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Борисов рассказал о российском оружии, обесценивающем американскую систему ПРО

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Борисов рассказал о российском оружии, обесценивающем американскую систему ПРО

Все попытки американцев создать систему противоракетной обороны обесцениваются наличием у России маневрирующего гиперзвукового ракетного блока "Авангард". Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-1".


Когда он (блок - прим.) меняет траекторию своего движения, невозможно спрогнозировать, когда, где он будет в следующий момент времени, куда направить противоракету. Поэтому обесценивает все те усилия, которые тратит сегодня в первую очередь Америка по созданию противоракетной обороны

- рассказал он.

При этом Борисов отметил, что не исключает создания оборонительных систем, направленных на борьбу с гиперзвуковыми маневрирующими блоками, но это будет все в будущем, а пока Россия имеет значительное преимущество перед США.

Напомним, что первый полк, принявший на вооружение новейший ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард", заступил на боевое дежурство в конце прошлого года в Домбаровском (Ясненском) соединении в Оренбургской области.

В настоящее время носителями гиперзвуковых блоков "Авангард" являются МБР УР-100Н УТТХ, в дальнейшем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".
203 комментария
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  1. Александр 3
    Александр 3 26 сентября 2020 14:41 Новый
    +3
    Если на авангард установлена боевая часть из новейшей Эми то её подрыв на высоте убьёт всю электронную часть в районе 500 км
    1. хрыч
      хрыч 26 сентября 2020 14:46 Новый
      +4
      А Посейдон убьет всех в радиусе 500 км
    2. Собеседник
      Собеседник 26 сентября 2020 15:27 Новый
      +3
      Если на авангард установлена боевая часть из новейшей Эми то её подрыв на высоте убьёт всю электронную часть в районе 500 км

      Наверняка и такая задумка есть. Для последующих ракет зону надо подчищать от электроники.
      1. olegfbi
        olegfbi 26 сентября 2020 15:42 Новый
        +2
        Цитата: Собеседник
        Если на авангард установлена боевая часть из новейшей Эми то её подрыв на высоте убьёт всю электронную часть в районе 500 км

        Наверняка и такая задумка есть. Для последующих ракет зону надо подчищать от электроники.

        Ээээ..., я что то забыл или не понял?
        Взрыв спецбоеприпаса подразумевает под собой одновременно и мощное ЭМИ. В таком случае, зачем последующие ракеты ...?
        1. Собеседник
          Собеседник 26 сентября 2020 16:37 Новый
          +8
          Взрыв спецбоеприпаса подразумевает под собой одновременно и мощное ЭМИ. В таком случае, зачем последующие ракеты ...?


          А если "убивать не насмерть"? bully laughing bully Мы им ентенет опс..... по всей стране.... Они к вечеру и от скуки перемрут без Твитеру и Мордабуку...
    3. Имперец-Технократ
      Имперец-Технократ Вчера, 02:28 Новый
      0
      На Авангарде 2МТ термоядерная головка. Предназначена уничтожать крупные города
    4. MrFox
      MrFox Вчера, 18:22 Новый
      0
      Можете подтвердить это расчетами?
  2. Старый26
    Старый26 26 сентября 2020 14:43 Новый
    -30
    Давно не слышал сказки от Юрий Борисова. То он рассказывал сказки о "Сармате", теперь переключился на "Авангард"...
    1. Arabfun
      Arabfun 26 сентября 2020 14:47 Новый
      -34
      Разработчиков надо ругать вообще-то , а он на боевое дежурство поставил.
      1. Volder
        Volder 26 сентября 2020 20:49 Новый
        +4
        Цитата: Arabfun
        Разработчиков надо ругать вообще-то , а он на боевое дежурство поставил.
        Ругать за то, что они обесценили американскую ПРО? Ну так американцы и ругают наверняка.
        1. military_cat
          military_cat Вчера, 00:30 Новый
          -4
          Американская ПРО не ставит целью отражение ударов из России. В равной степени что для новых ракет, что для старых - отразить их она не сможет и не предназначена для этого.
        2. Имперец-Технократ
          Имперец-Технократ Вчера, 02:29 Новый
          0
          Это лoxлы с 404 негодуют
    2. Собеседник
      Собеседник 26 сентября 2020 15:27 Новый
      +2
      То он рассказывал сказки о "Сармате", теперь переключился на "Авангард"...

      а что в вашем понятии "не сказки"?
      1. древний
        древний 26 сентября 2020 15:48 Новый
        +6
        Цитата: Собеседник
        а что в вашем понятии "не сказки"?

        Простое объяснение законов физики и термодинакмики...а то выходит мы все, ну в частности я не втой школе учился и не так..."как надо"? wassat
        "... от существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз" ( В.В.Путин).
        Это простите ..как? belay
        1. Joker62
          Joker62 26 сентября 2020 16:26 Новый
          -6
          Цитата: древний
          Цитата: Собеседник
          а что в вашем понятии "не сказки"?

          Простое объяснение законов физики и термодинакмики...а то выходит мы все, ну в частности я не втой школе учился и не так..."как надо"? wassat
          "... от существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз" ( В.В.Путин).
          Это простите ..как? belay

          Это значить, что блок "Авангард" будет иметь первую космическую скорость. Зная эту скорость, подели на скорость звука, получишь приблизительную величину, о котором озвучил наш гарант.
          1. древний
            древний 26 сентября 2020 16:52 Новый
            -4
            Цитата: Joker62
            блок "Авангард" будет иметь первую космическую скорость

            Да хоть.."гиперкосмическую" wassat ...За счёт чего он выполняет МАНЕВРИРОВАНИЕ??? belay
            1. 1976AG
              1976AG 26 сентября 2020 17:37 Новый
              0
              Цитата: древний
              Цитата: Joker62
              блок "Авангард" будет иметь первую космическую скорость

              Да хоть.."гиперкосмическую" wassat ...За счёт чего он выполняет МАНЕВРИРОВАНИЕ??? belay

              За счет двигателей, установленных на боевом блоке.
              1. древний
                древний 26 сентября 2020 17:40 Новый
                +1
                Цитата: 1976AG
                За счет двигателей, установленных на боевом блоке.

                О как.....,ладно...а каие эо двигатели...если не секрет....потому что..ВКГ сказал, что это.."планирующий блок"...конечно планера то же бывают с "моторчиком" lol
                1. 1976AG
                  1976AG 26 сентября 2020 17:43 Новый
                  +2
                  Именно с моторчиком, а еще имеет оперение, которое помогает маневрировать по курсу и высоте. правда высота там не очень маленькая, то есть атмосфера не сильно плотная.
                  1. древний
                    древний 26 сентября 2020 18:23 Новый
                    +7
                    Цитата: 1976AG
                    Именно с моторчиком, а еще имеет оперение, которое помогает маневрировать по курсу и высоте. правда высота там не очень маленькая, то есть атмосфера не сильно плотная.

                    Где вы начитались такого .."бреда"? belay
                    Для таких "глубоких маневров" в ближнем космосе, с помощью (какой -нибудь) тяги потребуется больше топлива, чем для выхода...... на баллистическую траекторию самого носителя wassat
                    Иногда не мешает подумать..прежде,чем написать wink .
                    1. 1976AG
                      1976AG 26 сентября 2020 18:27 Новый
                      -6
                      Я не знаю откуда вы берете информацию, но желательно было сначала в школе немного поучиться, а потом почитать некоторые комментарии специалистов. И только потом уже умничать.
                      1. древний
                        древний 26 сентября 2020 18:47 Новый
                        +4
                        Цитата: 1976AG
                        но желательно было сначала в школе немного поучиться,

                        Обязательно учту ваши пожелания и...с понедельника пойду в 1 -й класс начальной школы wassat
                      2. 1976AG
                        1976AG 26 сентября 2020 18:48 Новый
                        -2
                        Ну что сказать... умница )
                      3. Рашнэйрфорс
                        Рашнэйрфорс Вчера, 17:46 Новый
                        0
                        1976AG дядя "древний" как бэ офицер запаса ВВС, военный лётчик, у него с образованием всё ок в отличие от многочисленных экспертов, маячащих на ТВ, да и среди "местных" диванных генералов, так что к его мнению и рассуждениям я бы относился с вниманием и уважительно.
                  2. JD1979
                    JD1979 26 сентября 2020 19:33 Новый
                    +1
                    Так скиньте ссылки на комментарии))) Тоже хотим поумничать. Да, в вашей начальной школе, вам объясняли, что настоящие специалисты, которые имеют отношения к разработке данных средств имеют интересные подписки))) и не могут писать комментарии) Отсюда вопрос, а с какого дивана ваши специалисты? ну и вы в том числе.
            2. Комментарий был удален.
        2. Nastia Makarova
          Nastia Makarova 26 сентября 2020 18:24 Новый
          +1
          интернет почитайте
          Аванга́рд» — российский ракетный комплекс, оснащённый управляемым боевым блоком!!!!!!
          Боевые блоки комплекса «Авангард» имеют собственные двигатели и могут маневрировать на траектории и по направлению, и по скорости. Система управления позволяет оперативно менять полётное задание и распределение целей до старта
          1. 1976AG
            1976AG 26 сентября 2020 18:57 Новый
            0
            Вас разработчики Авангарда заминусовали за недостоверную информацию )
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova 26 сентября 2020 19:00 Новый
              0
              а как посмотреть кто ставил минусы?
              1. 1976AG
                1976AG 26 сентября 2020 19:01 Новый
                0
                не знаю, раньше можно было, а сейчас вроде нет. Да я и не пытался как то...
              2. Комментарий был удален.
        3. rtutaloe
          rtutaloe 26 сентября 2020 21:37 Новый
          +4
          Ну, понятно, что трындеть по телеку, это не мешки ворочать. "В плотных слоях атмосферы" "маневрировать" "на гиперзвуковой скорости в 21 000 км/ч" - явно что-то одно здесь лишнее, Оно и при переходе на сверхзвук пришлось решать проблемы маневрирования, а гиперзвук в плотных слоях атмосферы. Хотя, смотря что считать маневрированием, тут и небольшое отклонение по градусам через 5 сек уведет ракету на десятки километров от прямой . Безусловно, если маршевый двигатель не будет работать на всей траектории полёта, или частично включаться с маневренными газовыми рулями в необходимое время, то никакое маневрирование невозможно. Скорее всего ракета будет лететь в космосе или по "прыгающей" траектории, как это еще немцы разрабатывали, да и у СССР были подобные проекты. В открытом космосе еще как-то можно подрулить. А " в "плотных слоях атмосферы" - это вряд ли: дорого.
          1. poquello
            poquello 26 сентября 2020 21:48 Новый
            0
            Цитата: rtutaloe
            В открытом космосе еще как-то можно подрулить. А " в "плотных слоях атмосферы" - это вряд ли: дорого.

            у американцев спросите, тут годиков несколько назад некоторые товарищи доказывали что у сша есть блоки аналогичные тополиным
            1. rtutaloe
              rtutaloe Вчера, 15:02 Новый
              0
              А причем тут блоки аналогичные тополиным, это раз, и во-вторых, нужны ли им "аналогичные", если у них еще советского периода аалом осталось. Кстати, боеголовок ядерных у них больше чем у России и стратегических ядерных бомбардировщиков тоже. )
              1. poquello
                poquello Вчера, 15:27 Новый
                0
                Цитата: rtutaloe
                А причем тут блоки аналогичные тополиным,

                при УББ тополя ))))))))))))))), а как подруливают американские "которые были" у их и спрашивайте )))))))
          2. Bad_gr
            Bad_gr Вчера, 20:22 Новый
            0
            Цитата: rtutaloe
            "маневрировать" "на гиперзвуковой скорости в 21 000 км/ч"

            Когда блок сходит с орбиты у него скорость чуть ниже первой космической. И не в маневрировании тут была проблема. В это время блок укутан плазмой и из-за этого у него нет возможности самому получить информацию или получить её со стороны, поэтому куда рулить он не знает. И видать наши решили эту проблему.
            Кстати сказать, этой проблемой занимались ещё при запусках наших "лапотков".
        4. Paranoid50
          Paranoid50 Вчера, 11:57 Новый
          0
          Цитата: древний
          МАНЕВРИРОВАНИЕ???

          То, что вы о чём-то не знаете, не означает того, что этого нет, ага. yes Или допуск и на пенсии действителен? wink
      2. maktub
        maktub 26 сентября 2020 22:19 Новый
        +1
        Более 20 "махов" в плотных слоях атмосферы, до ушей блок не сотрётся?
        Может в верхних слоях атмосферы?
    3. Собеседник
      Собеседник 26 сентября 2020 16:34 Новый
      +5
      "... от существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз" ( В.В.Путин).
      Это простите ..как? belay

      Честно скажу не знаю.
      Но в день когда из Каспийского моря был нанесен удар ракетами по боевикам в Сирии один военный специалист на радио сказал. Нет это не возможно - надо ждать когда скажет официально Генеральный штаб.
      Это я к чему.... Пусть не летает сегодня , а полетит в день "Ч", на то расстояние и с той скоростью, о которой военные журналисты будут писать " ждем официальный доклад Ген. штаба". Или уже ничего не будут.
      После "Сарматы" читать то некому будет и слушать особо нечего.
      1. древний
        древний 26 сентября 2020 16:53 Новый
        +6
        Цитата: Собеседник
        Честно скажу не знаю.

        Вот и я о том же drinks
        1. Volder
          Volder 26 сентября 2020 21:20 Новый
          0
          Цитата: древний
          Цитата: Собеседник
          Честно скажу не знаю.

          Вот и я о том же drinks

          Узбагойтесь. Вам не положено знать. Вы будете последними, кому расскажут :)
          1. древний
            древний Вчера, 13:14 Новый
            +1
            Цитата: Volder
            Узбагойтесь.

            Спокоен ..как мамонт wassat
            Цитата: Volder
            Вам не положено знать.

            В детстве смотел постоянно тележурнал..."Хочу всё знать" wink ( будущая профессия ,понимаетели...обязывала) wink
            А у вас...? Стряхиванием лапши с ушей можно и..без образования? wassat
      2. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin 26 сентября 2020 22:14 Новый
        +1
        Цитата: Собеседник
        Честно скажу не знаю.

        Гиперзвуковое оружие ускоренного планирования работает за счет использования многоступенчатой баллистической ракеты в качестве фазы ускорения, выбрасывая транспортное средство на околоземную орбиту, которое затем снижается и начинает скользить с гиперзвуковой скоростью вдоль границы атмосферы. По мере того, как транспортное средство спускается на землю, оно тянется вверх и начинает скользить по атмосфере в фазе «скольжения», прежде чем нырнуть вниз к своей цели в конечной фазе
        аппарат может достичь 27 Маха, это верно только во время кратковременной фазы возврата, когда он падает обратно на землю, как скала, с околоземной орбиты, прежде чем начать свое гиперзвуковое скольжение на краях атмосферы.


