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Борелль напомнил Зеленскому, что ЕС не является банкоматом для Украины

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Борелль напомнил Зеленскому, что ЕС не является банкоматом для Украины

Евросоюз - не благотворительная организация и не будет банкоматом для Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Заявление размещено на сайте представительства.


Боррель заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ЕС не является благотворительной организацией и банкоматом для Украины, экономическую ситуация в стране должны исправить сами украинцы.

Как я сказал президенту, Европейский союз — это не благотворительная организация и не банкомат: наилучший вариант для нас поддержать Украину — это помочь в реформировании страны. Но только сами украинцы могут провести эти реформы

- написал Боррель.

По его словам, социально-экономическая ситуация на Украине в последнее время значительно ухудшилась, ВВП страны на фоне коронавируса упал на 11,4% во втором квартале этого года. Украине необходимы реформы, темпы реализации планов Зеленского упали.

Боррель похвалил Зеленского за принятый закон о земле и за закон о банковской деятельности и напомнил, что на этом останавливаться не нужно, а необходимо проводить больше реформ, в чем Европа обязательно поможет.

Ранее в Киеве заявили, что рассчитывают до конца года получить 3,5 млрд. долларов от МВФ, до млрд. долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.
117 комментариев
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов 26 сентября 2020 08:34 Новый
    +30
    Запад это не добрый русский Ваня, он просто так ничего никому не даёт.
    1. cniza
      cniza 26 сентября 2020 08:38 Новый
      +21
      Цитата: Федор Соколов
      Запад это не добрый русский Ваня, он просто так ничего никому не даёт.


      Угу , ещё три шкуры сдерут.
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15 26 сентября 2020 08:40 Новый
        +11
        "Дружба - дружбой, а денежки врозь!" yes
        1. Федор Соколов
          Федор Соколов 26 сентября 2020 08:43 Новый
          +18
          Руководство стран ЕС в процессе делёжки европейского бюджета готовы глотки друг другу перегрызть, а тут ещё какая-то Украина стоит с протянутой рукой.
          1. krot
            krot 26 сентября 2020 12:38 Новый
            +4
            Ранее в Киеве заявили, что рассчитывают до конца года получить 3,5 млрд. долларов от МВФ, до млрд. долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

            Наивные шумеры))) А вот некоторые белорусы тоже верят в Европу, что станут им банкоматом..
        2. cniza
          cniza 26 сентября 2020 08:44 Новый
          +16
          Цитата: СРЦ П-15
          "Дружба - дружбой, а денежки врозь!" yes


          Там принцип неизменный - сначала мы скушаем твоё , а потом каждый своё...
          1. Бородач
            Бородач 26 сентября 2020 09:44 Новый
            +8
            Идите лесом, попрошайки. А черноземчик за копейки Запад так и быть выкупит.
            1. cniza
              cniza 26 сентября 2020 11:57 Новый
              +3
              Заберет все за долги , ещё и должны останутся.
            2. orionvitt
              orionvitt 26 сентября 2020 14:29 Новый
              0
              Цитата: Бородач
              А черноземчик за копейки Запад так и быть выкупит

              Сдается мне, что земелька (как впрочем и всё остальное), уже давно продана и куплена. А пресловутый "закон о земле", нужен исключительно для легитимизации сего факта.
            3. ТермиНахТер
              ТермиНахТер 26 сентября 2020 15:45 Новый
              0
              Формально он его уже выкупил. Закон о рынке земли уже принят, теперь для крестьян ввели налог на землю, который для простого селянина - просто неподъемный. Осталось подождать, когда они массово начнут продавать землю. Не исключено, что примут еще какой-нибудь закон, чтобы ускорить процесс
          2. venik
            venik 26 сентября 2020 12:47 Новый
            +3
            Цитата: cniza
            Там принцип неизменный - сначала мы скушаем твоё , а потом каждый своё...

            =======
            good Верно! Как сказал один мой знакомый (на корпоративном банкете): "Начинать нужно с дальнего (от тебя) конца стола! То, что рядом - потом успеешь скушать!" laughing
            1. cniza
              cniza 26 сентября 2020 13:14 Новый
              +4
              Да принцип тот же , а потом тебя ещё и задвинут за край "стола". yes
          3. Rage66
            Rage66 26 сентября 2020 16:56 Новый
            +3
            Нам с вами по четыре тысячи, Остап Ибрагимович, а Балаганову две... Он и на две не наработал wassat
      2. халпат
        халпат 26 сентября 2020 08:43 Новый
        +12
        Цитата: cniza
        Цитата: Федор Соколов
        Запад это не добрый русский Ваня, он просто так ничего никому не даёт.


