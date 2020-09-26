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ВМФ планирует вернуть в состав прошедшие ремонт «Антей» и «Щуку-Б»

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ВМФ планирует вернуть в состав прошедшие ремонт «Антей» и «Щуку-Б»

Военно-морской флот в ближайшие годы может вернуть в свой состав сразу две прошедшие ремонт атомные субмарины проекта 971У "Щука-Б" и проекта 949А "Антей". Об этом сообщают российские СМИ.


Как пишут "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны, ремонт АПЛ "Магадан" завершится на год раньше, чем планировалось, субмарина вернется в состав флота уже в 2022 году. В настоящее время подлодка проходит ремонт с модернизацией, субмарина должна получить современное оборудование.

Отмечается, что подлодка провела в ожидании ремонта несколько лет, работы на ней начались только в 2019, когда субмарину доставили на дальневосточный завод "Звезда". При этом подлодку могут в очередной раз переименовать. Все дело в том, что на "Адмиралтейских верфях" строится "Варшавянка" для ТОФ, получившая название "Магадан".

Одновременно с "Магаданом" на "Звезде" проходит ремонт многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Иркутск" проекта 949А "Антей". Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли, субмарина может вернуться в строй в 2023 году. Официального подтверждения данной информации нет.

При благоприятном стечении обстоятельств ожидаемый срок возвращения "Иркутска" в строй - 2023 год

- приводит агентство слова источника.

Напомним, что АПЛ "Иркутск" в 1997 году была выведена в резерв в ожидании ремонта, а в ноябре 2001 года субмарину перевели в Большой Камень на ДВЗ "Звезда". Фактически ремонт и модернизация АПЛ начались в 2019 году.
61 комментарий
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  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер 26 сентября 2020 09:27 Новый
    +2
    Ну вот, на год раньше срока. Так что не всегда "в право" сдаиваются сроки!
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня 26 сентября 2020 10:02 Новый
      +9
      давайте когда введут, тогда и будем радостные комменты писать, пока это только обещание.. к сожалению, у нас-план, это не факт.. вероятно ввиду отсутствия ответственности...
      1. Pashhenko Nikolay
        Pashhenko Nikolay 26 сентября 2020 10:33 Новый
        +1
        Ну да .Если при ремонтах лодок операться на благоприятные обстоятельства ,а не на научный расчет ,то точно не факт .
        1. хрыч
          хрыч 26 сентября 2020 11:51 Новый
          +11
          Почему отличная новость у комментаторов вызывает стенание? Из восьми Антеев одну готовят по спецпроекту в носители Посейдонов и пр. Из пяти, находящихся в строю, четыре в последнюю пятилетку отремонтировали и модернизировали. Две ремонтируют. Вместо 24 Гранитов, они перевооружаются аж на 72 КалиброОниксоЦирконы. И это только в вертикальных ПУ. С тех же ТА можно применять, кроме торпед и мин, все разновидности Калибров, от ракето-торпед, ПКР до стратегической ЗМ-14. До 28 штук торпед или ракет. Умножайте это хозяйство на пять. Из убийц авианосцев ныне они превратились и в испепелители городов. Что за повод поплакать и на режим покакать? wassat Ну и с Магаданом, никакой путаницы, она видимо пойдет индусам в лизинг и будет Вишну, Шива и пр.
          1. Pashhenko Nikolay
            Pashhenko Nikolay 26 сентября 2020 12:02 Новый
            +6
            Это не стенание а недовольство ссылок на благоприятные обстоятельства. Просто желание что бы намечено в срок выполнялись.
            1. хрыч
              хрыч 26 сентября 2020 12:41 Новый
              0
              Опять заступлюсь за докеров. В последнюю пятилетку Россия получила новейшие и совершеннейшие образцы ударного вооружения. Тот же гиперзвуковой Циркон, который еще проходит испытания, но под него уже готовят ПУ. Тот же Калибр, на который перевооружают флот, применен впервые в Сирии совсем недавно. Имеются подвижки в радиоэлектронной сфере. Разворачиваются спутниковые системы. Та же Лиана и естественно сейчас с такой дальностью ударного оружия АПЛ не нужно входить в зону ПЛО противника, но целеуказание может быть только внешнее, с ЗГРЛС, Лотосов-С и пр. Естественно можно и чуть задержать модернизацию, коли появилась новая ударная или электронная система.
          2. aleksejkabanets
            aleksejkabanets 26 сентября 2020 12:51 Новый
            +1
            Цитата: хрыч
            Почему отличная новость у комментаторов вызывает стенание?

