешен не только бизнес, но и политика. А отсюда есть политические решения.. Либо затормозить сделку, со всякими правовыми проволочками, либо так отремонтировать, что бы ремонт сказался в процессе полетов, не явно, а скрытно ( наши так тоже умеют). Тем более, что ремонтирует Польша ( основной контракт на ремонт самолетов), а часть заказов , что Польша не может, переадресованы РФ.( отдельные узлы и агрегаты.. А тут всякое может случится... Пусть Польша выворачивается, а у нас короновирус..
          1. ankir13
            ankir13 26 сентября 2020 19:12 Новый
            -1
            Болгарским МиГам сидеть на земле, ибо нехер... натоблюды, сидеть и точка, в том правда
        2. Pavlos Melas
          Pavlos Melas 26 сентября 2020 17:42 Новый
          +8
          Соглашение о ремонте и техническом обслуживании 15 МиГ-29 было подписано три года назад. На эти цели выделено 48 млн. долл. Раз подписывали договор и деньги взяли значит должны ..
      2. Михаил Я2
        Михаил Я2 26 сентября 2020 20:18 Новый
        +1
        Судя по статье, Россия согласилась на ремонт и МиГов, но не исполняет обязанностей , которые на себя взяла. Не хотите, так и сразу скажите
        1. Ныробский
          Ныробский Вчера, 23:10 Новый
          0
          Цитата: Михаил Я2
          Судя по статье, Россия согласилась на ремонт и МиГов, но не исполняет обязанностей , которые на себя взяла. Не хотите, так и сразу скажите

          А может нам гарантии нужны в том плане, что после нашего ремонта эти МИГи не будут проданы Куеву? Болгары в последнее время туда не мало советского оружия и техники сбрасывают, как и в Сирию, где на отбитых у игиловцев позициях находят кучу оружия с болгарской маркировкой.
          1. Михаил Я2
            Михаил Я2 Сегодня, 07:49 Новый
            0
            Это все можно было обговорить заранее и внести в контракт.
      3. Piramidon
        Piramidon 26 сентября 2020 23:37 Новый
        +2
        Цитата: уралец
        Почему им Россия должна МИГи ремонтировать ?

        Потому же, почему С-400 продает туркам, и "Панцири" саудитам.
  • Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер 26 сентября 2020 08:49 Новый
    +3
    Цитата: marchcat
    Возможно это месть за "Южный поток".

    Мелко это. Скорее просто динамят шестёрку геополитического "партнера"
  • nnm
    nnm 26 сентября 2020 09:17 Новый
    +9
    Странная месть - выплатить неустойку
    1. stalkerwalker
      stalkerwalker 26 сентября 2020 10:11 Новый
      +12
      Цитата: nnm
      Странная месть - выплатить неустойку

      Меня просто удивляет следующее :
      1. Страна-член НАТО выставляет ничем не подтвержденные претензии про какие-то неустойки. Мало ли чего на болгарском заборе написано?
      2. Статья вырвана с просторов болгарских информационных полей. Т.е. идёт вдогонку к тому информационном шквалу негатива о России, коими полны СМИ всех стран НАТО.
      Отсюда вопрос :"Что тут вАще обсуждать?".
      Или болгарская сторона объявила двух российских дипломатов из состава посольства РФ персонами "нон-грата", только потому, что российская сторона имеет свой взгляд на тему ремонта авиации натурального противника в вполне вероятной войне?
      P. S.
      Умиляют комментария некоторых либеральных патриотов с никнеймами типа "балка, плитка" в английском переводе, о несостоятельности российской стороны выполнять свои обязанности по договору, который толком и не упомянут.
      Похоже, в том и был смысл статьи - вылить очередной ушат помоев в российскую сторону. А вентиляторщики, которые здесь давно прописались, накинут свои комменты на вентилятор...
      1. hydrox
        hydrox 26 сентября 2020 10:39 Новый
        -5
        Больно много хотят!
        Набить в самолёты неизвлекаемых пластитовых закладок и отдать - пускай кувыркаются!
    2. Викторио
      Викторио 26 сентября 2020 10:38 Новый
      +5
      Цитата: nnm
      Странная месть - выплатить неустойку

      ===
      а разве ее выплатили, пока это хотелки болгар. другое дело, зачем вообще согласились на это дело.
    3. Лопатов
      Лопатов 26 сентября 2020 11:29 Новый
      0
      Цитата: nnm
      Странная месть - выплатить неустойку

      А зачем платить?
  • pytar
    pytar 26 сентября 2020 21:25 Новый
    -3
    Возможно это месть за "Южный поток".

    От "Южный поток", отказалась Россия, а еще отказалась от аналогичного предложения болгарской стороне по "Турецкий поток", о чем шась вероятно сожалеет...
    По одному из контрактов мы уже требовали выплатить неустойку, но по-прежнему имеются задержки по другому соглашению […] Есть проблемы c МиГ-29, в которых виновен российский завод- сообщил министр обороны Касимир Каракачанов.




    Тут есть совершенно другая проблема! По инсайдерская информация с болг. МО, возникла проблема с один из компонентов для МиГ-ах! Они не оказались в распоряжении РСК МиГ, то ли из за прекращения производства, то ли по другой причине. Как знаем, логистика старая боль в росс. предприятиях! РКС МиГ предложили болгарской стороне, заменить эти компоненты на другие имеющиеся в наличку, но при значительно более высокая цена! Болгарский закачик согласился, при условии сохранении цену! РСК МиГ пока тянет с решения, а сроки идут... Они уже нарушенные! Так что, министр Каракачанов вполне прав - вина у РСК МиГ, они не смогли обеспечит выполнении договора в указанных параметрах и скроки! hi
  • Alex Justice
    Alex Justice Вчера, 10:24 Новый
    0
    Возможно это месть за "Южный поток".

    Это называется нарушение договора и удар по репутации компании.
  • Светлан
    Светлан 26 сентября 2020 08:17 Новый
    +9
    В свете сегодняшней политики, надо вернуть им не самолет а деньги. Пусть летают на них.
    1. Avior
      Avior 26 сентября 2020 08:45 Новый
      +4
      Если выплатить им неустойку да ещё и деньги на самолет- то это, получается, подкинуть им денег не покупку Ф-16, которая у них в планах. Так себе идея.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A 26 сентября 2020 08:50 Новый
      +1
      Цитата: Светлан
      В свете сегодняшней политики, надо вернуть им не самолет а деньги. Пусть летают на них.

      Тем более, что у нас в стране достаточно людей, для персонального состояния которых ради престижа страны эта сумма, 46 миллионов долларов, покажется незначительной. Жаль только, им незнакомо понятие "престиж страны".
      1. Keyser Soze
        Keyser Soze 26 сентября 2020 11:03 Новый
        +9
        46 миллионов долларов, покажется незначительной.


        С 2006 по сей день Болгария заплатила РСК Миг около 140 миллионов долларов за поддержку наших Миг 29. И будем платить еще. Если не хотите деньги так и бы сказали.
        1. stalkerwalker
          stalkerwalker 26 сентября 2020 11:06 Новый
          +3
          Цитата: Keyser Soze
          Если не хотите деньги так и бы сказали.

          .. Гусары денег не берут...
          wassat
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A 26 сентября 2020 11:09 Новый
          +1
          Цитата: Keyser Soze
          Если не хотите деньги так и бы сказали.

          Разговор не о том, хочет МиГ денег или нет, а вот о чём
          Цитата: Avior
          Мир перевернулся. Белоруссия и Россия ремонтируют и модернизируют боевые самолёты НАТО.
          Притом что НАТО в военной доктрине вполне официально записано врагом.

          Только не НАТО в нашей доктрине, а мы в американской (читать - НАТО) записаны врагом.

          А также об этом
          Цитата: dedBoroded
          зная, против кого будут летать эти самолёты...
          1. Keyser Soze
            Keyser Soze 26 сентября 2020 11:15 Новый
            +3
            А также об этом
            Цитата: dedBoroded
            зная, против кого будут летать эти самолёты...


            Zoldat, Ну я сверху ответил - ети самолеты еще не сбивали русских, в разницу с басурманами, которым вы продали С400, на срам славянского мира, и которые вам летун сбили и были наказаны ембаргом на томаты, на смех уже всему миру.
            1. Лопатов
              Лопатов 26 сентября 2020 11:30 Новый
              0
              Цитата: Keyser Soze
              ети самолеты еще не сбивали русских

              Ага...
              Они пока только тренируются это делать.
            2. Zoldat_A
              Zoldat_A 26 сентября 2020 11:35 Новый
              +6
              Цитата: Keyser Soze
              на срам славянского мира

              Вот только не надо "славянский мир" и помидоры вспоминать всуе. А то сейчас и Первую мировую войну вспомним, и Вторую... А там и разрисованный памятник Алёше, и много чего ещё всплывёт. Свой перец считайте, который у нас зовут "болгарским", а у вас продаётся выращенный в той же Турции. "Братушки", блин... В следующей войне, которую США развяжут, понятно за кого топить будете. Пока опять русские в Софию не придут. Ещё на 50 лет "братушками" будете?


              Хотя, варианты есть - размещайте, как поляки и трибалты хотят, на своей территории американское ядерное оружие. И не будет у нас "братушек". Будет пустыня радиоактивная.

              А какие были "Золотые пески", а как к нам в школу болгары приезжали, про Болгарию рассказывали. Я болгарские сказки без перевода читал в детстве - про дракона чего-то и путеводители, которые родители с "Золотых песков" привозили.... "Курица не птица, Болгария не заграница". Своими считали. Всё "братушки" забыли за сладкий американский доллар.
              1. Keyser Soze
                Keyser Soze 26 сентября 2020 11:49 Новый
                -1
                Пока опять русские в Софию не придут.


