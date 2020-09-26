Военное обозрение
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Чтиво выходного дня: Поделись позитивом

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Чтиво выходного дня: Поделись позитивом

Друзья, всем - салют!



Пандемия коронавируса; белорусская «стачка» с «национальным лидером в Литве»; мечущийся "Бацька"; США, обвиняющие Россию во всех земных грехах; бесконечные санкции; бредни неуравновешенных с территории Украины с неизменными «агрессией, аннексией, оккупацией»; Евросоюз, устроивший театр абсурда с обвинениями в отравлении оппозиционера Навального. Социально-экономические нелепости пенсионной реформы; падение курса рубля; рост цен на бензин на заправках. Это практически ежедневное информационное наполнение или даже нагнетание, с которым приходится сталкиваться буквально каждому из сограждан.

Сегодня «Военное обозрение» предлагает хоть немного отвлечься от того потока негативной информации, который ощутимо влияет и на сознание, и на настроение.

В рубрике «Чтиво выходного дня» - инициатива следующего характера: давайте выкроим для самих себя время позитива и поделимся друг с другом информацией, которой так мало в медиапространстве.

Предлагаем нашим читателям делиться информацией о любых позитивных событиях из собственной жизни, произошедшими в последнее время: сегодня, вчера, на прошедшей неделе. Собрали богатый урожай на даче, сосед закончил сверлить стену, отдохнули на море, завели домашнего питомца, встретили пополнение в семье, устроились на достойную работу, улучшили жилищные условия – это может что угодно, лишь бы вам самим событие принесло радость, которой вы хотели бы поделиться с другими.

Ждём ваших комментариев, в которых вы расскажете о том позитиве, который с вами случился за последнее время. Как хвастовство расцениваться точно не будет. Простой дружеский разговор.
148 комментариев
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  1. НЕКСУС
    НЕКСУС 26 сентября 2020 14:29 Новый
    +39
    Сын после ДТП,в котором попал под машину,идет на поправку.
    1. nnm
      nnm 26 сентября 2020 14:31 Новый
      +24
      Полного и скорейшего ему выздоровления !
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС 26 сентября 2020 14:33 Новый
        +21
        Цитата: nnm
        Полного и скорейшего ему выздоровления !

        От души благодарю!Эти два месяца мне точно лет не прибавили.
        1. rudolff
          rudolff 26 сентября 2020 14:39 Новый
          +19
          Могу себе представить! Присоединяюсь к nnm, скорейшего выздоровления твоему сыну, Андрей! Все будет хорошо!
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС 26 сентября 2020 14:39 Новый
            +7
            Цитата: rudolff
            Могу себе представить! Присоединяюсь к nnm, скорейшего выздоровления твоему сыну, Андрей! Все будет хорошо!

            Спасибо ,друже от всего сердца! drinks
            1. Alena Frolovna
              Alena Frolovna 26 сентября 2020 17:09 Новый
              +7
              Поделись позитивом

        2. древний
          древний 26 сентября 2020 14:59 Новый
          +8
          Цитата: НЕКСУС
          Эти два месяца мне точно лет не прибавили.

          Андрей,получается он уже 2-а месяца,как на больничной койке.......сильно значит.......сыну скорейшего выздоровления и тебе спокойствия и выдержки.
          Сыну,пламенный привети передай, что я, " на своём веку" столько всего .."переломал", что...и ничего ..до своих лет дожил (правда на погоду...чувствуются все.."проблемы").
          Для поднятия настроения drinks :
          1. древний
            древний 26 сентября 2020 15:00 Новый
            +7
            Цитата: древний
            Для поднятия настроения

            С другого ракурса wink
            1. НЕКСУС
              НЕКСУС 26 сентября 2020 15:06 Новый
              +1
              Цитата: древний
              С другого ракурса

              Да наши летчики по хорошему безбашенные.Именно потому они лучшие. Ну а тебе,друже поберечься и не болеть. От души тебе этого желаю! За видео спасибо! МОГЁМ! drinks
          2. НЕКСУС
            НЕКСУС 26 сентября 2020 15:04 Новый
            +2
            Цитата: древний
            Андрей,получается он уже 2-а месяца,как на больничной койке.....

            Да,сделали операцию и в бедренную кость вкрутили болт 20-ти сантиметровый.Так что будет еще вторая операция.
            Спасибо тебе,друже! drinks
            1. venik
              venik 26 сентября 2020 20:16 Новый
              +1
              Цитата: НЕКСУС
              Да,сделали операцию и в бедренную кость вкрутили болт 20-ти сантиметровый.Так что будет еще вторая операция.
              Спасибо тебе,друже!

              ========
              20 сантиметров??? О Господи! request Да что же там такое было? У меня у мамы был сложный перелом плеча (со смещением) - так там кость срастили с помощью 2 пластин из нержавейки и скрепили их 2 болтами - так там только сантиметра по два болты были! Потом, через два года повторную операцию делали - но это уже было гораздо легче - дней через 10 выписали. И плечо нормально срослось! Шрам только остался..... Но плечо работало нормально!
              Вашему сыну быстрее выздороветь и быстрее восстановиться! Сколько ему лет то?
              1. НЕКСУС
                НЕКСУС 26 сентября 2020 20:17 Новый
                0
                Цитата: venik
                Вашему сыну быстрее выздороветь и быстрее восстановиться! Сколько ему лет то?

                Спасибо на добром слове и добром пожелании.Ему 14. hi
                1. venik
                  venik 26 сентября 2020 20:39 Новый
                  0
                  Цитата: НЕКСУС
                  Ему 14

                  =========
                  Будем надеяться, на быстрое и полное выздоровление и восстановление! В молодости организм крепкий. Досталось парню.....
                  Да и Вам, Андрей - тоже! Такое увидеть - не дай Господь! А пережить - тем более! Еще раз - здоровья сыну! Он у Вас - молодец! Не растерялся - сгруппироваться успел!
                2. Анюта Славная
                  Анюта Славная 26 сентября 2020 23:30 Новый
                  +3
                  Скорейшего выздоровления
                  1. НЕКСУС
                    НЕКСУС 26 сентября 2020 23:36 Новый
                    0
                    Цитата: Анюта Славная
                    Скорейшего выздоровления

                    Благодарю вас. hi
      2. депрессант
        депрессант 26 сентября 2020 14:42 Новый
        +8
        Поддерживаю! Здоровья вашему сыночку, коллега НЕКСУС!
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС 26 сентября 2020 14:48 Новый
          +4
          Цитата: депрессант
          Поддерживаю! Здоровья вашему сыночку, коллега НЕКСУС!

