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В Минобороны Украины назвали предварительную причину крушения Ан-26

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В Минобороны Украины назвали предварительную причину крушения Ан-26

Предварительной причиной крушения военно-транспортного самолета Воздушных сил ВСУ Ан-26 под Харьковом названа техническая неисправность самолета. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.


Случилась какая-то техническая неисправность. Что именно, будем выяснять. Не могу пока ничего рассказать про учения... Предварительную оценку сможем дать после расшифровки черного ящика

- отметил он. В Минобороны Украины уточнили, что во время полета отказал один из датчиков в левом двигателе самолета.

В то же время Государственное бюро расследований Украины (ГБР) проверяет четыре версии причин крушения самолета, среди которых: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Окончательно причину крушения определят после вскрытия черных ящиков самолета. Оба ящика уже обнаружены, они уцелели, но из остатков самолета их еще не извлекли.

Между тем стало известно, что самолету Ан-26, разбившемуся под Харьковом, было 43 года, но в 2020 году он был направлен на ремонт. По условиям контракта самолет должен был отремонтирован до 1 октября этого года. Какие именно работы проводились на самолете и проводились ли вообще, пока не известно.

В день катастрофы Ан-26 совершил шесть взлетов и произвел пять благополучных посадок. Всего он должен был совершить 10 вылетов. Утверждается, что после каждого полета самолет осматривался инженерно-техническим составом.

Напомним, что на борту разбившегося Ан-26 находилось 27 человек, из которых 7 офицеров и 20 курсантов Харьковского университета ВВС. Во время крушения погибли 25 человек, двое смогли выпрыгнуть из самолета, они получили тяжелые травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Как сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 10:50 (совпадает с мск.вр.) один из них от полученных травм скончался.
177 комментариев
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  1. Оператор
    Оператор 26 сентября 2020 11:47 Новый
    -5
    Бандеровцы уронили бандеровцев, а Жозеп Боррель показал им голую .... - то ли еще будет bully
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 26 сентября 2020 11:59 Новый
      -5
      Жозеп Боррель ......а кто таков энтот жозепь !!!1 как говорил почтальон Печкин -ради повышения образованности
      1. nnm
        nnm 26 сентября 2020 12:42 Новый
        +7
        Глава дипломатии и безопасности ЕС.
        - это тот самый, что недавно сказал, что ЕС это не банкомат для Украины.
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 26 сентября 2020 13:32 Новый
          +2
          это тот самый, что недавно сказал, что ЕС это не банкомат для Украины....ну помпео отмашку дал и этот не долго думая.....помнится некая помарини или ...короче точно не помню. но клялась когда на какойто высокий пост в ес зайдёт то сразу начнёт серьёзные контакты с РФ, нокак оказалось санкционные фишки все под её подписью окозались....пора ужо заканчивать с этими никчемными площадками ООН и ес....толку от них как с козла молока
    2. НЕКСУС
      НЕКСУС 26 сентября 2020 13:51 Новый
      +17
      Цитата: Оператор
      Бандеровцы уронили бандеровцев,

      Ппц...сколько вас таких развелось. Погибли дети,которые никого не убивали,а их уже и бендеровцами окрестили и нацистами и так им и надо.
      Могли бы бомбить Донбасс,бла бла бла...про "онижедети" нацарапайте тут...типа сколько их можно жалеть.
      Вы крещеный вообще? Че с вами всеми не так,что вы радуетесь смертям детей?
      Они кого то убили,над кем-то надругались? Че они вам,отмороженным националистам сделали?
      Вы же их проклинаете и радуетесь их смерти по одной причине-они украинские курсанты.
      А если американские или французские курсанты не дай Бог так же погибнут?Тоже пляски на костях устроите?
      Я в шоке,сколько нехристей то развелось тут! Ни человечности,ни сострадания.
      1. MoJloT
        MoJloT 26 сентября 2020 14:17 Новый
        +7
        АДМИН ПРЕКРАТИ ЭТУ ВАКХАНАЛИЮ, ОТКЛЮЧИ КОММЕНТАРИИ.
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС 26 сентября 2020 14:18 Новый
          -6
          Цитата: MoJloT
          АДМИН ПРЕКРАТИ ЭТУ ВАКХАНАЛИЮ, ОТКЛЮЧИ КОММЕНТАРИИ.

          А им видимо просто пофиг...смотрю на это и диву даюсь с людей...будто не крещенные ни разу и мать их не рожала.
          1. Инсургент
            Инсургент 26 сентября 2020 20:07 Новый
            +8
            Цитата: MoJloT
            АДМИН ПРЕКРАТИ ЭТУ ВАКХАНАЛИЮ, ОТКЛЮЧИ КОММЕНТАРИИ.


            Цитата: НЕКСУС
            А им видимо просто пофиг...смотрю на это и диву даюсь с людей...будто не крещенные ни разу и мать их не рожала.


            А как вам этот комментарий,"с той стороны",данный " окраинским военным экспертом" незадолго до падения Ан-26 относительно курсантов (многие из погибших на групповом фото на фоне того самого самолёта) ?

            Его,кто отключит из сознания россиян ? Или,"понять и простить" намерения бомбить Воронеж ?

            1. НЕКСУС
              НЕКСУС 26 сентября 2020 20:16 Новый
              -4
              Цитата: Инсургент
              Его,кто отключит из сознания россиян ?

              Неее...зачем? Уподобьтесь этим идиотам и с нашей стороны строчите такую же дичь. А еще лучше возглавьте всех этих троллей и баламутьте народ.
              А после не удивляйтесь,че в нашей стране,внутри,столько национализма,ненависти и идиотии.
              Вперед,и с песней!
              1. Инсургент
                Инсургент 26 сентября 2020 20:20 Новый
                +6
                Цитата: НЕКСУС
                Неее...зачем? Уподобьтесь этим идиотам и с нашей стороны строчите такую же дичь. А еще лучше возглавьте всех этих троллей и баламутьте народ.
                А после не удивляйтесь,че в нашей стране,внутри,столько национализма,ненависти и идиотии.
                Вперед,и с песней!

                Да не с песней,а с идеологией. Антинацистской. С такой какая она у Донбасса.

                И не считаю ,что у России она может быть какой-то иной.
                1. Sirota
                  Sirota 26 сентября 2020 21:14 Новый
                  -2
                  я бы вас всех заставил петь интернационал и учить историю, О национальной гордости великороссов — статья В. И. Ленина. Написана в декабре 1914 года в Швейцарии[1][2]. Опубликована в газете «Социал-демократ», 12 декабря 1914 года, № 35[3]. Наряду со статьями «Критические заметки по национальному вопросу» и «О праве наций на самоопределение» данная статья излагает взгляды Ленина на национальный вопрос в России и Европе, в связи с Первой мировой войной. laughing диалектику ни кто не отменял
            2. антивирус
              антивирус Вчера, 20:51 Новый
              -1
              русню и колорадов травить дустом --это святое, ...........................................................................................
      2. mr.ZinGer
        mr.ZinGer 26 сентября 2020 14:20 Новый
        0
        Вы правы, становится грустно от обилия этих диванных терминаторов, видно в их жизни ничего хорошего нет, если гибель людей для них радость.
        1. vitvit123
          vitvit123 26 сентября 2020 17:46 Новый
          +4
          А если не радость и не огорчение ?
      3. rotkiv04
        rotkiv04 26 сентября 2020 14:33 Новый
        +4
        нехристи те кто давал клятву на верность бандеровской окраине, но видно ты тоже из них
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС 26 сентября 2020 14:37 Новый
          +1
          Цитата: rotkiv04
          нехристи те кто давал клятву на верность бандеровской окраине, но видно ты тоже из них

          Какая бандеровская Украина,тролль ? В Украине большинство людей нормальных,а не отмороженных на всю голову как некоторые тут присутствующие.
          И в РФ куча народу ,у которых близкие родственники граждане Украины и живут там же.
          Но кому это я? Не с кем говорить и не за чем.
          1. rotkiv04
            rotkiv04 26 сентября 2020 14:40 Новый
            +13
            болезный, нормальные люди на окраине в армию добровольно служить не идут, башку включи, хотя у теб я же шлем вместо головы
            1. НЕКСУС
              НЕКСУС 26 сентября 2020 14:57 Новый
              -6
              Цитата: rotkiv04
              болезный, нормальные люди на окраине в армию добровольно служить не идут, башку включи, хотя у теб я же шлем вместо головы

              Тролль,в Украине ВУЗЫ закрываются...и тут либо по призыву принудительно,либо в учебку ,получить образование(хоть какое-то) и не стать пушечным мясом. Башку то надо иногда включать,а не только ею есть,тролль!
              ПОВТОРЮСЬ-ОНИ НИКОГО НЕ УБИЛИ! Так что тролль,угомонись и не засирай ветку своим потоком сознания.
              1. rotkiv04
                rotkiv04 26 сентября 2020 15:17 Новый
                +11
                болезный, ты хоть свою неосведомленность не показывай, на окраине никакие вузы не закрываются и не надо тут пургу нести, а этот бандерюгент ("онижедети") давал клятву на верность своей бандеровской батькивщине и этим все сказано, им и таким как они место в аду. Кстати заметил , правильно на русском языке говорить "На Украине", но у тебя "В Украине" из чего делаю вывод что ты как раз из той либерастни что топят за бандеровцев
              2. mr.ZinGer
                mr.ZinGer 26 сентября 2020 15:24 Новый
                +3
                Вы им ничего не объясните, жизнь серая и скучная, нужен внешний враг. После этого все становится четко и понятно.
              3. wirbeln
                wirbeln 26 сентября 2020 16:20 Новый
                +8
                ПОВТОРЮСЬ-ОНИ НИКОГО НЕ УБИЛИ! Зуб даёш? Обычно в училища многие идут после армии (читай АТО). Вы даёте гарантию что там были все чисто ангелы (читай небесная сотня)?
              4. vitvit123
                vitvit123 26 сентября 2020 17:47 Новый
                +3
                Вам в институт благородных девиц . Там вас точно оценят !
              5. Инсургент
                Инсургент 26 сентября 2020 20:23 Новый
                +7
                Цитата: НЕКСУС
                ПОВТОРЮСЬ-ОНИ НИКОГО НЕ УБИЛИ!


