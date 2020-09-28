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Когда и почему на Руси появилась водка

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Хорошо известное и распространенное понятие «водка» мало у кого вызывает вопросы (почему она так называется и когда она появилась). Мы не задумываемся о происхождении слов «водка», «самогон», «сивуха», «перегар», почему самогон не варят, а «гонят», какой объем «стопки», «бутыли», «четверти», «ведра» и чем отличается кабак от трактира. А все они имеют древнее русское происхождение и связаны с появлением водки.


Борьба за бренд «водка»


Считается, что водка — исконно русский алкогольный напиток и родился он на Руси, но с этим с этим соглашались далеко не все производители водки и пытались присвоить этот бренд себе. В конце 70-х годов XX века было спровоцировано «дело» о приоритете использования бренда «водка» рядом американских фирм, они попытались оспорить приоритет Советского Союза и присвоить себе преимущественное право на основании того, что они якобы начали производство раньше, чем советские фирмы, но доказать это они так и не смогли.

Серьезно пыталась присвоить себе этот бренд, как ни странно, Польша, обосновывая это тем, что водка была изобретена и производилась на ее территории раньше, чем в России, поскольку Украина и Белоруссия в то время входили в состав Польши.

Дело дошло до Международного арбитража: в 1978 году начался судебный процесс за первенство бренда «водка». В СССР не оказалось никаких доказательств о происхождении водки на его территории. За разрешение этого вопроса взялся советский историк Вильям Похлебкин и доказал, что водка имеет российское происхождение, она родилась в XV веке, на сто лет раньше, чем в Польше, и связано это было с упадком и гибелью Византийской империи в 1453 году. С 1982 года решением Международного арбитража за СССР был закреплен приоритет создания водки как русского оригинального алкогольного напитка.

По результатам своей работы Похлебкин написал очень интересную книгу «История водки», в которой открыл много интересных фактов и терминов, связанных с происхождением водки. Свое исследование он начал с описания древних русских алкогольных напитков, таких, как мед (медовуха), квас и пиво.

Древние русские алкогольные напитки


На Руси алкогольный напиток в виде виноградного вина появился с IX века и с принятием христианства в Х веке он стал обязательным ритуальным церковным напитком. Привозили его из Византии. Следует отметить, что на Руси самым древним алкогольным напитком с IX века был мед (медовуха), для приготовления которой в качестве сырья использовался пчелиный мед. Из него варили сусло и после процесса сбраживания и длительной выдержки из него получался алкогольный напиток. Процесс приготовления медовухи был длительным, до 10 лет, и очень дорогим, шло много меда, а выход напитка был небольшим. Поэтому медовуха потреблялась только высшей знатью. Расцвет медоварения пришелся на XIII—XV века и был связан с сокращением привоза греческого виноградного вина вследствие нашествия Золотой Орды и упадка и крушения Византийской империи. Уже в XV веке запасы мёда начали сильно сокращаться, он в основном шел на продажу в Западную Европу и встал вопрос о замене медовухи.

Для употребления простого населения с XII века были другие напитки — квас и пиво, для производства которых использовалось более дешёвое сырьё: рожь, овес и ячмень и дополнительное растительное сырье (хмель, полынь, зверобой, тмин). Сусло, как и для медовухи, не варили, а заваривали кипятком, что приводило к длительности процесса приготовления, но обеспечивало высокое и своеобразное качество продукта. С тех пор от слова «квас» пошло сегодняшнее «квасить», то есть быть пьяницей.

Технология винокуренного производства на Руси (медоварение, квасоварение и пивоварение) к производству водки сами по себе привести не могли, требовалась технология получения спирта, а ее не было. В 1386 году на Руси ознакомились с ввезенным их Кафы виноградным спиртом и, вероятно, в процессе варки солода для кваса и пива произошла случайная отгонка спирта.

Рождение водки


В это же время на Руси появилась аналогичная технология совершенно в другой области – смолокурении, получении дегтя путем сухой перегонки смолы древесины сосны и березы, предполагавшей отвод смолы и дёгтя по желобам в другой резервуар. Эти желоба и породили идею труб в винокурении для отвода продуктов перегонки. Так смолокурение породило идею винокурения с применением труб и охлаждения, которая не могла родиться в медоварении или пивоварении. Смолу «выгоняли» из дерева, поэтому самогон и сегодня не варят, а «гонят».

Так в XV веке на Руси появилась технология производства качественно нового продукта — хлебного спирта. Этот продукт называли хлебным вином, варёным вином, горящим вином, название «водка» появилось значительно позже. Вплоть до XIX века к водке в основном применялся термин «вино».