          Благодарю вас,Людмила от души!
    2. Егоза
      Егоза 26 сентября 2020 14:46 Новый
      +6
      Цитата: НЕКСУС
      Сын после ДТП,в котором попал под машину,идет на поправку.

      Скорейшего ему полного выздоровления! И уже НИКОГДА не попадать в ДТП.
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС 26 сентября 2020 14:49 Новый
        +5
        Цитата: Егоза
        Скорейшего ему полного выздоровления! И уже НИКОГДА не попадать в ДТП.

        Искренне вас благодарю,Елена! И вашим детям желаю никогда не попадать в такое,дабы их родители не переживали этот ад.
    3. древний
      древний 26 сентября 2020 14:55 Новый
      +5
      Цитата: НЕКСУС
      Сын после ДТП,в котором попал под машину

      Андрей,друже,....ну как же так,а.......только этого не хватало.....
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС 26 сентября 2020 15:01 Новый
        +3
        Цитата: древний
        Андрей,друже,....ну как же так,а.......только этого не хватало.....

        Серега,друже...я сам два месяца как в тумане хожу.И честно говоря,тот день практически не помню. Сына сбила нива,отбросила на середину проезжей части ,и не останавливаясь поехала на него.Сын успел только сгрупироваться и Нива проехала над ним,не задев.Водитель скрылся с места ДТП.
        И я с ужасом думаю,-а если бы это была не НИВА,а низкая иномарка?Сына бы намотало на коленвал и там собирать нечего было бы. Вот такая истогрия,друже.
        1. Skarpzd
          Skarpzd 26 сентября 2020 15:11 Новый
          +3
          надеюсь этого гада нашли? сколько сыну лет?
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС 26 сентября 2020 15:13 Новый
            +3
            Цитата: Skarpzd
            надеюсь этого гада нашли? сколько сыну лет?

            14 лет...да нашли...он перед тем как сбить сына и его друга,сбил женщину с ребенком..ребенок годовалый-перелом руки.И от туда тоже скрылся.После сбил сына и его друга,а после вьехал в легковую Шкоду с тремя пассажирами,из которых один ребенок.От туда тоже скрылся и бросил машину в поле.А сам пошел спать.
            1. Егоза
              Егоза 26 сентября 2020 15:19 Новый
              +4
              Цитата: НЕКСУС
              перед тем как сбить сына и его друга,сбил женщину с ребенком..ребенок годовалый-перелом руки.И от туда тоже скрылся.После сбил сына и его друга,а после вьехал в легковую Шкоду с тремя пассажирами,из которых один ребенок.От туда тоже скрылся и бросил машину в поле.А сам пошел спать.

              Вы меня извините, но таких только стрелять! Без всякой жалости!
              1. НЕКСУС
                НЕКСУС 26 сентября 2020 15:21 Новый
                +8
                Цитата: Егоза
                Вы меня извините, но таких только стрелять! Без всякой жалости!

                Он был пьяный вусмерть и еще под чем-то...
                Его счастье,...да и мое наверно,что в тот вечер я его не нашел. Сидел бы за этого выродка.
            2. Skarpzd
              Skarpzd 26 сентября 2020 15:21 Новый
              +3
              офигеть. обдолбыш какой то. закрывать таких надо. и очень надолго. надеюсь что сын восстановится без последствий.
              1. НЕКСУС
                НЕКСУС 26 сентября 2020 15:23 Новый
                +3
                Цитата: Skarpzd
                офигеть. обдолбыш какой то. закрывать таких надо. и очень надолго. надеюсь что сын восстановится без последствий.

                Он в 15 году примерно за тоже самое получил условный срок и еще этот срок до конца не погашен.Он без прав. Статья только по моему сыну до 8 лет.
        2. древний
          древний 26 сентября 2020 15:12 Новый
          +6
          Цитата: НЕКСУС
          Сына сбила нива,отбросила на середину проезжей части ,и не останавливаясь поехала на него.

          belay belay belay ..просто ..........(слов нет..одни ..."мысли")...ну а "гайцы" что..ищут? Должны были уже давно этого.."ка" найти am
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС 26 сентября 2020 15:15 Новый
            +3
            Цитата: древний
            .просто ..........(слов нет..одни ..."мысли")...ну а "гайцы" что..ищут? Должны были уже давно этого.."ка" найти

            Нашли ...только месяц решали-тяжелые ли травмы у моего сына или нет.
            1. древний
              древний 26 сентября 2020 15:20 Новый
              +4
              Цитата: НЕКСУС
              Нашли

              Уместно ли сейчас......,но по сути....просто good

              Цитата: НЕКСУС
              .только месяц решали-тяжелые ли травмы у моего сына или нет.

              Ну это у наших "правохранителей" и ..всяких.."властителей жизни"..легко получается.
              Ежегодно инвалиды 1 группы,без конечностей ходят на подтверждение инвалидности..почему? А отвечают..а вдруг у вас новая конечность отрастёт........ am
              1. НЕКСУС
                НЕКСУС 26 сентября 2020 15:22 Новый
                +1
                Цитата: древний
                А отвечают..а вдруг у вас новая конечность отрастёт........

                Законность и Справедливость давно совсем разные понятия,друже.
              2. Paranoid50
                Paranoid50 Вчера, 11:36 Новый
                0
                Цитата: древний
                инвалиды 1 группы,без конечностей ходят на подтверждение инвалидности..почему?