        Эта система очень дорогая и не оправдывает средства вложенные в ее разработку.
        Эти разработки были в СССР и в США.
        Современные межконтинентальные баллистические ракеты более дешевые могут поставляться с несколькими ракетами для повторного входа и многочисленными средствами проникновения или ложными целями, создавая сложное «облако угроз», которое сделает перехват маловероятным.
        1. древний
          древний Вчера, 13:16 Новый
          +2
          Цитата: Vitaly Gusin
          Эта система очень дорогая и не оправдывает средства вложенные в ее разработку.
          Эти разработки были в СССР и в США.

          А почему вы не пишите, что это американская DARPA. wink
          И что обоих случаях при испытаниях наблюдался нагрев обшивки аппарата HTV-2 до 2 000 градусов на большой высоте, потеря связи и неконтролируемое вращение. wassat bully
          1. Vitaly Gusin
            Vitaly Gusin Вчера, 13:59 Новый
            +1
            Цитата: древний
            А почему вы не пишите, что это американская DARPA

            По тому что DARPA это не разработка. Это управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США отвечающее за разработку новых технологий для использования в интересах вооружённых сил.
            Цитата: древний
            И что обоих случаях при испытаниях наблюдался нагрев обшивки аппарата HTV-2 до 2 000 градусов на большой высоте, потеря связи и неконтролируемое вращение

            Я писал с оригинала не с капитан Флинт
            Блеф и нищета "Авангарда"
            А в оригинале это ТАК:
            "Во время испытаний аналогичной системы в США в 2011 году, Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2),изделие было способно выдерживать глиссирование на скорости 20 Мах в течение трех минут при температуре 3500 по Фаренгейту. Эти цифры совпадают с российскими заявлениями об испытанных температурах, но фактические скорости и высота, на которых российский изделие может планировать, и действительно ли системы выдерживают этот опыт, остаются загадкой. Хотя российский оборонный сектор, похоже, добился прогресса в этой системе вооружений, к заявлениям о том, что она готова к серийному производству или оперативному развертыванию в ближайшем будущем, следует относиться с обоснованным скептицизмом. По иронии судьбы, наиболее значительный прорыв возможен в[b] области материаловедения, а не в создании, казалось бы, пугающего стратегического оружия."
    4. Дедкастарый
      Дедкастарый 26 сентября 2020 18:15 Новый
      +2
      Цитата: древний
      Это простите ..как?

      смотрим мультики,там всё ясно ! wassat
      1. древний
        древний 26 сентября 2020 18:20 Новый
        +5
        Цитата: Дедкастарый
        смотрим мультики,там всё ясно !

        good drinks
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый 26 сентября 2020 18:20 Новый
          +4
          Цитата: древний
          Цитата: Дедкастарый
          смотрим мультики,там всё ясно !

          good drinks

          drinks
    5. Volder
      Volder 26 сентября 2020 21:17 Новый
      +2
      Цитата: древний
      Это простите.. как?
      Если публично расскажут КАК, то оружие уже не будет секретным - его начнут воспроизводить все заинтересованные и высокотехнологичные страны, в первую очередь США. Оно нам надо? Поэтому люди и дальше будут теряться в догадках, сомневаться, злиться и смеяться над мультиками. При этом вояки и политики в США уже прошли стадию отрицания, желая включить "новые ракеты Путина" в договор СНВ-3.
  • древний
    древний 26 сентября 2020 15:31 Новый
    +1
    Цитата: Старый26
    Давно не слышал сказки от Юрий Борисова

    Ну на это он мастер.."рассказать" и "пообещать"... wassat
    Цитата: Старый26
    переключился на "Авангард".

    Вот никак для себя не могу решить.."задачу" - за счёт чего.."планирующий" блок может совершать маневрирование ( а за счёт гиперскорости отклонение от лЗП достигает несколько тысяч км)? И при этом ещё не сгорает??? belay
    1. olegfbi
      olegfbi 26 сентября 2020 15:36 Новый
      +4
      Вот никак для себя не могу решить.."задачу" - за счёт чего.."планирующий" блок может совершать маневрирование ( а за счёт гиперскорости отклонение от лЗП достигает несколько тысяч км)? И при этом ещё не сгорает??? belay

      Ну так это всё Вам знать и НЕ положено! Высший уровень секретности для таких знаний.
      Знать положено только одно - Система существует и работает!
      1. древний
        древний 26 сентября 2020 15:54 Новый
        0
        Цитата: olegfbi
        Ну так это всё Вам знать и НЕ положено!

        Так я не хочу знать ВСЁ...просто внучок в школу пойдёт и физику будет наверное изучать...и вопросы задавать...а я что должен ему рассказывать - понимаешь внучек , это же "новые физические принципы". bully Старые, на которых я учился, "они".... не освоили (ставили "им" по физике тройку с минусом), так " они"....за новые взялись fellow
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova 26 сентября 2020 16:46 Новый
          -2
          так и скажите и это будет правдой, технологии не стоят на месте, новые материалы
          1. древний
            древний 26 сентября 2020 17:41 Новый
            +2
            Цитата: Nastia Makarova
            так и скажите и это будет правдой,

            Да??? Что бы потом,после моей смерти, внучок рассказывал...вот у меня "дед....славный лапшемёт" wassat
            1. 1976AG
              1976AG 26 сентября 2020 17:48 Новый
              +2
              Цитата: древний
              Цитата: Nastia Makarova
              так и скажите и это будет правдой,

              Да??? Что бы потом,после моей смерти, внучок рассказывал...вот у меня "дед....славный лапшемёт" wassat

              А если он попросит вас рассказать как устроен квазар, вы сможете ему это объяснить ?
            2. Nastia Makarova
              Nastia Makarova 26 сентября 2020 18:18 Новый
              0
              сами почитай в интернете про этот блок, полно видео и разъяснений как что работает
              1. древний
                древний 26 сентября 2020 18:25 Новый
                +5
                Цитата: Nastia Makarova
                полно видео

                Это в смысле.."Союз-мультфильм"? wink ..Простите, но я из детского возраста давно вышел hi
                1. Nastia Makarova
                  Nastia Makarova 26 сентября 2020 18:27 Новый
                  0
                  Аванга́рд» — российский ракетный комплекс, оснащённый управляемым боевым блоком!!!!!!
                  Боевые блоки комплекса «Авангард» имеют собственные двигатели и могут маневрировать на траектории и по направлению, и по скорости. Система управления позволяет оперативно менять полётное задание и распределение целей до старта
                  видео где специалисты рассказывают принцип действия
                  1. 1976AG
                    1976AG 26 сентября 2020 18:32 Новый
                    +1
                    Не обращайте на него внимания, ему лишь бы по ёрничать.
                    1. Nastia Makarova
                      Nastia Makarova 26 сентября 2020 18:34 Новый
                      0
                      и ник у него подходящий)))) древний, реликтовый
                    2. 1976AG
                      1976AG 26 сентября 2020 18:36 Новый
                      0
                      Поэтому, как говорится, чем бы дитя не тешилось )
              2. Volder
                Volder 26 сентября 2020 21:32 Новый
                0
                Цитата: древний
                Это в смысле.."Союз-мультфильм"? wink ..Простите, но я из детского возраста давно вышел hi
                Вообще-то детей учат самостоятельно искать и анализировать информацию. За это оценки ставят. Возьмите пример с детей. Не ждите, когда вам кто-то подаст информацию на блюдечке с голубой коёмочкой и разжуёт её не вашими зубами. В интернете действительно есть видео, поясняющее принцип действия "Авангарда" в общих схематичных чертах. А подробности публике знать не положено. Сюрприз для супостата пусть остаётся сюрпризом.
      2. poquello
        poquello 26 сентября 2020 17:40 Новый
        +5
        Цитата: древний
        понимаешь внучек , это же "новые физические принципы".

        а че Вас в физических принципах смущает? уж не то ли что у американцев супер-пупер ракета не полетела на гиперзвуке?
    2. rtutaloe
      rtutaloe Вчера, 23:26 Новый
      -1
      Olegfbi, высший уровень секретности в таких делах - это чтоб неумные люди верили и вера их спасала. Главное верить. )) А те кто хорошо учились в школе, техникуме, институте, перечитали несколько кубометров популярной технической литературы, тех же журналов: Юный техник, Техника молодежи, Моделист-Конструктор, Авиация и время, Наука и Техника, плюс еще и специальные книги по данной теме - верить ничему не должны. У них есть знания, зачем им вера? Вера нужна тем, кто вместо того, чтобы учить в школе физику, прогуливал уроки и курил за школой, кто вместо домашнего задания прыщавых однокласниц под юбкой лапал, а теперь со своим жалким и недалеким умишкой вступает в диалог умных людей. Постыдился бы, капитан-очевидность. ) Такие как я и Древний, уже забыли по этой теме больше, чем ты когда либо знал. Поэтому не блещи здесь скудоумием и выйди из разговора, пока те кто в теме, пытаются разобраться, где и в чем ваш гарант нас обманывает. ) Пойди лучше почитай журнальчик умный, ту же Науку и Технику. Тогда может быть ты поймешь, что сейчас показывать можно любую "секретную" технику, если это техника достойная. Потому что внешний вид и даже характеристики при демонстрации не могут быть воспроизведены вероятным противником без знаний в материаловедении и технологиях производства. У тебя в кармане лежит смартфон,процессор которого производится китайцами только на американском оборудовании. А в России роботы пошли в армию только после того как в 2008 году был куплен б/ушный АМДшный стан по производству процессоров на 120 нм технологии. И вы до сих пор не можете воспроизвести этот стан. В присвоенной вами Арктике вы образуете с американцами СП только потому, что только у них есть буры для глубоководного арктического бурения. А выша промышленность таковые произвести не умеет. Таковы секреты вашей "секретной" и "продвинутой" науки. И это еще не все позорные секреты, которые я о вас знаю. Поэтому знающие люди имеют правильные вопросы к Авангарду, справедливо считая, что что-то тут не так.
  • Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович 26 сентября 2020 15:50 Новый
    +6
    Цитата: древний
    Вот никак для себя не могу решить.."задачу" - за счёт чего.."планирующий" блок может совершать маневрирование ( а за счёт гиперскорости отклонение от лЗП достигает несколько тысяч км)? И при этом ещё не сгорает???

    И никогда не сможете решить, так как в данном вопросе Вы совершенно некомпетентны. Так что бросьте сие безнадёжное дело. В любом случае это будут одни лишь бессмысленные домыслы.
    1. древний
      древний 26 сентября 2020 16:03 Новый
      +4
      Цитата: Сидор Аменподестович
      И никогда не сможете решить, так как в данном вопросе Вы совершенно некомпетентны

      Так я полностью согласен, что не компетентен, вот и прошу мне разъяснить...хоть на пальцах....а не рассказывать, как в старом "древнием" анекдоте про .."чугуний и... люминий" wassat
      1. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович 26 сентября 2020 16:21 Новый
        +7
        Цитата: древний
        Так я полностью согласен, что не компетентен, вот и прошу мне разъяснить...хоть на пальцах....а не рассказывать, как в старом "древнием" анекдоте про .."чугуний и... люминий"

        Вспоминается эпизод из "Три плюс два", когда Дипломат просил Сундукова объяснить разницу между мю-мезоном и пи-мезоном.
        Без знания предмета и специальной терминологии сделать это невозможно, а "на пальцах" Вам и так объяснили: летит со скоростью 27М и маневрирует.
        1. древний
          древний 26 сентября 2020 16:38 Новый
          +2
          Цитата: Сидор Аменподестович
          а "на пальцах" Вам и так объяснили: летит со скоростью 27М и маневрирует.

          wassat wassat wassat -----"суслика видишь..нет...а он..есть" fellow bully
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova 26 сентября 2020 16:48 Новый
            +1
            такой страшный невидимый суслик что американцы в панике))))
            1. древний
              древний 26 сентября 2020 18:16 Новый
              0
              Цитата: Nastia Makarova
              такой страшный невидимый суслик что американцы в панике

              А кто вам об этом сказал? belay ...."Вояки" нагоняют страха на Белый Дом ,обе палаты Конгресса и .."пипл"..им выделяются бабки и они...."используют их" по прямому назначению...вот поэтому у них ВМС и может позволить 500 кораблей wink
              1. Nastia Makarova
                Nastia Makarova 26 сентября 2020 18:19 Новый
                +1
                500 кораблей это к 2050 году и то под вопросом большим, но по факту этот невидимый суслик заступил на боевое дежурство
              2. Sergej1972
                Sergej1972 26 сентября 2020 18:26 Новый
                0
                В США автономия видов ВС. Поэтому, деньги, выделенные на ВВС, никогда не перекинут на ВМС и строительство кораблей.
              3. Volder
                Volder 26 сентября 2020 21:41 Новый
                -1
                Цитата: древний
                поэтому у них ВМС и может позволить 500 кораблей wink
                США даже 355 кораблей не могут себе позволить, озвученные Трампом. За прошедшие 4 года воз и ныне там. До сих пор не заложили новую стратегическую подлодку взамен старым "Огайо", ибо нет проекта, хотя деньги на НИОКР выделяются с 2010 года.
      2. RVAPatriot
        RVAPatriot 26 сентября 2020 16:58 Новый
        +1
        Отталкивание от атмосферы вам ничего не говорит, в СССР были разработки.... Может и где то не прав в формулировке, но что система была, зуб даю!
        1. древний
          древний 26 сентября 2020 18:18 Новый
          +5
          Цитата: RVAPatriot
          Отталкивание от атмосферы вам ничего не говорит

          Это вообще...не стой оперы ( отталкивание это если вы не с тем углом тангажа и не расчётной для снижения скоростью попытаетесь войти в атмосферу,то тогда вас от туда просто .."вытолкнет" hi
          А здесь...вроде бы как.."маневры" lol
          1. Volder
            Volder 26 сентября 2020 21:46 Новый
            -1
            Цитата: древний
            А здесь...вроде бы как.."маневры" lol
            Манёвры по рысканью с помощью двигателя. По тангажу - это постоянное отталкивание от нижних и верхних слоёв атмосферы (т.е. манёвры по высоте, что делает маршрут не баллистическим).
  • Авиатор_
    Авиатор_ 26 сентября 2020 16:13 Новый
    0
    Полагаю, активно маневрировать он может лишь на нисходящем участке траектории, а управление может быть газоструйным, как на спускаемых аппаратах серии "Союз". Насчёт отклонений на несколько тысяч км - это вопрос к тому, кто это озвучил.
    1. древний
      древний 26 сентября 2020 16:48 Новый
      +3
      Цитата: Авиатор_
      он может лишь на нисходящем участке траектории

