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Пентагон намерен довести количество кораблей американского флота до 500 и более

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Пентагон намерен довести количество кораблей американского флота до 500 и более

Военно-морские силы США в будущем будут иметь в своем составе более 500 кораблей. Как пишет Defense News, в Пентагоне намерены увеличить флот до 530 кораблей.


Согласно исследованиям, проведенным по заказу американского военного ведомства, для увеличения количества кораблей американский флот начнет переход к более легким кораблям на фоне отказа от авианосцев и крупных надводных кораблей. В перспективе ВМС США должны включать в себя более мелкие надводные боевые корабли, беспилотные корабли и подводные лодки, а также расширенные силы материально-технического обеспечения.

Две независимые группы специалистов предложили США иметь флот от 480 до 534 кораблей. Ближайшие планы - увеличение к 2030 году ВМС до 355 кораблей.

Один из способов быстро добраться [до большого флота] - это перейти к легким пилотируемым [кораблям], которые со временем могут стать беспилотными. (...) Вы можете построить их так, чтобы они были дополнительно пилотируемыми, а затем, в зависимости от сценария или технологии, в какой-то момент времени они могут стать беспилотными

- заявил ранее министр обороны США Марк Эспер.

В то же время, по мнению главы Пентагона, 355 кораблей может не хватить для противостояния России и Китаю, поэтому он призвал еще более нарастить силы ВМС США.

Я хочу быть уверенным в том, что в будущем у нас будут ВМС, способные противостоять Китаю или же, если это потребуется, победить его. Я думаю, что 355 кораблей будет мало. Я думаю, что нам нужен более многочисленный флот, причем его состав будет отличаться от нынешнего. В будущем будет больше небольших надводных кораблей... И мне кажется, что нам нужно больше подлодок

- заявил он.

В настоящее время в состав американского флота входит чуть менее 300 готовых "к немедленному выполнению боевых задач" кораблей.
90 комментариев
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  1. Morglenn
    Morglenn 26 сентября 2020 13:12 Новый
    0
    500 кораблей это чисто боевые корабли или всякие вспомогательные суда в это число тоже входят?
    1. Mytholog
      Mytholog 26 сентября 2020 13:51 Новый
      +5
      Боевые. Вспомогательные - это суда, а не корабли.
      Помнится, в 2013 было 212 и они планировали к 2020 году довести до 313 единиц.
      Боятся. Досадно, что больше Китая, чем нас )
      Цитата: Morglenn
      500 кораблей это чисто боевые корабли или всякие вспомогательные суда в это число тоже входят?
      1. fn34440
        fn34440 26 сентября 2020 14:11 Новый
        -3
        "Боевые. Вспомогательные - это суда, а не корабли.
        Помнится, в 2013 было 212 и они планировали к 2020 году довести до 313 единиц.
        Боятся. Досадно, что больше Китая, чем нас )"
        Это Пентагоно-НАТОвцы готовятся к воплощению СВОЕЙ "концепции ГЛОБАЛЬНОГО удара". Ничего личного.:
        В «в неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы».

        Взаимосвязь планов по развертыванию системы ПРО и созданию средств мгновенного глобального удара очевидна. При нанесении „разоружающего“ удара по объектам российских и китайских стратегических ядерных сил значительно возрастает эффективность американской системы ПРО.
        Ссоздание средств мгновенного глобального удара - еще один фактор, который подтверждает стремление Вашингтона разрушить сложившийся баланс сил, обеспечить глобальное стратегическое доминирование.
        Проще говоря-500 кораблей НАВЕРНЯКА ,с разных направлений, покроют те сдерживающие оборонные цели ,которые не пробьют другие виды родов войск.
        1. SanichSan
          SanichSan 26 сентября 2020 14:56 Новый
          +2
          Цитата: fn34440
          Проще говоря-500 кораблей НАВЕРНЯКА ,с разных направлений, покроют те сдерживающие оборонные цели ,которые не пробьют другие виды родов войск.