        Угу , ещё три шкуры сдерут.

        Скакунам недодали!! Нуланд раздавала только печенье, а варенье-то нет!!
        Вот они требуют справедливости laughing
        1. cniza
          cniza 26 сентября 2020 08:46 Новый
          +12
          Они ещё за эти печеньки будут расплачиваться очень долго.
          1. халпат
            халпат 26 сентября 2020 08:55 Новый
            +10
            Цитата: cniza
            Они ещё за эти печеньки будут расплачиваться очень долго.

            Ну вот пусть и белоруссы посмотрят/послушают в очередной раз.
            1. taiga2018
              taiga2018 26 сентября 2020 09:25 Новый
              +7
              Цитата: халпат
              Ну вот пусть и белоруссы посмотрят/послушают в очередной раз.

              Да уж,а ведь самая известная в мире домохозяйка раскатала губу на 4 лярда евро помощи от ЕС...Тут верной украинской псине денег не дают,а ещё какая то Беларусь...
              1. tralflot1832
                tralflot1832 26 сентября 2020 09:35 Новый
                +6
                У меня есть подозрение что Гуайдиха получит 4 лярда от ЕС,когда Украина начнет гасить свои долги перед европой.Так что Гуайдиха жди или едь к Зеле ,уговаривай чтоб долги отдавал,дави на украинскую совесть! tongue
                1. taiga2018
                  taiga2018 26 сентября 2020 09:42 Новый
                  +4
                  Цитата: tralflot1832
                  украинскую совесть!

                  Как бы украинцы не пытались намекать на свое древнее происхождение,но у меня есть стойкое подозрение,что когда Бог наделял народы совестью украинцев ещё не было и в помине...
                  1. sergo1914
                    sergo1914 26 сентября 2020 09:54 Новый
                    +3
                    Цитата: taiga2018
                    Цитата: tralflot1832
                    украинскую совесть!

                    Как бы украинцы не пытались намекать на свое древнее происхождение,но у меня есть стойкое подозрение,что когда Бог наделял народы совестью украинцев ещё не было и в помине...


                    Были. Они в другой очереди стояли.
                    1. orionvitt
                      orionvitt 26 сентября 2020 14:33 Новый
                      +1
                      Цитата: sergo1914
                      Были. Они в другой очереди стояли

                      Скажите ещё за умом laughing Скорее всего за горилкой и салом, которые заменили им национальную культуру.
                  2. tralflot1832
                    tralflot1832 26 сентября 2020 10:02 Новый
                    +2
                    Да какая там украинская совесть,я про 95 квартал намикаю. hi
            2. cniza
              cniza 26 сентября 2020 11:20 Новый
              +2
              Цитата: халпат
              Цитата: cniza
              Они ещё за эти печеньки будут расплачиваться очень долго.

              Ну вот пусть и белоруссы посмотрят/послушают в очередной раз.


              Смотрят видят , но с упорством некоторые хотят прыгнуть на эти же грабли.
            3. orionvitt
              orionvitt 26 сентября 2020 14:31 Новый
              0
              Цитата: халпат
              Ну вот пусть и белоруссы посмотрят/послушают в очередной раз.

              Вы ничего не понимаете. В белоруссии другое, понимать надо. laughing
          2. AML
            AML 26 сентября 2020 10:53 Новый
            +3
            Да тут впору уже и рекорд регистрировать, как самое дорогое печенье в мире. Чем не повод для радости
      3. Теренин
        Теренин 26 сентября 2020 16:09 Новый
        +2
        Но только сами украинцы могут провести эти реформы - написал Боррель.

        Борель, ты ненормальный или москальfool , как можно проводить реформы, когда скачи в самом разгаре? А, остановится пока не могут no
    2. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер 26 сентября 2020 08:45 Новый
      +10
      Европейский союз — это не благотворительная организация и не банкомат

      Это не те слова, которые хотел услышать президент самостийной державы.
      И хорошо, что добрый русский Ваня больше не содержит на прямую, этот симулякр под названием Украина.
    3. sergo1914
      sergo1914 26 сентября 2020 09:56 Новый
      +4
      Цитата: Федор Соколов
      Запад это не добрый русский Ваня, он просто так ничего никому не даёт.