            Не стенания, а сомнение в сроках окончания ремонта. Или по Вашему нет причин сомневаться в сроках выполнения всех этих "планов"? Если бы наше государство выполнило хотя бы половину озвученных "планов", мы давно уже были бы первой экономикой мира.
            1. хрыч
              хрыч 26 сентября 2020 13:29 Новый
              -3
              И что? Сдвинули сроки и все пропало? Мы и есть первая экономика, только вы об этом не догадываетесь. Мы таки мощная индустриальная, сельскохозяйственная, добывающая и транзитная страна с серьезным ВПК. Но еще в экономику входят богатства природных ресурсов. Земля, реки, леса, недра и пр. Безусловно самая обширная страна априори является и самой богатой страной. Просто до многих это не доходит.
              1. aleksejkabanets
                aleksejkabanets 26 сентября 2020 13:41 Новый
                +4
                Цитата: хрыч
                Мы и есть первая экономика, только вы об этом не догадываетесь.

                Браво. На бис напишите еще пожалуйста. То, что я об этом не догадываюсь, разумеется только моя вина. Видимо в Советских учебных заведениях учили недостаточно хорошо и в понятие "первая экономика мира" вкладывали неверный смысл. Спасибо, что подняли мне настроение. Пишите еще подобные позитивные вещи и возможно Вас на какое нибудь ток шоу позовут, в качестве видного экономического обозревателя.
                1. хрыч
                  хрыч 26 сентября 2020 13:50 Новый
                  -5
                  Я и говорю, что до многих это не доходит. Основная причина войн - это дележ ресурсов и прежде всего территории. Но и земля - земле рознь. Вот например США и КНР - огромные государства, но большую часть территории составляют пустыни песчаные, горные и пр. У нас есть обширные пустыни, но лишь ледяные, что есть полярный круг, однако эти пустыни с богатейшими запасами недр, прежде всего углеводородов. А еще к примеру оцените стоимость Байкала, можно взять калькулятор или счёты.
              2. DrEng527
                DrEng527 26 сентября 2020 16:15 Новый
                +2
                Цитата: хрыч
                Просто до многих это не доходит.

                может потому, что знают свои доходы? request
                1. хрыч
                  хрыч 26 сентября 2020 17:30 Новый
                  -6
                  Кроме доходов, эти доходяги получают от государства безопасность. Т.е. возможность жить, а не быть убитым врагами. Поэтому дорогие Бореи и Антеи работают на доходягу. Он пользуется социалкой, которая в т.ч. наполняется от природных богатств. Он жрет хлеб выращенный на наших землях и пр. А экономика и экология с одним корнем.
                  1. DrEng527
                    DrEng527 26 сентября 2020 17:45 Новый
                    +6
                    Цитата: хрыч
                    Он жрет хлеб выращенный на наших землях и п

                    если не секрет - это которые поля ваши? bully
                    Цитата: хрыч
                    эти доходяги получают от государства безопасность. Т

                    эти люди и есть государство - они его содержат wink
                    1. хрыч
                      хрыч 26 сентября 2020 18:03 Новый
                      -6
                      С которых зерно и хлеб кушаете. Люди без недр и ресурсов не потянули бы ВКС, атомный флот и МБР. Вы вот не хотите уничтожить, например японцев. Нет у русских такой задачи и желания. А вот русских пытаются уничтожить. Или не так? Германцы хотели в ВОВ, американцы и британцы хотят и сейчас. Боров, Маргаритка и пр. просто выли об этом. Почему? Читайте Маккиндера о теории Хартленда. За этот Хартленд идет тысячелетняя борьба и последние полтысячелетия удерживает его наш народ. А вы даже это не подозревали wassat что живем мы в Центре Мира, а остальные лишь его периферия, вот они все вокруг ненавидят и лезут на нас. Так еще наши ученые и инженеры создали нам сверхоружие и японцы плачут, китайцы причитают, англо-саксы истерируют, а германцы скрежещут зубами. Не говоря о всякой мелочи.
                      1. aleksejkabanets
                        aleksejkabanets 26 сентября 2020 19:03 Новый
                        +7
                        Цитата: хрыч
                        Читайте Маккиндера о теории Хартленда.