          интересно, насколько нужно быть горбачевым чтобы 500 кораблей концентрирующихся у границ страны не вызвали вопросов и ответной реакции?
          1. Alex777
            Alex777 26 сентября 2020 20:42 Новый
            0
            Я думаю, что нам нужен более многочисленный флот, причем его состав будет отличаться от нынешнего. В будущем будет больше небольших надводных кораблей... И мне кажется, что нам нужно больше подлодок

            Нашу программу кораблестроения за основу взяли? bully
        2. K298rtm
          K298rtm 26 сентября 2020 21:42 Новый
          0
          Уважаемая госпожа Фаина, объясните пожалуйста, что такое мгновенный глобальный удар ?
          Мне вот непонятно (это от того, наверное, что академий генштаба не заканчивал), как это возможно одновременно, внезапно и скрытно поразить (разоружающим ударом) большое количество объектов, которые расположены на очень большой площади ?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 26 сентября 2020 13:13 Новый
    -7
    Прям просится этот УДК в центре этого ордера под китайскую "волшебную" баллистическую ракету средней дальности. feel
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС 26 сентября 2020 13:55 Новый
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Прям просится этот УДК в центре этого ордера под китайскую "волшебную" баллистическую ракету средней дальности. feel

      И после,прям вас в самый эпицентр этого замеса сунуть,дабы такой дичи не писали. fool
      1. SanichSan
        SanichSan 26 сентября 2020 14:59 Новый
        +2
        а лучше писать дичь про 500 кораблей у границы России которые мы не сможем остановить? wassat
  3. ТермиНахТер
    ТермиНахТер 26 сентября 2020 13:14 Новый
    -4
    Ну, если катера считать кораблями, то можно смело размахиваться и на 600)))
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС 26 сентября 2020 13:56 Новый
      +1
      Цитата: ТермиНахТер
      Ну, если катера считать кораблями, то можно смело размахиваться и на 600)))

      А чему вы тут так радуетесь?Или вас мокнуть носом в то,что творится с нашим флотом?
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер 26 сентября 2020 14:07 Новый
        +6
        С вашим, Андрей, с вашим))) потому что, на той территории, где я живу, флота нет, есть, только табун адмиралов)))
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС 26 сентября 2020 14:10 Новый
          0
          Цитата: ТермиНахТер
          С вашим, Андрей, с вашим))) потому что, на той территории, где я живу, флота нет, есть, только табун адмиралов)))

          Тем более...вообще верх идиотии радоваться милитаризации мира,понимая,что очень может быть,что это оружие может быть применено и НИКТО после не выживет.
          Тут людей на карантин позакрывали и скулеж со всех сторон слыхать...а там война,причем мировая. И после не то что гречки не найдешь в магазинах,а сами магазины будут в труху.
          1. ТермиНахТер
            ТермиНахТер 26 сентября 2020 14:13 Новый
            +6
            Вы как-то можете повлиять на процесс демилитаризации? Я тоже. Радуюсь же тому, что очередной прожект матрасников опять закончится миллиардными тратами, для их бюджета и "0" - в графе "результат"))))
            1. НЕКСУС
              НЕКСУС 26 сентября 2020 14:24 Новый
              0
              Цитата: ТермиНахТер
              Вы как-то можете повлиять на процесс демилитаризации? Я тоже. Радуюсь же тому, что очередной прожект матрасников опять закончится миллиардными тратами, для их бюджета и "0" - в графе "результат"))))

              Ноль или нет,это никто знать не может...но радоваться тому,что оружия,которое может весь мир в труху превратить,станет куда больше,-это извините диагноз.
              1. ТермиНахТер
                ТермиНахТер 26 сентября 2020 14:25 Новый
                +1
                Как беспилотный катер может превратить мир в труху? Даже флотилия таких катеров
                1. НЕКСУС
                  НЕКСУС 26 сентября 2020 14:27 Новый
                  -2
                  Цитата: ТермиНахТер
                  Как беспилотный катер может превратить мир в труху? Даже флотилия таких катеров

                  А как убийство эрцгерцога Франца Фердинанда ввергло мир в Первую мировую? Там был один выстрел пистолета.
                  1. ТермиНахТер
                    ТермиНахТер 26 сентября 2020 14:39 Новый
                    +4
                    Выстрел в Сараево, был лишь поводом, причины были совсем в другом. Ваш покорный слуга закончил истфак, хоть и заочно.
                    1. НЕКСУС
                      НЕКСУС 26 сентября 2020 14:40 Новый
                      -2
                      Цитата: ТермиНахТер
                      Выстрел в Сараево, был лишь поводом, причины были совсем в другом. Ваш покорный слуга закончил истфак, хоть и заочно.

                      А катер не может быть поводом? Нет?
                      1. ТермиНахТер
                        ТермиНахТер 26 сентября 2020 14:57 Новый
                        +6
                        Следуя вашей логике, поводом может стать, что угодно - танкер, трактор, самолет. Как быть? Отменить, запретить, ограничить?
                      2. НЕКСУС
                        НЕКСУС 26 сентября 2020 14:58 Новый
                        -2
                        Цитата: ТермиНахТер
                        Следуя вашей логике, поводом может стать, что угодно - танкер, трактор, самолет. Как быть? Отменить, запретить, ограничить?

