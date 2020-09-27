Профессия - снайпер

Одна из сложнейших военных специальностей – снайпер. И дело здесь не только и даже не столько в том, что снайперу необходима точность при стрельбе, а в том, что в первую очередь снайпер – это, пожалуй, состояние души.
Феноменальная выдержка, психологическая устойчивость, готовность забыть обо всём ради достижения цели, выполнения поставленной задачи на десять из десяти, самообладание, способность слушать и слышать свой организм, превращая оружие в его продолжение.
Работа настоящего снайпера – в большей степени не для сторонних глаз. Возможно, именно поэтому о профессиональных современных снайперах и выполнении ими боевых задач не так много реальной документалистики.
На канале Т-24 такая документалистика вышла и успела вызвать широкое обсуждение как в среде настоящих профи, так и среди тех, кто интересуется темой «стрелковки». В ролике рассказывается о применении того или иного снайперского вооружения, экипировки, о том, как снайперы готовятся к выполнению боевых задач, как оттачивают свои навыки.
Ролик о снайперах на канале Т24: