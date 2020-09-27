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Крылатая ракета с ядерным двигателем: преимущества и технические сложности

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Ракета "Буревестник" в цеху предприятия-изготовителя


Создание ракеты с ядерной силовой установкой может дать России огромные преимущества в области вооружений. В этом убежден президент страны Владимир Путин. Однако для воплощения амбициозных планов в жизнь надо приложить немало усилий.

Нет никаких сомнений в том, что появление у России ракеты с ядерной силовой установкой даст ей значительные преимущества над вероятным противником. Ведь такая ракета теоретически будет способна уничтожить любую цель на планете. Дальность такой ракеты никак не будет ограничена.

Как рассказал в одном из интервью французский военный эксперт Корантен Брустлэн, ядерная силовая установка снимает ограничения по количеству топлива, что позволяет ракете использовать не отслеживаемые противником траектории и наносить удары по слабозащищенным объектам. Естественно, наличие такой ракеты позволит прорывать систему противоракетной обороны противника. В усложняющейся мировой военно-политической ситуации это станет очень серьезным козырем.

Крылатая ракета с ядерным двигателем имеет довольно простой принцип работы. Отсеки с мощными нагревателями располагаются по бортам ракеты. Атмосферный воздух, попадая в эти отсеки, нагревается до нескольких тысяч градусов, его вытекание создает тягу.

Однако создание ракеты с ядерной силовой установкой сопряжено с целым рядом технических трудностей. В первую очередь необходимо создать ядерный реактор такого размера, чтобы он мог быть помещен в ракету. В то же время и президент Владимир Путин, и Министерство обороны РФ заявляют о том, что такая ракета у России уже есть – это 9М730 «Буревестник», оснащенная малогабаритной ядерной энергоустановкой. Американский физик Джефф Терри назвал предполагаемую полезную мощность ядерного двигателя ракеты – 766 кВт, что вполне сравнимо с мощностями компактных ядерных силовых установок нового поколения.


Пуск ракеты "Буревестник"

Поначалу на Западе господствовало скорее скептическое отношение к перспективам российской ракеты. К лету 2020 года оно сменилось настороженностью. Например, специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что подобное оружие вообще не должно существовать, так как представляет собой «летающий Чернобыль».

Затем в сентябре 2020 г. последовало заявление и руководителя британской военной разведки генерал-лейтенанта Джима Хокенхалла. Он подчеркнул, что ракета «Буревестник» способна практически неограниченное время пребывать в воздухе. Это позволяет наносить неожиданные удары по целям.

В 2018 году Министерством обороны РФ было опубликовано видео испытаний ракеты «Буревестник». Ракета была выпущена с наземной пусковой установки, при этом удалось заснять полет ракеты с борта истребителя. По внешнему виду «Буревестник» угловатой формой носовой части напоминает крылатую ракету Х-101. Но если говорить о размерах, то «Буревестник» значительно больше Х-101. Больше и вес «Буревестника», что также совсем не удивляет, учитывая факт размещения на борту ракеты ядерного реактора.

Отдельно стоит отметить подводный аппарат «Посейдон», который также оснащен ядерной силовой установкой. По сути, «Посейдон» можно назвать своеобразной ядерной торпедой, главная задача которой – доставить боезаряд к побережью страны-противника. Согласно заявлению Владимира Путина, на «Посейдоне» установлена ядерная установка, позволяющая дрону развивать скорость, «кратно превышающую» скорость всех остальных аналогичных подводных аппаратов и торпед, включая и MU90/IMPACT. Используемый на «Посейдоне» реактор, по словам президента, в 100 раз более компактный, чем реакторы современных атомных подводных лодок.

Таким образом, наличие у России ракет и торпед с ядерным двигателем дает очень серьезные преимущества в случае глобального вооруженного конфликта. Конечно, лучше, чтобы до применения ракет на практике дело не доходило, но парадокс ситуации в том, что сам факт наличия такого оружия у нашей страны и является одной из лучших гарантий от развязывания очередной войны мирового масштаба.
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156 комментариев
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  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Вчера, 12:07 Новый
    +14
    Собственно создание столько компактного ядерного реактора и есть прорыв.
    После этого и стал возможен Буревестник, Посейдон, Нуклон и много чего мы еще и не знаем.
    По сути технологические эры человечества всегда связаны с новыми источниками энергии, Не исключено, что данный реактор и есть эта новая эра.
    1. military_cat
      military_cat Вчера, 14:05 Новый
      -6
      По густому дыму на кадрах пуска видно, что это не просто не ядерный двигатель, а, скорее, вообще что-то химическо-твердотопливное. Даже вполне себе неядерные керосиновые самолёты или ракеты так не дымят, а уж в ядерном нагревателе, по идее, вообще дыму неоткуда взяться. То есть на кадрах вполне может быть и "Буревестник", но точно не ядерная ступень.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Вчера, 14:08 Новый
        +11
        Цитата: military_cat
        По густому дыму на кадрах пуска видно, что это не просто не ядерный двигатель, а, скорее, вообще что-то химическо-твердотопливное

        Это стартовый ускоритель. Так все ракеты стартуют.
        1. military_cat
          military_cat Вчера, 14:24 Новый
          +3
          В том видео, откуда кадр, есть вид с самолёта, сопровождающего уже летящую какое-то время ракету. Там то же самое.
           Показать / Скрыть текст
          Я, само собой, не против старта на РДТТ (тем более для прямотока), но именно работу реакторной установки во время испытаний нам не показали.
          1. Оператор
            Оператор Вчера, 16:38 Новый
            -1
            "Буревестник" - сверхзвуковая КР с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, для начала его работы при М>2 ей требуется ускоряться на РТТД еще и в горизонтальном полете.

            Хотя на видео может быть зафиксирована только фаза ускорения на РДТТ.
            1. Fan-Fan
              Fan-Fan Вчера, 17:11 Новый
              0
              В таком случае вопрос: на сколько Буревестник дороже Калибра? Что-то мне подсказывает, что в несколько раз.
              1. Оператор
                Оператор Вчера, 18:13 Новый
                +2
                В связи с наличием ядерного реактора - не менее чем на порядок (на уровне МБР).

                Но зато в отличие от Калибра она не нуждается в носителе (который тоже стоит денег) в связи со своей неограниченной дальностью, а также обладает абсолютной боевой устойчивостью путем рассредоточения наземных пусковых установок по всей территории РФ (если будет внезапный удар) или неограниченного времени барражирования в воздухе до получения сигнала на атаку (если будет угрожаемый период).
            2. Сергей Сфыеду
              Сергей Сфыеду Вчера, 18:49 Новый
              +4
              "Буревестник" - сверхзвуковая КР." - Откуда дровишки? Обычно пишут, что дозвуковая.
              1. Оператор
                Оператор Вчера, 18:51 Новый
                +2
                ПВРД на дозвуке не работает.
                1. Сергей Сфыеду
                  Сергей Сфыеду Вчера, 18:54 Новый
                  +1
                  Так ведь и не ясно - одни пишут ПВРД, другие ТРД.
                  1. Оператор
                    Оператор Вчера, 18:57 Новый
                    0
                    Зачем устанавливать на Буревестник тяжелый, сложный и дорогой ТРД, когда можно установить на порядок более легкий, простой и дешевый ПВРД?

                    Что на скорости 900 км/ч, что на 1800 км/ч используется один и тот же алюминиевый планер крылатой ракеты.
                    1. Сергей Сфыеду
                      Сергей Сфыеду Вчера, 19:46 Новый
                      +1
                      Зачем - это не ответ. Все самолеты почему то летают на ТРД. И крылатые ракеты летают в основном на ТРД. И даже сверхзвуковые самолеты и ракеты. Поскольку "Буревестник" крылатая ракета, то она уязвима. Снизить уязвимость можно либо повысив скорость до гиперзвуковой (об этом речь не идет), либо опустив на малые и сверхмалые высоты - а на них применять длительное время сверхзвук и прямоточный двигатель архисложно. Ну и будь ракета сверхзвуковой, об этом бы уже все пропагандисты дудели.
                      1. Оператор
                        Оператор Вчера, 19:51 Новый
                        -1
                        Буревестник, как и всякая негиперзвуковая КР является средством второго удара, в связи с чем данные средства становятся неуязвимыми от систем ПВО - облака ионизированного воздуха от ядерных взрывов средств первого удара (МБР, БРПЛ и ГЗКР) экранируют радары ПВО, а пыль и сажа экранируют ОЛС истребителей.
                      2. Сергей Сфыеду
                        Сергей Сфыеду Вчера, 20:08 Новый
                        +2
                        Надежды юношей питают. Может экранируют, может не экранируют, система наведения "Буревестника" м.б. выдержиит электромагнитный всплекс от ядерных взрывов, а м.б. и нет. Как средство второго удара в ней особого смысла нет - ядерная зима и лучевая болезнь добьют недобитых. Задача ставилась так - если супротивник собьет наши МБР и БРПЛ и будет праздновать победу, тут то мы его и прищучим "Буревестниками" и "Посейдонами". Правда чем противник будет сбивать наши МБР и БРПЛ - непонятно, нет у Америки такой возможности.
                      3. Оператор
                        Оператор Вчера, 20:24 Новый
                        +1
                        Я ни слова не сказал про ЭМИ, от которой систему наведения Буревестника защищает даже кулинарная фольга.