                        По меньшей мере не радоваться тому,что оружия в мире становится все больше.И это не автоматы или пистолеты,а средства,которые мир действительно могут отправить в ад.ВЕСЬ МИР!
                    2. SanichSan
                      SanichSan 26 сентября 2020 15:07 Новый
                      +3
                      Цитата: НЕКСУС
                      А катер не может быть поводом? Нет?

                      поводом может быть не только катер. поводом может быть ВСЁ ЧТО УГОДНО! вы уже готовы впасть в панику и приступить к суициду? wassat
                    3. НЕКСУС
                      НЕКСУС 26 сентября 2020 15:08 Новый
                      -3
                      Цитата: SanichSan
                      поводом может быть не только катер. поводом может быть ВСЁ ЧТО УГОДНО! вы уже готовы впасть в панику и приступить к суициду?

                      ПОВЗРОСЛЕЙ! И перестань навешивать на людей клише! fool
                    4. SanichSan
                      SanichSan 26 сентября 2020 15:24 Новый
                      +1
                      Цитата: НЕКСУС
                      ПОВЗРОСЛЕЙ!

                      вас от пафоса не порвало когда это сочиняли? bully
                      Цитата: НЕКСУС
                      И перестань навешивать на людей клише!

                      ярлыки? что вы. просто критический анализ вашей беспочвенной паники wink
  • svp67
    svp67 26 сентября 2020 13:15 Новый
    +2
    500 кораблей в составе ВМФ - ОТЛИЧНО. Надеюсь, что это будет ТА "последняя соломенка", которая сломает "хребет" их финансовой системе...
    1. for
      for 26 сентября 2020 13:22 Новый
      +9
      Цитата: svp67
      последняя соломенка", которая сломает "хребет" их финансовой системе...

      Вы ещё верите в сказки, что СССР погубила гонка вооружений, США она помогает выживать, как и военные конфликты.
      1. svp67
        svp67 26 сентября 2020 13:34 Новый
        +5
        Цитата: for
        США она помогает выживать, как и военные конфликты.

        Конфликты, отмечу УСПЕШНЫЕ, да. А вот просто так иметь на балансе 500 кораблей, которые надо содержать, ремонтировать, обеспечивать...а значить надо откуда то брать деньги и простым печатаньем тут не обойдешься
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets 26 сентября 2020 13:47 Новый
          +5
          Цитата: svp67
          Конфликты, отмечу УСПЕШНЫЕ, да. А вот просто так иметь на балансе 500 кораблей, которые надо содержать, ремонтировать, обеспечивать...а значить надо откуда то брать деньги и простым печатаньем тут не обойдешься

          Эти 500 кораблей (и не только) обеспечивают экономические интересы США по всему миру.
          1. Артур73
            Артур73 26 сентября 2020 13:53 Новый
            +1
            Совершенно верно.Мировой жандарм будет только усиливать свою военную мошь.Денег для этого они еще напечатают,да и с сателлитов и колоний дополнительно жирок снимут.
          2. SanichSan
            SanichSan 26 сентября 2020 15:13 Новый
            -3
            Цитата: aleksejkabanets
            Эти 500 кораблей (и не только) обеспечивают экономические интересы США по всему миру.

            хреново обеспечивают раз их уже страны третьего мира посылают лесом wink против Ирана не могут, против Венесуэлы не могут, против КНДР не могут, что они вообще могут? вселять ужас в сердца легковерных на ВО? wassat смешно...
            1. for
              for 26 сентября 2020 15:17 Новый
              0
              Цитата: SanichSan
              не могут

              Или не хотят. Может они и Ы боятся.
              1. SanichSan
                SanichSan 26 сентября 2020 15:21 Новый
                0
                Цитата: for
                Или не хотят.