                Не успели,не смогли... Не сложилось...
              6. Улисс
                Улисс Вчера, 13:19 Новый
                0
                Не успели убить.
                Они что, на флористов учились?
          2. Инсургент
            Инсургент 26 сентября 2020 20:13 Новый
            +6
            Цитата: НЕКСУС
            Какая бандеровская Украина,тролль ?

            Может быть и мне,гражданину ДНР, расскажете что-то о "не бандеровской Украине" ? Или тоже сразу в тролли запишите ?
            1. Нормаль ок
              Нормаль ок 26 сентября 2020 23:46 Новый
              -11
              Цитата: Инсургент
              Цитата: НЕКСУС
              Какая бандеровская Украина,тролль ?

              Может быть и мне,гражданину ДНР, расскажете что-то о "не бандеровской Украине" ? Или тоже сразу в тролли запишите ?

              Откровенно, после таких комментариев. многие захотят вас убить. Даже те. кто не думал об этом раньше.
              1. Инсургент
                Инсургент Вчера, 06:57 Новый
                +3
                Цитата: Нормаль ок
                Откровенно, после таких комментариев. многие захотят вас убить. Даже те. кто не думал об этом раньше.

                Собственно,именно этим - УБИВАТЬ,и стали заниматься необандеровцы в апреле 2014-го года,двинув войска на подавление Донбасса не признавшего государственный переворот.

                Вы,Нормаль ок, со своим чувством убийства за вполне взвешенный и нейтральный комментарий - ЧЕМ ОТ НИХ ОТЛИЧАЕТЕСЬ ? ? ?
            2. НЕКСУС
              НЕКСУС Вчера, 20:55 Новый
              -2
              Цитата: Инсургент
              Может быть и мне,гражданину ДНР, расскажете что-то о "не бандеровской Украине" ?

              А может вы,гражданин ДНР сразу и африканских аборигенов во враги запишете? Они вроде вам ничего не сделали,но кто знает,может в далеком будущем сделают.
          3. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Вчера, 19:17 Новый
            +2
            Нексус, Вы меня извините, но побывав у тещи летом 2015 года и посмотрев на отношение к России, к русским, высказывания грамадян, я точно могу сказать, что нормальных украинцев, осталось процентов 10- не больше. Не верите?.. Посмотрите на результаты голосования на выборах, на Украине. За пророссийских кандидатов и партии - не более 10-12 процентов голосов.
            1. НЕКСУС
              НЕКСУС Вчера, 20:58 Новый
              -2
              Цитата: Андрей Николаевич
              Посмотрите на результаты голосования на выборах, на Украине.

              Голосование "всенародное"-это такая игра,чтоб народ думал,что имеет право голоса и че то там решает.А вот результаты этих выборов от народа никак не зависят ,от слова совсем.И эти дутые циферы,для очень наивных людей.
              Что до Украины,то я буквально на той неделе был в Рени и Измаиле...прикиньте,отношение там к русским очень хорошее.
      4. Skarpzd
        Skarpzd 26 сентября 2020 14:51 Новый
        +17
        где дети? 2 и 4 курс. дети? по мне так взрослые мужики. и мне лично так же параллельны американские французские курсанты. с чего мне переживать по поводу военных блока нато? и по поводу нехристей. я например просто атеист. были бы гражданские - было бы сострадание. а про человечность вы жителям Донецкой и Луганской областей расскажите. они точно оценят.
      5. Оператор
        Оператор 26 сентября 2020 15:10 Новый
        +16
        Онижедети - ага

        1. Оператор
          Оператор 26 сентября 2020 15:14 Новый
          +17
          Онижедети # 2

          1. Оператор
            Оператор 26 сентября 2020 15:18 Новый
            +14
            А это по мнению окраинских минусаторов - "личинки колорадов"

            1. mr.ZinGer
              mr.ZinGer 26 сентября 2020 15:26 Новый
              -9
              Так им не уподобляйтесь...
      6. Aleksandr21
        Aleksandr21 26 сентября 2020 15:57 Новый
        +11
        Цитата: НЕКСУС

        Ппц...сколько вас таких развелось. Погибли дети,которые никого не убивали,а их уже и бендеровцами окрестили и нацистами и так им и надо.
        Могли бы бомбить Донбасс,бла бла бла...про "онижедети" нацарапайте тут...типа сколько их можно жалеть...


        С украинского сайта:

        Один из 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26 - Александр Скачков, сын штурмана "Ил-76", сбитого оккупантами в небе над Луганском.

        Об этом на своей странице в Facebook написал Алексей Петров.

        "Я теперь точно знаю, что снаряд попадает дважды в одну и ту же воронку. Ложится с точностью миллиметр к миллиметру, разбросав вокруг сотни осколков. И каждый несёт смерть... Среди курсантов лётного училища которые находились на борту потерпевшего катастрофу под Чугуевым “Ан-26”, был Александр Скочков. Сын капитана Игоря Скочкова, штурмана "Ил-76", сбитого российскими оккупантами в небе Луганска.


        Президент Зеленский:

        Вчера в результате страшной трагедии – падение самолета Ан-26 у Чугуева – Украина потеряла 26 своих достойных сыновей. 25 погибли на месте и один – от ожогов, несовместимых с жизнью, в больнице. Еще один находится на лечении. Молимся за его скорейшее выздоровление. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

        “Мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, в которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери.]


        Жалеете, что не успели совершить "боевые победы" ?
        1. serzh.kost
          serzh.kost 26 сентября 2020 17:15 Новый
          +4
          за "заслуги" карателя-отца и сын поплатился... карма видимо...
      7. MA3UTA
        MA3UTA 26 сентября 2020 17:18 Новый
        0
        Я в шоке,сколько нехристей то развелось тут! Ни человечности,ни сострадания


        Да. Словно филиал цензорнет, только диаметральной полярности
        нагнетают, формируют ненависть,, получают удовольствие от ситуации, к которой не имеют никакого отношения.. точно так же как упоротые радовались гибели "личинок колорада" или гибели ансамбля Александрова...
        Да одень погоны, иди на фронт, возьми Стрелу, урони вражеский самолет, получи медаль, гордись...Это будет заслужено
        Нет, пля, получают удовольствие дистанционно и безопасно.

        это либо люди с больной психикой, либо диванные "воены"... такой психотип и людей безоружных убьет/сожгет/распилит и над пленным издевается изощренно сможет и над трупом врага глумиться, и громче всех кичится вкладом в победу, главное чтоб безопасно и безответно было.

        Сгорели пацаны курсанты, сгорели славяне, не в бою.
        Ну чем не повод для проявления своей воинственности и патриотизма для упоротых?

        Людьми надо оставаться и не уподобляться животным.
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      9. антивирус
        антивирус Вчера, 20:48 Новый
        0
        Погибли дети,которые никого не убивали,а их уже и бендеровцами окрестили и нацистами и так им и надо.

        --"они же дети" выполнят приказ Турчинова и МООкраины по доставке на таких же АН26 для десантирования аеромобильных в Донбасс???
        Кернес должен провести референдум о присоединении к России--тогда это свои дети
    3. rotkiv04
      rotkiv04 26 сентября 2020 14:31 Новый
      -3
      ага, земля резко подпрыгнула и как даст по левому крылу и отож, но главную версию забыли озвучить - это Путин был на левом крыле, он и отправил бандерюгент в преисподнюю
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок 26 сентября 2020 12:10 Новый
    +5
    Сильно изношены самолёты...просто уже, похоже, "за гранью" допустимого. Ну и ремонт, гм, ну, как бы ремонт...
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер 26 сентября 2020 13:04 Новый
      +1
      Ну вообще - то этот аэроплан сделан на Украине и движки на нем запорожские, по идее должен быть нормальный. Это Ил, Су и МиГ - не делались в бандерлянде и запчастей к ним нет. Вот они очень опасные в плане эксплуатации\
      1. orionvitt
        orionvitt 26 сентября 2020 14:04 Новый
        0
        Цитата: ТермиНахТер
        этот аэроплан сделан на Украине и движки на нем запорожские, по идее должен быть нормальный

        Всё это конечно так, но даже своё, стоит денег, которых на украине в общем нет. Почти совсем. А авиация, это очень дорогое удовольствие.
        1. ТермиНахТер
          ТермиНахТер 26 сентября 2020 21:42 Новый
          -1
          За планер не скажу - не знаю, а движки новые где-то по миллиону за штуку, откапиталенные где-то по 350 тыс. естественно не гривен.
          1. orionvitt
            orionvitt Вчера, 16:39 Новый
            0
            Это не секрет. Достаточно зайти на сайт "Мотор Сич". Так же не секрет, что лишний миллион, или даже 350 тыс. долл., для украинского бюджета, это почти неподъёмные деньги. О чём я и писал выше.
      2. Александр Секлицкий
        Александр Секлицкий 26 сентября 2020 20:13 Новый
        -1
        толсто батенька...очень толсто
    2. VO3A
      VO3A 26 сентября 2020 13:51 Новый
      0
      В нормальной стране после ремонта дают 1 год гарантии на самолёт ! Так , что падение уже совсем не рядовое и последствия и разборки могут быть нехилые, в том числе об основании на продление ресурса этого самолёта....Хотя для Окраины всё возможно, я вообще не понимаю, как их самолёты летают,особенно боевые и кто на них отважеться летать, мягко говоря ?!
  3. Егоза
    Егоза 26 сентября 2020 12:15 Новый
    +11
    А на каком заводе "должны были отремонтировать"? И срок - до 1 октября! Значит еще вообще за него не брались. Кто ж такую машину в полет выпускает? Но если присмотреться и подумать, то вся ситуация с самолетом - это яркая картина Украины. Не доделали, не проверили, понадеялись на советский запас, поторопились и развалились, угробив людей. Вот и с Украиной-страной то же будет.
    1. nnm
      nnm 26 сентября 2020 12:45 Новый
      +8
      Похоже, что по документам, он и находился в ремонте. Нормальная схема вывода денег в размен на жизни. Вообще, даже не удивлюсь, если это так. Для Украины это нормально.
    2. ТермиНахТер
      ТермиНахТер 26 сентября 2020 13:05 Новый
      +1
      Ну, по идее или завод - изготовитель -"Антонов" или Киевский АРЗ, если он живой.
    3. Ныробский
      Ныробский 26 сентября 2020 13:08 Новый
      +9
      Цитата: Егоза
      А на каком заводе "должны были отремонтировать"? И срок - до 1 октября! Значит еще вообще за него не брались. Кто ж такую машину в полет выпускает?

