Генштаб РФ: США и НАТО игнорируют предложения России по безопасности полётов

Конечно, мы реагируем на эти вещи. Мало того, мы тренируем все наши дежурные смены, боевые расчеты и противовоздушной обороны, и авиации, и пунктов управления по полетам таких самолетов

Эти наши обращения остались без ответа. (...) руководство НАТО и Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки такая ситуация как бы устраивает. Нас она не устраивает