      Не. Слупить по легкому можно. Но один раз. Потом отчетность, приведи друга, где акция... Кое кто просек тему.
    4. Гиперион
      Гиперион 26 сентября 2020 11:06 Новый
      +3
      ЕС не является благотворительной организацией и банкоматом для Украины, экономическую ситуация в стране должны исправить сами украинцы.

    5. Пленник
      Пленник 26 сентября 2020 11:30 Новый
      +1
      Он и не просто не даст. Даст конфетку, а десять отберет. А уходя и первую обратно заберет. winked
    6. Incvizitor
      Incvizitor 26 сентября 2020 13:18 Новый
      0
      404 это труп в состоянии постоянной клинической смерти, который существует только за счёт миллиардов ЕС не давать миллиарды-отключить этот труп от жизнеобеспечения.
    7. ТермиНахТер
      ТермиНахТер 26 сентября 2020 14:22 Новый
      0
      В данном конкретном случае, Гейропа не то что не дает, а даже забирает и запрещает. При это, усиленно делая вид, что она "вообще не при делах", к тому, что творится в бандерлянде, начиная с 2014 года. А вообще, нехороший сигнал для куевских скакунов, дядя не какой-то там депусрат польского и литовского сейма, чьи слова - пустое сотрясение воздухов, это один из людей, принимающих решения.
    8. ЯсеньПосейдонов
      ЯсеньПосейдонов 26 сентября 2020 17:00 Новый
      0
      Деньги давали, пока была надежда базу НАТО в Крыму построить. Но когда добрый русский Ваня дал понять, что тут без вариантов и обсуждать нечего, ЕС и стал банкомат прикрывать.
  2. Victor_B
    Victor_B 26 сентября 2020 08:36 Новый
    +6
    Ничего личного...
    В общем, уважаемый Зеленский, - хавальник закройте!
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер 26 сентября 2020 09:10 Новый
      +6
      "Уважаемый" я бы взял в кавычки, а так всё верно. hi
  3. cniza
    cniza 26 сентября 2020 08:37 Новый
    +10
    Евросоюз - не благотворительная организация и не будет банкоматом для Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.


    Ой , а вы же им так обещали , так обещали...
    1. Reptiloid
      Reptiloid 26 сентября 2020 10:12 Новый
      +3
      Цитата: cniza
      .....Ой , а вы же им так обещали , так обещали...
      Ну да! Развод на чувствах! Пора и одуматься! Сколько можно мечтать о халяве?
      1. rocket757
        rocket757 26 сентября 2020 10:43 Новый
        +3
        Привет Дмитрий soldier
        Вопрос старый, как мир.
        Скажи мне кто твой друг?
        До скакуасов это никак не дошло.
        1. Reptiloid
          Reptiloid 26 сентября 2020 11:30 Новый
          0
          С добрым утром, Виктор! hi
          Цитата: rocket757
          .....До скакуасов это никак не дошло.
          Я уже лет 10 думаю, что должны они понять, ведь есть же там умные и понимающие ситуацию люди....Ведь ясно ,что ЕС не собирается ....
          1. rocket757
            rocket757 26 сентября 2020 14:14 Новый
            +1
            Бал правя .... отнюдь не там, наместе.
            Дошло, не дошло, та компашка, которая присосалась к власти, сейчас да и раньше, сделает шо им скажут, за подписку малую или побольше. Вот и всё.
            1. Reptiloid
              Reptiloid 26 сентября 2020 15:53 Новый
              +1
              Цитата: rocket757
              ......компашка, которая присосалась к власти, сейчас да и раньше, сделает шо им скажут, за подписку малую.....
              это так.Население страны уменьшается
              1. rocket757
                rocket757 26 сентября 2020 16:06 Новый
                +1
                Многие ищут лучший доли на стороне.
                Ничего неожиданного в том нет.
          2. orionvitt
            orionvitt 26 сентября 2020 14:44 Новый
            +1
            Цитата: Reptiloid
            ведь есть же там умные и понимающие ситуацию люди...