                если бы не хотели Трамп с Ыном не встречался бы wink
        2. Piramidon
          Piramidon 26 сентября 2020 15:07 Новый
          0
          Цитата: svp67
          500 кораблей, которые надо содержать, ремонтировать, обеспечивать...а значить надо откуда то брать деньги

          Пришли корабли к берегам какой нибудь Бурмундии, посадили там нужное правительство и качают оттуда деньги.
      2. orionvitt
        orionvitt 26 сентября 2020 13:48 Новый
        -1
        Цитата: for
        гонка вооружений, США она помогает выживать

        США помогает выжить денежный станок, на котором они "печатают" баксы для всего мира. А военные конфликты, помогают эти баксы, этому же миру впаривать. А на 500 боевых кораблей, печатный станок может и перегреться. За пол года, экономика США просела минимум на треть, а осенью заканчивается финансовый год. Посмотрим что у них будет со сбором налогов, на фоне массовых беспорядков, безработицы и короны.А тут ещё "вертолётные деньги" надо печатать. laughing
        1. Кушка
          Кушка 26 сентября 2020 21:19 Новый
          +2
          Читайте новости подряд, а не выборочно.
          Совокупные активы домохозяйств в США
          выросли до рекордного показателя-119 трлн.дол.
          Еще недавно (гугл в помощь) они были на треть ниже.
          Хотел бы и я, чтобы наша экономика так рухнула.
          И вообще, если 30% дают такой классный результат
          (для домохозяств), пусть падает на все 50%.
    2. donavi49
      donavi49 26 сентября 2020 13:24 Новый
      +4
      laughing
      На курс давно смотрели?

      Если что они весной-летом влили усиленную АУГ в биржу. И ничего не треснуло.
      1. dvina71
        dvina71 26 сентября 2020 13:29 Новый
        -1
        Цитата: donavi49
        На курс давно смотрели?

        Вообще не смотрю?А зачем? Я валюту в руках держал..лет 15 назад..,с тех пор такой нужды нет..
        Однако ваш пост выдает жителя Незалежной...
        1. Paranoid50
          Paranoid50 26 сентября 2020 13:32 Новый
          +3
          Цитата: dvina71
          пост выдает жителя Незалежной...

          Так и есть - у них сейчас разгар 90-х. yes laughing
        2. donavi49
          donavi49 26 сентября 2020 13:38 Новый
          +1
          А при чем тут валюта, если речь идет про рост цен всего непродовольственного. Начиная от каких Айфончиков/Плейстейшен/Амперов заканчивая автомобилями, лекарствами.

          Грубо говоря составляющая/товар в закупочных 9.99 1 сентября для поставщика означал 735 рублей
          Сейчас это же 780 рублей, а под октябрьские поставки все 800.

          Кто разницу заплатит сами додумаетесь?
          1. dvina71
            dvina71 26 сентября 2020 13:45 Новый
            -3
            Цитата: donavi49
            А при чем тут валюта, если речь идет про рост цен всего непродовольственного. Начиная от каких Айфончиков/Плейстейшен/Амперов заканчивая автомобилями, лекарствами.

            Типичный взгляд жителя импортозависимой страны..
            Сообщаю.. мне интересны цены на запчасти для моего грузового ВОльво.. и вот что интересно..с прошлого года роста цен практически нет.. Конкуренция такова,а страны производители все имеют расчеты с РФ в своих валютах..,что любой кто пожелает задрать ценник..разорится..
            Что касается яблофона... Вот кто мне обьяснит зачем мне кусок пластика за огромные,для такого куска, деньги?
            ТАк справочно..в дорогу я беру с собой телефон звонилку с зарядом на две недели,два планшета.. Как тут может вписаться айфон..для меня загадка..
            1. donavi49
              donavi49 26 сентября 2020 13:52 Новый
              +4
              Ну с таким подходом можно все что угодно оправдать. Отдыхать не ездить. На самолетах не летать. Есть отечественные продукты и анальгин. Тут действительно курс хоть 100000 к 1 будет wink
              1. dvina71
                dvina71 26 сентября 2020 13:58 Новый
                -1
                Цитата: donavi49
                Ну с таким подходом можно все что угодно оправдать.

                Ну точно чахнуть над 10% ростом валюты не буду.. Удивлю..продукты в РФ практически все отечественные..,за исключением тропических фруктов..
                Анальгин.. ВАм что в незалежную даже анальгин везут?
                Да хоть 1 к миллиону.. Я хорошо помню курс 1к 6.. Умирающие заводы,безработница,задержки зарплат..разваливающиеся дороги... Ой.. а где это все сейчас происходит? ЗАто там все следят за кусом валют... Может не тем заняты? Не?
              2. dvina71
                dvina71 26 сентября 2020 14:05 Новый
                -1
                Цитата: donavi49
                На самолетах не летать.

