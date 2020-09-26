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В Британии заявили о создании нового кибероружия

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В Британии заявили о создании нового кибероружия

Великобритания разработала кибероружие, способное выводить из строя энергосистемы и другие объекты инфраструктуры государств-противников. Об этом заявил глава британского Стратегического командования генерал Патрик Сандерс, передает The Guardian.


По словам генерала, Великобритания является "ведущей киберсилой полного спектра", способной как защититься от хакерских атак, так и осуществлять кибератаки. В настоящее время военные тесно сотрудничают с Центром правительственной связи страны и в теории могут "ослабить, подорвать и даже уничтожить ключевые возможности и инфраструктуру тех, кто причинит нам ущерб, начиная со стратегических и заканчивая тактическими целями".

Сандерс подчеркнул, что британская хакерская деятельность осуществляется в рамках "строгих правовых и этических норм". При этом генерал не привел ни одного примера.

(...) ежедневно против британских военных осуществляется в среднем 60 серьёзных кибератак, требующих вмешательства специалистов

- рассказал Сандерс, добавив, что атаки проводят как отдельные лица, так и целые страны, такие как Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Генерал подчеркнул, что Москва постоянно вмешивается в демократические процессы и выборы по всему миру, Китай крадет интеллектуальную собственность, а Тегеран поддерживает террористов.

На этом фоне Лондон планирует увеличить расходы на кибервойны, а также создаст Национальные кибернетически силы, которые будут одновременно работать на Минобороны и на Центр правительственной связи.
85 комментариев
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  1. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих 26 сентября 2020 16:17 Новый
    -5
    Ну, хоть бы мультик показал какой ни будь. Это сейчас модно.
    1. Татьяна
      Татьяна 26 сентября 2020 17:41 Новый
      +12
      Британский генерал Сандерс подчеркнул, что британская хакерская деятельность осуществляется в рамках "строгих правовых и этических норм".

      Это когда же "Старая Добрая Англия" в своих личных британских национальных интересах осуществляла хоть где-нибудь в истории свою ПОДРЫВНУЮ деятельность в рамках "строгих правовых и этических норм"?!

      Одних только госпереворотов в других странах - и в России в том числе - Британия устроила не мало!
    2. Маз
      Маз 26 сентября 2020 17:53 Новый
      +20
      ссразу вспоминается - "Нашему оффису в неограниченном количестве требуются образованные, культурные, высокоморальные и устойчивые юноши и девушки для распространения клеветы о наших конкурентах!" ...Марк Твен. Так и тут хакеры, кибероружие основанное на высоких этических, правовых и моральных нормах ... хакеры и нормы при проведении кибератак - понятия не совместимые.
      1. Татьяна
        Татьяна 26 сентября 2020 18:24 Новый
        +3
        Цитата: Маз
        ссразу вспоминается - "Нашему офису в неограниченном количестве требуются образованные, культурные, высокоморальные и устойчивые юноши и девушки для распространения клеветы о наших конкурентах!" ...Марк Твен.

        good !!! Не в бровь, а в глаз это метко и честно Марком Твеном сказано!
        Не зря Марк Твен причислен к литературным классикам!
      2. venik
        venik 26 сентября 2020 19:52 Новый
        0
        Цитата: Маз
        "Нашему оффису в неограниченном количестве требуются образованные, культурные, высокоморальные и устойчивые юноши и девушки для распространения клеветы о наших конкурентах!" ...Марк Твен.

        =======
        good drinks
        ----------
        В свете заявления: "...Великобритания разработала кибероружие, способное выводить из строя энергосистемы и другие объекты инфраструктуры государств-противников. ....."
        Мне другое вспомнилось - "бородатый" анекдот: "...Применение американскими войсками кибероружия против армии Саддама Хуссейна - оказалось совершенно неэффективным, так, как выяснилось что в автоматах Калашникова микропроцессоров НЕТ!...." lol
      3. kytx
        kytx Вчера, 06:16 Новый
        0
        Вообще-то хакер это специалист по сетевой безопасности (это не моё определение если что)
        Большинство обывателей почемуто искренне считают что хакер это обязательно злодей который деньги из банка ворует :)
        Что касается норм: ударить человека штыком вроде как ненормально а вот на войне вполне себе нормально
        Так что не надо хакеров обвинять в аморалке :)
    3. Громобой
      Громобой 26 сентября 2020 18:01 Новый
      +1
      Цитата: Вождь краснокожих
      Ну, хоть бы мультик показал какой ни будь.
      Когда я товарищу по курсу сказал,что железо это хлам,а мир вступает в инфовойны,когда один клик равновесен танковой армии.Смеялся ,братка
      1. dauria
        dauria 26 сентября 2020 19:02 Новый
        +4
        ,когда один клик равновесен танковой армии

        Делов -то ....Один клик - и нет бородатых в Идлибе. Пойду отключу унитаз от интернета. Мало ли что.
        Когда-то были империи. Рим, Византия..Додумались до всяких премудростей, аж до теоремы Герона . Всякие фаланги, катапульты, триремы. А пришли ребята , у которых и письменности не было - и тю-тю Пифагорам. Аж на целое тысячелетие арифметику позабыли.
      2. ник7
        ник7 26 сентября 2020 20:30 Новый
        0
        .а мир вступает в инфовойны

        Правильно, Набиулина по указанию штатов, может обрушить финансовую систему РФ.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Вчера, 09:45 Новый
          +1
          Цитата: ник7
          .а мир вступает в инфовойны

          Правильно, Набиулина по указанию штатов, может обрушить финансовую систему РФ.