      Нет, ну трезубцы то на корпус через трафарет новые набили, и на жёвто-блакитном прапоре красочку освежили. На этом по ходу капремонт и закончился yes
  4. fn34440
    fn34440 26 сентября 2020 12:16 Новый
    -9
    Зря свиноеды против батьки-Лукашенко,замут устроили с недемократичными выборами.
    Он ,сразу, в авиакеросин,им,овечьего энуреза намутил,с металлической стружкой. Батька обид не прощает.
  5. ddmitrij
    ddmitrij 26 сентября 2020 12:20 Новый
    0
    Военный самолёт Ан-26, потерпевший крушение в районе города Чугуева в Харьковской области, согласно предварительным данным, мог зацепиться крылом за землю.
    Так сообщает МинОбороны Украины.

    А как же люди, прыгавшие вниз без парашюта? Зачем они прыгали, если самолёт по земле уже чиркал крыльями?
    1. loki565
      loki565 26 сентября 2020 12:24 Новый
      +1
      Не понятно если они выпрыгнули как получили ожоги. Самолет развалился на двое, скорее всего их просто выбросило.
      1. ddmitrij
        ddmitrij 26 сентября 2020 13:00 Новый
        -2
        Там несколько человек выпрыгнуло из самолёта. Видели очевидцы. Один из них средней тяжести в больнице.
        И есть видео на котором от самолёта бежит человек объятый пламенем. Он, скорее всего погиб.
        Печально очень! Большинство совсем молодые пацаны.
        1. Incvizitor
          Incvizitor 26 сентября 2020 13:52 Новый
          +4
          Большинство совсем молодые пацаны.
          Гитлерюгент
          1. rotkiv04
            rotkiv04 26 сентября 2020 14:35 Новый
            +3
            и многие ведь погибли и по мнению Нексуса и Ко их очень жаль, "онижедети"
        2. Avis
          Avis 26 сентября 2020 18:11 Новый
          0
          Цитата: ddmitrij
          Там несколько человек выпрыгнуло из самолёта. Видели очевидцы.

          Бред. Очевидцам просто почудилось в темноте, стрессе и непривычной обстановке.
      2. Мар.Тира
        Мар.Тира 26 сентября 2020 13:58 Новый
        +6
        Цитата: loki565
        Не понятно если они выпрыгнули как получили ожоги. Самолет развалился на двое, скорее всего их просто выбросило.

        Информации мало.Пилот собирался садить машину на одном двигателе,был спокоен,уверен что посадит.Есть версия что перепутал полосу с автострадой?Советская техника стала отказываться служить своим врагам захватившим её волей судьбы,не нужно было молодёжи идти в такую армию,которую готовят для войны с Россией.Возможно кого то заставили,но основная масса шла туда осознанно.
  6. 9 Вал
    9 Вал 26 сентября 2020 12:23 Новый
    +9
    Как то странно,что нет ещё одной версии - терракта со стороны агрессора ( хоть РФ или ЛДНР)...
    1. Skarpzd
      Skarpzd 26 сентября 2020 12:34 Новый
      +4
      конечное будут
    2. Комментарий был удален.
  7. Trapp1st
    Trapp1st 26 сентября 2020 12:23 Новый
    -1
    Трагедия, ушли совсем молодыми, мои соболезнования родным и близким.
    1. svoit
      svoit 26 сентября 2020 13:37 Новый
      +3
      Своей гибелью они продлили жизнь очень многим, 27 спасли сотни, а может и тысячи жизней.
      "героем сала!"
      1. Александр Секлицкий
        Александр Секлицкий 26 сентября 2020 20:17 Новый
        -4
        не юродствуй. тебя это не красит
    2. антивирус
      антивирус Вчера, 21:03 Новый
      0
      соболезнования я выражаю тоже . И НАДЕЮСЬ ЧТО ВСЯ АВИАЦИЯ ОКРАИНЫ ВСТАНЕТ НА ЗИМОВКУ КАК МЕДВЕДИ В БУРЛОГУ ДО ---9 МАЯ , НЕ 8 МАЯ.Азиопия или Зап Европа --выбирайте кто вам поможет построить авиацию?
  8. Silvestr
    Silvestr 26 сентября 2020 12:27 Новый
    -21
    Цитата: Оператор
    Бандеровцы уронили бандеровцев, а Жозеп Боррель показал им голую .... - то ли еще будет

    зубы скалите на погибших. Чем вы лучше тех же бандеровцев? Они также, как и вы, радовались навшим потерям. Стыдно
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер 26 сентября 2020 13:11 Новый
      +23
      Хочу заместить, что в недалеком будущем, эти мальчишки закончили бы училище, пришли в строевые части. А там команда - лететь бомбить Донбасс. Людей и детей Донбасса вам не жалко? За 6 лет на Донбассе погибло более 170 детей в возрасте младше 16 лет. Чем они виноваты? Начиная с 2014 года, любой поступающий в военное училище, не может не понимать, что из него будут делать карателя и палалча.
      1. Alex_You
        Alex_You 26 сентября 2020 13:59 Новый
        -1
        Насколько мне известно с 15-го года авиация над Донбассом не применяется.
        1. MoJloT
          MoJloT 26 сентября 2020 14:04 Новый
          -5
          с 15-го года авиация над Донбассом не применяется.
          Тут всем по боку.
        2. ТермиНахТер
          ТермиНахТер 26 сентября 2020 14:05 Новый
          +9
          Вы думаете по доброте душевной или из соображений гуманизма?))) Причина, до банальности простая - недостаток моторесурса. Из всех бандеровских Су - 27, только 8 прошли нормальный ремонт с модернизацией, в России в 2006 - 08 годах. Да и то, два из них Ющенко продал матрасникам. Все остальное бандероВВС поддерживается в летном состоянии за счет снятия запчастей с других машин. Но источник запчастей уже заканчивается. Так что остаток ресурса, по боевым самолетам, у бандерлогов - минимальный.
        3. sektant777
          sektant777 Вчера, 05:32 Новый
          +3
          И почему же не летают??? Боязно стало? Уже по "кондиционерам" не пострелять безнаказанно, как только стали заземлять укролюфтваффе.
      2. JD1979
        JD1979 26 сентября 2020 14:13 Новый
        -8
        Цитата: ТермиНахТер
        Хочу заместить, что в недалеком будущем,

        вы, возможно, совершите какое-нибудь действие попадающее под УК с тяжелыми последствиями для жизни и здоровья других, в связи с чем предлагаю вас превентивно обезвредить, чтобы спасти жизни.
        ЗЫ. не выдавайте свои бредовые фантазии, требующие для купирования применения тяжелых препаратов, за проческие. Предсказать действия других людей в отдаленном будущем ни вам, ни кому-либо другому не доступно, зато можно получить неудобны диагноз. И агулом записывать всех в бандеровцы... очень смахивает на такое же зачисление всех в ватники, вы часом не оттуда?
        1. ТермиНахТер
          ТермиНахТер 26 сентября 2020 14:15 Новый
          +11
          Не надо быть Вангой, чтобы знать, что будет с лейтенантом, закончившим военное училище))))
          1. JD1979
            JD1979 26 сентября 2020 14:21 Новый
            -5
            Цитата: ТермиНахТер
            Не надо быть Вангой, чтобы знать, что будет с лейтенантом, закончившим военное училище))))

            Не надо быть альтернативно одаренным, куча пилотов, обучающихся на пилотов ВТА, уходят на гражданку, там тупо платят намного больше. Вангуйте дальше, пока неудачно, сказывается прямолинейность и шаблонность мышления человека с низкой самооценкой: военный - бандеровец, украинец - х*хол, и прочее. Займитесь собой, может что-то изменится.
            1. ТермиНахТер
              ТермиНахТер 26 сентября 2020 14:31 Новый
              +7
              Вы про какую страну пишите? Если не в курсе, то расскажу вам трогательную, но поучительную историю про бандерляд. Закончивший училище, обязан отслужить 5 лет лет в бандероВВС или вернуть всю сумму, потраченную на его обучение. Потому, не надо быть Вангой и так все понятно)))
              1. JD1979
                JD1979 26 сентября 2020 14:39 Новый
                -4
                Цитата: ТермиНахТер
                Вы про какую страну пишите? Если не в курсе, то расскажу вам трогательную, но поучительную историю про бандерляд.

                Расскажите себе.
                Цитата: ТермиНахТер
                Закончивший училище, обязан отслужить 5 лет лет в бандероВВС или вернуть всю сумму, потраченную на его обучение.

