В Минобороны Украины назвали предварительную причину крушения Ан-26

Случилась какая-то техническая неисправность. Что именно, будем выяснять. Не могу пока ничего рассказать про учения... Предварительную оценку сможем дать после расшифровки черного ящика

Предварительной причиной крушения военно-транспортного самолета Воздушных сил ВСУ Ан-26 под Харьковом названа техническая неисправность самолета. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.- отметил он. В Минобороны Украины уточнили, что во время полета отказал один из датчиков в левом двигателе самолета.В то же время Государственное бюро расследований Украины (ГБР) проверяет четыре версии причин крушения самолета, среди которых: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.Окончательно причину крушения определят после вскрытия черных ящиков самолета. Оба ящика уже обнаружены, они уцелели, но из остатков самолета их еще не извлекли.Между тем стало известно, что самолету Ан-26, разбившемуся под Харьковом, было 43 года, но в 2020 году он был направлен на ремонт. По условиям контракта самолет должен был отремонтирован до 1 октября этого года. Какие именно работы проводились на самолете и проводились ли вообще, пока не известно.В день катастрофы Ан-26 совершил шесть взлетов и произвел пять благополучных посадок. Всего он должен был совершить 10 вылетов. Утверждается, что после каждого полета самолет осматривался инженерно-техническим составом.Напомним, что на борту разбившегося Ан-26 находилось 27 человек, из которых 7 офицеров и 20 курсантов Харьковского университета ВВС. Во время крушения погибли 25 человек, двое смогли выпрыгнуть из самолета, они получили тяжелые травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Как сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 10:50 (совпадает с мск.вр.) один из них от полученных травм скончался.