                        МБР и БРПЛ служат для доставки спецБЧ на расстояние до 18 тысяч км (Сармат). Но есть цели в Южном полушарии на расстоянии до 20 тысяч км (например, Австралия и Новая Зеландия с массовой застройкой ядерными бомбоубежащими западной элиты).

                        Вот для подобных целей и в основном и предназначен Буревестник.
                      4. Сергей Сфыеду
                        Сергей Сфыеду Вчера, 21:34 Новый
                        +1
                        А давайте еще по Аргентине жахнем! И по Папуа-Новой Гвинее, что б не думали отсидется! Остров Пасхи опять таки. Таити там всякие. Какой то Вы сегодня кровожадный. По Австралии и Н-Зеландии бить "Буревестниками" нельзя, там наши олигархи будут ховаться.
                      5. Оператор
                        Оператор Вчера, 21:54 Новый
                        -1
                        А как вы ещё себе представляете обеспечение доминирования РФ в постядерном мире?
                      6. Оператор
                        Оператор Вчера, 23:20 Новый
                        -1
                        Забыл назвать другие приоритетные цели Буревестников - энергетические реакторы АЭС, общее количество которых за рубежом составляет порядка 400 единиц.

                        Для инициирования самоподдерживаемой ядерной реакции в урановом топливе необходимо прямое попадание спецбоеприпаса в реактор, при этом максимальная точность боевых блоков МБР/БРПЛ с астрокоррекцией составляет 90 метров (что недостаточно), а максимальная точность крылатой ракеты с оптоэлектронным наведением - несколько метров, что самое то для ядерного взрыва мощностью в несколько десятков мегатонн и огромной площадью радиоактивного заражения продуктами распада уранового топлива.
      2. басмач
        басмач Вчера, 19:21 Новый
        0
        С какого перепуга не работает? ФАУ -1 ни о чем не говорит?
        1. Оператор
          Оператор Вчера, 19:27 Новый
          +2
          У ФАУ-1 был пульсирующий ВРД (ПуВРД).
  • Улиточник N9
    Улиточник N9 Вчера, 14:09 Новый
    -3
    Видео- то же, что и "мультики". Единственный результат всех этих игр с ЯУ на ракете-валяется или уже вытащен со дна бухты у Неноксы...
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Вчера, 16:01 Новый
      -1
      Цитата: Улиточник N9
      Единственный результат всех этих игр с ЯУ на ракете-валяется или уже вытащен со дна бухты у Неноксы...

      laughing Прям единственный?
      Ну Вы можете думать, как Вам больше нравится, я с Вами спорить на эту тему не собираюсь. hi
    2. blackice
      blackice Сегодня, 05:05 Новый
      0
      https://www.popmech.ru/weapon/8841-verkhom-na-reaktore-atomnyy-samolet/
      Единственный или нет, вам никто не скажет, но вот то, что тема уже не новая - это факт.
  • Вадим237
    Вадим237 Вчера, 16:45 Новый
    +1
    На видео было показан старт с помощью ТТРД - а вот сам полёт должен происходить на ядерном прямоточном реактивном двигателе судя по стреловидности крыльев ракеты и носовому обтекателю скорость ракеты минимум трансзвуковая.
    1. Fan-Fan
      Fan-Fan Вчера, 17:13 Новый
      +1
      трансзвуковая
      Что это за новый термин?
      1. Сергей Сфыеду
        Сергей Сфыеду Вчера, 18:52 Новый
        +3
        "Что это за новый термин?" - Трансзвуковая скорость — см. Околозвуковая скорость. Авиация: Энциклопедия. М.: Большая Российская Энциклопедия. Главный редактор Г.П. Свищев. 1994
      2. Вадим237
        Вадим237 Вчера, 22:22 Новый
        0
        Скорость от 0,8 до 1,2 Маха короче говоря полёт со скоростью звука не выше и не ниже.
    2. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Вчера, 18:56 Новый
      +2
      "а вот сам полёт должен происходить на ядерном прямоточном реактивном двигателе" - в первых испытательных полетах вполне могли вместо ядерного использовать обычный ВРД.
      1. Вадим237
        Вадим237 Вчера, 22:23 Новый
        0
        Скорее всего так и было для отработки аэродинамики новой ракеты.
  • Vol4ara
    Vol4ara Вчера, 19:02 Новый
    0
    О чём статья ? что за перемывание костей ?
  • blackice
    blackice Сегодня, 05:00 Новый
    0
    Помнится что ещё Мясищев предлагал установить ТРДА.
    Так что наработки уже тогда были.
    https://www.popmech.ru/weapon/8841-verkhom-na-reaktore-atomnyy-samolet/
  • НЕКСУС
    НЕКСУС Вчера, 12:07 Новый
    +3
    По сути своей,не только с ядерной СУ ,которую ставят на Посейдон и Буревестник ,а так же на Пересвет появится нехилое преимущество. При такой ЯСУ ,мы можем создавать БПЛА с такой силовой установкой,которые будут способны годами баражировать не спускаясь на землю,что даст и в этом вопросе преимущество.
    Хотя по сути ,тот же Буревестник или Посейдон и есть БПЛА ,с наклонностями камикадзе.
    1. mark1
      mark1 Вчера, 12:18 Новый
      +2
      Цитата: НЕКСУС
      мы можем создавать БПЛА с такой силовой установкой,которые будут способны годами баражировать не спускаясь на землю

      И запустить пару десятков по часовой стрелке вдоль границы супостата, пусть у него голова закружится.
    2. General Failure
      General Failure Вчера, 14:02 Новый
      +7
      БПЛА с такой силовой установкой

      Это врядли. БПЛА в отличие от ракеты - многоразовый.
      А реактор после полета будет достаточно "горячий", чтобы превратить послеполетное обслуживание в великий геморой.
      И радиационную защиту впихнуть из-за весовых ограничений не получится.
      1. Оператор
        Оператор Вчера, 16:41 Новый
        -4
        Вкурите "теневая радиационная защита".
        1. Vol4ara
          Vol4ara Вчера, 19:18 Новый
          +1
          Цитата: Оператор
          Вкурите "теневая радиационная защита".

          И где она применяется ? Где результаты исследований ? их кстати вообще кто то проводил ? или пришла "умная" идея, оформили патент и привет... Короче лол
          1. Оператор
            Оператор Вчера, 19:22 Новый
            0
            Теневая защита устанавливалась на американском и советских опытных бомбардировщиках с ядерными реакторами. Там она не покатила, поскольку бомбардировщики должны были время от времени садиться на аэродром для смены экипажа, а подходить к самолетам кроме как с носовой оконечности всему наземному персоналу строго воспрещалось.
    3. Pilat2009
      Pilat2009 Сегодня, 07:55 Новый
      +1
      Цитата: НЕКСУС
      По сути своей,не только с ядерной СУ ,которую ставят на Посейдон и Буревестник ,а так же на Пересвет появится нехилое преимущество. При такой ЯСУ ,мы можем создавать БПЛА с такой силовой установкой,которые будут способны годами баражировать не спускаясь на землю,что даст и в этом вопросе преимущество.
      Хотя по сути ,тот же Буревестник или Посейдон и есть БПЛА ,с наклонностями камикадзе.