                Открою вам Америку, это правило действует во всех странах.
                Цитата: ТермиНахТер
                Потому, не надо быть Вангой и так все понятно)))

                Диагноз ясен: низкая социальная ответственность, при непомерно завышенном ЧСВ.
                ЗЫ: тест на логику, входит ли в программу обучения летного состава боевой авиации, полеты в составе членов экипажа самолета ВТА, того же Ан-26? Вот техники, бортинженеры, штурманы, и прочие допускаю.
                Но, повторюсь, ваше узконаправленное закомплексованно мышление, не позволяет предполагать альтернативные варианты, кроме как все находившие на борту вот так сразу по окончании попрыгают в боевые самолеты и сразу же помчатся кого-то бомбить. Вам враги под краватью не мерещатся?
                1. ТермиНахТер
                  ТермиНахТер 26 сентября 2020 14:44 Новый
                  +3
                  Во всех странах, где действует подобное правило, идет гражданская война? И завтра, сегодняшнего выпускника отправят на фронт))) альтернативные варианты - это к Анальному, он у вас альтернативно одаренный)))
                  1. JD1979
                    JD1979 26 сентября 2020 15:00 Новый
                    -4
                    А еще альтернативные, когда кончаются аргументы, любят переводить стрелки на своих родственников))).
                    1. ТермиНахТер
                      ТермиНахТер 26 сентября 2020 15:30 Новый
                      +6
                      Молодой человек, я живу не в России, потому ваш Анальный, ни ко мне, ни к моей родне никак не может относиться. Аргументов у меня хватит еще на два тома, но доказывать вам что-то не собираюсь, уже понял. Ну и последнее, мнение других людей обо мне, меня не интересует вообще, от слова совсем, в принципе. Чего я стою, и что значу, я себе доказал в 1988-89 годах "за речкой". А на мнение пионера, который в этой жизни ничего не видел, мне мягко говоря - плевать.
                      1. JD1979
                        JD1979 26 сентября 2020 18:53 Новый
                        -5
                        Цитата: ТермиНахТер
                        Молодой человек, я живу не в России,

                        Сочувствую, или поздравляю, вам виднее. За молодого человека спасибо))
                        Цитата: ТермиНахТер
                        потому ваш Анальный, ни ко мне, ни к моей родне никак не может относиться

                        Он такой же мой как и ваш, с чего вы взяли что я живу в России?
                        Цитата: ТермиНахТер
                        Аргументов у меня хватит еще на два тома, но доказывать вам что-то не собираюсь, уже понял.

                        Ну если отсылка к Навальному, (которая в вашем случае, звучит так, что это можно расценить либо как ваши сексуальные пристрастия, либо оскорбления))) ), аргумент... ну про остальные как-то знать не хочется))
                        Цитата: ТермиНахТер
                        Чего я стою, и что значу, я себе доказал в 1988-89 годах "за речкой".

                        Угу, только, вот исходя из ваших высказываний, вы там и остались (посттравматический синдром никто не отменял), и людей на территории Украины вы воспринимаете исключительно как там, за речкой. Сочувствую, но, это ваши проблемы, если вы их не решаете, ваше дело. Но не надо это выплескивать в интернет.
                        Цитата: ТермиНахТер
                        А на мнение пионера, который в этой жизни ничего не видел, мне мягко говоря - плевать.

                        Опять вангуете? Говорил же не ваше это дело.
                        ЗЫ: У меня есть знакомые украинские военные, абсолютно адекватные люди, в отличие от вас, до сих пор смотрящего через прицел.
                      2. ТермиНахТер
                        ТермиНахТер 26 сентября 2020 21:44 Новый
                        +2
                        Называть карателей и палачей - адекватными людьми)))) не вижу смысла общаться дальше. Всего доброго
        2. Pete Mitchell
          Pete Mitchell 26 сентября 2020 14:29 Новый
          -7
          Цитата: ТермиНахТер
          чтобы знать, что будет с лейтенантом, закончившим военное училище

          Правильно, не надо быть Вангой: он пойдёт выполнять приказы своей Страны. В чем его можно обвинить? Патологических убийцей в армию вроде не берут. Не нравится нам его страна, но ушедшие в этом не виноваты. Есть настроение - покапайтесь глубже: кто из властьимущих молча смотрел во что превращается соседка и ничего не делал.., и далее по списку.
          То что недружелюбная страна не получит два десятка пилотов - судьба такая.
          А то что почти три десятка душ к Господу ушли раньше времени - соболезнования родным
          1. ТермиНахТер
            ТермиНахТер 26 сентября 2020 14:47 Новый
            +5
            Объясните мне тупому. Восемнадцатилетний пацан - поступает в военное училище, в стране, в которой седьмой год идет гражданская война. Он не понимает куда он лезет?
            1. Pete Mitchell
              Pete Mitchell 26 сентября 2020 14:57 Новый
              -4
              Вы кажется сами уже отвечали на свой вопрос - этим поколениям мозги промывали поколениями и поступая в военное училище они с гордостью готовятся Родину защищать. И они считают что воюют с армиями мордера... И повторюсь - тут немало вопросов к властьимущим из обеих стран: пока гешефты пилили, о странах, как жить будут, кто то думал? Или молча смотрели, как 404ые укладывали страну под цивилизованных
              А мозги 404ым промывают качественно: у меня в следующем году 30ие выпуска - наш однокашник с нами на общается - вы на нас напали, вы .... А его жена перестала по этой причине общаться с отцом, нашим преподом. Как то так.
              P.S. А что, комментарии к первой статьей все таки забанили?
              1. ТермиНахТер
                ТермиНахТер 26 сентября 2020 15:07 Новый
                +8
                Я живу на Украине. Промывка мозгов - это несколько процентов. Все остальные, отлично понимают суть этой войны. Просто для некоторых это зарабатывание денег, размеры разные. Кто-то получает миллиарды, а кто-то 20 тыс. грв.
                1. Pete Mitchell
                  Pete Mitchell 26 сентября 2020 15:15 Новый
                  -3
                  Я могу только порадоваться, что много адекватных людей. Ваши дети уверен понимают, что происходит. Наверное и у знакомых ваших такая же ситуация. Но как мы сами видим - так не везде. Впридачу эти несколько процентов весьма активны, организованны и кто то делится гешефтом и создаёт им иллюзию возможностей, власти...
                  Повторюсь: то что будущих служивых недосчитаются - судьба. А родным соболезную. К первой статье сегодня привёл слова начальника Жуковской академии Глубоко потрясены трагедией, унёсшей жизни курсантов и лётчиков украинского самолёта Ан-26 под Харьковом. Влюблённые в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих. Кроме всего прочего действительно интересны причины.
                  1. ТермиНахТер
                    ТермиНахТер 26 сентября 2020 21:18 Новый
                    0
                    Повторяю - все решают деньги. Для поцриотов имеется прайс - просто постоять - 200 грв., постоять - покричать - 400 грв. и т.д. Закончатся деньги - закончатся поцриоты. А Запукра, вообще вся на заработках в Гейропе и все их надежды - остаться там насовсем. Они хэрои в фейсбуке и в твиттере, из Берлина и Неаполя)))
            2. Александр Секлицкий
              Александр Секлицкий 26 сентября 2020 20:33 Новый
              -7
              Цитата: ТермиНахТер
              Восемнадцатилетний пацан - поступает в военное училище, в стране, в которой седьмой год идет гражданская война.

              А ведь когда то и у нас с 94-2004 шла гражданская война. Теперь спроецируйте свои тезисы на пацанов из военных училищ в лихие ельцинские годы.Наши военные тоже должны были самораспустится во времена борьки алкаша на радость амерам?
              1. Ёк-Мигарёк
                Ёк-Мигарёк 26 сентября 2020 22:13 Новый
                +2
                Цитата: Александр Секлицкий
                Цитата: ТермиНахТер
                Восемнадцатилетний пацан - поступает в военное училище, в стране, в которой седьмой год идет гражданская война.

                А ведь когда то и у нас с 94-2004 шла гражданская война. Теперь спроецируйте свои тезисы на пацанов из военных училищ в лихие ельцинские годы.Наши военные тоже должны были самораспустится во времена борьки алкаша на радость амерам?

                Что-то я запутался. Какая гражданская война у нас шла? Кого и с кем?
                1. Александр Секлицкий
                  Александр Секлицкий Вчера, 06:22 Новый
                  0
                  первая и вторая чеченские войны
                  1. Ёк-Мигарёк
                    Ёк-Мигарёк Вчера, 14:29 Новый
                    0
                    Цитата: Александр Секлицкий
                    первая и вторая чеченские войны

                    Войну с нелюдями взрывающими дома, театры, школы, метро Вы называете гражданской? Я - нет!
                    1. Александр Секлицкий
                      Александр Секлицкий Вчера, 17:33 Новый
                      0
                      ну до ввода войск в грозный никаких домов и не взрывали. И да чечня... это субъект федерации поэтому формально это был гражданский конфликт в пределах одной страны.Ну да речь не об этом.Речь о том что в те года Ельцинское правительство было сплошь прозападное и антинародное и тот самый конфликт был выгоден. Сколько бабла только березовский там намутил.И что надо было в те года всем в армию не ходить? Распустится на радость всему западному миру и ядрену бомбу в утиль сдать?
                    2. Ёк-Мигарёк
                      Ёк-Мигарёк Вчера, 21:15 Новый
                      0
                      Цитата: Александр Секлицкий
                      ну до ввода войск в грозный никаких домов и не взрывали. ...