                А лучше не приходите - ваш мир с зарплатами в 200 евро, карманным императором и яхтами олигархов, которые стоят больше чем ваш ВМФ, как сказать, ну не очень то и привлекателен. Простите за истину, но сперва поправьте свой дом а потом лезьте со своим уставом к другим странам. И последнее - в Второй мировой мы воевали с амерами, не с вами, так что читайте больше книжки и меньше телевизора.
                1. Летучая мышь039
                  Летучая мышь039 26 сентября 2020 12:02 Новый
                  +3
                  А вы бы лучше не шестерили новому Гитлеру в Вашингтоне,а то наш новый приход вам может не понравится. Коммунизм,Комминтерн и сказки о всеобщем братстве в РФ давно отменили,так что церемониться не станут.
                  1. Мак-Сим
                    Мак-Сим 26 сентября 2020 22:13 Новый
                    -4
                    Цитата: Летучая мышь039
                    А вы бы лучше не шестерили новому Гитлеру

                    Так зто у вас находился логистический центр НАТО, пока РФ в нем не входила. У нас такого нет. Учите мат часть не несите чушь
                2. Zoldat_A
                  Zoldat_A 26 сентября 2020 12:47 Новый
                  +4
                  Цитата: Keyser Soze
                  в Второй мировой мы воевали с амерами, не с вами

                  Не надо мне рассказывать, с кем вы воевали. Вспомните, на чьей стороне.
                  Третье Болгарское царство во Второй мировой войне было союзником Германии и 1 марта 1941 оно присоединилось к силам оси.
                  Обычно в таких случаях те, для кого русский язык не родной, включают "моя твоя не понимай" и трудности перевода. Специально для Вас
                  Историята на България по време на Втората световна война включва първоначален период на неутралитет до 1 март 1941 г., период на съюзяване със Страните от Оста до 9 септември 1944 г.


                  И не переживайте - надеюсь, что русские к вам больше не придут. Не сгорите как плацдарм американских ракет в радиоактивный пепел - сгорите в печах нового фюрера. Сомневаетесь, что он найдётся? Страна, приготовленная к приходу нового фюрера за океаном готова, за кандидатурой дело не станет.

                  Мы уж как-нибудь со своими "зарплатами в 200 евро" попробуем прожить(странно - кроме уборщиц и сторожей ни у кого таких зарплат не припомню почему-то), и с яхтами олигархов сами, без американской указки разобраться попробуем. Ни дай бог вашей Болгарии познакомиться с тем, сколько на самом деле стОит наш флот.

                  А вы пляшИте дальше под американскую дудку - допляшетесь до красных соплей... Болгария жива до тех пор, пока за неё русские умирают. Неужели кто-то всерьёз думает, что за Болгарию, Украину или Прибалтику американцы умирать будут? Они и за Америку-то только в кино умирают.

                  P.S. Надоело на упёртого время тратить. Только один вопрос - а болгарам евроинтеграция и американская демократия в 20 тысяч долларов зарплату дали? Это за 10 лет или за всю трудовую биографию?
                  1. Мак-Сим
                    Мак-Сим 26 сентября 2020 22:15 Новый
                    -8
                    Цитата: Zoldat_A
                    Не надо мне рассказывать, с кем вы воевали. Вспомните, на чьей стороне.


                    На стороне СССР воевал, неуч. Пока историю на неуд знаете не будет у вас будущего. Так и будете сидеть у зомбоящика и верить лишь в то что по нем играют.
                    1. Zoldat_A
                      Zoldat_A Вчера, 01:04 Новый
                      +1
                      Цитата: Мак-Сим
                      На стороне СССР воевал, неуч. Пока историю на неуд знаете не будет у вас будущего.

                      Специально для тех, кто УЧ. С будущим.
                      Третье Болгарское царство во Второй мировой войне было союзником Германии и 1 марта 1941 оно присоединилось к силам оси. 6 апреля 1941 болгарские войска в союзе с Германией, Италией и Венгрией приняли участие в агрессии против Югославии и Греции
                      И на Вашем месте я бы не обращался к незнакомым людям на "ТЫ" и, тем более, не хамил бы. Хотя... Выдавленную из тюбика зубную пасту не запихнуть обратно, дитя демократического ЕГЭ не перевоспитать и от хамства не отучить.
                      1. Мак-Сим
                        Мак-Сим Вчера, 07:35 Новый
                        -3
                        Для особо ознакомленые с историей:

                        период с начала сентября 1944 года до окончания войны в боях против немецкой армии и её союзников потери болгарской армии составили 31 910 военнослужащих[72]; 360 солдат и офицеров болгарской армии были награждены советскими орденами, 120 тысяч военнослужащих — медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»[59]. Три раза Болгарская Народная армия была отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР[73] (при этом, всего за период Великой Отечественной войны было издано 373 благодарственных приказа, и ещё 5 приказов были изданы за войну с Японией)[74].


                        И еще

                        . Кроме того, в 1941—1945 гг. болгарские антифашисты (граждане Болгарии и политэмигранты, получившие гражданство СССР) воевали в качестве военнослужащих Красной Армии и принимали участие в советском партизанском движении на оккупированной территории СССР[75]. Только в рядах Красной Армии воевали 223 болгарина и 151 из них погибло[76].


                        А насчет

                        И на Вашем месте я бы не обращался к незнакомым людям на "ТЫ" и, тем более, не хамил бы.


                        Может сначала Вы продемонстрируете нам свое воспитание, а уже потом бидете его требовать. Как аукнется, так и ответится, продукт демСМИ.
                      2. Alex Justice
                        Alex Justice Вчера, 10:36 Новый
                        0
                        на Вашем месте я бы не обращался к незнакомым людям на "ТЫ"

                        Хорошо с английским. Там все на ТЫ и никаких отчеств. Все мои начальники были только Джонам и Сэмами при обращении. Премьер у нас всего лишь Дан по имени, при обсуждении. Почему то в России никто Путина не называет Володя.
                  2. багатур
                    багатур Вчера, 18:34 Новый
                    +1
                    А, СССР 1939-1941 с дядя Ади Польша делили! Зарплата у нас не меньше чем в России. Болгария в отличие Россия не имеет на разположение ресурси Евразия. Посмотрите Германия и Япония, побежденни вам но вьйграли мир. А вьй? У вас парад 9 мая, и железо без аналоги в мире... Подумайте как ваша економика стала как у бившие враги. Не только на ресурси земля стоит. Почему Китай мог, а Россия нет?
                  3. alatanas
                    alatanas Сегодня, 08:59 Новый
                    0
                    А почему, если такой большой знаток истории, не добавил, что СССР и Царство Болгария находились в непрерывных дипл. отношениях с 1934-го до 05.09.1944 г.?
                3. bk316
                  bk316 26 сентября 2020 15:04 Новый
                  +3
                  А лучше не приходите - ваш мир с зарплатами в 200 евро,

                  laughing laughing laughing А Вы точно болгарин?
                  НАШИ зарплаты для вас манна небесная. Большинство туристов (а это сотни тысяч) ездят в Болгарию что бы ощутить себя новыми русскими в стране папуасов..... София как Сухуми брошенные недостроенные дома по 30 лет стоят, хрущевки последние годы доживают. Люди в городках огороды в полисадниках устраивают по полсотки. Все что видно от гейпоры так это несколько магистральных дорог но и они ДВУХ ( максимум 4) рядные.
                  Я поэтому и ездить перестал - жалко вас.

                  И Д/А ответьте на вопрос. Вам зачем миг-29? Вы с кем воевать собрались?
                  1. poquello
                    poquello 26 сентября 2020 16:35 Новый
                    0
                    Цитата: bk316
                    НАШИ зарплаты для вас манна небесная. Большинство туристов (а это сотни тысяч) ездят в Болгарию что бы ощутить себя новыми русскими в стране папуасов.....

                    абсолютно присоединяюсь, полякам с болгарами только про зарплату квакать при уровне жизни раза в два хуже чем в центральной России
                    1. Alex Justice
                      Alex Justice Вчера, 10:37 Новый
                      +1
                      абсолютно присоединяюсь, полякам с болгарами только про зарплату квакать при уровне жизни раза в два хуже чем в центральной России

                      Каждый свое болото хвалит:)
                  2. pytar
                    pytar 26 сентября 2020 21:47 Новый
                    -6
                    НАШИ зарплаты для вас манна небесная. Большинство туристов (а это сотни тысяч) ездят в Болгарию что бы ощутить себя новыми русскими в стране папуасов..... София как Сухуми брошенные недостроенные дома по 30 лет стоят, хрущевки последние годы доживают. Люди в городках огороды в полисадниках устраивают по полсотки. Все что видно от гейпоры так это несколько магистральных дорог но и они ДВУХ ( максимум 4) рядные. Я поэтому и ездить перестал - жалко вас.

                    Владимир, извините... я давно так не смеялся!!!!! laughing Самое удивительное, что вы наверно все это на полном сериозе пишете! Ладно, спасибо все таки, что перестали ездить по наших магистралях, а то вас там ни обойти, ни переждать можно! wassat
                    И Д/А ответьте на вопрос. Вам зачем миг-29? Вы с кем воевать собрались?

                    С вами, с вами... вот шас как их в России отремонтируют, сразу в бой! wassat
              2. stankow
                stankow 26 сентября 2020 23:34 Новый
                0
                Про "разрисованный памятник" вы не правы. Все русские и советские памятники в отличном состоянии, чтим и бережим !
                1. pytar
                  pytar Вчера, 00:24 Новый
                  -4
                  Про "разрисованный памятник" вы не правы. Все русские и советские памятники в отличном состоянии, чтим и бережим !

                  Колега, поищите в Яндекс, там забито с "инфо", как болгарый только то и занимаются, дня и ночу крася памятниках! Ру-сми это паралельная вселена! Большинства понятие не имеют, о реальную ситуации с памятниках. Когда у меня приходили в гости друзя из России, не бывавшие у нас до того, ошарашились сколько много они у нас и в какое прекрасное состояние находятся! Болгария по сути мировой рекордер по концентрации росс./сов. памятники на кв.км.! А еще больше удивились, когда я их отвез к новопостроенные! Им по телевизора показывают совершенно другая картина! Реальность сильно пошатнула их доверие в сми. hi
                2. Zoldat_A
                  Zoldat_A Вчера, 01:17 Новый
                  +2
                  Цитата: stankow
                  Про "разрисованный памятник" вы не правы. Все русские и советские памятники в отличном состоянии, чтим и бережим !