                Всё, уже не ходят. Тщательнее, тщательнее. yes
                1. древний
                  древний Вчера, 13:19 Новый
                  0
                  Цитата: Paranoid50
                  Всё, уже не ходят.

                  Давно не.."выползал" на...свет....самоизоляция однако...мог "чаво-то" и пропустить...но это наверное недавно.."ввели"? wink
        3. древний
          древний 26 сентября 2020 15:13 Новый
          +1
          Цитата: НЕКСУС
          И я с ужасом думаю,-а если бы это была не НИВА,а низкая иномарка?

          А если бы серьёзный внедорожник,с "кенгурятноком" да ещё и с лебёдкой belay .......
        4. venik
          venik 26 сентября 2020 20:27 Новый
          +1
          Цитата: НЕКСУС
          Водитель скрылся с места ДТП.

          ========
          И носит же земля уродов.....
    4. Skarpzd
      Skarpzd 26 сентября 2020 15:09 Новый
      +2
      скорейшего восстановления сыну
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС 26 сентября 2020 15:10 Новый
        +1
        Цитата: Skarpzd
        скорейшего восстановления сыну

        Благодарю вас! drinks
    5. El Dorado
      El Dorado 26 сентября 2020 15:15 Новый
      +2
      Скорейшего выздоровления сыну!
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС 26 сентября 2020 15:17 Новый
        +3
        Цитата: El Dorado
        Скорейшего выздоровления сыну!

        Благодарю,Артем! drinks
        1. Krasnodar
          Krasnodar 26 сентября 2020 15:33 Новый
          +1
          Хорошего самочувствия и быстрейшей реабилитации ребёнку!
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС 26 сентября 2020 15:33 Новый
            +1
            Цитата: Krasnodar
            Хорошего самочувствия и быстрейшей реабилитации ребёнку!

            Благодарю вас. drinks
    6. Дедкастарый
      Дедкастарый 26 сентября 2020 18:22 Новый
      +1
      Цитата: НЕКСУС
      Сын после ДТП,в котором попал под машину,идет на поправку.

      быть Добру Андрюха ! drinks
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС 26 сентября 2020 18:23 Новый
        +1
        Цитата: Дедкастарый
        быть Добру Андрюха !

        Спасибо! drinks
    7. bubalik
      bubalik 26 сентября 2020 19:03 Новый
      +2
      НЕКСУС

      Огромного вам терпения и сил. Сыну скорейшего выздоровления. hi
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС 26 сентября 2020 19:04 Новый
        +1
        Цитата: bubalik
        НЕКСУС

        Огромного вам терпения и сил. Сыну скорейшего выздоровления. hi

        Благодарю от всей души. drinks
    8. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 26 сентября 2020 19:10 Новый
      +1
      Цитата: НЕКСУС
      Сын после ДТП,в котором попал под машину,идет на поправку.

      Плюс тебе и мою искреннею поддержку! Прости .Я не знал .С уважением Наблюдатель2014 hi Бывает что наши комментарии к разным темам отражают внутреннее состояние комментатора.Без обид.Я не знал.Теперь знаю yes Сыну здоровья!
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС 26 сентября 2020 19:11 Новый
        +2
        Цитата: Наблюдатель2014
        мою искреннею поддержку!

        Благодарю! drinks
        1. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 26 сентября 2020 19:13 Новый
          +2
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Наблюдатель2014
          мою искреннею поддержку!

          Благодарю! drinks

          yes drinks
  2. Krasnodar
    Krasnodar 26 сентября 2020 14:29 Новый
    +9
    Получил господдержку на одно из ЮЛ fellow
    1. депрессант
      депрессант 26 сентября 2020 14:40 Новый
      +2
      Что такое ЮЛ?))
      1. nnm
        nnm 26 сентября 2020 14:46 Новый
        +5
        юридическое лицо ))
  3. Комментарий был удален.
  4. Моторист
    Моторист 26 сентября 2020 14:35 Новый
    +17
    Смог объяснить ребёнку, откуда взялась 1/2 в расчёте перемещения при равноускоренном движении. Знаете, нелегко рассказывать об интегралах и производных, не применяя этих терминов... what
    1. Улиточник N9
      Улиточник N9 26 сентября 2020 14:40 Новый
      +21
      Кошка приблудилась к дому. Открыл дверь-вдруг что-то ворвалось, грязное, замухрышное непонятно серо-зеленого цвета и сразу на кресло и давай вылизываться. Кошка! Придется брать.... winked Осей назвал....
      1. Егоза
        Егоза 26 сентября 2020 14:55 Новый
        +6
        Цитата: Улиточник N9
        Открыл дверь-вдруг что-то ворвалось, грязное, замухрышное непонятно серо-зеленого цвета и сразу на кресло и давай вылизываться.

        Это же здорово! Значит, Вы очень хороший человек. К плохому кошки не врываются!
      2. tralflot1832
        tralflot1832 26 сентября 2020 17:28 Новый
        +2
        А я своего барбоса три дня не видел ,так получилось по работе.Сегодня поиду вечером придется терпеть его любовь ,всего обслюнявит. hi
      3. Дедкастарый
        Дедкастарый 26 сентября 2020 18:24 Новый
        +2
        Цитата: Улиточник N9
        Кошка приблудилась к дому. Открыл дверь-вдруг что-то ворвалось, грязное, замухрышное непонятно серо-зеленого цвета и сразу на кресло и давай вылизываться. Кошка! Придется брать.... winked Осей назвал....

        хороший раб попался кошаку... drinks
  5. фигвам
    фигвам 26 сентября 2020 14:38 Новый
    +20
    Собрали богатый урожай...

    Да вот только приехал, ведро грибов набрал.

    1. Егоза
      Егоза 26 сентября 2020 14:54 Новый
      +6
      Цитата: фигвам
      Да вот только приехал, ведро грибов набрал.