                      Вы почитайте воспоминания людей, которым удалось выжить на территории "ичкерии" до ввода войск. Русских вырезали семьями и поселками! Там тысячи погибших. Граждане, блин!!! Это была не гражданская война. Это было уничтожение террора.
                2. Комментарий был удален.
      3. антивирус
        антивирус Вчера, 21:06 Новый
        0
        акончившим военное училище))))

        в окиянский москитный флот пойдет -самолеты закончатся скоро.. могут немцы и франки подсобить старых отдать
    2. Incvizitor
      Incvizitor Вчера, 21:36 Новый
      0
      В этом СС учились-это как подготовку у ИГИЛ прошли с полной промывкой, как люди они умерли давно.
      он пойдёт выполнять приказы своей Страны

      Немцы вдруг хором заговорили, что они выполняли приказы. Ведь все они были солдатами и за неподчинение могли быть наказаны по военным законам своего государства. Они считали, что одного этого достаточно, чтобы любое карательное решение Нюрнбергского трибунала признать несправедливым.

      https://svpressa.ru/post/article/99581/
  9. Борис ⁣Бритва
    Борис ⁣Бритва 26 сентября 2020 14:25 Новый
    -4
    Цитата: ТермиНахТер
    мальчишки закончили бы училище, пришли в строевые части

    Младенцы тоже когда-то вырастут и в армию пойдут. Ату их, этих младенцев?
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер 26 сентября 2020 14:35 Новый
      +6
      Не ерничайте. Речь не о младенцах, а о 18-летних, которые сознательно сделали свой выбор. Эти младенцы жгли людей в Одессе и сейчас бьют и убивают несогласных
      1. Борис ⁣Бритва
        Борис ⁣Бритва 26 сентября 2020 15:25 Новый
        -5
        Цитата: ТермиНахТер
        сознательно сделали свой выбор

        Да вам то откуда знать кто там и какой выбор сделал и какой из этих выборов сознательный? Утверждать, что все погибшие осознанно готовили себя к военным преступлениям - надо много ума иметь.
        Военное училище на колонизированной нашими "партнерами" территории нашей страны - эт, конечно, скользкая дорожка, и можно начинать сожалеть о человеке с того момента, как он на нее вступил. Но это еще не преступление. Радоваться смерти такого человека, значит отказывать ему в самой возможности рано или поздно исправить свой жизненный путь до, я подчеркну, совершения преступления, к коему данная дорожка многих ведет. Ровно с таким же успехом можно начинать убивать моладенцев, о чем я вам выше написал, рожденных на территории, где из людей система делает ненавистников своего собственного рода, от которого их оторвала воля колонизаторов. У вас на это нет ни каких прав. А потому ваше странное ликование воспринимается окружающими соответствующим образом.
        1. ТермиНахТер
          ТермиНахТер 26 сентября 2020 21:38 Новый
          +5
          Вы часом не забыли, что Украина в разы меньше России - территориями, жителями и армией. Злые языки утверждают, что постоянно живущих на Украине хорошо если миллионов 35. УкроСС соответственно 250 тыс., хотя реально меньше - срочники, "мертвые души", дезертиры и т.д. А потому, поступление в бандероваффен на контракт или военное училище, с вероятностью 95% гарантируют вам попадание на Донбасс. Это будет только вопрос времени - сразу или спустя какой-то срок
  • Skarpzd
    Skarpzd 26 сентября 2020 12:36 Новый
    +17
    Цитата: Silvestr
    Цитата: Оператор
    Бандеровцы уронили бандеровцев, а Жозеп Боррель показал им голую .... - то ли еще будет

    зубы скалите на погибших. Чем вы лучше тех же бандеровцев? Они также, как и вы, радовались навшим потерям. Стыдно

    обычно во многом с вами согласен. но не в этот раз. на данный момент они - враги. с какого мне горевать? мне все равно. они уже ни кого из наших не убьют.
    1. Trapp1st
      Trapp1st 26 сентября 2020 12:39 Новый
      -6
      на данный момент они - враги
      Вы там с кем то воюете на своем диване ?
      1. nnm
        nnm 26 сентября 2020 12:51 Новый
        +16
        Ну такое....я вот сейчас не воюю в поле с какими нибудь зигующими "азовцами", радостно делающими видео о том, как они жителей Донбасса убивают или жгут людей в Одессе, значит, я таких животных не должен считать врагами?
        А что касается конкретного случая - да, по человечески жаль.
        Но одновременно понимаю, что это самые настоящие враги, которых готовят именно для войны с нами. Это объективная реальность. Злорадствовать и радоваться не буду. Но и сожалеть не стану.
        1. Винт с резьбой
          Винт с резьбой 26 сентября 2020 12:54 Новый
          -8
          я вот сейчас не воюю в поле с какими нибудь зигующими "азовцами"
          Что мешает?
          1. nnm
            nnm 26 сентября 2020 12:58 Новый
            +4
            Да хватит уже. Война - дело молодых.
            Хотя не скрою, пару лет назад предлагали неплохую должность.
            1. Винт с резьбой
              Винт с резьбой 26 сентября 2020 13:01 Новый
              -12
              Война - дело молодых.
              Мимо клавиш на клавиатуре не промахиваетесь, значит не такой уж старый, в перед!
              1. nnm
                nnm 26 сентября 2020 13:04 Новый
                +7
                Спасибо за ваше очень важное для меня мнение.
                1. Винт с резьбой
                  Винт с резьбой 26 сентября 2020 13:08 Новый
                  -15
                  Спасибо за ваше очень важное для меня мнение.
                  Не за что старик.
  • Кот_Кузя
    Кот_Кузя 26 сентября 2020 12:42 Новый
    +13
    Земля стекловатой погибшим "курсантикам". Они добровольно завербовались ради 30 сребренников служить нацистской власти в Киеве, и были готовы ради защиты этой нацистской власти, убивать и умирать. Никто их насильно не заставлял поступать в военное училище, в отличие от призывников-срочников ВСУ, которых силой заставляют проходить срочную службу. Эти "курсантики" ничем не отличаются от идейных нацистов Гитлера, вербовавшихся в СС, так как в СС шли служить исключительно добровольно, в отличие от Вермахта, куда призывали, и за уклонение от призыва можно было попасть в концлагерь. Недаром украинские нацисты не призывались в Вермахт, так как не были гражданами Германии, а шли вербоваться за 100 марок в дивизию СС "Галичина". Что-ж, убивать ради этой нацистской власти этим "курсантикам" не довелось, не успели, но вот умереть ради этой нацистской власти им пришлось wassat .
    1. Ben Gunn
      Ben Gunn 26 сентября 2020 12:47 Новый
      +10
      Поддерживаю. Они отлично знали, против кого учатся. Туда им и дорога.
    2. Astra wild
      Astra wild 26 сентября 2020 14:45 Новый
      0
      Кузя, в целом я с Вами соглашусь,но последнее:"но вот умирать ради этой нацистской власти им пришлось" Вы как бы не осознает,но повторяете их лозунги.
      На мой взгляд - курсанты погибли не ради их власти,а ради тех кто набивает карманы обворовывая свой народ..
      1. Incvizitor
        Incvizitor Вчера, 21:45 Новый
        0
        а ради тех кто набивает карманы обворовывая свой народ..
        Скорее ради того, чтобы потом свои карманы набить за счёт убитых жителей ДНР ЛНР.
    3. JD1979
      JD1979 26 сентября 2020 14:52 Новый
      -6
      Еще один... альтернативно одаренный... себе стекловату постели. Если уж причисляешь себя к русским, то о мертвых либо хорошо либо никак, хотя по написанному ты та еще нерусь...
      Чем плохо пойти в ВУЗ который готовит инженеров и техников по эксплуатации воздушных судов, специалистов по организации полетов и прочих? Что техник "крутящий гайки" каком-либо, транспортнике тоже пособник нацисткой власти? Человек который после окончания школы, просто захотел связать себя с авиацией, и пошел учиться в ВУЗ своей страны, автоматом получает статус нациста, от такого эксперта как вы? Знаете вы просто... "нецензурное выражение"
      1. Кот_Кузя
        Кот_Кузя 26 сентября 2020 20:46 Новый
        +3
        Да, я нерусь, я бурят Жондоров с бронекавалерской дивизии номер 623, плюс ещё к нам добавили полк чеченских уланов и батальон якутских снайперов. Так что трепещи, кастрюля!
  • taiga2018
    taiga2018 26 сентября 2020 12:43 Новый
    +13
    Хотелось написать про соболезнования и прочее бла бла бла,но не могу лицемерить.если бы это был гражданский самолет,с гражданскими на борту,то другое дело,а тут военный самолет с будущими офицерами,которых готовили именно к войне с Россией...Считаю что мир стал только безопаснее...
    1. Blue Fox
      Blue Fox 26 сентября 2020 12:57 Новый
      0
      а тут военный самолет с будущими офицерами,которых готовили именно к войне с Россией...Считаю что мир стал только безопаснее...

      Ну что вы, коллега. Офицеры тут не причём, не они войны начинают, а политики. Что касается того, против кого готовят воевать военных, так в "приличной" армии готовят воевать против любого противника. Когда-то я плотно изучал минно-взрывные средства стран НАТО, однако и Китая и бывших стран Варшавского договора тоже, как и ТТХ различных образцов их оружия, однако от этого не стал ненавидеть ни испанцев, ни немцев ни американцев и прочих.
      1. taiga2018
        taiga2018 26 сентября 2020 13:05 Новый
        +5
        Цитата: Blue Fox
        Офицеры тут не причём,

        По крайней мере высшее военное руководство всегда причем,потому что под это дело можно выбить из политиков дополнительные средства на военные нужды...
        1. Blue Fox
          Blue Fox 26 сентября 2020 13:15 Новый
          -4
          По крайней мере высшее военное руководство всегда причем

          Возможно, но в этой катастрофе никто из них не погиб. Экипаж и сопливые мальчишки.
      2. orionvitt
        orionvitt 26 сентября 2020 14:14 Новый
        +4
        Цитата: Blue Fox
        в "приличной" армии готовят воевать против любого противника.

        Пока что они воюют на своей территории и против своего же народа (по их же утверждениям). Так что вы правильно написали - "приличной" армии, в кавычках.
      3. Astra wild
        Astra wild 26 сентября 2020 14:27 Новый
        +4
        В Советском Союзе надеялись на мир во всем мире,но готовились к худшему:"мино-взрявные средства стран НАТО, однако и Китая и бывших стран Варшавского договора" и поэтому У НАС БЫЛА МОГУЧАЯ АРМИЯ
        "От этого не стал ненавидеть ни испанцев, ни немцев ни американцев" по тому и не стали,что в Советском Союзе напрочь отсутствовала практика создания образа врага. Мы всегда были открыты для мира! Не знаю хорошо это или нет,но нас так воспитывали
  • Skarpzd
    Skarpzd 26 сентября 2020 12:49 Новый
    +18
    Цитата: Trapp1st
    на данный момент они - враги
    Вы там с кем то воюете на своем диване ?