      За счёт чего..? belayДвигателей никаких там нет однозначно( запас "топлива" вы куда размещать будите)?И для изменения вектора скорости этого ЛА, летящего со скоростью в 20 Махов нужны громадные энергетические затраты - импульсы силы за время в доли секунды.
      ...Маневрирование в плотных слоях на скорости 27М? belay ?
      Цитата: Авиатор_
      как на спускаемых аппаратах серии "Союз"

      Все спускаемые аппараты «Аполлонов» и «Союзов» НЕ маневрировали при спуске, wink а все маневры завершались перед началом аэродинамического торможения при сходе с орбиты. wassat
      1. Авиатор_
        Авиатор_ 26 сентября 2020 17:23 Новый
        +1
        Все спускаемые аппараты «Аполлонов» и «Союзов» НЕ маневрировали при спуске,

        Это касается Аполлонов, Джемини, Востоков и Восходов. Союз - маневрирует с помощью газоструйной системы, поэтому траектория у него не баллистическая, перегрузка там 4-5 при посадке, в отличие от Востока, где 8-9 на баллистической. Принцип газоструйного управления - нормально к боковой поверхности выдувается струя, на неё садится скачок, создавая управляющий момент. Освоено с 70-х годов прошлого века.
        1. древний
          древний 26 сентября 2020 18:13 Новый
          +6
          Цитата: Авиатор_
          Союз - маневрирует с помощью газоструйной системы, поэтому траектория у него не баллистическая, перегрузка там 4-5 при посадке, в отличие от Востока, где 8-9 на баллистической

          Так...понятно...ну что...будем ликвидировать вашу..."безг....не знание" wink
          Для начала у нас есть носитель и блок Авнгард ( он же спускаемый аппарат) и так же есть Носитель и КК "Союз" со ( спускаемым модулем- он же..Авнгард).
          На КК действительно установлены двигатели -два типа двигателей причаливания и ориентации (ДПО): ДПО большой тяги и ДПО малой тяги. wink
          Кроме этого имеется в наличии и корректирующее-тормозная двигательная установка (КТДУ) и сближающее-корректирующий двигатель (СКД) , сейчас их объединили в комбинированную двигательную установку (КДУ) с одинаковым двухкомпонентным топливом (несимметричный диметилгидразин — горючее, азотный тетраоксид — окислитель).
          Все эти двигатели предназначены для стабилизации,ориентированию на ТРАЕКТОРИИ движения ( про СВЯЗАННУЮ и ПРИБОРНУЮ систему координат я вам рассказывать не буду...это долго и.... wink ) ну и управляемого сближения.
          Так вот двигателей так много и они такие маленькие ( но на корабле много места,для размещения топлива для них так что не страшно..хватит для всех операций).
          После отделения спускаемого модуля (т.е. Авнгарда) он спускается уже по ЗАДАННОЙ и СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ траекторией спуска, на которой он не получает ни каких команд,ни по каким каналам связи ) Сам модуль не имеет НИ КАКИХ двигателей по причине....их полного отсутствия. wassat
          А теперь переходим к Вам,т.е...."маневрирующему Авангарду" .."Авангард" отделился от носителя и...полетел сам и тут у вас начинается "самое интересное"....он у вас и по тангажу и по направлению и с изменением орбиты...уклоняется от всего.."что на него...дышит" и.."смотрит"....а потом....."ныряя к цели" он ещё и...ну ладно ..обэтом не будем...так как это...вообще не смешно hi
          1. Авиатор_
            Авиатор_ 26 сентября 2020 18:24 Новый
            0
            Не путайте двигатели системы ориентации на спускаемом аппарате и его газоструйную систему управления. Ещё раз: на струю, выдуваемую поперёк сверхзвукового потока, садится скачок уплотнения, создающий область повышенного давления вблизи струи. Сопла для выдува этих струй расположены по окружности в задней части спускаемого аппарата "Союз". Благодаря этому "Союз" идёт не по баллистической траектории. Речь идёт о "Союзе", про "Авангард" мною лишь было сделано предположение, что там может быть использован этот же принцип. Ваш текст про "Авангард" комментировать не намерен.
            1. древний
              древний 26 сентября 2020 18:59 Новый
              +2
              Цитата: Авиатор_
              на спускаемом аппарате и его газоструйную систему управления

              Нет на нём никаких гасоструйных систем управления...есть только 4-е двигателя мягкой посадке в носовой части...ВСЁ!!!
              Идёт не по баллистичекой траетории, только за сёт систему управления, которая перед снижением "выставила" его ..как надо
              А на траектории снижения его "стабилизирует форма спускаемого модуля и положение центра масс , которые и обеспечивают управляемый спуск с аэродинамическим качеством (примерно 0,25).
    2. Leon68
      Leon68 26 сентября 2020 19:13 Новый
      +1
      А вы, когда камешек в воду бросаете, он у вас на сопоставимое расстояние летит при простом броске (по параболической траектории) и при запуске "лягушки" (аналог полёта планирующего блока).И выталкивание блока атмосферой - разве не является манёвром?
    3. древний
      древний Вчера, 13:09 Новый
      +2
      Цитата: Авиатор_
      Полагаю, активно маневрировать он может лишь на нисходящем участке траектории,

      Ага....чуть менять траекторию наведения...может быть, но...обратимся к первоисточнику wink
      "... от существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз" (В.В.Путин).

      Оп-па-а-аньки, превышает число Маха в 20 раз и полет в плотных слоях атмосферы. laughing
      Вот это да-а-а, belay при полете в плотных слоях атмосферы со скоростью в 20 Махов температура торможения на поверхности ЛА согласно формулам газовой динамики будет равна 18 000К, т.е планирующий блок сгорит за доли секунды.
      Безусловно, какая -то часть тепла будет излучаться в пространство, но всё равно температура на поверхности будет громадной.
      И никакая абляционная защита от такой температуры не поможет. wassat
      На КА "Буран" использовалось покрытие из аморфного кварцевого волокна (99,7% -чистоты) со связующим в виде коллоидной двуокиси кремния.
      Покрытие было плиточным, толщиной от 5 до 64 мм, но... при этом температура на поверхности ЛА не была столь громадной, не более 1 500К.
      Так что тут не о чем говорить - при такой скорости "Авангард" сгорит "в плотных слоях атмосферы" однозначно. soldier
  • telobezumnoe
    telobezumnoe 26 сентября 2020 17:15 Новый
    +1
    вы камушек кидали над водой, чтоб он несколько раз отпрыгивал?и вот приблизительно так сармат отскакивает от атмосферы, а маневрирует он за счёт изменения плоскостей, регулируя так обтекание атмосферных пусть и сильно разряженных газов, меня траекторию
    1. древний
      древний 26 сентября 2020 18:59 Новый
      +2
      Цитата: telobezumnoe
      а маневрирует он за счёт изменения плоскостей,

      Это как...? belay belay belay
      1. telobezumnoe
        telobezumnoe 26 сентября 2020 23:10 Новый
        -1
        вы не в курсе что такое на пример элероны у самолёта? тогда с такими познаниями в аэродинамике что удивляться, что не понимаете как это работает.. более того сейчас испытывается самолёт, где нет механических частей управления, а полоскать крыла меняется давлением вероятно газов, что бы придать нужную форму и управлять подъемной силой на нужном участке крыла.
        1. древний
          древний Вчера, 11:14 Новый
          +2
          Цитата: telobezumnoe
          вы не в курсе что такое на пример элероны у самолёта?

          Алё.."гараж"...здесь обсуждается "маневрирование" Авангарда в плотных слоях атмосферы, на скоростях М=27 wink
          Вы откуда .."выползли"..со своими...элеронами wassat ?..Из каменного века? В "моде" сейчас злевоны,флапероны и интерцепторы и диф.стабилизатор lol
          1. telobezumnoe
            telobezumnoe Вчера, 16:03 Новый
            -2
            ну вот, сразу столько умных слов нагуглили, а про авангард не нашли, отсюда и непонимание что значит изменяемая геометрия крыла в данном случае корпуса боеголовки, и как можно управлять ЛА в атмосфере. ни кто не утверждает что на высоте 5 км он летит пол часа и при этом активно маневрирует, а вот на 40 км и выше - вполне, все зависит от жаропрочности материалов приводов изменения геометрии, и времени нахождения в этих плотных слоях, при этом заходя (ныряя) в атмосферу (мне кажется он не один раз это делает), он вероятно и управляется отскакивая меняя направление на небольшой угол, так и величину нового отскока или входа в атмосферу на конечной участок, который он преодолевает за секунды, и активно маневровать в принципе у него нет времени.
            1. древний
              древний Вчера, 17:11 Новый
              +1
              Цитата: telobezumnoe
              значит изменяемая геометрия крыла в данном случае корпуса боеголовки, и как можно управлять

              Это в каком это .."данном случае"?..
              belay belay
              Цитата: telobezumnoe
              , а вот на 40 км и выше - вполне, все зависит от жаропрочности материалов приводов изменения геометрии, и времени нахождения в этих плотных слоях, при этом заходя (ныряя) в атмосферу (мне кажется он не один раз это делает)

              .На Н= 40 км и скорость М>20...????? Вы в своём уме вообще???? Сколько вам лет, что такие детские мысли вашу голову посещают!? wassat
              Всё.."звиняйте"..мне внучонка хватает .."воспитывать"..а тут великовозрастный fool ..."попался"...увольте-с hi
              1. telobezumnoe
                telobezumnoe Сегодня, 09:02 Новый
                0
                аргументы по существу будут? или переход на личности единственные аргументы в диспуте? ну как то не знаю, чему вы внука научите с таким подходом. у Вас как то уже с памятью. в данном -речь вроде про авангард.. а вы тут просто флудите
    2. rtutaloe
      rtutaloe Вчера, 23:42 Новый
      0
      Очень сомневаюсь, что плоскости хоть как-то будут эффективны в разряженной атмосфере.
      1. telobezumnoe
        telobezumnoe Сегодня, 09:17 Новый
        0
        на такой скорости даже разряженная атмосфера оказывает существенное влияние, как и тормозящее воздействие, отсюда и влияние формы объекта, углов входа.. от сюда и речь о плоскостях, вот как они до реализовали уже хз
  • malyvalv
    malyvalv Вчера, 03:33 Новый
    -1
    Давно известно за счёт чего Авангард маневрирует. За счёт отражения от атмосферы. Космический корабль ( а к Авангарду это относится на 100%) чтобы приземлиться должен входить в атмосферу под определённым углом чтобы не отразиться. А вот Авангард в виде глайдера как раз входит так чтобы отразиться. И так несколько раз пока до цели не долетит и не изменит угол входа. Топлива ему для этого особо не требуется. Он почти весь путь в космосе проделывает на границе с атмосферой примерно как плоский камень пущеный под маленьким углом к поверхности воды..
    1. древний
      древний Вчера, 11:17 Новый
      +1
      Цитата: malyvalv
      За счёт отражения от атмосферы.

      Это при маневрировании по курсу ? lol
      Ещё раз повторяю "слова" ВГК -......" маневрирование в плотных слоях атмосферы" и заметьте..не я это сказал wink
      1. malyvalv
        malyvalv Сегодня, 03:43 Новый
        0
        Маневрирование в плотных слоях это уже на терминальной части траектории. Основной путь конечно в космосе. За счёт отражения от атмосферы маневрирование может быть как по высоте так и по курсу. Всё будет зависеть под каким углом аппарат будет входить в атмосферу. Если по аналогии с камнем пущенным над водой то представьте что камень меняет наклон плоскости от одного удара об воду к другому. Тогда траектория примет вид зигзага.
  • iouris
    iouris 26 сентября 2020 14:44 Новый
    -25
    А ещё обесценить ПРО США можно, взорвав термоядерные заряды сверхбольшой мощности на своей территории.
    1. Собеседник
      Собеседник 26 сентября 2020 15:29 Новый
      0
      А ещё обесценить ПРО США можно, взорвав термоядерные заряды сверхбольшой мощности на своей территории.


      Это уже делали в 60 е кажется и Американцы и мы. В космосе.
      1. Narak-zempo
        Narak-zempo 26 сентября 2020 18:15 Новый
        0
        Цитата: Собеседник
        Это уже делали в 60 е кажется и Американцы и мы. В космосе.

        Самый мощный космический ядерный взрыв - Starfish Prime в ходе операции "Доминик" - 1,44 Мт. Наши вообще до мегатонны не дотягивали. Представьте, какой цирк будет, если хотя бы 25 Мт рвануть.
  • fn34440
    fn34440 26 сентября 2020 14:51 Новый
    +2
    А зачем Пентагону доводить колдичество своих кораблей-ракетоносцев до 500?
    Рассчитывают напревентивность, внезапность и глобальное поражение целей,согласно своей разработанной коцепции "мнгновенного глобального удара"?
    Для развития этой способности в октябре 2002 года командование STRATCOM, занятое планами и операциями стратегического ядерного оружия США, было объединено с отвечавшим за военные космические операции Космическим командованием США (SpaceCom). В конце 2002 и начале 2003 года Пентагон перестроил новый STRATCOM, чтобы он мог выполнять новые миссии, включая планирование и выполнение операций БГУ.
    ВМС США развертывают свои силы в океанах и морях по всему миру и поддерживают боевые возможности вблизи вероятных районов конфликта.
    Поэтому так участились облёты нашей территории в Крыму,на Балтике,Дальнем Востоке и т. д
    1. Собеседник
      Собеседник 26 сентября 2020 15:33 Новый
      0
      Рассчитывают напревентивность, внезапность и глобальное поражение целей,согласно своей разработанной коцепции "мнгновенного глобального удара"?


      Вы серьезно? Они, что бы по Сирии два года назад ударить, неделю концентрировали силы. Индия с Китаем пляшут на границе два месяца. Турки с Греками хвосты друг другу показывают месяц.
      Какой там глобальный удар. Это же не цикл книг "Метро".
      Вернитесь в реальность.
      1. fn34440
        fn34440 26 сентября 2020 19:32 Новый
        +1
        "Вы серьезно ?" А вы не пых-пых???
        Конечно несерьёзно,меня просил написать здесь текст Евгений Петросян-краткий конспект его последнего выступления на Юморине в Сочи.
  • bars1
    bars1 26 сентября 2020 15:08 Новый
    +3
    Цитата: Старый26
    Давно не слышал сказки от Юрий Борисова. То он рассказывал сказки о "Сармате", теперь переключился на "Авангард"...

    Если что ,,сказочный" Авангард" в 2019 уже показали американской военной делегации.
    1. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду 26 сентября 2020 17:56 Новый
      +3
      Показали контейнер, в котром якобы был "Авангард". Сам "Авангард" не показали.
      1. Собеседник
        Собеседник 26 сентября 2020 19:39 Новый
        -2
        Показали контейнер, в котром якобы был "Авангард". Сам "Авангард" не показали.

