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Средства ПВО Тайваня обнаружили китайские стелс-истребители J-20: в китайской прессе объяснили причину

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Тайваньская пресса сообщает о том, что стелс-истребители пятого поколения J-20 ВВС КНР осуществили полёт на минимальном за всё последнее время расстоянии от Тайваня. По некоторым данным, вылет истребители ВВС НОАК совершали с аэродрома в восточной части страны, от которого до острова Тайвань около 500 км.


В китайских СМИ журналисты называют власти Тайваня сепаратистскими и добавляют, что развёртывание и полёт J-20 «стали не только демонстрацией растущей мощи китайских военно-воздушных сил, но и тем, что вселяет страх и предупреждает сепаратистов».

Также добавляется, что «это ещё и сигнал для США». Такую трактовку использует издание Global Times в своём материале.

Из материала:

Аналитики говорят о том, что истребители J-20 имеют преимущество над всеми средствами боевой авиации, имеющимися в распоряжении Тайбэя. Любое противостояние в воздухе приведёт к победе ВВС НОАК над противником.

Отмечается, что если китайские лётчики получат приказ выдвигаться в сторону Тайваня, то с аэродрома Цзючжоу до острова истребители 5-го поколения J-20 смогут долететь всего за 7-8 минут.

Из сообщения:

При этом они получат возможность атаковать цели ещё до того, как окажутся в зоне поражения ракет класса «воздух-воздух» ВВС противника.

При этом объясняется, почему "невидимки" были обнаружены. Заявлено, что при патрулировании над Тайваньским проливом J-20 «не использовали свои стелс-возможности, именно поэтому средствами ПВО острова были обнаружены».

Это уже не первый раз, когда китайские J-20 обнаруживаются средствами ПВО или авиацией сопредельных стран. Так, несколько месяцев назад самолёт Су-30МКИ ВВС Индии обнаружил J-20 ВВС НОАК неподалёку от границы.
30 комментариев
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  1. Лорд Ситхов
    Лорд Ситхов 26 сентября 2020 13:01 Новый
    +6
    Так китайские стелсы до сих пор на российских двигателях летают?
    1. Piramidon
      Piramidon 26 сентября 2020 13:28 Новый
      +5
      Цитата: Лорд Ситхов
      Так китайские стелсы до сих пор на российских двигателях летают?

      И от этого, что ли, становятся "видимыми"?
      1. Лорд Ситхов
        Лорд Ситхов 26 сентября 2020 13:29 Новый
        +2
        Я не про это. А про само использование российских движков.
        Китаёз с Формозы ведь беспокоит тот факт, что истребители долетают до острова за 7-8 мин.
  2. rotkiv04
    rotkiv04 26 сентября 2020 13:09 Новый
    +1
    китайские товарищи похоже хитрят
    1. Комментарий был удален.
    2. major071
      major071 26 сентября 2020 13:18 Новый
      +23
      Если вражеские силы
      Вдруг увидят самолеты
      Что назвал ты невидимкой
      Или проще - супер-стелс
      Ничего не объясняй им
      Заяви, мол, что так надо
      Так задумано и было
      Ну, и покажи язык!
      wink drinks
      1. Удав КАА
        Удав КАА 26 сентября 2020 16:28 Новый
        +4
        Цитата: major071
        Так задумано и было
        Ну, и покажи язык!

        Да не вопрос!!! tongue
        АГА.
  3. fn34440
    fn34440 26 сентября 2020 13:18 Новый
    0
    Китайский истребитель J-20, при всех своих достоинствах, в том числе вполне неплохой универсальной ракеты PL-21 класса «воздух-воздух», имеет существенный недостаток. Эти истребители комплектуются двигателями российского производства АЛ-31Ф, которые более надежны, чем китайские WS-10 В, но и они не вытягивают китайский самолёт на пятое поколение. Именно эти двигатели, которые создавались для российского истребителя Су-27, «тормозят» сейчас и истребитель пятого поколения Су-57. В КНР рассчитывают сейчас на собственный потенциал производства — двигатели Xian WS-15.


