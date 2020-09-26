В Британии заявили о создании нового кибероружия

(...) ежедневно против британских военных осуществляется в среднем 60 серьёзных кибератак, требующих вмешательства специалистов

Великобритания разработала кибероружие, способное выводить из строя энергосистемы и другие объекты инфраструктуры государств-противников. Об этом заявил глава британского Стратегического командования генерал Патрик Сандерс, передает The Guardian.По словам генерала, Великобритания является "ведущей киберсилой полного спектра", способной как защититься от хакерских атак, так и осуществлять кибератаки. В настоящее время военные тесно сотрудничают с Центром правительственной связи страны и в теории могут "ослабить, подорвать и даже уничтожить ключевые возможности и инфраструктуру тех, кто причинит нам ущерб, начиная со стратегических и заканчивая тактическими целями".Сандерс подчеркнул, что британская хакерская деятельность осуществляется в рамках "строгих правовых и этических норм". При этом генерал не привел ни одного примера.- рассказал Сандерс, добавив, что атаки проводят как отдельные лица, так и целые страны, такие как Россия, Китай, Иран и Северная Корея.Генерал подчеркнул, что Москва постоянно вмешивается в демократические процессы и выборы по всему миру, Китай крадет интеллектуальную собственность, а Тегеран поддерживает террористов.На этом фоне Лондон планирует увеличить расходы на кибервойны, а также создаст Национальные кибернетически силы, которые будут одновременно работать на Минобороны и на Центр правительственной связи.