      Во первых ещё не придумали реактивных двигателей без выхлопа,а тут выхлоп будет ядерный,во вторых эксплуатация таких ракет на порядок увеличивает вероятность ядерных инцидентов в плане аварий.вот и думайте стоит оно того.кстати американцы это уже разрабатывали и отказались
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 08:21 Новый
        -1
        прорыв здесь не сколько в самом буревестнике а в новой компактной ЯУ
  • КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Вчера, 12:22 Новый
    +24
    Какая-то статья ни о чём . Переливание из пустого в порожнее . Единственная мысль в опусе - это то , что на Западе от стадии отрицания (это просто мультики) переходят к следующей - "это опасно для экологии" и "такое оружие не должно существовать"
    1. HAM
      HAM Вчера, 12:33 Новый
      +3
      Тоже такое ощущение после прочтения......
    2. BlackMokona
      BlackMokona Вчера, 14:24 Новый
      0
      Они на этой стадии с момента когда они закрыли проект Плуто. Тот же Буревестник только больше и мощнее.
  • Rafale
    Rafale Вчера, 12:29 Новый
    +3
    Это оружие ядерной войны, не на каждый день и не для всех. Основное преимущество- скрытность и автономность.
  • Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Вчера, 12:45 Новый
    +4
    Вероятно такой реактор будет чертовски фонить и облучать ,так что вопрос хранения подобных ракет в мирное время - довольно острая штука.. В случае же их оснащения отсеком с реактором непосредственно перед запуском - абсолютно теряется оперативность использования ..
    Выхлоп от работы такого реактора будет судя по всему очень "грязным", а его функционирование - не особо предсказуемым , т.к судя по всему речь идет о ПВРД , а значит через элементы реактора будет идти очень мощный поток неравномерно разогретого воздуха - и у меня нет ни малейших идей как подобная штука будет "бесконечно долго" барражировать в таком экстремальном режиме.
    Конечно физикам оно виднее, но подобный реактор и высокообогащенная загрузка к нему будет стоить прилично ,очень прилично. К такой дорогой игрушке понадобится еще и ядерная боеголовка - и выйдет еще дороже . И все это будет ,вероятно ,фонить как рождественская елка и пастись где то неподалеку от баз хранения ,а вероятнее даже существовать в полу-разобранном виде . В общем на первый взгляд - жуть и амораловка.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Вчера, 12:59 Новый
      -1
      Цитата: Knell Wardenheart
      Вероятно такой реактор будет ЧЕРТОВСКИ фонить и облучать ,так что вопрос хранения подобных ракет в мирное время - довольно острая штука.

      В не активированном режиме откуда фон? Так, что с оперативностью думаю всё в порядке.
      Выхлоп в рабочем режиме да грязный, а что делать? Война! Пролетит у нас над головой, даже врят ли, но и быстро развеет, куданибудь на скандинавию, или Украину.
      Цитата: Knell Wardenheart
      и у меня нет ни малейших идей как подобная штука будет "бесконечно долго" барражировать в таком экстремальном режиме.

      А это с чего? Реактор Нуклона будет функционировать 10 лет при температуре 1600С.
      Цитата: Knell Wardenheart
      Конечно физикам оно виднее, но подобный реактор и высокообогащенная загрузка к нему будет стоить прилично ,очень прилично.

      Ну давайте считать? Во первых война, это дорого и здесь доходы не считают.
      Во вторых давайте о мирном применении. 1 Вт эл энергии стоит в России 5 руб/вт
      За сутки малогабаритный реактор выработает 24 Мвт. Это в рублях примерно 120 миллионов рублей произведенной эл энергии в сутки! Говорите дорого?
      1. Xenofont
        Xenofont Вчера, 13:24 Новый
        +6
        Ошиблись ровно в 1000раз. Цена значится за кВт.
        1. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Вчера, 13:41 Новый
          +1
          Вы правы. hi Но всё равно не мало. считаем год тогда.
          1. astepanov
            astepanov Вчера, 20:20 Новый
            0
            Цитата: Алексей Зоммер
            Но всё равно не мало. считаем год тогда.
            Нет, ошибка не в тысячу раз, а больше. Мощность в семьсот с копейками киловатт - это тепловая мощность реактора. Электрическая будет в 2,5 - 3 раз меньше, т.е. на уровне 250 - 300 кВт. И что за манера - считать энергию в киловаттах? Вы понимаете разницу между мощностью и энергий и единицами для выражения этих величин? Вот от незнания азов у вас и путаница в оценках.
      2. Глаз вопиющего
        Глаз вопиющего Вчера, 13:32 Новый
        0
        Цитата: Алексей Зоммер
        Реактор Нуклона будет функционировать 10 лет при температуре 1600С.


        Почему для описания реактора Буревестника вы ссылаетесь на реактор Нуклона?
        1. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Вчера, 13:40 Новый
          +3
          Одна линейка реакторов. Это новое поколение реакторов.
          Работа пара была известна при Архимеде, но паровую машину создали в 18 веке. Так же и атомными реакторами.
          Новые компактные реакторы, это революция. Это как паровая машина Уатта и паровая турбинка при Архимеде, понимаете?
          1. Глаз вопиющего
            Глаз вопиющего Вчера, 14:24 Новый
            -2
            Цитата: Алексей Зоммер
            Одна линейка реакторов. Это новое поколение реакторов.


            Это утверждение основано на официальных данных или на вашем личном понимании проблемы?

            Цитата: Алексей Зоммер
            Новые компактные реакторы, это революция.


            В чем их революционность? Просто для протокола: проект крылатой ракеты с ядерным двигателем был у США лет 50-60 назад. Он не был реализован, но принцип они проработали.

            Цитата: Алексей Зоммер
            Это как паровая машина Уатта и паровая турбинка при Архимеде, понимаете?


            Я понимаю, что паровая турбинка (Герона, не Архимеда), паровая турбина и паровая машина - вещи принципиально разные.
            1. Моторист
              Моторист Вчера, 16:00 Новый
              +1
              Цитата: Глаз вопиющего
              паровая турбина и паровая машина - вещи принципиально разные

              Глаз, приветствую! hi Принцип действия тепловых двигателей один и тот же. В обоих случаях на входе пар с одними параметрами, на выходе - с другими плюс работа на валу. Первый закон термодинамики никому ещё не удавалось нарушить...
              1. Глаз вопиющего
                Глаз вопиющего Вчера, 16:38 Новый
                -1
                Приветствую

                Цитата: Моторист
                Принцип действия тепловых двигателей один и тот же.


                Цитата: Моторист
                Первый закон термодинамики никому ещё не удавалось нарушить...


                Вы как в том анекдоте, всё двигателестроение свели к первому закону термодинамики (почему не циклу Карно, например? smile). Но мой оппонент привел пример с реактивным двигателем (если "турбинка Архимеда" - это на самом деле геронов шар), турбиной и поршневым двигателем. И это принципиально разные двигатели, что бы там не говорил первый закон термодинамики. И мне любопытно, где подобный же скачок в реакторах.
            2. Алексей Зоммер
              Алексей Зоммер Вчера, 16:20 Новый
              0
              Цитата: Глаз вопиющего
              Он не был реализован, но принцип они проработали.

              Это ключевое!
              Потому, что не смогли.
              Принцип работы фотонного двигателя для ракеты давно проработан.
              Но реализовать не могут. hi
              1. Глаз вопиющего
                Глаз вопиющего Вчера, 17:00 Новый
                0
                Цитата: Алексей Зоммер
                Потому, что не смогли.


                Потому что посчитали и понялии, что МБР - дешевле.

                Цитата: Алексей Зоммер
                Принцип работы фотонного двигателя для ракеты давно проработан.


                Глупости. И почитайте что-нибудь о проекте SLAM.

                P.S. про реакторы вы так и не ответили.
                1. Алексей Зоммер
                  Алексей Зоммер Вчера, 17:01 Новый
                  0
                  Цитата: Глаз вопиющего
                  Потому что посчитали и понялии, что МБР - дешевле.

                  Да, МБР дешевле сбить ракетой ПРО. Траектория у МБР предсказуемая. А Буревестник может прилететь из Мексики, через неделю после начала войны.
                  Цитата: Глаз вопиющего
                  P.S. про реакторы вы так и не ответили.

                  Напомните?
                  1. Глаз вопиющего
                    Глаз вопиющего Вчера, 17:06 Новый
                    -3
                    Цитата: Алексей Зоммер
                    Да МБР дешевле сбить ракетой ПРО


                    Для Буревестника и ракеты ПРО не нужно. Подойдет и ЗУР, и УРВВ.