          Цитата: lucul
          Он намекает на инженерные закладки, в КАЖДОМ электронном чипе , что в центральном процессоре ,что в чипсете материнской платы.

          Набиуллина - американская "закладка" в финансовой системе РФ.
    4. lucul
      lucul 26 сентября 2020 19:39 Новый
      +2
      Ну, хоть бы мультик показал какой ни будь. Это сейчас модно.

      Зачем ? Он намекает на инженерные закладки, в КАЖДОМ электронном чипе , что в центральном процессоре ,что в чипсете материнской платы.
      Напоминаю - лет 15 назад ,пытались запустить атомную эл.станцию в Иране , пол-года бесплодных попыток , ничего не получалось . Не запускалось оборудование Siemens ,и всё тут - сами специалисты Siemens не могли найти проблему . Пока случайно, бел.програмисты не обнаружили там " червя" ,который и блокировал работу оборудования . После устранения , всё заработало как часы .Siemens долго отмывался от этого скандала.
      Другими словами - все компьютеры, смартфоны , контроллеры с GPS датчиками и прочая зарубежная электроника, в час Х (начало войны) можно просто у нас отключиться и всё . Тем самым парализовав от 50 до 80 % всей нашей промышленности, и это без всяких бомбёжек ...
      1. kytx
        kytx Вчера, 06:59 Новый
        0
        Это очень корявый рассказ про stuxnet у вас получился
        стакснет кстати благополучно сработал и вывел из строя ирснские установки по обогащению урана
        И ничего там поправить уже не смогли
        а сделали его команда очень крутых спецов

        А то что в сложном оборудовании есть закладки производители давно уже не скрывают
        1. lucul
          lucul Вчера, 07:44 Новый
          0
          Это очень корявый рассказ про stuxnet у вас получился

          Я в этом не спец , просто воспроизвёл инфу по памяти, не копаясь в интернете )))
          1. kytx
            kytx Вчера, 08:17 Новый
            +1
            Это очень интересный програмный комплекс (по другому и не скажешь)
            он заражал машину, ппотом проверял её на наличие определенного программного обеспечения и определенного оборудования подключенного к ней, если условия не совпадали то он распостранялся дальше, а с зараженной машины сам себя удалял не причиняя никакого вреда
            Если условия совпадали то он отправлял на это оборудование некие команды тем самым выводя его из строя
            иранцы даже не поняли что собственно пошло не так
            Об обнаружении этого странного зловреда почти одновременно объявили ведущие антивирусные компании Касперский, Макафи и ещё кто-то
            Отметили чрезвычайно ввысокий профессионализм разработчиков
            И понятно что помимо ит-шников в его разработке участвовали ядерщики знакомые с темой очень хорошо
            Чьё это поделие неизвестно
            1. lucul
              lucul Вчера, 10:16 Новый
              -2
              Об обнаружении этого странного зловреда почти одновременно объявили ведущие антивирусные компании Касперский, Макафи и ещё кто-то

              Его обнаружил первым никому не известный беларуский антивирус БлокАда.
              1. kytx
                kytx Вчера, 14:37 Новый
                0
                За давностью лет врать не хочу
                но каким боком там беларусская фирма? У них таких возможностей нет чисто технически. В отличие от каспера например. То что Касперский работает на спецов тоже не секрет.
                они тогда даже карты в общий доступ выложили с ареолом распространени
                то что в РБ есть хорошие спецы я зна, но это коммерсы там другая специфика


                Зы. Минусы не мои, я я ваще минусы не ставлю :)
    5. халпат
      халпат 26 сентября 2020 20:04 Новый
      +2
      Цитата: Вождь краснокожих
      Ну, хоть бы мультик показал какой ни будь. Это сейчас модно.

      он просто передом не повернулся

      wassat

      smile
      этого было бы достаточно
    6. Борис ⁣Бритва
      Борис ⁣Бритва 26 сентября 2020 22:15 Новый
      -1
      Цитата: Вождь краснокожих
      Ну, хоть бы мультик показал какой ни будь. Это сейчас модно.

      Когда 90% иформационных потоков страны проходит через англосакское "железо" с помощью англосакского ПО, когда столица такой страны хранит базы данных о своих горожанах (собираемые под предлогом пандемии короновтруса) на серверах стран НАТо, военного блока, принадлежащего англосаксам, когда реально своего "железа" нет и быть не может по определению- то крыть такой стране в области информационной безопасности особо и нечем. Всякие там роскомнадзоры (не способные ограничить на территории страны деятельность не исполняющего закон мессенджера) и реестры разрешенного ПО (гда в основном в три дорога продаваемое ПО, наскоро состряранное из бесплатного ПО с открытым исходным кодом) - это даже не грустная шутка, это полный провал.
      И с развитием технологий, с их дальнейшим внедрением во все сферы нашей жизни - все будет становиться только хуже для нас в плане безопасности.
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Вчера, 18:42 Новый
        0
        Рванет какая-нибудь АЭС из-за кибератаки англичан, например в России, и в ответку на Великобританию упадут ядерные ракеты.
  2. Starover_Z
    Starover_Z 26 сентября 2020 16:18 Новый
    +1
    В настоящее время военные тесно сотрудничают с Центром правительственной связи страны и в теории могут "ослабить, подорвать и даже уничтожить ключевые возможности и инфраструктуру тех, кто причинит нам ущерб, начиная со стратегических и заканчивая тактическими целями".