        Хватит играться словами.
        Приглашают разведчиков других стран, что бы показать лажу. Ну что Вы право.
        1. Сергей Сфыеду
          Сергей Сфыеду 26 сентября 2020 20:43 Новый
          +1
          "Приглашают разведчиков других стран, что бы показать лажу.". Имено так. Фото с презентации есть в открытом доступе. Погуглите и убедитесь.
          1. Собеседник
            Собеседник Вчера, 10:42 Новый
            0
            Показали контейнер, в котром якобы был "Авангард". Сам "Авангард" не показали

            Вообще то внешний вид обтекателя - может нести в себе секретные данные. Да и несет однозначно.
            1. rtutaloe
              rtutaloe Вчера, 23:48 Новый
              +1
              Цитата: Собеседник

              Вообще то внешний вид обтекателя - может нести в себе секретные данные. Да и несет однозначно.

              Внешний вид обтекателя? Ха-ха-ха. Это примерно как внешний вид процессора пентиум рассказывает о его характеристиках. )))
  • Старый26
    Старый26 26 сентября 2020 15:21 Новый
    -3
    Цитата: bars1
    Цитата: Старый26
    Давно не слышал сказки от Юрий Борисова. То он рассказывал сказки о "Сармате", теперь переключился на "Авангард"...

    Если что ,,сказочный" Авангард" в 2019 уже показали американской военной делегации.

    Комплекс "Рубеж" тоже показали американцам, году этак в 2016. И что? "Сказочный" - это не то, что он не существует, а то, что всем этим комплексам приписывается "сказочные" возможности.
    Поставили на БД пусковой минимум из 2-х пусковых, а в рапортах идет, что на БД стоит полк. И все "обнуление" американской ПРО "Авангардом" пока ничто иное, как сфероконь в вакууме. За 4 испытательных пусков мы уже провели весь комплекс испытаний? И наверно специально, чтобы американцы все это зафиксировали? Посмотрите, что стоит у американцев на острове Шемия и за чем это наблюдает. Вы всерьез считаете, что "выцорапав" у главкома разрешение на еще пару испытаний мы смогли провести весь их комплекс и к тому же так, чтобы американцы сняли все параметры? А что касается "обнуления" ПРО, то для этого нет необходимости иметь управляемые или планирующие ББ. Любое ПРО любой страны обнуляется массовым пуском МБР с "обычными", неуправляемыми боевыми блоками. А вот 40 пусковых противоракет на Аляске с дальностью в 5000 км и досягаемостью по высоте в 2500 достаточно, чтобы "нейтрализовать" в случае необходимости" тот же "Авангард" еще до его входа в атмосферу, где он начнет маневрировать...
    1. codetalker
      codetalker 26 сентября 2020 16:46 Новый
      +2
      Откуда вам известно количество испытательных пусков и количество комплексов, поставленных на боевое дежурство? Про полк было официальное сообщение.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova 26 сентября 2020 16:51 Новый
      0
      всего 40???? мало
    3. poquello
      poquello 26 сентября 2020 17:48 Новый
      +5
      Цитата: Старый26
      А вот 40 пусковых противоракет на Аляске с дальностью в 5000 км и досягаемостью по высоте в 2500 достаточно, чтобы "нейтрализовать" в случае необходимости" тот же "Авангард" еще до его входа в атмосферу

      )))))))))))))))))))))))))) а с этого места поподробнее
    4. Volder
      Volder 26 сентября 2020 22:07 Новый
      0
      Цитата: Старый26
      Любое ПРО любой страны обнуляется массовым пуском МБР с "обычными", неуправляемыми боевыми блоками.
      Если блоки и ракеты, их выводящие, не маневрируют, летя строго по баллистической траектории, то их можно сбить противоракетами. Система ПРО США справится с ракетами Ирана и КНДР, но с ракетами России уже не справиться, т.к. все МБР России летят по квазибаллистической траектории. Что же касается ПРО России, то наша московская система "Нудоль/Амур", а также ЗРК С-500 могут сбивать квазибаллистические цели. Плюс в том, что МБР США не являются квазибаллистическими.
      А вот 40 пусковых противоракет на Аляске с дальностью в 5000 км и досягаемостью по высоте в 2500 достаточно, чтобы "нейтрализовать" в случае необходимости" тот же "Авангард"
      Противоракеты США на Аляске не способны сбивать даже обычные МБР РФ, не говоря уже про" Авангард". Почему - объяснил выше.
  • rocket757
    rocket757 26 сентября 2020 15:28 Новый
    +7
    Не существует, на данный момент, хоть какого то ПВО- ПРО, которое может отразить массированный удар наступательных средств серьезного противника!!!
    На этом пока можно остановится.
  • R-140
    R-140 26 сентября 2020 15:41 Новый
    +7
    Кабы да если. Все вы сказочники. Я смотрю все такие умные все секреты знающие. Один говорит что он блин точно знает что два комплекса поставили. Другой разглагольствует на тему массового удара. Нет бы порадоваться за достижения страны. Так нет мы по злорадствуем.Мы же вечно не доедаем.Зачем нам типа Авангарды колбасы дайте. На работе таких наслушаешься и здесь смотрю тоже самое.
  • Хар яста
    Хар яста 26 сентября 2020 15:42 Новый
    -13
    ...а пока Россия имеет значительное преимущество перед США... - ахахахах, в чем? только в бесполезной болтовне
    1. Thunderbringer
      Thunderbringer 26 сентября 2020 18:18 Новый
      +3
      Малолетка с украины что-ли?
  • Старый26
    Старый26 26 сентября 2020 16:09 Новый
    -1
    Цитата: R-140
    Один говорит что он блин точно знает что два комплекса поставили

    Есть такое известное выражение:"имеющий уши да услышит, имеющий глаза - да увидит". Насчет услышит - о ДВУХ пусковых было заявлено неким Шойгу Сергеем Кожугетовичем... Слышали о таком? Так что это далеко не секрет и просто надо уметь слышать, а не только воспринимать уря-патриотические высказывания.
    Что касается "увидить". есть такой ресурс - называется ГОСЗАКУПКИ. Вот на нем можно было (при желании видеть) увидеть госзаказ о модернизации до 2020 года ДВУХ пусковых установок на "Объекте 370". Тоже считаете, что на государственном ресурсе публикуют сверхсекретные документы???

    А колбасу - покупайте сами, если недоедаете. Вот только обычные законы физики и открытые данные не стоит превращать в нечто сверзсекретное...
    1. Volder
      Volder 26 сентября 2020 22:14 Новый
      0
      Цитата: Старый26
      Вот только обычные законы физики и открытые данные не стоит превращать в нечто сверхсекретное...
      Речь не о законах физики, а об их использовании необычными способами. Вот эти способы пока секретят, и правильно делают!
  • Корона без вируса
    Корона без вируса 26 сентября 2020 16:12 Новый
    -3
    Скажу так wassat
    Как только Россия с США обменяются "ядренными-батонами" - в мире останется только одна страна, который этот мир поставит в позу "зю" - Китай laughing Так что... сильно сомневаюсь, что пока или Россия, или США не перетянут Китай на свою сторону - Третья Мировая Война состоится... good
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova 26 сентября 2020 16:53 Новый
      +2
      китаю тоже достанется сразу
  • Tagan
    Tagan 26 сентября 2020 16:50 Новый
    -1
    Цитата: Хар яста
    ...а пока Россия имеет значительное преимущество перед США... - ахахахах, в чем? только в бесполезной болтовне

    Не в состоянии запомнить содержание одного единственного предложения? Может вам, как в Телепузиках, нужно было несколько раз повторить?)))
  • Сергей Сфыеду
    Сергей Сфыеду 26 сентября 2020 18:26 Новый
    +7
    Прочитав об "Авангарде" в открытых источниках, возникло несколько простых вопросов:
    1. Ну да, возможно "Авангард" эффективен против THAAD. м.б. даже против GBI. но если янки возьмутся за создание настоящей ПРО, то она будет способна перехватывать МБР до разведения боевых блоков, Что как то нивелирует ценность "Авангарда".
    2. Один "Авангард" устанавливается вместо шести обычных боевых блоков. Можно подумать, что перехватить шесть неманеврирующих боевых блоков легче, чем один маневрирующий? Как то сомневаюсь.
    3. Никакой континентальной ПРО, способной противостоять массированному ракетному удару, США не создают. Даже их экономике не под силам создать такую ПРО, которая бы могла защитить от массированного ракетного нападения. Существующие наши МБР и БРПЛ с легкостью сломают существующую американскую ПРО. Проводить НИОКР по гиперзвуковым блокам всегда полезно. Но тратить баснословные деньги сразу на кучу дублирующих программ ("Авангард", "Буревестник", "Посейдон"), в условиях, когда и в армии, и и на гражданке куча незакрытых потребностей - есть ли смысл?
    4. Ну про законы физики, (невозможность маневрирования на гиперзвуке в плотных слоях атмосферы, повышенную заметность как минимум в ИК диапазоне, а скорее всего и РЛ диапазоне и т.п.),, уже писали неоджнократно.
    1. rtutaloe
      rtutaloe Сегодня, 00:07 Новый
      0
      Даже на этом сайте есть ряд статей о возможной ядерной войне. Так вот, восле всех этих договоров СНВ у США имеется 1500 стратегических ядерных боезарядов, а у России 1200. Причем Россия желала бы урезать и это количество, потому что его дорого содержать, а США, напротив. Так же не забываем что у Франции и Британии тоже есть боезаряды, а Киьай вообще никаких соглашений не подписывал и их количество у него оценивается пока в 600. Далее, предполается что американцы нанесут удары первыми, причем преимущественно по ядерным шахтам и т.п. как ядерным, так и неядерным оружием, что позволит уничтожить 2/3 или даже 3/4 боезарядов еще на территории России. Ну ,а с остатками уже будет справляться американская ПРО. Кроме того лично я уверен, что они пожертвуют парой тройкой ненужных городо типа Детройта, чтобы в СМИ для своего населения создать эффект "небесной сотни" обвинив Россию впервом ударе, т.е. развязывании войны. Туда массово набегут журналюги и после этого каждый американец будет готов мочить вас по чем зря не слушая контраргументов. Так что даже некоторое поражение американской территории будет выгодно американской верхушке, которая в условиях грядущей роботизации озабочена проблемой лишних ртов на планете. А война будет развязана с целью снизить численность населения планеты. Так что то, что у вас есть ядерное оружие - это им еще и на руку. В этой тотальной войне много кто освободит планету для "золотого миллиарда".
  • Dikson
    Dikson 26 сентября 2020 18:38 Новый
    0
    А про ракету ,С-400, которая лететь передумала, он ничего не рассказывал? Если ракеты новейших комплексов ПВО у нас такие, то кто даст гарантию, что в РВСН ЯРС при случае домой не захочет вернуться после старта сразу?
  • nobody75
    nobody75 26 сентября 2020 19:34 Новый
    +1
    Простое объяснение законов физики и термодинакмики...а то выходит мы все, ну в частности я не втой школе учился и не так..."как надо"? wassat
    "... от существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз" ( В.В.Путин).
    Это простите ..как?

    Это просто. В плотных слоях атмосферы сопротивление воздушной среды пропорционально квадрату скорости. Это не считая вязкого трения и волнового сопротивления. В верхних слоях начиная от Линии Кармана сопротивление формы пропорционально первой степени скорости. Крыло подъемной силы не создает, но ничто не мешает использовать для маневра аэродинамические поверхности? Вот и получаем маневры по крену и тангажу...На уровне школы, чтобы внукам объяснять, могу посоветовать девятый курса теоретической физики Ландау и Лившица. Там задача про расчет траектории спутника в верхних слоях атмосферы есть.
    1. древний
      древний 26 сентября 2020 20:21 Новый
      +4
      Цитата: nobody75
      Крыло подъемной силы не создает, но ничто не мешает использовать для маневра аэродинамические поверхности?

      А что...у вашего "Авангарда" уже выросли аэродинамические поверхности? lol wassat
      Цитата: nobody75
      Там задача про расчет траектории спутника в верхних слоях атмосферы есть.

      Не "путайте божий дар...с яичницей" lol ....я вам не про спутник на постоянной орбите, а про..." планирующий " высокоманевренный блок, да ещё летящий с гиперзвуковой скоростью М=27.
      Простите за выражение..но .."уписаетесь" на таких скоростях маневры по крену делать и как вы собираетесь лететь то ..на таких скоростях......в космическую пыль не желаете.."изжарится" wassat
      P.S. Не надо советовать мне, что надо сделать, а я не буду советовать вам.."на что" вам надо пойти wink
      1. nobody75
        nobody75 26 сентября 2020 20:23 Новый
        -1
        Простите, а у спутника постоянная орбита обязательна ? За счет аэродинамического трения он сойти с нее не может?
      2. nobody75
        nobody75 26 сентября 2020 20:25 Новый
        -2
        В космическую пыль изжарится не желаю...Да и не получится на такой высоте при смешной плотности
      3. nobody75
        nobody75 26 сентября 2020 20:28 Новый
        -2
        А что...у вашего "Авангарда" уже выросли аэродинамические поверхности?
        А куда же без них...посмотрите на любое фото гиперзвукового летательного аппарата...
    2. древний
      древний Вчера, 13:24 Новый
      0
      Цитата: nobody75
      но ничто не мешает использовать для маневра аэродинамические поверхности?

      За счёт чего..если у вас не создаётся подъёмная сила? wassat
      Здесь ключевое слово - планирующий - то есть боевой блок - это планер, у которого нет двигателя на борту: он может плавно скользить за счет своей аэродинамической формы, как птица на "распластанных крыльях", спускаясь вниз, но может иногда даже взмывать вверх, используя для этого энергию восходящих потоков воздуха.
      Планированием в аэродинамике называют спуск планера по наклонной оси.
      А как далеко может улететь планер? wink
      Чем больше высота, с которой ЛА планирует, тем дальше полет,но... маневрировать (тем более на "несколько тысяч километров") планирующий крылатый блок не может никак: ни по тангажу, ни по крену, ни по рысканию. wassat
      А как же дельтаплан наверняка скажете вы? Ведь он-то может маневрировать? laughing
      А там, отвечу вам я, управление полётом и маневры осуществляется смещением центра масс за счёт перемещения пилота относительно точки подвески. wink
      В случае "Авангарда" вынуждены констатировать, что глубокие маневры планирующего блока это антинаучный "бред". hi
      1. nobody75
        nobody75 Вчера, 13:42 Новый
        0
        Это у вас, уважаемый, антинаучный бред...Вроде бы про ракеты писали, а элементарных вещей не знаете..."В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия Кармана находится на высоте 100 километров над уровнем моря.
        Название высота получила по имени американского учёного Теодора фон Кармана. Он первый определил, что примерно на этой высоте атмосфера становится настолько разрежённой, что аэродинамическая авиация становится невозможной, так как скорость летательного аппарата, необходимая для создания достаточной подъёмной силы, становится больше первой космической скорости, и поэтому для достижения бо́льших высот необходимо пользоваться средствами космонавтики." Вот что я имел ввиду под отсутствием подъемной силы....Кто вам сказал, что вы планировать не сможете? А в пример вам я приведу не забугорный дельтоплан, а нашу, отечественную "Ефремовскую Птичку"....От которой у авангарда аэродинамические поверхности отросли...Будет время найду расчеты по ней...оцифрую и выложу...
        1. древний
          древний Вчера, 17:30 Новый
          0
          Цитата: nobody75
          Вот что я имел ввиду под отсутствием подъемной силы..