            Есть, без сомнения. Только делятся на две категории. От одной ничего не зависит, а другая, "думает и понимает" исключительно в свой карман. И плевать на принципы и украину. Остальное большинство, просто тупое стадо с промытыми мозгами. Живущее лозунгами и гипертрофированным самомнением, до сих пор мечтающее о "европейских ништяках".
      2. cniza
        cniza 26 сентября 2020 12:01 Новый
        +3
        Цитата: Reptiloid
        Цитата: cniza
        .....Ой , а вы же им так обещали , так обещали...
        Ну да! Развод на чувствах! Пора и одуматься! Сколько можно мечтать о халяве?


        К сожалению , нечем и некому там думать , думают только о сегодня и о кармане.
        1. Reptiloid
          Reptiloid 26 сентября 2020 12:05 Новый
          +3
          Ну да! Типа, деток заманили в дремучий лес ночью, и бросили. request request А теперь:
          .....украинцы сами.....
          1. cniza
            cniza 26 сентября 2020 12:12 Новый
            +3
            Не они не могут по другому , они хотят что бы варенички сами в рот залетали...
            1. Reptiloid
              Reptiloid 26 сентября 2020 15:44 Новый
              +1
              Цитата: cniza
              Не они не могут по другому , они хотят что бы варенички сами в рот залетали...

              Это надо постараться, загипнотизировать эти варенники , этому учиться надо. А нелегко---fool
              1. cniza
                cniza 26 сентября 2020 17:34 Новый
                +3
                А вот учиться они не очень хотят , хотят все и сразу...
      3. orionvitt
        orionvitt 26 сентября 2020 14:40 Новый
        +1
        Цитата: Reptiloid
        Сколько можно мечтать о халяве?

        Не поверите, до сих пор некоторые верят в "триллионы" гетьмана Полуботка. Главное доказать банку англии, что они есть. На каждого украинца по 33 кг золота. Вот тогда украина и заживёт. В Европу примут на равных. Ничего делать не надо будет, только ешь и пей. И на Россию очередные санкции накладывай. laughing
        1. Reptiloid
          Reptiloid 26 сентября 2020 15:41 Новый
          +1
          ....на каждого.....33кг золота.....
          wink laughing сами понимаете, кто же откажется от такого? Волшебные цифры, волшебного драгоценного металла request вот только чуть подождать надо......
    2. rocket757
      rocket757 26 сентября 2020 10:41 Новый
      +3
      Привет soldier
      Гейропейские и другие, прощают украйным всё, даже свои обещания.
      Не новость, в общем то.
      1. Reptiloid
        Reptiloid 26 сентября 2020 11:36 Новый
        +2
        Цитата: rocket757
        .....Гейропейские и другие, прощают украйным всё, даже свои обещания......
        наконец-то сказали им открытым текстом, что не банкомат, у них вот ещё недобалты милостыню ждут.
      2. cniza
        cniza 26 сентября 2020 12:00 Новый
        +3
        Цитата: rocket757
        Привет soldier
        Гейропейские и другие, прощают украйным всё, даже свои обещания.
        Не новость, в общем то.


        Приветствую! hi
        Там вся веселуха впереди , они заберут все земли ( чернозем ) за долги и ещё Украина останется должна.
        1. rocket757
          rocket757 26 сентября 2020 14:20 Новый
          +1
          Со стороны не всегда виднее, но некоторые выводы сделать можно и они не будут шибко ошибочными.
          Разводят население как лохов ... а руководящие, четко на зарплате сидят, да самые ушлые ещё и на карман имеют отовсюду, куда доберутся.
          1. Reptiloid
            Reptiloid 26 сентября 2020 15:35 Новый
            +1
            Виктор, так сколько лет прошло, обещанного от ЕС результата нет, неужели ведутся на разговоры об "ахрессоре" recourse
            1. rocket757
              rocket757 26 сентября 2020 15:39 Новый
              +1
              Гейропейские давно уже поняли, что этот чумудан без ручки, да и развернутся, остатки от туда выгрести, кто ж им даст .... но, "братец из за океяном" умелый мативатор, есть у него чем на неверных/неуступчевых надавить, если что.
              1. Reptiloid
                Reptiloid 26 сентября 2020 16:07 Новый
                +1
                Цитата: rocket757
                ..... "братец из за океяном" умелый мативатор, есть у него чем на неверных/неуступчевых надавить, если что.
                ну да! Вражье окружение вокруг России стараются сформировать.
          2. cniza
            cniza 26 сентября 2020 17:31 Новый
            +4
            Цитата: rocket757

            Разводят население как лохов ... а руководящие, четко на зарплате сидят, да самые ушлые ещё и на карман имеют отовсюду, куда доберутся.


