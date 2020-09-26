ВМФ планирует вернуть в состав прошедшие ремонт «Антей» и «Щуку-Б»

При благоприятном стечении обстоятельств ожидаемый срок возвращения "Иркутска" в строй - 2023 год

Военно-морской флот в ближайшие годы может вернуть в свой состав сразу две прошедшие ремонт атомные субмарины проекта 971У "Щука-Б" и проекта 949А "Антей". Об этом сообщают российские СМИ.Как пишут "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны, ремонт АПЛ "Магадан" завершится на год раньше, чем планировалось, субмарина вернется в состав флота уже в 2022 году. В настоящее время подлодка проходит ремонт с модернизацией, субмарина должна получить современное оборудование.Отмечается, что подлодка провела в ожидании ремонта несколько лет, работы на ней начались только в 2019, когда субмарину доставили на дальневосточный завод "Звезда". При этом подлодку могут в очередной раз переименовать. Все дело в том, что на "Адмиралтейских верфях" строится "Варшавянка" для ТОФ, получившая название "Магадан".Одновременно с "Магаданом" на "Звезде" проходит ремонт многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Иркутск" проекта 949А "Антей". Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли, субмарина может вернуться в строй в 2023 году. Официального подтверждения данной информации нет.- приводит агентство слова источника.Напомним, что АПЛ "Иркутск" в 1997 году была выведена в резерв в ожидании ремонта, а в ноябре 2001 года субмарину перевели в Большой Камень на ДВЗ "Звезда". Фактически ремонт и модернизация АПЛ начались в 2019 году.