          Вы знаете..я то же это имел ввиду...а вы всё...с "группой товарищей на сайте"..всё пытаетесь .."маневрировать" wassat ...да ещё на скоростях М>20.... belay
          Цитата: nobody75
          .Кто вам сказал, что вы планировать не сможете?

          А где я это сказал? wassat ...Я наоборот вам доказывал, что планировать, вернее полого снижаться..он может...но не на скоростях M> 20 wassat ...при этом ещё якобы .."маневрируя"...да он сгорит как спичка на таких скоростях wassat
          Цитата: nobody75
          А в пример вам я приведу не забугорный дельтоплан, а нашу, отечественную "Ефремовскую Птичку".

          Что-то не ю.."слышал про такую "зверюгу" recourse
          Вот о крылатыж ракетах, для стрельбы по наземным целям, с подводных лодок (П-5, С-5, "Метеорит" и другие слышал), а также слышал о противокорабельных ракетных комплексов П-6, П-35, "Прогресс", "Аметист", "Малахит", "Базальт", "Вулкан", "Гранит" и "Оникс".
          Многие даже "видел" в .."живую"......а вот про..."псису"...даже не слышал request

          И не сочтите за "хамство"..но .из какого места у вас вдруг какие-то поверхности .."отросли" belay
          На уважаемого Герберта Александровича Ефремова , конструктоар ракетной и ракетно-космической техники........это не похоже...если только не во времена студенчества hi
          1. nobody75
            nobody75 Вчера, 22:15 Новый
            0
            Простите, по поводу хамства, мне как то ваша ориентация не интересна....Запустите бумажный самолетик...Получилось у него полого спланировать?
      2. nobody75
        nobody75 Вчера, 14:54 Новый
        0
        А как же дельтаплан наверняка скажете вы? Ведь он-то может маневрировать? laughing
        А там, отвечу вам я, управление полётом и маневры осуществляется смещением центра масс за счёт перемещения пилота относительно точки подвески.

        Про дельтоплан особенно умилило...Простите, вы в детстве бумажные самолетики делали? Вспомните детство...Запустите...и увидите, что ла совершит неподражаемые маневры по крену и тангажу за счет момента сил образованного плечем между центром тяжести и аэродинамическим центром, диформацией корпуса под действием аэродинамических нагрузок и ...О чудо!!! ассиметрии аэродинамических плоскостей...Простите, у бумажного самолетика в полете положение центра тяжести меняется? А на планере летать не приходилось? Как осуществляется управление обычным планером? Центр масс меняется??? Или в детстве планер из фанеры выпиливать и папирусной бумагой обклеивать? Вы его запускаете и ... он летит отнюдь не по прямой.
  • nobody75
    nobody75 26 сентября 2020 19:58 Новый
    -1
    Простое объяснение законов физики и термодинакмики

    Наверное я не в той школе учился...Никогда не слышал, чтобы аэродинамический нагрев с помощью исключительно термодинамики считали...Да еще и с помощью простых законов...А такие в современной термодинамике вообще есть? Я тут пол часа бился и так и не смог якобиан в комментарий вставить...
  • _Ugene_
    _Ugene_ 26 сентября 2020 20:05 Новый
    0
    а пока Россия имеет значительное преимущество перед США
    ещё бы в уровне жизни обычных граждан иметь значительное преимущество перед США
    1. poquello
      poquello 26 сентября 2020 20:26 Новый
      -1
      Цитата: _Ugene_
      а пока Россия имеет значительное преимущество перед США
      ещё бы в уровне жизни обычных граждан иметь значительное преимущество перед США


      Вот Америка эта… Вот смотришь – там люди на улицах спят, о чём тут можно говорить?

      Подробнее на «Чемпионате»:
      https://www.championat.com/boxing/news-4129519-povetkin-v-ssha-ljudi-na-ulicah-spjat-o-chjom-tut-mozhno-govorit.html
    2. Volder
      Volder 26 сентября 2020 22:25 Новый
      -1
      Цитата: _Ugene_
      ещё бы в уровне жизни обычных граждан иметь значительное преимущество перед США
      Такого никогда не будет, т.к. в Америке живут не по средствам, накапливая долги и раздувая пузыри. Россияне же живут по средствам, долгов и пузырей у государства в разы меньше. Кстати, уровень жизни саудитов выше, чем американцев, но где США и где Саудовская Аравия? Это несопоставимо. Мощь государства измеряется не уровнем жизни.
      1. _Ugene_
        _Ugene_ 26 сентября 2020 22:32 Новый
        +2
        т.к. в Америке живут не по средствам, накапливая долги и раздувая пузыри
        так они их уже лет 50 накапливают и раздувают и ещё может 100 лет будут и что до этого обычным гражданам?
        Мощь государства измеряется не уровнем жизни.
        И какое дело обычному рабочему до какой то мощи государства если он не может обеспечить достойную жизнь своей семье? Мощь государства не имеет смысла если его граждане живут в нищете, нищета унижает человека, пример СССР хорошо показал к чему это приводит, продали мощное государство за джинсы и жвачки
        1. poquello
          poquello Вчера, 00:41 Новый
          0
          Цитата: _Ugene_
          И какое дело обычному рабочему до какой то мощи государства если он не может обеспечить достойную жизнь своей семье?

          здесь не может, а там сможет - да вы, сударь, оптимист
          1. _Ugene_
            _Ugene_ Вчера, 10:12 Новый
            +1
            дело не в оптимизме, с цифрами не поспоришь, или вы на самом деле считаете что в России и США сопоставимый уровень жизни среднестатистического гражданина? не удивлюсь, наша пропаганда сейчас работает получше чем в СССР
            1. poquello
              poquello Вчера, 13:04 Новый
              0
              Цитата: _Ugene_
              дело не в оптимизме, с цифрами не поспоришь, или вы на самом деле считаете что в России и США сопоставимый уровень жизни среднестатистического гражданина? не удивлюсь, наша пропаганда сейчас работает получше чем в СССР

              да я фиг его знает как среднестатистический, я что вижу то пишу, для меня рассказ про 200 евро - пропаганда, ибо за эти деньги у нас и узбеки не работают
              1. _Ugene_
                _Ugene_ Вчера, 18:36 Новый
                0
                средняя зарплата в США 3600-3800$, после уплаты налогов около 3000$, по текущему курсу это около 235тыс. руб, и это не высокая зарплата, такой уровень считается довольно низким, например врачи по 7-8тыс. получают, т.е. больше полуляма на наши
                1. poquello
                  poquello Вчера, 18:49 Новый
                  0
                  Цитата: _Ugene_
                  средняя зарплата в США 3600-3800$, после уплаты налогов около 3000$, по текущему курсу это около 235тыс. руб, и это не высокая зарплата, такой уровень считается довольно низким, например врачи по 7-8тыс. получают, т.е. больше полуляма на наши

                  угу а прожиточный минимум 1100 доляров, итого 3 мрот итого 36тыр )
                  1. _Ugene_
                    _Ugene_ Вчера, 20:39 Новый
                    +1
                    ну собственно, о чем я сразу и написал, мы тут шикуем а они там со своим загнивающем капитализмом в нищете по сравнению с нами
                    1. poquello
                      poquello Вчера, 21:31 Новый
                      0
                      Цитата: _Ugene_
                      ну собственно, о чем я сразу и написал, мы тут шикуем а они там со своим загнивающем капитализмом в нищете по сравнению с нами

                      сарказм здесь ни к чему, как и сказки про землю с кисельными берегами, имея лишнюю сотку чел имел бы более миллиона свободных денег в год, те каждый американец уже летал бы на вертолёте )))))))))))))))))))
  • Старый26
    Старый26 26 сентября 2020 20:29 Новый
    +2
    Цитата: Nastia Makarova
    Боевые блоки комплекса «Авангард» имеют собственные двигатели и могут маневрировать на траектории и по направлению, и по скорости. Система управления позволяет оперативно менять полётное задание и распределение целей до старта

    Имеют двигатели, имеют. Весь вопрос заключается в том, какие это двигатели (ракетные или газоструйные) их мощность и запас рабочего тела. А после этого можно говорить о том, что они могут делать, а что нет. Распределение целей до старта - все это в системе управления носителя, а отнюдь не боевого блока. Именно на основании нескольких ПЗ и происходит выбор целей

    Цитата: RVAPatriot
    Отталкивание от атмосферы вам ничего не говорит, в СССР были разработки.... Может и где то не прав в формулировке, но что система была, зуб даю!

    Так называемая рекошетирующая траектория или схема Зенгера известна с середины 40-х годов прошлого века. Именно немецкий конструктор Зенгер теоретически обосновал возможность такой траектории и разумеется изменение дальности при этом
    Но во-1 разработки были чисто теоретическими (не существовала в металле насколько помню НИ ОДНОГО изделия, которое бы использовало эту траекторию. Во-2 т.н. "антиподный бомбардировщик Зенгера" - это достаточно объемная конструкция как по массе, так и по габаритам с довольно приличным запасом топлива и мощными ракетными двигателями


    Цитата: codetalker
    Откуда вам известно количество испытательных пусков и количество комплексов, поставленных на боевое дежурство? Про полк было официальное сообщение.

    Ну найти информацию к количестве испытательных пусков по годам не составляет особого труда. Было бы желание. О количестве комплексов, поставленных на БД заявил Министр Обороны. Он так же озвучил планы по дальнейшему развертыванию этого комплекса на базе 71-й ракеты. В среднем - 2 пусковые за два года. То, что стоит на вооружении полк - на совести журналистов. Полностью полк будет боеготовым после того, как развернут все 6 пусковых...

    Цитата: Nastia Makarova
    всего 40???? мало

    Мало? Смотря для чего. Это как та самая загадка: ТРИ ВОЛОСА - ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО? И ответ: НА ГОЛОВЕ - МАЛО, В СУПЕ - МНОГО
    • Для того, чтобы нейтрализовать полностью удар межконтинентальными ракетами КНДР - достаточно (с запасом)
    • Для того, чтобы нейтрализовать полностью удар гипотетических межконтинентальных ракет Ирана - достаточно (с запасом)
    • Для того, чтобы нейтрализовать полностью удар межконтинентальными ракетами КНР - не достаточно. Даже если учесть, что все они будут моноблочными без КСП
    • Для того, чтобы нейтрализовать полностью удар межконтинентальными ракетами России - не достаточно (такая задача не стояла даже в период существования договора по ПРО). Точно так же и советская (российская) система ПРО не способна парировать удар стратегическими ракетами США. Для этого даже не нужен "Авангард". Даже НУББы американцы перехватить не в состоянии. Для того, чтобы перехватить все российские ББ американцы должны остаться "без штанов" и развернуть несколько тысяч противоракет

    Цитата: Narak-zempo
    Самый мощный космический ядерный взрыв - Starfish Prime в ходе операции "Доминик" - 1,44 Мт. Наши вообще до мегатонны не дотягивали. Представьте, какой цирк будет, если хотя бы 25 Мт рвануть.

    Максимум, что мы взрывали в верхних слоях атмосферы (или в космосе) ЕМНИП - 400 кт. Но самое смешное в том, что РЛС СПРН даже того времени смогли восстановится примерно через 10-12 минут. Сейчас взорвать в космосе 25 мт заряд проблематично по нескольким условиям. Во-1 таких зарядов сейчас уже нет, они были демонтированы в начале 90-х. Во-2, для из "заброски" в космос на приличную высоту понадобится носители типа "Протон", не меньше. А их (пусковых) этого носителя у нас только ОДНА...

    Цитата: Сергей Сфыеду
    Прочитав об "Авангарде" в открытых источниках, возникло несколько простых вопросов:
    1. Ну да, возможно "Авангард" эффективен против THAAD. м.б. даже против GBI. но если янки возьмутся за создание настоящей ПРО, то она будет способна перехватывать МБР до разведения боевых блоков, Что как то нивелирует ценность "Авангарда".

    Против THAADа "Авангард" разумеется эффективен в связи с тем, что THAAD не предназначен для перехвата межконтинентальных ракет. Что касается GBI, то их дальность и досягаемость по высоте позволяет поражать цель задолго до того, как та начнет маневрировать в атмосфере. Грубо говоря дальность и досягаемость позволяет поражать цели примерно над цетром России. Хотя и после разведения блоков. Но с четом, что "Авангард" - моноблок - этого достаточно

    Цитата: Сергей Сфыеду
    Прочитав об "Авангарде" в открытых источниках, возникло несколько простых вопросов:
    2. Один "Авангард" устанавливается вместо шести обычных боевых блоков. Можно подумать, что перехватить шесть неманеврирующих боевых блоков легче, чем один маневрирующий? Как то сомневаюсь.

    И правильно делаете, что сомневаетесь. Помимо 6 боевых блоков ракета с РГЧ имеет еще и комплекс средств преодоления ПРО, включая легкие и тяжелые (квазитяжелые) ложные блоки. У "Авангарда" такого КСП нет от слова совсем, т.к создать ложные цели с характеристиками ПКБ не представляется возможным

    Цитата: Сергей Сфыеду
    Прочитав об "Авангарде" в открытых источниках, возникло несколько простых вопросов:
    3. Никакой континентальной ПРО, способной противостоять массированному ракетному удару, США не создают. Даже их экономике не под силам создать такую ПРО, которая бы могла защитить от массированного ракетного нападения. Существующие наши МБР и БРПЛ с легкостью сломают существующую американскую ПРО. Проводить НИОКР по гиперзвуковым блокам всегда полезно. Но тратить баснословные деньги сразу на кучу дублирующих программ ("Авангард", "Буревестник", "Посейдон"), в условиях, когда и в армии, и и на гражданке куча незакрытых потребностей - есть ли смысл?

    Вы и тут правы. Для того, чтобы создать "непробиваемую" ПРО нужно остаться "без штанов" даже при наличии "станка". Именно невозможность создания "непробиваемой ПРО" в свое время и привело к заключению договора по ПРО с ограничением количества противоракет. Ибо это могло бы длиться бесконечно. Одна сторона увеличивает количество ББ - вторая противоракет. Первая в качестве ответного хода увеличивает количество ударных ракет и ББ - вторая опять количество противоракет. Причем увеличение ударных ракет - менее затратное мероприятие, чем ПРО в силу специфики самой системы ПРО.
    Смысла, кроме политико-идеологического в развертывании таких систем, как "Посейдон" и "Буревестник" - тоже не вижу. Насчет "Авангарда"? Если доведут до серии более легкий ПКБ - может и будет иметь смысл...