Рецепт приготовления водки включал сусло из зерна ржи с добавлением не более 2-3% зерна пшеницы, овса, ячменя или гречихи, дрожжи, воду и ароматические компоненты разных лесных трав (зверобой, полынь, анис, тмин). Отсюда древнейший термин «пить горькую» — пить водку, настоянную на горьковатых травах.

Самым важнейшим сырьевым компонентом водки являлась вода, она должна обладать мягкостью не более 4 мг/экв. От ее минерального состава во многом зависит качество водки. Например, качественная водка «Столичная» могла производиться только в Куйбышеве, где при ее приготовлении применялась уникальная по своему составу природная вода.

Происхождение термина «водка»


Интересно происхождение термина «водка». По своему смыслу это производное от слова «вода» и происходит от древнего русского обычая разбавлять любой алкогольный напиток водой, порожденного установлениями православной церкви разбавлять водой виноградное вино согласно византийской традиции. По своему происхождению водка — это русский алкогольный напиток, полученный разведением хлебного спирта водой.

Слово «водка» в значении «спиртной напиток» появляется в русском языке примерно с XVI века, в 1533 году в новгородской летописи слово «водка» упомянуто для обозначения лекарства, спиртовой настойки. С середины XVII века встречаются письменные документы, где слово «водка» употребляется для обозначения алкогольного напитка. С 1731 года начинают широко применять термин «водка» для обозначения отличных от виноградных вин крепких чисто спиртных напитков.

К началу XIX века под словом «водка» понимались исключительно ароматизированные водки, изготовленные по дворянским рецептам XVIII века. В течение XIX века происходит вытеснение термина «хлебное вино» термином «водка», и с середины XIX века этот термин завоевывает свое основное значение в нынешнем понимании и распространяется в русском языке.

Производство водки ввиду крайне дешёвого сырья и высокой стоимости готового продукта, в десятки и сотни раз перекрывающего стоимость сырья, естественно, заинтересовало государство, и оно неоднократно вводило монополию и специальные налоги на производство водки. Все это приводило к спаиванию русского населения, например, целовальники получали предписание «питухов от царёвых кабаков отнюдь не отгонять» и «кружечный сбор сдавать в цареву казну».

Земским собором о кабаках 1652 года была введена очередная винная монополия, церковь официально лишилась возможности заниматься винокурением, все питейные дела перешли в ведение «земских изб», а частное и нелегальное винокурение наказывалось кнутобитием, а при рецидиве тюрьмой.

В XVIII веке государство отказалось от монополии на производство водки, предоставив это право дворянству. Указом 1786 года «О дозволенном всегдашнем винокурении дворянам» завершился процесс децентрализации водочного производства, начатый ещё при Петре I.

Тогда же появились жаргонные слова «петровская водка» и «водка», уничижительное от «вода», «сивуха» — водка крайне низкого качества, сероватая по цвету, как лошадь сивой масти, «перегар» — плохая водка с пригарью, «брандохлыст» — картофельная водка низкого качества, искажённое от «хлестать», то есть вызывать рвоту, «самогон» — неочищенное хлебное вино, а после 1896 года оно означало самовольно, незаконно изготовленное хлебное вино.

Крепость водки


Весьма оригинальным способом определялась крепость водки, введено было понятие «полугар», простая водка крепостью 23—24° поджигалась и с трудом горела. После окончания горения в посуде должно было остаться не более половины состава.

Крепость водки до конца XIX века ничем не регламентировалась и она была в широком диапазоне. В 80—90-х годах XIX века водками принято было называть спиртные напитки, содержание алкоголя в которых колебалось от 40° до 65°, а жидкости, которые содержали от 80° до 96° алкоголя, назывались спиртами. С 1902 года было установлено правило, что подлинной водкой может называться водка с идеальным соотношением алкоголя и воды в своём составе, то есть водка, содержащая ровно 40° алкоголя.

В разрешении этого вопроса деятельное участие принял русский ученый Менделеев, он настаивал на введении официального названия «водка» и искал идеальное соотношение объёма и веса частей спирта и воды в водке. Оказалось, что физические, биохимические и физиологические качества этих смесей серьезно отличались. В то время смешивали различные объёмы воды и спирта, Менделеев произвел смешение различных проб веса воды и спирта. Так, литр водки в 40° должен весить ровно 953 г. При весе 951 г крепость в водно-спиртовой смеси будет уже 41°, а при весе 954 г — 39°. В обоих этих случаях резко ухудшается физиологическое воздействие подобной смеси на организм и обе они не могут именоваться русской водкой.

