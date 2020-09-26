Чтиво выходного дня: Поделись позитивом

Друзья, всем - салют!

Пандемия коронавируса; белорусская «стачка» с «национальным лидером в Литве»; мечущийся "Бацька"; США, обвиняющие Россию во всех земных грехах; бесконечные санкции; бредни неуравновешенных с территории Украины с неизменными «агрессией, аннексией, оккупацией»; Евросоюз, устроивший театр абсурда с обвинениями в отравлении оппозиционера Навального. Социально-экономические нелепости пенсионной реформы; падение курса рубля; рост цен на бензин на заправках. Это практически ежедневное информационное наполнение или даже нагнетание, с которым приходится сталкиваться буквально каждому из сограждан.Сегодня «Военное обозрение» предлагает хоть немного отвлечься от того потока негативной информации, который ощутимо влияет и на сознание, и на настроение.В рубрике «Чтиво выходного дня» - инициатива следующего характера: давайте выкроим для самих себя время позитива и поделимся друг с другом информацией, которой так мало в медиапространстве.Предлагаем нашим читателям делиться информацией о любых позитивных событиях из собственной жизни, произошедшими в последнее время: сегодня, вчера, на прошедшей неделе. Собрали богатый урожай на даче, сосед закончил сверлить стену, отдохнули на море, завели домашнего питомца, встретили пополнение в семье, устроились на достойную работу, улучшили жилищные условия – это может что угодно, лишь бы вам самим событие принесло радость, которой вы хотели бы поделиться с другими.Ждём ваших комментариев, в которых вы расскажете о том позитиве, который с вами случился за последнее время. Как хвастовство расцениваться точно не будет. Простой дружеский разговор.