    Зная об этой «слабости» своего истребителя, Китай тем не менее регулярно нахваливает J-20, отмечая его выдающиеся характеристики. Как утверждает издание Sohu, он не уступает другим самолётам этого поколения, а по мощи вооружения и качеству радиолокационной системы сопоставим с американским истребителем F-22.
    Расхваливают китайцы и невидимость своего тяжелого истребителя, утверждая, что по технологиям стелс он даже превосходит аналогичные американские самолёты F-22 и F-35. "Каждый кулик хвалит своё болото...и своих уточек".
    1. Удав КАА
      Удав КАА 26 сентября 2020 17:30 Новый
      +3
      Цитата: fn34440
      "Каждый кулик хвалит своё болото...и своих уточек".

      Сударыня! Вы, как я понял, за межвидовое скрещивание!? Ибо кулики уткам даже не близкие родственники... АГА.
      Во-вторых, АЛ-31Ф к Су-57 имеют такое же отношение, как конь к подплаву, или как я к партизанскому отряду Батьки Махно... Сегодня Су-57 летают на уже существующих двигателях АЛ-41Ф1 (они же «двигатели первого этапа»), а затем их в серии сменят более новые «Изделия 30». Опытовые экземпляры уже летают на них.
      1. Михаил Я2
        Михаил Я2 26 сентября 2020 21:28 Новый
        +1
        Пока опытный образец летал только с одним двигателем второго этапа. Никто не видел СУ-57 с 2 данными двигателями. Даже на вашем фото видно, по кромке сопла, что левый двигатель второго этапа, а правый АЛ-41
  4. tralflot1832
    tralflot1832 26 сентября 2020 13:21 Новый
    +1
    Так все летают с этими прекрасными,восхитительными линзами,а то еще по врезаются друг в друга. belay
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок 26 сентября 2020 13:39 Новый
    +2
    С линзами Люнеберга летают, что ли? Так их тоже надо уметь устанавливать. А то диаграмма отражения будет очень неестественной. Короче, летают китайцы, летают...а к ним присматриваются, принюхивается и прилаживаются... Эффект неожиданности утрачен.
    1. voyaka uh
      voyaka uh 26 сентября 2020 14:39 Новый
      +1
      Именно так. И были фотки J-20 с линзами точно такой же формы и
      точно в тех же местах, как у американских Ф-22.
  6. Лара Крофт
    Лара Крофт 26 сентября 2020 13:50 Новый
    +3
    уже не первый раз, когда китайские J-20 обнаруживаются средствами ПВО или авиацией сопредельных стран. Так, несколько месяцев назад самолёт Су-30МКИ ВВС Индии обнаружил J-20 ВВС НОАК

    ....так вот он какой цветочек аленький...
  7. JD1979
    JD1979 26 сентября 2020 13:55 Новый
    +3
    Заявлено, что при патрулировании над Тайваньским проливом J-20 «не использовали свои стелс-возможности, именно поэтому средствами ПВО острова были обнаружены».

    Не использовать можно БРЭО, использование которого влияет на возможность обнаружения - радар, средства РЭБ. Но они врядли использовались в обычном патруле. Все остальное - конфигурация планера, покрытие, двигатели не использовать или использовать в каком-то другом виде... ну может шапку невидимку забыли одеть.
    1. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Вчера, 08:14 Новый
      0
      см. комментарий voyaka uh (Alexey), Вчера, 14:39
  8. andr327
    andr327 26 сентября 2020 14:05 Новый
    -1
    Полеты J-20 в направлении Тайваня больше политически-психологические. Если бы эти самолеты не были бы замечены, то кто-то точно получил служебное несоответствие.
  9. ЗЭМЧ
    ЗЭМЧ 26 сентября 2020 14:24 Новый
    +3
    Цитата: fn34440
    В КНР рассчитывают сейчас на собственный потенциал производства — двигатели Xian WS-15.