      ШИКАРНО!!!!
    2. древний
      древний 26 сентября 2020 15:14 Новый
      +5
      Цитата: фигвам
      Да вот только приехал,

      Это где такие красавцы .."водятся"? bully
      1. Skarpzd
        Skarpzd 26 сентября 2020 15:30 Новый
        +6
        в этом году грибов просто навалом. с супругой за час почти 4 ведра маслят. до этого белый гриб и груздь. сейчас опята прут и подтопольники. а вот рыжиков и волнушек в этом году почти нет
        1. фигвам
          фигвам 26 сентября 2020 15:33 Новый
          +2
          Цитата: Skarpzd
          волнушек в этом году почти нет

          А у нас полно, люди даже не собирают.
        2. древний
          древний 26 сентября 2020 15:35 Новый
          +6
          Цитата: Skarpzd
          в этом году грибов просто навалом

          У нас в "брянских лесах" их всегда валом......в большом спросе были "рыжики"...поляки скупали по 20-25 "зелёных" за кг переиод 91-94 года wink
          И за грибами ездили только на своих машинах..и не потому, что далеко...а потому,что всё собранное...не унесёшь fellow
          В багажнике обязательно лезвие косы...для сбора опят wink
      2. фигвам
        фигвам 26 сентября 2020 15:32 Новый
        +2
        Цитата: древний
        Это где такие красавцы .."водятся"?

        Тверская область...
    3. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 26 сентября 2020 15:37 Новый
      +3
      Цитата: фигвам
      Собрали богатый урожай...

      Да вот только приехал, ведро грибов набрал.


      Везёт вам в плане грибов.А у нас в Сочи считай катастрофа в этом году.Уже и ЧС пора объявлять.У нас с мая нет ни одного дождя!То редкое что было полная ерунда.Сохнет лес.Вы только представьте в субтропиках насильно погоду сломали в этом году что деревья засыхают.Лес в засухе.Если кто услышит .Передайте куда нужно чтобы хоть погоду оставили в покое В остервенелом порыве создать курортный сезон гробят то что и так почти уже не осталось.Вокруг льёт.В Сочи как "заколдованное".Видно вокруг стены из облаков .А дождя нет.Реки как ручьи стали.Четыре месяца без нормального дождя.
      Хоть и не позитив.Зато есть моя любимая площадка где о такой проблеме поговорить могу hi
      Младший в техникум пошёл на первый курс.Сам выбрал специальность.Сам документы возил.Я не лезу Но пристально за ним наблюдаю Так сказать он думает что всё сам. laughing То не важно что его преподаватель супруга моего товарища по работе lol
      1. Skarpzd
        Skarpzd 26 сентября 2020 15:50 Новый
        +3
        погода это такая штука - на всех не угодишь))
        1. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 26 сентября 2020 15:56 Новый
          +1
          Цитата: Skarpzd
          погода это такая штука - на всех не угодишь))

          Это понятно.Но тут дело не мне угодить.Деревья засыхают по городу!Дикая жара .Зачем ломать и губить то немногое что осталось ради кучи загорающих пятых точек? Вон сегодня с утра собирался дождь.Разогнали.Формула один .Это ж святое.Мы все с пониманием.И так с мая месяца.Оно конечно в небесную канцелярию далеко звонить по поводу дождя.В Бочаров ручей ближе. wink Вдруг прочитает? feel
      2. Skarpzd
        Skarpzd 26 сентября 2020 15:55 Новый
        +6
        у нас на следующий год головняк намечается. младшая дочка 11 заканчивает. так то круглая отличница, но вообще не определиться ни как не может куда поступать. я в военное ее "агитирую", но она себя в форме не видит. короче - проблемма.
        1. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 26 сентября 2020 16:06 Новый
          +1
          Цитата: Skarpzd
          у нас на следующий год головняк намечается. младшая дочка 11 заканчивает. так то круглая отличница, но вообще не определиться ни как не может куда поступать. я в военное ее "агитирую", но она себя в форме не видит. короче - проблемма.

          Не видит в форме значит оставьте с агитацией.Значит с характером.И уже понятно что не "вечный прилежный ученик".Есть такое понятие когда идеально учится ,а кем и как в жизни стать не знают.В общем всего наилучшего и до встреч на просторах Военного Обозрения hi
          1. Skarpzd
            Skarpzd 26 сентября 2020 16:10 Новый
            +5
            ни в коем случае не принуждаем!! просто наверное мы в детях хотим увидеть то, чего сами по той или иной причине не добились. hi
        2. Егоза
          Егоза 26 сентября 2020 16:19 Новый
          +1
          Цитата: Skarpzd
          младшая дочка 11 заканчивает. так то круглая отличница, но вообще не определиться ни как не может куда поступат

          А у Вас нет там такой организации, которая проводит тестирование и предлагает на выбор штук 20 профессий, которые больше всего подходят по способностям и психологическому складу ума? Может стоит так посоветоваться?
          1. Skarpzd
            Skarpzd 26 сентября 2020 16:22 Новый
            +2
            есть конечное. советуют в медицину, но она глядя на старшую сестру нежелает.
            1. Егоза
              Егоза 26 сентября 2020 16:26 Новый
              +1
              Цитата: Skarpzd
              советуют в медицину, но она глядя на старшую сестру нежелает

              А в ветеринарную медицину? Не?
              1. Skarpzd
                Skarpzd 26 сентября 2020 16:30 Новый
                +1
                вряд ли она сможет причинить боль живому существу.
        3. Комментарий был удален.
      3. tralflot1832
        tralflot1832 26 сентября 2020 17:33 Новый
        0
        Пароли ,явки по землячески не вариант? good drinks hi
      4. фигвам
        фигвам 26 сентября 2020 17:38 Новый
        +2
        Цитата: Наблюдатель2014
        Везёт вам в плане грибов

