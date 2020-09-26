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Два корабля НАТО покинули акваторию Чёрного моря

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Два корабля НАТО покинули акваторию Чёрного моря

Корабли НАТО начинают покидать акваторию Черного моря. Как сообщают стамбульские информационные порталы, вслед за французским разведывательным кораблем Dupuy de Lome ("Дюпюи-де-Лом") через проливы проследовал быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma.


Большой разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Черное море девять дней назад и находился в акватории, наблюдая за российскими стратегическими КШУ "Кавказ-2020". Корабль используется для ведения радиоэлектронной разведки в интересах Управления военной разведки Франции (DRM).

Быстроходный американский траспортно-десантный корабль USNS Yuma вошел в Черное море 16 сентября и сразу же направился в Румынию, доставив туда первую партию американских комплексов противоракетной обороны Patriot. После разгрузки в Румынии, корабль отправился в Грузию, где посетил порт Батуми. Был ли доставлен туда какой-то груз - неизвестно.

В настоящее время в Черном море продолжают оставаться эсминец УРО USS Roosevelt (DDG-80) ВМС США и разведывательный корабль HMS Enterprise Британского Королевского флота.

Ранее заявлялось, что американский эсминец может присоединиться к проводимым Украиной учениям "Объединенные усилия-2020".


Использованы фотографии:
http://www.korabli.eu/
13 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B 26 сентября 2020 07:41 Новый
    0
    Два ушли - два войдут!
    Однако - РОТАЦИЯ!
    1. Бородач
      Бородач 26 сентября 2020 08:07 Новый
      +8
      Семь футов воды над клотиком drinks
      1. Victor_B
        Victor_B 26 сентября 2020 08:09 Новый
        +2
        Цитата: Бородач
        Семь футов воды над клотиком drinks

        Не согласен!
        Надо больше!
        Иначе "купцы" будут за мачты цепляться.
  2. mark1
    mark1 26 сентября 2020 07:48 Новый
    +1
    Неужели на входе (выходе) в Босфорский пролив не осталось мин от первой мировой?!
    1. ROSS 42
      ROSS 42 26 сентября 2020 08:00 Новый
      +1
      Цитата: mark1
      Неужели на входе (выходе) в Босфорский пролив не осталось мин от первой мировой?!

      Там ещё и японские камикадзе плавают... lol
      1. mark1
        mark1 26 сентября 2020 08:03 Новый
        0
        Дай то бог (японский) - будем надеяться, что не к верху пузом.
  3. Симон
    Симон 26 сентября 2020 08:01 Новый
    +3
    Да натовцы видимо пока не понимают, что Черное море для них - это мешок, с которого можно и не выбраться, а лечь на дно моря. Ихний вояж нас не пугает! wink
    1. mat-vey
      mat-vey 26 сентября 2020 08:06 Новый
      -1
      Цитата: Симон
      Да натовцы видимо пока не понимают, что Черное море для них - это мешок, с которого можно и не выбраться, а лечь на дно моря. Ихний вояж нас не пугает! wink

      Они просто "на практике знакомятся с местностью" ...
    2. eklmn
      eklmn 26 сентября 2020 21:32 Новый
      0
      “ Ихний вояж нас не пугает! ”
      Зато ваш бронепоезд на запасном пути очень их напугал - убрались, как видите!
  4. Керенский
    Керенский 26 сентября 2020 09:51 Новый
    0
    корабль отправился в Грузию, где посетил порт Батуми. Был ли доставлен туда какой-то груз - неизвестно.

    У нас разведка кончилась? Или наоборот, - научились всё сразу в СМИ не сливать?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 26 сентября 2020 10:03 Новый
      -1

      Керенский (Кирилл)
      Сегодня, 09:51
      0
      корабль отправился в Грузию, где посетил порт Батуми. Был ли доставлен туда какой-то груз - неизвестно.

      У нас разведка кончилась? Или наоборот, - научились всё сразу в СМИ не сливать?
      Предполагаю, что на нужный стол легли соответствующие документы, и в нужный комп забита инфа о грузе.
  5. sharp-lad
    sharp-lad 26 сентября 2020 21:35 Новый
    -1
    Пора России и Китаю озаботиться свободой судоходства у берегов залужии, а заодно погонять матрасных пиратов!
  6. Чарик
    Чарик Вчера, 12:11 Новый
    0
    Так вроде на учениях официально французики были,в каком-то репортаже интервью давал военный Жорима тужур месье laughing ,по-хорошему надо бы тоже энтот кораблик про-Электронить