                        Вы лучше Маркса почитайте, может это хоть чуть-чуть прочистит Ваши мозги.
                        Цитата: хрыч
                        если не секрет - это которые поля ваши?

                        Цитата: хрыч
                        С которых зерно и хлеб кушаете.

                        Раньше, на этих землях был колхоз, который кормил 4 небольших поселка, были школы, были садики, их содержал колхоз, колхоз же делал дороги, строил дома колхозникам, или всем миром строили, а колхоз материалы и технику давал. Колхоз обеспечивал всех работой, население росло. Сегодня эти земли у частника, он выращивает на них зерно и продает его в Турцию, а деньги кладет себе в карман. Садики закрылись, школа осталась одна, половина домов брошена. Работают у него человек 5 с моего поселка. И Вы мне говорите, что это наша земля? Вы мне говорите о "теории Хартленда", о иностранных врагах? У нас своих, доморощенных врагов хватает, пора проснуться уже.
                        Цитата: DrEng527
                        эти люди и есть государство - они его содержат

                        Полностью поддерживаю. Государство должно быть для людей, которые в нем живут, а не для кучки чиновников и олигархов, у которых нет ни Родины ни флага.
                      2. хрыч
                        хрыч 26 сентября 2020 19:21 Новый
                        -9
                        Цитата: aleksejkabanets
                        У нас своих, доморощенных врагов хватает

                        Вот это вы и есть. Колхозы никого не прокормили. При Брежневе (самые благословенные времена советской власти) закупали пшеницу за золото партии у ... американцев. А сейчас РФ лидер в экспорте пшеницы. Видел я советские прилавки и сейчас вижу горы фруктов, жирных куриц по 100 р и пр. Дороги? А при советах были дороги? Может в республиках дармоедских, а в России дороги были печальные. Тиран настроил дорог и автострад, мостов и трубопроводов. Маркса говоришь? Это который жил с Энгельсом wassat Читай сам. Мне эту гадость в школе преподавали, ничего там мудрого нет. И прогнозы его не подтвердились, а теория коммунизма почила позорно в бозе wassat Неумолимая история и время все поставили на свое место. Поэтому в топку Маркса.
                      3. aleksejkabanets
                        aleksejkabanets 26 сентября 2020 19:52 Новый
                        +6
                        Цитата: хрыч
                        Вот это вы и есть.

                        Ну да, компромиссов у нас с Вами не будет.
                        Цитата: хрыч
                        При Брежневе (самые благословенные времена советской власти) закупали пшеницу за золото партии у ... американцев. А сейчас РФ лидер в экспорте пшеницы.

                        Эту блевотину я уже слышал. При Брежневе (далеко не самые благостные времена) закупали фуражную пшеницу, на корм скоту. И не за золото, а за доллары. В Брежневские времена, только молочного скота было более 40 миллионов, сегодня около 8-ми, как в 1942 году, молоко покупаем, а пшеницу 4-го класса (фуражную) продаем, потому что кормить некого стало.
                        Цитата: хрыч
                        Видел я советские прилавки и сейчас вижу горы фруктов, жирных куриц по 100 р и пр.

                        И я видел Советские прилавки и помню качество Советских продуктов. Бройлерных кур в СССР не было, отечественные кроссы бройлерных кур только разрабатывались, за то в избытке была говядина и свинина, которая, как известно лучше, чем курятина.
                        Цитата: хрыч
                        Дороги? А при советах были дороги?

                        Вы почему то считаете, что нынешняя власть их построила?
                        Цитата: хрыч
                        Может в республиках дармоедских

                        Так Вы еще и националист, батенька? И в межнациональные конфликта народ втянуть готовы, ради прибылей наших олигархов?
                        Цитата: хрыч
                        Мне эту гадость в школе преподавали, ничего там мудрого нет.