        Сейчас в лесу хорошо ни комаров ни мух, люблю в эту пору по лесу походить, совместить приятное с полезным. С утра ещё прохладно, тишина, меж сосен и елей туман стелиться, мох от росы сырой в воздухе запах леса, солнце уже проснулось и пригревает.
    4. tralflot1832
      tralflot1832 26 сентября 2020 17:29 Новый
      +3
      Моя прелесть!!!Точнее вашаПрелестно! hi
  6. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк 26 сентября 2020 14:39 Новый
    +27
    А у нас в семье просто все живы и здоровы,чего всем и желаю...
    1. древний
      древний 26 сентября 2020 15:44 Новый
      +3
      Цитата: Рагнар лодброк
      и здоровы

      Ну такого "класса" людей практически не существует...всегда есть хотькакие-то проблемы со сдоровьем, а вот как его лечить сейчас...при "нашей социальной действительности"?
  7. депрессант
    депрессант 26 сентября 2020 14:39 Новый
    +19
    Будете смеяться, но вчера я наконец научилась рассматривать стереокартинки. Все никак не могла понять, как это делается.
    Но одна поразила особенно. Она не стерео, она иллюзия. Простенький фон, на него надо нажать, покрутилась загрузка, а потом картинка пришла в движение. Долго смотрела, отвела глаза, а оно движется. Отошла, вернулась -- движется! Вот я и думаю, что же мы видим вокруг себя на самом деле.
    1. nnm
      nnm 26 сентября 2020 14:43 Новый
      +17
      Такая же история ближе к вечеру, когда со старыми друзьями встречаемся... laughing
      1. tralflot1832
        tralflot1832 26 сентября 2020 17:47 Новый
        +3
        Вот и меня завтра такое предстоит с утра вроде бы все хорошо,а к вечеру встаю и падаю ,наверно давление. hi drinks good
      2. ccsr
        ccsr Вчера, 16:50 Новый
        +3
        Цитата: nnm
        когда со старыми друзьями встречаемся...

        Юбилейная встреча 26.09.20 Пятьдесят лет принятия присяги.
  8. Squelcher
    Squelcher 26 сентября 2020 14:43 Новый
    +18
    Обучил дочку 6лет умножению японский метод линиями, ей понравилось с удовольствием рисует линии и умножает двузначные и трехзначные без калькулятора.
  9. rudolff
    rudolff 26 сентября 2020 14:44 Новый
    +16
    Если кто не может сразу найти в своей жизни позитив, просто подумайте, что ведь могло быть всё и хуже! А раз этого худшего не случилось, значит не так уж все и плохо!
    drinks
    1. древний
      древний 26 сентября 2020 15:08 Новый
      +5
      Цитата: rudolff
      А раз этого худшего не случилось, значит не так уж все и плохо!

      Рудик..а если хуже так, что дальше уже некуда...ровно неделю просидели без воды..вААбще am ( Как всегда ремонт на Донском водопроводе, который строили ,кстати аж 10...с хвостиком лет , и только не давно сдали в эксплуатацию).Про качество вообще не буду ( ни одна приличная автофирма Европы не строит у нас Авто Заводы, а хотели многие bully ).
      Так самре интересное...проинформировали об выключении, люди мол готовьтесь с 21-го с 8 утра выключаем.....а сами ..18-го вечера.."без объявления....." "шасть" и ..нема водички.....
      Ну а что такое без воды на юге..сам понимаешь wassat
      Так что если и был позитив...то весь вышел....а столько персиков было и....... crying
      1. rudolff
        rudolff 26 сентября 2020 15:24 Новый
        +9
        У меня первый выход в море на ПЛ был на 613 проекте. Такая старая, ржавая, "плачущая" дизелюха. По норме, кружка воды в день на все личные нужды. Я ее просто выпивал, благо бриться не заставляли. Ничего, оказалось и без воды жить можно. Правда, вонять скоро начинаешь, как скунс, но... И персиков не было!
        wassat
        drinks
        1. древний
          древний 26 сентября 2020 15:38 Новый
          +7
          Цитата: rudolff
          И персиков не было!

          Да ..жесть...но вот только...мне их есть нельзя....супруга ..обожралась lol ...детвора уехала не дождавшись.....а "переработать" на соки. и "консервацию"...начали только вчера....с земли уже...не возьмёшь...пропадают быстро crying
          1. rudolff
            rudolff 26 сентября 2020 15:50 Новый
            +4
            В детстве мечтал именно обожраться персиками! А еще пастилой, халвой, мандаринами... да много чем!
            feel
            1. древний
              древний 26 сентября 2020 15:57 Новый
              +4
              Цитата: rudolff
              В детстве мечтал именно обожраться персиками!

              До 1990 года в Таганроге этого добра было...на всех улицах...ходи и ешь..."не хочу"...На рынке вообще вообще после обеда практически даром отдавали ( я проместные фрукты и овощи, а не привозные wink )
              Ведро жердёл стоило в 5-3 рубля lol
        2. НЕКСУС
          НЕКСУС 26 сентября 2020 15:53 Новый
          +2
          Цитата: rudolff
          Правда, вонять скоро начинаешь, как скунс, но...

          Какой это кайф ,об дверной косяк спиной почесаться. wassat
      2. НЕКСУС
        НЕКСУС 26 сентября 2020 15:51 Новый
        +2
        Цитата: древний
        Так что если и был позитив...то весь вышел....а столько персиков было и.......

        Эй,Птеродактиль! А ну отставить! Ты еще на свадьбе правнуков свои персики трескать будешь!
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый 26 сентября 2020 18:31 Новый
          +2
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: древний
          Так что если и был позитив...то весь вышел....а столько персиков было и.......

          Эй,Птеродактиль! А ну отставить! Ты еще на свадьбе правнуков свои персики трескать будешь!