                  Сами себе-то верите? am От очевидного не отбрёхивайтесь. Или это Фотошоп?



                  И особо хотелось бы выделить вот это - "чтите и бережёте", ...
                  Одни 80 лет назад кричали, что у них "Дойчланд юбер аллес!" Известно, на какую глубину и в какую дыру этот "юбер аллес" засунули. На Украине сейчас тоже "понад усе" - и там же будут. И болгары туда же, "над всичко" захотели?
                  1. pytar
                    pytar Вчера, 12:27 Новый
                    0
                    Zoldat_A , в Болгарии 430 памятника в честь России и 100 по теме СССР. За последних лет прибавились еще 7-8 новых. За 30 лет случаи вандализма /надписи, покраски/ не более 18-20. laughing Неадекваты, есть во всех странах, они под покров ночи и болгарских красят. Во всякий случай ситуация в РФ, гораздо хуже. Там примеры вандализма сотни! Это явление добило такие масштабы, что в 2014 г. Российская Дума, вынудилась принять самые большие штрафы против вандализма в Европе. Вы сначала своего бревна из глаз вытащите, а уж потом придирайтесь к соломинки в чужих то!
                    А так "България над всичко" должно быть для каждого болгарина, как и своя страна должна быьт надд все другое для каждого ее гражданина!
              3. Мак-Сим
                Мак-Сим Вчера, 01:23 Новый
                -1
                Милейший, надо еще тверк и шашлыки возле Вечного огня, так же снос военных захоронений для постройки котеджей, вспомнить.
            3. уралец
              уралец 26 сентября 2020 12:23 Новый
              +1
              Ага, вспомнили про славянский мир ? А теперь вспоминайте, сколько раз вы, славяне, предавали славян русских, кто за вас не раз кровь проливал?.. Сколько раз вы на стороне не славянской Европы, шли против славянской России? Напомнить или не стоит.? Во всем., и в войнах, и в экономической, и в международной политике Болгария всегда шла против Руссии.. Причем всегда напоминали, что они нам братья, когда им что то надо было, и быстро забывали , когда не надо. Вы хуже Турок получается.. турки хоть прямо говорят, что они враждебные к Русским, но будут с ними идти, пока их интересы совпадают с Российскими. И мы знаем, что от них ждать, а они знают, как поступит Россия в критических ситуациях.. А вот Болгария.......???
              1. Мак-Сим
                Мак-Сим Вчера, 07:38 Новый
                -2
                Щас на соседней ветке танц с бубнами о предательстве Сербии. О сербах щас методичку изучаете или у вас недержание поносов только в отношении болгар?
              2. pytar
                pytar Вчера, 13:00 Новый
                -2
                Евгений, самые славянские страны, ето Польша, Чехия, Словакия и Беларусь. Русские, как и мы /южные славяни/, немножечко так поразбавились... laughing Россия многонациональная империя. А по факту у современной РФ не оченьто хорошие отношения с большинства славянских стран! С некоторыми из них ваши прям поубивались, и это не раз в истории! У вас, знаете нет монополь над Славянства! Славяни не любят имперцев.
        3. Летучая мышь039
          Летучая мышь039 26 сентября 2020 11:26 Новый
          +3
          Вы же не хотите нормальных отношений с РФ,раз вступили в НАТО. Так какие вообще к нам вопросы?! Турция за сбитый самолет ответила кострами из своих бензовозов в Сирии...
          1. Лопатов
            Лопатов 26 сентября 2020 11:30 Новый
            +2
            Цитата: Летучая мышь039
            Так какие вообще к нам вопросы?!

            "А нас за что?"
            1. Летучая мышь039
              Летучая мышь039 26 сентября 2020 11:32 Новый
              +1
              Ну типа того. Что болгары,что УКРОПы,сами на стол нагадят и тут же обижанных из себя строят.Мы в союзы против Болгарии не вступали,это Болгария все время в союзах против России,которая сильно ошиблась подарив этой нации независимость. Как волка не корми...
              1. Zoldat_A
                Zoldat_A 26 сентября 2020 12:52 Новый
                +3
                Цитата: Летучая мышь039
                Ну типа того. Что болгары,что УКРОПы,сами на стол нагадят и тут же обижанных из себя строят.Мы в союзы против Болгарии не вступали,это Болгария все время в союзах против России,которая сильно ошиблась подарив этой нации независимость. Как волка не корми...

                О! Болгары со "шпалами" налетели? Чувствую, землячество на ВО организуется похлеще израильского.
                1. pytar
                  pytar 26 сентября 2020 22:01 Новый
                  -9
                  О! Болгары со "шпалами" налетели? Чувствую, землячество на ВО организуется похлеще израильского.

                  Нас тут мало, а вас толпами! belay Блин... возникает вопрос!!! laughing
                  1. бухач
                    бухач Вчера, 05:04 Новый
                    +2
                    Цитата: pytar
                    О! Болгары со "шпалами" налетели? Чувствую, землячество на ВО организуется похлеще израильского.

                    Нас тут мало, а вас толпами! belay Блин... возникает вопрос!!! laughing

                    Ну вот,есть плюсы и у малых народов,хоронить много места не надо и подобный вопрос у нас не возникнет.
                    1. pytar
                      pytar Вчера, 15:27 Новый
                      0
                      Ну вот,есть плюсы и у малых народов,хоронить много места не надо и подобный вопрос у нас не возникнет.

                      Для великоимперцев, мечтающие похоронить маленких народов, короткая историческая справка, по теме - "Какие империи в разных исторических периодов владели прямо или косвенно болгарах и какая у этих империях судьба?":
                      1.Византия - не существует.
                      2.Османская империя - распалась.
                      3.Российская империя - не существует.
                      4.Германский райх - не существует.
                      5.СССР - распался.
                      6.США - (в процес) у них, че то напоследок проблемчики возрастают... красная лампочка светит...
                      7.ЕС - (в процес) зудит... первые признаки налицо...
                      Китайцы оказались мудрее, почитали историю, подумали и благоразумно решили дружить с нами по доброму! laughing
                      И так, ребята, вместо того чтоб идти к нам с болшая лопата, лучше возмите и свою страну упорядоточите, подумайте о будуще своей федерации... hi
                      1. бухач
                        бухач Вчера, 15:53 Новый
                        0
                        С какого перепугу мы к вам пойдём,вы хоть что-то знаете о российской военной доктрине?Это вы,скорее всего,с вашей НАТОЙ в первых рядах рванёте к нам без приглашения и никуда ни денетесь когда прикажут тут вам кирдык и настанет,собственно,не только вам но это уже без разницы.А в первых рядах вы и прочие польши с балтиями будете потому что как показывает практика мелкие страны страдают комплексами и компенсируют их большей агрессивностью к стране когда-то бывшей для них хозяйкой,тем более надо верность новому саибу доказывать.А насчёт порядка у нас мы уж как-нибудь разберёмся и негоже представителю самой коррумпированной страны ЕС советы раздавать когда не просят,смешно ей-богу.
                      2. pytar
                        pytar Вчера, 19:43 Новый
                        0
                        Олег, я на 200% уверен, что никто на никого не пойдет. Ваши олигархи, как и их западные "колеги", так хорошо обустроилис, что ни за что не станут разрушать прекрасны мир, в котором они живут. Но им очень нужно население как вас, чтоб "видело и в сне" как "натовские орды прутся к границу Матушку Русь". Чтоб вы смотрели не там где надо, чтоб не беспокоили их беспечную жизнь. На то нацеленна вся пропаганда! Ваши видения, ваша гиперагресивность, которую тут демонстрируете, этому продукт. Классика в жанра, ничего нового!
                      3. бухач
                        бухач Сегодня, 04:01 Новый
                        0
                        Ну а как быть с двумя мировыми войнами,что,олигархи были другими?Войны за рынки сбыта и прочие прелести кап.строя никто не отменял.И бросайте ерунду нести,какая агрессивность к чёрту,нормальная реакция на угрозы.Может это у вас границы базами окружены,может по вам ядерные удары не скрываясь отрабатывают,Россию на официальном уровне врагом объявили и ведут полномасштабную информационную войну,вы являетесь ярким подтверждением её эффективности.НАТО,конечно,самая миролюбивая организация,спросите хоть у сербов,хоть у афганцев с ливийцами.Мои видения,каке вы изволили выразиться,основаны на фактах, а ваши эмоции не убедительны.Я не сомневаюсь что лично вы и похожие на вас люди убеждены в своей правоте,но время покажет кто был прав.
            2. Огелуй Зуб
              Огелуй Зуб Вчера, 13:02 Новый
              +2
              Лично мне нравится присутствие на ВО болгарского землячества, с ними интересно поговорить, интересно послушать.Радуюсь,что болгары не покидают сайт,несмотря на постоянные, часто несправедливые упреки. Мне кажется, надо быть более великодушными, менее мелочными, более уважительными к ним., к этому есть основания и причины.
              1. Мак-Сим
                Мак-Сим Вчера, 20:37 Новый
                +1
                Спасибо за адекватный пост - мы не белые и не пушисты. И не горды чересчур. Но не сроит поносить нас или страну.
                Жаль что могу поставить Вам лишь один плюс.
          2. багатур
            багатур Вчера, 08:28 Новый
            +1
            Не получилось у вас стать хозяи Болгарии. Вот почему ето ненавист к нам!
            1. pytar
              pytar Вчера, 12:31 Новый
              -2
              Да они не хозяи в их собственной стране! И вместо того, чтоб у себя дома разобратся, они по стоборах сидят!
        4. Мак-Сим
          Мак-Сим Вчера, 07:39 Новый
          -1
          Лопатов, А вас за ваше предательство. Получите и распишитесь.
          1. багатур
            багатур Вчера, 13:51 Новый
            0
            Предателство? Вся ваша пропаганда кричит... Мьй не васали! Интереси определили по
    3. багатур
      багатур 26 сентября 2020 14:21 Новый
      -4
      Давно ети ржавие тарелки надо бьй на свалку отправит...
      1. pytar
        pytar 26 сентября 2020 22:05 Новый
        -8
        Давно ети ржавие тарелки надо бьй на свалку отправит...