            Тащат все по карманам , не думая о том , что будет завтра...
            1. rocket757
              rocket757 26 сентября 2020 17:44 Новый
              +2
              Ушлые робята только о своём будущем и думают!
              Вопрос в том, кто и как на них со стороны смотрит и какие выводы/действия делает?
              1. cniza
                cniza 26 сентября 2020 17:46 Новый
                +3
                Мне очень тяжело сказать о чем они думают , но со стороны кажется , что они живут по принципу последнего дня...
                1. rocket757
                  rocket757 26 сентября 2020 17:54 Новый
                  +1
                  По настоящему там мутят несколько человиков ..... остальные просто балласт, массовка.
                  1. cniza
                    cniza 26 сентября 2020 18:10 Новый
                    +4
                    Так всегда так , кучка рулит , а остальные расплачиваются.
                2. Reptiloid
                  Reptiloid 26 сентября 2020 19:16 Новый
                  +2
                  Цитата: cniza
                  Мне очень тяжело сказать о чем они думают , но со стороны кажется , что они живут по принципу последнего дня...

                  Я тоже это замечал. К сожалению, не тольао они
                  1. cniza
                    cniza 26 сентября 2020 20:43 Новый
                    +4
                    С другой стороны , мы же понимаем , что потом это все повиснет на нас ...
                    1. Reptiloid
                      Reptiloid 26 сентября 2020 20:58 Новый
                      +1
                      Цитата: cniza
                      С другой стороны , мы же понимаем , что потом это все повиснет на нас ...

                      И это повиснет на нас, и ещё другое что -либо.
                      1. cniza
                        cniza 26 сентября 2020 21:00 Новый
                        +3
                        Они наши соседи , да и родственные связи такие же как внутри у нас . так что разгребать придется...
                      2. Reptiloid
                        Reptiloid Вчера, 02:26 Новый
                        +1
                        На самом деле, всё очень непросто может быть в отношениях. Кто-то из камрадов здесь писал, что родственники оттуда им звонят и оскорбляют каждую неделю. Да и знакомая украинская сеиья, граждане России, как были раньше граждане СССР----отдалились и там произошёл разлад из-за ЛДНР.
                        Насколько будут готовы к изменениям все .......
  • tralflot1832
    tralflot1832 26 сентября 2020 08:43 Новый
    +5
    Да не может быть,Зю раздевайся пора долги отдавать.Европе на арабов деньги нкжны,ны не хотят они работать хоть ты тресни.Размножаться у них только хоршо получается.Порох с утра хихикнул,а я тут не причем. good hi
  • prior
    prior 26 сентября 2020 08:43 Новый
    +6
    Украина - потенциальный "труп".
    Реформы на "кладбище"?
    Боррель не болтай глупостями.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova 26 сентября 2020 08:46 Новый
      +2
      ходячий мертвец, но еще может укусить
      1. prior
        prior 26 сентября 2020 08:47 Новый
        +2
        К "стоматологу"! Срочно!
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova 26 сентября 2020 08:54 Новый
          +2
          вы о чем??? зачем трупу стоматолог?
          1. prior
            prior 26 сентября 2020 08:59 Новый
            +8
            Вырвать гнилые ядовитые "корни" национализма, фашизма и русофобии.
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova 26 сентября 2020 10:23 Новый
              +1
              тут не стоматолог нужен))) а шахтер с отбойным молотком, только он сможет правильно вырвать))))
  • Avior
    Avior 26 сентября 2020 08:50 Новый
    0
    Правильно сказал.
    ЕС требует идти по пути реформирования экономики в сторону большей эффективности.
    То что ВВП просел из за короновируса- он у многих просел, а вот то что реформировать экономику нужно- это от короновируса не зависит.
    1. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович 26 сентября 2020 08:57 Новый
      +6
      Цитата: Avior
      ЕС требует идти по пути реформирования экономики в сторону большей эффективности.