                    Цитата: Алексей Зоммер
                    А Буревестник может прилететь из Мексики.


                    ...со коростью самолета.

                    Цитата: Алексей Зоммер
                    Напомните?


                    "Новые компактные реакторы, это революция. Это как паровая машина Уатта и паровая турбинка при Архимеде, понимаете?" - я понимаю разницу между поршневым двигателем, реактивным двигетелем и турбиной. А в чем революционность реактора Буревестника - не понимаю. Объясните?
                    1. Алексей Зоммер
                      Алексей Зоммер Вчера, 17:08 Новый
                      0
                      Цитата: Глаз вопиющего
                      А в чем революционность реактора Буревестника - не понимаю. Объясните?

                      Компактность и мощность.
                      Т.е. удельная мощность к весу.
                      Ни одна страна, таких реакторов не имеет. hi
                      1. Глаз вопиющего
                        Глаз вопиющего Вчера, 17:10 Новый
                        -2
                        Цитата: Алексей Зоммер
                        Компактность и мощность.
                        Т.е. удельная мощность к весу.


                        Простите, но откуда вам известна его мощность?

                        Цитата: Алексей Зоммер
                        Ни одна страна, таких реакторов не имеет.


                        Существует ли уже реактор Буревестника - неизвестно.
                      2. Алексей Зоммер
                        Алексей Зоммер Вчера, 17:25 Новый
                        +1
                        Цитата: Глаз вопиющего
                        Существует ли уже реактор Буревестника - неизвестно

                        Да, да..
                        Всё мультики hi
                      3. Глаз вопиющего
                        Глаз вопиющего Вчера, 17:37 Новый
                        -2
                        Если у вас есть ссылки на что-то другое - опубликуйте их.
                      4. Местный с Волги
                        Местный с Волги Вчера, 19:21 Новый
                        +1
                        Из массада что-ли ты?! сам ройся в макулатуре!
                      5. Глаз вопиющего
                        Глаз вопиющего Вчера, 19:22 Новый
                        -1
                        Цитата: Местный с Волги
                        Из массада что-ли ты?!


                        Разведка Новой Гвинеи.

                        Цитата: Местный с Волги
                        сам ройся в макулатуре!


                        Ты хоть скажи, где макулатура.
              2. Сергей Сфыеду
                Сергей Сфыеду Вчера, 19:06 Новый
                +2
                Судя по опубликованному - применение реактора "Буревестника" в мирных целях невозможно. Он охлаждается воздухом, что абсолютно неприемлимо как в мирной жизни, так и в неядерной войне. Да и в ядерной войне он нафик не нужен. Пока сея чудо-птица долетит до цели, вместо цели уже будет ворока с радиоактивным пеплом.
  • Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Вчера, 13:37 Новый
    0
    Я думаю в подобных подсчетах есть определенный элемент лукавства ) Это не какой то там малогабаритный реактор - а судя по всему изделие на очень высокообогащенных изотопах. В случае с мирным вариантом у нас был бы вполне себе спокойный реактор замкнутого цикла , даже близко не подходящий к требуемым (вероятно требуемым для Буревестника) параметрам отдаваемого за единицу времени тепла , сопутствующих этому требований к материалам исполнения каналов, по которым будет проходить воздушный поток с разницей уровней температур со стороны условного ТВЭЛа и условного воздушного потока + давление этого потока и неоднородность его газового состава,влажности итд.
    Я не гуру в физике -просто я вижу что однозначно такое изделие (конкретно вариант Буревестника) нельзя сравнивать с мирными реакторами. Вариант под Посейдон/Пересвет - и то будут ближе к мирным конструкциям.

    Насчет того что война дорогая штука -согласен. Однако целесообразность именно этого варианта использования реактора вызывает у меня бОльшой скепсис . Будет очень дорого, но при этом не очень летально (массогабариты) ,не быстро, и вероятно не так уж надежно (в сравнении с БР или обычными двигателями крылатых ракет) . За все это мы получаем ВРОДЕ КАК дальность, на практике и при таких скоростях - также относительную (учитывая условия эксплуатации) .

    Если сравнивать с Нуклоном - вероятно там будет также замкнутый контур, внутри которого будут циркулировать специальные,максимально инертные теплоносители , с прогнозируемым охлаждением, занимающим большую часть конструкции. Ни давления ,ни агрессивность среды,ни компактность исполнения , ни требования к степени обогащения не будут даже близко к тем,какие придется учитывать в "Буревестнике".

    ИМХО этот проект -тупиковая трата средств (чего не могу сказать ни про Нуклон,ни про Посейдон)
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Вчера, 13:46 Новый
      +1
      Цитата: Knell Wardenheart
      В случае с мирным вариантом у нас был бы вполне себе спокойный реактор замкнутого цикла , даже близко не подходящий к требуемым (вероятно требуемым для Буревестника) параметрам отдаваемого за единицу времени тепла

      Не факт. Более сложная система охлаждения, это безусловно, а принцип такой же. Думаю.
      Цитата: Knell Wardenheart
      Вариант под Посейдон/Пересвет - и то будут ближе к мирным конструкциям.

      Так это они и есть.
      Цитата: Knell Wardenheart
      Однако целесообразность именно этого варианта использования реактора вызывает у меня бОльшой скепсис . Будет очень дорого, но при этом не очень летально (массогабариты) ,не быстро, и вероятно не так уж надежно

      Но судя по опасениям наших "партнёров" летает. )
      Цитата: Knell Wardenheart
      Если сравнивать с Нуклоном - вероятно там будет также замкнутый контур, внутри которого будут циркулировать специальные,максимально инертные теплоносители , с прогнозируемым охлаждением, занимающим большую часть конструкции. Ни давления ,ни агрессивность среды,ни компактность исполнения , ни требования к степени обогащения не будут даже близко к тем,какие придется учитывать в "Буревестнике".

      Возможно. Но это и не нужно. В Нуклоне замкнутый контур теплоносителя, в Буревестнике, открытый там атмосфера является рабочим телом.
    2. bar
      bar Вчера, 16:22 Новый
      -1
      Это не какой то там малогабаритный реактор - а судя по всему изделие на очень высокообогащенных изотопах.

      Вы не правы. Не следует путать радиоизотопные источники энергии с ядерными реакторами.
      Радиоизотопный источник энергии принципиально отличается от атомного реактора тем, что в нём используется не управляемая цепная ядерная реакция, а энергия естественного распада радиоактивных изотопов.

      Соответственно мощность РИЭ несравнимо меньше мощности ЯР.
      ИМХО этот проект -тупиковая трата средств

      Любая трата денег на вооружение "тупиковая трата средств", до тех пор, пока не возникнет надобность в его применении. yes
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Вчера, 16:44 Новый
        +3
        Вы вообще представляете себе сколько тепла должна выделять сборка ,способная помещаться в корпус этой ракеты, чтобы с помощью ВПРД она была способна за счет этого двигаться вперед и маневрировать ? Я прекрасно понимаю разницу между РИТЭГом и ядерным реактором - но уверяю вас, коль скоро речь идет о компактном реакторе - без высочайшей степени обогащения внутри подобной технической задачи не обойтись.
        Сам по себе реактор в подобном изделии будет еще меньше чем диаметр корпуса - настоящий мрак это увязка реактора с теплоотводящими каналами , задачей которых в данном случае будет не просто равномерное снятие тепла со сборки (как в случае с обычным ЯР) - но и утилитарное использование этого тепла на режимах, близких к критическому в течении ,вероятно,часов. В теории все это очень красиво - на практике эти теплоотводящие каналы будут весьма протяженными (а толстыми быть не смогут ,ввиду ограничений конструкции) , следовательно давление воздуха и разогретого воздуха в них будет весьма велико ,это будет неоднородная смесь газов , если ракета будет лететь низко над водной гладью или просто низко над местностью - в смеси будут также присутствовать водяные пары и соли - и вот все это на протяжении часов будет переть через многочисленные теплоотводы с тонкими стенками и под большим давлением ,разогреваться до 1000+ градусов.
        Собственно этот момент меня и напрягает В ТЕОРИИ подобного изделия . Насколько я себе представляю - крайне высока вероятность трещин и коррозии разного рода в теплоотводах изделия, что вкупе с высокими скоростями и давлением быстро приведут к каскаду разрушений реактора и теплоносителей - падению аппарата и радиокт. заражению местности. Вероятность этого исхода на протяжении часов эксплуатации неприлично высока для дорогостоящего и высокоточного военного изделия, имеющего при этом еще и ограниченную мощность.

