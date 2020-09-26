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Генштаб РФ: США и НАТО игнорируют предложения России по безопасности полётов

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Генштаб РФ: США и НАТО игнорируют предложения России по безопасности полётов

НАТО во главе с США игнорирует предложения России по уточнению соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.


По словам Герасимова, Москву не устраивает складывающаяся ситуация вокруг российских границ, особенно в части полетов стратегической авиации альянса. Существующие соглашения не охватывают всех нюансов предотвращения опасной военной деятельности, а НАТО во главе с США не хочет их уточнять.

Конечно, мы реагируем на эти вещи. Мало того, мы тренируем все наши дежурные смены, боевые расчеты и противовоздушной обороны, и авиации, и пунктов управления по полетам таких самолетов

- заявил генерал, добавив, что Россия неоднократно предлагала США и НАТО "рассмотреть вопросы и уточнить имеющиеся соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море".

Эти наши обращения остались без ответа. (...) руководство НАТО и Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки такая ситуация как бы устраивает. Нас она не устраивает

- пояснил Герасимов.

Он подчеркнул, что в соглашениях не прописаны некоторые детали: интервалы для сближения, дистанция для сближения воздушных судов и морских кораблей, порядок действий и так далее. Все это может в будущем привести к инцидентам и конфликтным ситуациям.

Со своей стороны отметим, что пилоты американских разведывательных самолетов и стратегических бомбардировщиков неоднократно жаловались на опасное сближение и маневры российских истребителей во время "перехватов" у российской границы.
47 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Tank Hard
    Tank Hard 26 сентября 2020 10:45 Новый
    +8
    Вот как ответили герои-моряки обнаглевшим "американцам" в своё время.
    Помню! Горжусь!
    1. Гардамир
      Гардамир 26 сентября 2020 14:15 Новый
      0
      в своё время.
      другое время другие правители.
      1. Tank Hard
        Tank Hard 26 сентября 2020 15:12 Новый
        0
        Цитата: Гардамир
        другое время другие правители.

        Если вы потратили 40 минут времени и посмотрели фильм полностью, то там про "правителей" того периода упоминается. hi
    2. Бородач
      Бородач 26 сентября 2020 14:41 Новый
      0
      Американские фашисты понимают только язык силы, а потом сушат подгузники, как экипаж Дональда Кука.
      1. Tank Hard
        Tank Hard 26 сентября 2020 15:16 Новый
        0
        Цитата: Бородач
        Американские фашисты понимают только язык силы, а потом сушат подгузники, как экипаж Дональда Кука.

        Согласен. Но каковы были наши парни?! Смотрю и думаю, гвозди из них можно делать, не согнутся и не заржавеют! hi
      2. Михаил Я2
        Михаил Я2 Вчера, 08:30 Новый
        0
        Оказывается тут еще верят в сказку про «Хибины над Куком»
  3. rocket757
    rocket757 26 сентября 2020 10:50 Новый
    +4
    Слишком многие напоминают, что это всё очень похоже на преддверие ВОЙНЫ!
    Наш "бронепоезд" уже под парами и готов выкатился с запасного пути! Но как то это все не айс .....
    1. Tusv
      Tusv 26 сентября 2020 11:48 Новый
      +3
      Цитата: rocket757
      Слишком многие напоминают, что это всё очень похоже на преддверие ВОЙНЫ!

      Честно говоря лихие 80е не напоминает ни разу. Залет в зону ответственности ПВО вполне дежурные - три раза в неделю. Наши "непрофессиональные" летчики пресекают такие попытки с легкостью достойной уважения. И всегда говорю. Летуны их от смерти лютой спасают
      1. Mitroha
        Mitroha 26 сентября 2020 12:06 Новый
        +2
        В 80-е за спиной была СТРАНА и Советский народ. А сейчас и не угадаешь какое решение, в случае чего, примут властьимущие.
        1. dorz
          dorz 26 сентября 2020 12:16 Новый
          -2
          НАТО игнорируют предложения ...

          НАТО методично и целеустремленно готовится к войне, а мы готовимся к миру: сокращаем военный бюджет, выражаем озабоченность, молимся на немцев и газовую трубу. sad
        2. Tusv
          Tusv 26 сентября 2020 12:36 Новый
          0
          Цитата: Mitroha
          В 80-е за спиной была СТРАНА и Советский народ

          Присяга говорит защищать Отечество. Ни про коммунизм, ни про западную демократию там нет ни слога. А у летунов есть мы и наоборот. На западе говорят это A2/AD. Проверочное предложение - Ать два в Ад
          1. Mitroha
            Mitroha 26 сентября 2020 12:39 Новый
            +1
            Заметьте, я про армию ни слова не сказал, . Армия и флот ,как и всегда, до последнего будут защищать Родину
        3. aleksejkabanets
          aleksejkabanets 26 сентября 2020 12:58 Новый
          -2
          Цитата: Mitroha
          В 80-е за спиной была СТРАНА и Советский народ. А сейчас и не угадаешь какое решение, в случае чего, примут властьимущие.