    Им понадобилось 10 лет на производство собственного ГТД, которые теперь ставятся на Тип 055. Имея ВСЮ!!! документацию на украинские М80 и помощь украинских спецов. Плюс LM2500 поставленные ранее на Тип 052.
    Пока WS-15 по ресурсу не проходят, мощность достигли, но ресурс маленький. Хотя они трудолюбивые, думаю доведут до ума
  10. strelokmira
    strelokmira 26 сентября 2020 14:30 Новый
    -8
    При этом объясняется, почему "невидимки" были обнаружены. Заявлено, что при патрулировании над Тайваньским проливом J-20 «не использовали свои стелс-возможности, именно поэтому средствами ПВО острова были обнаружены».

    Помнется как местные урашки минусовали мой комент о линзах Люнеберга, под той новостью, с пеной у рта доказывая что китайские истребители летают исключительно без них laughing
    Теперь с пеной у рта рассказывают сказки что Китаю нужно 10 лет на создание нового двигателя для J-20
    1. oldman.
      oldman. 26 сентября 2020 16:26 Новый
      +4
      Помнется как местные урашки минусовали мой комент о линзах Люнеберга, под той новостью, с пеной у рта доказывая что китайские истребители летают исключительно без них laughing
      Теперь с пеной у рта рассказывают сказки что Китаю нужно 10 лет на создание нового двигателя для J-20

      "урашки", "с пеной у рта", "минусовали"...
      А вы не задумывались, что минус может быть не за коммент, а за выражения в которых он подаётся? Если уж вы так зациклены на оценке своих высказываний, попробуйте сменить тон, глядишь, "местные" и не местные оценят. ;)
      1. strelokmira
        strelokmira 26 сентября 2020 16:49 Новый
        -10
        ? Если уж вы так зациклены на оценке своих высказываний, попробуйте сменить тон, глядишь, "местные" и не местные оценят. ;)

        Бисер перед свиньями метать ?) Спасибо не намерен wink

        А урашки я смотрю уже подключились - как же Китайскую технику грязью то не поливает, нельзя так laughing
        1. Thunderbringer
          Thunderbringer Вчера, 18:03 Новый
          0
          Тут то чего забыл? Беги к своим бандерлогам.
  11. bars1
    bars1 26 сентября 2020 15:05 Новый
    +2
    Ничего необычного. РЛС метрового и дециметрового диапазонов успешно обнаруживают ,,стелс", правда с низкой точностью.
  12. Holsten
    Holsten 26 сентября 2020 15:12 Новый
    +4
    Странный способ для стелса запугивать видимостью . Вот если бы прямо над РЛС кто-то вдруг включил форсаж , тогда , думаю , у адресата такой акции мурашки по коже забегали бы точно .
  13. Глаз вопиющего
    Глаз вопиющего 26 сентября 2020 15:25 Новый
    0
    Для J-20, конечно, F-16B - просто мишень.
    1. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Вчера, 08:17 Новый
      0
      Сейчас ВВС Тайваня получают новые F-16 C / D Block 70, также известные как F-16V Viper. Планируется поставка 66 самолетов. Ранее поставленные F-16 так же проходят модернизацию до уровня F-16V .
  14. imobile2008
    imobile2008 26 сентября 2020 15:45 Новый
    +2
    «не использовали свои стелс-возможности, именно поэтому средствами ПВО острова были обнаружены». Сняли лакокрасочное покрытие, изменили углы наклона...
  15. Nikolaevich I
    Nikolaevich I 26 сентября 2020 19:15 Новый
    0
    А король-то голый ? what
  16. migsu
    migsu Вчера, 00:44 Новый
    0
    J-20 -это абсолютное ниочем поколения 3+!!!
  17. akarfoxhound
    akarfoxhound Вчера, 12:10 Новый
    0
    Цитата: Piramidon
    Цитата: Лорд Ситхов
    Так китайские стелсы до сих пор на российских двигателях летают?

    И от этого, что ли, становятся "видимыми"?

    Нет, они автоматически становятся "неимеющимианалоговвмире" fellow
  18. Mimino
    Mimino Сегодня, 07:49 Новый
    0
    Мне одному показалось, что в кабине что-то из полипропиленовой трубы спаяно?