                Не поленился ..для вас нашел..
                https://www.kupibilet.ru/search/27SEPSVOSIP/WV8xMDBfMjdTRVBTVk9TSVBfY29udGV4dF9uYl9zaXRlX2RfMTYwMTExODE2OQ==?filter={%22airlines%22:{%22Airline-SU%22:true}}
                Из Шереметьево в Симферополь..цена вопроса 5.9 т.р... Всем плевать на скачки валюты..люди работают..
      2. dvina71
        dvina71 26 сентября 2020 13:38 Новый
        -3
        Цитата: donavi49
        И ничего не треснуло.

        Еще добавлю..

        Треснуло..еще как.. Сейчас одна проблема..как не позволить штатам решать ,привычным для себя способом,свои проблемы..
        1. donavi49
          donavi49 26 сентября 2020 13:41 Новый
          +4
          Ну это все же не экономический, а социальный протест/погромы.
          1. dvina71
            dvina71 26 сентября 2020 13:51 Новый
            -5
            Цитата: donavi49
            Ну это все же не экономический, а социальный протест/погромы.

            Эээ.. 40млн безработных... не? Не экономический?
            1. donavi49
              donavi49 26 сентября 2020 13:54 Новый
              +4
              Пособия пока не отменили же. И всю социалочку.

              Вообще, это сейчас больше предвыборное. Если бы не выборы, уже давно бы сдулось. А так подкидывают дровишек.
              1. dvina71
                dvina71 26 сентября 2020 14:14 Новый
                -3
                Цитата: donavi49
                Вообще, это сейчас больше предвыборное

                Т.е снести памятники Генералу Ли...это предвыборное?
                1. Greenwood
                  Greenwood 26 сентября 2020 14:37 Новый
                  +1
                  Можно и так сказать, демократы готовы нести пойти на любые жертвы и нести любые издержки, лишь бы не дать Трампу переизбраться. А генерал Ли воевал за Юг, т.е. можно сказать был республиканцем. lol
                  1. Sergej1972
                    Sergej1972 Вчера, 08:02 Новый
                    0
                    В те годы как раз демократы были против отмены рабства. А Линкольн то был республиканец.)
        2. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер 26 сентября 2020 14:21 Новый
          +5
          Цитата: dvina71
          Треснуло..еще как

          Это видео с бородой.
          Ида..
          айфоны Вам не нравятся, а когда с Вольво на Камаз пересядете?
          1. dvina71
            dvina71 26 сентября 2020 15:12 Новый
            -1
            Цитата: Алексей Зоммер
            айфоны Вам не нравятся, а когда с Вольво на Камаз пересядете?

            ПФ.. вы сравнили.. Что такоке айфон и что такое тяжелый грузовик... ТАк на секундочку.. из последней поездки.. гусли и ролики для экскаватора в АРХпорт,ковш для экскаватора местным.. + рабочая одежда на СМП и АРктику... А какую пользу приносит айфон в руках?
            Вы не поверите..у меня еще МАЗ есть.. и что теперь?
    3. НЕКСУС
      НЕКСУС 26 сентября 2020 13:57 Новый
      0
      Цитата: svp67
      500 кораблей в составе ВМФ - ОТЛИЧНО. Надеюсь, что это будет ТА "последняя соломенка", которая сломает "хребет" их финансовой системе...

      Сломает им хребет не финансовая нагрузка...

      И ще..
  • Гиперион
    Гиперион 26 сентября 2020 13:17 Новый
    +3
    Я хочу быть уверенным в том, что в будущем у нас будут ВМС, способные противостоять Китаю или же, если это потребуется, победить его.

    То есть ВМС США уже не способны противостоять Китаю?
    1. Greenwood
      Greenwood Вчера, 08:24 Новый
      +1
      Они способны. Просто они привыкли, что их мощь и возможности тотально превосходят другие страны. Отсюда и планы по увеличению количества бортов в 1.5 раза. Китай строит корабли стремительными темпами и чтобы тотально его превосходить, нужно сильно постараться.
  • КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана 26 сентября 2020 13:26 Новый
    +1
    "Для увеличения количества кораблей американский флот начнет переход к более легким кораблям на фоне отказа от авианосцев и крупных надводных кораблей" - значит ли это изменение военно-морской стратегии США? Вероятнее всего у американцев сохранится тренд на эсминцы уро, у нас видимо аналогичный вектор развития флота, поневоле вспоминаешь в чате сторонников и апологетов строительства в РФ атомных крейсеров и авианосцев
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik 26 сентября 2020 15:14 Новый
      +1
      Цитата: КОМандирДИВана
      значит ли это изменение военно-морской стратегии США?