        Поскрипят еще недолго. Недавно обсуждался вопрос о их продажи ОАЭ, вероятно с цель передачи Хавтару в Ливии.
        1. багатур
          багатур Вчера, 08:25 Новый
          0
          За чем они ему? Наши миги умеют только взлет и посадка. Никаких возможности воздух-земля. Ето раритет для поддержка летни навики пилота.Военная ценност нулевая... Пора их в музей. У нас нет ресурси за ето роскош, миг и фантоми.
          1. pytar
            pytar Вчера, 12:35 Новый
            -1
            После ремонта смогут летать еще N-часов. Была информация из Каракачанова, что в их покупки заинтересевонна неназованная страна БВ. Но посколько, заявление прозвучало, после встречи с ОАЭ-ских оф. лица, вероятно предложение изходит именно из них. Эмиратовцам МиГ-и нужны для оказания помощь Хавтару. Они его поддерживают. МиГ-29 подходит для ситуации в Ливии. Пилоты наемники найдут, не проблема.
  • dedBoroded
    dedBoroded 26 сентября 2020 08:20 Новый
    +5
    Это не удивительно, зная, против кого будут летать эти самолёты...
  • Avior
    Avior 26 сентября 2020 08:23 Новый
    +12
    Мир перевернулся. Белоруссия и Россия ремонтируют и модернизируют боевые самолёты НАТО.
    Притом что НАТО в военной доктрине вполне официально записано врагом.
    Деньги не пахнут?
    1. Бар1
      Бар1 26 сентября 2020 08:50 Новый
      +1
      Цитата: Avior
      Мир перевернулся. Белоруссия и Россия ремонтируют и модернизируют боевые самолёты НАТО.
      Притом что НАТО в военной доктрине вполне официально записано врагом.
      Деньги не пахнут?

      да это так ,основным богом всего мира стал золотой телец,а ни какое не христианство.Торгашество,всё продаётся.
      Ну как же ваши принципы? А пох... принципы.
      1. Юджин-Евгений
        Юджин-Евгений 26 сентября 2020 08:59 Новый
        +2
        до золотого тельца "богом" была земля - что для феодалов, что для крестьян. И за неё дрались не меньше, чем сейчас за деньги.
        1. Бар1
          Бар1 26 сентября 2020 10:13 Новый
          +2
          Цитата: Юджин-Евгений
          до золотого тельца "богом" была земля - что для феодалов, что для крестьян. И за неё дрались не меньше, чем сейчас за деньги.

          земля это и есть Родина за которую всегда имеет смысл драться.
      2. уралец
        уралец 26 сентября 2020 12:28 Новый
        +1
        Белоруссия тоже пока отказалась передавать Болгарии 8 самолетов Су 25, отремонтированных в Барановичах на АРЗ, из-за угроз самолетов НАТО на нападение на Беларусь, и провокации авиации НАТо на её границах. 8 самолетов СУ-25 являются половиной авиапарка штурмовой авиации Болгарии, и треть всего Авиосоединеня.
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze 26 сентября 2020 13:57 Новый
          -2
          Белоруссия тоже пока отказалась передавать Болгарии 8 самолетов Су 25, отремонтированных в Барановичах на АРЗ


          Уралец.... ну е мое..... в статье же снимка как отремонтированая и модернизированая сушка принимается на болгарской авиабазе.... чукча писатель?

          Белорусы в Барановичах все сделали в срок и на совесть. И еще заказы получат, на остальные сушки.

        2. pytar
          pytar 26 сентября 2020 20:59 Новый
          -3
          Белоруссия тоже пока отказалась передавать Болгарии 8 самолетов Су 25, отремонтированных в Барановичах на АРЗ, из-за угроз самолетов НАТО на нападение на Беларусь, и провокации авиации НАТо на её границах. 8 самолетов СУ-25 являются половиной авиапарка штурмовой авиации Болгарии, и треть всего Авиосоединеня.

          Я попал на этот фейк еще завчера! Шась поискал в Яндекс и просто офигел!!! belay

          Поразительно, сколь быстро разпространяютсяю фейки и как жадно наивная публика их разгребает!

          Это во время, когда первые 2 отремонтированные Су-25 уже пришли в Болгарии, а остальные готовят к отправки. Беларуский 558-авиозавод Барановичи, исполняет качественно заказа! Первоначально болгарская сторона, опоздала с отправку самолетов в Беларусь на 2 месяца, что давало право беларусам требовать выплатой неустоек. Впоследствием беларуская сторона не смогла из за эпидемиологической обстановки уладится в сроках и передала первые 2 самолета с опозданием тоже 2 месяца! Таким образом, первые Су-25 пришли с опозданием 4 месяца, относно сроках по договора. В конечном итоге Болгария и Беларус договорились не выставлять претензии одна к другая. Вот вся история! hi
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A 26 сентября 2020 08:54 Новый
      +10
      Цитата: Avior
      Мир перевернулся. Белоруссия и Россия ремонтируют и модернизируют боевые самолёты НАТО.
      Притом что НАТО в военной доктрине вполне официально записано врагом.
      Деньги не пахнут?

      Пахнут. Газом и нефтью. Топ-менеджеры "Газпрома" и "Роснефти" знают... А ещё пахнут выхлопом украинских танков на Донбассе от солярки, сделанной на белорусских заводах из нашей нефти. am
      1. hydrox
        hydrox 26 сентября 2020 10:43 Новый
        +2
        Извините, Игорь, но поилка соляркой украинских танков - это политическое решение, принятое российским руководством ... request
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A 26 сентября 2020 11:01 Новый
          +3
          Цитата: hydrox
          Извините, Игорь, но поилка соляркой украинских танков - это политическое решение, принятое российским руководством ... request

          Вешать на Красной площади "птенцов гнезда Гайдарова" за такие решения... Вот правильное политическое решение. Или, как вариант, топить в бочке с нефтью. Чтобы нажрались наконец-то...
          1. Ниэль-ле-Кале
            Ниэль-ле-Кале 26 сентября 2020 21:19 Новый
            -1
            Цитата: Zoldat_A
            Вешать на Красной площади "птенцов гнезда Гайдарова" за такие решения.

            Интересы стран нынче это интересы крупных корпораций.
            В данном случае Роснефти и Газпрома
            Цитата: Zoldat_A
            Вот правильное политическое решение.

            вот они и приняли решение
            Продавать. Дешевле и больше всех остальных.
            Цитата: Zoldat_A
            Чтобы нажрались наконец-то...

            Как любят говорить и писать здесь-это налоги в гос бюджет и пенсии тем кто успел до них дожить,
            1. Zoldat_A
              Zoldat_A Вчера, 01:23 Новый
              -1
              Цитата: Ниэль-ле-Кале
              пенсии тем кто успел до них дожить,

              Вспомнились рассуждения мужчины 80-го, олимпийского, года рождения. laughing
              Пионером успел побыть. Комсомольцем и членом КПСС не успел. Пенсионером теперь, после реформы, тоже, наверное, не успею... request
              1. Мак-Сим
                Мак-Сим Вчера, 07:44 Новый
                -1
                Да, денег нет, Но Вы держитесь. На одну нелюбовь к Болгарии протянете. А мы пока и без зольдатами справимся.
  • Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих 26 сентября 2020 08:23 Новый
    +14
    Не красиво получается. Это удар по престижу как предприятия, так и страны. Не красиво.
    Если политика, то нужно было просто не браться за ремонт, но раз взялись, то "назвался груздем - полезай в кузов"!
    1. Владимир_6
      Владимир_6 26 сентября 2020 12:06 Новый
      +6
      Цитата: Вождь краснокожих
      Не красиво получается. Это удар по престижу как предприятия, так и страны. Не красиво.
      Если политика, то нужно было просто не браться за ремонт, но раз взялись, то "назвался груздем - полезай в кузов"!

      Была информация, что Россия откажется от обслуживания болгарских МиГ-29, если Болгария подпишет контракт с Польшей на ремонт двигателей для этих истребителей.
      "Российская сторона не будет обслуживать болгарские истребители МиГ-29, если Болгария заключит договор на обслуживание этих самолетов с Польшей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор АО "РСК "МиГ" Сергей Коротков." Информация от 16 окт. 2015г.

      "Болгарское правительство вопреки достигнутым ранее договорённостям отказалось от услуг корпорации «МиГ», сославшись на чрезмерно высокие расценки по обслуживанию самолётов. Парламент поддержал правительство и одобрил заключение «межправительственного соглашения с Польшей о ремонте и модернизации шести истребителей МиГ-29 российского производства».
      30 декабря 2015 обсуждалась статья на ВО.
      https://topwar.ru/88728-polsha-pristupila-k-remontu-bolgarskih-migov.html
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих 26 сентября 2020 12:22 Новый
        +3
        То есть в 2015 году были громкие заявления, а в2017 почему то подписали контракт на ремонт?
        И где логика?
        1. Владимир_6
          Владимир_6 26 сентября 2020 12:50 Новый
          -1
          Цитата: Вождь краснокожих
          То есть в 2015 году были громкие заявления, а в2017 почему то подписали контракт на ремонт?
          И где логика?

          Нет там ни какой логики. Сплошные парадоксы. В угоду "дяди Сэму" отказались от Южного Потока, теперь кусают локти.
          Посчитали, что Россия завысила цену, теперь собираются предъявлять претензии. Хотя:
          В РСК «МиГ» считают, что предложенные Болгарии условия выгодны с экономической точки зрения. «Ценовые параметры практически соответствуют друг другу. Польша готова продлить ресурс двигателей за €1,023 млн, «РСК «МиГ» — за €1,050 млн. В то же время за эту сумму Россия готова гарантировать Болгарии ресурс в 500 полетных часов, однако Польша — 350 часов», — отмечается в документе.

