Генштаб РФ: США и НАТО игнорируют предложения России по безопасности полётов

НАТО во главе с США игнорирует предложения России по уточнению соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
По словам Герасимова, Москву не устраивает складывающаяся ситуация вокруг российских границ, особенно в части полетов стратегической авиации альянса. Существующие соглашения не охватывают всех нюансов предотвращения опасной военной деятельности, а НАТО во главе с США не хочет их уточнять.
Конечно, мы реагируем на эти вещи. Мало того, мы тренируем все наши дежурные смены, боевые расчеты и противовоздушной обороны, и авиации, и пунктов управления по полетам таких самолетов
- заявил генерал, добавив, что Россия неоднократно предлагала США и НАТО "рассмотреть вопросы и уточнить имеющиеся соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море".
Эти наши обращения остались без ответа. (...) руководство НАТО и Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки такая ситуация как бы устраивает. Нас она не устраивает
- пояснил Герасимов.
Он подчеркнул, что в соглашениях не прописаны некоторые детали: интервалы для сближения, дистанция для сближения воздушных судов и морских кораблей, порядок действий и так далее. Все это может в будущем привести к инцидентам и конфликтным ситуациям.
Со своей стороны отметим, что пилоты американских разведывательных самолетов и стратегических бомбардировщиков неоднократно жаловались на опасное сближение и маневры российских истребителей во время "перехватов" у российской границы.