          Выразят озабоченность, а в особо серьезных случаях огромную озабоченность. Если денег их, конечно, это касаться не будет.
          1. Tusv
            Tusv 26 сентября 2020 13:24 Новый
            -2
            Цитата: aleksejkabanets
            Выразят озабоченность, а в особо серьезных случаях огромную озабоченность. Если денег их, конечно, это касаться не будетa

            Нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Щекотать нервы не нарушая границ может Типа разрешено, но может обернуться трагедией. В Полувоенной все подсчитано. 70% вражьей авиации будет уничтожено, остальные 30% за Нас отомстит Войсковое ПВО
        4. rocket757
          rocket757 26 сентября 2020 14:23 Новый
          +1
          Цитата: Mitroha
          В 80-е за спиной была СТРАНА и Советский народ. А сейчас и не угадаешь какое решение, в случае чего, примут властьимущие.

          В общем то верно подмечено!
      2. rocket757
        rocket757 26 сентября 2020 14:22 Новый
        +1
        Где та черта, за которой начинается "крылышко влево, крылышко вправо"???
    2. cniza
      cniza 26 сентября 2020 12:09 Новый
      +3
      Цитата: rocket757
      Но как то это все не айс .....


      Причем совсем не айс , но они то хотят воевать чужими руками , думаю сами не полезут.
      1. rocket757
        rocket757 26 сентября 2020 14:26 Новый
        0
        Цитата: cniza
        Цитата: rocket757
        Но как то это все не айс .....


        Причем совсем не айс , но они то хотят воевать чужими руками , думаю сами не полезут.

        Хотеть и смочь, теперь очень сомнительно.
        За просто так "галстуки жевать" желающих теперь не много.
        А по другому ни у кого, которые чужие руки, не получится!
        1. cniza
          cniza 26 сентября 2020 17:33 Новый
          +2
          Но они надеются , что смогут вырастить вокруг России враждебное население и стравить на нас...
          1. rocket757
            rocket757 26 сентября 2020 17:47 Новый
            0
            Это да. Но это население ещё и беспамятным сделать нужно!!!
            А мы им напоминалка подкидывает, периодически .... так шо сразу и как надо у полосатиков не получается.
            В общем, время покажет, за кем правда жизни!
            1. cniza
              cniza 26 сентября 2020 18:08 Новый
              +3
              Да есть надежда , что наши доводы перевесят , да и не больно они хотят воевать.
              1. rocket757
                rocket757 26 сентября 2020 20:33 Новый
                0
                Все помнят "Кузькину мать"!!! Дрожж то в коленках, оно забыть такое не просто!
                1. cniza
                  cniza 26 сентября 2020 20:44 Новый
                  +2
                  Так последние наши систему добавили ещё больше мондража...
                  1. rocket757
                    rocket757 26 сентября 2020 20:56 Новый
                    0
                    Потому только ветер, давно, носит от туда только визг и вонь .... ибо хочется шоб "кардинал" по щекам потрепал, но попадать под горячую руку "мушкетёров" боязно до ..... потому такой амбре до нас и доходит.
                    1. cniza
                      cniza 26 сентября 2020 20:59 Новый
                      +2
                      А вот это уже их проблемы , мы показали , мы предупредили , пусть думают...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 26 сентября 2020 11:01 Новый
    +4
    После этой речи Начальника Генштаба ВС России не надо иметь семь пядей во лбу.Пахнет войнойИгра на нервах идет во всех средах на земле ,в воздухе и на море.Малейшая ошибка.И бздынь нашему шарику. hi
    1. sabakina
      sabakina 26 сентября 2020 11:38 Новый
      +6
      Цитата: tralflot1832
      После этой речи Начальника Генштаба ВС России не надо иметь семь пядей во лбу.Пахнет войной:

      Перестаньте. Ща не первая половина XX-го века. Если жахнет, больно будет всем.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 26 сентября 2020 11:42 Новый
        +1
        А почему концовки моего коментария нет?
        1. sabakina
          sabakina 26 сентября 2020 11:45 Новый
          +2
          Цитата: tralflot1832
          А почему концовки моего коментария нет?