                        Если у Вас мозгов не хватило что то понять, не нужно делать столь далеко идущих выводов. Просто напишите, я не понял, я не согласен, может быть за умного сойдете.
                        Цитата: хрыч
                        Неумолимая история и время все поставили на свое место. Поэтому в топку Маркса.

                        Парижская коммуна, просуществовала 70 дней, СССР 70 лет. Прогресс чувствуете?
                      4. хрыч
                        хрыч 26 сентября 2020 20:16 Новый
                        -9
                        Цитата: aleksejkabanets
                        Если у Вас мозгов не хватило что то понять,

                        Это скорей у вас.
                        Цитата: aleksejkabanets
                        Парижская коммуна, просуществовала 70 дней, СССР 70 лет. Прогресс чувствуете?

                        Чувствую. wassat А вот Россия просуществовала тысячу лет, а Римская империя полторы. И что это была за власть? Кровавая гражданская война, затем кровавая коллективизация, затем кровопролитная война, допущенный провал вначале на совести руководства, затем тяжелые послевоенные годы, приход Хрущева, застой и перестройка. И что ты мне будешь говорить, что застой не лучшее время. Голод в 1921-22 году, голод в 1932-33, голод 1946-47. Это благословенные времена? Незачем ровнять РФ и СССР, население РФ в два раза меньше. Но сбросив дармоедов соцлагеря, прокормили себя и лидеры экспорта, а всякие отговорки про сорта лишь позорная попытка оправдаться. У самих пустые полки, не было несчастных бананов, а кормили африканских, латиноамериканских, арабских, европейских и азиатских "товарищей", которые предали Союз и плевали на него.
                        Цитата: aleksejkabanets
                        Так Вы еще и националист,

                        Что республики дармоедские не понравились? Так Прибалтика наши враги в антирусском НАТО, на украине русских притесняют, как и были беженцы со СА и Закавказья. И где ныне эти республики? Как они реализовались? Импортируем молоко мы не у американцев, а в Белоруссии, т.е. родных нам и части бывшего Союза. Пшеница говоришь? Да, закупаем твердые сорта, но в Казахстане и это тоже бывшая республика, а Целину пахали наши люди, а не местные кочевники. Такой вот импорт wassat Лучшее мясо? А сейчас чем свинина хуже советской? Самодостаточность у нас не только в птице, но и свинине, а по говядине выходим на самообеспечение ныне. Что на прилавке сотня сортов колбас не нравится? Что там есть добавки? Так сейчас есть главное - выбор. Тогда выбор - очередь за паршивыми сосисками. Но самое главное, повторяю, история вынесла вам вердикт. Всё не придете вы к власти никогда и с каждым годом рейтинг ваш приближается к либералам wassat в сторону плинтуса. Поэтому незачем вам со мной спорить, история вас шмякнула.
            2. aleksejkabanets
              aleksejkabanets 26 сентября 2020 19:06 Новый
              +5
              Цитата: хрыч
              эти доходяги

              Вот это и есть Ваше настоящее отношение к людям, которые Вас окружают.
              1. хрыч
                хрыч 26 сентября 2020 19:36 Новый
                -9
                Не к людям, большинство их все понимают и поддерживают Главкома, а к тем которые скулят и не врубаются, что идет жесточайшая мировая война, а они даже это не ощутили. И что на алтарь Победы в этой войне не швыряются миллионы жизней, нет постоянного спутника советов - голода, прямая заслуга режима.
      2. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков 26 сентября 2020 15:09 Новый
        -3
        М-да? А со стороны похоже на стенания. Прям плач Ярославны какой-то.
      3. seregin-s1
        seregin-s1 26 сентября 2020 17:58 Новый
        -1
        Есть у государства исполнители. А если их нет или не хватает? Специалист не продавец, за полгода не подготовишь. Мало на заводах кадров. Все торгуют.
    2. venik
      venik 26 сентября 2020 12:52 Новый
      0
      Цитата: хрыч
      И это только в вертикальных ПУ.

      ========
      Да ну? Вертикально - они там не влезут! Там ПУ - наклонные! Хотя, по большому счету - это решительно НИЧЕГО не меняет!
      ----------
      Цитата: хрыч
      С тех же ТА можно применять, кроме торпед и мин, все разновидности Калибров, от ракето-торпед, ПКР до стратегической ЗМ-14.