    я на диване не воюю. диван не для этого. и не я в конституцию принял "курс на вступление в нато". не я и не моя страна признала Россию страной агрессором. не моя страна награждает ков из ваффен сс. не я и не моя страна убивает людей на Донбассе (а у меня в Луганске сестра двоюродная с детьми и мужем инвалидом, которым его сделали эти ). не я и не моя страна пыталась провести терракты в Крыму. эти курсанты (люди военные, принявшие присягу на верность своей стране, враждебной по отношения к моей стране) кто они мне? друзья? нет. они мне враги.
    1. MoJloT
      MoJloT 26 сентября 2020 14:45 Новый
      -8
      я на диване не воюю
      В комментариях воюете ?
      а у меня в Луганске сестра двоюродная с детьми
      А Вы тут время теряете...
  • Из Томска
    Из Томска 26 сентября 2020 13:08 Новый
    +5
    Рождённые хрюкать - летать не могут.
  • iouris
    iouris 26 сентября 2020 13:16 Новый
    +3
    "Предварительная причина" - это где: в офисе Ze, в МО У, в "бюро", в ГАИ? Комиссия по расследованию причин начала работу? Перечислен общий перечень причин авиационных происшествий.
    "Техническая неисправность техники" - это "масло масляное", так же как "существует вероятность".
    Общее впечатление: после 1991 года произошла деградация всего. Ужос.
  • КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана 26 сентября 2020 13:21 Новый
    -6
    Военнослужащие погибли при выполнении поставленной задачи, не понимаю злорадства некоторых в чате, в каждой армии это может случиться, наши вкс не исключение
    1. Skarpzd
      Skarpzd 26 сентября 2020 13:26 Новый
      +11
      да нет ни какого злорадства. вы правы в любой армии такое возможно, и время от времени происходит. просто есть армии не несущие угрозу для нас, и есть откровенно враждебные. и с чего бы их судьба лично меня печалила? я не адепт толерантной бредятины.
    2. iouris
      iouris 26 сентября 2020 13:47 Новый
      +4
      Цитата: КОМандирДИВана
      Военнослужащие погибли при выполнении поставленной задачи, не понимаю злорадства

      Злорадство - это нехорошо, однако, эти "военнослужащие" воспитаны в правилах строгой проамериканскости ("Амэрика з нами!") и ненависти к "России". Фактически - это ресурс, который должен быть брошен против "России" за дело транснациональных структур. Украина - это антроссийский проект, который предусматривает взятие Москвы (и не только). Именно поэтому мне непонятно с какой стати начальник военной-воздушной академии РФ выступил с заявлением по этому поводу поперёд батьки-главкома. Это следует прояснить, а может должны быть и точечные кадровые решения.
      1. КОМандирДИВана
        КОМандирДИВана 26 сентября 2020 20:55 Новый
        -1
        Ну тогда хоть ссылку киньте в чат на программу обучения харьковских курсантов в проамериканской стиле и ненависти к нам, фото с учебных стендов, учебников со стрелами направленными на бомбардировку Белгорода, Курска и Москвы , где конкретика то?
    3. Комментарий был удален.
  • REZMovec
    REZMovec 26 сентября 2020 13:32 Новый
    +11
    зубы скалите на погибших. Чем вы лучше тех же бандеровцев? Они также, как и вы, радовались навшим потерям. Стыдно

    Зубы не скалим, не радуемся... Просто констатируем - 25 человек больше никогда не полетят убивать жителей Донбасса.... или России.
  • монстрила
    монстрила 26 сентября 2020 13:36 Новый
    +6
    Колесо генотьбы не ведает усталости.Бандеровцы угорали над СУ-30!Получите и распишитесь,свидосвиньи!!!
  • REZMovec
    REZMovec 26 сентября 2020 13:36 Новый
    0
    Цитата: Винт с резьбой
    я вот сейчас не воюю в поле с какими нибудь зигующими "азовцами"
    Что мешает?


    , а сам-то, почему не на передовой? Юрко Стэць больше платит и ничего не прилетит? Свидомо и мудро)
    1. MoJloT
      MoJloT 26 сентября 2020 13:58 Новый
      -5
      а сам-то, почему не на передовой?
      Спрашиваю Вас, стуча по клавиатуре из горящего танка ))
  • REZMovec
    REZMovec 26 сентября 2020 13:40 Новый
    +6
    Цитата: Blue Fox
    а тут военный самолет с будущими офицерами,которых готовили именно к войне с Россией...Считаю что мир стал только безопаснее...

    Ну что вы, коллега. Офицеры тут не причём, не они войны начинают, а политики. Что касается того, против кого готовят воевать военных, так в "приличной" армии готовят воевать против любого противника. Когда-то я плотно изучал минно-взрывные средства стран НАТО, однако и Китая и бывших стран Варшавского договора тоже, как и ТТХ различных образцов их оружия, однако от этого не стал ненавидеть ни испанцев, ни немцев ни американцев и прочих.


    Если офицер служит плохому режиму, то он тоже несет за это ответственность. Он ДОБРОВОЛЬНО ему служит. В Нюрнберге многие тоже ссылались на то, что они солдаты и выполняли приказ. Это не сняло с них ответственнось, от этого они не перестали быть палачами и карателями.
  • REZMovec
    REZMovec 26 сентября 2020 13:46 Новый
    +2
    Цитата: КОМандирДИВана
    Военнослужащие погибли при выполнении поставленной задачи, не понимаю злорадства некоторых в чате, в каждой армии это может случиться, наши вкс не исключение


    Слезьте с дивана и вэлкам в ЛДНР - посмотрите, что наделали тут такие же мальчишки. Смерть врага не вызывает злорадства, но приносит удовлетворение, что тех, кто потенциально может тебя убить стало меньше.
  • svoit
    svoit 26 сентября 2020 13:47 Новый
    -2
    Цитата: Кот_Кузя
    Они добровольно завербовались ради 30 сребренников служить нацистской власти в Киеве

    А что сделала Россия, что они там не служили нацистам? Ровным счетом ничего, даже тех, кто переходил нашу границу - возвращали нацистам обратно. До сих пор нет никакой гос. программы поддержки, кто бы хотел перейти к нам, их скорее вернут прямиком в тюрьму СБУ.

    Цитата: Кот_Кузя
    как как в СС шли служить исключительно добровольно,

    не будьте жертвой пропаганды, туда так же был призыв с 1943 г, хотя до войны туда ещё и не каждого добровольца брали.
  • Engineer
    Engineer 26 сентября 2020 13:48 Новый
    -9
    Глянул комментарии.
    Что можно сказать. У "русского мира" сегодня праздник.
    На правила сайта забили все, включая админов??
    Разжигание национальной розни. К этому также относится употребление таких слов и производных как: украинец, Хохляндия, еврей, США, бульбаш, талапонец, чурка, хачик, азербайджанец, косоглазый, москаль, Рашка (вообще упоминание России и русскости в уничижительной форме) и прочих подобных оборотов неестественной речи;
    1. Skarpzd
      Skarpzd 26 сентября 2020 13:57 Новый
      +2
      с каких это пор такие слова как украинец, азербайджанец, еврей стали оборотами не естественной речи??? однако представители этих национальностей в праве на вас обидеться.
      1. Engineer
        Engineer 26 сентября 2020 14:05 Новый
        -2
        Это правила сайта, которые вы приняли зарегавшись здесь
        https://topwar.ru/rules.html
        Рекомендую прочитать и подумать над контекстуальным значением. Самое время.
        1. Skarpzd
          Skarpzd 26 сентября 2020 14:14 Новый
          +1
          не нужно натягивать сову на глобус и искать крамолу там где ее нет.
      2. svoit
        svoit 26 сентября 2020 15:08 Новый
        +1
        Цитата: Skarpzd
        с каких это пор такие слова как украинец... стали оборотами не естественной речи???

        Я думаю с года эток с 1918.
        Ранее они называли себя малороссами по месту жительства и русскими по национальности и этим гордились.
  • Incvizitor
    Incvizitor 26 сентября 2020 13:50 Новый
    +2
    Случилась какая-то техническая неисправность.
    кондиционер взорвался просто. laughing
  • orionvitt
    orionvitt 26 сентября 2020 14:00 Новый
    +2
    среди которых: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
    Видя и зная общую картину бардака, происходящего на украине. Причём во всех сферах. Скорее всего, причиной катастрофы, являются все вышеперечисленные факторы. В той, или иной степени.
  • Astra wild
    Astra wild 26 сентября 2020 14:18 Новый
    +2
    "проводились ли вообще" очень может быть,что самолёт прошёл капитальный ремонт на бумаге.
    "После каждого полета , самолёт осматривался инженерно-техническим составом" они тот самолёт хоть один раз ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОСМАТРИВАЛИ?. Но деньги они не забывали получать
  • evgen1221
    evgen1221 26 сентября 2020 14:21 Новый
    0
    В день 6 взлетов? Не многовато ли, или опечатка?может на день катострофы с 2000 он столько налетал?
    1. Skarpzd
      Skarpzd 26 сентября 2020 14:35 Новый
      0
      кстати да. интересно мнение спецов. для летающей парты это много или нормально?
    2. Avis
      Avis 26 сентября 2020 18:43 Новый
      0
      Цитата: evgen1221
      В день 6 взлетов? Не многовато ли, или опечатка?

      Нормально. Не с полным же весом. У нас Ил-76 и больше циклов наматывают в напряжённые периоды. Не каждый, конечно, день. Такие тренировки проводятся, ну, раз в 2-3 месяца. Есть ещё тренировки без касания ("уход от ближнего"). Раньше были ещё конвейеры — касание, пробег метров 300-500, уход вверх — но сейчас их в России не практикуют. Не знаю как на Украине.
  • yfast
    yfast 26 сентября 2020 14:21 Новый
    +7
    Цитата: НЕКСУС

    Ппц...сколько вас таких развелось. Погибли дети,которые никого не убивали,а их уже и бендеровцами окрестили и нацистами и так им и надо.
    Я в шоке,сколько нехристей то развелось тут! Ни человечности,ни сострадания.