В результате проведенных исследований Менделеева русской водкой стали считать продукт, который представлял собой хлебный спирт, разведённый по весу водой точно до 40°. Этот состав водки и был запатентован в 1894 году правительством России как русская национальная водка — «Московская особенная».

Древние меры водки


Древнейшей единицей русских мер жидкости являлось ведро. Эта единица объёма распространена была еще с Х века. Ведро было объёмом от 12 до 14 л, в ведрах исчисляли в то время и основной алкогольный напиток медовуху.

С 1621 года появляется дворцовое ведро, его же называли питейной мерой, или московским ведром. Оно было самым маленьким по объёму ведром и равнялось 12 л. Его все приняли в качестве эталона.

С 1531 года ведро стало делиться на более мелкие части, на 10 стоп (одна десятая ведра, 1,2 л) и 100 стопок или чарок (одна сотая ведра). Так что стопка у нас не сто граммов, а сотая часть ведра — 120 мл. Из старинных русских мер водки сохранялась и бутыль «четверть», составляющая четверть ведра — 3 л. Как-то в гостях в селе я обратил внимание, что местные называют трехлитровые банки «четвертью». На мой вопрос, почему они так называют банки, они не могли дать вразумительного ответа, русские традиции оказались очень живучи.

В 80-х годах XIX века стопа превратилась в водочную бутыль 1,2 л и в половину бутыли 0,6 л, бутыли по 0, 5 и 1 л появились в конце 20-х годов XX века. В XVIII веке вместо стопы пытались ввести западноевропейскую меру — штоф (1,23 л), но она не прижилась. Еще одной русской торговой мерой водки была кружка – одна шестнадцатая часть ведра (0,75 л). По указу 1721 года Петра I солдат получал обязательное довольствие — 2 кружки в день простого вина (водки) крепостью 15—18°. Для больших объемов водки использовалась бочка, содержащая 40 вёдер, с 1720 года она называлась сороковкой, а для высших сортов водки был водочный бочонок объёмом 5 вёдер.

Борьба государства с пьянством


Государство стремилось в XIX веке ввести полную монополию на производство и реализацию водки, но, не обладая торговыми точками в виде кабаков, реализовать это было довольно сложно. Предупреждая спекуляцию государственной водкой, правительство установило твердую цену на неё во всей империи — 7 рублей за ведро. Откупная система вела к безудержному росту пьянства и одновременно к ухудшению качества водки, а многовековое существование кабаков без еды усугубляло эту ситуацию.

В 1881 году было принято постановление о замене кабаков трактирами и корчмой, где торговали не только водкой, но и к водке можно было бы получить закуску, что вело к меньшему проявлению опьянения.

К тому же до 1885 года водку продавали на вынос только ведрами, а бутылки существовали лишь для иностранных виноградных вин, которые в этих бутылках и поступали из-за границы. Переход на бутылочную торговлю водкой позволял ограничить потребление водки вне трактира в не столь громадных количествах, как ведрами. В 1902 году государственная водочная монополия вступила в силу по всей стране. Попытки ввести «сухой закон» в 1914-1924 и 1985-1987 годах успеха не имели, давние традиции употребления русских алкогольных напитков (водки в том числе) при всех минусах брали свое, и эти законы не приживались.
Автор:
Использованы фотографии:
Ольга Рябова
23 комментария
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  1. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 04:52 Новый
    +2
    what )))
    Вольный пересказ из «Мифов» В.Мединского с Элементами вкраплений общедоступной информации из работ В.Похлебкина.
    Всем доброго дня, с уважением Влад!
    1. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 06:00 Новый
      +3
      Хороши же работы Похлебкина. Когда любишь, что пишешь - и получается живое слово.
      1. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 07:53 Новый
        +3
        Вильям Васильевич Похлебкин - Замечательный Русский историк! Опубликовал множество отличных работ не только о происхождении водки. Общепризнано его труды по Кулинарии (особенно о Русской кухне), Геральдике, Драмотургии. Ветеран Великой Отечественной Войны - ушедший на фронт добровольцем. Очень жаль, что за его убийство так никто и не понёс наказания!
        Светлая память этому Замечательному Человеку hi !
        1. Korsar4
          Korsar4 Сегодня, 08:26 Новый
          +2
          Да. Наиболее близка на данный момент книга про пряности.
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 04:59 Новый
    +2
    Как водка стала по талонам стал гнать самогон, при хорошем аппарате можно делать достойные напитки! Использую только зерно.
    1. БДРМ 667
      БДРМ 667 Сегодня, 05:11 Новый
      +2
      Когда и почему на Руси появилась водка

      Краткий,но ёмкий и информативный,хорошо,с душой изложенный материал.