      Что Украиной было сделано для этого за минувшие пять лет?
    2. Dart2027
      Dart2027 26 сентября 2020 09:23 Новый
      +7
      Цитата: Avior
      ЕС требует идти по пути реформирования экономики в сторону большей эффективности.

      Угу. В Берлине и Париже вот прямо-таки мечтают создать себе конкурента. Единственные реформы, которые нужны ЕС это те которые идут на пользу их боссам. Ничего личного, только бизнес.
      1. Avior
        Avior 26 сентября 2020 17:02 Новый
        0
        Конкурентом Берлину и Парижу да в самом идеальном для Украины случае она станет очень не скоро. сильно очень.
        ЗЫ Правда, с другой стороны, кто видел тридцать лет назад в Китае конкурента США?
        1. Dart2027
          Dart2027 26 сентября 2020 17:37 Новый
          0
          Цитата: Avior
          кто видел тридцать лет назад в Китае конкурента США

          Вот поэтому в Европе и не станут наступать на те же грабли. Ничего ей в ЕС не светит.
    3. orionvitt
      orionvitt 26 сентября 2020 14:54 Новый
      0
      Цитата: Avior
      а вот то что реформировать экономику нужно- это от короновируса не зависит

      Вы это расскажите мировому локомотиву экономики, то есть США. Реформы в экономике тем действенней, чем она дальше от мировой. Глобализация однако. Американские банки чихнут, так весь мир лихорадит, никакие реформы не помогут. А что касается украины, так об экономике, это не про неё. Там такого слова уже не помнят. Спросите Зеленского, или любого депутата рады, о экономике, так он будет долго смотреть на вас с искреннем недоумением в глазах.
  • Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович 26 сентября 2020 08:54 Новый
    +10
    Запад даёт Украине 10 млрд. для того чтоб потом забрать у неё 100, а не наоборот.
  • andrewkor
    andrewkor 26 сентября 2020 08:54 Новый
    +4
    Функция банкомата позволить снять со счёта на карте Nную сумму!
    А если на счёте нэма грошей то железняка вежливо пошлет Вас лесом!
    1. orionvitt
      orionvitt 26 сентября 2020 14:58 Новый
      0
      Цитата: andrewkor
      А если на счёте нэма грошей то железняка вежливо пошлет Вас лесом!

      Есть такое понятие, как "Овердрафт". Вот только отдавать всё равно надо. Видно украина так уже всех достала, что и эту услугу ей отключили. laughing
  • APASUS
    APASUS 26 сентября 2020 08:56 Новый
    +5

    Евросоюз - не благотворительная организация и не будет банкоматом для Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Тем самым Жозеп Боррель нанес оскорбление всем евроинтеграторам Украины ,именно на вечную халяву был расчет ,начиная с Ющенко !
  • Alien From
    Alien From 26 сентября 2020 09:06 Новый
    +4
    Боюсь до вороватых небратьев этот посыл не дойдёт...
  • HAM
    HAM 26 сентября 2020 09:09 Новый
    +5
    Какой то дженеральь с украины давеча глаголил, что Россия останется без штанов.....а с самих уже трусы снимают,там и до шкуры недалеко...
  • Стройбат запаса
    Стройбат запаса 26 сентября 2020 09:16 Новый
    +8
    Что мне нравится: своими требованиями уничтожили экономику украины, а теперь говорят, что украина должна сама восстановить экономику, но требуют документами уничтожить то, что еще осталось. И каким "ту-ту" надо быть, чтоб верить этим недоделкам?
  • Петроградец
    Петроградец 26 сентября 2020 09:28 Новый
    +2
    Ну вот обидели дитятек теперь на украине надо срочно вводить санкции против европыа г-ну боррелю и его семье запретить въезд на украину до конца времен
  • Керенский
    Керенский 26 сентября 2020 09:29 Новый
    +4
    Как ласково кредиты обозвали помощью и как быстро прижилось!
    "Сосед выручай! Займи до получки.." работает, когда в день зарплаты сосед к тебе сам заходит долг вернуть и поблагодарить... В противном случае, "сосед" ищет следующего доброго человека... И так, пока не становится должен всему дому....
  • Егоза
    Егоза 26 сентября 2020 09:38 Новый
    +6
    С сайта МИД Евросоюза пропала фраза о том, что «Европа — не банкомат и не благотоворительный фонд» для Украины, которую главный дипломат ЕС Жозеп Боррель адресовал президенту «незалежной» Владимиру Зеленскому.