        Как то так.
        1. Fan-Fan
          Fan-Fan Вчера, 17:21 Новый
          0
          тупиковая трата средств
          Вот с этим вашим выводом я согласен.
          1. Сергей Сфыеду
            Сергей Сфыеду Вчера, 19:14 Новый
            0
            Кстати, в конце 50х годов в СССР создавались межконтиентальные КР "Буря" и "Буран", в США - КР "Старк". Технически сейчас нет никакой сложности сохдать межконтинентальную крылатую ракету без всяких "ядреных" двигателей. Х-101 и так имеет дальность 5000км. Сделать чуть побольше - будет летать на 10 000. При этом будет намного дешевле и намного безопаснее. Хотя понятно, что при наличии МБР и БРПЛ и развитых системах ПВО - и они, и "Буревестник" не нужны от слова совсем.
    3. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 17:07 Новый
      -3
      Неограниченная дальность полёта для ракеты - это 40000 километров диаметр Земли по экватору по этому при использовании ЯПВРД ничего удивительного нет топливо карбид урана поглощающие вставки Кадмиевые корпус с добавлением Бора сама камера сгорания из Тантала и Графита система охлаждения через быстросъёмные патрубки от пусковой установки с циркуляционным насосом радиаторами и системой вентиляторов - старт ракеты на ТТРД система охлаждения прекращает циркуляцию жидкости патрубки отсоединяются ракета стартует разгоняется до 400 - 500 метров в секунду поглощающие вставки выходят из активной зоны сборка приходит в околокритическое состояние начинается пода в смесительную часть камеры сгорания рабочая смесь проходит через раскалённую сборку забирает тепло и происходит процесс горения - всё гениальное просто.
    4. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:44 Новый
      0
      тратят деньги не на сам буревестник от которого действительно мало пользы а на технологию которая может применяться везде
  • Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Вчера, 14:19 Новый
    +10
    Цитата: Алексей Зоммер
    Во первых война, это дорого и здесь доходы не считают.

    Деньги надо считать ДО войны. Потому что бюджет МО РФ не безразмерен, а вся эта дорогостоящая, но, по большому счету не нужная ерунда приводит к тому, что на то, что действительно нужно денег идет значительно меньше
    1. bar
      bar Вчера, 16:24 Новый
      -2
      А кто решает, "что действительно нужно"? Предлагаете устроить голосование?
    2. Fan-Fan
      Fan-Fan Вчера, 17:23 Новый
      -1
      большому счету не нужная
      да, это по большому счёту, а по малому счёту очень нужная, так как здорово подымает авторитет власти.
  • Оператор
    Оператор Вчера, 16:45 Новый
    -4
    Выхлоп ПВРД Буревестника с теплообменником реактора в камере нагрева - абсолютно чистый (в отличии от американского ПВРД Плутона с камерой нагрева в активной зоне реактора).
    1. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Вчера, 19:19 Новый
      +2
      "Выхлоп ПВРД Буревестника с теплообменником реактора в камере нагрева - абсолютно чистый" - откуда Вам это известно? И про теплообменник и про чистоту? Все критикуют проект именно из-за его радиоактивного выхлопа, а МО героически молчит, нет что бы успокоить сомневающихся, что там все чисто.
      1. Оператор
        Оператор Вчера, 19:26 Новый
        -1
        Блин, откуда быть радиации в теплоносителе?

        Более того, радиации не было и в воздухе как таковом, проходящем через активную зону реактора Плутона - за исключением наведенной радиации в пыли, взвешенной в воздухе.
        1. Сергей Сфыеду
          Сергей Сфыеду Вчера, 19:52 Новый
          0
          "за исключением наведенной радиации в пыли, взвешенной в воздухе" - напомню, что для развития онкологического заболевания может быть достаточно одной модекулы свободного радикала..
          "откуда быть радиации в теплоносителе?" - чего же тогда первый контур с теплоносителем у ядерных реакторов радиоактивный?
          1. Оператор
            Оператор Вчера, 20:00 Новый
            0
            При наличии в первом контуре окислов и продуктов разрушения корпуса и оболочек ТВЭЛов эти частицы действительно становится радиоактивными (с помощью наведенной радиации). Но вот мощность излучения этой радиации на порядки меньше мощности излучения активной зоны реактора (как у ПВРД Плутона). Поэтому степень наведения радиации в воздушной аэрозоли, прокачиваемой через ПВРД Буревестника, будет сравнима с внешним естественным фоном.
            1. Сергей Сфыеду
              Сергей Сфыеду Вчера, 20:14 Новый
              +1
              Первый контур реакторов никак не был сравним по радиации с внешним фоном. Вообще сейчас об этом говорить бесполезно из-за секретности всех деталей проекта, но об опасности зараждения воздуха говорят чуть ли не все эксперты. А уж об опасности при авариях - и подавно.
              1. Оператор
                Оператор Вчера, 20:26 Новый
                0
                Я не про вторичную радиацию первого контура, а про наведенную им третичную радиацию в составе аэрозоли воздуха.
                1. Сергей Сфыеду
                  Сергей Сфыеду Вчера, 20:30 Новый
                  +1
                  А там есть ли первый контур? Сколько он весить с ним будет? Это ведь крылвтая ракета, а не стратегической бомбардировщик. Обычно пишут, что реактор охлаждается воздухом. О контуре с темлоносителем ни слова.
                  1. Оператор
                    Оператор Вчера, 20:32 Новый
                    -1
                    Я уже ссылался на официальную информацию от Президента РФ об однотипности реакторов Посейдона и Буревестника.
  • Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Вчера, 13:13 Новый
    +2
    Цитата: Knell Wardenheart
    жуть и амораловка

    Нуууууу.
    Война в принципе амораловка и всегда жуть.
    Убийство одних людей другими чтоб кто-то третий мягче спал и вкуснее жрал.

    И не всё ли равно, как сильно будет фонить ракета во время полёта, если в конце будет большой ядерный "бадабум" и весь мир в труху?
    1. Knell Wardenheart
      Knell Wardenheart Вчера, 13:41 Новый
      0
      Я просто представляю как эта ракета разваливается в воздухе над парой нейтральных государств ,и что они скажут по этому поводу.
      Нет,если рассматривать эпишную войну судного дня - и так сойдет ,в принципе.. Но тогда уж лучше разработать кобальтовую бомбу , будет сочнее )
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Вчера, 13:52 Новый
        +4
        Цитата: Knell Wardenheart
        Я просто представляю как эта ракета разваливается в воздухе над парой нейтральных государств ,и что они скажут по этому поводу.

        Так можно всё что угодно закритиковать!)))
        Вы это серьёзно? А если бомбардировщик В-1В США с ядерными ракетами развалится над страной НАТО, что тогда?
        1. Fan-Fan
          Fan-Fan Вчера, 17:27 Новый
          -1
          Уже разваливался, над Испанией один раз и над Гренландией второй раз. Только с Испанией проблемы были, пришлось заражённый грунт снимать и утилизировать. Всё просто - не надо летать над густозаселёнными районами.
          1. Алексей Зоммер
            Алексей Зоммер Вчера, 17:39 Новый
            +1
            Буревестник, он он на то и Буревестник, что просто так летать не будет.
      2. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Вчера, 14:07 Новый
        -1
        Цитата: Knell Wardenheart
        Я просто представляю как эта ракета разваливается в воздухе над парой нейтральных государств

        Вероятность того, что она развалится над территорией России намного выше. Точнее это уже произошло. Что посейдон что буревестник более опасны для нас в мирное время, чем для них в военное. По факту нового вызова НАТО не появилось. Классический системы ПВО и ПЛО справятся с данными целями, новые беспилотные и безэкипажные самолеты и корабли их просто обнулят.
      3. bar
        bar Вчера, 16:29 Новый
        0
        Я просто представляю как эта ракета разваливается в воздухе над парой нейтральных государств ,и что они скажут по этому поводу.