      Изменения неизбежны, технологии не стоят на месте. Появляются новые инструменты беспилотники и безэкипажные корабли. Они дешевле, их можно терять без серьёзных последствий, эффективность их приближается к самолётам и кораблям управляемые людьми.
  • А. Привалов
    А. Привалов 26 сентября 2020 13:29 Новый
    +5
    Они там, конечно же "все тупыыые"(с), но газеты, по всей видимости, читают.

    Буквально совсем недавно, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, заявил, что
    ...в нынешнем году Военно-морской флот поставит на вооружение 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения.


    В 2021 году российские предприятия судостроительной отрасли передадут флоту еще более 20 кораблей. В их числе несколько подводных лодок - ракетная стратегического назначения, многоцелевая, большая дизельная. А еще военные получат корветы, ракетные корабли, тральщики, катера и 20 вспомогательных судов.

    В 2022 году на вооружение Военно-морского флота России поступит по 19 боевых кораблей и вспомогательных судов.


    Военно-морской флот России в предстоящие три года получит на вооружение более 60 современных кораблей и подводных лодок. Кроме того, военным морякам передадут и более полусотни судов обеспечения.


    Так, чему удивляться? Лучше перебдеть, чем недобдеть. hi
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Вчера, 01:47 Новый
      -2

      А. Привалов (Александр Привалов)
      Вчера, 13:29
      +3
      Они там, конечно же "все тупыыые"(с),....
      А что, есть сомнения? laughing Так весь мир об этом знает!
      но газеты, по всей видимости, читают.
      А вот в этом огромные сомнения, если лица в сенате на знают названия стран! Ладно бы путали - НЕ ЗНАЮТ! wassat Насчёт мерикатосовской помощи людям Лимпопо надо припоминать? laughing wassat tongue laughing Ну и напоследок, а что в статье есть обсуждения Российского Флота? Или, как всегда, не вылив на вентилятор о России не уснётся? laughing
  • егерь650
    егерь650 26 сентября 2020 13:53 Новый
    +1
    У нас со всех флотов и ста не набертся. Это они считают с лодками?
  • ЗЭМЧ
    ЗЭМЧ 26 сентября 2020 14:02 Новый
    0
    В то же время, по мнению главы Пентагона, 355 кораблей может не хватить для противостояния России и Китаю, поэтому он призвал еще более нарастить силы ВМС США.

    Россия и Китай на США нападать вроде не собирались))) А говорят наши "мультики" не пугают)))
  • voyaka uh
    voyaka uh 26 сентября 2020 14:22 Новый
    +4
    Наращивать надо число самолетов, а не число кораблей.
    У корабля в море всегда ограниченный запас ракет ПВО и ПРО.
    Даже если корабль успешно отразит 2-3 волны воздушных атак,
    он опустошит свой комплект. И четвертая волна его расстреляет
    безоружным.
    А самолеты, когда их много, могут организовать "карусель", постоянно
    довооружаясь новыми ПРК и бомбами.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik 26 сентября 2020 14:52 Новый
      +1
      Цитата: voyaka uh
      Наращивать надо число самолетов, а не число кораблей.

      Одно другое не отменяет. Но все упирается в количество людей. Подготовка квалифицированных пилотов и моряков слишком долгая. Одна из причин будущего расцвета беспилотников и безэкипажных кораблей.
    2. Керенский
      Керенский 26 сентября 2020 17:14 Новый
      0
      Наращивать надо число самолетов, а не число кораблей.

      Согласен с Вашим посылом Алексей. Но то хорошо, коли на войну собрался... А если наркобаронов пощипать? С самолёта груз не зацепишь... Я вот тут прикинул, сколько США в год наркотиков отжимают... И? Не сеял, не пахал, - полна коробушка... Идут на нужды фармацевтической промышленности? От лейкопластыря бы уже вставляло... Уничтожаются? Да им всего сланцевого газа не хватит ЭТО сжечь!
      1. voyaka uh
        voyaka uh 26 сентября 2020 19:13 Новый
        +2
        " сколько США в год наркотиков отжимают... "///
        ----
        Много. Тонны. Но их сжигают в специальных местах, тщательно следя, чтобы ничего не украли, и не подменили.
    3. 3danimal
      3danimal 26 сентября 2020 21:20 Новый
      0
      Кто-то напишет, что самолеты закончатся раньше smile
    4. bk0010
      bk0010 Вчера, 12:56 Новый
      0
      Самолетов и на пару волн не хватит. Даже если их не собьют во время атаки, то уж их аэродром точно испарят. Кроме того, где они возьмутся посреди океана (стратеги могут, но стратеги дорогие, их много не бывает)? А ракеты можно и с корабля обеспечения загрузить.
  • Из Томска
    Из Томска 26 сентября 2020 14:25 Новый
    0
    В августе писали что у США нет денег на 355 кораблей, какие там 500.
  • Старый26
    Старый26 26 сентября 2020 14:29 Новый
    +2
    Цитата: Morglenn
    500 кораблей это чисто боевые корабли или всякие вспомогательные суда в это число тоже входят?