    Источник: https://rusvesna.su/news/1601066099
    Ага! Чтобы остальные дурачки не прочитали и не поняли, что их за дураков держат. Вот в Белоруссии эту фразу надо прямо на баннеры водрузить. Может задумаются.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 26 сентября 2020 09:45 Новый
      +4

      Егоза (Елена)
      Сегодня, 09:38
      НОВЫЙ
      0
      С сайта МИД Евросоюза пропала фраза о том, что «Европа — не банкомат и не благотоворительный фонд» для Украины, которую главный дипломат ЕС Жозеп Боррель адресовал президенту «незалежной» Владимиру Зеленскому.

      Источник: https://rusvesna.su/news/1601066099
      Ага! Чтобы остальные дурачки не прочитали и не поняли, что их за дураков держат. Вот в Белоруссии эту фразу надо прямо на баннеры водрузить. Может задумаются.
      Елена, hi ! В Белоруссии всё прекрасно понимают. Идёт война на выживание республики. Очень многое теперь зависит от Рыгоровича. Если и дальше будет мять под собой два, а то и три стула, значит будут под эуропой, см. меркиатосами, а эти уж своё не упустят.
  • a.s.zzz888
    a.s.zzz888 26 сентября 2020 09:40 Новый
    +3
    Украине необходимы реформы, темпы реализации планов Зеленского упали.
    А они у него были?! laughing, кроме разводить ещё большую русофобию?
    1. Кот_Кузя
      Кот_Кузя 26 сентября 2020 09:55 Новый
      +3
      Планы у Зе и его компашки были. Да еще какие планы! Целый мешок первосортного, ароматного, бьющего в голову плана!
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 26 сентября 2020 09:57 Новый
        +1

        Кот_Кузя (Кузьма Кузьмич)
        Сегодня, 09:55

        0
        Планы у Зе и его компашки были. Да еще какие планы! Целый мешок первосортного, ароматного, бьющего в голову плана!
        Таки да, судя по его закидонам планЫ у него присутствуют. wink
  • Pamir
    Pamir 26 сентября 2020 09:50 Новый
    +3
    Ну вот на тебе,а как же громкие лозунги со стороны еврокоммисаров да еврогауляйтеров во время майдана были?А где ж помимо демократии,вывод Украины на европейский уровень жизни обычных граждан?Где хоть одно предприятие на Украине и для украинцев хоть от одного евроконцерна построено за семь лет?
    Вот оно двуличное лицемерие в чистом виде.А что теперь украинцам удивлятся,они ж с катрюльками на головах и с "пулей в головах" туда стремились,Эуропа это ж их путеводитель.А теперь и получают БЛА-БЛА-БЛА!БЛА-БЛА-БЛА! .Ледяной бесконечный душ.Никто украинцев на содержание брать не хочет.ВВП еще в 2014г сказал,"За свои счета,отныне платит каждый сам".
  • Вихорь
    Вихорь 26 сентября 2020 10:02 Новый
    +3
    Зеля, как опытный сутенёр продаёт Евросоюзу бедную Вукраину раз за разом, по мере поступления налички...
    1. Васян1971
      Васян1971 26 сентября 2020 20:17 Новый
      0
      Цитата: Вихорь
      Зеля, как опытный сутенёр

      И где только успел опыта этого набраться?
      1. Вихорь
        Вихорь Вчера, 07:16 Новый
        0
        В сериале "Слуга народа".
  • Pamir
    Pamir 26 сентября 2020 10:04 Новый
    +4
    Уважаю,хоть один Боррель,сказал уже в лоб,-"Украинцы и в частности вы господин Зеленский,идите на Х...!В общем свои финансовые проблемы,решайте сами","проблемы с ЛДНР тоже!"
    "По остальным вопросам,милости просим,чем сможем, усей Эуропой поможем".
  • ASAD
    ASAD 26 сентября 2020 10:09 Новый
    +2
    Будут болтаться на грани дефолта,как ,,добро,, в проруби! Но утонуть не дадут,, партнёры,, чтоб Россия не забрала.
    1. Rage66
      Rage66 26 сентября 2020 11:10 Новый
      +2
      Гумпомощь им в помощь... Сухое молоко и шпроты.
  • Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев 26 сентября 2020 10:18 Новый
    +2
    Как, еще нужны реформы? Какие? Закрыть оставшиеся заводики и обязать всех укераинцев при виде есовца делать "ку"?
  • maktub
    maktub 26 сентября 2020 10:45 Новый
    +1
    ЕС "взбеленились" из-за закона "о поддержке отечественной промышленности",т.н протекционизме.
  • Викторио
    Викторио 26 сентября 2020 10:49 Новый
    +1
    Ране в Киеве заявили, что рассчитывают до конца года получить 3,5 млрд. долларов от МВФ, до млрд. долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.
    ===
    сколько же они долгов-то уже набрали?!
  • Rage66
    Rage66 26 сентября 2020 11:08 Новый
    +2
    Холодный душ wassat Вот уж не ожидали, что от сиськи оторвут.
    Що топирь робить-то) crying
  • Piramidon
    Piramidon 26 сентября 2020 11:16 Новый
    +2
    наилучший вариант для нас поддержать Украину — это помочь в реформировании страны.