    Цитата: Собеседник
    То он рассказывал сказки о "Сармате", теперь переключился на "Авангард"...

    а что в вашем понятии "не сказки"?

    Характеристики, близкие к реальным, а не "запредельно-сказочным"

    Цитата: Joker62
    Это значить, что блок "Авангард" будет иметь первую космическую скорость.

    НИ ОДИН боевой блок не имеет космическую скорость, ибо тогда он может банально остаться на орбите. При дальностях в 10-12 тысячах километров максимальная скорость в конце АУТ будет порядка 7,3-7,5 км/с
    1. _Ugene_
      _Ugene_ 26 сентября 2020 21:07 Новый
      0
      Точно так же и советская (российская) система ПРО
      а она есть, российская система ПРО? или вы про то что над Москвой?
    2. poquello
      poquello 26 сентября 2020 21:56 Новый
      -1
      Цитата: Старый26
      НИ ОДИН боевой блок не имеет космическую скорость,

      этт когда вверх или когда вниз? )
  • nobody75
    nobody75 26 сентября 2020 20:33 Новый
    0
    я вам не про спутник на постоянной орбите, а про..." планирующий " высокоманевренный блок, да ещё летящий с гиперзвуковой скоростью М=27

    Да вы что? А не просветите, в чем принципиальная разница между спутником в верхних слоях атмосферы и планером этим самым...авангард который...??? А постоянная орбита в атмосфере существует? А вы кроме смайликов другие математические символы знаете?
  • nobody75
    nobody75 26 сентября 2020 20:38 Новый
    -1
    Простите за выражение..но .."уписаетесь" на таких скоростях маневры по крену делать

    Простите, если вы на 500 км подниметесь, то не "уписаетесь" там атмосферы практически нет...Хотя по этому делу вы видно специалист...
  • nobody75
    nobody75 26 сентября 2020 20:52 Новый
    0
    Смысла, кроме политико-идеологического в развертывании таких систем, как "Посейдон" и "Буревестник" - тоже не вижу

    А я вижу...Реактор испытывать...Капельный излучатель допилили вроде бы...
  • Старый26
    Старый26 26 сентября 2020 21:06 Новый
    +1
    Цитата: nobody75
    Смысла, кроме политико-идеологического в развертывании таких систем, как "Посейдон" и "Буревестник" - тоже не вижу

    А я вижу...Реактор испытывать...Капельный излучатель допилили вроде бы...

    И что даст это к тому, что мы сейчас имеем? Обнулит американские стратегические силы? Или что? Испытали - хорошо, но объясните, как и для чего развертывать "Буревестник" если это оружие, которое можно применить только когда самому хана. Как испытывать над собственной территорией летающий Чернобыль? Как проверить его возможности что-то там обходить?
    1. nobody75
      nobody75 26 сентября 2020 21:14 Новый
      -1
      Это даст возможность создания ядерного двигателя для межпланетных перелетов...Того двигателя о котором Королев, Курчатов и Келдыш мечтали...Проблема была в компактном высокотемпературном реакторе и ...системе охлаждения....Согласно простым законам физики и термодинамики в космосе теплообмен невозможен...Для охлаждения реактора нужен капельный излучатель...такой большой радиатор, который капельки в космос выбрасывает...Они за счет излучения охлаждаются...а он их назад собирает...
      1. Сергей Сфыеду
        Сергей Сфыеду Вчера, 05:59 Новый
        0
        "Это даст возможность создания ядерного двигателя для межпланетных перелетов". Хм. Какое отношение имеет воздушно-реактивный двигатель "Буревестника" к космическим полетам? Ответ прост - никакого. Создание работающего ядерного двигателя для крылатой ракеты - интересная инжернерная задача, но и только. В глобальном противостоянии с США это лишняя трата денег, вк тому опасная для нас самих.
        1. nobody75
          nobody75 Вчера, 09:03 Новый
          0
          Хм. Какое отношение имеет воздушно-реактивный двигатель "Буревестника" к космическим полетам?
          Прямое - это первый летающий реактор. Перед тем как в космос что -то запускать нужно научить это чудо летать в атмосфере. Если мы не сможем противостоять амерам в космосе на любом "противостоянии" можно ставить крест..."Тяжкое горе ожидает ту страну, которая окажется неспособной отразить удар с воздуха". После "Старлинка" это и космоса касается
  • nobody75
    nobody75 26 сентября 2020 21:24 Новый
    0
    Как испытывать над собственной территорией летающий Чернобыль?

    Простите, а при чем здесь Чернобыль? Это два разных реактора....
    1. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Вчера, 06:09 Новый
      +1
      "Простите, а при чем здесь Чернобыль? Это два разных реактора...." - по сообщениям из открытых источников, на "Буревестнике" используется ядерный воздушно-реактивный двигатель ОТКРЫТОГО типа. Да конечно, реакторы разные, а результат будет похожий - радиоактивное звгрязнение атмосферы. На "Буревестнике" реактор маломощный, и приняты меры защиты, поэтому и загрязнение будет поменьше. Но оно будет. И учитывая, что для запуска онкологического процесса у человека достаточного одной молекулы свободного радикала, и этого для кого то будет достаточно.
      1. nobody75
        nobody75 Вчера, 09:16 Новый
        -1
        по сообщениям из открытых источников, на "Буревестнике" используется ядерный воздушно-реактивный двигатель ОТКРЫТОГО типа

        Простите, "открытый тип" реактора - это какой? я про такой не слышал....
        На "Буревестнике" реактор маломощный, и приняты меры защиты, поэтому и загрязнение будет поменьше

        Какие могут быть меры защиты в "открытом" всем ветрам реакторе?....А может быть он маломощный, потому, что не совсем хм ... "открытый"?
        И учитывая, что для запуска онкологического процесса у человека достаточного одной молекулы свободного радикала
        А у нас свободные радикалы одной молекулой представлены в организме? и образуются они только при радиоактивном облучении...А от употребления алкоголя, к примеру, их не образуется ни одной молекулы...Алкоголь он только "вредную радиацию" выводит...А Литвиненко не знал...чем от полония лечится надо было...
  • Старый26
    Старый26 26 сентября 2020 21:49 Новый
    +1
    Цитата: nobody75
    Это даст возможность создания ядерного двигателя для межпланетных перелетов...Того двигателя о котором Королев, Курчатов и Келдыш мечтали...Проблема была в компактном высокотемпературном реакторе и ...системе охлаждения....Согласно простым законам физики и термодинамики в космосе теплообмен невозможен...Для охлаждения реактора нужен капельный излучатель...такой большой радиатор, который капельки в космос выбрасывает...Они за счет излучения охлаждаются...а он их назад собирает...

    С космосом никто не спорит. НАФИГА крылатая ракета наземного базирования с ядерным реактором. Авария в Неноксе - этого мало? Необходимо, чтобы если шарахнуло, так от души??? Зачем это нужно???? Хочется сделать что-то такое, чего нет у других сделайте еще пару гиперзвуковых крылатых ракет без этих ядерных наворотов....
    1. nobody75
      nobody75 26 сентября 2020 21:54 Новый
      -1
      Простите, но перед космосом реактору "полетать" надо...А то может не завестись...Он же газоохлаждаемый...иначе одним бы посейдоном обошлись...Подводники с реакторами на быстрых нейтронах давно играются...Летчиков обижать низя!!!
    2. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Вчера, 06:01 Новый
      +1
      "С космосом никто не спорит" - да фейк это. Ядерные двигатели для космоса никакого отношения к "Буревестнику" не имеют.
      1. nobody75
        nobody75 Вчера, 14:02 Новый
        +1
        Я уже устал об этом писать...Пока реактор в атмосфере летать не научат, в космос не запустят...Каждый такой реактор - на вес золота.
  • nobody75
    nobody75 26 сентября 2020 21:50 Новый
    -1
    Вот, кстати, статья про то, для чего нужны Посейдон и буревестник ...https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
    Там кстати, написано, что реактор на быстрых нейтронах - значит двухконтурный...А в чернобыле одноконтурный, на тепловых...
    1. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Вчера, 06:12 Новый
      +1
      "Вот, кстати, статья про то, для чего нужны Посейдон и буревестник". Не знаю как "Посейдон", но к "Буревестнику" это вообще никаким боком. Принципально разные ядерные реакторы. Да и извините, тот же ядерный реактор для космического буксира вполне и без "Посейдона" можно испытать. Речь идет о том, что "Посейддон" и "Буревестник" созданы для преодоления американской ПРО. Но у Америки фактически нет работающей ПРО против российских ракет, и создание такой ПРО не планируется. Да и вообще, боевая эффективность и соотношение стоимость/эффективность "Посейдона" и "Буревестника" вызывает массу вопросов.
      1. nobody75
        nobody75 Вчера, 09:30 Новый
        0
        "Посейдон" нужен для испытания автоматической системы управления реактором...Ентот самый посейдон появился акурат в моменте когда по реакторное с фортрана переписывать закончили...
        но к "Буревестнику" это вообще никаким боком. Принципально разные ядерные реакторы
        И там и там реакторы газоохлаждаемые...В чем принципиальная разность? полеты в атмосфере позволят собрать телеметрию.
        Но у Америки фактически нет работающей ПРО против российских ракет, и создание такой ПРО не планируется
        На счет "не планируется" это вы погорячились...
  • Старый26
    Старый26 26 сентября 2020 21:51 Новый
    +2
    Цитата: _Ugene_
    Точно так же и советская (российская) система ПРО
    а она есть, российская система ПРО? или вы про то что над Москвой?

    Вы правы. Та, что под Москвой. Худо-бедно, но она существует и модернизируется...
    1. nobody75
      nobody75 26 сентября 2020 22:10 Новый
      0
      А толку от этих систем, запускающих ракеты из гравитационного колодца? Заотмосферный и атмосферный перехват на встречных курсах? А вот если собрать космический кораблик с реактором, который способен к межорбитальным маневрам...ПРО становится интересным...Да и нанесение глобального удара выглядит по другому... "Мы просто закидаем их камнями"
      1. Сергей Сфыеду
        Сергей Сфыеду Вчера, 06:21 Новый
        +1
        Ядерный реактор в космосе - это для питания электрореактивного двигателя, в основном для межпланетных полетов. Для орбитальных полетов такая схема подходит плохо.
        1. nobody75
          nobody75 Вчера, 09:32 Новый
          0
          Согласно ТЗ ТЭМ - это межорбитальный буксир
          В Роскосмосе не только журналисты сидят...
          Для орбитальных полетов такая схема подходит плохо
          А почему? Расчеты в студию!!!
  • Старый26
    Старый26 26 сентября 2020 22:38 Новый
    +2
    Цитата: poquello
    Цитата: Старый26
    НИ ОДИН боевой блок не имеет космическую скорость,

    этт когда вверх или когда вниз? )

    Я вроде нормальным русским языком написал, что скорость в конце АУТ (активного участка траектории), когда еще работают двигатели ступени ракеты меньше космической скорости. Ибо будь она равной или больше блок перешел бы на замкнутую орбиту и чтобы его оттуда "снять" потребовалась бы тормозная двигательная установка, как на отсеке управления орбитальной ГЧ 8Ф021 с блоком 8Ф673. А заправка была почти 2 тонны КРТ, несмотря на то, что скорость ОГЧ была чуть-чуть меньше космической.
    А "вниз" - скорость будет падать из-за торможения

    Цитата: nobody75
    Как испытывать над собственной территорией летающий Чернобыль?

    Простите, а при чем здесь Чернобыль? Это два разных реактора....

    А вы выражение "летающий Чернобыль впервые слышите? Речь ведь идет не о типе реактора, а то что он будет летать в атмосфере над территорией России с непредсказуемыми последствиями

    Цитата: nobody75
    А толку от этих систем, запускающих ракеты из гравитационного колодца? Заотмосферный и атмосферный перехват на встречных курсах? А вот если собрать космический кораблик с реактором, который способен к межорбитальным маневрам...ПРО становится интересным...Да и нанесение глобального удара выглядит по другому... "Мы просто закидаем их камнями"

    Сначала такой кораблик надо создать. СОИ тоже выглядила очень интересно на картинках и в описании, но трудности, которые при этом возникли бы - были бы труднопреодолимыми. Сначала корабль. Потом создайте оружие быстрого глобального удара. Не концепцию, как сейчас у американцев, а реально действующее оружие - потом и поговорим. Пока это проходит по разделу "фантастика"
    1. poquello
      poquello Вчера, 00:56 Новый
      0
      Цитата: Старый26
      Я вроде нормальным русским языком написал, что скорость в конце АУТ (активного участка траектории), когда еще работают двигатели ступени ракеты меньше космической скорости

      этт когда вверх, а импульсный режим не?
      этт как тут один про "раз планирующий блок - значит без двигателей" выдал
  • nobody75
    nobody75 26 сентября 2020 22:46 Новый
    -1
    А вы выражение "летающий Чернобыль впервые слышите? Речь ведь идет не о типе реактора, а то что он будет летать в атмосфере над территорией России с непредсказуемыми последствиями

    Простите, но если мне память не изменяет, то реакторы на быстрых нейтронах имеют металлический теплоноситель. При аварии он застывает и активная зона герметизируется...
    1. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Вчера, 06:27 Новый
      0
      "реакторы на быстрых нейтронах имеют металлический теплоноситель. При аварии он застывает и активная зона герметизируется" - подлодка К-27"Хиросима" имела реакторы с металлическим теплоносителем. Но что то с гермитезацией не срослось - "в результате аварии реактора весь экипаж был переоблучён и перенёс острую лучевую болезнь, 20 человек получило дозы радиации от 600 до 1000 Р[. Погибло 9 членов экипажа"
      1. nobody75
        nobody75 Вчера, 09:39 Новый
        -1
        Простите, это все таки К 19 - "Хиросима", А К 27 - "Нагасаки". И вот на К 27 как раз и стоял "принципиально" другой реактор на промежуточных нейтронах. В 82 спокойно заглушили реактор и затопили...А аварии...так то когда было? вВ 60-х годах прошлого века?
  • nobody75
    nobody75 26 сентября 2020 22:50 Новый
    -1
    Сначала такой кораблик надо создать. СОИ тоже выглядила очень интересно на картинках и в описании, но трудности, которые при этом возникли бы - были бы труднопреодолимыми. Сначала корабль. Потом создайте оружие быстрого глобального удара. Не концепцию, как сейчас у американцев, а реально действующее оружие - потом и поговорим. Пока это проходит по разделу "фантастика"

    Так строят уже и не один год...
    А по поводу фантастики...Мои скромные познания в области дифференциальных игр с преследованием говорят мне о том, что перехват МБР с помощью А - 135 это фантастика....
  • rotfuks
    rotfuks 26 сентября 2020 22:55 Новый
    +1
    Американского обывателя не испугать какими-то сверхзвуковыми ракетами. Американскому обывателю уже давно промыла мозги «фабрика грез». Если регулярно смотреть американские фильмы, то они уже давно побеждают всех и вся. И пришельцев из космоса и инопланетян с супероружием. Так что их сверхзвуком не испугать. Они верят любой голливудской сказке. Вспомните, когда в Пакистане «морские котики» при нападении на дом Бенладена свалились вместе с вертолетом на бетонный забор. Вертолет сгорел дотла но по заявлению властей ни один военный не пгоиб. Вы верите что при падении вертолета с десантом никто не погиб? Но весь мир в это поверил.
  • nobody75
    nobody75 26 сентября 2020 22:57 Новый
    0
    СОИ тоже выглядила очень интересно на картинках и в описании, но трудности, которые при этом возникли бы - были бы труднопреодолимыми

    Мы с вами видать разные картинки изучали...
    Какие принципиальные трудности возникли при создании "хлопушки" (гамма лазера), кроме отсутствия у амеров орбитальной станции и опыта монтажа в открытом космосе? Сейчас, благодаря МКС и орбитальным телескопам у них такой опыт есть...Рогозин то же не отстает Спектр РГ запустил...
  • nobody75
    nobody75 26 сентября 2020 23:05 Новый
    0
    Я вроде нормальным русским языком написал, что скорость в конце АУТ (активного участка траектории), когда еще работают двигатели ступени ракеты меньше космической скорости. Ибо будь она равной или больше блок перешел бы на замкнутую орбиту

    Вот замкнутость орбиты как раз не обязательна...Скажем так, болтался бы он на некой финитной траектории и совершил бы штук несколько оборотов ...пока не рухнул бы...
  • Старый26
    Старый26 26 сентября 2020 23:15 Новый
    +1
    Цитата: Volder
    Если блоки и ракеты, их выводящие, не маневрируют, летя строго по баллистической траектории, то их можно сбить противоракетами. Система ПРО США справится с ракетами Ирана и КНДР, но с ракетами России уже не справиться, т.к. все МБР России летят по квазибаллистической траектории.