        Что бы они не сказали, им уже ответили
        1. Knell Wardenheart
          Knell Wardenheart Вчера, 16:48 Новый
          -3
          Был уже пример такого отношения, сам пример кончил в бункере , а отношение в частности выразилось в затоплении Берлинского метро , типа незачем немцам жить в таком мире.
          Сказка не всегда кончается пафосно , за частую по счетам приходится потом платить долго и много ,последующим поколениям .
          1. Fan-Fan
            Fan-Fan Вчера, 17:29 Новый
            -2
            Это ему не жить в другом мире, так как теперь он может жить только в том мире, который сам создал.
          2. bar
            bar Вчера, 17:41 Новый
            +2
            Был уже пример такого отношения, сам пример кончил в бункере

            Молодой человек, язычок свой придержите. Ваш главарь, который кончился в бункере, сам упорно шёл к этому концу. А Россия мирная страна, военную доктрину почитайте. "А кто с мечом придёт", туда ему и дорога. angry
    2. Владимир61
      Владимир61 Вчера, 13:52 Новый
      +5
      Цитата: Пиджак в запасе
      И не всё ли равно, как сильно будет фонить ракета во время полёта, если в конце будет большой ядерный "бадабум" и весь мир в труху?

      Россия не США и заварушки по всему миру не устраивает, пусть знают: - "Кто к нам с мечем придет, тот от меча и погибнет".
      1. КЕРМЕТ
        КЕРМЕТ Вчера, 16:04 Новый
        -4
        Чтобы они это знали нужна 100 процентная гарантия неотвратимости гибели - сколько ещё серий мультиков убедят партнёров в этом? А десяток успешных испытательных полетов над нашим общим шариком этого чуда добавят столько позитива всем странам, что даже потенциальные союзники у виска пальцем покрутят
    3. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Вчера, 19:21 Новый
      0
      "Война в принципе амораловка и всегда жуть. Убийство одних людей другими чтоб кто-то третий мягче спал и вкуснее жрал. И не всё ли равно, как сильно будет фонить ракета во время полёта, если в конце будет большой ядерный "бадабум" и весь мир в труху?"
      Ну да, существующие ядерные арсеналы позволяют уничтожить все живое на Земле 10 раз, а с "Буревестником" - аж одинадцать! Это просто прелесть и очень морально!
  • ycuce234-san
    ycuce234-san Вчера, 18:07 Новый
    0
    Технически есть и более безопасные при хранении и применении варианты ядерных летающих устройств - но они требуют ещё более высоких технологий, чем сейчас есть в мире.
    Например - термоядерные "взрыволёты", летающие на энергии синтеза и имеющие лазерные системы инициации реакции, движущей такой аппарат. Системы, которые при взрыве микрокапсул ядерного горючего вырабатывают электромагнитную энергию, которой разогревают истекающий газ и плазму. Или вообще неядерные лазерные разгонные системы (Starshot) - продвинутые варианты пушек будущего, которые даже футуристичней чем рельсотроны и гауссовы пушки. Пока ничего этого люди осилить не в состоянии.
  • Глаз вопиющего
    Глаз вопиющего Вчера, 13:29 Новый
    +4
    такая ракета теоретически будет способна уничтожить любую цель на планете. Дальность такой ракеты никак не будет ограничена.


    МБР умеют это уже лет 50. Или 60?
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Вчера, 13:55 Новый
      0
      МБР летит по баллистической траектории и предсказуемо, Буревестник летает, как самолёт, где угодно и сколько угодно. hi
      1. Глаз вопиющего
        Глаз вопиющего Вчера, 14:19 Новый
        +6
        Цитата: Алексей Зоммер
        МБР летит по баллистической траектории и предсказуемо,


        Вы не слышали о маневрирующих боеголовках?

        Цитата: Алексей Зоммер
        Буревестник летает, как самолёт, где угодно и сколько угодно.


        Он еще не летит нигде и никак. А то, что он будет летать как самолет, делает его уязвимым к обычному ПВО.
      2. Сергей Сфыеду
        Сергей Сфыеду Вчера, 19:24 Новый
        0
        МБР сбивать до сих как то плохо получается. Сбивать самолеты и крылатые ракеты научились давно.
  • Dizel200
    Dizel200 Вчера, 13:33 Новый
    +8
    Мы попадем в рай, а они сдохнут?
    1. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Вчера, 19:25 Новый
      +2
      Ни рая, ни ада нет. В случае ядерной войны на земле будет ад, и живые будут завидовать мертвым.
  • Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 13:42 Новый
    +6
    Создание ракеты с ядерной силовой установкой может дать России огромные преимущества в области вооружений.



    Какие?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:49 Новый
      0
      развитие технологий компактной ЯУ
  • Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 14:08 Новый
    +1
    Крылатая ракета с ядерным двигателем :преимущества и технические сложности...
    1. Преимущества...: Позволит создавать в будущем "долгоиграющие" воздушные платформы ,которые послужат основой для создания "квази-спутниковых" ("псевдо-спутниковых") воздушных сетей (группировок) для мониторинга значительных территорий Земли,ретрансляции связи,навигационных систем , локальных группировок ПРО/ПВО ( "квазиСОИ" )...
    2.Сложности...: 2.1 -По прежнему непонятно,как оказалось возможно создание ЯЭУ достаточной мощности в заданных габаритах,массе с использованием,будто бы, известных технологий ! "Известные технологии" говорят , что создать движок ,может быть и можно; но только он не сможет(или едва-едва...) сдвинуть с места эту КР ,не то ,чтобы заставить летать её с достаточно высокой дозвуковой скоростью и весьма долго ! ; 2.2 - Есть сомнения в "очень высокой" эффективности " "Буревестника", к стратегического оружия !
    1. BlackMokona
      BlackMokona Вчера, 14:28 Новый
      -2
      Не дешевле всё же спутники использовать?
    2. Оператор
      Оператор Вчера, 16:48 Новый
      -5
      49% обогащение урана, быстрые нейтроны, жидкометаллический теплоноситель - и вуаля, встречайте однокубически метровый ядерный реактор с тепловой мощностью 30 МВт.
  • Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Вчера, 14:14 Новый
    -1
    Цитата: Knell Wardenheart
    представляю как эта ракета разваливается в воздухе над парой нейтральных государств ,и что они скажут по этому поводу.

    Вы ж сами и ответили - это вариант для последнего удара в последней войне.
    Кто и кого и о чем спрашивать будет?

    А так -то да, сомнительно. Дорого, долго, хлопотно, и очень не надежно.
    Думаю десяток другой МБР по десять боеголовок решат вопрос не менее эффективно.
    А еще можно взорвать "мать Кузьмы" мегатон эдак на 100 где нить на Итурупе и/или на Чукотке, В калининграде, на Кавказе, на Памире, в Стамбуле....да много еще где.
    И всё, никаких тебе нейтралов с глупыми вопросами.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 15:21 Новый
      +2
      Цитата: Пиджак в запасе
      А еще можно взорвать "мать Кузьмы" мегатон эдак на 100 где нить на Итурупе и/или на Чукотке, В калининграде, на Кавказе, на Памире, в Стамбуле....да много еще где.

      Обратитесь к психиатру!!!
      У вас явные суицидальные наклонности!
      Это опасно -- для вас и окружающих.
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Вчера, 15:53 Новый
        +2
        Цитата: Удав КАА
        У вас явные суицидальные наклонности!
        Это опасно -- для вас и окружающих

        У меня?
        Забавно.
        А у тех, кто, например тут всерьез рассуждает об атаке американских авианосцев?
        Не?

        В современных условиях любая серьезная война с серьезным противником в итоге грозит именно суицидом.
        Так если итог очевиден, зачем усложнять?
        Мы быстренько в Рай, а они пусть долго и мучительно сдохнут.
      2. КЕРМЕТ
        КЕРМЕТ Вчера, 16:09 Новый
        +2
        Тоже самое можно посоветовать и автору сего атомного крылатого чуда
  • фа2998
    фа2998 Вчера, 14:50 Новый
    +2
    Цитата: КВУ-НСвД
    "такое оружие не должно существовать"

    После срабатывание БЧ,ядерный двигатель превращается в пыль.РАДИОАКТИВНУЮ ПЫЛЬ! Думаю,если такую ракету создадут и принят на вооружение то ее можно использовать только во время глобальной ядерной войны-там и так везде радиация.
    Использовать такой боеприпас в локальных конфликтах(к примеру Томагавки в Ираке,или Калибры в Сирии)-ведь там после люди живут!Без опаски о радиозаражении.
    Думаю,в виду сложности,все ракеты будут снабжены спец БЧ,и влючены в договорах по ограничению. hi
    1. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Вчера, 19:31 Новый
      +1
      "Использовать такой боеприпас в локальных конфликтах(к примеру Томагавки в Ираке,или Калибры в Сирии)-ведь там после люди живут!Без опаски о радиозаражении" - такой боеприпас надо для начала испытать. В полете. Не один раз! С немалым риском, что с ним что то случится. И мир получит очередные партии ралиоактивных изотопов на земле, в воде и воздухе. Чудесная машина, дайте побольше!.
  • фа2998
    фа2998 Вчера, 15:12 Новый
    +2
    hi
    Цитата: Алексей Зоммер
    и есть прорыв.

