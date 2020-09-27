Крылатая ракета с ядерным двигателем :преимущества и технические сложности...

Ракета "Буревестник" в цеху предприятия-изготовителя
Создание ракеты с ядерной силовой установкой может дать России огромные преимущества в области вооружений. В этом убежден президент страны Владимир Путин. Однако для воплощения амбициозных планов в жизнь надо приложить немало усилий.
Нет никаких сомнений в том, что появление у России ракеты с ядерной силовой установкой даст ей значительные преимущества над вероятным противником. Ведь такая ракета теоретически будет способна уничтожить любую цель на планете. Дальность такой ракеты никак не будет ограничена.
Как рассказал в одном из интервью французский военный эксперт Корантен Брустлэн, ядерная силовая установка снимает ограничения по количеству топлива, что позволяет ракете использовать не отслеживаемые противником траектории и наносить удары по слабозащищенным объектам. Естественно, наличие такой ракеты позволит прорывать систему противоракетной обороны противника. В усложняющейся мировой военно-политической ситуации это станет очень серьезным козырем.
Крылатая ракета с ядерным двигателем имеет довольно простой принцип работы. Отсеки с мощными нагревателями располагаются по бортам ракеты. Атмосферный воздух, попадая в эти отсеки, нагревается до нескольких тысяч градусов, его вытекание создает тягу.
Однако создание ракеты с ядерной силовой установкой сопряжено с целым рядом технических трудностей. В первую очередь необходимо создать ядерный реактор такого размера, чтобы он мог быть помещен в ракету. В то же время и президент Владимир Путин, и Министерство обороны РФ заявляют о том, что такая ракета у России уже есть – это 9М730 «Буревестник», оснащенная малогабаритной ядерной энергоустановкой. Американский физик Джефф Терри назвал предполагаемую полезную мощность ядерного двигателя ракеты – 766 кВт, что вполне сравнимо с мощностями компактных ядерных силовых установок нового поколения.
Пуск ракеты "Буревестник"
Поначалу на Западе господствовало скорее скептическое отношение к перспективам российской ракеты. К лету 2020 года оно сменилось настороженностью. Например, специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что подобное оружие вообще не должно существовать, так как представляет собой «летающий Чернобыль».
Затем в сентябре 2020 г. последовало заявление и руководителя британской военной разведки генерал-лейтенанта Джима Хокенхалла. Он подчеркнул, что ракета «Буревестник» способна практически неограниченное время пребывать в воздухе. Это позволяет наносить неожиданные удары по целям.
В 2018 году Министерством обороны РФ было опубликовано видео испытаний ракеты «Буревестник». Ракета была выпущена с наземной пусковой установки, при этом удалось заснять полет ракеты с борта истребителя. По внешнему виду «Буревестник» угловатой формой носовой части напоминает крылатую ракету Х-101. Но если говорить о размерах, то «Буревестник» значительно больше Х-101. Больше и вес «Буревестника», что также совсем не удивляет, учитывая факт размещения на борту ракеты ядерного реактора.
Отдельно стоит отметить подводный аппарат «Посейдон», который также оснащен ядерной силовой установкой. По сути, «Посейдон» можно назвать своеобразной ядерной торпедой, главная задача которой – доставить боезаряд к побережью страны-противника. Согласно заявлению Владимира Путина, на «Посейдоне» установлена ядерная установка, позволяющая дрону развивать скорость, «кратно превышающую» скорость всех остальных аналогичных подводных аппаратов и торпед, включая и MU90/IMPACT. Используемый на «Посейдоне» реактор, по словам президента, в 100 раз более компактный, чем реакторы современных атомных подводных лодок.
Таким образом, наличие у России ракет и торпед с ядерным двигателем дает очень серьезные преимущества в случае глобального вооруженного конфликта. Конечно, лучше, чтобы до применения ракет на практике дело не доходило, но парадокс ситуации в том, что сам факт наличия такого оружия у нашей страны и является одной из лучших гарантий от развязывания очередной войны мирового масштаба.