    Сходите на миротворец и почитайте там, как такие же дети радуются и улюлюкают каждой смерти военного в нашей стране. И вы сразу поймете, что здесь еще полная толерантность.
    1. MoJloT
      MoJloT 26 сентября 2020 14:37 Новый
      -6
      такие же дети радуются и улюлюкают каждой смерти военного в нашей стране.
      Хотите таким же стать ?
  • senima56
    senima56 26 сентября 2020 14:36 Новый
    -7
    Жаль ребят. Царствие им небесное!
    1. iouris
      iouris 26 сентября 2020 14:47 Новый
      +2
      Сходи в храм.
  • yfast
    yfast 26 сентября 2020 15:42 Новый
    +3
    Цитата: MoJloT
    Хотите таким же стать ?

    Хочу, но увы не получится.
    1. MoJloT
      MoJloT 26 сентября 2020 15:56 Новый
      -3
      Хочу, но увы не получится.
      Ну почему не получится? У Вас уже не плохо получается.
  • ankir13
    ankir13 26 сентября 2020 15:57 Новый
    -5
    Скорбная новость, хоть натовские курсанты, все-же православные. Царствие небесное хлопцам, когда-то были братьями, души заблудшие.
    1. Incvizitor
      Incvizitor Вчера, 21:54 Новый
      0
      Иуда тоже братом был когда то...
  • Овсиговец
    Овсиговец 26 сентября 2020 15:59 Новый
    +6
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: rotkiv04
    болезный, нормальные люди на окраине в армию добровольно служить не идут, башку включи, хотя у теб я же шлем вместо головы

    Тролль,в Украине ВУЗЫ закрываются...и тут либо по призыву принудительно,либо в учебку ,получить образование(хоть какое-то) и не стать пушечным мясом. Башку то надо иногда включать,а не только ею есть,тролль!
    ПОВТОРЮСЬ-ОНИ НИКОГО НЕ УБИЛИ! Так что тролль,угомонись и не засирай ветку своим потоком сознания.

    и не убьют....конкретно эти курсанты...но там было и 7 офицеров - интересен их послужной список.....да и кстати вы чего так на "бандеровцев" то среагировали? они нас маскалями зовут и никто не рефлексирует...а вы чего то реагируете так остро
  • Овсиговец
    Овсиговец 26 сентября 2020 16:10 Новый
    +9
    "жалельщики" а напомните мне какое учение сейчас идет на Украине? А кто с кем тренируется и самое главное - в пику какой стране оно проводится?
    Украина НЕ является дружественной нам страной - и об этом заявляют часто и громко их "рупоры"...наш дядя Вова все за братские народы трет, за мир труд май. Курсанты это военнослужащие ВСУ, а не дети. Они совершеннолетние и уже дали присягу.
    Потому призывать к человеколюбие и гуманизму - на "penis" идите. Отчего мы их должны жалеть и им соучастие проявлять? Кто они нам? И про большинство нормальных украинцев НЕ НАДО врать - никто не видел пользующегося широкой поддержкой на Украине антивоенного движения или движения за дружбу с Россией в глаза не видел!!!! Радоваться поводов нет - нам просто все равно, НО и грустить не будем.
    А для тех кто скулить про они дети - смотрите майдан - вот там "онижедети" очень лихо орали "москалей на ножи"....и вот таким вот пришли вилы "ножи"
  • RoTTor
    RoTTor 26 сентября 2020 16:25 Новый
    -4
    Всё авиабратство скорбит по погибшим.
    Закономерно: российские коллеги одними из первых прислали соболезнования.
    Тем более, что русско-украинец.война-только в больном воображении майдаунов
    Но украинец.свиломитам это чувство неведомо.
    Божья мельница медленно вертится, но всем своё воздаёт.
    Не забыто,как ликовали майдауны после катастроф с российскими бортами.
    Вот и аукнулось…
    То ли ещё будет.

    Кстати, обожаемые украинец.холуями американские В-52 - гораздо старее Ан-26
  • Ирек
    Ирек 26 сентября 2020 16:31 Новый
    +5
    Соболезнований не будет , вы наши враги .
  • alien308
    alien308 26 сентября 2020 17:04 Новый
    +5
    Фактически они военнослужащие. Руководители страны заявляли о войне с Россией. Правительство проводит антирусскую политику, финансирует и обеспечивает защиту вооружённым формирования бандитов и мародёров. Угрозы расправы - будни дня. Армия обстреливает тяжёлым вооружением русские города. Какие могут быть сожаления?
  • Avis
    Avis 26 сентября 2020 18:01 Новый
    0
    Случилась какая-то техническая неисправность. Что именно, будем выяснять. Не могу пока ничего рассказать про учения... Предварительную оценку сможем дать после расшифровки черного ящика

    Т.е, Анджей Баран во всеуслышанье объявил, что ни хрена не знает и оперирует только своими глюками.
  • BAI
    BAI 26 сентября 2020 19:51 Новый
    +7
    Позу праведника, считаю здесь абсолютно неуместной. Как ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ была радость когда гибли наши самолеты, что в Сочах, что в Сирии. С волками жить - волчьи выть. Не вижу ни одной причины для жалости и сочувствия. Погибли будущие убийцы мирных жителей Донбасса, в том числе и детей.
    Это их отцы сделали это:

    Это их отцы прицельно отбомбились по купающимся детям.
    И это они сделали бы тоже самое, в случае эскалации конфликта.
    Самое лучшее что сейчас можно сделать, чтобы не уподобляться Цензору - закрыть тему и обсуждение.
  • maktub
    maktub 26 сентября 2020 22:05 Новый
    -4
    Почитав комментарии теперь точно убедился- не братья вы нам,ой не братья!
  • ork_333
    ork_333 26 сентября 2020 22:58 Новый
    +1
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: MoJloT
    АДМИН ПРЕКРАТИ ЭТУ ВАКХАНАЛИЮ, ОТКЛЮЧИ КОММЕНТАРИИ.

    А им видимо просто пофиг...смотрю на это и диву даюсь с людей...будто не крещенные ни разу и мать их не рожала.

    А каждый обязан быть крещенным? А если я не крещен и родновер, то я как бы и не человек?
  • Овсиговец
    Овсиговец 26 сентября 2020 23:12 Новый
    +3
    Цитата: maktub
    Почитав комментарии теперь точно убедился- не братья вы нам,ой не братья!

    не братья))))) а ты что думал мил человек))))) у меня брат один родной (единоутробный)...есть двоюродные и троюродные...но ты мне не брат.....и грузины мне не братья и белорусы и армяне с азербайджанцами мне не братья. Мне ближе чеченец, что станет рядом плечом к плечу против тебя
  • Овсиговец
    Овсиговец 26 сентября 2020 23:17 Новый
    +1
    [quote=MA3UTA][quote]

    Сгорели пацаны курсанты, сгорели славяне, не в бою.
    Ну чем не повод для проявления своей воинственности и патриотизма для упоротых?

    Людьми надо оставаться и не уподобляться животным.[/quote]

    а вот интересно...за бойцов РОА вы тоже слезы льете? славяне там и всякая прочая херота? Они встали супротив - да какого икса я их должен вообще жалеть??? иди плакальщик .....
    1. MA3UTA
      MA3UTA Вчера, 00:27 Новый
      0
      вот интересно...за бойцов РОА вы тоже слезы льете?


      Теплое с мягким? Бывает.
      славяне там и всякая прочая херота?


      Слейся троль.
      Супротив подобных - такая же орда тролей. Воюете на диване.

      Ты ничего не понял. И не поймешь.
      Победи врага в бою, это правильно, а не пускай слюну на новости и не представляй себя героем.

      Ни один из нынешник курсантов РФ и бывшего СНГ не скажет кривого слова в адрес погибших пацанов, коллег с Украины.
      Ни один бывший курсант, нынешний Офицер РФ и бывшего СНГ, не будет глумиться над этим.
      Ни один Воин, не будет плясать и радоваться чужой смерти. Даже врага.
      За исключением редких случаев, если их психологические и моральные качества не были выявлены комиссией на профотборе.

      а 3,14даболы диванные, или тыловые полувоенные именно так видят проявление своего геройства и патриотизма.
      упоротые , минусуйте,
  • d.zhuk2010
    d.zhuk2010 26 сентября 2020 23:59 Новый
    -1
    Интересно, кого назначат крайним? Как по мне там и думать нечего. АН-26Ш рассчитан на 10 курсантов, одного инструктора и трёх членов экипажа. Набили борт пацанами как маршрутку. Сколько погибло? То-то.
  • Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 00:53 Новый
    +3
    Цитата: MA3UTA
    вот интересно...за бойцов РОА вы тоже слезы льете?


    Теплое с мягким? Бывает.
    славяне там и всякая прочая херота?


    Слейся троль.
    Супротив подобных - такая же орда тролей. Воюете на диване.

    Ты ничего не понял. И не поймешь.
    Победи врага в бою, это правильно, а не пускай слюну на новости и не представляй себя героем.

    Ни один из нынешник курсантов РФ и бывшего СНГ не скажет кривого слова в адрес погибших пацанов, коллег с Украины.
    Ни один бывший курсант, нынешний Офицер РФ и бывшего СНГ, не будет глумиться над этим.
    Ни один Воин, не будет плясать и радоваться чужой смерти. Даже врага.
    За исключением редких случаев, если их психологические и моральные качества не были выявлены комиссией на профотборе.

    а 3,14даболы диванные, или тыловые полувоенные именно так видят проявление своего геройства и патриотизма.
    упоротые , минусуйте,


    а чем сейчас принципиально для нас отличается солдат РОА например и солдат ВСУ на Донбассе? это раз..
    про "славян, русских, православных" это все манипуляции))) "мы русские не обманываем друг друга" - это вот примерно из этого ряда......русские-украинцы.....славяне (поляки-русские) нормально воевали друг с другом - это два
    если ты упорант найдешь в моих постах где я глумлюсь там или радуюсь то молодец...а пока не нашел ты балабол дешевый)))) это три...
    солдат Украины сейчас это не коллега солдата РФ в плане положительного значения слова коллега))) это четыре
    ежегодно моя страна РАДУЕТСЯ 9 мая тому, что по факту мы УБИЛИ наших врагов, не они нас, а мы их...ты гуманист можешь рыдать навзрыд, а я продолжу радоваться 9 мая....это пять
    по моим постам в этой теме - я не высказал радости, я высказал мнение, что печалиться гибели военнослужащих ВСУ у меня нет причин и по факту мне их смерть безразлична...закончил))))
    1. MA3UTA
      MA3UTA Вчера, 04:29 Новый
      -1
      а чем сейчас принципиально для нас отличается солдат РОА например и солдат ВСУ на Донбассе? это раз.

