Болгария требует от России выплатить неустойку за истребители МиГ-29

Россия медлит исполнять контракт, предусматривающий ремонт болгарских истребителей МиГ-29, в связи с чем София предупреждает Москву о необходимости выплаты неустойки.
Об этом сообщается в болгарской прессе, включая MediaPool.
По одному из контрактов мы уже требовали выплатить неустойку, но по-прежнему имеются задержки по другому соглашению […] Есть проблемы c МиГ-29, в которых виновен российский завод
- сообщил министр обороны Касимир Каракачанов.
Соглашение о ремонте и техническом обслуживании 15 МиГ-29 было подписано три года назад. На эти цели выделено 48 млн. долл. Как пояснил Каракачанов, проведение работ возможно только в России. Расположенный в Польше завод имеет лицензию, которая разрешает ремонт лишь своей техники. Об этом пишет болгарское издание "Факты".
Так что мы в состоянии купить двигатели [видимо, в Польше], но мы не можем их там отремонтировать
- пояснил министр.
С его слов, Болгария нуждается в МиГ-29, пока не будут поставлены американские истребители F-16.
Как он указал, на фоне задержек со стороны России, белорусы успешно выполняют возложенные на них работы: «по ремонту CУ-25 нет никаких проблем». Согласно сообщению Минобороны, 21 и 22 сентября в Болгарию были доставлены два штурмовика Су-25, прошедшие капитально-восстановительный ремонт на 558-м АРЗ в Барановичах.
Самолеты получили новые боевые возможности – расширенный арсенал возможных боеприпасов, увеличенную точность поражения и дистанцию поражения наземных целей
- говорится в заявлении Минобороны.