    Во 2-ю Мировую,британские летчики на Харрикеннах и Спитфайрах успешно боролись с крылатыми ракетами Ф-1.Без локаторов и ракет на подвеске.ПУЛЕМЕТАМИ! Чем отличаются ТТХ этой "ядерной КР",только дальностью?Дозвуковой легкий ЛА.Сбить легко.Ну конечно после ядерных ударов,все РЛС,пункты управления,аэродромы и пр.в руинах-тогда долетит.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Вчера, 16:51 Новый
      +2
      Цитата: фа2998
      Без локаторов и ракет на подвеске.ПУЛЕМЕТАМИ!

      Пулеметом это моветон. Подлетали максимально близко к ракете, крылом самолета поддевали крыло фау, после этого ракета теряла управление и падала.
  • demo
    demo Вчера, 15:19 Новый
    +3
    Вот блин!
    Меня настораживает другое.
    Предположим запустили эту ракету в целях - "топор висит над головой".
    Противник испугался и запросил перемирие.
    Как и куда эту хреновину сажать будем?
    Или так и будет барражировать до нового обострения политической ситуации.
    С момента изобретения индивидуальных средств защиты/нападения - револьверов известен принцип - обнажил оружие, применяй.
    Или не вынимай.

    Скорость у этой штуковины дозвуковая.
    Следовательно и сбивать ее будут самые устаревшие системы ПВО.

    Профессор, специалист по ядерной физике и атомной энергетике Игорь Николаевич Острецов рассказал о том, что именно случилось на полигоне в Архангельской области, где взорвалась реактивная двигательная установка, в двигателе которой было использовано радиоактивный изотопный источник питания. Могла ли это быть новая межконтинентальная ракета «Буревестник»? И, может ли в принципе существовать такая ракета?
    https://www.youtube.com/watch?v=c6XDRH41RRY
    1. Оператор
      Оператор Вчера, 16:52 Новый
      -3
      Сажать "Буревестники" (в случае мирного окончания особого периода) будут после полной выработки уранового топлива на воду в Северном Ледовитом океане.
      1. Сергей Сфыеду
        Сергей Сфыеду Вчера, 19:35 Новый
        +4
        Полная выработка ядерного топлива - это просто переход одного радиоактивного вещества в другое радиоактивное. Вы сажайте, сажайте "Буоевестники" в Северный ледовитый океан, жители Русского севера будут Вам очень признательны! а уже через пару месяцев вся рыбка в мировом океане будет светиться.
        1. Оператор
          Оператор Вчера, 19:45 Новый
          0
          Полная выработка ядерного топлива (урана 235) нужна не для дезактивации реактора, а для экономии - на фига разбрасываться носителями спецБЧ в мирное время: если уж запустили Буревестники в небо в особый период, то и после его окончания пусть себе барражируют в воздухе несколько лет на страх супостату.

          Вы явно не в курсе - реакторы, как в составе списанных в утиль советских АПЛ так и уже демонтированных из корпуса АПЛ затоплены в акватории Северного Ледовитого океана (около берега, естественно) до снижения уровня излучаемой радиации через сотню лет. Заглушенный ядерный реактор излучает сам, но не распространяет радиоактивные частицы.
          1. Сергей Сфыеду
            Сергей Сфыеду Вчера, 20:00 Новый
            +1
            Ах да, это в корне меняет дело. Особенно с учетом того, что реакторы АПЛ охрененно прочны и защищены. А реакторы "Буревестника" облегчены до предела. И реакторы АПЛ были затоплены, очень надеюсь, аккуратно, а реакторы "Буревестников" еще надо умудриться посадить на воду или на лед, предельно мягко и нежно, а ведь эта птица - ракета, а не самолет, и вряд ли на ней предусмотрена система мягкой посадки.
            1. Оператор
              Оператор Вчера, 20:16 Новый
              +1
              В чем проблема мягко посадить Буревестник на ледовую шугу (естественную или набитую ледоколом в виде посадочной полосы в массиве льда), которая практически не испытывает волнового воздействия?
      2. garri-lin
        garri-lin Вчера, 20:06 Новый
        0
        Скорей это будет оружие"добивание". И стартовать оно будет в третьем эшелоне. Мертвая рука. И цели буду выбраны специально для нанесения максимального и долговременного ущерба. Хотя как оружие для нового вида РПКСН патрулируюших у берегов Антарктики тоже подходит.
  • Эррр
    Эррр Вчера, 15:19 Новый
    +3
    Из текста статьи:
    Атмосферный воздух, попадая в эти отсеки, нагревается до нескольких тысяч градусов belay , его вытекание создает тягу.
    Как говорится, спасибо hi за поржать. laughing
    Тут лучше было бы сказать: "Атмосферный воздух, попадая в эти отсеки, нагревается до менее 2000°C", т.к. уже при 1950°C у конструкции ПВРД проблемы начинаются не детские, а тут ещё и ТВЭЛы в придачу. Коней фантазии придерживать надо, однако. smile
    1. c2020
      c2020 Вчера, 15:47 Новый
      +5
      Непререкаемым показателем технологического уровня любой страны является авиационная промышленность. Без разницы - гражданская или военная, поскольку они тесно взаимосвязаны. Россия летает на Боингах и Аэрбасах. Больше ничего знать не нужно. Тему о каких-то там чудо достижениях можно закрывать сразу, вообще не читая.
      1. Эррр
        Эррр Вчера, 16:07 Новый
        +3
        На вопрос подпоручика Семёна:
        Тебя как, сразу прикончить, или желаешь помучиться?
        товарищ Сухов ответил:
        Лучше, конечно, помучиться.
        И я с ним полностью согласен. smile
      2. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 08:52 Новый
        0
        ну и не знайте)))) в ЯУ Россия пока впереди всей планеты
    2. Оператор
      Оператор Вчера, 16:54 Новый
      -3
      Воздух в камере нагрева ПВРД Буревестника нагревается до температуру теплоносителя - расплавленного свинца (~ 1000 градусов Цельсия).
      1. Эррр
        Эррр Вчера, 17:59 Новый
        +6
        Нет там никакого теплоносителя. Воздух, проходя через активную зону реактора, непосредственно нагревается от тепловыделяющих сборок и, таким образом, сам является при этом охлаждающим элементом реактора.
        И ещё. При нагреве до 1000°C никто никуда не полетит. Этого явно недостаточно. Как минимум нужно 1400°C.
        1. Оператор
          Оператор Вчера, 18:16 Новый
          -1
          Теплоноситель есть, поскольку реактор однотипен с Посейдоном.

          Я не спорю про температуру, поэтому и использовал знак "приблизительно" перед числовым значением в градусах.
          1. Эррр
            Эррр Вчера, 18:24 Новый
            +2
            Реактор "Посейдона" - это совсем другая песня. smile
            1. Оператор
              Оператор Вчера, 18:40 Новый
              0
              Я доверяю в этом вопросе Президенту РФ.
  • gridasov
    gridasov Вчера, 15:26 Новый
    0
    Создание так наз ядерного двигателя полностью ывписыыается в нашу
    в технологии
    1. c2020
      c2020 Вчера, 15:53 Новый
      +1
      Создание так наз ядерного двигателя полностью ывписыыается в нашу
      в технологии