      =========
      Можно..... Только смысла - НЕТ!!! При наличии 72 (!) ПУ - запас для ТА лучше формировать торпедами и имитаторами! Так то получше будет!
      1. хрыч
        хрыч 26 сентября 2020 13:10 Новый
        -3
        Вертикальные не значит перпендикулярные wassat
        Есть такое понятие - гипотетически. В зависимости от поставленных задач может возникнуть необходимость нанесения удара от 72 до 100 ракет. Под эту задачу и будет формироваться боекомплект. И если нужно ударить, скажем 80 ракетами, разве есть смысл гнать еще один носитель? Поэтому ваша категоричность не есть истина.
        1. venik
          venik 26 сентября 2020 13:58 Новый
          +4
          Цитата: хрыч
          Вертикальные не значит перпендикулярные

          =======
          belay Да ну! А меня вот с детства учили, что "вертикальное" - это ВЕРТИКАЛЬНОЕ, а "наклонное" - означает НАКЛОННОЕ (к "попендикуляру"!)...... Наверно - неправильно учили? Выходит - и ТА на подлодке - тоже "вертикальные"? belay (Они же не "перпендикулярные"!) wassat
          -------
          Цитата: хрыч
          В зависимости от поставленных задач может возникнуть необходимость нанесения удара от 72 до 100 ракет.

          =======
          Ну так НАЗОВИТЕ конкретную задачу, где 72 ракет будет МАЛО, а 100 - в САМЫЙ РАЗ!
          Нет, я конечно понимаю: чем больше - тем лучше! Но не нужно же до АБСУРДА доходить! hi
          1. хрыч
            хрыч 26 сентября 2020 14:21 Новый
            -3
            Да полно вам. Согласен, что наклонные drinks Сотня - ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ возможность. На практике, повторяю, что может возникнуть необходимость нанесения более 72 ударов ракетами. Как атаковали американцы Сирию Томагавками и другими типами КР. Было выпущено 103 ракеты. Цели атаки выбирались естественно. Т.е. подобную задачу, теретически, гипотетически способен решить один Антей. 28 - это запас ракет или торпед для ТА. Но Чтоб нанести удар по 80 береговым целям например Израиля. wassat Достаточно 72 выпустить из наклонных, а 8 выпустить из ТА. Еще 20 образцов разной номенклатуры, т.е. торпед, ракето-торпед и ПКР останутся в запасе, для обороны лодки например. И безусловно именно 100 ракет ЗМ-14 никто загружать не будет, дабы лишать возможности бить врага ПКР, ракето-торпедой Водопад или Физиком по шизику. Но гипотетическая возможность такая имеется.
    3. rudolff
      rudolff 26 сентября 2020 14:01 Новый
      +7
      Штатный БИУС не позволяет использовать номенклатуру Калибра из ТА. Надо интегрировать на корабль соответствующий стрельбовый комплекс, а это деньги и немалые. Учитывая, что у нас все модернизационные планы нещадно кастрируют, можно с большой долей вероятности предположить, что никаких Калибров в первом отсеке не будет. Да и замена Гранитов на иные изделия под вопросом. До сих пор все средние ремонты с модернизацией проводились в бомж-версии и сводились к ВТГ.
      1. хрыч
        хрыч 26 сентября 2020 14:37 Новый
        -8
        Цитата: rudolff
        Штатный БИУС не позволяет использовать номенклатуру Калибра из ТА.