          Простите hi запятую не заметил. wink
  5. ASAD
    ASAD 26 сентября 2020 11:03 Новый
    +2
    Не хотят по ,,джентельменски,, надо по пацански, как крайний раз когда телефон из рук выпал у ,,разведчика,,
  6. Светлан
    Светлан 26 сентября 2020 11:04 Новый
    +3
    Сбить один. И сразу все прекратится. Конечно же сбить не над нейтральной территорией (нейтральными водами), а если экипаж той стороны допустит оплошность и пересечет границу.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 26 сентября 2020 11:10 Новый
      0
      В далекие 70у меня батя в Баренцухе тралил дно в нейтральных водах.Все люминевое что поднимали сбрасывали в своих терводах! hi
      1. Светлан
        Светлан 26 сентября 2020 11:11 Новый
        -2
        Сбивали их в те времена. Не ссали.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A 26 сентября 2020 11:13 Новый
      -3
      Цитата: Светлан
      Конечно же сбить не над нейтральной территории (нейтральными водами), а если экипаж той стороны допустит оплошность и пересечет границу.

      Как же, будут они летать над нашей территорией - цыкотно как-то. Они как в 83-м, якобы "гражданский" гражданский борт, напичканный аппаратурой, запустят. И отклонится он опять километров на 500 от курса.

      Хотя, если и дальше беззубо реагировать - то всё может быть. Глядишь, краёв и не разглядят, обнаглеют...
  7. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД 26 сентября 2020 11:13 Новый
    +4
    Нужны зеркальные ответы , пусть в меньшем объёме , но регулярные и столь же демонстративные на грани провокации , когда всё вроде в пределах международного права , а американские и натовские военные в напряге . Тогда , и только тогда подобные соглашения станут реальностью и начнут обсуждаться . А так , как сейчас , то да -
    уководство НАТО и Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки такая ситуация как бы устраивает.
    Причём без всяких как-бы ..
    1. poquello
      poquello 26 сентября 2020 15:55 Новый
      -1
      Цитата: КВУ-НСвД
      Нужны зеркальные ответы

      границы НАТО - решето, они заходы на свою территорию даже не обнаруживают, тч чего с ними делать непонятно
  8. Вихорь
    Вихорь 26 сентября 2020 11:15 Новый
    -1
    Сумасшедшие Штаты Америки играют с огнём в пороховом погребе.
    1. opuonmed
      opuonmed 26 сентября 2020 12:35 Новый
      +1
      да тока смогут ли наши в кретический момент нажать на кнопку )
      1. Вихорь
        Вихорь 26 сентября 2020 16:19 Новый
        -1
        Столько всего понаделали, что бы кончить мир и шарик, что может и без кнопки, само выстрелить. Во всяком случае вероятность такого "случая" растёт, тем более, что США и НАТО всё больше сходят с ума...
  9. Tusv
    Tusv 26 сентября 2020 11:23 Новый
    +2
    НАТО во главе с США игнорирует предложения России по уточнению соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море.

    Да с ними говорить. Отдайте приказ летчикам не отгонять непрошенных "гостей" . Дайти им хоть краешком крылышка "залететь", а то у Полуваенной давно руки чешуться и ракеты ржавеют без дела. Парочку завалим и будет мир дружба жевачка
  10. 7,62х54
    7,62х54 26 сентября 2020 11:35 Новый
    +2
    Пару-тройку трассеров по курсу, только тогда опомнятся. Пока что для амеров это увеселительные покатушки.
  11. Керенский
    Керенский 26 сентября 2020 11:50 Новый
    0
    А ведь всё уже было давно. Решалось институтом аманатов или талей (кому что ближе). И тот, древний мир неоднократно избегал большой крови... Мы своих уже отдали.
    Согласен с комментаторами, - мы на пороге. Не хотелось нагнетать...
    1. Егоза
      Егоза 26 сентября 2020 12:08 Новый
      -1
      Цитата: Керенский
      мы на пороге. Не хотелось нагнетать...

      Так-то так, но раз игнорируют, то пусть потом не жалуются. И вообще, может это украинская ракета на учениях не туда полетела. Джавелин не туда повернулся. ))))
  12. cniza
    cniza 26 сентября 2020 12:06 Новый
    +3
    Со своей стороны отметим, что пилоты американских разведывательных самолетов и стратегических бомбардировщиков неоднократно жаловались на опасное сближение и маневры российских истребителей во время "перехватов" у российской границы.


    Значит и дальше будут жаловаться , коль не хотят регламентировать.
  13. opuonmed
    opuonmed 26 сентября 2020 12:34 Новый
    0
    а им нато и не нужно у них есть план и идут по нему
  14. iouris
    iouris 26 сентября 2020 13:18 Новый
    -1
    Какие правила во время войны? Если противник тебя не уважает, то заставь его уважать себя.
  15. Vlad Pervovich
    Vlad Pervovich Вчера, 14:46 Новый
    0
    до первого столкновения