    Уже помогли развалить всё, что можно.
  • nnz226
    nnz226 26 сентября 2020 11:43 Новый
    +1
    А когда майдан запад затевал, на что рассчитывал, что "богатые буратины" с укробабуинии будут, разгромив своё хозяйство, их товары покупать??? А на какие шиши???
  • Servisinzhener
    Servisinzhener 26 сентября 2020 12:44 Новый
    +1
    Очень показательная новость для тех у кого есть ещё иллюзии о "европейском выборе". В первую очередь для белорусов. Хотя похоже многие из протестующих в Белоруссии хотят сами вляпаться в "европпу" с криком: - "А у нас получиться!"
    1. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Вчера, 11:37 Новый
      +1
      Андрей Червонец: - "Придумки, что белорусы рвутся в европу - это придумки российских комментаторов."
  • viktor.
    viktor. 26 сентября 2020 13:02 Новый
    0
    Вот когда Россия начнёт в таком же тоне разговаривать со Всеми включая Беларусию! Вот тогда порядок будет и в Политике и в Любви друг к другу. После развала СССР каждый в своей Лодке!
  • iouris
    iouris 26 сентября 2020 13:23 Новый
    0
    Я бы ещё добавил, что Боррель не баррель.
  • космонафт
    космонафт 26 сентября 2020 13:30 Новый
    0
    Запад прямым текстом говорит:медленно,очень медленно пан Володимир даёшь нам сожрать Украину со всеми потрохами.ты поторопись,а то не получишь бочку варенья и корзину печенья.
    плохи дела.хана Украине
  • Ros 56
    Ros 56 26 сентября 2020 15:57 Новый
    0
    Ну наконец-то бандерлогов по носу щелкнули. Ай молотка Боррель
    А это как красиво звучит -
    Боррель похвалил Зеленского за принятый закон о земле и за закон о банковской деятельности и напомнил, что на этом останавливаться не нужно, а необходимо проводить больше реформ, в чем Европа обязательно поможет.
    , в переводе на русский - вы хлопчики на наши деньги не рассчитывайте, а вот с вас мы сдерем три шкуры. Ляпота.
    Но самое смешное, что до этих идиотов так и не доходит, что весьмирсними. bully
  • Васян1971
    Васян1971 26 сентября 2020 20:13 Новый
    0
    наилучший вариант для нас поддержать Украину — это помочь в реформировании страны.

    Точняк, нечего сказать!
  • тополь 7
    тополь 7 26 сентября 2020 20:57 Новый
    0
    Боррель похвалил Зеленского за принятый закон о земле ,которую Евросоюз и Ко.охотно скупят у этих недотёп по дешёвке wassat drinks good
  • NF68
    NF68 Вчера, 16:07 Новый
    0
    Как я сказал президенту, Европейский союз — это не благотворительная организация и не банкомат: наилучший вариант для нас поддержать Украину — это помочь в реформировании страны. Но только сами украинцы могут провести эти реформы


    С первого раза на Украине этого не поймут. Со второго и третьего тоже не поймут. Им об этом нуужно напоминать каждый день и в течении долгого времени.
  • ИМС
    ИМС Сегодня, 01:17 Новый
    0
    Никуда ЕС не денится. Будут давать кредиты в т.ч. на погашения старых.
    Будут изображать различные условия, которые в очередной раз не будут выполнены.