    Сейчас у них (на 2020 год) в строю порядка 283 боевых кораблей, 185 десантных, плюс некоторое количество вспомогательных. То есть в перспективе 500 боевых. Что ИМХО крайне маловероятно. За 10 лет собираются нарастить боевой состав на на 89 боевых единиц, а нарастить на 200-250 - это до 2040-2050 годов, не раньше. Маловероятно. тем более собираются увеличивать не только ВМС, но и стратегическую авиацию, а в перспективе наверняка еще и МБР и тактическую авиацию. Сладкие и малосбыточные мечты...

    Цитата: tralflot1832
    Прям просится этот УДК в центре этого ордера под китайскую "волшебную" баллистическую ракету средней дальности. feel

    Эта "волшебная" китайская ракета тоже пока непонятно что...

    Цитата: svp67
    Цитата: for
    США она помогает выживать, как и военные конфликты.

    Конфликты, отмечу УСПЕШНЫЕ, да. А вот просто так иметь на балансе 500 кораблей, которые надо содержать, ремонтировать, обеспечивать...а значить надо откуда то брать деньги и простым печатаньем тут не обойдешься

    Замечу, Сергей, БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ, не считая вспомогательных, если верить их цифрам
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik 26 сентября 2020 14:49 Новый
      0
      Цитата: Старый26
      Что ИМХО крайне маловероятно. За 10 лет собираются нарастить боевой состав на на 89 боевых единиц, а нарастить на 200-250 - это до 2040-2050 годов, не раньше.

      Смотря каких. Ясно дело речь не о Эсминцах. Просто не хватит людей на все это корабли.
      Недавно они заказали разработку перспективного среднего надводного безэкипажного корабля (MUSV, Medium Unmanned Surface Vessel). Их штук 40 планируется. Судя по данной новости планируется что-то больших размеров, условные корветы, малые подлодки. Их они могут наштамповать много и быстро. Часть текущих кораблей переделав в центры управления, те же УДК переделывать особо и не нужно.
    2. Вадим237
      Вадим237 26 сентября 2020 15:22 Новый
      -2
      Пускай строят до 1000 кораблей мы сделаем 4000 ПКР - непропорциональный ответ дёшево и сердито.
      1. voyaka uh
        voyaka uh 26 сентября 2020 15:28 Новый
        +2
        Не дешевый. Крылатые ракеты - дорогой товар. И скоропортящийся, кроме того. Должно быть герметичное, идеальное хранение.
        Были данные о заказах МО на Калибры. Всего несколько штук в месяц делают.
        1. Вадим237
          Вадим237 26 сентября 2020 15:33 Новый
          -1
          Ни такой дорогой как целый корабль со оборудованием и вооружением а также по содержанию и обучению экипажа ПКР как и у других ракет гарантийный срок необслуживаемого хранения 10 лет.
          1. voyaka uh
            voyaka uh 26 сентября 2020 15:53 Новый
            +2
            ПКР тоже надо откуда-то запускать. То-есть выходить в море. Это обычным Калибром можно выстрелить по стационарным целям в Сирии за тысячу километром. С ПКР такие штуки не проходят. Даже дозвуковые ПКР со 100-200 км не всегда находят цель, а найдя не всегда попадают. Это при пассивной обороне кораблей. Без ракет ПРО.
        2. 3danimal
          3danimal 26 сентября 2020 21:23 Новый
          +1
          Встречал данные - до 100 в год.
      2. 3danimal
        3danimal Вчера, 08:59 Новый
        +1
        Мы делаем 100-150 «Калибров» в год (всех, включая КР). За 25-40 лет сделаем 4000шт good
        Вопрос: какие темпы производства ПКР смогут развить американцы?
        Напомню, что вооруженный эсминец (ЗРК, КР, ПКР, ПЛО) не будет подставляться, а постарается нанести максимальный ущерб атакующим силам. А это означает потери самолетов и кораблей. Которые также надо откуда то брать.
    3. 3danimal
      3danimal 26 сентября 2020 21:19 Новый
      +1
      Сладкие и малосбыточные мечты...