      Респект автору,и Дмитрию Ивановичу Менделееву yes
  3. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 05:01 Новый
    +1
    В течение XIX века происходит вытеснение термина «хлебное вино» термином «водка»
    Вот как раз хлебное вино - водой, в отличие от водки - не разводилось, именно. Ну еще много чего можно вспомнить - к примеру "полугар, недогар, перегар"... Поджег стопку - половина выгорела - это полугар... Перегар - больше половины, крепкая слишком, спирта больше воды... Или например что считается, что квас-то бродить должен не на пивных дрожжах, а на виноградных. И не может быть квас безалкогольным - это чернила, раствор солода и сахара в воде, только это не квас.
    Ну а за Петра первого, автор - вы бы хоть поинтересовались откуда такой жест возник - щелчек по горлу? При Петюне как раз
  4. Grif
    Grif Сегодня, 05:25 Новый
    0
    С удивлением узнал, что закадычный друг происходит от "залить за кадык".
  5. Дальний В
    Дальний В Сегодня, 06:22 Новый
    0
    Из него варили сусло и после процесса сбраживания и длительной выдержки из него получался алкогольный напиток. Процесс приготовления медовухи был длительным, до 10 лет, и очень дорогим, шло много меда, а выход напитка был небольшим
    Ерунда полная. Медовуха выдерживается 40 дней, плюс-минус. То, что описывается - это хмельные меды, путать их совершенно не стоит, это совсем другая песня.
    Про брагу авторы вовсе не упоминают.
    В общем, весьма странная статья.
    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 07:00 Новый
      +2
      Цитата: Дальний В
      Из него варили сусло и после процесса сбраживания и длительной выдержки из него получался алкогольный напиток. Процесс приготовления медовухи был длительным, до 10 лет, и очень дорогим, шло много меда, а выход напитка был небольшим
      Ерунда полная. Медовуха выдерживается 40 дней, плюс-минус. То, что описывается - это хмельные меды, путать их совершенно не стоит, это совсем другая песня.
      Про брагу авторы вовсе не упоминают.
      В общем, весьма странная статья.

      То же улыбнуло.До сих пор помню как дед медовуху варил ...причём в таких объёмах - всё областное начальство заказывало,причём не только себе,но и для призентов выше ...По 140-160 фляг за лето .Ему за гос средства и котёл поставили и омшанник сделали ...
  6. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 07:05 Новый
    -2
    создания водки как русского оригинального алкогольного напитка.

    Сомнительное "достижение", увы...
    Попытки ввести «сухой закон» в 1914-1924 и 1985-1987 годах успеха не имели

    В первом случае очень даже успешно: и пили мало и пьяниц тоже было мало.

    Но у горе-руководителей-ВОРовцев, для нахождения денег, хватило мозгов только на то, чтобы через разрешенную водку выкачивать деньги из спаиваемого ими народа.

    Генсек вкпбе :
    «Вопрос этот стоял у нас на обсуждении ЦК нашей партии в октябре 1924 года. Некоторые члены ЦК возражали против введения водки, не указывая, однако, никаких источников, откуда бы можно было черпать средства для промышленности..

    Есть люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках. Это – грубейшая ошибка, товарищи. Ежели у нас нет займов, ежели мы бедны капиталами и если, кроме того, мы не можем пойти в кабалу к западноевропейским капиталистам, Тут надо выбирать между кабалой и водкой, и люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках, жестоко ошибаются».

    Вот и выбрали-поить для..."блага" этого народа. Феерические .ты.

    Между тем, согласно исследованиям ДМН Углова Ф.Г. от введения сухого закона до 1924 был :
    период времени нашего государства, был самым трезвым за всю историю его, включая ранний период (IX—XV века), когда на Руси не было водки и царевых кабаков.


    А вот результатом "разработок" таких "живительных источников" средств стала катастрофа:

    ДМН Углов, Ф.Г. Доклад на Всесоюзной конференции по борьбе с алкоголизмом, г. Дзержинск, 1981 г." МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ"
    общедоступность алкоголя приняла у нас катастрофические размеры

    Если в 1925 г. среди различных категорий рабочих мужчин-трезвенников было 43%, то в настоящее время они составляют 1-2%, привычных пьяниц и алкоголиков в 1925 г. было 9,6%, в 1973 г. их было уже 30% (Дискуссия «Экономика социализма», Новосибирск, 1973 г.).

    если с 1940 г. по 1980 г. население нашей страны увеличилось на 35%, то потребление алкогольных «напитков» возросло на 770%, то есть более чем в 20 раз. Таким образом, рост душевого потребления спиртных «напитков» у нас за последние сорок лет в 20 раз превышает рост населения страны.