    Как же у нас любят использовать какие-нибудь термины, которые говорит о крутости оружия???? Вот только сами-то понимаете, какую ересь вы написали в отношении МБР России? Похоже нет. Но вот написать "гиперзвуковой", "квазибаллистический" или находящиеся на слуху системы оружия - это ух, как круто.
    А вы в курсе, что помимо единственного плюса (ракеты засекаются наземными РЛС СПРН позже, чем летящие по обычной баллистической траектории, т.к. апогей у квазибаллистической примерно втрое меньше) у летящей по квазибаллистической траектории ракеты нет других плюсов - сплошные минусы. Дальность у летящей по квазибаллистической траектории ракеты примерно ВТРОЕ меньше, чем у чисто баллистической. Полезная нагрузка (точнее забрасываемый вес) примерно в той же пропорции меньше. То есть если запустить тот же "Тополь" по квазибаллистической траектории, то дальность у него вместо 10 000 км будет примерно 3 000, а забрасываемый вес примерно 300 кг вместо реальной тонны.
    НИ ОДНА российская МБР просто не долетит до территории США при пуске с территории России..Так что их действительно американцы не перехватят, если они будут лететь по такой траектории.
    А не справится с российскими МБР американское ПРО совершенно по другой причине. У американского перехватчика GBI вероятность поражения цели примерно 0,9-0,95. Это значит, что для 100% поражения цели (российской БГ) понадобится от 2 до 3 противоракет. Для того чтобы перехватить со 100% гарантией только боевое оснащение "Воеводы" (не говоря о ложных тяжелых целях) понадобится минимум ДВАДЦАТЬ противоракет, т.к. у них моноблочные кинетические БЧ. Не справятся из-за того, что банально не хватит перехватчиков, а не из-за того, что российские ракеты будут лететь по квазибаллистической траектории

    Цитата: Volder
    Что же касается ПРО России, то наша московская система "Нудоль/Амур", а также ЗРК С-500 могут сбивать квазибаллистические цели..

    "Нудоли" еще нет на вооружении не известны параметры перехватчика. С-500 скорее всего сможет сбивать только ракеты средней дальности, а никак не МБР.
    Американские "Минитмены", как и "Трайдены" - баллистические ракеты. Точно так же, как баллистическими являются раекты "Тополь", "Тополь-М", "Ярс", "Воевода" и в перспективе "Сармат". Траектория задается изменение в программном обеспечении системы управления и ничем иным.

    В настоящее время квазибаллистические ракеты выгодны на дальностях порядка до 1000 км, когда такая траектория уменьшает время реакции противника. Для МБР и БРПЛ - это глупость

    Цитата: Volder
    Противоракеты США на Аляске не способны сбивать даже обычные МБР РФ, не говоря уже про" Авангард". Почему - объяснил выше.

    Да что вы говорите? так уж и не способны? Значит собственные аналоги "Минитмена" способны, а вот российские - нет. Учите матчасть, уважаемый. В сети есть много серьезных материалов, в т.ч. и по системам ПРО, и по квазибаллистическим траекториям. Не делайте акцент только на уря-ресурсы и Википедию
    1. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Вчера, 06:33 Новый
      +1
      "У американского перехватчика GBI вероятность поражения цели примерно 0,9-0,95" - встречал другие данные - для перехвата МБР с вероятностью 0,9 потребуется четыре GBI. Т.е. вероятность отражения массированного удара еще ниже.
  • Старый26
    Старый26 26 сентября 2020 23:19 Новый
    +1
    Цитата: nobody75
    Вот замкнутость орбиты как раз не обязательна...Скажем так, болтался бы он на некой финитной траектории и совершил бы штук несколько оборотов ...пока не рухнул бы...

    Несколько оборотов - это уже ОРБИТАЛЬНАЯ скорость. Точность такого блока - "десять лаптей" по карте

    Цитата: nobody75
    Простите, но если мне память не изменяет, то реакторы на быстрых нейтронах имеют металлический теплоноситель. При аварии он застывает и активная зона герметизируется...

    А вы готовы голову заложить, что на "Буревестнике" реактор на быстрых нейтронах? Тем более, что на "Буревеснике" рабочим телом судя по всему является воздух?
    1. nobody75
      nobody75 26 сентября 2020 23:34 Новый
      0
      А мне, простите, смысл что - то закладывать? Вы спросили про практический смысл...Я написал....Просто газоохлождаемый одноконтурный реактор учить летать смысла нет никакого...Да и не долетит он никуда...перегреется и активная зона расплавиться.
  • nobody75
    nobody75 26 сентября 2020 23:28 Новый
    0
    У американского перехватчика GBI вероятность поражения цели примерно 0,9-0,95

    А это не фантастика? И в догон ? А статистику по реальным стрельбам посмотреть можно? Их, надеюсь больше 20 было по всем типам МБР? 0,95...прямым попаданием...в космосе...мбр с любого направления...
    Сказки, легенды тосты....Мат модель кто считал? Производитель? RAND?
  • nobody75
    nobody75 26 сентября 2020 23:44 Новый
    0
    Тем более, что на "Буревеснике" рабочим телом судя по всему является воздух?

    Да, рабочим телом для создания реактивной тяги является воздух...Но
    скорость дозвуковая, значит это не прямоточник...Тут возможны два варианта
    1 одноконтурный реактор с воздушным охлаждением
    У этого варианта проблемы с охлаждением реактора, т к не все тепло (согласно теореме Карно о кпд теплового двигателя) уйдет на создание реактивной тяги
    2 двухконтурный - проблемы с удельной мощностью
  • Nikolaevich I
    Nikolaevich I 26 сентября 2020 23:47 Новый
    +2
    Борисов...Борисов...! А чё Борисов ? Один он такой разве ? На "кремль" цельная команда работает ! Там и Мураховский, и Коротченко, и другие найдутся ! Сколько они раз "турусы на колёсах разводили" ! Среди них особливо этим Коротченко отличается ! В любой дырке -чопик...в кармане любого Буратино-"золотой ключик" ! То и дело врёт,и не краснеет ! Зачастую,такую "пургу" гонит, что остаётся удивляться ,как уши в трубочку не сворачиваются ! Но кто-то и верит...
  • nobody75
    nobody75 26 сентября 2020 23:49 Новый
    -1
    Несколько оборотов - это уже ОРБИТАЛЬНАЯ скорость. Точность такого блока - "десять лаптей" по карте

    Я писал не об этом...Если не заморачиваться с расчетом орбиты, а просто разогнать бб до 10 км/c , то не факт, что получиться элиптическая орбита
  • Анджело Проволоне
    Анджело Проволоне Вчера, 00:38 Новый
    +1
    невозможно спрогнозировать, когда, где он будет в следующий момент времени

    Неужели Боня за пультом управления?
  • Имперец-Технократ
    Имперец-Технократ Вчера, 02:26 Новый
    -1
    Да, обнулили всю дорогущую американскую ПРО
    1. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Вчера, 06:42 Новый
      +3
      Обнулили то, чего не было? Американская межконтинентальная ПРО состоит аж из целых 44 противоракет GBI, способных поражать только моноблочные МБР . ТНААD и AEGIS способны бороться только с ракетами средней и меньшей дальности, МБР им не по зубам. А уж разговоров то у нас про страшную и ужасную американскую ПРО, из-за котрой нужно всем не спать, а срочно всем народом клепать "Авангарды", "Посейдоны" и "Буревестники".
      1. nobody75
        nobody75 Вчера, 09:51 Новый
        +1
        ОК. Не страшна нам ПРО. А со "Старлинком" что делать? Он между прочим на ip v6 ...К нему "Сорм" не подключишь и , страшно сказать, там блокировки Роскомнадзора не работают!!! А без Авангардов, Посейдонов и Буревестников выход только один...Выдать замуж за Робота Федора Яндексовскую Алису - чтобы они Искуственных Интилектиков нарожали....Тогда их потомство заменит "Арбатских Художников" и захватит "Старлинк" в ходе Суворовской Хакерской Атаки...
  • nobody75
    nobody75 Вчера, 10:40 Новый
    0
    Как же у нас любят использовать какие-нибудь термины, которые говорит о крутости оружия???? Вот только сами-то понимаете, какую ересь вы написали в отношении МБР России? Похоже нет. Но вот написать "гиперзвуковой", "квазибаллистический" или находящиеся на слуху системы оружия - это ух, как круто.

    Удивительное непонимание всей глубины наших глубин!!!
    У Искандера Двурогого - Два Рога (потому что жизнь борьба). И каждая из ракет летит по КВАЗИБАЛИСТИЧЕСКОЙ траектории! Сключительно для того, что бы их в Анадыре размещать смысла не было.
    Согласно великим планам наших "Арбатских Художников" внутри каждой ракеты прячется Штирлиц с "Новичком". И травит этим новичком европейцев на всю оперативную глубину....Вслед за нанеснием ударов искандерами бронегопники (мотострелки) совершают марш на Ла Манш....По дороге собирая трофеи.
    В ответ американцы разворачивают на "Тризубцах" боеголовки W76-2 низкой мощности. А сами тризубцы грозятся запускать по КВАЗИБАЛИСТИЧЕСКОЙ траектории...Чтобы наша СПРН завязала трассы и рассчитала, что боеголовки летят в европу, а не в Россию....W76-2 накроют бронегопников с поличным....Что делает бессмысленной всю "глубокую операцию". Исправить экономический эффект могли бы приданные каждой грабь - команде "Украинские Сундуки", однако данную угрозу американцы своевременно купировали устроив гос переворот на украине...
  • Старый26
    Старый26 Вчера, 14:09 Новый
    +2
    Цитата: poquello
    этт когда вверх, а импульсный режим не?

    А можно спросить, каким боком импульсный режим (и чего, кстати) при работающих ракетных двигателях МБР?

    Цитата: nobody75
    Мои скромные познания в области дифференциальных игр с преследованием говорят мне о том, что перехват МБР с помощью А - 135 это фантастика....

    У меня таких скромных познаний в области дифференциальных игр нет, но вы все это скажите создателям этой системы ПРО... Они не знали и не знают, что система способна перехватить до 16 парных целей.

    Цитата: Сергей Сфыеду
    "У американского перехватчика GBI вероятность поражения цели примерно 0,9-0,95" - встречал другие данные - для перехвата МБР с вероятностью 0,9 потребуется четыре GBI. Т.е. вероятность отражения массированного удара еще ниже.

    Вы не совсем правы. Если такое написали - написал явно журналист. Формула, по которой расчитывется необходимое количество перехватчиков находится очень просто. А именно

    n= Lg (1-Pn) / Lg (1-P1), где
    n - количество необходимых перехватчиков
    Pn - суммарная вероятность поражения цели n перехватчиками
    P1 - единичная вероятность поражения цели одним перехватчиком.

    Если подставить цифры, то при единичной вероятности в 0,9 для перехвата цели с вероятностью 0,999 требуется ТРИ перехватчика, с вероятностью 0,99 - ДВА.

    При единичной вероятности перехвата в 0,95 для перехвата с вероятностью 0,9999 (то есть 99, 99%) потребуется ТРИ перехватчика, с вероятностью в 0,997 - ДВА.

    ЧЕТЫРЕ перехватчика потребуется для суммарной вероятности в 0,999 при единичной в 0,85

    Кстати, у противоракет типа "Стандарт" системы "Иджис" вероятность поражения меньше, как раз примерно 0,8-0,85

    Цитата: nobody75
    У американского перехватчика GBI вероятность поражения цели примерно 0,9-0,95

    А это не фантастика? И в догон ? А статистику по реальным стрельбам посмотреть можно? Их, надеюсь больше 20 было по всем типам МБР? 0,95...прямым попаданием...в космосе...мбр с любого направления...
    Сказки, легенды тосты....Мат модель кто считал? Производитель? RAND?

    Не фантастика. И перехват на встречно-пересекающихся курсах. Статистика - в сети года три назад была статистика по "Стандартам" и GBI. Если найду файл - выложу.

    МБР не может лететь с любого направления. А вот поразить цель с большей вероятностью, чем в верхних слоях - можно. Кто считал - я не интересовался. Мне был интересен конечный результат. Публикация была наша (не штатовская)

    Цитата: Nikolaevich I
    Борисов...Борисов...! А чё Борисов ? Один он такой разве ? На "кремль" цельная команда работает ! Там и Мураховский, и Коротченко, и другие найдутся ! Сколько они раз "турусы на колёсах разводили" ! Среди них особливо этим Коротченко отличается ! В любой дырке -чопик...в кармане любого Буратино-"золотой ключик" ! То и дело врёт,и не краснеет ! Зачастую,такую "пургу" гонит, что остаётся удивляться ,как уши в трубочку не сворачиваются ! Но кто-то и верит...