        Крайне спорное утверждение. Номенклатура Калибров и создавалась под стандартный ТА 533. Потому и даже Варшавянка справляется. Какой там БИУС, если сейчас достаточно ввести координаты цели и по ГЛОНАССу красотка сама прилетит по назначению. Устройство по типу планшета, вот и весь БИУС wassat Гранат-то был давно и не моложе Томагавка, но не была развернута ГЛОНАСС, как его развернули так несчастные сторожевички и дизелюхи поразили цели в Сирии.
        1. rudolff
          rudolff 26 сентября 2020 15:00 Новый
          +9
          Это не спорное утверждение, а обыкновенный факт. В техническую сторону вопроса не полезу, субботняя лень обуяла. Может Климов появиться или подводник, объяснят. Просто напомню. У нас ни одна Варшавянка/Палтус, ну кроме черноморской шестерки (добавится тихоокеанская), использовать РК Калибр не в состоянии. Даже после полноценных средних ремонтов с модернизацией. А вот индийские, которые проходили ремонт на наших же предприятиях, могут. Почему? Просто они не поскупились на интеграцию стрельбовых комплексов (стоек, пультов) на свои корабли, а мы пожадничали. С атомными ПЛ такая же история.
          1. хрыч
            хрыч 26 сентября 2020 15:45 Новый
            -4
            Калибр только встает на вооружение, ЧФ ведет боевые действия в Сирии, поэтому и приоритет. Мало того именно там и первое боевое применение Калибра можно расценивать, как этап испытаний, с последующей доработкой. Или не так? Не все сразу и до ТОФ доберутся laughing он же не голый стоит. А Граниты Антея вполне на уровне и нужно их израсходовать. Не выбрасывать же wassat
            1. rudolff
              rudolff 26 сентября 2020 15:59 Новый
              +8
              Китайцам мы Варшавянки еще когда уже с Калибром поставили. Индийцы все свои тоже давно под комплекс модернули. А у нас "только встает"! Если у мужика такая долгая реакция будет, все девки разбегутся!
              1. хрыч
                хрыч 26 сентября 2020 16:14 Новый
                -3
                Вот экспортные Калибры вряд ли оборудуются возможностью работать с военным каналом ГЛОНАСС и тем более получать координаты цели с Лианы и пр. А дальность ЗМ-14Э не более 300 км. Обязательства по нераспространению однако.
            2. K298rtm
              K298rtm 26 сентября 2020 23:08 Новый
              0
              Стесняюсь спросить : А Вы по кому Граниты расходовать планируете ?
              1. хрыч
                хрыч Вчера, 05:09 Новый
                0
                Для начала есть испытательные пуски. Которые в последнее время часто в ленте. Мало того по береговым целям его стали натаскивать. Это очень мощная ракета и в отличии от компактного Оникса способна нести полумегатонный заряд. Более мощной ПКР у подводников не существует. Отработка же его по береговым целям, говорит о том, что возможно готовят к Сирии наперво, т.к. там мы ведем войну. Если вы не в курсе. Также перевод Антеев не означает, что от Гранитов избавились и все. В ПУ Гранита будет вставляться контейнер с тремя Ониксами или Калибрами, или Цирконами. Поэтому логично Антей будет нести в мирное время, частично мощнейший Гранит, одновременно с Ониксами, Калибрами и Цирконами. Калибр дает огромный рубеж атаки в тысячи километров и сам универсален, Оникс дает меньший рубеж, но сверзвуковая плохоперехватываемая ракета. Циркон дает абсолютное преимущество, а Гранит мощнейший заряд. Универсальность и унификация ударных средств. Если Ясень под это создается изначально, то Антей получает новую специализацию. Раньше его гоняли за АУГ, сейчас он будет способен лупить по берегу, атаковать небольшие соединения флота, ибо бить огромным Гранитом по корветику или малому ракетному кораблю было нонсенсом. Сейчас будет для этого все.
        2. Грица
          Грица 26 сентября 2020 15:44 Новый
          +4
          Цитата: хрыч
          Устройство по типу планшета, вот и весь БИУС

          Вряд ли. Скорее всего всего это устройство - несколько шкафов с кассетами. Плюс пульт управления в БЧ, плюс куча соединительных ящиков, электрических коробок, датчиков и сотни метров кабелей.
          1. rudolff
            rudolff 26 сентября 2020 16:05 Новый
            +6
            Именно! А под все это еще место найти надо и хоть каким то боком к Омнибусу (или что там у него сейчас стоит) прицепить. А это все денюжки! Правда, можно было бы провести "взрослую" модернизацию и установить современный универсальный стрельбовый комплекс, но... это же не наш метод!
          2. venik
            venik 26 сентября 2020 20:50 Новый
            +2
            Цитата: Грица
            и сотни метров кабелей.