          а потом,во время поноса,всю жись впомнишь ! tongue wassat drinks
  10. Егоза
    Егоза 26 сентября 2020 14:51 Новый
    +24
    А меня "нашли" мои бывшие ученики-курсанты. правда, выпускались они еще "при советах", и сегодня практически все подполковники и выше, но в отставке. Хотя для меня они "мои мальчики", мои первые! Зато обязательно все рванут со мной на встречу, когда окажусь "в зоне доступа". Вот уж наговоримся! Помянем погибших, посмеемся над фото того времени. Так что жизнь продолжается, несмотря ни на что!
  11. Alien From
    Alien From 26 сентября 2020 14:53 Новый
    +17
    В деревне выходных нет, но сегодня короткий день laughing всем добра)))
  12. Livonetc
    Livonetc 26 сентября 2020 14:53 Новый
    +16
    Сходили в лес, набрали подберезовиков.
    Сейчас запекаю на барбекю жаркое из свинины.
    Обед будет на свежем воздухе.
    Дочь загорает на шезлонге.
    Лето продолжается.
    Удачи всем и Здоровья!
    hi
  13. Blue Fox
    Blue Fox 26 сентября 2020 14:53 Новый
    +21
    А у меня отпуск через неделю и уже получено от семьи добро на моё отсутствие несколько дней пока я буду в экспедиции для поиска сбитого во время ВОВ самолёта в районе Беломорско-Балтийского канала. И пусть я сегодня и завтра на работе , дабы успеть закрыть дела перед отпуском, с подготовкой к поездке всё складывается и появляется уверенность, что наконец-то сможем найти его в лесу, а то уже второй год накручиваем круги в квадрате и пока нашли только небольшой обломок. smile
    1. Егоза
      Егоза 26 сентября 2020 15:06 Новый
      +5
      Цитата: Blue Fox
      я буду в экспедиции для поиска сбитого во время ВОВ самолёта в районе Беломорско-Балтийского канала

      Успеха и Удачи Вам и Вашим товарищам! Очень нужное дело делаете.
      1. Blue Fox
        Blue Fox 26 сентября 2020 15:14 Новый
        +5
        Спасибо!Будем стараться!
  14. _Сергей_
    _Сергей_ 26 сентября 2020 15:05 Новый
    +18
    внучка сегодня замуж вышла
    1. Егоза
      Егоза 26 сентября 2020 15:15 Новый
      +7
      Цитата: _Сергей_
      внучка сегодня замуж вышла

      Совет да любовь на долгие годы!
    2. Дедкастарый
      Дедкастарый 26 сентября 2020 18:34 Новый
      +3
      Цитата: _Сергей_
      внучка сегодня замуж вышла

      а пишешь как трезвый... request (счастья молодым!) fellow
    3. Krasnodar
      Krasnodar 26 сентября 2020 21:09 Новый
      +3
      Цитата: _Сергей_
      внучка сегодня замуж вышла

      Красивых и здоровых правнуков!
  15. Skarpzd
    Skarpzd 26 сентября 2020 15:16 Новый
    +13
    тоже позитив - всей семьей пошли на поправку. неделю почти в лежку. температура, сухой кашель, слабость. короче полный букет. первой дочка (11 класс заболела, через день супруга - преподаватель в той же гимназии. ипотом уже я) вообще по городу какой то бешеный орви ходит. рановато в этом году что то.
    1. parusnik
      parusnik 26 сентября 2020 15:22 Новый
      +9
      Здоровья Вам и Вашей семье...
    2. El Dorado
      El Dorado 26 сентября 2020 15:23 Новый
      +7
      Выздоравливайте!
    3. НЕКСУС
      НЕКСУС 26 сентября 2020 15:54 Новый
      +2
      Цитата: Skarpzd
      тоже позитив - всей семьей пошли на поправку. неделю почти в лежку. температура, сухой кашель, слабость. короче полный букет. первой дочка (11 класс заболела, через день супруга - преподаватель в той же гимназии. ипотом уже я) вообще по городу какой то бешеный орви ходит. рановато в этом году что то.

      Здоровья вам и всем вашим родным!
      1. депрессант
        депрессант 26 сентября 2020 16:39 Новый
        +8
        В моем поселке тоже все вдруг закашляли, даже через окно слышно, а на улице сплошь. Только бы не коронавирус. Всем коллегам желаю даже ОРВИ не подхватить! Будте все здоровы, мои дорогие! ))))
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый 26 сентября 2020 18:36 Новый
          +4
          а здорово придумали ведь,"чтиво" -то,не ругаемся,не ссоримся,сплошной позитив прёт ! smile
          1. депрессант
            депрессант 26 сентября 2020 19:20 Новый
            +2
            И вправду)))
            Накатала комментарии по теме про Чубайса, Грефа и Кудрина, и будто известной субстанции наелась. А тут вокруг милые, добрые, приличные и порядочные люди, которым хочется желать только добра и теплых осенних дней )))
            В Подмосковье уже все постепенно желтеет, торжественно облетает, безветрено, тихо, а ночью в окно светит огромный красный Марс, у нас, Земли, с ним соединение противостояния началось -- по астрономическому календарю. Уж если противостояние, то пусть будет только таким )))
          2. Моторист
            Моторист Вчера, 00:37 Новый
            +1
            Цитата: Дедкастарый
            а здорово придумали ведь,"чтиво" -то,не ругаемся,не ссоримся,сплошной позитив прёт !

