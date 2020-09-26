Борелль напомнил Зеленскому, что ЕС не является банкоматом для Украины

Как я сказал президенту, Европейский союз — это не благотворительная организация и не банкомат: наилучший вариант для нас поддержать Украину — это помочь в реформировании страны. Но только сами украинцы могут провести эти реформы

Евросоюз - не благотворительная организация и не будет банкоматом для Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Заявление размещено на сайте представительства.Боррель заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ЕС не является благотворительной организацией и банкоматом для Украины, экономическую ситуация в стране должны исправить сами украинцы.- написал Боррель.По его словам, социально-экономическая ситуация на Украине в последнее время значительно ухудшилась, ВВП страны на фоне коронавируса упал на 11,4% во втором квартале этого года. Украине необходимы реформы, темпы реализации планов Зеленского упали.Боррель похвалил Зеленского за принятый закон о земле и за закон о банковской деятельности и напомнил, что на этом останавливаться не нужно, а необходимо проводить больше реформ, в чем Европа обязательно поможет.Ранее в Киеве заявили, что рассчитывают до конца года получить 3,5 млрд. долларов от МВФ, до млрд. долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.