    Хорошо, что честно написано - в теории могут. Но похвалиться, это как воды испить !
    1. Громобой
      Громобой 26 сентября 2020 18:25 Новый
      -1
      Цитата: Starover_Z
      Хорошо, что честно написано - в теории могут. Но похвалиться, это как воды испить !

      Сказали,вы,это. А теперь мысленно напрягитесь,чтобы понять откуда проги и коды,кристал.П Кстати,если в мою систему заслать блокер,то не будут печататься накладные и дети ,...детские сады... наше все.....малыши останутся без доставки,безгорячего питания. Понятно,что в этом случае я держу на /...секретная / соки и пожевать.Раскладку продуктов при ЯВ я делаю на 5.Каллории...А потом на улицу выдвигается мой агент и утробно-зовущим гласом,гововорит,то,что я знаю.....в разведанном секторе признаков жизнине наблюдаеется
    2. ник7
      ник7 26 сентября 2020 20:42 Новый
      0
      В компах Интел, в северных мостах встроена закладка intel management engine - автономная подсистема которая может рыться в компе и выходить в сеть.
      1. Gato
        Gato 26 сентября 2020 22:41 Новый
        +1
        В компах Интел, в северных мостах встроена закладка intel management engine <...> которая может рыться в компе и выходить в сеть

        laughing
        А я то думал, откуда у меня в кэше столько ссылок на порнхаб belay
  3. Teberii
    Teberii 26 сентября 2020 16:20 Новый
    +2
    Хоть врагов назвали,уже хорошо.
  4. Livonetc
    Livonetc 26 сентября 2020 16:26 Новый
    +10
    Кибер оружие это бред.
    Атаки на определенные системы с применением определенного ПО конечно возможны.
    Но никакого самостоятельнгого "кибероружия", которое невозможно нейтрализовать комплексом соответствующих мер, не существует.
    Вот "Хайли лайкли" это действительно оружие, причем нейтрализовать которое специальными мерами невозможно.
    Только один радикальный действенный метод.
    Полное игнорирование дерьмократического бреда.
    1. михаил3
      михаил3 26 сентября 2020 16:41 Новый
      +4
      Можно подумать, вы не видели документальных фильмов, когда после десятка нажатых клавиш вражеские базы открывают все двери, а реакторы дружно бабахают. Голливуд выпускает эти фильмы сотнями, там все подробно показано! Бесполезно обьяснять. Кто знает, тот знает, а кто не знает, у того мозги в необоримый узел скручены, не пролезть никак.
    2. НЕКСУС
      НЕКСУС 26 сентября 2020 16:48 Новый
      0
      Цитата: Livonetc
      Кибер оружие это бред.

      Нет,уже лет 15 как не бред. Вам привести пример?СОЦСЕТИ! И о какой нацбезопасности говорить,если суверенность граждан никак не защищена?Где находятся сервера Твиттера,Фейсбука,Ютюба и тд?
      1. Борис ⁣Бритва
        Борис ⁣Бритва Вчера, 00:26 Новый
        +3
        Цитата: НЕКСУС
        Где находятся сервера Твиттера,Фейсбука,Ютюба и тд?

        Это уже не ново. Избито даже, я бы сказал. Телефоны сегодня владельцев по лицу распознают (ну вам же лень вводить пароль при входе?). И конечно, это лицо, как и данные геолокации, контакты и прочее, ни куда не передают. А последний тренд - самостоятельно собрать инфу о своих гражданах (мало ли, вдруг не у всех еще телефоны с распознаванием лмц) и залить ее на сервера, расположенные в самых дружественных нам странах. Вроде трибалтов.
        Именно так поступил некто Собянин, готовя базы всего и вся (включая автомобильные номера, адреса прописки и прочее, прчее - даже базу лиц граждан хотел составить, чтобы по лицам распознавать этих негодяев) для штрафования граждан в период пандемии, а возможно, что и не только. Возмутились доходчиво только чиновники и силовики. Их обещали в базы не включать. А что до простых москвичей - те пусть терпят "на благо" родине.
        Куда уж круче то?
        1. stalkerwalker
          stalkerwalker Вчера, 00:35 Новый
          0
          Цитата: Борис ⁣Бритва
          самых дружественных нам странах. Вроде трибалтов.
          Именно так поступил некто Собянин, готовя базы всего и вся

          Абсолютно верно...
          Желание сделать работу правильно порой ведёт более чем к странному результату...
          Хотя не думаю, что московский мэр сделал это сознательно. Скорее от безысходности. Свободные мощности серверов - тема отдельная. Но, похоже, что было такое предложение, от которого трудно было отказаться.
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Вчера, 10:22 Новый
            +2
            Цитата: stalkerwalker
            Цитата: Борис ⁣Бритва
            самых дружественных нам странах. Вроде трибалтов.
            Именно так поступил некто Собянин, готовя базы всего и вся

            Абсолютно верно...
            Желание сделать работу правильно порой ведёт более чем к странному результату...
            Хотя не думаю, что московский мэр сделал это сознательно. Скорее от безысходности. Свободные мощности серверов - тема отдельная. Но, похоже, что было такое предложение, от которого трудно было отказаться.
            Пусть бы мне кто-нибудь сказал, что у Собянина ХОТЬ НА ЧТО-ТО не хватает денег... Трудно поставить в том же Сколково пару-тройку серверов? Дорого? Вот безысходность-то, вот безнадёга...