            ======
            good А если они там не предусмотрены? У-у-у-у! Изрядный кусок "кабельного хозяйства" менять придется! По крайней мере - между торпедным отсеком и командным постом! drinks
        3. советник 2 уровня
          советник 2 уровня 26 сентября 2020 21:58 Новый
          +1
          Вы понимаете что сделать дырку в 533мм это мало чтоб использовать оружие? заливать цели в оружие нужны БИУС, разъемы, операторы, координация цели... 533мм у нас с 50х.. т.е. по Вашему в лодку выпуска 50х можно Калибр поставить? если да-я больше не дискутирую с Вами..
          1. хрыч
            хрыч Вчера, 05:28 Новый
            -1
            Я просто от вас в печали. БИУС говорите непреодалимый. Привыкли в огромным шкафам советского времени и не можите въехать, что появились ЭВМ более совершенные. Я вам сейчас немного закрою рот про БИУС, а именно мобильным, береговым комплексом Бастион, который носитель того же ПКР Оникс. Там БИУС - размером с чемодан у оператора рядом с водителем. В кабину автомобиля помещается и ничего, а вам в громадной дизелюхе места мало. Ладно сейчас РСМД не действует, а почему? Так есть в номенклатуре мобильного же Искандера крылатая ракета ... так напоминающая Калибр. Америанцы на нее и сослались. Какой там БИУС?
            1. rudolff
              rudolff Вчера, 14:46 Новый
              +2
              БИУС Бастиона размером с чемодан? А машины боевого управления (АСБУ) ПБРК, обеспечения боевого дежурства (МОБД) куда дели? На дивизион из четырех самоходных пусковых установок там еще несколько машин обеспечения и управления.
              1. хрыч
                хрыч Вчера, 18:31 Новый
                +1
                Цитата: rudolff
                ПБРК, обеспечения боевого дежурства (МОБД) куда дели?

                Все правильно, но если мобильная ПУ получает дистанционно всю кодированную информацию от машины управления, которая работает также с командными центрами флота, какого лешего не получить Варшавянке эти коды с береговых центров управления напрямую в свой "чемодан" laughing И ведь почему вы забываете про Гранат. Он с времен перестройки входил в номенклатуру ТА Щук-Б. Ну, не было у него работы с ГЛОНАСС, так по инерциалке и по сверке с рельефом работал. Вводилось полетное задание спец разъемом и вперед. С чего Калибр (его более развитый сыночек) вдруг потребовал лишнего, да еще с учетом уменьшения габаритов всей аппаратуры с переходом на алтаевские и пр. процессы.
    4. ТермиНахТер
      ТермиНахТер 26 сентября 2020 14:11 Новый
      -1
      Если и этого "антея", в процессе ремонта, перевооружат на "оникс" - "циркон", будет замечательно.
      1. rudolff
        rudolff 26 сентября 2020 14:48 Новый
        +5
        А разве есть другие Антеи, которые уже перевооружили на Ониксы, Цирконы?
        1. ТермиНахТер
          ТермиНахТер 26 сентября 2020 14:58 Новый
          +1
          Вот и хочется, чтобы с этого начали
    5. советник 2 уровня
      советник 2 уровня 26 сентября 2020 19:52 Новый
      +2
      Вы стенание, Хрыч-в каких именно словах увидели? только сомнение в сроках сдачи.. и обоснованное.. или сроки не просрочены почти везде? отличная новость в том, что пообещали все сделать? или отличная новость в том, что сделали.. разницу ну совсем не ощущаете? Я только ЗА чтобы наших лодок было побольше и быстрее, но я как мужчина, привык смотреть на дела, а не на слова- у Вас по другому?
      1. хрыч
        хрыч Вчера, 05:19 Новый
        -1
        Мужчина? Дела? А что, ничего не делается? Стапели загружены. Несколько новых Ясеней достраивают. Во-первых Антеи просто неактуальны и устарели морально. Задача убийц Авианосцев решается другими средствами. Отслеживание их в реальном времени появилось из-за новых систем. А то, что благодаря модернизации их жизнь продляется с переходом на новые ударные системы нужно просто радоваться.
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 08:44 Новый
          0
          странный у Вас ответ.. я изначально сказал, что не стоит радоваться словам и обещалкам какого-то рукамиводителя, а надо радоваться - когда в строй вводят лодки.. а Вы отвечаете как будто я кричу все пропало-лодок не будет.. несвязный диалог выходит-не? Антеи устарели морально? всегда интересно - как можно морально устареть? физически, программно, аппаратно- понимаю.. а морально- это как? надоело на них у пирса смотреть чтоли?
  • alexmach
    alexmach 26 сентября 2020 10:52 Новый
    +4
    Что вероятнее всего означает сокращение программы модернизации.
  • K298rtm
    K298rtm 26 сентября 2020 23:11 Новый
    0
    По моему скромному мнению, тут вожнее качество модернизации, а не сроки.
  • Al_lexx
    Al_lexx 26 сентября 2020 09:43 Новый
    +5
    И то - хлеб, в условиях катастрофической нехватки АПЛ. Спасибо дедушке Ельцину и его ельценятам, за наши счастливые ВС и ВМФ, за заводы и за пароходы.
    1. Тикси-3
      Тикси-3 26 сентября 2020 10:32 Новый
      +5
      Цитата: Al_lexx
      Спасибо дедушке Ельцину