          Навряд ли болгары смогут обосновать свои претензии. Их предупреждали о последствиях.
          «В случае подписания болгарской стороной соглашения с Польшей о ремонте двигателей РД-33, установленных на МиГах, у нас не останется другого выхода, кроме как отказаться от сопровождения и поддержания технической эксплуатации самолетов МиГ-29 ВВС Болгарии»,
          Коротков пояснил, что в таком случае правомерность дальнейшего использования данных самолетов окажется под вопросом, как и безопасность летчиков...
          Мы сожалеем, что такое решение принимается, исходя из соображений исключительно политической конъюнктуры и, вероятнее всего, является результатом давления извне».
          1. pytar
            pytar 26 сентября 2020 22:09 Новый
            -7
            Навряд ли болгары смогут обосновать свои претензии.

            Вам известно в чем состоятся эти претензии? laughing
  • Siberiya
    Siberiya 26 сентября 2020 08:26 Новый
    +3
    Спецом тянут наши.
  • mark1
    mark1 26 сентября 2020 08:30 Новый
    +3
    Ни чего им не надо. Как они нас мурыжат с газопроводами, так и мы с ними. К необязательным партнерам соответствующее отношение. Пусть это будет для них санкция
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A 26 сентября 2020 08:57 Новый
      +3
      Цитата: mark1
      Как они нас мурыжат с газопроводами, так и мы с ними. К необязательным партнерам соответствующее отношение. Пусть это будет для них санкция

      У друзей сын три месяца сидел на барже в Варне (выходить на берег запрещали) - вместе со всей Россией ждал, когда болгары до "Потока" созреют. Не созрели...
      1. pytar
        pytar 26 сентября 2020 22:19 Новый
        -6
        вместе со всей Россией ждал, когда болгары до "Потока" созреют. Не созрели...

        Вот так всея Россия ждала, сливаясь телом и душу с Газпрома, у кого кстати акционерной доли имеют и Рокфелеровцы... А болгарый не знали, так как с с работу были занятые! Копали Балканского потока, вот его... laughing
      2. Мак-Сим
        Мак-Сим Вчера, 07:49 Новый
        -1
        Цитата: Zoldat_A
        У друзей сын три месяца сидел на барже в Варне (выходить на берег запрещали) - вместе со всей Россией ждал, когда болгары до "Потока" созреют. Не созрели...

        А у маминой подруги сын тоже на барже сидел в Варне. На берег не пускали - стреляли. Ждал когда болгары начнут “Потока” стрить, не дождался. Их баржа болгарская подлодка потопила ядерной торпедой. Только он остался вживых...
  • Setavr
    Setavr 26 сентября 2020 08:30 Новый
    +13
    Что-то я не понимаю. Все уже забыли, что болгары в нарушение договора отдали МиГи на ремонт вна украину, тем самым сняв с России обязательства по ремонту.
    1. Егоза
      Егоза 26 сентября 2020 08:50 Новый
      +2
      Цитата: Setavr
      Все уже забыли, что болгары в нарушение договора отдали МиГи на ремонт вна украину, тем самым сняв с России обязательства по ремонту.

      Ну вот об этом и надо напомнить! Если только отдельный контракт не подписали. И где деньги? Деньги предприятию были выделены.
    2. pytar
      pytar Вчера, 13:04 Новый
      -1
      Все уже забыли, что болгары в нарушение договора отдали МиГи на ремонт вна украину, тем самым сняв с России обязательства по ремонту.

      Вы всех договорах читали? Прям на завтраку, да? laughing
  • 1536
    1536 26 сентября 2020 08:32 Новый
    +3
    Возможно, всё упирается в санкции на поставку каких-нибудь комплектующих, а эти болгары, как истинные провокаторы, этим воспользовались. Обычный точный расчет, естественно, с подачи тех, от кого Болгария теперь всецело зависит. Может быть, и сами самолеты не нуждались ни в какой "модернизации"? Эх, доверчивые все-таки люди в России, всё верят в каких-то "братушек", "хороших" немцев и англичан-джентльменов. Эта вера сродни веры в самодвижущиеся печки, во всемогущих щук и в молочные реки с кисельными берегами.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova 26 сентября 2020 08:52 Новый
      0
      комплектующие на эти самолеты есть зарубежные????
      1. vfwfr
        vfwfr 26 сентября 2020 09:11 Новый
        +5
        Есть. Авионика например... По желанию заказчика.
      2. pytar
        pytar Вчера, 00:59 Новый
        -4
        комплектующие на эти самолеты есть зарубежные????

        Нет. Ни один. laughing Условия тендера были публичные, на сайт МО вся информация публиковалась. Там достаточно подробно описывалось, в чем требования к заказчика. В несколько слова "Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ- 29..", "Обеспечивание летательную годность МиГ-29...", то биш стандартные ремонтные работы, гарантирующие определеное количество летательные часы. О никакая модернизация или повышения летателных характеристик не шло и речи. Самые проблемные были колесники и катапультные кресла. Их надо было менять вполностью.
        В болгарских сми, все подробно обсуждали, все есть в публичного пространства. Гугль-переводчик в помочь. Конечно большинства сдешних "коментаторов" в таких делах не утружаются. Им легче настрочить куча фантастических предположений, вместо того, чтоб зайти и проверить, о чем идет речь. hi
    2. pytar
      pytar Вчера, 13:07 Новый
      -1
      Возможно, всё упирается в санкции на поставку каких-нибудь комплектующих, а эти болгары, как истинные провокаторы, этим воспользовались. Обычный точный расчет, естественно, с подачи тех, от кого Болгария теперь всецело зависит. Может быть, и сами самолеты не нуждались ни в какой "модернизации"? Эх, доверчивые все-таки люди в России, всё верят в каких-то "братушек"...

      Во на какие виртуозные пируеты способна мысль патриота, чтоб оправдать элементарную безалаберность и разгилдяйство царящие в российских компании! lol
  • likana
    likana 26 сентября 2020 08:51 Новый
    -1
    Имея дело с болгарами, необходимо помнить, что, хотя они и считаются славянами, но менталитет у них в основной массе турецкий... Да, имя болгарского министра обороны Красимир. Значения это не имеет, но при подготовке материала следует быть более аккуратным.
  • bar
    bar 26 сентября 2020 08:56 Новый
    -3
    Зачем вообще ремонтировать вражескую технику? Бабло вещь конечно нужная, но не любым же способом его зарабатывать. Так и до проституции недолго докатиться. negative
    1. smart fellow
      smart fellow 26 сентября 2020 09:29 Новый
      +2
      Написано, что поляки могут отремонтировать. Но те имеют право ремонтировать только свои Миг-29 без разрешения от российской корпорации. Если бы болгарам отказали, то они бы отремонтировали их в Польше, например, подарив их Польше, а затем Польша подарила бы их Болгарии обратно. И даже соблюли бы законность. Самолеты болгары все равно планируют списать и перейти на F-16.
      1. bar
        bar 26 сентября 2020 10:07 Новый
        -5
        Ну и пусть бы братушки крутились как хотели. Мы то зачем в этот блудняк вписались? Ради жалких нескольких лямов зелени в грязи извалялись. negative
  • Alien From
    Alien From 26 сентября 2020 09:14 Новый
    -2
    Небольшой тролинг болгар от Минобороны laughing
  • Holsten
    Holsten 26 сентября 2020 09:21 Новый
    0
    Сомнительный это бизнес - ремонтировать болгарской вражине оружие . Во всяком случае нельзя торопиться : всё надо увязать с новыми и очередными санкциями , проверить на соответствие с российскими законами ... глядишь , лет пять незаметно пройдёт , а там и ишак сдохнет .
  • Стройбат запаса
    Стройбат запаса 26 сентября 2020 09:25 Новый
    0
    Это часом не про те МиГи, которые болгары скакуасам на ремонт давали? Так пусть идут лесом-полем три дня этим самым, по торфянику в поликлинику. Гарантийные обязательства сняты из-за того, что в самолётах покопались корявые ручонки, да и кстати, движки там еще русские, или "недавно купленные в польше"? Лесом попрошаек. Они не выполнили условия предоставления гарантии. Теперь пусть ремонтируют сами, а нам заплатят неустойку laughing
  • Eskobar
    Eskobar 26 сентября 2020 09:31 Новый
    +7
    Все правильно Болгары говорят, есть контракт, в нем сроки и обязательства которые в эти сроки нужно выполнить, есть штрафные меры к тем кто их выполняет. Если руководство завода не может спланировать работу предприятия для грамотной его работы в установленное время это проблемы завода.
  • JD1979
    JD1979 26 сентября 2020 09:35 Новый
    -2
    Ахах, покупайте Миги - качественный и своевременный ремонт гарантируем!)))
    Кто-то там про Украину с ее затяжными ремонтами иностранных заказчиков писал и угорал? Ну так Россия начала гонку за лидерство в этом вопросе)))
    ЗЫ. Зачем нужна репутация для компании которая претендует на звание одного из ведущих в мире? Правильно, в унитаз ее))) зато урякалки довольны. Правда урякалки не будут кормить рабочих авиаремонтного завода за свой счёт, не ну а чо они эти рабочие? Ещё деньги им плати за работу)))
  • Tagan
    Tagan 26 сентября 2020 09:35 Новый
    0
    Цитата: Бар1
    ну вот уже и миги отремонтировать не в состоянии ,что вообще происходит с экономикой России?

    С чего вы это взяли? Возможно есть на то причины. Или вы в курсе тонкостей контрактов? И вообще, может это с "братушками" что-то происходит.
    1. JD1979
      JD1979 26 сентября 2020 10:43 Новый
      +4
      Цитата: Tagan
      чего вы это взяли? Возможно есть на то причины. Или вы в курсе тонкостей контрактов

      Любой контракт оговаривает сроки, хоть на ремонт, хоть на поставку резиновых изделий, выход за их рамки влечет наложение штрафных санкций, за исключением случаев описанных в разделе - Форс-мажор.
      Чем обернулось нарушение условий договора французами в отношении поставки УДК, я думаю все знают. И ещё не факт, что выплаты, были тяжелее, чем потеря репутации и соответственно потеря контрактов.
    2. pytar
      pytar 26 сентября 2020 23:15 Новый
      -4
      С чего вы это взяли? Возможно есть на то причины. Или вы в курсе тонкостей контрактов? И вообще, может это с "братушками" что-то происходит.

      Поясню Андрей! По информации с болгарского МО, к настоящего момента с стороне РСК МиГ есть несоблюдении, как в сроках по договора, так и по выполнении техзадания. В техзадания регламентируются все технические условия, компоненты и т.п. Само оно является неотемлимой части контракта и согласуется с изполнителя. Так вот, подписав договора и техзадания, в процессе работой в РСК МиГ "внезапно" установили ,что часть договоренных компонентов у них нет в наличности... Видно давно не проверяли что у них там в забардаченого склада... Типа, "может и их есть но найти не можем!" Так подумав недолго, они предложили на место недостающиеся компоненты, другие "невимеющие аналоги в мире"! Тока на цена в тридороже, чем договоренные!



      Тут болгары офигели и сказали - Ребята, вы уж извините, но вы договора читали? Читали! Техзадания, одобрили? Одобрили! Мы вам денги дали? Дали! Мы то не возражаем если на место договоренного поставите другой аналог, но... мы не готовые платить дополнительно, и за того что вы не знаете что у вас в складе! И пока в РСК МиГ думали, сроки по договора изтекли...
      Получилось как в известного фильмчика... laughing



      Так что, что то произходит, но не с братушками... lol
      1. бухач
        бухач Вчера, 05:27 Новый
        0
        Цитата: pytar
        С чего вы это взяли? Возможно есть на то причины. Или вы в курсе тонкостей контрактов? И вообще, может это с "братушками" что-то происходит.

        Поясню Андрей! По информации с болгарского МО, к настоящего момента с стороне РСК МиГ есть несоблюдении, как в сроках по договора, так и по выполнении техзадания. В техзадания регламентируются все технические условия, компоненты и т.п. Само оно является неотемлимой части контракта и согласуется с изполнителя. Так вот, подписав договора и техзадания, в процессе работой в РСК МиГ "внезапно" установили ,что часть договоренных компонентов у них нет в наличности... Видно давно не проверяли что у них там в забардаченого склада... Типа, "может и их есть но найти не можем!" Так подумав недолго, они предложили на место недостающиеся компоненты, другие "невимеющие аналоги в мире"! Тока на цена в тридороже, чем договоренные!



        Тут болгары офигели и сказали - Ребята, вы уж извините, но вы договора читали? Читали! Техзадания, одобрили? Одобрили! Мы вам денги дали? Дали! Мы то не возражаем если на место договоренного поставите другой аналог, но... мы не готовые платить дополнительно, и за того что вы не знаете что у вас в складе! И пока в РСК МиГ думали, сроки по договора изтекли...
        Получилось как в известного фильмчика... laughing



        Так что, что то произходит, но не с братушками... lol

        Ну молодцы "миговцы",хотели денюжку с небратушек срубить по лёгкому,и что тут такого?В отношении с друзьями это моветон а с потенциальными врагами ничего необычного.Ну не выгорело,тоже бывает,придётся выкручиваться или платить.Меня лично потешают болгарские посетители,чего наши противники(члены блока НАТО)хотят,выполнения всяких там обязательств,типа репутация и всё такое прочее,ну так мир летит к чёрту вместе со всеми большими и малыми договорами а тут такая мелочь.
        1. pytar
          pytar Вчера, 13:10 Новый
          -2
          Типо пробовали кинуть но не покатило? laughing Забавная гипоттеза с овощного базара. В принципе хитрить вредно, можеш сам себе перехитрит... laughing
  • Tagan
    Tagan 26 сентября 2020 09:43 Новый
    +2
    Цитата: bar
    Зачем вообще ремонтировать вражескую технику? Бабло вещь конечно нужная, но не любым же способом его зарабатывать. Так и до проституции недолго докатиться. negative

    Исходя из ваших умозаключений любого производителя или экспортера можно обвинить в проституции.
  • evgen1221
    evgen1221 26 сентября 2020 09:55 Новый
    +6
    Возможно что у наших просто руки не дошли почитать контракт и болгары вежливо напомнили что он есть.А нашим недосуг просто.
  • sergo1914
    sergo1914 26 сентября 2020 10:05 Новый
    0
    Непонятная статья. Когда болгарский кетчуп в магазинах увидим? Да и Шпаковский недавно плакался по местному винчику. Автор тему не раскрыл.
  • jekasimf
    jekasimf 26 сентября 2020 10:14 Новый
    -1
    Там мутная история.Статья ниочем....Они сначала ремонтировали свои МИГи в Украине-бестолку.Потом решили закупить запчасти в Венгрии Б/У.И самим ремонтировать.Потом начали кидать предьяавы России :«Россия умышленно провоцирует внеочередными полетами «…» чтобы уменьшить летательный ресурс болгарских истребителей, изматывая МиГ-29», - приводит слова военных источников издание «Mediapool».
    А потом решили ремонтировать в России но с кучей своих гемороев.Так что статья НЕинформативна.
    В России тоже есть юристы.И на все хотелки Болгар найдутся Русские отмазки .
    1. JD1979
      JD1979 26 сентября 2020 10:45 Новый
      +1
      Цитата: jekasimf
      В России тоже есть юристы.И на все хотелки Болгар найдутся Русские отмазки .

      Ню-ню, отмазки прокатит, как французская фанера.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
  • ASAD
    ASAD 26 сентября 2020 10:23 Новый
    +1
    Конкретно можно было указать,на что подписалась российская сторона ? И что сделала или не сделала болгарская? Если я отдам новый авто дяди Васи на обслуживание и тот накосячил, разумеется гарантия слетит!
    1. pytar
      pytar Вчера, 13:13 Новый
      -2
      Конкретно можно было указать,на что подписалась российская сторона ?

      Прочтите мой коментарий выше. Там данны конкретные пояснения. hi
  • boriz
    boriz 26 сентября 2020 12:02 Новый
    -2
    А неустойку по южному потоку не хотят эти недоумки заплатить?
    1. pytar
      pytar Вчера, 13:28 Новый
      -2
      А неустойку по южному потоку не хотят эти недоумки заплатить?

      Болгары были согласные! fellow Более того, в таком случае половиной неустоек они сами себе бы выплатили, так как имели 50% доли в компании "Южного потока". laughing Но Газпром отказался! Потому что, ему бы пришлось лишится в 10% от всех своих активах в Европе! Это по антимонополного дела Еврокомисии! В конце концов, все страны отказались от взаимных претензии и болгарская сторона выкупила газпромовских активах "Южного потока"! На их базе в моменте строят "Балканского потока", чья трасса на 2/3 совпадает с трассе ЮП. В правда есть недоумки, но ето точно не болгары... bully
  • bobba94
    bobba94 26 сентября 2020 12:08 Новый
    +6
    Прочитал комменты.....это за Южный поток, за косые взгляды, за царя Бориса союзника третьего рейха...еще за что-то. Очень все это несерьезно. Уважающие себя субъекты ( граждане, компании, государства ) соблюдают старое правило - Pacta sunt servanta......
  • Алексей из Перми
    Алексей из Перми 26 сентября 2020 12:10 Новый
    -5
    А может это те самые миги-29 которые были замечены в Ливии?
  • Андрей Красноярский
    Андрей Красноярский 26 сентября 2020 12:56 Новый
    -4
    Причина поломок скорее всего не в заводском браке, а в том, что у болгарских летунов руки растут из того места, на котором они сидят. Если захочешь что-нибудь сломать, дай это болгарину.
    1. pytar
      pytar Вчера, 13:34 Новый
      -1
      Причина поломок скорее всего не в заводском браке, а в том, что у болгарских летунов руки растут из того места, на котором они сидят.

      Причина поломок в отсуствие должного обслуживания. МиГ-29 стоят на изживания, но в конце концов решили продолжить их эксплуатация еще на несколько лет. А причина несоблюдения контракта на ремонта - элементарное разгилдяйство и плохая логистика, характерные не только для РСК МиГ но идля многих других росс. компании! Пример с суперджетах выпьющий!
      Если захочешь что-нибудь сломать, дай это болгарину.

      Если захочешь получить кучу проблем, заключи контракт с российская компания! lol
  • orlec
    orlec 26 сентября 2020 13:27 Новый
    +5
    Вообще ничего не понял. То есть ещё три года назад наши заводы должны были отремонтировать истребители. Был подписан контракт, выделены ХОРОШИЕ деньги, но воз и ныне там? Если не врут, то это пятно на нашем оборонэкспорте. Потом удивляемся - почему суперджеты не покупают.... Да вот почему!
  • Alex347482
    Alex347482 26 сентября 2020 14:47 Новый
    -2
    Дырку им от бублика, а не ремонт Миг 29, пока не искоренят русофобию.
  • Комментарий был удален.
  • Александр Бевз
    Александр Бевз 26 сентября 2020 15:29 Новый
    -3
    Зря братушек от турок освобождали.Бофор с Дарданелами костью в горле сидел. А так пущай сидели бы под турками и хрен без соли ели. Предатели славянского племени.
    1. багатур
      багатур Вчера, 15:49 Новый
      -1
      Надо думат кога союзник вьйбирали!В 1885 поддержали Сербия, 1913 кинули Болгария (слишком близо к Цариград дошла) и опят в интерес Сербия... Резултат известен... Просрали империя! Если считали с наши интереси, так как хотите мьй с ваши сейчас не молили Ердоган о проход сирийского експреса.
  • Tagan
    Tagan 26 сентября 2020 15:54 Новый
    0
    Цитата: Eskobar
    Все правильно Болгары говорят, есть контракт, в нем сроки и обязательства которые в эти сроки нужно выполнить, есть штрафные меры к тем кто их выполняет. Если руководство завода не может спланировать работу предприятия для грамотной его работы в установленное время это проблемы завода.

