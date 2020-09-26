Борисов рассказал о российском оружии, обесценивающем американскую систему ПРО

Когда он (блок - прим.) меняет траекторию своего движения, невозможно спрогнозировать, когда, где он будет в следующий момент времени, куда направить противоракету. Поэтому обесценивает все те усилия, которые тратит сегодня в первую очередь Америка по созданию противоракетной обороны

Все попытки американцев создать систему противоракетной обороны обесцениваются наличием у России маневрирующего гиперзвукового ракетного блока "Авангард". Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-1".- рассказал он.При этом Борисов отметил, что не исключает создания оборонительных систем, направленных на борьбу с гиперзвуковыми маневрирующими блоками, но это будет все в будущем, а пока Россия имеет значительное преимущество перед США.Напомним, что первый полк, принявший на вооружение новейший ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард", заступил на боевое дежурство в конце прошлого года в Домбаровском (Ясненском) соединении в Оренбургской области.В настоящее время носителями гиперзвуковых блоков "Авангард" являются МБР УР-100Н УТТХ, в дальнейшем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".