            Впору Собянину завидовать чёрной завистью посёлку Глухомань где-нибудь в Красноярском крае. Там денег на всё хватает - и на соль, и на спички, и на керосин. Производство промышленное уверенно в гору идёт - грибов, ягод и шишек в этом году насобирали на 18,5% больше, чем в прошлом... Демография прёт - у Лизки-хромой сынок от геологов родился...

            А предложение лимитрофы за американские деньги всегда готовы сделать. Только как не всё золото, что блестит, так не всё выгодно, что дёшево. Особенно, если ЭТО американское. Что сервера там американские - я даже не сомневаюсь, потому что я не помню Трибалтику как выдающуюся хоть чем-то в плане инфотехнологий державу. Да и что Трибалтам делать с этой информацией? Другое дело - перед хозяином прогнуться - хозяин знает, ему надо....
            1. stalkerwalker
              stalkerwalker Вчера, 10:59 Новый
              0
              Цитата: Zoldat_A
              Пусть бы мне кто-нибудь сказал, что у Собянина ХОТЬ НА ЧТО-ТО не хватает денег... Трудно поставить в том же Сколково пару-тройку серверов? Дорого? Вот безысходность-то, вот безнадёга

              Согласен... Но вряд ли Собянин лично занимался этим вопросом..
              Цитата: Zoldat_A
              Впору Собянину завидовать чёрной завистью посёлку Глухомань где-нибудь в Красноярском крае

              Без комментариев. Скромному бюджету заштатного городишка Москва позавидуют многие страны... laughing
              Цитата: Zoldat_A
              Демография прёт - у Лизки-хромой сынок от геологов родился.

              Вот и геологи хоть на что-то сгодились...
              lol
              P. S.
              Личность мэра Москвы, как сторонника либерального движения, не вызывает сомнений. У таких деньги действительно не пахнут.
          2. Борис ⁣Бритва
            Борис ⁣Бритва Вчера, 15:15 Новый
            +1
            Цитата: stalkerwalker
            Хотя не думаю, что московский мэр сделал это сознательно

            Там скандал поднялся. В итоге власти заверили, что это типо пробная версия и все такое. А когда скандал поутих, запустили уже не пробную на тех же серверах! Такого рода действия не могли быть не осознанными.

            Цитата: stalkerwalker
            похоже, что было такое предложение, от которого трудно было отказаться.

            Во-от. Предложение, от которого сложно отказаться - это уже похоже на наших чиновников. Думаете, они, принимая подобные предложения, находятся в состоянии аффекта, а потому их действия можно трактовать как неосознанные?))
    3. Громобой
      Громобой 26 сентября 2020 18:48 Новый
      -3
      Цитата: Livonetc

      Livonetc (Геннадий)
      Сегодня, 16:26
      НОВЫЙ
      +1
      Кибер оружие это бред.

      Это не бредСвоё положение я указал выше.А далее,с логистика---трёхдневный шок/а может и больше/.Вы в курсе как завзаны больницы под войну?Именно длэтого естьподземные больницы и парки.Вы то не задумовылись никогдазачем для эвакразвёртывания обычной больнички в в бат нужен ещё и парк,лесная роща.
    4. Antonio_Mariarti
      Antonio_Mariarti 26 сентября 2020 22:40 Новый
      0
      Ага, то-то в 2007 правительство Эстонии ушло в оффлайн, я уже молчу об не давном взломе Твита-Мида, это игрушки, возможности просто огромные, но в большинстве влияет человеческий фактор - подкупить человека в правительстве, он сунит куда надо, и qq
    5. Борис ⁣Бритва
      Борис ⁣Бритва Вчера, 00:48 Новый
      -1
      Цитата: Livonetc
      никакого самостоятельнгого "кибероружия", которое невозможно нейтрализовать комплексом соответствующих мер, не существует

      Отключение от SWIFT - чем нейтрализуете? Согласен, под кибероружием в голливудских фильмах обычно понимают немного другие вещи. Но почему бы не расширить термин? Вполне себе "кибер" (работает с информацией) и вполне себе оружие (способно повлиять на критически важные для государства процессы). Пройдет ли такое отключение для нас бесследно, или таки выкусит знатный кусок в ВВП страны?
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Вчера, 10:31 Новый
        0
        Цитата: Борис ⁣Бритва
        Отключение от SWIFT - чем нейтрализуете?

        Я не призываю жить при лучине и ходить в лаптях - поймите меня правильно. Мне нравится ездить на хорошей машине, жить в большом доме, быть владельцем и генеральным директором довольно большого производства. .

        При СССР у нашей семьи всего этого не было, но, тем не менее, всё, что нужно для жизни (и даже чуть больше) было.

        Так вот, в связи с этим вопрос - а как мы, бедные, жили ДО подключения к SWIFTу? И если сейчас нас от него отключат, то я не смогу зимой обновить себе машину, а следующей весной купить бульдозер "Комацу"? Или в "Магните" не смогу расплачиваться "Мастеркардом"?
        1. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Вчера, 12:41 Новый
          +1
          Цитата: Zoldat_A
          И если сейчас нас от него отключат, то я не смогу зимой обновить себе машину, а следующей весной купить бульдозер "Комацу"? Или в "Магните" не смогу расплачиваться "Мастеркардом"?

          "Храните деньги в сберегательной кассе" (с)
          Внутренние переводы довольно быстро наладим, не даром мы в 2014-м первым делом создали СПФС. С тем же Китаем, уже правда не так быстро, но о чем-нибудь договоримся. Всромните закрытие границ весной - когла многие производственные циклы остановились потому, что в них участвовали переставшие ввозиться товары из Китая (у меня у знакомого швейное производство, к примеру, остановилось, так как все от ниток до тканей шло оттуда). Если конкретно в вышем производстве другая история, это не значит что остальные не испытают этих проблемм, что в свою очередь не скажется на сборах налогов, на бюджете и бюджетниках, на покупательной способности населения в конечном счете.

          Но с Китаем и т.п. - то еще ерунда. Как тот же Газпром будет получать оплату от стран Европпы? А если они, ртключив нас от данноц системы, не захотят создавать с нами систем альтернативных? Эти деньги - существенная часть нашей казны.

          Я не говорю, что это апокалипсис. Я говорю, что это озутимо ударит по нашей экономике. А значит - это оружие против нас.
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Вчера, 13:02 Новый
            +1
            Цитата: Борис ⁣Бритва
            Я не говорю, что это апокалипсис. Я говорю, что это ощутимо ударит по нашей экономике.

            Да мало ли наша экономика апокалипсисов испытывала за последние 30 с небольшим лет? И этот переживём.

            А насчёт обновить машину, приобрести бульдозер, нитки или ткани - так заинтересован в покупке не только покупатель, но и продавец, которому тоже не хочется рынок терять и товар необходимо сбыть - я так понимаю. И поэтому не как во времена тотального дефицита, не я буду искать новую машину или бульдозер - только свистну, что хочу купить - сами предложениями завалят, продавцы найдут пути. Яблоки польские в "Магните" лежат? Лукашенко нам моцареллу, креветки и авокадо поставлял? И я без бульдозера не останусь.

            У меня производство - строительство, производство и монтаж металлоконструкций. Так что я слегка зависим от импорта только в инструментальном сегменте. Из российского инструмента - только гаечные ключи и свёрла (ещё советские - для тех, кто понимает. По случаю на умершем заводе почти целиком инструментальный склад по случаю купил), да для мелких заказов бригадам купил сварочные инверторы "Ресанта" (тот ещё вопрос - насколько они российские). Но даже в самые тяжкие времена проблем с оборудованием пока особых не было. Единственно - иногда за двумя-тремя коробками какой-нибудь мелочёвки-комплектующих вдвое-втрое дешевле за полторы тысячи вёрст в Москву машину отправить, чем у нас на Волге купить.
            1. Борис ⁣Бритва
              Борис ⁣Бритва Вчера, 14:51 Новый
              +1
              Цитата: Zoldat_A
              Да мало ли наша экономика апокалипсисов испытывала за последние 30 с небольшим лет?

              Повторюсь. Я не утверждаю, что это "оружие" непременно нанесет нам смертельное ранение. Я утверждаю, что ранение будет серьезным. И это лишь один из примеров.
              И, осознавая подобные возможности "партнеров", мы должны создавать инструменты противодействи. В 14-м зашевелились, но энтузиазм быстро иссяк. В итоге, в этом направлении - один пшик. Недопустимо "оголять фланги", аргумментируя это тем, что мало ли в нашей истории было боев в окружении?
              Мы снова ждем, пока нас жаренный петух куда-то клюнет, чтобы начать хоть что-то делать. А отставание уже становится критическим.
              1. Zoldat_A
                Zoldat_A Вчера, 15:34 Новый
                0
                Цитата: Борис ⁣Бритва
                Мы снова ждем, пока нас жаренный петух куда-то клюнет, чтобы начать хоть что-то делать. А отставание уже становится критическим.

                Что меня всегда раздражает, так это наши вечные
                Русские долго запрягают, да быстро едут
                и
                Пока гром не грянет - мужик не перекрестится.
                Если б я по этим пословицам жил, то улицы подметал бы и не строительно-производственной фирмой владел, а метлой и грязным фартуком. И запрягать быстро уметь надо, как АК разбирать-собирать, и думать о рисках заранее, а не тогда, когда жареная птица в филей клюнет.

                Я вот не стал ждать, пока вирус пройдёт, государство поможет и прочих ништяков - в итоге у меня прибыль по фирме пока всего на 8% меньше прошлогодней (до конца года подтянем), народ (и офисных, и рабочих) сохранил почти на 100%, зарплата у рабочих выросла примерно на 10%. И это при том, что несколько крупных объектов были практически заморожены почти весь сезон. Нужно было просто быстрее сориентироваться и изменить стратегию. В другое время я сам бы сказал про "распыление сил", а сейчас сделал ставку на малые бригады и мелкие объекты - брали любые заказы, вплоть до дачных заборов. И не проиграл.
            2. Борис ⁣Бритва
              Борис ⁣Бритва Вчера, 14:58 Новый
              +1
              Цитата: Zoldat_A
              У меня производство - строительство, производство и монтаж металлоконструкций.