    Еще трагичнее положение с женщинами-алкоголичками, если в предвоенные годы их количество относительно числа мужчин алкоголиков составляло сотые доли процента, то теперь женский алкоголизм возрос в 1000 раз.

    молодежь. В 1925 г. пьющих до 18 лет было 16,6%, в наше время — до 95% («Молодой коммунист», 1975 г., № 9, с. 102-103)

    Жуткие, обличающие "умельцев" вкпбистов, цифры уничтожения ими своего же народа.

    Пр этом на "проклятом" западе:
    Данные ЦСУ показывают, что потребление спиртных «напитков» на душу населения в пересчете на абсолютный спирт растет в нашей стране быстрее, чем в капиталистических странах. Так, за 17 лет (1950-1966) потребление спирта возросло в Бельгии на 10%, в США на 16%, в СССР на 185%.


    Поэтому попытка сухого закона в 1985-провалилась-слишком много пьющих

    ...
    Хотя и спасла многие семьи, жизни, родилось больше детей..
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 08:22 Новый
      0
      Ольгыч, не наступай на горло песне похлёбкинцев - они тут воспевают аутентичность водяры, а ты им про церроз и акцизы... laughing Сейчас пойдут рецептики самогончика и слюни про "под рюмочку бородинский хлебушек с астраханской селёдочкой и огурчиком похрустеть".
      1. ee2100
        ee2100 Сегодня, 08:48 Новый
        0
        После статей Шпаковского делились рецептами салатов, а сегодня действительно наверное будут рецепты самогона,настроек и т.д.
        Хоть что-то мужское!
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 09:04 Новый
          +2
          Цитата: ee2100
          Хоть что-то мужское!

          ну да, ну да...
  7. ee2100
    ee2100 Сегодня, 08:42 Новый
    +1
    Менделеев ни какого отношения к стандарту водки в 40% не имеет. В его работах нет ни одного упоминания о водке. Он исследовал растворы в т.ч.водно-спиртовые.
    Когда в РИ ввели водочный стандарт Менделееву было 9 лет.
  8. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 08:45 Новый
    -2
    Монополию на водку во все времена имело государство.А вот когда вмешиваются частные компании,кроме алкоголизма в крупных масштабах,ожидать нечего.
    1. ee2100
      ee2100 Сегодня, 08:50 Новый
      0
      У Соложеницина в "200 лет вместе" всё хорошо описано.
    2. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 09:11 Новый
      0
      Цитата: nikvic46
      А вот когда вмешиваются частные компании,кроме алкоголизма в крупных масштабах,ожидать нечего.

      Странная логика.
  9. Ua3qhp
    Ua3qhp Сегодня, 09:04 Новый
    +1
    был мед (медовуха), для приготовления которой в качестве сырья использовался пчелиный мед. Из него варили сусло и после процесса сбраживания и длительной выдержки из него получался алкогольный напиток. Процесс приготовления медовухи был длительным, до 10 лет, и очень дорогим, шло много меда, а выход напитка был небольшим.

    Бред.
    вероятно, в процессе варки солода для кваса и пива произошла случайная отгонка спирта.

    В процессе варки компота получается то же случайная отгонка спирта?
    простая водка крепостью 23—24° поджигалась и с трудом горела. После окончания горения в посуде должно было остаться не более половины состава.

    Если в процессе горения осталось не более половины, то спирта в продукте было на менее 50-60 %.
    Автор материалом не владеет.
    Дальее этот бред комментировать не хочется.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 09:18 Новый
      0
      Основоположники марксизма Маркс и Энгельс любили спиртное, покупали рейнвен ящиками, но... написали отличное исследование относительно вредного влияния водки из картофеля. Со статистикой убийств, краж, попаданий в психушку. Мол, вот была водка из пшеницы - одно дело. А вот из картошки - это зловредное спаивание народа противными капиталистами!!! А вот интересно, чтобы они написали про водку на нефтяных спиртах? И каких "капиталистов" обличали тогда?
    2. pmkemcity
      pmkemcity Сегодня, 09:25 Новый
      0
      Цитата: Ua3qhp
      Дальее этот бред комментировать не хочется.

      ... и про две кружки по 0,75 л
      крепостью 15—18
      в день солдату, явно перебор. Заказуха!
  10. alekSASHKA-36
    alekSASHKA-36 Сегодня, 09:25 Новый
    0
    Вот это довольствие! Что же это за солдаты тогда будут, если по 1,5 литра 18° употреблять?
  11. pereselenec
    pereselenec Сегодня, 09:26 Новый
    0
    Когда и почему на Руси появилась водка

    Сразу-же с Менделеевым: