Военное обозрение
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Профессия - снайпер

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Профессия - снайпер

Одна из сложнейших военных специальностей – снайпер. И дело здесь не только и даже не столько в том, что снайперу необходима точность при стрельбе, а в том, что в первую очередь снайпер – это, пожалуй, состояние души.


Феноменальная выдержка, психологическая устойчивость, готовность забыть обо всём ради достижения цели, выполнения поставленной задачи на десять из десяти, самообладание, способность слушать и слышать свой организм, превращая оружие в его продолжение.

Работа настоящего снайпера – в большей степени не для сторонних глаз. Возможно, именно поэтому о профессиональных современных снайперах и выполнении ими боевых задач не так много реальной документалистики.

На канале Т-24 такая документалистика вышла и успела вызвать широкое обсуждение как в среде настоящих профи, так и среди тех, кто интересуется темой «стрелковки». В ролике рассказывается о применении того или иного снайперского вооружения, экипировки, о том, как снайперы готовятся к выполнению боевых задач, как оттачивают свои навыки.

Ролик о снайперах на канале Т24:

4 комментария
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  1. Русь
    Русь Вчера, 06:19 Новый
    +9
    Выстрел грянул, без нервов.
    Тихо, точно, без слов.
    Начал счёт ты: "Вот первый
    Из последних врагов!"

    Потому что ты - снайпер,
    Солдат-одиночка,
    Целый день засекаешь
    Стрелковые точки...

    Твоё время - с рассвета в закат,
    Твоё место - укрытие, щель.
    Ты сейчас невидимка-солдат,
    Твоё дело - отстреливать цель...

    Чтоб враги не ушли -
    И они не уйдут -
    С твоей отчей земли,
    Ты положишь их тут...

    Потому что ты - снайпер!..
  2. Егоза
    Егоза Вчера, 07:53 Новый
    +4
    "Выстрел на поражение" Автор Александра Снежная. Хотя это фантастический роман, но работа снайпера в разных условиях описана просто блестяще
    1. депрессант
      депрессант Вчера, 08:43 Новый
      +4
      Когда-то хорошо стреляла: отец тренировал призывников, заодно и меня )))
      А потом испортилось зрение из-за многочасового непрерывного чтения -- то в низком полутемном чердаке, то в тесном запаснике библиотеки, освещенном лишь скудным светом, проникающим сквозь полуоткрытую дверь. Но ощущение оружия в руках -- это навсегда. Любимый герой -- Снайпер из большой серии книг Дмитрия Силлова. Не устаю перечитывать, только не кидайте в меня камнями, пожалуйста! ))) Это нижайшая просьба к любителям серьёзной литературы. В своё время я ее перечитала горы, а из всех героев -- вымышленных, исторических, а также из плеяды деятелей науки и культуры наиболее близок по духу оказался... Снайпер! ))
    2. роман66
      роман66 Вчера, 10:04 Новый
      +3
      а мне импонируют книги Стива Хантера, хоть и враги они нам