    Болгары много чего говорят, причем далеко не всегда правильно. А ещё чаще просто выступают в роли подпевал. Не припомню, что они когда-то заслужили доверие, чтобы принимать их рассказы за истину в последней инстанции. Вы уверены, что они не умалчивают неудобные для себя детали? Да и вообще, откуда вам знать, что на самом деле, чтобы с такой уверенностью заявлять? Вот своих обкакать - медом не корми, правда?
  • zenion
    zenion 26 сентября 2020 18:02 Новый
    -3
    Может они ещё потребуют ключ от сейфа, где деньги лежат?
  • Комментарий был удален.
  • Комментарий был удален.
  • Овсиговец
    Овсиговец 26 сентября 2020 18:58 Новый
    +1
    Цитата: Keyser Soze
    странные вы)))) то вам коммунизм плохо, то капитализм вам плохо)))) вы определитесь уже как то....а за 200 долларов не переживай)))) когда наш мир приходит к вашему то мы не бабки везем...снаряды)))) Просто видишь как оно получается...мы как не придём все сразу " братство" вспоминают и славянство))) и веру православную и что вас заставили, а вы не хотели ей ей))))) в 1945 надо было прийти и вычистить всю Европу (вас в том числе) под ноль и еще долг повесить за наши жертвы...и грабить потом нещадно лет триста, чтобы спины ваши не разгибались. А мы опять в "братушки" поверили))))) Вот зря очень

    странные вы)))) то вам коммунизм плохо, то капитализм вам плохо)))) вы определитесь уже как то....а за 200 долларов не переживай)))) когда наш мир приходит к вашему то мы не бабки везем...снаряды)))) Просто видишь как оно получается...мы как не придём все сразу " братство" вспоминают и славянство))) и веру православную и что вас заставили, а вы не хотели ей ей))))) в 1945 надо было прийти и вычистить всю Европу (вас в том числе) под ноль и еще долг повесить за наши жертвы...и грабить потом нещадно лет триста, чтобы спины ваши не разгибались. А мы опять в "братушки" поверили))))) Вот зря очень.
    А если за самолеты - контракт подписали, надо выполнять.....не выполним - заплатим неустойку....я думаю там все прописано. Если подписан долгосрочный контракт (гарантия читай) и вы его нарушив сорвали гарантии ( помню на этом же ресурсе статью о планах Болгарии отремать двигуны в Польше и словах наших представителей, что вы обнулите этим гаратийное обслуживание отремав на нелицинзированном нами предприятии) то вот вам БОЛТ в обе руки...продолжайте ремать в Польше
  • Циник
    Циник 26 сентября 2020 19:06 Новый
    -1
    Вот что печально, что обсуждается новость, которая не новость, от слова совсем.
    В форуме уже указано, что МиГи уже как бы и ремонтировали, снеся гарантию, но продолжают требовать, требовать, требовать.
    К слову "братушки" уже не первый год ждут штатовские 8 штук F-16, в 2018г говорили о шести ожидания, два года уже прошли)))
    Да, договора на покупку подписаны, одобрены на высшем уровне ещё в прошлом году.
    "Братушки" одним словом!?
    1. pytar
      pytar Вчера, 13:41 Новый
      -1
      В форуме уже указано, что МиГи уже как бы и ремонтировали, снеся гарантию, но продолжают требовать, требовать, требовать.

      Владимир, вы обсуждаете "новост", о которую ничего не знаете! Да причем тут гарантия и блаблабла? Вы в сериоз считаете, что ваши "гипоптезы" имеют что то общего с реальностью?
      Есть контракт, есть техзадание! Все согласованно, подписанно с обоих сторон! Болгарская сторона своих обязанностей изполняет, денги регулярно выплачивает! А российская сторона не ладится со сроках, у нее возникает проблема с обеспечения нужных деталей! Сами их откудато берут, заранее не разобравшихся, с то что у них на складах есть! И это не первы такой случай! Это к сожалением не редкость, а становится правило!
      1. багатур
        багатур Вчера, 15:51 Новый
        -1
        Вот почему надо все железо с времена соца на свалку!
      2. JD1979
        JD1979 Вчера, 22:18 Новый
        +1
        Цитата: pytar
        Владимир, вы обсуждаете "новост", о которую ничего не знаете! Да причем тут гарантия и блаблабла? Вы в сериоз считаете, что ваши "гипоптезы" имеют что то общего с реальностью?

        Могу разочаровать вас. Тут куча народу текст вообще не читает, а из тех что читают многие не понимают смысл написанного, и на основе своих фантазий начинают писать комментарии.
    2. pytar
      pytar Вчера, 13:49 Новый
      -2
      К слову "братушки" уже не первый год ждут штатовские 8 штук F-16, в 2018г говорили о шести ожидания, два года уже прошли)))

      Владимир, за разницу от РСК МиГ, Локхийд стриктно соблюдает все пункты договорах! Работы идут в указанных сроках! Нет никаких проблем с американцах!
  • Комментарий был удален.
  • Овсиговец
    Овсиговец 26 сентября 2020 19:43 Новый
    +1
    Цитата: Keyser Soze
    Пока опять русские в Софию не придут.


    А лучше не приходите - ваш мир с зарплатами в 200 евро, карманным императором и яхтами олигархов, которые стоят больше чем ваш ВМФ, как сказать, ну не очень то и привлекателен. Простите за истину, но сперва поправьте свой дом а потом лезьте со своим уставом к другим странам. И последнее - в Второй мировой мы воевали с амерами, не с вами, так что читайте больше книжки и меньше телевизора.


    странные вы)))) то вам коммунизм плохо, то капитализм вам плохо)))) вы определитесь уже как то....а за 200 долларов не переживай)))) когда наш мир приходит к вашему то мы не бабки везем...снаряды)))) Просто видишь как оно получается...мы как не придём все сразу " братство" вспоминают и славянство))) и веру православную и что вас заставили, а вы не хотели ей ей))))) в 1945 надо было прийти и вычистить всю Европу (вас в том числе) под ноль и еще долг повесить за наши жертвы...и грабить потом нещадно лет триста, чтобы спины ваши не разгибались. А мы опять в "братушки" поверили))))) Вот зря очень.
    А если за самолеты - контракт подписали, надо выполнять.....не выполним - заплатим неустойку....я думаю там все прописано. Если подписан долгосрочный контракт (гарантия читай) и вы его нарушив сорвали гарантии ( помню на этом же ресурсе статью о планах Болгарии отремать двигуны в Польше и словах наших представителей, что вы обнулите этим гаратийное обслуживание отремав на нелицинзированном нами предприятии) то вот вам БОЛТ в обе руки...продолжайте ремать в Польше
  • Овсиговец
    Овсиговец 26 сентября 2020 19:50 Новый
    +1
    Цитата: JD1979
    Цитата: Tagan
    чего вы это взяли? Возможно есть на то причины. Или вы в курсе тонкостей контрактов

    Любой контракт оговаривает сроки, хоть на ремонт, хоть на поставку резиновых изделий, выход за их рамки влечет наложение штрафных санкций, за исключением случаев описанных в разделе - Форс-мажор.
    Чем обернулось нарушение условий договора французами в отношении поставки УДК, я думаю все знают. И ещё не факт, что выплаты, были тяжелее, чем потеря репутации и соответственно потеря контрактов.

    и вы не в курсе тонкостей и он.....я помню на этом ресурсе статью о планах ремонта Болгарией МиГов в Польше и заявления рск МиГ о том, что нарушат этим гарантийное соглашение и РФ снимает в связи с этим всякие обязательства. Видимо сей факт произошел и МиГ отказывается ремонтировать самолеты после нарушения соглашения Болгарией и ремонта на нелецензированных предприятиях Польши. Такой вариант вы не рассматривали?
    1. JD1979
      JD1979 Вчера, 22:16 Новый
      0
      Цитата: Овсиговец
      Такой вариант вы не рассматривали?

      При чем здесь гарантийное обслуживание и ремонт по контракту за деньги? Вы теплое с мягким не путайте. Причем даже гарантийный ремонт может иметь оговоренные сроки.))
  • Ниэль-ле-Кале
    Ниэль-ле-Кале 26 сентября 2020 21:32 Новый
    +4
    Читая комментарии с ужасом вспоминаю что нахожусь на ВОенном Обозрении..
    КОгда то писал что уровнь сравнялся с Яплакал..
    Так уже на Яплакал уровень комментариев выше...
    Куда мы идем то с такими то комментариями?
    Это даже не эмоции--это какие то...
    Ладно. Давайте я начну.
    Болгария выбрала российскую авиастроительную корпорацию "МиГ" для проведения капитального ремонта 15 советских истребителей МиГ-29 до 2022 года. Об этом говорится в документах Министерства обороны Болгарии
    София заявила о необходимости продолжать эксплуатировать советские самолеты после объявления планов купить восемь новых истребителей в одной из стран-членов НАТО.
    И было несколько предложений. Польша/Украина/РФ. Про польский вариант описано. Про Украинский вариант стоило отметить что "Укринмаш" даже подавал в суд за подобный тендер, где безальтернативно выбрали РСК Миг.
    В общем Болгары выбрали Россию для ремонта.
    заказ предусматривает восстановление летной годности 15 истребителей МиГ-29, включая 12 одноместных МиГ-29А и три двухместных учебно-боевых МиГ-29УБ. Планируется, что после завершения работ по контракту корпорация "МиГ" обеспечит ежегодный налет парка 15 МиГ-29 в объеме 1450 часов (1000 часов в год для одноместных истребителей и 450 часов для двухместных) при фиксированной стоимости летного часа. При этом, по крайней мере, 2/3 имеющихся истребителей должны быть постоянно пригодны к полетам. Срок действия рамочного соглашения на реализацию программы – 48 месяцев.
    Вот они подходят к концу. До конца всех сроков еще год.
    1. Gado
      Gado 26 сентября 2020 22:05 Новый
      +3
      Вот вы все правильно поняли. А сверху гопота какая-то собралась, науськивают друг друга, про Гитлера вспомнили, про "Южный поток" и так далее по методичке.
      Знаете, Ниэль-ле-Кале, я тоже в шоке, я на этом сайте уже лет 7. Когда я зарегился здесь, тут писали весьма и весьма адекватные люди, с удовольствием читал комменты некоторых, особенно воевавших людей.
      А потом интерфейс сайта поменяли и как будто и людей поменяли, ну, вы сами почитали выше. Вы статью про упавший украинский самолет почитайте - прямо жуть берет. И вот так и продолжается. Наверное, уже время покидать данный "ресурс" настало, не знаю, поживем - увидим. Всего вам хорошего!
      1. pytar
        pytar Вчера, 13:53 Новый
        -1
        А потом интерфейс сайта поменяли и как будто и людей поменяли, ну, вы сами почитали выше.