      Экономика слабая, бюджет маленький.. Экспорт всего на 2 трлн $ в год smile
  • evgen1221
    evgen1221 26 сентября 2020 14:29 Новый
    0
    О господи, противостояние нам, и где,на море.Они против прибрежного москитного флота наращивать вздумали?Против апл и так хватает с избытком. Против китайцев в общем то паритет и то в пользу амеров и без флота британии и ее колоний.Просто я вижу хотелку денег под соусом якобы ужасных китайцев и русскими.
    1. Собеседник
      Собеседник 26 сентября 2020 15:23 Новый
      -1
      Все таки 500 кораблей это наступательная сила.
      Как только корабль подходит на расстояние когда его можно потопить средствами находящимися на берегу.
      Вся его мощь "обнуляется" (в плане своей защиты). И не важно какое количество кораблей приплывет.
      Да. Флот моно назвать и "москитным". Но и задачи у этого флота не наступательные. У нас просто не стоит таких задач. Сейчас во всяком случае. В Сирии задачи решаем и таким без проблем. В Венесуэле так же На Кубе - без проблем. Проплыть мимо американского авианосца на своем и показать ему п2сю. Для этого есть Китайцы. Пусть веселять друг друга. Любое корыто в черном море сразу под ударом.
      1. rocket757
        rocket757 26 сентября 2020 15:49 Новый
        0
        Концепцию "непотопляемость авианосца" не зря выдумали!
        1. Собеседник
          Собеседник 26 сентября 2020 16:28 Новый
          0
          Концепцию "непотопляемость авианосца" не зря выдумали!

          А о сгораемости их что нибудь слышали? Пусть себе плавает но не запускает самолеты.
      2. evgen1221
        evgen1221 26 сентября 2020 18:49 Новый
        0
        А на море у берегов Сирии нам ктото всерьез противостоит извеняюсь?Имхо там с доставкой морем проблеммы были и неслабые а про какие то боевые действия чтото молчат,ну не называть же единичные пуски боем,и да по утопленным самолетам то да повоевали славно.
        1. Собеседник
          Собеседник 26 сентября 2020 19:37 Новый
          0
          и да по утопленным самолетам то да повоевали славно.


          И это называется реальные действия. Главное люди живы. Американцы тоже кажется уронили с палубы в море что то с крыльями.
  • rocket757
    rocket757 26 сентября 2020 15:48 Новый
    0
    Их решение, их концепция!
    Каждому своё.
  • ximkim
    ximkim 26 сентября 2020 15:48 Новый
    0
    У флота есть одно большое преимущество ,он не стоит на месте и всегда к бою готов .Да ещё контроль торговых путей потенциальных врагов..Вот и увеличивают состав кораблей .
  • Керенский
    Керенский 26 сентября 2020 17:25 Новый
    0
    Предлагаю анонсировать концепцию создания Ахинееносца. Конечно атомного. Пусть выступит кто-то из наших парламентариев (у нас их много таких есть). НИОКР возложить на Ростика из соседней страны (у них наработки есть, плюс кооперация).
    Картона наберём. Их аналитики выпадут в осадок, а прочие предложат увеличить финансирование на противодействие. СМИ, опять же отпишутся, - мы обсудим...
  • Machete
    Machete 26 сентября 2020 20:23 Новый
    0
    Пилите, Шура, пилите....
  • a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 01:37 Новый
    -1
    Я хочу быть уверенным в том, что в будущем у нас будут ВМС, способные противостоять Китаю или же, если это потребуется, победить его.
    Странная формулировка. Т.е., если приказа не будет проиграют Китаю? request laughing request
  • фа2998
    фа2998 Вчера, 11:41 Новый
    0
    Цитата: ТермиНахТер
    Ну, если катера считать кораблями, то можно смело размахиваться и на 600)))

    Ну если обратятся к нашим"эффективным менеджерам,и адмиралам-помогут!Они и у нас спускают более 50 "кораблей",а с американскими судостроением по нашим лекалам,за год наклепают 1000 разных МРК и прочее. laughing hi
  • Вихорь
    Вихорь Вчера, 12:51 Новый
    0
    "Благими" намерениями Пентагона выстлана ему дорога в цирконовый ад...