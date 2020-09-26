Пентагон намерен довести количество кораблей американского флота до 500 и более

Один из способов быстро добраться [до большого флота ] - это перейти к легким пилотируемым [кораблям], которые со временем могут стать беспилотными. (...) Вы можете построить их так, чтобы они были дополнительно пилотируемыми, а затем, в зависимости от сценария или технологии, в какой-то момент времени они могут стать беспилотными

Я хочу быть уверенным в том, что в будущем у нас будут ВМС, способные противостоять Китаю или же, если это потребуется, победить его. Я думаю, что 355 кораблей будет мало. Я думаю, что нам нужен более многочисленный флот, причем его состав будет отличаться от нынешнего. В будущем будет больше небольших надводных кораблей... И мне кажется, что нам нужно больше подлодок

Военно-морские силы США в будущем будут иметь в своем составе более 500 кораблей. Как пишет Defense News, в Пентагоне намерены увеличить флот до 530 кораблей.Согласно исследованиям, проведенным по заказу американского военного ведомства, для увеличения количества кораблей американский флот начнет переход к более легким кораблям на фоне отказа от авианосцев и крупных надводных кораблей. В перспективе ВМС США должны включать в себя более мелкие надводные боевые корабли, беспилотные корабли и подводные лодки, а также расширенные силы материально-технического обеспечения.Две независимые группы специалистов предложили США иметь флот от 480 до 534 кораблей. Ближайшие планы - увеличение к 2030 году ВМС до 355 кораблей.- заявил ранее министр обороны США Марк Эспер.В то же время, по мнению главы Пентагона, 355 кораблей может не хватить для противостояния России и Китаю, поэтому он призвал еще более нарастить силы ВМС США.- заявил он.В настоящее время в состав американского флота входит чуть менее 300 готовых "к немедленному выполнению боевых задач" кораблей.