Болгария требует от России выплатить неустойку за истребители МиГ-29

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Самолеты получили новые боевые возможности – расширенный арсенал возможных боеприпасов, увеличенную точность поражения и дистанцию поражения наземных целей