      Ты даже этого не знаешь? Принципиально не знаешь?
      дальше словоблудие
      ежегодно моя страна РАДУЕТСЯ 9 мая тому, что по факту мы УБИЛИ наших врагов, не они нас, а мы их...ты гуманист можешь рыдать навзрыд, а я продолжу радоваться 9 мая....это пять


      Я не встречал упоминания невероятной радости советских людей от погибших немцев в Дрездене, или японцев в Хиросиме.
      Маринеско, утопив курсантов, и беженцев, вряд ли радовался смертям . Не думаю, что ему это пришло в голову. Радость у военного -победить и выжить.
      Но тогда была война. И Летчики бомбившие вражеский Дрезден, и Маринеско, потопивший вражеский корабль - выполняли боевые приказы.
      И здесь не до сантиментов и радости над смертями. Просто победить и выжить.
      Нормальные люди празднуют Победу. И моя страна празднует Победу. Не подменяй понятия, манипулятор.



      - а мы не злорадствуем....нам просто все равно...вот от слова совсем......и не жаль
      - Радоваться поводов нет - нам просто все равно
      -по моим постам в этой теме - я не высказал радости, я высказал мнение, что печалиться гибели военнослужащих ВСУ у меня нет причин и по факту мне их смерть безразлична...закончил))))

      А мне не безразлична внештатная смерть людей, смерть славян, смерть курсантов.
      Но тебе безразлично, и хоть я не комментировал твое безразличие, я обосновал и выразил свое мнение, что нельзя уподобляться нелюдям.
      Тебе безразлично, но ты навязываешь мне, и не только, свое "безразличное мнение", от имени "всех", просто рефлекторно реагируя? или что либо еще?
      Это риторический вопрос. Ты "закончил" и все с тобой ясно.
      Ничего ты не понял.

      еще раз, повторюсь

      Ни один Воин, не будет плясать и радоваться чужой смерти. Даже врага.
      За исключением редких случаев, если их психологические и моральные качества не были выявлены комиссией на профотборе.


      Если нет патологии, попробуй понять отличие РОА от ВСУ, разницу в сбитом АН26 над Торезом, и крушении самолета с курсантами.
      все, свободен.
  • Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 01:03 Новый
    0
    Цитата: MA3UTA
    вот интересно...за бойцов РОА вы тоже слезы льете?


    Теплое с мягким? Бывает.
    славяне там и всякая прочая херота?


    Слейся троль.
    Супротив подобных - такая же орда тролей. Воюете на диване.

    Ты ничего не понял. И не поймешь.
    Победи врага в бою, это правильно, а не пускай слюну на новости и не представляй себя героем.

    Ни один из нынешник курсантов РФ и бывшего СНГ не скажет кривого слова в адрес погибших пацанов, коллег с Украины.
    Ни один бывший курсант, нынешний Офицер РФ и бывшего СНГ, не будет глумиться над этим.
    Ни один Воин, не будет плясать и радоваться чужой смерти. Даже врага.
    За исключением редких случаев, если их психологические и моральные качества не были выявлены комиссией на профотборе.

    а 3,14даболы диванные, или тыловые полувоенные именно так видят проявление своего геройства и патриотизма.
    упоротые , минусуйте,


    а чтобы ты воен великий и охеренно благородный не искал долго вот тебе мои комменты в этой теме:
    ПЕРВЫЙ
    и не убьют....конкретно эти курсанты...но там было и 7 офицеров - интересен их послужной список.....да и кстати вы чего так на "бандеровцев" то среагировали? они нас маскалями зовут и никто не рефлексирует...а вы чего то реагируете так остро
    ВТОРОЙ
    не братья))))) а ты что думал мил человек))))) у меня брат один родной (единоутробный)...есть двоюродные и троюродные...но ты мне не брат.....и грузины мне не братья и белорусы и армяне с азербайджанцами мне не братья. Мне ближе чеченец, что станет рядом плечом к плечу против тебя
    ТРЕТИЙ
    а вот интересно...за бойцов РОА вы тоже слезы льете? славяне там и всякая прочая херота? Они встали супротив - да какого икса я их должен вообще жалеть??? иди плакальщик .....
    ЭТО В ЭТОМ ПОСТЕ ...
    КОМЕНТЫ В ЭТОЙ ТЕМЕ НО В ДРУГОМ ПОСТУ
    1. "жалельщики" а напомните мне какое учение сейчас идет на Украине? А кто с кем тренируется и самое главное - в пику какой стране оно проводится?
    Украина НЕ является дружественной нам страной - и об этом заявляют часто и громко их "рупоры"...наш дядя Вова все за братские народы трет, за мир труд май. Курсанты это военнослужащие ВСУ, а не дети. Они совершеннолетние и уже дали присягу.
    Потому призывать к человеколюбие и гуманизму - на "penis" идите. Отчего мы их должны жалеть и им соучастие проявлять? Кто они нам? И про большинство нормальных украинцев НЕ НАДО врать - никто не видел пользующегося широкой поддержкой на Украине антивоенного движения или движения за дружбу с Россией в глаза не видел!!!! Радоваться поводов нет - нам просто все равно, НО и грустить не будем.
    А для тех кто скулить про они дети - смотрите майдан - вот там "онижедети" очень лихо орали "москалей на ножи"....и вот таким вот пришли вилы "ножи"
    2.и не убьют....конкретно эти курсанты...но там было и 7 офицеров - интересен их послужной список.....да и кстати вы чего так на "бандеровцев" то среагировали? они нас маскалями зовут и никто не рефлексирует...а вы чего то реагируете так остро
    3.а я не статистическая контора......радовались довольно громко и весело...радовались катастрофе ансамбля Александрова.....так что призывать меня к человеколюбию и гуманизму не надо..... вот мирняк донецкий и луганский мне жаль...офицеров действующих и будущих ВВС укровермахта мне НЕ ЖАЛЬ...радости нет, но и не жаль
    4. а мы не злорадствуем....нам просто все равно...вот от слова совсем......и не жаль
    5. вспоминая радостное похрюкивание с территории 404 при катастрофе у нас на севере ТУ-22, когда он ударился при посадке

    вот лично для тебя - на ищи радость или злорадство и покажи, что ты прав))))) БАЛАБОЛ
  • Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 02:45 Новый
    +1
    Цитата: Pete Mitchell
    Цитата: ТермиНахТер
    чтобы знать, что будет с лейтенантом, закончившим военное училище

    Правильно, не надо быть Вангой: он пойдёт выполнять приказы своей Страны. В чем его можно обвинить? Патологических убийцей в армию вроде не берут. Не нравится нам его страна, но ушедшие в этом не виноваты. Есть настроение - покапайтесь глубже: кто из властьимущих молча смотрел во что превращается соседка и ничего не делал.., и далее по списку.
    То что недружелюбная страна не получит два десятка пилотов - судьба такая.
    А то что почти три десятка душ к Господу ушли раньше времени - соболезнования родным

    ОБВИНИТЬ можно только в выборе учебного заведения в столь спорный исторический промежуток - в этом их вина. Патологических не берут, но делают профессиональными "убийцами", причем в данный момент "убийцами ватников, москалей, агрессоров и оккупантов"...поэтому судьба, наплевать, соболезнований не будет
  • unhappy
    unhappy Вчера, 09:26 Новый
    0
    Соболезновать или нет?
    what
    3
    .А я не знал и не помнил,
    Что значит «зуб», а что «клык».
    Правда, потом я понял,
    А уж потом-то привык.
    4.Но тёмною ночью спросонок
    Слышу я даже теперь:
    — Милый мой мальчик,
    Пока ты волчонок,
    Ты не совсем ещё зверь.
    5.Травка, цветы-незабудки,
    Мама печёт пирожки:
    — Кушай, мой мальчик,
    Пока твои зубки,
    Не превратились в клыки!


    Пока ты волчонок,
    Ты не совсем ещё зверь.
  • SU3555
    SU3555 Вчера, 09:59 Новый
    +2
    Да это все равно что жалеть курсантов кригсмарине на потопленном корабле густлав
  • SU3555
    SU3555 Вчера, 10:47 Новый
    +1
    Что-то за период войны на Донбассе с 2014 по наст время нормальные украинцы не выходили на улицы с требованиями прекратить войну. Зато много выходили с требованиями больше бронежилет оружия нашим сыновьям в ато.
  • фа2998
    фа2998 Вчера, 12:00 Новый
    0
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: Оператор
    Бандеровцы уронили бандеровцев,

    Ппц...сколько вас таких развелось. Погибли дети,которые никого не убивали,а их уже и бендеровцами окрестили и нацистами и так им и надо.
    Могли бы бомбить Донбасс,бла бла бла...про "онижедети" нацарапайте тут...типа сколько их можно жалеть.
    Вы крещеный вообще? Че с вами всеми не так,что вы радуетесь смертям детей?
    Они кого то убили,над кем-то надругались? Че они вам,отмороженным националистам сделали?
    Вы же их проклинаете и радуетесь их смерти по одной причине-они украинские курсанты.
    А если американские или французские курсанты не дай Бог так же погибнут?Тоже пляски на костях устроите?
    Я в шоке,сколько нехристей то развелось тут! Ни человечности,ни сострадания.

    hi
  • mikstepanenko
    mikstepanenko Вчера, 12:13 Новый
    0
    Что то долго разбираются. Помнится после катастрофы с Боингом в Донбассе причину назвали ещё до того как он упал.