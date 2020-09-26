Средства ПВО Тайваня обнаружили китайские стелс-истребители J-20: в китайской прессе объяснили причину

Аналитики говорят о том, что истребители J-20 имеют преимущество над всеми средствами боевой авиации , имеющимися в распоряжении Тайбэя. Любое противостояние в воздухе приведёт к победе ВВС НОАК над противником.

При этом они получат возможность атаковать цели ещё до того, как окажутся в зоне поражения ракет класса «воздух-воздух» ВВС противника.

Тайваньская пресса сообщает о том, что стелс-истребители пятого поколения J-20 ВВС КНР осуществили полёт на минимальном за всё последнее время расстоянии от Тайваня. По некоторым данным, вылет истребители ВВС НОАК совершали с аэродрома в восточной части страны, от которого до острова Тайвань около 500 км.В китайских СМИ журналисты называют власти Тайваня сепаратистскими и добавляют, что развёртывание и полёт J-20 «стали не только демонстрацией растущей мощи китайских военно-воздушных сил, но и тем, что вселяет страх и предупреждает сепаратистов».Также добавляется, что «это ещё и сигнал для США». Такую трактовку использует издание Global Times в своём материале.Из материала:Отмечается, что если китайские лётчики получат приказ выдвигаться в сторону Тайваня, то с аэродрома Цзючжоу до острова истребители 5-го поколения J-20 смогут долететь всего за 7-8 минут.Из сообщения:При этом объясняется, почему "невидимки" были обнаружены. Заявлено, что при патрулировании над Тайваньским проливом J-20 «не использовали свои стелс-возможности, именно поэтому средствами ПВО острова были обнаружены».Это уже не первый раз, когда китайские J-20 обнаруживаются средствами ПВО или авиацией сопредельных стран. Так, несколько месяцев назад самолёт Су-30МКИ ВВС Индии обнаружил J-20 ВВС НОАК неподалёку от границы.