            В общем-то - да, всего 44 минуса под статьёй (один от меня Древнему за демотиватор не по теме). Нексуса кто-то сильно невзлюбил, половина минусов - ему. А в остальном, конечно, без эксцессов.
  16. Tank Hard
    Tank Hard 26 сентября 2020 15:25 Новый
    +11
    Заточил НДК на "триангле". Шутя распорол им 5 литровую пластиковую бутылку, поправил "Кондрат" там же. С утра на тренировке отрабатывали удушающие в стойке и партере. Доволен собой, чего и всем желаю. hi
  17. rocket757
    rocket757 26 сентября 2020 15:33 Новый
    +7
    Над нами вчера "отец родной" туда, сюда летал ..... вот наверно и весь позитив.
    Ах да, хотел посмотреть, сегодня, на вумную машинку сапёра " Уран" .... не стал залезать, уж больно он пылью весь был покрыт.
  18. Петроградец
    Петроградец 26 сентября 2020 15:43 Новый
    +19
    Стал дедом-старшая родиласам после инсульта начал потихоньку правда с тростью ходить всем форумчанам и ихродным здоровья счастьяи всего всего самого светлого доброгои счастливого love
    1. Skarpzd
      Skarpzd 26 сентября 2020 15:46 Новый
      +3
      поздравления!!! и конечное восстановления скорейшего!
      1. Петроградец
        Петроградец 26 сентября 2020 15:48 Новый
        +3
        Спасибо большое от всей души
        1. депрессант
          депрессант 26 сентября 2020 16:40 Новый
          +5
          Дорогой коллега, здоровья Вам! )))
          1. Дедкастарый
            Дедкастарый 26 сентября 2020 18:38 Новый
            +2
            держаться Питер !
            1. Петроградец
              Петроградец 26 сентября 2020 21:23 Новый
              +2
              Дорогие формчане-друзья спасибо Вам За добрые слова и пожелания ныть не буду и портить вам настроение держусь борюсь что уж делать если это случилось жив то остался и рука нога на месте не ампутирована так-что надеюсь разработаю и хоть немного но вернусь к прежней жизни спасибо вам если когдато был резокв своих комментарияхи когото обидел или был не прав-простите и не злитесь не со зла спасибо вам
    2. Стройбат запаса
      Стройбат запаса 26 сентября 2020 20:03 Новый
      +4
      Поздравляю! Занимайтесь ЛФК, я так уже два инсульта пережил, хожу, читаю, пишу, говорю, стреляю (не очень) - и всё сам без тросточек и т.п. Только пить нельзя laughing
      1. Петроградец
        Петроградец 26 сентября 2020 21:28 Новый
        +3
        Спасибо со змием завязали оченькурить бросил Лфк2-3 часа в день становлюсь практически спортсменом lol но както тяжко всё-же из здорового мужика превратитсяв получеловека инвалида спасибо за добрые слова и поддержку
        1. Стройбат запаса
          Стройбат запаса 26 сентября 2020 21:33 Новый
          +2
          Это временно))) Мне было очень противно быть лежачим в палате интенсивной терапии, а сейчас одно, что на велосипеде кататься не могу. Падаю. 2,5 года прошло. Надеюсь, через годик сдам на мотоправа laughing
          Так что нельзя расстраиваться. Больше гулять, заниматься ЛФК и вестибулярной гимнастикой (могу отсканировать инструкцию, если нет), поменьше волноваться и не забывать ходить за грибами)))
  19. Ясная
    Ясная 26 сентября 2020 15:49 Новый
    +11
    Сегодня «Военное обозрение» предлагает хоть немного отвлечься от того потока негативной информации, который ощутимо влияет и на сознание, и на настроение.

    Настроение: немного пригубить, а там бросить все и уехать с котом в Простоквашино laughing
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый 26 сентября 2020 18:39 Новый
      +3
      Цитата: Ясная
      Сегодня «Военное обозрение» предлагает хоть немного отвлечься от того потока негативной информации, который ощутимо влияет и на сознание, и на настроение.

      Настроение: немного пригубить, а там бросить все и уехать с котом в Простоквашино laughing

      дык,вперёд,может там "Шарик" заждался...какой-нибудь !
      1. Ясная
        Ясная 26 сентября 2020 21:39 Новый
        +1
        Цитата: Дедкастарый
        Цитата: Ясная
        Сегодня «Военное обозрение» предлагает хоть немного отвлечься от того потока негативной информации, который ощутимо влияет и на сознание, и на настроение.

        Настроение: немного пригубить, а там бросить все и уехать с котом в Простоквашино laughing

        дык,вперёд,может там "Шарик" заждался...какой-нибудь !

        "Шарик" то, куда не шло, а вот вдруг там ждет... какой нибудь
        Дедкастарый lol
        со своим
        Поделись позитивом
        и кота то потеряешь winked
  20. Rostislav
    Rostislav 26 сентября 2020 15:50 Новый
    +10
    Отличная идея!
    Великолепная погода в Минске, вытащил всю семью на прогулку в красивейший Лошицкий парк, все более чем довольны. Множество молодых парней с детьми,8 пар молодоженов за время прогулки в парке встретили. Смотреть приятно.
    1. Skarpzd
      Skarpzd 26 сентября 2020 16:06 Новый
      +10
      малая читая через плечо передает пламенный привет Белоруси облизывая ложку от белорусской сгущенки)) говорит - самая вкусная))
  21. михаил3
    михаил3 26 сентября 2020 16:03 Новый
    +9
    Придумал, как доработать компьютерное место отдыха дома. У меня такое своеобразное гнездо, которое позволяет сидеть в сети и тренироваться одновременно. Годы уже не молодые, позволять себе длительную неподвижность с избыточным выделением адреналина (на умственную деятельность АТФ выделяется с немалым избытком) уже нельзя, организм не компенсируется. Однако, нагрузки получаются пока слишком однообразные. Можно доделать, но деньги нужны, а их сейчас особо нету)
    Но вот пришло в голову, как по простому добавить еще одно "нагрузочно-разгрузочное" упражнение. Пойду сварю штуковину...
    1. Егоза
      Егоза 26 сентября 2020 16:24 Новый
      +4
      Цитата: михаил3
      Но вот пришло в голову, как по простому добавить еще одно "нагрузочно-разгрузочное" упражнение. Пойду сварю штуковину...