      Щи лаптем хлебаем в авиапроме, а кукарекаем про ядерный двигатель. Курам на смех. Это же касается всяких там авангардов, посейдонов и тому подобных звездолетов.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 08:53 Новый
        0
        дурачек, изучите тему
  • Галеон
    Галеон Вчера, 15:58 Новый
    +2
    Если немного поразмыслить над устройством этой ракеты, то возникает вопрос: в течение какого времени сможет работать электроника этой ракеты при наличии впритык мощнейшего источника радиации? Не являются ли разговоры о неограниченном времени полета очередным мультиком, принимая во внимание такой простой и неоспоримый факт, как невозможность продолжительной работы электроники при высоком (а в данном случае - очень высоком)) уровне радиации? Дальше читатель может додумывать сам влияние этого фактора по времени на работу блока наведения или маршрутизатора полета, работы каналов поиска цели и пр.
    Другой вопрос: "неограниченная" дальность и время полета является положительной или отрицательной характеристикой для преодоления ПВО противника? Да никакой не являются - это нелепые достижения сами по себе, а скорость - дозвуковая.
    В статье специально упоминается о
    слабозащищенных объектах
    противника, т.е. это будут не государственные объекты, не военные, не объекты инфраструктуры или энергетики. Тогда для уничтожения или поражения каких "малозначимых" объектов нужна такая ракета, стоимость которой сопоставима с бюджетом города в средней полосе РФ?
    Ну а с нравственной... да-да, уважаемые оппоненты, с нравственной стороны такая ракета представляется мне последним шансом на спасение... нет, не на спасение, а на испуг противников правителя, загнанного в угол, и преступлением против человечества. Это не оружие массового поражения, а оружие массового испражнения: выпустить что-то такое, что загадит миллионы кубов воздуха, прольется радиоактивными дождиками и при поражении разбросает свои бренные радиоактивные осколки. И не нужно кивать на снаряды с обедненным ураном и другие мерзости противника. Несмотря на все эти мерзости противник не выиграл своих войн ни в Сербии, ни во Вьетнаме, и не стоит становиться на четвереньки самим, если кто-то где-то превращается в скотов. hi
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Вчера, 16:48 Новый
      0
      Цитата: Галеон
      сможет работать электроника этой ракеты при наличии впритык мощнейшего источника радиации?

      Вообще, работоспособность электроники в условиях радиации записана в ГОСТах на военную продукцию.

      Цитата: Галеон
      , с нравственной стороны такая ракета представляется мне ... преступлением против человечества.

      А просто убийство людей при любых боевых действиях чем лучше?

      Опять же, объект может стать слабозащищенным уже в результате начала боевых действий.
      Например у тех же американцев - сначала нужно уничтожить ПВО/ПРО первым ударом, а затем зачистить оставшееся вторым и следующими.
      Правда у них для этого планируется обычные самолеты с бомбами.
      Наши, видимо, не такие оптимисты.
  • Оператор
    Оператор Вчера, 16:03 Новый
    0
    Отсеки с нагревателями воздуха (теплообменниками первого контура ядерного реактора) называются камерами нагрева, вестимо.
  • Галеон
    Галеон Вчера, 16:58 Новый
    0
    Цитата: Пиджак в запасе
    Вообще, работоспособность электроники в условиях радиации записана в ГОСТах на военную продукцию.

    Это понятно, как понятно и то, что эти ГОСТы разрабатывались после изучения поражающих факторов ЯВ. Но тут-то не ЯВ. Тут с этим декларируется "неограниченно"летать...
    Ваш второй тезис - да, возможно со стороны моя претензия выглядит как излишняя чувствительность. Но я от нее не откажусь. Это как источники водоснабжения травить. Но не противнику - а ВСЕМ ПОДРЯД: врагам, мирному населению, нейтралам, своему мирному населению (!). А с учетом того, что пастись до времени "Ч" этим "коровам" надо в нейтральном или контролируемом районе - так в основном мирному населению и преимущественно своему.
  • evgen1221
    evgen1221 Вчера, 19:56 Новый
    +4
    Писать было нечего а писать надо.Это я о статье.Очередной пересказ всего что и так слышали. Графоманство на зарплате убивает журналистику.
  • Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Вчера, 19:56 Новый
    +1
    Цитата: Галеон
    ВСЕМ ПОДРЯД: врагам, мирному населению, нейтралам, своему мирному населению (!). А с учетом того, что пастись до времени "Ч" этим "коровам" надо в нейтральном или контролируемом районе

    Что значит "пастись"?
    Согласно нашей доктрине взлететь они могут только в ответном/встречном ударе.
    Собственно, пастись им будет незачем, они просто будут хитро и очень долго добираться.
    А после того, как "бахнут" 3000 боеголовок МБР, нейтралам будет уже без разницы, отчего им надуло, от этих взрывов или от фонящих движков "буревестника".
    А про своё или вражеское мирное население и вовсе можно будет уже не думать.
  • Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 20:19 Новый
    0
    маленький вопрос, а на уже над нами так летает и когда куда она приводнится ибо ее посадка на сушу аналог хиросимы,если не прав где спецы
  • фа2998
    фа2998 Вчера, 20:30 Новый
    +3
    Цитата: Оператор
    после его окончания пусть себе барражируют в воздухе несколько лет на страх супостату.

    Самолеты редко падают на землю только из-за выработки топлива.Механические,электронные неполадки,молния ударит либо просто попал в шторм,пожар и пр.пр.Многие предлалают что бы КР месяцами летала-УТОПИЯ!
    1. Оператор
      Оператор Вчера, 20:36 Новый
      -2
      Буревестники в особый период и после его окончания в мирное время будут барражировать над Северным Ледовитым океаном - в случае аварии захоронение ядерного реактора под водой гарантировано.
  • Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 20:32 Новый
    0
    просто конкретно путин не грамотный
    1. Комментарий был удален.
  • фа2998
    фа2998 Вчера, 20:42 Новый
    +2
    Цитата: Оператор
    мирное время будут барражировать над Северным Ледовитым океаном -

    В моем представлении "барражировать"-это летать 6-8 час.вместо 1,5-2. Ну сутки-двое(и то при установлении рекордов)Техника капризная,откуда сказки что ЛА будет "в мирное время" будет летать где то?
    1. Оператор
      Оператор Вчера, 20:47 Новый
      -3
      Технический прогресс меняет наши представления - современные атомные реакторы работают без остановки по 30-40 лет, а в ПВРД просто нечему ломаться.
      1. Глаз вопиющего
        Глаз вопиющего Сегодня, 00:29 Новый
        -1
        А ресурс у планера до сих пор ограниченный.
        1. Оператор
          Оператор Сегодня, 00:52 Новый
          0
          Алюминиевые планеры В-52 эксплуатируются вот уже 70 лет с гаком.
          1. Глаз вопиющего
            Глаз вопиющего Сегодня, 01:43 Новый
            -1
            Во-первых, не 70; во-вторых, не непрерывно, в-третьих, в другом режиме.
            1. Оператор
              Оператор Сегодня, 03:20 Новый
              0
              В-52 на вооружении с 1955 года, сейчас им продлили срок службы до 2030 года. За это время они намотают полетные часы, эквивалентные нескольким годам непрерывного барражирования - самое то для Буревестников. Причем режим эксплуатации у В-52 более напряженный - кроме крейсерских полетов они выполняют взлеты и посадки.
  • Михаил Захаров
    Михаил Захаров Сегодня, 02:25 Новый
    0
    Буревестник это сверхдорогая сложнейшая а потому не надёжная вундервафля. стоит наверное как самолёт а долетит или нет не факт. не на то деньги тратят ох не на то
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:54 Новый
      0
      соме главное это развитие технологий а не сам проект
  • Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 05:07 Новый
    0
    Забавно.
    Всерьез обсуждается конструкция реактора и из чего там теплоноситель!!!?
    Всерьез пишется про барражирование в мирный , пусть и "угрожаемый" период!!!?
    Люди, вы о чём вообще?!

    Разве где-то хоть раз в официальной прессе был хотя бы намёк на усройство двигателя?

    И какое может быть барражирование, и тем более, о каком возврате с посадкой вы пишите?
    Это же РАКЕТА - т.е заведомо одноразовый боеприпас с полётом в одну сторону.
    Если бы предполагалось иное, то и речь бы шла о самолёте, или БПЛА.
    В угрожаемый период его реактор просто загрузят топливом , пристыкуют боевую часть и доставят на стартовую позицию.

    Старт таких ракет они естественно расценят как начало войны. Ответом будет запуск их ракет.
    И ВСЁ !
    Никаких нейтралов, никакого мирного населения. И некому и не на кого жаловаться. Весь мир в труху.
  • Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:13 Новый
    0
    Тут два вопроса.
    Один - собственно оружие, почему бы и не быть.
    Второй - что Путин сказал есть, когда его небыло. Интервью военных, конструкторов, ряд аварий просто подтверждают, что его и не было и пока нет.

    То есть мультики вместо оружия, и вранье, вранье, вранье перед выборами (дезинформация условного противника, если вежливо)