              Мой бизнес - специфические услуги в области строительного проектирочания, недропользования и т.п. Основной актив - некоторе уникальные методики и технологии. Я не завишу от импорта/экспорта практически вообще. Мне даже русские-китайские сварочные аппараты не нужны. Тем не менее, любое ухудшение экономической ситуациии в стране я чувствую через платежеспособность своих заказчиков, которые от импорта/экспорта зависят (особенно добывающая отрасль).
  5. RVAPatriot
    RVAPatriot 26 сентября 2020 16:26 Новый
    +2
    Как так, а ведь кричали что белые и пушистые???
  6. rocket757
    rocket757 26 сентября 2020 16:27 Новый
    +3
    Назвать вирусную прогу, каким то новы оружием!!!
    Похоже, к британским учёным можно добавлять их же генералов.
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС 26 сентября 2020 16:49 Новый
      -4
      Цитата: rocket757
      Назвать вирусную прогу, каким то новы оружием!!!
      Похоже, к британским учёным можно добавлять их же генералов.

      Я вам назову легко одну из многих таких прог-тик ток,к примеру. Сервера где этого приложения и кому они подчинены? РФ? Хрен там валялся.
      1. rocket757
        rocket757 26 сентября 2020 17:02 Новый
        +2
        Вредного "мусора" в сети хватает. Любого уровня.
        Просто, ничего нового в проблеме нет.
        Вот как она решается на местах, даж говорить не о чем .... пассивная оборона! И так будет всегда, пока государство не возметься все это изменить радикально.
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС 26 сентября 2020 17:05 Новый
          -3
          Цитата: rocket757
          Вредного "мусора" в сети хватает. Любого уровня.

          Ага...да только вы и ваши родные этим "мусором" ежедневно пользуетесь. Ответьте мне,а где находятся сервера ,которые обеспечивают работу хотя бы вот этого сайта,ВО?
          1. rocket757
            rocket757 26 сентября 2020 17:10 Новый
            +2
            Все пользуются тем что ЕСТЬ.
            Только очень серьезные структуры могут замутить что то своё ...
            А сервера могут находится где угодно, чисто коммерческое, потребительское отношение делает нас уязвимыми.
          2. Хорон
            Хорон 26 сентября 2020 17:15 Новый
            +2
            Этот сайт имеет российскую прописку, но это правда тоже ещё ни о чём не говорит.
      2. Комментарий был удален.
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                    1. НЕКСУС
                      НЕКСУС 26 сентября 2020 19:03 Новый
                      0
                      Цитата: Nastia Makarova
                      не брать с собой в эти места смартфона)))))

                      Тут этим грешат бОльшая часть граждан)
                      1. Nastia Makarova
                        Nastia Makarova 26 сентября 2020 19:05 Новый
                        +1
                        ура!))) теперь никто не узнает
                      2. НЕКСУС
                        НЕКСУС 26 сентября 2020 19:06 Новый
                        -2
                        Цитата: Nastia Makarova
                        ура!))) теперь никто не узнает

                        А ваш родной и любимый смартфон на тумбочке рядом лежит,когда спите или не спите?))Рано радуетесь. У Гугла и не только у него на каждого компромат на три тома "Война и мир" fellow
                      3. Nastia Makarova
                        Nastia Makarova 26 сентября 2020 19:09 Новый
                        -1
                        обычно на зарядке ночью но не рядом, но в той же комнате
                      4. НЕКСУС
                        НЕКСУС 26 сентября 2020 19:10 Новый
                        -3
                        Цитата: Nastia Makarova
                        обычно на зарядке ночью но не рядом, но в той же комнате

                        А извещение о зарплате и покупках на мобилу приходют? Посмотрите внимательно какие проги установлены на вашем смартфоне,а так же производителя этого самого смартфона...ага...
                      5. Nastia Makarova
                        Nastia Makarova Вчера, 07:00 Новый
                        0
                        нет, я отключила эти извещения, телефон нуавей, но я согласна что много инфы отправляется
  • cniza
    cniza 26 сентября 2020 17:44 Новый
    +5
    Цитата: rocket757
    Назвать вирусную прогу, каким то новы оружием!!!
    Похоже, к британским учёным можно добавлять их же генералов.


    Так уже и не только генералов , а и политиков...
    1. rocket757
      rocket757 26 сентября 2020 17:52 Новый
      +1
      Цитата: cniza
      Цитата: rocket757
      Назвать вирусную прогу, каким то новы оружием!!!
      Похоже, к британским учёным можно добавлять их же генералов.


      Так уже и не только генералов , а и политиков...

      Это да. Надеясь мэр Лондона отличился!
      У них пока ВЕСЕЛУХА не началась, но дай срок, на такого ретивого "кашевара", заверенная им каша обязательно выплеснулся, дай срок!
      1. cniza
        cniza 26 сентября 2020 18:09 Новый
        +4
        Угу , за все получат сполна...
        1. rocket757
          rocket757 26 сентября 2020 20:43 Новый
          +1
          Вот никому не желаю зла, но есть, некоторые, особо отличившиеся, ЗАСЛУЖИВШИЕ!
          1. cniza
            cniza 26 сентября 2020 20:46 Новый
            +2
            Мы никогда никому не желали зла и всегда предлагали договориться , но для особо упоротых у нас есть инструмент.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 11:50 Новый
      +1
      Цитата: cniza
      Цитата: rocket757
      Назвать вирусную прогу, каким то новы оружием!!!
      Похоже, к британским учёным можно добавлять их же генералов.


      Так уже и не только генералов , а и политиков...

      Выражение "по мнению британских учёных... " значительно расширяется по смыслу. Оторопь берёт, как подумаешь, до чего может додуматься бренд "британские учёные" в союзе с генералами и политиками.

