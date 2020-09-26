Два корабля НАТО покинули акваторию Чёрного моря

Корабли НАТО начинают покидать акваторию Черного моря. Как сообщают стамбульские информационные порталы, вслед за французским разведывательным кораблем Dupuy de Lome ("Дюпюи-де-Лом") через проливы проследовал быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma.
Большой разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Черное море девять дней назад и находился в акватории, наблюдая за российскими стратегическими КШУ "Кавказ-2020". Корабль используется для ведения радиоэлектронной разведки в интересах Управления военной разведки Франции (DRM).
Быстроходный американский траспортно-десантный корабль USNS Yuma вошел в Черное море 16 сентября и сразу же направился в Румынию, доставив туда первую партию американских комплексов противоракетной обороны Patriot. После разгрузки в Румынии, корабль отправился в Грузию, где посетил порт Батуми. Был ли доставлен туда какой-то груз - неизвестно.
В настоящее время в Черном море продолжают оставаться эсминец УРО USS Roosevelt (DDG-80) ВМС США и разведывательный корабль HMS Enterprise Британского Королевского флота.
Ранее заявлялось, что американский эсминец может присоединиться к проводимым Украиной учениям "Объединенные усилия-2020".