      я что то пропустил? как Ельцин развалил подводный лот ВМФ РФ?....возьмите статистику ввод-списание и может удивитесь
      1. da Vinci
        da Vinci 26 сентября 2020 10:44 Новый
        +3
        Ответы можно найти в книге "Акулы из стали" Эдуард Овечкин.
        1. Тикси-3
          Тикси-3 26 сентября 2020 10:45 Новый
          -2
          Цитата: da Vinci
          Ответы можно найти

          какие ответы?
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets 26 сентября 2020 12:55 Новый
      +4
      Цитата: Al_lexx
      Спасибо дедушке Ельцину и его ельценятам, за наши счастливые ВС и ВМФ, за заводы и за пароходы.

      А разве ельцинята куда то подевались? Они до сих пор во власти сидят и прекрасно себя чувствуют.
  • Летучая мышь039
    Летучая мышь039 26 сентября 2020 11:15 Новый
    +1
    АПЛ типа Антей не маленькая. Если на Звезде можно ремонтировать их есть смысл задуматься о ремонте застрявшего на Дальнем Востоке в ожидании ремонта крейсера типа Орлан
    1. Alex777
      Alex777 26 сентября 2020 12:04 Новый
      +1
      Нет смысла Лазарева делать. Увы.
      Денег надо много, стоимость владения таким кораблем высока, а ДРСМД уже нет.
      Тут даже с Петром непонятно, что будет - по слухам, сокращают объем модернизации.
    2. Властор
      Властор 26 сентября 2020 12:17 Новый
      +2
      он запущен до такого состояния что уже больше мертв чем жив
  • мусоргский
    мусоргский 26 сентября 2020 12:01 Новый
    +5
    Так далеко можно и не заглядывать. Видимо писателю больше и писать нечего. А планы они и есть планы. В 2019 они также были, а сдаются только сечас. А этого года ничего.
  • ЗЭМЧ
    ЗЭМЧ 26 сентября 2020 13:33 Новый
    +2
    При этом подлодку могут в очередной раз переименовать. Все дело в том, что на "Адмиралтейских верфях" строится "Варшавянка" для ТОФ, получившая название "Магадан".

    Так ее вроде Индии отдают в лизинг)) Поэтому переименуют. Да и сроки модернизации поэтому влево ушли
  • rudolff
    rudolff 26 сентября 2020 13:51 Новый
    +8
    "Напомним, что АПЛ "Иркутск" в 1997 году была выведена в резерв в ожидании ремонта, а в ноябре 2001 года субмарину перевели в Большой Камень на ДВЗ "Звезда".
    "При благоприятном стечении обстоятельств ожидаемый срок возвращения "Иркутска" в строй - 2023 год."
    Четверть века в ожидании ремонта и в ремонте. И это "при благоприятном стечении обстоятельств"! От таких "хороших" новостей напиться хочется и материться до утра...
  • mik193
    mik193 Вчера, 15:53 Новый
    0
    Ох, наша промышленность! Горе нам!
    Ну наверное главное лекарство - колоннами отправлять эффективных манагеров в Сибирь убирать снег (весь).