      Например
      Британские ученые насчитали около 100 внеземных цивилизаций.
      Это что ж, теперь несчастным высокоморальным наглосаксам, несущим миру исключительно развитие и демократию, ещё и 100 внеземных цивилизаций "демократизировать"? А у них, цивилизаций, нефть, газ или алмазы есть? А они граничат с Россией и готовы на оголтелую русофобию? А то не получится "демократизация", наглосаксы к ним интерес потеряют.
  • михаил3
    михаил3 26 сентября 2020 16:38 Новый
    +3
    Генералу показали взлом очередного ПК, стоящего на чьей то базе. Бедняга ужасно возбудился) Интересно, а сам то он файл переименовать может? Своими руками? Ой, чует мое сердце, вряд ли...
  • evgen1221
    evgen1221 26 сентября 2020 17:00 Новый
    +2
    Строгие морально-этические правила британии-Все го....о а мы святые!( краткое разюме)
  • fn34440
    fn34440 26 сентября 2020 17:15 Новый
    +3
    Никакое кибероружие не поможет Великобритании в деле ползучей исламизации,африканизации,кришнаизации и чайнатаунизации этого островного государства.
    Дело нескольких десятилетий.
    Народы ,бывших, захваченных Великобританией,колоний почтут за честь....... Индийцы и пакистанцы,точно! В Китае,уже,один миллиард,455 миллионов населения-доширака на всех не хватает.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 11:58 Новый
      0
      Цитата: fn34440
      Никакое кибероружие не поможет Великобритании в деле ползучей исламизации,африканизации,кришнаизации и чайнатаунизации этого островного государства.
      Дело нескольких десятилетий.

      Какое тут кибероружие! Скоро по решению Верховного суда Великобритании будут руки рубить и камнями побивать.
      За последние 15 лет в Великобритании были открыты 423 мечети и закрыты около 500 церквей, и эта тенденция будет лишь усиливаться в ближайшие годы.

      В стране уже действуют более 100 шариатских судов и их число, в ближайшее время, должно существенно возрасти.
      В высшей школе Queen Mary (филиал Лондонского университета), женщины должны входить в учебные аудитории, используя отдельный вход и не имеют права задавать вопросы преподавателям.

      «Лондон сейчас более исламский город, чем столицы многих мусульманские стран», — говорит Сайед Раз Ризви, один из проповедников законов шариата, которые в настоящее время активно превращают столицу Соединенного королевства в «халяльный» город.
      Всё-таки, по сравнению с Лондоном, Шеффилдом, Бирмингемом Москва - ещё далеко не "Москвабад", как хотелось бы некоторым...
  • mark2
    mark2 26 сентября 2020 17:17 Новый
    +3
    Великобритания разработала кибероружие, способное выводить из строя энергосистемы и другие объекты инфраструктуры государств-противников

    Это если в энергосистеме противника есть управляющие системы, контроль которых осуществляется через сеть Интернет. Если таковых нет, то хаккеры не помогут
    Генерал подчеркнул, что Москва постоянно вмешивается в демократические процессы и выборы по всему миру,

    Уже целого мира? Они эту мантру повторяют что бы местный плебс был готов, что их правители смогли развязать войну по причине которую сами и придумали. К началу войны никто не вспомнит с чего все начиналось. Все будут свято верить, что так и было.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 12:03 Новый
      0
      Цитата: mark2
      Уже целого мира? Они эту мантру повторяют что бы местный плебс был готов, что их правители смогли развязать войну по причине которую сами и придумали.

      Да не в войне даже дело. В желании прикрыть свой постоянно и некстати оголяющийся зад.

      Что бы не произошло - "Москва вмешивается". И свои ошибки списали, и в обществе патриотизм и праведный гнев на всемирного "вмешивальщика везде и во всё" растёт. Всем хорошо. "Алоха-алоха", блин...
  • 7,62х54
    7,62х54 26 сентября 2020 17:21 Новый
    +4
    "...британская хакерская деятельность осуществляется в рамках "строгих правовых и этических норм"
    Эдакие корсары с королевской грамотой
    1. cniza
      cniza 26 сентября 2020 17:43 Новый
      +3
      Это их извечная самонадеянность , только потом плачутся...
  • fn34440
    fn34440 26 сентября 2020 17:36 Новый
    +4
    Судя по сериалу про Джеймса Бонда-эталонного агента МИ-6,с "правом на убийство" -это МИ-6 постоянно вмешивается в демократические процессы и выборы по всему миру, Великобритания крадет интеллектуальную собственность, англичане поддерживают террористов.
    Примеров полно-от "обсерватории по правам человека" в Лондоне,театральные представления курируемых и обучаемых артистов из "Белых касок",вмешательство в выборы в США,последняя шняга с отравлением Навального английской подданной и сексоткой Марией Певчих.
    1. cniza
      cniza 26 сентября 2020 17:42 Новый
      +5
      "У кого что болит тот о том и говорит" - сами себя выдают...
  • cniza
    cniza 26 сентября 2020 17:41 Новый
    +4
    Сандерс подчеркнул, что британская хакерская деятельность осуществляется в рамках "строгих правовых и этических норм".