        Прогуляйтес из российских инфоресурсов и ваше удивление возрастет до невероятные высоты! Общий /дез/информационны фон у них зашкаливает! Там масированное пропагандисткое воздействие валит изо всех сторон! Северная корея нервно курит в сторонке! Полное отсуствие адекватности, вот и резултат!
  • militarist63
    militarist63 Вчера, 02:44 Новый
    0
    Пущай из НАТО выходють , а там поглядим....! laughing
  • AlexVas44
    AlexVas44 Вчера, 05:13 Новый
    +2
    Цитата: Eskobar
    "Почему им Россия должна МИГи ремонтировать? "

    Бизнес, ничего личного. Хотя три года назад была попытка, я так думаю, установить какое-то подобие приличных отношений.Но не срослось. С другой стороны ,выполнять обязательства - дело чести.
    1. pytar
      pytar Вчера, 13:57 Новый
      -1
      Отношения вполне нормальные. Лучшие, чем у РФ с многих других стран ЕС. yes
  • Мак-Сим
    Мак-Сим Вчера, 07:52 Новый
    -1
    Цитата: likana
    Имея дело с болгарами, необходимо помнить, что, хотя они и считаются славянами, но менталитет у них в основной массе турецкий... Да, имя болгарского министра обороны Красимир. Значения это не имеет, но при подготовке материала следует быть более аккуратным.

    Ну в принципе “каракачаны” считаются наследники греческих пастухов.
    Незнакомые Вы с нашим менталитетом.
    1. likana
      likana Вчера, 21:18 Новый
      0
      Я сказал о болгарах, а не о болгарском министре...жил в Болгарии много лет, знаю язык и историю... Не славяне болгары, кто бы что ни говорил...
  • Мак-Сим
    Мак-Сим Вчера, 08:15 Новый
    0
    Цитата: pytar
    О! Болгары со "шпалами" налетели? Чувствую, землячество на ВО организуется похлеще израильского.

    Нас тут мало, а вас толпами! belay Блин... возникает вопрос!!! laughing

    Так мы все сдесь комиты soldier
    1. pytar
      pytar Вчера, 13:59 Новый
      +1
      Так мы все сдесь комиты

      Даа... прийдется еще одну империю хоронить! what Блин, не дают нам отдохнуть! drinks
      1. Мак-Сим
        Мак-Сим Вчера, 20:47 Новый
        0
        Так мы уже профи в развала всяких империй. Вот Британия уже дала деру. Посмотрим сколько ЕС вааще продержится.
        Ау, русские, не хорите ли взять нас как субект федерции?
  • Мак-Сим
    Мак-Сим Вчера, 08:27 Новый
    +1
    Цитата: Zoldat_A
    И особо хотелось бы выделить вот это - "чтите и бережёте", ...


    Остаемся зиговать
    Кальяны, тверк и фашистские приветствия у Вечного огня
    - https://m.lenta.ru/articles/2016/05/08/ziga/

    И после вот зто Вы запрещаете нам ковырятся в носу?
  • Виктор Ценин
    Виктор Ценин Вчера, 08:54 Новый
    0
    Если Болгария выплатила неустойку за Южный поток, то выплатить им неустойку за движки и аннулировать контракт, совсем нехорошо помогать стране агрессивного НАТО.
  • Александр Баринов
    Александр Баринов Вчера, 09:51 Новый
    -1
    Кто разрешил подписать контракт на ремонт военной техники для ВС страны НАТО?
    Под суд оных.
  • rusich
    rusich Вчера, 10:11 Новый
    0
    А болгары не желают заплатить неустойку за сорванный " Южный поток"
    1. pytar
      pytar Вчера, 13:56 Новый
      -1
      А болгары не желают заплатить неустойку за сорванный " Южный поток"

      Согласные на все 100%! fellow А вот Газпром не согласен! Почему? Поищите мой комент где то выше, с ответ на этот вопрос! bully
    2. багатур
      багатур Вчера, 15:55 Новый
      +1
      ЮП сорвал Газпром ! Не хотели считат с 3 енергопакет ЕС и все! Вот почему проект пошел на...Но конечно, легче все на болгарская голова валит.
  • Andycomm
    Andycomm Вчера, 15:31 Новый
    0
    И еще рашкинисты пущай заплотют, что от турок ихние имериалисты защитили, не спрашивая согласия! Как бы сейчас вольготно пановАлось болгарам в нью-турецкой империи! Подумаешь, что обрезанными и насрозбсмуглыми брунетами, чего бы и не потерпеть чутка, чтоб в рашку не харкануть!
  • impostor
    impostor Вчера, 17:54 Новый
    0
    Алёшу домой верните. Не заслужили вы его. Кувалда Сталина должна быть на его месте.
    1. pytar
      pytar Вчера, 19:53 Новый
      -1
      Алёшу домой верните.

      Алеша в своем доме сидит, на холм Бунадржика, в Пловдиве. Мы его построили на своих денег, он часть болгарского исторического наследия. Вы к него имеете отношение ровно столько, сколько Китай имеет отношение к статую Мао, поставленную гражданину Иванову себя в огороде /Рязанской области/. Или Великобритания к статуйки Байрона, которая у меня на библиотеке стоит. lol
      1. impostor
        impostor Вчера, 20:51 Новый
        -1
        Алеша в сердцах потомков людей, которые столкнулись с ужасом фашистской бойни, а вы, молодой человек, видно, до сих пор и не поняли Смысла Алеши, в Болгарии Русского Солдата, ну да Бог вам Судья.
        1. pytar
          pytar Вчера, 21:44 Новый
          0
          Алеша в сердцах потомков людей, которые столкнулись с ужасом фашистской бойни, а вы, молодой человек, видно, до сих пор и не поняли Смысла Алеши, в Болгарии Русского Солдата, ну да Бог вам Судья.

          Молодой человек, по моим проектам памятники росс. генералов строят. В далеких 70-тых, когда вас вероятно не было на свете, я ставил в первы раз цветы на потстамент Алеши. Для одни он символ победой над фашизма, для других символ тоталитарной эпохи. Мнения разные, но одно точно - вы не имеете никакое право над нашего памятника! От слово совсем!
          1. Комментарий был удален.
            1. pytar
              pytar Вчера, 23:49 Новый
              0
              Я так понимаю, вы мне не верите, не верите..

              Правильно понимаете! Я никакому интернетному impostor -у не верю. yes Более того, я вас считаю обычным провокатором! А знаете почему? Да потому то вы абсолютно ничего не знаете о памятника Алеши, при том так свирепо орете! Проверим? Задам вам несколько элементарные вопроса:
              1.Кто хотел его снести, и какие 2 причины выдавались на этом? А кто его защитил?
              2.Какие общественные мероприятия там проводятся?
              3.Какой его правны статус и кем он гарантирован?
              4.В каком физическом состоянием он сейчас находится? Что важное сделанно в 2019 г. в этой связи?
              Я жду ваши ответы до завтра! Если коректно ответите, сразу станет понятно, что вы провокатор, так как ответы на ети вопросы в дребезги разбивают ваших прежних теззах! А если не ответите, то вы точно провокатор, так как явно ничего о памятника Алеши не знаете! Жду... bully
    2. Gado
      Gado Вчера, 20:23 Новый
      +2
      А вы методичку поменяйте, она у вас неактуальна.
      1. Мак-Сим
        Мак-Сим Вчера, 20:49 Новый
        +1
        Так она у них и не менялась - неблагодарные за 1877-78, всегда против нас воевали и т. д и т. п. Скукотища.
    3. Мак-Сим
      Мак-Сим Вчера, 20:51 Новый
      +1
      Алешу построили болгары в болгарском городе. Свои памятники сначало научитесь сохранять.
      1. impostor
        impostor Вчера, 21:11 Новый
        -1
        Мой памятник, один из миллионов русских памятников, в полном порядке, и он, Слава Творцу, в безопасности от ваших грязных лап, и помни - у нас (миллионов) есть свои сыновья (их тоже миллионы), так что тебе, бандеровская шушара, впору идти в каменоломню и готовить памятники своим неонацистским потомкам. И знаешь еще что, каждый майский месяц, его начало, когда жизнь зарождается в каждом плоде Творца, над моим героическим памятником развевается Знамя Победы, дабы помнили вы червеподобные, Славу и Силу русского оружия.
        1. Мак-Сим
          Мак-Сим Вчера, 22:41 Новый
          +1
          Блин, как много громких слов - Слава, Руское оружие, Творец, Знамя Победы и прочью фи.... чепуху. А может лучше нормально пообщаемся и drinks
          Наши памятники - нам, ваши - вам.
          1. Комментарий был удален.
          2. impostor
            impostor Вчера, 22:46 Новый
            -1
            То что для тебя чепуха, это кошмар, который приснится не ночью
            1. Мак-Сим
              Мак-Сим Сегодня, 06:52 Новый
              0
              У меня крепкий и спокойный сон. Да и в моем возросте кошмаром не напугаеш.
          3. impostor
            impostor Вчера, 22:54 Новый
            -1
            А ты, максим, что ты сделал для человечества? Какие высокие слова могут произнести те, кто после тебя? Или только плюнуть?
            1. Мак-Сим
              Мак-Сим Сегодня, 06:54 Новый
              0
              Для меня высокие слова может сказать вся моя семья - и зто вполне достаточно. У нас заниматся словоблудием не принято.