    Тезка! Ну Борисова помянули из-за того, что он высказал. Озвученных вами лиц можно дополнить еще десятком-других. На "Авантюре" (ЕМНИП) даже есть такая тема АНАЛИТЕГИ, где многие помянуты

    Цитата: nobody75
    Несколько оборотов - это уже ОРБИТАЛЬНАЯ скорость. Точность такого блока - "десять лаптей" по карте

    Я писал не об этом...Если не заморачиваться с расчетом орбиты, а просто разогнать бб до 10 км/c , то не факт, что получиться элиптическая орбита

    Встречный вопрос, а какая?

    Цитата: Сергей Сфыеду
    Обнулили то, чего не было? Американская межконтинентальная ПРО состоит аж из целых 44 противоракет GBI, способных поражать только моноблочные МБР . ТНААD и AEGIS способны бороться только с ракетами средней и меньшей дальности, МБР им не по зубам. А уж разговоров то у нас про страшную и ужасную американскую ПРО, из-за котрой нужно всем не спать, а срочно всем народом клепать "Авангарды", "Посейдоны" и "Буревестники".

    Сергей! А почему только моноблочные? GBI может поражать и РГЧ, только расход будет таким, что "обнулит" все ПРО США. Где-то попадалась информация, что для поражения всех потенциальных целей одной нашей "Воеводы" (ББ, тяжелые ложные цели, ступень разведения) понадобится как минимум 19 (ДЕВЯТНАДЦАТЬ) противоракет (при наличии на них моноблочного кинетического перехватчика).

    Цитата: nobody75
    У Искандера Двурогого - Два Рога (потому что жизнь борьба). И каждая из ракет летит по КВАЗИБАЛИСТИЧЕСКОЙ траектории! Сключительно для того, что бы их в Анадыре размещать смысла не было.
    Согласно великим планам наших "Арбатских Художников" внутри каждой ракеты прячется Штирлиц с "Новичком". И травит этим новичком европейцев на всю оперативную глубину....Вслед за нанеснием ударов искандерами бронегопники (мотострелки) совершают марш на Ла Манш....По дороге собирая трофеи.
    В ответ американцы разворачивают на "Тризубцах" боеголовки W76-2 низкой мощности. А сами тризубцы грозятся запускать по КВАЗИБАЛИСТИЧЕСКОЙ траектории...Чтобы наша СПРН завязала трассы и рассчитала, что боеголовки летят в европу, а не в Россию....W76-2 накроют бронегопников с поличным....Что делает бессмысленной всю "глубокую операцию". Исправить экономический эффект могли бы приданные каждой грабь - команде "Украинские Сундуки", однако данную угрозу американцы своевременно купировали устроив гос переворот на украине...

    Ну а ерничать то зачем? Вроде обсуждаются серьезные вопросы?
    Да, ракета 9М723 комплекса "Искандер" летит по "квазибаллистической" траектории. Это "зашито" в ее системе управления. Но при перепрограммировании системы управления и запуске 9М723 по баллистической траектории дальность увеличится чуть ли не втрое. Создавался этот комплекс по программе "Тендер" для замены уничтоженной пр договору РСМД "Оки". Но создавался комплекс с "дальним" прицелом. Придраться, что превысит дальность невозможно, т.к. для того, чтобы дальность увеличилась бы потребовалась бы доработка...
    Дальнейшие ваши "изыски" оставляю без комментариев. Судя по всему аргументы у вас на исходе и в "бой" пошла литература
    1. nobody75
      nobody75 Вчера, 15:24 Новый
      0
      Ох аргументов у меня множество...Но и чаю попить нужно
      Я писал не об этом...Если не заморачиваться с расчетом орбиты, а просто разогнать бб до 10 км/c , то не факт, что получиться элиптическая орбита

      Встречный вопрос, а какая?

      Эллиптической траектории у вас не получится в любом случае. В ближнем космосе, перефразируя, В В Путина, можно сказать, что атмосфера, как и Россия, нигде не кончается...Так что траекторией бб будет спираль, причем пространственная...А чуть выше, примерно от 500 км, придется учитывать, что Земля - это двойная планета "Земля - луна". Траекторию мы сможем получить только численно....А ее устойчивость, вы правы, это уже литература "Задача трех тел"
    2. poquello
      poquello Вчера, 18:12 Новый
      0
      Цитата: Старый26
      Цитата: poquello
      этт когда вверх, а импульсный режим не?

      А можно спросить, каким боком импульсный режим (и чего, кстати) при работающих ракетных двигателях МБР?

      да я у Вас ровно тоже самое могу спросить, )))))))))))))))))))), а с чего взяли что работа двигателей ограничивается выводом на высоту? там три участка получается, как раз первый самый медленный
  • Старый26
    Старый26 Вчера, 16:43 Новый
    0
    Цитата: nobody75
    Эллиптической траектории у вас не получится в любом случае.

    Да? а т.н. орбита "Молнии" или как ее иначе называют ВЭО как по вашему получается?

    Цитата: nobody75
    В ближнем космосе, перефразируя, В В Путина, можно сказать, что атмосфера, как и Россия, нигде не кончается...

    Вы запишите6 высказывания ВВ в поминальник. Много может оказаться высказываний, произнесенных для электората и весьма далеких от реалий. Ему не надо говорить правду в отношении той или иной системы оружия. Ему надо сказать то, что хочет слышать электорат. Именно поэтому выступление об "Оружии 1 марта" было за 2 недели до выборов. И вся страна, включая домохозяек, обсуждала ТТХ всех озвученных им систем оружия? А дальше? Кто-то взял за себя труд посмотреть, какаова будет температура поверхности изделия при скорости хотя бы 10М на высоте в 10-12 км? Вероятность близка к нулю. А ведь наш уважаемый Президент для народа сказал, что аппарат сможет летать в плотных слоях атмосферы на скорости свыше 20М? Кому верить? Президенту или законам физики? Предпочитаю верить последним
    Так и с атмосферой...

    Цитата: nobody75
    Так что траекторией бб будет спираль, причем пространственная...А чуть выше, примерно от 500 км, придется учитывать, что Земля - это двойная планета "Земля - луна".

    Для информации. исключительно для вас. Максимум траектории межконтинентальных баллистических ракет последнего поколения (с дальностью в 10-12 тысяч километров) - это порядка 1300 км. Тысячи трехсот. Так что ваши боеголовки по спиральной траектории - это нечто несуществующее. Если вы придадите им скорости порядка 10 км/с, они станут орбитальными (траектория может быть в т.ч. и эллиптическая). Ни о какой "спирали" речи быть не может Высота траекториив 500 км, которую вы берете чуть ли не за граничное условие - это высота траектории ракеты с дальностью в ДВЕ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ...
    Матчасть у вас храмает на обе ноги. Так что лучше не пишите того, чего не знаете достоверно
    1. nobody75
      nobody75 Вчера, 19:18 Новый
      +1
      Максимум траектории межконтинентальных баллистических ракет последнего поколения (с дальностью в 10-12 тысяч километров) - это порядка 1300 км. Тысячи трехсот. Так что ваши боеголовки по спиральной траектории - это нечто несуществующее. Если вы придадите им скорости порядка 10 км/с, они станут орбитальными (траектория может быть в т.ч. и эллиптическая).

      Простите, они не мои...Никакие боеголовки я с данными начальными и граничными условиями и не предлагал....Это вы на эту тему дискурс развели выше.Я просто рассмотрел гипотетическую задачу движения материальной точки в гравитационном поле при наличии аэродинамического сопротивления. Да будет вам известно, что при его наличии вы никогда строго периодической траектории не получите! Вам спутник или станцию всегда поднимать придется! 500 км - это нижняя граница экзосферы. Начиная с нее имеет практический смысл учитывать возмущеня Луны и Солнца.
      По поводу спиральной траектории...Вот цитата из Вики по поводу орбиты МКС, апогей которой находится на границе экзосферы:
      "Высота орбиты МКС постоянно изменяется. За счёт трения о разрежённую атмосферу происходит постепенное торможение и потеря высоты. Орбита станции корректируется с помощью собственных двигателей (до лета 2000 года — ФГБ «Заря», после — СМ «Звезда») и двигателей приходящих транспортных кораблей, которые также производят дозаправку топлива. Одно время ограничивались компенсацией снижения. В последнее время высота орбиты неуклонно растёт.
      Для того, чтобы снизить до минимума влияние атмосферы, станцию надо было поднять до 390—400 км. Однако для увеличения общей полезной нагрузки американских шаттлов её приходилось удерживать ниже, корректируя лишь пару раз в год". По какой траектории мкс движется? По эллиптической? Или все таки по спирали?
      Теперь по поводу влияния Луны на практике...
      За счет опускания перигея под действием гравитации Луны советская станция Луна 3 с изначальными параметрами орбиты
      апогей 480 000 км
      перигей 47 500 км
      период обращения 15 суток,
      погибла совершив 11 оборотов, войдя в атмосферу земли...По какой траектории двигалась Луна 3? По переодической? А матчасть, поверьте , я знаю неплохо...
  • Старый26
    Старый26 Вчера, 20:45 Новый
    +1
    Цитата: poquello
    да я у Вас ровно тоже самое могу спросить, )))))))))))))))))))), а с чего взяли что работа двигателей ограничивается выводом на высоту? там три участка получается, как раз первый самый медленный

    А чем же она ограничивается? Время работы сборки 15С301 равна - 121 секунда при тяге примерно в 180 тонн. Скорость при этом в конце АУТ-1 равна 3161 м/с. Следующий этап - сборка 15С302 - время работы - 183 секунды при тяге примерно в 22 тонны. Конечная скорость - 5689 м/с. Первая ступень дает скорость примерно 55% при том, что работает менее 40% времени работы маршевых двигателей.. После окончания участка работы 2 ступени вступает в действие двигательная установка АПБ (или боевой ступени). Тяга - 0,5 тонны, Время - 50 секунд (но это при РГЧ 15Ф355). Каковы параметры БС при наличии "Авангарда" -неизвестны. В т.ч. время работы и тяга
    1. poquello
      poquello Вчера, 21:56 Новый
      0
      Цитата: Старый26
      После окончания участка работы 2 ступени вступает в действие двигательная установка АПБ

      и? оно доставляет блок до места схода, а в авангарде здесь разгонный блок поскакушный, коему ничто не мешает давить ниже касательной, ибо движение идёт к земле а не по орбите
  • Старый26
    Старый26 Вчера, 20:48 Новый
    +1
    Цитата: nobody75
    Простите, они не мои...Никакие боеголовки я с данными начальными и граничными условиями и не предлагал....Это вы на эту тему дискурс развели выше.

    Уважаемый Илья! Разговор идет о боевой ракете, и я приводил доступные параметры именно для боевой ракеты.Вы же приводите в качестве доказательств параметры космических. Предлагаю остановиться на этом и не доказывать друг-другу.
  • nobody75
    nobody75 Вчера, 21:49 Новый
    +1
    Да? а т.н. орбита "Молнии" или как ее иначе называют ВЭО как по вашему получается?

    Легко она получается...За счет двигателей коррекции платформы....Если бы ВЭО была бы действительно ВЭО, срок активного существования превышал бы 10 лет ...А так, уон от 3 до 8 лет...
    Квази - геостационарность ВЭО основана на шарообразной форме Земли и втором законе Кеплера, а он доказан только для центрального гравитационного поля (там где сила притяжения по радиус - вектору направлена)...Проблемы есть... Земля - это геоид, спутник вращается вокруг центра масс системы "Земля - Луна". Приходится брать за модель земли референц - элипсоид (у нас обычно Крассовского берут т к топографы все карты СССР по нему составляли, а нам надо, чтобы спутник большую часть времени над некой точкой на карте висел). При этом кеплеровы элементы орбиты описывают движение лишь приближенно. Между нами говоря, кеплеровы координаты могут быть использованы в ЗАДАЧЕ ДВУХ ТЕЛ! А у нас их сколько? Земля - 1, Луна - 2, спутник (одна из молний на одноименной орбите) - 3.....В результате получаем УПРОЩЕНИЕ НЕРЕШАЕМОЙ АНАЛИТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ТРЕХ ТЕЛ ДО ЗАДАЧИ ДВУХ ТЕЛ. СООТВЕТСТВЕННО НАИБОЛЬШУЮ ПОГРЕШНОСТЬ ИМЕЕТ ОМЕГА - АРГУМЕНТ ПЕРИЦЕНТРА. Именно поэтому спутники на ВЭО имеют наклонение примерно 63 градуса с копейками....Я ответил на ваш вопрос?
    1. poquello
      poquello Вчера, 23:21 Новый
      0
      Цитата: nobody75
      шарообразной форме Земли

      шарообразной форме ядра Земли
  • nobody75
    nobody75 Вчера, 22:09 Новый
    +1
    А дальше? Кто-то взял за себя труд посмотреть, какаова будет температура поверхности изделия при скорости хотя бы 10М на высоте в 10-12 км? Вероятность близка к нулю. А ведь наш уважаемый Президент для народа сказал, что аппарат сможет летать в плотных слоях атмосферы на скорости свыше 20М? Кому верить? Президенту или законам физики? Предпочитаю верить последним
    Так и с атмосферой...

    Объясните, пожалуйста, зачем авангарду 20М на 10 - 12 км, когда можно лететь на высоте 150 - 200 км?
    По поводу атмосферы
    Цитирую по https://spacegid.com/atmosfera-zemli.html#i-8
    "Экзосфера
    Последний слой атмосферы Земли, нижняя граница которого проходит на высоте 700 километров — это экзосфера (от др. греческого коря «экзо» — вне, снаружи). Она невероятно рассеянная и состоит преимущественно из атомов легчайшего элемента — водорода; также попадаются отдельные атомы кислорода и азота, которые сильно ионизированы всепроникающим излучением Солнца.
    Размеры экзосферы Земли невероятно велики — она перерастает в корону Земли, геокорону, которая растянута до 100 тысяч километров от планеты. Она очень разрежена — концентрация частиц в миллионы раз меньше плотности обычного воздуха. Но если Луна заслонит Землю для отдаленного космического корабля, то корона нашей планеты будет видна, как видна нам корона Солнца при его затмении. Однако наблюдать это явление пока не удавалось."
    Так кому верить вам или Путину? Я в расчетах обычно принимаю нижнюю границу экзосферы в 500 км, так как она сильно зависит от солнечной погоды
  • rtutaloe
    rtutaloe Сегодня, 08:55 Новый
    0
    Цитата: Bad_gr
    Цитата: rtutaloe
    "маневрировать" "на гиперзвуковой скорости в 21 000 км/ч"

    Когда блок сходит с орбиты у него скорость чуть ниже первой космической. И не в маневрировании тут была проблема. В это время блок укутан плазмой и из-за этого у него нет возможности самому получить информацию или получить её со стороны, поэтому куда рулить он не знает. И видать наши решили эту проблему.
    .

    Я немножечко в курсе этой темы.