    Знаем мы ваши нормы - это когда вам можно , а когда на вас то это не законно и всё...
  • Rage66
    Rage66 26 сентября 2020 19:06 Новый
    +1
    Оружие называется #вовседыркиновичок
  • APASUS
    APASUS 26 сентября 2020 20:02 Новый
    +2
    (...) ежедневно против британских военных осуществляется в среднем 60 серьёзных кибератак, требующих вмешательства специалистов
    - рассказал Сандерс, добавив, что атаки проводят как отдельные лица, так и целые страны, такие как Россия, Китай, Иран и Северная Корея.
    Генерал подчеркнул, что Москва постоянно вмешивается в демократические процессы и выборы по всему миру, Китай крадет интеллектуальную собственность, а Тегеран поддерживает террористов.

    Бедных овечек из себя строят.Когда с американцами поддерживают откровенных головорезов по всему миру ,всегда забывают.И конечно куда без клише Иран-террорист,Русские- захватчики,Китай -шпион
  • Sergst
    Sergst 26 сентября 2020 20:04 Новый
    +1
    Цитата: НЕКСУС
    ... Вы наивно думаете,что тот же Гугл о вас и вашей семье ничего не знает? Поверьте,он знает даже сколько раз вы в туалет бегаете.

    Вот именно это как он узнает??
    1. rotfuks
      rotfuks 26 сентября 2020 21:18 Новый
      +2
      Тут все просто. Контроль беганья в туалет связан с деятельностью фанатов гугла. Каждый фанат гулга обязыется установть соседу по дому или квартире датчик сброса фекалий. И регулярно контролировать процесс сброса фекалий. За оказанные услуги гугл награждает установщика счетчика бонусами или бесплатными сервисами.
  • rotfuks
    rotfuks 26 сентября 2020 20:58 Новый
    +2
    Вообще то в Британии изобрели уникальное оружие для гибридных войн. Оружие называется «ХАЙЛИЛАЙКЛИ». Это когда высокопоставленный государственный деятель несет с высокой трибуны что угодно. И окружающая публика ему подобострастно поддакивает. Ни аргументов ни фактов в случае применения хайлилайкли не требуется. Все должны верить человеку применившему хайлилайкли на слово. И придумали это уникальное оружие прожалуй даже не англичане. Можно припомнить и более раннее потрясание с высокой трибуны пробиркой с загадочным порошком. Никаких аргументов и фактов с потрясателя пробирки не потребовали. Как показывают последние события и Германия освоила технологию хайлилайкли. Это я о нынешнем бундесканцлере и Навальном.
  • BAI
    BAI 26 сентября 2020 21:06 Новый
    +1
    британская хакерская деятельность осуществляется в рамках "строгих правовых и этических норм".

    Значит британские хакеры хорошие, а остальные - нет? Может быть английских хакеров в рыцари производить, как в свое время пиратов? Кстати, а какие правовые нормы регламентируют деятельность хакеров? Надо получать лицензию на хакерскую деятельность или патент?
  • Gato
    Gato 26 сентября 2020 22:21 Новый
    +2
    Вот интересно, а действительно кто-то серьезно считает, что через интернет технически возможно отключить АЭС или систему ПВО?
    А как вы думаете, зачем Гугл следит за вами? Вбухивает огромные средства просто для того, чтобы узнать сколько раз вы ходите в гальюн? Да просто для того, что бы именно вам впарить рекламу слабительного.
    1. Antonio_Mariarti
      Antonio_Mariarti 26 сентября 2020 22:44 Новый
      0
      Интернет нет, но в Иране из-за программы грохнули центрифугу и тем самым откинули Иранцев в создании ядерного оружие на десятки лет назад.
  • Gato
    Gato 26 сентября 2020 22:33 Новый
    0
    Все эти басни о суперкибероружии и гениальных хакерах - не более чем городские легенды. Спецслужбы давно их используют для прикрытия самых банальных агентурных источников.
  • ork_333
    ork_333 26 сентября 2020 23:01 Новый
    +2
    Ну, вот и распределены роли: одни решают выборы, другие крадут, а третьи поддерживают. Все по феншую. Чучелы бритовские. Уже даже не смешно, а страшно за психическое состояние людей в мире.
  • Arabfun
    Arabfun 26 сентября 2020 23:21 Новый
    +2
    Брексит и давление на ЕС входит в опцию ?
  • Anchonsha
    Anchonsha Вчера, 00:02 Новый
    +1
    Ну на то,, что Россия вмешивается в демократические процессы других стран по всему миру, то это бездоказательно. А то, что Мелкобритания начиная задолго до наступления средневековья уже стала эксплуатировать и колонизировать другие континенты, а также участвовать в заговорах против государств внутри этих стран и проведении переворотов, чем занимается и по сей день, при этом подло мерзавничая, и обвиняя в этом Россию и другие страны, Кроме того, представитель мелкобритании, заявляя, что " .......
    Великобритания является "ведущей киберсилой полного спектра", способной как защититься от хакерских атак, так и осуществлять кибератаки." подтверждает, что именно англосаксы и являются преступниками по кибератакам со своими возможностями.
  • a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 01:24 Новый
    +1
    рассказал Сандерс, добавив, что атаки проводят как отдельные лица, так и целые страны, такие как Россия, Китай, Иран и Северная Корея.
    И-ииии, ничего нового! Хотя бы для интриги приплёл мерикатосов, что ли! laughing
  • Вихорь
    Вихорь Вчера, 12:49 Новый
    0
    Наглосаксы всё стараются выключить нас нажатием одной кнопки. Не успокоятся пока самих не отключат...