      Да Вы у нас Кулибин!!! Мастер - Золотые руки! Как все сделаете, поделитесь с нами опытом! Интересно же!
      1. михаил3
        михаил3 26 сентября 2020 16:35 Новый
        +7
        Ну, во первых эта штука - демонстратор. То есть о внешнем виде я вообще не забочусь, абы работало) Во вторых на то, чтобы закончить, нужны свободное время и свободные деньги, а у меня есть либо одно, либо другое (деньги все реже, правда)), вместе эти слагаемые никак не соединятся. Ну и в третьих, добуду денег - попытаюсь выпускать эти штуки мелкой серией. Очень уж удобные устройства, даже сейчас позволяют кровь гонять, работоспособность растет весьма заметно. Мозги то часть тела, а не нечто отдельное, как думают большинство интелей) Так что быстро фоток не ждите.
        1. Rostislav
          Rostislav Вчера, 12:44 Новый
          0
          Дело нужное затеяли. Сколько денег надо? Может, совместно то и осилим. Продолжить можно в личной переписке.
  22. samarin1969
    samarin1969 26 сентября 2020 16:17 Новый
    +6
    Ставридка - 32 штуки, детки написали ВПР обществознание существенно лучше чем историю, "Краснодар" 2:1, бюджетная "Деревенька" ещё не скурвилась и даёт жизнь по пятницам, непонятный вирус пока "убит" амоксициллином, "Таврида" имеет неплохое покрытие и реально разгрузила дороги.
    Вот такая "белая часть" тельняшки.
    Уважаемому Нексусу - побольше хороших новостей от сына!!!
    1. Юджин-Евгений
      Юджин-Евгений 26 сентября 2020 17:21 Новый
      +3
      На Дальнем Востоке "Деревенька" уже ни о чем, друзья ее уже как полгода не берут.
  23. Камчатский
    Камчатский 26 сентября 2020 16:21 Новый
    +12
    На работе вышел на связь пролетающий борт, передал привет старому другу. "Ему приятно будет, а мне два раза приятно будет" (С)
    1. депрессант
      депрессант 26 сентября 2020 18:07 Новый
      +2
      Всем нахощимся в воздехе бортам хорошей тяги и успешной посадки! )))
      Привет от всех, кто на земле! )))
  24. morpogr
    morpogr 26 сентября 2020 18:14 Новый
    +5
    Семьёй съездили на кладбище проведали отца , деда с бабулей , а также подругу жены так уж получилось что все на Хованском. Навели порядок, помянули . Мама довольна , говорит отцу приятно всех видеть.
  25. sabakina
    sabakina 26 сентября 2020 18:14 Новый
    +6
    Если Вы утром проснулись и у Вас ничего не болит, значит Вы умерли.
    По молодости лет, услышав это из уст руководителя, я пропустил это мимо ушей. Понял всю глубину этой фразы только в 52 года. wink
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый 26 сентября 2020 18:45 Новый
      +5
      Цитата: sabakina
      Если Вы утром проснулись и у Вас ничего не болит, значит Вы умерли.
      По молодости лет, услышав это из уст руководителя, я пропустил это мимо ушей. Понял всю глубину этой фразы только в 52 года. wink

      вскопали с супругой в теплицах, в двух,вырезали-омолодили кусты, набили парник всякой ботвой,-без рук почти...завтра с утра,с радостью обнаружим что живы.wassat 58...будем жить. wink
      1. депрессант
        депрессант 26 сентября 2020 19:24 Новый
        +1
        Всего 58? Дедкастый, да Вы ещё юноша!))
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Вчера, 04:43 Новый
          +1
          Цитата: депрессант
          Всего 58? Дедкастый, да Вы ещё юноша!))

          внукам расскажите ! wink (три богатыря) yes
  26. bubalik
    bubalik 26 сентября 2020 18:44 Новый
    +9
    сосед закончил сверлить стену,
    wassat
  27. aybolyt678
    aybolyt678 26 сентября 2020 19:05 Новый
    +4
    почти анекдот случился на прошлой неделе:
    -доктор! не могли бы вы дать консультацию?
    - пожалуйста
    у меня собачка так дышит!!!( и в телефонной трубке раздается аналого тяжелого дыхания!)! А еще она прячется, и ложится! Везде!! голос срывается ,
    - " что делать"?
    -может у нее температура?
    -я не знаю как мерить
    - наверно доктору показать
    - уже еду
    пока доехала собака родила
  28. Комментарий был удален.
  29. Стройбат запаса
    Стройбат запаса 26 сентября 2020 19:52 Новый
    +4
    Утеплил-таки пол в садовом доме) Устал ползать на спине, "наслаждаясь" минватой, но победил) Правда после этого пару дней ходил перекошенным. Межреберная невралгия laughing . И в этот понедельник неплохо постреляли в тире из "Сайги-9" и "Тауруса", который копия Кольта 1911 под патрон 9х19. Интересная игрушка оказалась.
  30. Borz
    Borz 26 сентября 2020 21:22 Новый
    +4
    Собрали виноград на даче,закончили давить сок. Восхитительная работа! Чистый позитив!
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 04:45 Новый
      +2
      Цитата: Borz
      Собрали виноград на даче,закончили давить сок. Восхитительная работа! Чистый позитив!

      как Челентано давили ? laughing
      1. Borz
        Borz Вчера, 07:24 Новый
        +1
        Знаете,в процессе эта сцена из "Укрощения строптивого"крутилась в голове laughing
        Давили ручным прессом,поэтому пританцовывать не получалось
  31. Вихорь
    Вихорь Вчера, 07:13 Новый
    +1
    Безусловный позитив.
    Все присутствующие, несмотря ни на что, дожили до этого дня, 27 сентября 2020 года и надеюсь, находятся в добром здравии, с чем всех и поздравляю. Всем доброго Дня !
  32. Вихорь
    Вихорь Вчера, 07:32 Новый
    +1
    Безусловный позитив.
    Все присутствующие, несмотря ни на что, дожили до этого дня, 27 сентября 2020 года и надеюсь, находятся в добром здравии, с чем всех и поздравляю. Всем доброго Дня !
    https://www.youtube.com/watch?v=YXFLQphC7uQ
  33. депрессант
    депрессант Вчера, 16:17 Новый
    +1
    Ведь выходные ещё не кончились?))
    Просто набрала на Яндексе: Вивальди, "Гроза", бесплатно, выбрала оркестр на черном фоне. Когда он играет, бьют огромные фиолетовые молнии и струи дождя поблескивают в лучах софита... Куда-то рвется сердце, зовет душа, и видится вдали неизбежное.