Памяти миротворца майора Бударина

Вячеслав во 2-м ряду, 5-й справа

Фото из семейного архива Будариных

Фото из семейного архива Будариных

Фото из семейного архива Будариных

Фото из семейного архива Будариных

На карте указано место гибели майора Бударина

Фото из семейного архива Будариных

26 апреля — день памяти российского миротворца майора Бударина, погибшего при выполнении служебных обязанностей в составе российского контингента миротворческой миссии ООН в Конго (Киншаса). Вячеслав Юрьевич Бударин — единственный российский миротворец, погибший в этой африканской стране.Будучи одноклассником Вячеслава, я захотел рассказать о нем россиянам, чтобы они смогли узнать, чем жил и как формировался будущий миротворец, отдавший жизнь за нашу Родину перед глазами мирового сообщества.Мы с Вячеславом встретились в 4 «В» классе средней школы №2 города Норильска, куда в сентябре 1982 г. я приехал со своими родителями, и учились вместе до выпускного вечера. Нас сблизило то, что Слава тоже не был коренным норильчанином: он родился в Челябинске. Его мама, Ольга Ивановна, воспитывала сына одна.Иногда мы ходили друг к другу в гости, благо до 7-го класса жили мы по соседству. Переехав в 7-м классе в другой, весьма удаленный район города, Слава не оставил свою школу, а целых четыре года ездил на занятия издалека, несмотря на северные холода и ветра. В этой приверженности родной школе проявился Славин характер.Слава окончил художественную школу и все школьные годы рисовал для нашего класса стенгазеты, хотя среди сверстников отличался ростом и силой. Будучи от природы очень сильным, Слава лишь в 8-м классе всерьез занялся спортом: это были лыжи – самый подходящий вид спорта для крайнего Севера, где снег лежит до начала лета.Когда в 10-м классе одноклассники стали делиться своими планами на будущее, я был удивлен, что Слава выбрал для дальнейшей учебы военный институт, решив стать военным переводчиком: в школе мы вместе изучали немецкий язык, и особого интереса Слава к нему не проявлял, не считая 10-го класса, когда он, готовясь к вступительным экзаменам, стал заниматься с репетитором. Это принесло свои плоды, поскольку Славе удалось с первого раза поступить в выбранный вуз, хотя наши учителя его и отговаривали: у выпускников нашей школы в этом вузе уже были неудачи. Здесь опять проявился Славин характер.Изучая на восточном факультете кхмерский язык как второй язык, и тоже с нуля, Вячеслав выучил французский. В дальнейшем именно с этим языком ему и пришлось работать, причем с самыми разными франкоязычными группами.В Йемене, где мне в 2003—2005 гг. довелось работать в посольстве РФ, я общался с военным переводчиком арабского языка Владимиром Быковцевым, который рассказал мне, что он встречался с Вячеславом, когда передавал ему группу франкоязычных алжирцев, которым, как оказалось, удобнее было работать с переводчиком с французского языка, а не арабского.Примечательно, что любимым писателем Вячеслава в школьные годы был французский автор, а именно Жюль Верн. Я думаю, Слава в старших классах стал иногда употреблять французские слова и выражения под влиянием творчества Жюля Верна: в нашем классе французский язык никто не изучал. А в военном институте его вторым языком стал французский по очевидной причине: Камбоджа, где кхмерский язык является государственным, — бывшая французская колония.В качестве российского военного наблюдателя со знанием французского языка Вячеслав в январе 2003 г. был включен в состав миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Здесь он погиб 26 апреля 2003 г. в результате взрыва противотанковой мины. Это произошло вблизи населенного пункта Команда, на северо-востоке страны.Летом 2011 г. в посольстве России в Киншасе была открыта мемориальная доска в память погибшего миротворца, а на месте его гибели была установлена памятная плита.Я хорошо помню день 26 апреля 2003 г., поскольку в этот день я приехал в Йемен в свою первую загранкомандировку. Но о том, что в этот день погиб Вячеслав, я узнал лишь спустя годы от наших норильских одноклассников.